Prijzen van Fireflies AI: abonnementen, functies en alternatieven

Fireflies AI is een gebruiksvriendelijke tool voor het transcriberen van vergaderingen, die wordt geleverd met een mobiele app en kan worden geïntegreerd met meerdere tools van derden. Sommige handige functies, zoals geavanceerd zoeken of integraties, zijn echter alleen beschikbaar in de betaalde versie. Alle abonnementen hebben ook een limiet voor AI-krediet en de duur van vergaderopnames.

Het is essentieel om de prijsstructuur van Fireflies te begrijpen voordat u een toewijzing doet. Als u niet oppast, betaalt u mogelijk voor functies die u niet nodig hebt of mist u functies die u wel nodig hebt.

Het juiste abonnement kan u helpen vergaderingen te stroomlijnen, productief te blijven en de beste waarde te krijgen zonder uw budget te overschrijden.

Laten we de abonnementen en functies van Fireflies.ai eens in detail bekijken. Als u nog steeds niets geschikts vindt, stellen we u ClickUp's AI Notetaker voor als alternatief.

ClickUp vs. Fireflies AI voor automatisering van vergaderingen

Hier is een snelle vergelijking van functies om mee te beginnen:

Functie ClickUp Fireflies. ai Transcriptie van vergaderingen ✔️ Automatisch transcriberen van Zoom-, Google Meet- en MS Teams-vergaderingen via ClickUp AI Notetaker ✔️ AI-aangedreven transcriptie met meerdere integraties Actie-item extractie ✔️ ClickUp AI Notetaker genereert automatisch taken en samenvattingen voor vergaderingen ✔️ Vat vergaderingen samen en biedt AI-taaksuggesties Taakintegratie ✅ Native: zet actiepunten direct om in ClickUp-taken en voeg aantekeningen toe aan werkstromen Teams die vergaderingen + actie + uitvoering op één plek willen Gecentraliseerde werkruimte ✅ Volledig platform voor werkbeheer (taken, documenten, dashboards, enz. ) ❌ Alleen gericht op vergaderinformatie Context van vergaderingen in taken ✅ Vergadernotities, opnames en transcripties live binnen relevante taken ❌ Aantekeningen worden opgeslagen in Fireflies en worden niet automatisch gekoppeld aan taken, tenzij ze handmatig worden geëxporteerd Doorzoekbare kennisbank ✅ Eén zoekfunctie voor taken, documenten, aantekeningen en opnames van vergaderingen ❌ Zoekt alleen in getranscribeerde vergaderingen AI-aangedreven samenvattingen ✅ Samenvattingen binnen taken, volgende stappen en thread-bewuste opmerkingen via ClickUp Brain ✅ Slimme samenvattingen en onderwerpdetectie Ideaal voor Teams die vergaderingen + actie + uitvoering op één plek willen Teams die op zichzelf staande vergaderinformatie willen

Wat is Fireflies.ai?

Fireflies AI is een slimme vergaderassistent die automatisch gesprekken tijdens vergaderingen opneemt, transcribeert en samenvat. Deze AI-aangedreven tool luistert mee tijdens uw vergaderingen, identificeert sprekers en selecteert de belangrijkste punten. U kunt precies terugkijken wat er is gezegd en door wie.

Het genereert deelbare AI-samenvattingen en actiepunten, zodat uw team op de hoogte blijft en snel kan reageren op follow-ups. Fireflies. ai integreert naadloos met populaire vergadertools zoals Zoom, MS Teams en Gmeet, waardoor het een moeiteloze upgrade is voor uw externe of hybride werkstroom.

