Top 10 TMetric-alternatieven voor slimmere tijdsregistratie en productiviteit

U sluit een productieve dag af en bent trots op uzelf omdat u alles op uw lijst hebt afgewerkt. Maar dan controleert u uw tijdregistratie en realiseert u zich dat de helft van uw werkuren niet is bijgehouden.

De timer was weer stilzwijgend gestopt omdat de desktop-app vastliep tijdens een systeemupdate. Nu ontbreken er werkelijke werkuren in de factureerbare uren.

Als u TMetric gebruikt en met deze uitdagingen te maken krijgt, is het misschien tijd om over te stappen.

Hier zijn enkele van de beste alternatieven voor TMetric die meer betrouwbaarheid bieden. 🧰

Limieten van TMetric

TMetric biedt geweldige functies voor tijdsregistratie, maar het is niet zonder problemen. Als u een freelancer bent die met meerdere clients werkt of een teamleider die interne werkstroom wil stroomlijnen, zijn hier enkele veelvoorkomende obstakels waarmee u te maken kunt krijgen. 💁

Geen offline trackingfunctie op mobiele apparaten: U hebt internettoegang nodig om U hebt internettoegang nodig om tijd bij te houden voor taken en projecten of om vrije tijd aan te vragen; deze functies werken alleen in de webapp

limiet integraties: *Integraties met sommige tools, zoals Notion, werken alleen met de webversie, niet met de desktop-app

basis projectmanagement-functies: *De tool mist geavanceerde samenwerkingsfuncties en aangepaste opties voor dashboards, en u kunt geen deadlines instellen, wat het prioriteren van taken bemoeilijkt

rapportages moeten worden opgeschoond:* U moet mogelijk extra tijd besteden aan de bewerking van rapportages voordat u ze met clients deelt

Frequente crashes: De desktop-versie crasht vaak, vooral op Windows, waardoor deze onbetrouwbaar is

🔍 Wist u dat? Voordat er ponskaarten en apps bestonden, gebruikten vroege beschavingen in Egypte, Babylon, Griekenland, China en middeleeuwse islamitische samenlevingen zonnewijzers, waterklokken en zelfs sterrenposities om de tijd bij te houden voor landbouw en het dagelijks leven.

TMetric-alternatieven in één oogopslag

Hieronder vindt u een tabel met de beste alternatieven voor TMetric:

Tool Beste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Geavanceerd taakbeheer, ingebouwde tijdsregistratie, aanpasbare werkstroom en robuuste integraties Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen die tijd willen bijhouden voor meerdere projecten en apparaten met slimme AI-inzichten Gratis; aangepast mogelijk voor ondernemingen Toggl Track Tijdsregistratie met één klik, gedetailleerde rapportage en projectdashboards Individuen, freelancers en kleine teams die behoefte hebben aan eenvoudige, flexibele tijdsregistratie Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Harvest Eenvoudige tijdsregistratie, facturering en onkostendeclaraties Particulieren, kleine bedrijven en teams die tijdsregistratie met facturering nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,75 per maand per gebruiker Rescue Time Automatische tijdsregistratie, afleiding en tijdblokkering, en rapportage productiviteit Particulieren en freelancers die hun focus willen verbeteren Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Clockify Onbeperkte tijdsregistratie, rapportage en teambeheer Individuen, kleine bedrijven en teams die onbeperkte tijdsregistratie en dienstroosterplanning nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,99/maand per gebruiker Time Doctor Medewerkersmonitoring, afleidingswaarschuwingen, gedetailleerde rapportage over productiviteit en integratie met de salarisadministratie Kleine tot middelgrote bedrijven en teams op afstand die behoefte hebben aan gedetailleerde functies voor werknemersmonitoring en salarisadministratie Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker Everhour Realtime tijdsregistratie, budgettering en rapportage Kleine tot middelgrote bedrijven die geïntegreerde tijdsregistratie nodig hebben voor hun projectmanagementtools Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker Hubstaff Medewerkersmonitoring, GPS-bijhouden en meting van productiviteit Kleine tot middelgrote bedrijven en teams op afstand en in het veld die overzicht over de productiviteit nodig hebben Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7 per maand per gebruiker My Hours Onbeperkte projecten, klantbeheer, onkostentracking en rapportage Individuen, freelancers en kleine teams die met meerdere clients jongleren Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand per gebruiker TimeCamp Automatische tijdsregistratie, analyse van productiviteit en facturering Kleine tot middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan automatische bijhouden-, analyse- en aanwezigheidsregistratietools Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 1,99/maand per gebruiker