Sleutel functies zijn onder andere:

Automatische transcriptie met labels voor sprekers: Transcribeer vergaderingen nauwkeurig met duidelijke identificatie van sprekers en analyse van de spreektijd. Handmatig notities maken is niet meer nodig

Slimme samenvattingen met actiepunten: Genereer AI-samenvattingen van vergaderingen en beslissingen en haal sleutel momenten en actiepunten eruit Genereer AI-samenvattingen van vergaderingen en beslissingen en haal sleutel momenten en actiepunten eruit voor productievere vergaderingen . U kunt ook vooraf opgenomen video- en audiobestanden transcriberen en samenvatten

Doorzoekbare aantekeningen van vergaderingen: Vind elk moment uit eerdere gesprekken en vergaderingen met slimme zoekfilters, trefwoorden, zinsdelen en sprekers

Meertalige ondersteuning: Transcribeer vergaderingen in meer dan 100 talen en schakel automatisch tussen talen tijdens vergaderingen

Audio-weergave gesynchroniseerd met transcript: Speel gesprekken eenvoudig opnieuw af met tijdcodes en volg Speel gesprekken eenvoudig opnieuw af met tijdcodes en volg de notulen van de vergadering voor een betere context

Chrome-extensie: Installeer de Fireflies AI-extensie om automatisch realtime vergadertranscripten te genereren vanuit uw Google Meet-gesprekken

Integraties: Koppel Fireflies aan uw kalender, vergadertools, CRM's, Slack, Notion en meer om de werkstromen voor en na vergaderingen te stroomlijnen

Toegang op meerdere platforms: Gebruik Fireflies op het web voor virtuele vergaderingen en transcribeer persoonlijke gesprekken met de mobiele app van Fireflies

👀 Wist u dat? De vergeetcurve van Ebbinghaus laat zien dat mensen 50% van de informatie binnen het eerste uur na het leren weer vergeten. Een betrouwbare AI-notulist voor vergaderingen helpt dit te voorkomen door ervoor te zorgen dat alle vergaderdata overzichtelijk worden geordend, zodat u deze later kunt raadplegen.

📮ClickUp Insight: 49% van de respondenten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen maakt nog steeds handgeschreven aantekeningen – een verrassende trend in een tijdperk waarin digitaal centraal staat. Deze afhankelijkheid van pen en papier kan een persoonlijke voorkeur zijn of een teken dat digitale tools voor het maken van aantekeningen niet volledig zijn geïntegreerd in de werkstroom. Tegelijkertijd bleek uit een ander onderzoek van ClickUp dat 35% van de mensen 30 minuten of meer besteedt aan het samenvatten van vergaderingen, het delen van actiepunten en het informeren van teams. 👀 ClickUp AI Notetaker neemt deze administratieve last weg! Laat AI automatisch uw vergaderingen vastleggen, transcriberen en samenvatten, terwijl actiepunten worden geïdentificeerd en toegewezen – geen handgeschreven aantekeningen of handmatige follow-ups meer nodig! Verhoog de productiviteit met wel 30% dankzij de directe vergaderverslagen, geautomatiseerde taken en gecentraliseerde werkstromen van ClickUp.

Fireflies.ai-abonnementen

Fireflies.ai biedt meerdere prijsniveaus. Het kiezen van het juiste niveau hangt echter af van hoe u werkt en hoeveel hulp u van uw AI-assistent wilt.

Bent u alleen op zoek naar slimme vergadertranscripties? Of heeft u complete software voor vergaderbeheer nodig met intelligentie, integraties en automatisering?

Laten we de abonnementen eens bekijken, zodat u het maximale rendement uit de tool kunt halen.

Free

Met het gratis abonnement van Fireflies kunt u vergaderingen opnemen op Zoom, Google Meet, Microsoft Teams en nog 10 andere platforms met automatische taaldetectie, tijdstempels en wereldwijde zoekfunctie.

Sleutel functies

Transcribeer en vat vergaderingen samen in meerdere talen

Upload audio- en videobestanden om transcripties te genereren

Open de mobiele app van Fireflies om persoonlijke gesprekken op te nemen en te transcriberen

Deel een werkruimte voor teams met wereldwijde zoekfunctie

Garandeer de veiligheid van gegevens met GDPR- en SOC 2 Type II-compliance

Beperkingen

Het gratis abonnement van Fireflies heeft een limiet van 800 minuten opslagruimte per zetel en een opnamelimiet van 2 uur

U krijgt slechts een beperkt aantal AI-samenvattingen en slechts 20 AI-kredieten die u kunt gebruiken voor de native AI-assistent, AI-apps, Magic Soundbites en aangepaste samenvattingssecties

Je krijgt toegang tot slechts 3 openbare kanalen

Slimme zoekfilters, sentimentanalyse en gebruiksstatistieken ontbreken

Het biedt geen integraties

🎯 Voor wie is het bedoeld: Individuele gebruikers, studenten en kleinere teams die alleen basisvergadernotities en transcripties willen zonder extra functies of integraties, kunnen het gratis abonnement van Fireflies uitproberen.

Prijzen

Free Forever

Pro

Fireflies. ai biedt een Pro-abonnement met onbeperkte transcripties en AI-samenvattingen. Dit abonnement zou voldoende moeten zijn voor een klein bedrijf met 4 of 5 mensen.

Sleutel functies

Genereer onbeperkte transcripties en AI-samenvattingen en krijg toegang tot AskFred, de AI-vergaderassistent van Fireflies

Haal automatisch relevante vergaderinformatie op, zoals scorekaarten van kandidaten en budgetten

Werk samen op onbeperkte openbare kanalen en download transcripties en opnames

Beperkingen

Dit abonnement heeft een opslagruimte van 8.000 minuten per zetel (hoewel dit 10 keer meer is dan het gratis abonnement, raakt de opslagruimte toch snel vol als u veel vergaderingen bijwoont)

Je krijgt slechts 20 AI-kredieten, hetzelfde als bij het gratis abonnement

Geavanceerde functies zoals gespreksintelligentie en teaminzichten voor beheerders ontbreken

🎯 Voor wie is het bedoeld: Kleine bedrijven en start-ups die wekelijks vergaderingen houden en behoefte hebben aan basis AI-vergaderinformatie, zullen dit abonnement nuttig vinden.

Prijzen

$ 18/maand per zetel

Business

Met het Fireflies Business-abonnement krijgt u onbeperkte transcripties en privé opslagruimte, video-opnames en geavanceerde analyses.

Sleutel functies

Leg video's van vergaderingen vast en sla ze op in het platform, en krijg toegang tot AskFred om AI-hoogtepunten en actiepunten uit vergaderingen te halen

Werk samen op onbeperkte openbare en privékanalen en in werkruimtes voor teams

Gebruik slimme zoekfuncties, sentimentanalyse en vraagdetectie om sneller belangrijke punten uit sleutelvergaderingen te halen

Krijg toegang tot gespreksinformatie en teamcontrole voor beheerders

Integreer Fireflies AI met platforms van derden voor gecentraliseerd vergaderbeheer

Beperkingen

U krijgt slechts 30 AI-kredieten

De limiet voor het opnemen van een individuele vergadering is ingesteld op 3 uur

Dit abonnement biedt geen HIPAA-compliance

🎯 Voor wie is het bedoeld: Middelgrote bedrijven en snelgroeiende bedrijven die vaak samenwerken in virtuele vergaderingen en behoefte hebben aan meer gedetailleerde AI-vergaderanalyses, kunnen investeren in het Business-abonnement.

Prijzen

$ 29/maand per zetel

Enterprise

Als u een grote onderneming met diverse teams runt en elke dag meerdere vergaderingen houdt, kies dan voor het Enterprise-abonnement van Fireflies. Naast onbeperkt krediet voor transcripties en AI-samenvattingen krijgt u gedetailleerde vergaderanalyses, snelle ondersteuning en API-toegang voor implementatie binnen de hele organisatie.