De beste alternatieven voor TMetric om te gebruiken

Hoewel TMetric uitstekend geschikt is voor het registreren van uren, mist het vaak het grotere geheel: hoe die tijd de verbinding vormt met de te leveren resultaten, de bandbreedte van het team beïnvloedt en van invloed is op deadlines.

Laten we eens kijken naar de beste software voor tijdsregistratie die is ontworpen om deze problemen aan te pakken. ⚒️

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één project- en tijdbeheer)

Begin met tijdsregistratie in ClickUp Houd de bestede tijd bij op basis van taken, projecten of teamleden met de ingebouwde tijdsregistratie in ClickUp

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt meer dan alleen basisfuncties voor tijdsregistratie. Het is een alles-in-één controlecentrum voor het beheren van tijd, werkstroom, deadlines en deliverables.

Een veelvoorkomende uitdaging bij tijdsregistratie is het omgaan met meerdere apparaten en werkomgevingen. Als u aan uw bureau zit, onderweg bent of tussen taken wisselt, vergeet u gemakkelijk om uren te registreren.

ClickUp Project Tijdsregistratie lost dit direct op. U kunt timers starten en stoppen vanaf uw desktop, mobiele apparaat of zelfs een browser-extensie. Geeft u er de voorkeur aan om de tijd achteraf in te voeren? U kunt de tijd handmatig registreren of zelfs invoer met terugwerkende kracht doen.

Houd uw tijd live of na voltooiing van taken bij met behulp van ClickUp's native tijdsregistratie op desktop, mobiel en het web

📌 Een freelance ontwerper kan bijvoorbeeld live tijd bijhouden terwijl hij aan een herontwerp van een homepage werkt, terwijl een extern ontwikkelingsteam er misschien de voorkeur aan geeft om hun sprinturen achteraf in te voeren. Alle tijdinvoer's zijn rechtstreeks gekoppeld aan taken, zodat elke minuut wordt bijgehouden en traceerbaar is.

Tijdsregistratie is echter slechts het halve werk; het is net zo belangrijk om te begrijpen waar die tijd naartoe gaat. Gebruikers van TMetric gebruiken hiervoor aparte spreadsheets voor rapportages, wat uw werk bemoeilijkt en onoverzichtelijk maakt.

ClickUp maakt hier een einde aan met ClickUp Urenregistratie.

Met de aanpasbare urenregistraties kunt u invoeren groeperen en filteren op dag, taak of team. Zo krijgt u een beter overzicht of kunt u zich verdiepen in de details.

Een projectmanager die leiding geeft aan een verspreid team kan het urenregistratiedashboard gebruiken om te zien wanneer de tijd het budget overschrijdt of wanneer iemand overboekt is. Op dezelfde manier kan een solo-consultant rapporten genereren om bij facturen te voegen, compleet met een uitsplitsing van factureerbare en niet-factureerbare uren.

Laat ClickUp Urenregistratie nauwkeurige rapportage genereren van tijd die productief is besteed

Leden kunnen ook urenregistraties ter beoordeling indienen en beheerders kunnen deze goedkeuren of wijzigingen aanvragen, ideaal voor bedrijven die tijdsregistratie nodig hebben voor naleving of salarisadministratie.

Met de tijdbeheerfuncties van ClickUp kunt u tijdsinschattingen voor taken instellen en deze vergelijken met de daadwerkelijk geregistreerde uren. Stel dat u 8 uur nodig hebt om een offerte voor een client te schrijven, maar dat u er uiteindelijk 12 uur over doet. Dat is een teken dat u uw offertes voor toekomstig werk moet aanpassen of uw schrijfproces moet verfijnen. Op den duur helpt dit soort inzichten teams om efficiënter te werken en burn-out te voorkomen.