Belangrijkste functies

Deel vergaderingen automatisch en voeg ze toe aan kanalen met de regelsengine

Gebruik aangepaste gegevensbewaring om alle hoogtepunten van vergaderingen georganiseerd te houden en stel een superbeheerder rol in

Krijg toegang tot een toegewijde accountmanager, gespreksintelligentie, gebruiksanalyses en teaminzichten voor beheerders

Versterk de veiligheid van gegevens met GDPR-, SOC 2 Type II- en HIPAA-compliance

Beperkingen

Dit abonnement heeft ook een limiet voor AI-krediet, met 30 kredieten

U kunt alleen vergaderingen van maximaal 4 uur opnemen

🎯 Voor wie is het bedoeld: Grote bedrijven die uitgebreide AI-tools voor vergaderingen en veiligheid op bedrijfsniveau nodig hebben, naast nauwkeurige transcripties en AI-samenvattingen

Prijzen

$ 39/maand per zetel

Is Fireflies.ai de prijs waard?

Fireflies.ai biedt een aantal uitstekende transcriptiefuncties, maar dat geldt ook voor sommige andere AI-transcriptietools. Wat maakt de abonnementen van Fireflies.ai dan zo bijzonder (of juist minder goed)?

Laten we dat uitzoeken, zodat u een abonnement kunt kiezen dat het beste bij uw behoeften en budget past.

Voordelen van Fireflies. ai-prijzen

Hier zijn enkele voordelen die Fireflies tot een van de beste AI-generators voor vergadernotulen maken:

Gratis abonnement met uitgebreide functies: Biedt gratis basistranscriptie, samenvattingen, toegang tot de mobiele app en functies voor naleving. Het gratis abonnement is ideaal voor lichte gebruikers, zoals studenten en freelancers met een klein team, die het product willen uitproberen

Gedifferentieerde prijzen voor verschillende behoeften: Biedt meerdere abonnementen waaruit u kunt kiezen op basis van de grootte van uw team, de frequentie van vergaderingen en de complexiteit van de werkstroom

Ondersteuning voor meertalige transcriptie: Vertaalt vergadernotulen in meer dan 100 talen met automatische taaldetectie, waardoor het zeer geschikt is voor internationale teams

AI-aangedreven vergaderverslagen: Haalt actiepunten, beslissingen en sleutelmomenten eruit, zodat u geen tijd verspilt met overbodige follow-ups en handmatige aantekeningen. Bovendien neemt het duurdere abonnement audio en video op en slaat het vergaderingen op in privé opslagruimte

Doorzoekbare vergaderdatabase: Zoek specifieke trefwoorden, sprekers en onderwerpen uit eerdere vergaderingen met slimme zoekfilters en een algemene zoekfunctie, waardoor u uren handmatig doorzoeken bespaart

Sterk integratie-ecosysteem: Neemt vergaderingen op in Zoom, Microsoft Teams en andere platforms. U kunt ook de Chrome-extensie downloaden om live vergaderingen op te nemen in Google Meet

Gespreksintelligentie: Krijg diepere inzichten met functies zoals sentimentanalyse, vraagdetectie en gebruiksanalyses op beheerdersniveau met Business- en Enterprise-abonnementen

Nadelen van Fireflies. ai-prijzen

Voordat u een abonnement kiest, moet u rekening houden met de volgende nadelen van Fireflies.ai:

Beperkt krediet voor AI, zelfs bij betaalde abonnementen: Alle betaalde abonnementen, inclusief Business en Enterprise, hebben een limiet op het krediet voor AI. Dit is erg beperkend als u sterk afhankelijk bent van een AI-vergaderassistent voor het extraheren van actiepunten en hoogtepunten

Limieten voor opslagruimte en opnametijd: Zelfs duurdere abonnementen hebben limieten voor opslagruimte en opnametijd, zoals 2 uur bij Pro, 3 uur bij Business en 4 uur bij Enterprise-abonnementen. Dit is een groot probleem voor teams met lange of frequente vergaderingen

Geen integraties bij het gratis abonnement: De gratis versie ondersteunt geen integraties met kalenders, CRM's of productiviteitstools. U moet een betaald abonnement nemen voor een gecentraliseerde tech stack

Essentiële functies zijn alleen beschikbaar in duurdere abonnementen: De goedkopere abonnementen hebben een beperkte analyse en de slimme filterfunctie. Gespreksintelligentie en beheerdersfuncties voor teams zijn alleen beschikbaar in Business- of Enterprise-abonnementen

Geen add-ons: In tegenstelling tot sommige concurrenten kunt u niet kiezen voor add-ons als u extra functies nodig hebt zonder veel geld uit te geven aan de Business- of Enterprise-abonnementen

AI-beperkingen voor gebruik in de gezondheidszorg: Biedt alleen HIPAA-compliance in de Enterprise-abonnementen. Dit is een enorme belemmering als u een klein bedrijf bent in de gezondheidszorg of andere gereguleerde sectoren

Waarom alternatieven voor Fireflies AI overwegen?

Hoewel Fireflies.ai een handig platform is voor het automatiseren van aantekeningen tijdens vergaderingen, moet u rekening houden met enkele nadelen voordat u in een abonnement investeert.

Hier zijn enkele redenen waarom u Fireflies AI-alternatieven zou moeten overwegen:

1. Beperkte opties voor kleinere teams

Hoewel Fireflies een gedifferentieerd prijsmodel hanteert, zijn enkele essentiële functies, zoals integraties, langere opnames en geavanceerd zoeken, alleen beschikbaar in duurdere abonnementen.

In de gratis en Pro-abonnementen hebt u geen toegang tot sentimentanalyse en discussie-informatie en kunt u geen video's van vergaderingen opnemen en downloaden. Bovendien krijgt u in het gratis abonnement slechts drie privékanalen.

Dus als je een kleiner team hebt met een beperkt budget, zul je ofwel vrede moeten sluiten met deze beperkingen, ofwel kiezen voor duurdere abonnementen waarbij je misschien niet eens alle functies gebruikt.

Zoals een G2-recensie het verwoordt:

Een ander punt is dat sommige van de meer geavanceerde functies, zoals diepere integraties of analyses, alleen beschikbaar zijn in de duurdere abonnementen. Het is de moeite waard als je het veel gebruikt, maar het kan beperkend aanvoelen als je net begint of met een kleiner team werkt.

Een ander punt is dat sommige van de meer geavanceerde functies, zoals diepere integraties of analyses, alleen beschikbaar zijn in de duurdere abonnementen. Het is de moeite waard als je het veel gebruikt, maar het kan beperkend aanvoelen als je net begint of met een kleiner team werkt.

2. Opslagruimte en limieten voor AI-gebruik

Hoewel de betaalde abonnementen onbeperkte transcripties bieden, hebben alle abonnementen een kredietlimiet en een limiet voor de duur van opnames. Het gratis abonnement biedt elk lid slechts 800 minuten opslagruimte. Als u zeer vaak vergaderingen houdt, moet u een duurder abonnement nemen en de kosten voor onnodige functies dragen.

Bovendien heeft zelfs het Enterprise-abonnement een limiet van 50 AI-kredieten. Fireflies is dus geen haalbare optie voor teams die vaak een AI-vergaderassistent nodig hebben.

Een G2-gebruiker wijst ook op het probleem met dergelijke beperkingen:

Ik raad u aan heel voorzichtig om te gaan met het AI-krediet. Ze hebben dit zo ingesteld dat u voor elke vergadering naar een nieuw kredietniveau gaat. Wees dus voorzichtig, want u kunt snel veel geld uitgeven zonder dat u daar veel meer waarde voor terugkrijgt.