Hoewel het gebruik van dergelijke functies de beste tip voor tijdbeheer is, vormen planning en zichtbaarheid van de werklast ook belangrijke hindernissen. Dit geldt met name voor teams die over verschillende tijdzones heen samenwerken of met wisselende deadlines te maken hebben.

De AI-aangedreven ClickUp-kalender is de beste manier om deadlines voor verschillende clients te beheren. Het geeft taken kleurcodes voor duidelijkheid en synchroniseert met Google of Outlook om alles op elkaar af te stemmen. U kunt alle taken per dag, week of maand in weergave bekijken en krijgt een overzicht van de werklast en deadlines, waardoor u gemiste deadlines kunt voorkomen.

Weergave en beheer uw volledige planning met de AI-aangedreven kalender van ClickUp, waar taken, projecten en afspraken samenkomen in één geïntegreerde ruimte

Een freelance contentstrateeg die drie blogs van klanten beheert, kan bijvoorbeeld voor elk artikel aangepaste datumvelden instellen, zoals 'Concept klaar', 'Beoordeling door klant' en 'Publicatiedatum'. De kalender toont alle aankomende mijlpalen voor content, laat u taken verslepen om publicatiecyclus aan te passen en synchroniseert alles met uw Google Agenda.

🎥 Bekijk deze video om te ontdekken hoe ClickUp Kalender u helpt bij het automatisch prioriteren en plannen van uw belangrijkste werk:

💡 Pro-tip: Zet bijgehouden tijd om in contextuele inzichten met ClickUp Brain, 's werelds meest complete werk-AI. Vraag eens: "Waar heb ik mijn dag/week aan besteed?", om een door AI georganiseerde tijdlijn en inzichten te krijgen die uw inspanningen koppelen aan daadwerkelijke resultaten. Dat is slimmer dan tijdsregistratie: het is contextregistratie. Gebruik ClickUp Brain om te analyseren hoe en waar u uw tijd besteedt

De beste functies van ClickUp

maak verbinding met externe tools: *Integreer uw werkstroom met tools zoals Toggl, Hubstaff en Google Agenda met ClickUp-integraties

Visualiseer alles op één plek: Houd tijd, werkstroom, projectstatus en factureerbare uren bij in één overzichtelijke weergave met aanpasbare kaarten binnen Houd tijd, werkstroom, projectstatus en factureerbare uren bij in één overzichtelijke weergave met aanpasbare kaarten binnen ClickUp Dashboard

werk moeiteloos samen en documenteer: *Schrijf, bewerking, deel en sla rapporten, projectbeschrijvingen, SOP's of client aantekeningen op met ClickUp Docs

bouw een slimme workflow: *Bespaar tijd op updates, samenvattingen of schrijftaken door AI te gebruiken voor beter tijdbeheer . ClickUp Brain, 's werelds meest complete werk-AI, vat vergaderingen automatisch samen, genereert ideeën voor content en stelt e-mails voor clients op, rechtstreeks vanuit ClickUp

Limieten van ClickUp

Het platform kan voor nieuwe gebruikers een beetje overweldigend zijn vanwege het brede bereik aan functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

ClickUp heeft de manier waarop we onze interne taken bij het bureau beheren volledig veranderd. Hiermee kan ik de workflow van het hele team op één plek bijhouden, urgente zaken prioriteren en de communicatie gecentraliseerd houden. De mogelijkheid om processen te automatiseren, te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals lijst, bord en kalender) en te integreren met andere tools heeft mijn dagelijkse productiviteit aanzienlijk verhoogd. Het is een alles-in-één platform dat zich perfect aanpast aan onze workflow en het teambeheer veel efficiënter maakt.

ClickUp heeft de manier waarop we onze interne taken bij het bureau beheren volledig veranderd. Hiermee kan ik de workflow van het hele team op één plek bijhouden, urgente zaken prioriteren en de communicatie gecentraliseerd houden. De mogelijkheid om processen te automatiseren, te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals lijst, bord en kalender) en te integreren met andere tools heeft mijn dagelijkse productiviteit aanzienlijk verhoogd. Het is een alles-in-één platform dat zich perfect aanpast aan onze workflow en het teambeheer veel efficiënter maakt.