Ik raad u aan heel voorzichtig om te gaan met het krediet voor AI. Ze hebben dit zo ingesteld dat u voor elke vergadering naar een nieuw kredietniveau gaat. Wees dus voorzichtig, want u kunt snel veel geld uitgeven zonder dat u daar veel waarde voor terugkrijgt.

3. Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden voor teams

Fireflies is een solide AI-transcriptietool. Het is echter niet echt ontworpen om werkstromen aan te passen. De mogelijkheden voor teamsamenwerking zijn beperkt tot het bewerken van transcripties en samenvattingen, terwijl sommige alternatieven ook ingebouwde chatfuncties bieden.

Bovendien kunt u zonder tools van derden de acties na de vergadering niet volledig automatiseren of de manier waarop inzichten worden gedeeld niet grondig aanpassen.

4. Slechte integratie in de gratis en pro abonnementen

Hoewel u met de Free- en Pro-abonnementen live vergaderingen van Zoom en andere platforms kunt verwerken, is dat alles wat u krijgt als integraties in deze twee niveaus. Synchroniseren met CRM, planningsplatforms en andere tools van derden is alleen voorbehouden aan de Business- en Enterprise-abonnementen.

ClickUp: het beste alternatief voor Fireflies AI

U moet meer geld uitgeven om te profiteren van geavanceerde functies en meer AI-krediet op Firefly. Waarom zou u zich met dergelijke ongemakken bezighouden als er een beter en betaalbaarder alternatief zoals ClickUp bestaat?

ClickUp is jouw alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp biedt u de meest complete werk-AI ter wereld in de vorm van ClickUp Brain.

Het heeft niet alleen de volledige context van uw werk in ClickUp en gekoppelde apps, maar gebruikt deze ook om samen met u na te denken, ideeën te bedenken, te schrijven en te analyseren.

Met ClickUp Meetings worden al uw synchronisaties aangestuurd door contextuele AI.

Vind de juiste tijdstippen en plan vergaderingen met behulp van natuurlijke taalprompts

U begint met het plannen van vergaderingen in de AI-kalender van ClickUp via commando's in natuurlijke taal.

Geef bijvoorbeeld "Plan een inhaalsgesprek met Megan om 15.00 uur" op en ClickUp Brain blokkeert de tijd voor jou en Megan in jullie respectievelijke kalenders. Je kunt Brain ook vragen om een voor jullie beiden geschikt tijdstip te vinden nadat het jullie agenda's heeft gecontroleerd.

Plan vergaderingen met natuurlijke taal met behulp van de AI-aangedreven kalender van ClickUp

Het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen automatiseren

Het is al moeilijk genoeg om bij te blijven tijdens drukke vergaderingen of opeenvolgende lezingen. Als u dan ook nog eens moet noteren wie wat heeft gezegd, kan het al snel erg rommelig worden. U kunt belangrijke details missen of, erger nog, de draad van de discussie helemaal kwijtraken.

Met de ClickUp AI Notetaker hoeft u zich daar nooit meer zorgen over te maken.

Nodig het uit voor uw vergaderingen en laat het uw discussie op video opnemen en transcriberen met labels voor de sprekers. Het genereert ook gedetailleerde vergadernotities die na de vergadering in uw inbox terechtkomen, compleet met een samenvatting, een woordelijk transcript met tijdstempels en automatisch aangemaakte secties voor belangrijke punten en actiepunten. Zo kunt u op elk gewenst moment terugkeren naar belangrijke momenten en hoogtepunten van de vergadering.

🎥 Hier is een voorproefje van hoe het werkt:

💡 Pro Tip: Heb je te weinig tijd om een volledig transcript door te scrollen op zoek naar inzichten? Vraag het gewoon aan ClickUp Brain: "Wat was het belangrijkste bezwaar dat werd vermeld in het gesprek met de client op 10 juli?" en je krijgt het juiste antwoord binnen handbereik. Maak elke transcript doorzoekbaar met ClickUp Brain

Zo verbeterde de werkstroom van een Redditor na het gebruik van ClickUp's AI Notetaker:

Werk samen aan agenda's, aantekeningen en actiepunten voor vergaderingen

92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Maar wat als u een centrale hub had waar elk verslag van een vergadering voor altijd bewaard zou blijven, geordend en georganiseerd zoals u dat wilt?

Met ClickUp Docs en Docs Hub krijgt u precies dat: een plek waar u al uw vergaderagenda's kunt raadplegen, samen met teamgenoten aan vergadernotities kunt werken en discussies aan actiepunten kunt koppelen.

Werk live of asynchroon samen met uw team in ClickUp Documenten

Zodra uw vergaderingen zijn getranscribeerd, ontvangt u automatisch het transcript als een document in uw ClickUp-inbox. U kunt vervolgens de notulen van de vergadering gezamenlijk bewerken en eenvoudige tekst vanuit een document omzetten in ClickUp-taken. Het is ook mogelijk om opmerkingen voor actie en feedback toe te wijzen aan de juiste persoon.

Als u aantekeningen netjes wilt opmaken of presentabel wilt maken voor interne en externe follow-ups, probeer dan de sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp. Of u nu brainstormt met uw team of afstemt met clients, met deze sjabloon blijft uw agenda overzichtelijk, worden beslissingen gedocumenteerd en zijn de volgende stappen uitvoerbaar.

Gratis sjabloon Krijg een samenwerkingsdocument dat klaar is voor actie en waarin notulen van vergaderingen worden opgenomen op de plek waar het werk wordt gedaan, via de sjabloon voor notulen van vergaderingen van ClickUp

Waarom is dit handig?

Blijf georganiseerd met een ingebouwde structuur voor agenda's, aantekeningen en resultaten

Wijs actie-items direct toe met ClickUp-taakintegratie

Bespaar tijd met een herbruikbaar, consistent format voor alle vergaderingen

Werk live samen zodat iedereen (letterlijk) op dezelfde pagina zit

Houd verantwoordelijkheid bij met aantekeningen met datumstempel en zichtbaarheid van toegewezen personen

Wilt u een meer realtime discussie? Gebruik ClickUp Chat om uw team één op één te pingen. Of voer een open gesprek in speciale project- of taakkanalen om de context verbonden en zichtbaar te houden.

Ontdek waarom dit zoveel beter is dan investeren in transcriptietools, waarbij samenwerking slechts een bijzaak is

Neem specifieke delen van vergaderingen op ter referentie

U moet zich aanmelden voor het Fireflies. ai Business- of Enterprise-abonnement als u vergaderclips wilt opnemen voor visuele referentie. Maar met ClickUp Clips kunt u eenvoudig relevante delen van online vergaderingen op elk platform vastleggen, zelfs als u het gratis abonnement hebt.

Neem moeiteloos uw scherm op met ClickUp Clips

Met deze functie kunt u eenvoudig uw scherm, webcam en stem opnemen. U kunt deze functie gebruiken om virtuele vergaderclips op te nemen en deze rechtstreeks in ClickUp op te slaan. Vervolgens kunt u ze insluiten in ClickUp-documenten, delen via ClickUp Chat en zelfs toevoegen aan ClickUp-taken, zodat uw team de context duidelijk begrijpt.

Ga direct van praten naar taken

Niemand heeft de tijd om enorme transcriptiebestanden door te spitten om specifieke informatie te vinden. Het is vermoeiend en een enorme verspilling van energie en tijd. Met Fireflies.ai kunt u samenvattingen genereren en AI-hoogtepunten eruit halen, maar het krediet is zeer beperkt.

Genereer vergaderverslagen en zet actiepunten om in taken met ClickUp Brain

U kunt ClickUp Brain vragen om samenvattingen van vergaderingen te genereren en hiaten in uw vergaderagenda op te sporen. Bovendien kunt u de hoogtepunten van de vergadering omzetten in actiepunten en deze rechtstreeks vanuit ClickUp Brain importeren in uw takenlijst.