2. Toggl Track (het beste voor freelancers die behoefte hebben aan eenvoudige, flexibele tijdsregistratie)

via Toggl Track

Toggl Track biedt freelancers, teams op afstand en projectmanagers alle tools die ze nodig hebben om tijd om te zetten in geld. U kunt de app gebruiken om uurtarieven in te stellen, factureerbare versus niet-factureerbare tijd bij te houden en gedetailleerde urenregistratie te genereren die precies weergeven hoe uw team elke uur besteedt.

Met de ingebouwde factureringstool van Toggl kunt u tijdseinvoeren omzetten in overzichtelijke, professionele facturen – zonder spreadsheets en zonder kopiëren en plakken. Dit betekent dat u sneller betaald krijgt en dat uw clients altijd weten waarvoor ze betalen. U kunt ook de geregistreerde tijd analyseren om de winstgevendheid te verbeteren, de omzet te voorspellen en uw projecten beter te plannen.

De beste functies van Toggl Track

Schakel achtergrondbijhouden in om automatisch app- en websiteactiviteiten vast te leggen en deze uiteindelijk om te zetten in tijdsregistraties

Profiteer van robuuste veiligheid met GDPR-compliance, ISO 27001-certificering en een uptime-garantie van 99,99%

Profiteer van anti-surveillance bijhouden, zoals geen schermafbeeldingen of camerabewaking

Limiet van Toggl Track

Soms stopt het de tijdsregistratie op de achtergrond en moeten gebruikers controleren of de klok nog steeds loopt

Prijzen van Toggl Track

Free

Starter: $10/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Toggl Track?

Rechtstreeks uit een recensie op Capterra:

Ik vind het fijn dat ik het kan aanpassen aan de verschillende projecten waaraan ik werk. Het is erg handig voor onafhankelijk contractwerk.

Ik vind het fijn dat ik het kan aanpassen aan de verschillende projecten waaraan ik werk. Het is erg handig voor onafhankelijk contractwerk.

3. Harvest (het beste voor kleine bedrijven die tijdsregistratie met facturering nodig hebben)

via Harvest

Met de project- en teamconfiguratietools van Harvest kunt u binnen enkele minuten nieuwe projecten aanmaken, taken toewijzen en medewerkers uitnodigen. Als alles eenmaal is ingesteld, is het bijhouden van tijd eenvoudig: gebruik realtime timers, handmatige invoer of zelfs Google Agenda-integraties om elk factureerbaar uur nauwkeurig vast te leggen.

Bovendien biedt het een tijdlijnweergave zodat u precies kunt zien hoe de tijd van uw team over de projecten is verdeeld. Met de rapporten Teamoverzicht en Projectvoortgang kunt u zien wie overboekt of onderbenut is en wanneer projecten uit de rails lopen. U kunt ook automatische herinneringen en bedankmails instellen, zodat u minder tijd kwijt bent aan het achterhalen van betalingen.

De beste functies van Harvest

Houd interne kosten bij om deze te vergelijken met factureerbare uren en bekijk dagelijkse en wekelijkse totalen voor individuen en teams

Zet bijgehouden tijd en onkosten om in professionele facturen en verstuur ze via internet, als PDF of in gedrukte versie

Integreer met meer dan 50 tools, zoals Asana, Trello, QuickBooks en Slack, voor een overzicht van de winstgevendheid en teamprestaties

Limieten van Harvest

Er ontbreekt een dashboard waarop een beheerder teamstatistieken kan bekijken

Prijzen van Harvest

Free

Pro: $13,75/maand per gebruiker

Premium: $17,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Harvest

G2: 4,3/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Harvest?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, een gratis te gebruiken platform en flexibiliteit bij de bewerking van tijdsregistratie voor een taak. Het kan eenvoudig worden geïmplementeerd met andere projectmanagementplatforms zoals Asana.

Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, een gratis te gebruiken platform en flexibiliteit bij de bewerking van tijdsregistratie voor een taak. Het kan eenvoudig worden geïmplementeerd met andere projectmanagementplatforms zoals Asana.

🧠 Leuk weetje: De Code van Hammurabi (circa 1772 v.Chr.) bevatte wetten over het bijhouden van arbeid en het betalen van lonen op basis van gewerkte uren. Dat is bijna 4000 jaar vóór uw projectmanagement-app.

4. Rescue Time (het beste voor mensen die hun focus willen verbeteren en hun digitale gewoontes automatisch willen bijhouden)

via Rescue Time

Het beste aan Rescue Time is dat het stil op de achtergrond werkt en automatisch bijhoudt welke apps, websites en bestanden u gebruikt en hoe lang. De automatische tijdsregistratie-functie categoriseert ook al uw activiteiten op type en productiviteit. Dit wordt verwerkt in gedetailleerde rapporten en een overzichtelijke productiviteitspuls die u een dagelijkse score geeft op basis van hoe productief uw digitale gewoonten waren.

Freelancers en client-gerichte teams zullen ook dol zijn op de Visual Timesheets, die uw dag in detail in kaart brengen, zodat u gemakkelijk factureerbare uren kunt registreren of kunt bekijken hoeveel tijd er in een project is gestoken. Aan het einde krijgt u een wekelijks rapport om u te helpen vooruit te plannen.

De beste functies van Rescue Time

Stel timers in voor diepgaand werk en speel zelfs achtergrondmuziek af via Spotify of YouTube met behulp van Focus Sessions

Ontwikkel betere gewoontes met de RescueTime Assistant en zijn geautomatiseerde herinneringen

Stel aangepaste doelen en waarschuwingen in om uw voortgang bij te houden met realtime updates, een wekelijks e-mailrapport en gedetailleerde doelanalyses op een persoonlijk dashboard

Limiet van Rescue Time

U kunt geen perioden taggen naar specifieke projecten

Prijzen van Rescue Time

Lite: Gratis

Premium: $ 12/maand per gebruiker

Team: $9/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Rescue Time

G2: 4,2/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rescue Time?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

RescueTime draait op de achtergrond en registreert automatisch de tijd die ik aan verschillende apps en websites besteed, waardoor ik een duidelijke weergave krijg van mijn dagelijkse gedrag.

RescueTime draait op de achtergrond en registreert automatisch de tijd die ik aan verschillende apps en websites besteed, waardoor ik een duidelijke weergave krijg van mijn dagelijkse gedrag.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers maakt gebruik van gepersonaliseerde strategieën voor tijdbeheer. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering kan belemmeren. De AI-aangedreven plannings- en tijdsregistratie-functies van ClickUp kunnen u helpen om dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan hoe u daadwerkelijk werkt!

5. Clockify (het beste voor teams die onbeperkte tijdsregistratie en dienstroosterplanning nodig hebben)

via Clockify

Clockify is een platform voor tijdsregistratie en productiviteit dat uren registreert, projecten bijhoudt en iedereen verantwoordelijk houdt met minimale installatie. Bent u iets vergeten te registreren? Geen probleem, u kunt eerdere invoer bewerken en tijd categoriseren per client, project of taak.

U kunt vooral profiteren van de tools voor urenregistratiebeheer van het platform, waaronder bulkbewerking, goedkeuringsworkflows en dashboards voor tijdregistratie. Met de ingebouwde dienstroosterplanning en projectplanning kunt u de werklast van uw team in kaart brengen en de geschatte tijd vergelijken met de daadwerkelijk bestede tijd.

De beste functies van Clockify

Houd de aanwezigheid en productiviteit van uw team bij met dashboards en gedetailleerde activiteitenrapporten

Zet kiosken op locatie op zodat werknemers op fysieke locaties kunnen in- en uitklokken

Schakel inactiviteitsdetectie in om inactieve periodes te identificeren en te beslissen of u inactieve tijd wilt opnemen of negeren

Limieten van Clockify

De mobiele app heeft niet dezelfde functie als de desktop-versie

Prijzen van Clockify

Free Forever

Basis : $ 4,99/maand per gebruiker

Standaard : $ 6,99/maand per gebruiker

Pro : $ 9,99/maand per gebruiker

Onderneming : $14,99/maand per gebruiker

Productiviteit Suite: $15,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Clockify

G2: 4,5/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clockify?

Een gebruiker op G2 deelde deze feedback:

Het is superhandig, dus of u nu uren registreert voor uw werk, persoonlijke projecten of gewoon uw productiviteit bijhoudt, het is gemakkelijk te gebruiken.

Het is superhandig, dus of u nu uren registreert voor uw werk, persoonlijke projecten of gewoon uw productiviteit bijhoudt, het is gemakkelijk te gebruiken.

🔍 Wist u dat? Ponskaarten waren ooit de norm op kantoor! De uitvinding van Daniel M. Cooper uit 1894, de Rochester Recorder, was het eerste kaartgebaseerde systeem waarmee bedrijven automatisch uren konden registreren. Het was analoge automatisering op zijn best.

6. Time Doctor (het beste voor teams op afstand die behoefte hebben aan gedetailleerde functies voor werknemersmonitoring en salarisadministratie)

via Time Doctor

Time Doctor is een volledig productiviteitbeheerplatform voor teams op afstand, hybride teams en teams op kantoor die gedijen op zichtbaarheid en verantwoordelijkheid. U kunt het gebruiken om aangepaste schema's in te stellen en geplande uren te vergelijken met daadwerkelijk gewerkte uren, waardoor u de werklast kunt optimaliseren en burn-out kunt verminderen.

Voor bedrijven die clients per uur factureren, blinkt Time Doctor uit met geautomatiseerde salarisadministratie- en factureringsfuncties. Genereer nauwkeurige facturen op basis van geregistreerde uren en betaal uw team naadloos, zonder extra administratief werk. Teams vertrouwen er ook op om offline tijd bij te houden, zodat werk dat buiten het scherm of tijdens slechte internetverbindingen wordt gedaan, toch wordt meegeteld.

De beste functies van Time Doctor

Maak regelmatig schermafbeeldingen en houd uw werknemers in de gaten om hun werk te controleren en bewijs van hun activiteiten te leveren

Meet activiteitsniveaus op basis van toetsenbord- en muisgebruik, zonder daadwerkelijke toetsaanslagen te registreren, om de productiviteit te beoordelen

Ontvang afleidingswaarschuwingen wanneer u niet-werkgerelateerde websites bezoekt, zodat u gefocust blijft

Limiet van Time Doctor

Het biedt geen explorergegevens om de oorzaken en patronen van inactieve of onproductieve uren te begrijpen

Prijzen van Time Doctor

Basis: $ 8/maand per gebruiker

Standaard: $ 14/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Time Doctor

G2: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Time Doctor?

Een G2-recensent zegt:

Ik ben erg te spreken over Time Doctor vanwege de robuuste functies om de productiviteit van ons team bij te houden, die me een duidelijk beeld geven van de productiviteit van ons team. Het helpt me om het totaal aantal gewerkte uren bij te houden, evenals wat als productieve versus onproductieve tijd wordt beschouwd, en zelfs inactieve tijd.

Ik ben erg te spreken over Time Doctor vanwege de robuuste trackingfuncties die me een duidelijk beeld geven van de productiviteit van ons team. Het helpt me om het totaal aantal gewerkte uren bij te houden, evenals wat als productieve versus onproductieve tijd wordt beschouwd, en zelfs inactieve tijd.

via Everhour

Everhour is een slimme, intuïtieve tool voor projecttijdbeheer, -registratie en -budgettering die rechtstreeks kan worden geïntegreerd met de tools die uw team al gebruikt, zoals Asana, Trello en ClickUp. U kunt tijd- of kostengebaseerde budgetten instellen, terugkerende tijdslimieten creëren en de werkelijk gewerkte uren vergelijken met de schattingen.

Het platform geeft managers ook zichtbaarheid in de beschikbaarheid van teams, waardoor het gemakkelijker wordt om de werklast te verdelen. Dit draagt in hoge mate bij aan een effectievere planning en het voorkomen van burn-out bij werknemers. Everhour vereenvoudigt ook de facturering . U kunt professionele facturen maken op basis van bijgehouden tijd en onkosten en deze zelfs synchroniseren met boekhoudtools zoals QuickBooks en Xero voor een volledig geïntegreerde werkstroom.

De beste functies van Everhour

Gebruik budgetinstellingen om voor iedereen de rapportage van tijd te verbieden als het budget wordt overschreden

Overschrijf het basistarief voor een project en wijs een specifiek tarief toe aan elke taak

Zoom in en uit, zoek, filter en sorteer om snel een weergave van specifieke teamleden en opdrachten te bekijken

Limieten van Everhour

U kunt niet meer dan één tag aan een taak toevoegen zonder een nieuw regelitem in rapportage aan te maken

Prijzen van Everhour

Free

Team: $10/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Everhour

G2 : 4,7/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 430 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Everhour?

Een fragment uit een echte gebruiker luidt als volgt:

Wij gebruiken Everhour samen met linear. app om niet alleen de uren bij te houden, maar ook onze projectbudgetten als IT-adviesbureau. Dankzij de verschillende tabellen, grafieken en andere analytische visualisaties is het heel eenvoudig om bij te houden wie aan wat werkt.

Wij gebruiken Everhour samen met linear. app om niet alleen de uren bij te houden, maar ook onze projectbudgetten als IT-adviesbureau. Dankzij de verschillende tabellen, grafieken en andere analytische visualisaties is het heel eenvoudig om bij te houden wie aan wat werkt.

🧠 Leuk weetje: In 1888 vond Willard Bundy de eerste mechanische prikklok uit, waardoor bedrijven gemakkelijker konden bijhouden wanneer werknemers hun dienst begonnen of eindigden.

8. Hubstaff (het meest geschikt voor teams in het veld en bedrijven op afstand die GPS en controle over productiviteit nodig hebben)

via Hubstaff

Met Hubstaff krijgen managers volledig zichtbaarheid in de productiviteit met app- en URL-tracking, activiteitsniveaus op basis van toetsenbord-/muisbewegingen en optionele schermafbeeldingen die voor de privacy kunnen worden vervaagd of verwijderd.

Als u bovendien budgetten en deadlines beheert, kunt u met Hubstaff projectbudgetten instellen, waarschuwingen ontvangen wanneer u de limieten nadert en gedetailleerde rapporten gebruiken om tijd, productiviteit en kosten voor alle teams bij te houden. Het platform biedt meer dan 20 aanpasbare rapporten, zodat u precies kunt inzoomen op wat belangrijk is.

Bonusfuncties zoals idle time discard, achievement badges en privacy-first controls (geen keystroke logging, geen webcam monitoring) zorgen voor een evenwicht tussen toezicht en autonomie.

De beste functies van Hubstaff

Houd de locaties van werknemers bij en houd het tijdsregistratie bij met de GPS-tijdklok-app voor meerdere werklocaties en geofencing-functies

Automatisering van de salarisadministratie met integraties zoals PayPal, Wise en Gusto

Wijs taken toe, stel deadlines vast en gebruik Kanban-borden voor projectmanagement , inclusief sprints, tijdlijnen en aangepaste werkstroom

Limieten van Hubstaff

Sommige gebruikers rapporteren dat het bijhouden van activiteiten te opdringerig kan aanvoelen, vooral bij veelvuldige schermafbeeldingen

Prijzen van Hubstaff

Gratis proefversie

Starter: $7/maand per gebruiker

Groei: $ 9/maand per gebruiker

Team: $ 12/maand per gebruiker

Onderneming: $ 12/maand per gebruiker

Hubstaff-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Hubstaff?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Hiermee kan ik de productiviteit monitoren zonder opdringerig te zijn, nauwkeurige rapporten voor clients genereren en volledige transparantie behouden over het werk dat nog te doen is. De integratie met andere projectmanagementtools is ook een groot pluspunt.

Hiermee kan ik de productiviteit monitoren zonder opdringerig te zijn, nauwkeurige rapporten voor clients genereren en volledige transparantie behouden over het werk dat wordt gedaan. De integratie met andere projectmanagementtools is ook een groot pluspunt.

9. My Hours (het meest geschikt voor freelancers en consultants die meerdere clients en projecten beheren)

via My Hours

My Hours is ontwikkeld als een cloudgebaseerd platform voor tijdsregistratie en vermindert de overheadkosten voor het bijhouden van urenregistratie en het voltooien van administratieve taken. Het biedt uitgebreide functies zoals taaktoewijzing, projectbudgettering en aanpasbare uurtarieven per project, taak of gebruiker.

My Hours ondersteunt onbeperkt aantal gebruikers met ingebouwde goedkeuringswerkstroom en waarschuwingen om de nauwkeurigheid van de urenregistratie te garanderen. Teams kunnen gedetailleerde rapporten genereren om de productiviteit en factureerbare uren te analyseren, geautomatiseerde rapportage in te plannen en zelfs facturen rechtstreeks vanaf het platform te versturen.

De beste functies van My Hours

Plan automatische rapportage via e-mail om belanghebbenden op de hoogte te houden

Vergrendel tijdregistraties voor specifieke perioden en downloaden auditlogs voor naleving

Maak en verstuur professionele facturen rechtstreeks vanuit de geregistreerde uren met integraties voor populaire factureringstools

Limiet van My Hours

U moet het taakveld op projectniveau als verplicht instellen als instelling

Prijzen van My Hours

Free

Pro: $9/maand per gebruiker

onderneming: *Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van My Hours

G2: 4,6/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (980+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over My Hours?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

We vinden het geweldig dat we projectbudgetten rechtstreeks kunnen beheren op basis van de tijd die eraan wordt besteed, zodat het hele team duidelijk ziet of we voor of achter liggen op schema.

We vinden het geweldig dat we projectbudgetten rechtstreeks kunnen beheren op basis van de tijd die eraan wordt besteed, zodat het hele team duidelijk ziet of we voor of achter liggen op schema.

🔍 Wist u dat? De markt voor tijdsregistratie zal naar verwachting in 2032 een omvang van 11,48 miljard dollar bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 16,5% tijdens de prognoseperiode.

via TimeCamp

TimeCamp is een krachtige softwaretool voor tijdsregistratie die is ontworpen voor automatisch en handmatig tijdbeheer. Het werkt op het web, op desktop, op mobiele apparaten en in browser-extensies, waardoor het gemakkelijker wordt om uren nauwkeurig te registreren.

Naast het bijhouden van tijd biedt het ook inzicht in de productiviteit van teams. Het monitort het gebruik van apps en websites, categoriseert activiteiten op basis van productiviteitsniveaus en kan zelfs schermafbeeldingen maken voor een betere verantwoording. U kunt aanwezigheid bijhouden, verlofaanvragen beheren en gedetailleerde rapporten genereren voor prestatiebeoordelingen, salarisadministratie en facturering.

De beste functies van TimeCamp

Pas productiviteit, detectie van inactieve tijd en privacy bijhouden voor aangepast bijhouden

Analyseer uw schermactiviteit met de AI-stopwatch om handmatige invoer te elimineren

Begrijp gebruikspatronen om onproductieve activiteiten van uw werknemers te minimaliseren

Limieten van TimeCamp

De widget van de desktop stopwatch heeft geen functie, dus u zult steeds terug moeten keren naar de website

Prijzen van TimeCamp

Free

Starter: $ 1,99/maand per gebruiker

Premium: $ 3,99/maand per gebruiker

Ultimate: $ 5,99/maand per gebruiker

Onderneming: $14,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van TimeCamp

G2: 4,7/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (590+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TimeCamp?

Dit is wat een Capterra-gebruiker te zeggen had over TimeCamp:

Er zijn verschillende manieren om uw bijgehouden tijd in te voeren. U kunt uw taken in realtime registreren of u kunt ze per dag of per week invoeren. Dit geeft al onze medewerkers de flexibiliteit om hun tijd bij te houden op de manier die zij willen.

Er zijn verschillende manieren om uw bijgehouden tijd in te voeren. U kunt uw taken in realtime registreren of u kunt ze per dag of per week invoeren. Dit geeft al onze medewerkers de flexibiliteit om hun tijd bij te houden op de manier die zij willen.

Stap over naar ClickUp voor betere tijdinzichten en slimmere team-samenwerking

Met zoveel geweldige bijhoudentools op de markt is het duidelijk dat u geen genoegen hoeft te nemen met de basis.

Heeft u hulp nodig om deadlines te halen, samen te werken met uw team en uw doelen sneller te bereiken met slechts een paar muisklikken?

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, combineert nauwkeurige tijdsregistratie, aanpasbare urenregistratie, werklastbeheer en kalendersynchronisatie – allemaal in één platform.

Waarom zou u nog wachten? Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