Breng vergaderingen en werkstromen samen voor 10x meer productiviteit

Firefly biedt mogelijk geen integraties zonder dure abonnementen, maar ClickUp wel. U kunt ClickUp-integraties gebruiken om te synchroniseren met meer dan 1000 populaire tools, waaronder Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, agenda's en meer, zelfs als u een gratis abonnement hebt.

Synchroniseer al uw technologie met ClickUp-integraties

ClickUp kan ook worden geïntegreerd met CRM's, planning-apps en communicatieplatforms. Zo kunt u uw verkoopgegevens overzichtelijk houden, vergaderingen plannen en in contact blijven met belanghebbenden vanaf één platform.

💡 Pro-tip: koppel uw Zoom-account aan ClickUp om krachtige automatisering van vergaderingen te ontgrendelen. Start een Zoom-gesprek vanuit een taak

Ga rechtstreeks vanuit ClickUp naar een Zoom-gesprek

Zodra de vergadering is afgelopen, wordt het transcript van de vergadering automatisch als opmerking aan de taak toegevoegd

Waarom ClickUp voor de meeste teams beter is dan Fireflies AI

Hoewel Fireflies.ai uitstekend geschikt is voor stand-alone transcriptie, gaat ClickUp veel verder door vergaderingen om te zetten in uitvoerbare taken binnen uw geïntegreerde platform voor productiviteit: Taken aanmaken met één klik vanuit vergaderverslagen

De context van vergaderingen bevindt zich waar het werk plaatsvindt: in taken, opmerkingen en documenten

Gebruik ClickUp Brain om niet alleen te transcriberen, maar ook te interpreteren, samen te vatten en in realtime volgende stappen voor te stellen

Geen app-wisselingen, geen kopiëren en plakken, geen contextverlies

Als u genoeg hebt van geïsoleerde tools en vergaderingen wilt die echte voortgang opleveren, biedt ClickUp u de mogelijkheid om van 'erover praten' naar 'het daadwerkelijk doen' te gaan, allemaal in één werkruimte.

Genereer AI-vergadernotities en -samenvattingen, laat uw team samenwerken aan de vergaderagenda en neem zelfs Clips op van live vergaderingen. In tegenstelling tot Fireflies. ai kunt u met ClickUp dit alles en nog veel meer doen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het opraken van AI-krediet.

Zoals Marcos Vinícius Costa de Carvalho, Business Analytics Analyst bij ACE, het verwoordt:

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

We gebruiken het om onze dagelijkse vergaderingen vanuit ons Scrum-ritueel te ondersteunen en te versnellen. Het helpt me om de voortgang van mijn sprint en mijn taken te volgen en een overzichtelijke backlog bij te houden voor al mijn taken.

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om actiepunten bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen belangrijke inzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in uitvoerbare taken in al uw taken, chats en documenten, zodat niets door de mazen van het net glipt.

Overzicht van de prijzen van ClickUp

ClickUp biedt meerdere abonnementen voor verschillende teamgroottes en budgetten. Hier volgt een overzicht van de abonnementen:

Zeg vaarwel tegen de AI-krediet en de limieten voor de duur van vergaderingen van Fireflies met ClickUp

Fireflies.ai is een geweldige tool, zolang je het nodig hebt voor eenvoudige transcripties en samenvattingen. Maar als je toegang nodig hebt tot AI-assistenten en samenwerkingstools zonder geld uit te geven aan onnodige functies, zoek dan naar een alternatief zoals ClickUp.

Met flexibele add-ons en gezamenlijke werkruimtes heb je nooit het gevoel dat je een belangrijke functie mist vanwege transcriptielimieten, ongeacht het abonnement dat je hebt gekozen. Je kunt notulen van vergaderingen samen met teamgenoten bewerken, vergaderingen direct starten en opnemen, en zelfs actiepunten omzetten in taken!

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp!