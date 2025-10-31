SaaS OKR's: voorbeelden en kaders voor productgestuurde groei

Aan het einde van het tweede kwartaal miste het verkoopteam zijn target met 6%. Dat is niet rampzalig, maar wel pijnlijk. Als je terugkijkt, ging het niet om de inzet. Mensen werkten hard, maar niet aan wat het belangrijkst was.

OKR's (Objectives and Key Results) zijn bedoeld om dat te verhelpen. Ze stemmen het werk af op de strategie, leggen de doelen tussen teams in verbinding en zorgen voor urgentie om voortgang te boeken. Maar wat als ze vaag zijn, geen verband houden met elkaar of in vijf verschillende tools worden bijgehouden? Dan worden ze gewoon weer een taak die moet worden afgevinkt.

In deze blogpost bespreken we alles wat u moet weten over OKR's en hoe ClickUp u helpt deze bij te houden.

Wat zijn OKR's en waarom zijn ze belangrijk in SaaS?

Een eenvoudig raamwerk voor de instelling van doelen, ontwikkeld voor teams die snel werken. OKR's (Objectives and Key Results) helpen u te definiëren wat u wilt bereiken en hoe u weet dat u dat doel bereikt. In snel veranderende SaaS-organisaties helpen ze u om scherp gefocust te blijven, zelfs als de prioriteiten wekelijks veranderen. ✅ Doelstelling: Duidelijk, inspirerend resultaat✅ Belangrijkste resultaten: Meetbaar bewijs dat u voortgang boekt

Bij SaaS-bedrijven gaat alles snel: veranderende markten, groeiende teams. Zonder een duidelijk stappenplan raak je gemakkelijk druk bezig, maar ben je niet per se effectief.

Dit is hoe OKR's kunnen helpen:

Verduidelijk de focus: houd teams gefocust op wat echt belangrijk is, in plaats van hun inspanningen te versnipperen.

Afstemming tussen afdelingen: zorg dat productontwikkeling, verkoop, marketing en klantenservice werken aan gedeelde doelen.

Stimuleer innovatie: moedig teams aan om slimme risico's te nemen, ideeën te testen en continu te verbeteren.

Vereenvoudig de verantwoordingsplicht: wijs duidelijke eigenaren toe aan elke doelstelling, zodat de verantwoordelijkheden transparant zijn.

Blijf de voortgang bijhouden: houd bij wat wel en niet werkt en schakel snel in wanneer dat nodig is.

Geef prioriteit aan klantwaarde: koppel doelen aan gebruiker tevredenheid en retentie om zinvolle resultaten te stimuleren.

Stimuleer groei: houd teams gefocust op schaalvergroting, of dat nu via nieuwe klanten, omzet of markten is.

Bevorder eigenheid: laat teams hun eigen OKR's instellen om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten.

Breng strategie en statistieken in evenwicht: maak een verbinding tussen algemene doelen en sleutelstatistieken zoals MRR, CAC en churn.

📕 Woordenlijst: Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) verwijzen naar de voorspelbare inkomsten die uw bedrijf elke maand verdient uit abonnementen of terugkerende facturering, waardoor u een gestage groei kunt meten. Klantacquisitiekosten (CAC) verwijzen naar het bedrag dat wordt uitgegeven om elke nieuwe klant te werven, inclusief marketing-, verkoop- en onboardingkosten.

Op zoek naar OKR-software die u daadwerkelijk helpt bij het stellen, bijhouden en behalen van doelen? In deze video worden de beste tools voor het stellen van doelen besproken, inclusief hun sterke punten, de afwegingen die u moet maken en welke tools het beste passen bij de grootte en fase van uw team.

Hoe u effectieve SaaS OKR's instelling

In SaaS-organisaties kunnen doelen snel veranderen. Een goed gestructureerd OKR-raamwerk zorgt voor consistentie in die verandering, waardoor teams de juiste initiatieven kunnen prioriteren, vroegtijdig bijsturen en reflecteren op de impact.

Laten we eens kijken hoe u OKR-instellingen kunt instellen en implementeren. 💁

Stap 1: Koppel OKR's aan het grotere geheel

💡 Koppel elke object aan de missie van uw bedrijf om teams op één lijn te houden.

Voordat u zich op het instellen van doelen stort, moet u even een stap terug doen. Elk doel moet de visie en strategische prioriteiten van uw bedrijf weerspiegelen. Als een OKR niet direct het 'waarom' achter uw bedrijf ondersteunt, is het ruis.

📌 Voorbeeld: Uw missie is om 'SaaS-tools voor freelancers te vereenvoudigen'. Een sterke doelstelling zou kunnen zijn: 'Een intuïtieve dashboardervaring lanceren die is afgestemd op individuele gebruikers'.

Stap 2: Definieer duidelijke, inspirerende doelstellingen

💡 Maak uw doelstellingen kort, motiverend en gratis van meetbare criteria.

Uw doelstelling is de bestemming, niet het in kaart brengen. Deze moet kort, motiverend en gratis zijn. Vermijd het opnemen van stappenplannen of KPI's; daar zijn de belangrijkste resultaten voor bedoeld.

Als uw doelstelling het team niet motiveert, herschrijf deze dan. U komt elke week op deze regel terug, dus zorg ervoor dat deze telt.

⚠️ Let op: 'De conversieratio's met 2% verbeteren door de landingspagina's te optimaliseren' is geen doelstelling. Dat is een belangrijk resultaat verpakt in een takenlijst. Een betere doelstelling is 'Gebruikers een soepele eerste ervaring bieden'.

Stap 3: Stel specifieke sleutelresultaat op

💡 Zet intenties om in meetbare resultaten.

Belangrijke resultaten zijn waar de verantwoordelijkheid ligt. Ze laten u zien of u voortgang boekt. Elk resultaat moet een meetbaar resultaat zijn, geen vage intentie of activiteit.

📌 Voorbeeld: Object: 'Verbeter de gebruikerretentie in de eerste 30 dagen. ' Sleutel-resultaat: Verhoog de retentie na 30 dagen van 45% naar 60%.

Verkort de time-to-value van zeven dagen naar drie dagen.

Verhoog het percentage onboarding dat voltooid wordt tot 80%

Stap 4: Richt uw inspanningen

💡 Minder, maar scherpere doelen zijn beter dan versnipperde prioriteiten.

Meer is niet beter; beter is beter. SaaS-teams houden al een evenwicht tussen het uitbrengen van nieuwe functies, wijzigingen in de roadmap, feedback van klanten en noodoefeningen. Houd het bij 2-4 meetbare doelstellingen per team, elk met maximaal 3-5 sleutelresultaten.

Zorg er bovendien voor dat de doelstellingen van elk team zowel de bredere bedrijfsdoelen als die van andere teams ondersteunen.

📌 Voorbeeld: Bedrijfsdoelstelling: 'Omzet uit uitbreiding verhogen' Product KR: 'Lancering van op gebruik gebaseerde prijzen in bèta' Marketing KR: '500 aanmeldingen voor prijsbepalingspilot genereren' CS KR: '50 gebruikers upsellen van bèta naar betaald abonnement'

Stap 5: Evalueer, leer en pas aan

💡 OKR's evolueren met u mee: controleer, beoordeel en verfijn.

OKR's zijn niet iets wat je eenmaal instelt en vervolgens vergeet. Controleer ze wekelijks of tweewekelijks, niet om schuldigen aan te wijzen, maar om bij te sturen. Gebruik aan het einde van de cyclus een eenvoudig scoresysteem van 0,0-1,0 om de voortgang nauwkeurig weer te geven.

Een scoresysteem kan er als volgt uitzien:

1. 0: Volledig bereikt

0. 7: Goede voortgang, maar nog niet helemaal

0. 3: Van het pad af

Zodra u het OKR-raamwerk begrijpt, is de volgende stap het toepassen ervan op uw teams. Hieronder bekijken we praktijkvoorbeelden van SaaS OKR's per afdeling, van Product en Engineering tot Marketing en Customer Success, om u te helpen meetbare doelen te stellen die echt groei stimuleren.

Voorbeelden van SaaS OKR's per team

De meest effectieve SaaS-teams koppelen hun dagelijks werk aan bredere SMART-doelen. Laten we hier praktische OKR-voorbeelden per team uitwerken, zodat iedereen zich kan synchroniseren. 👇

OKR's voor productteams

U levert snel, maar het klantverloop blijft hoog. Dat is vaak een teken dat het productteam zich meer richt op levering dan op impact. Duidelijke product-OKR's die gericht zijn op acceptatie, retentie of time-to-waarde kunnen de inspanningen ombuigen naar zinvolle resultaten.

Hier zijn enkele voorbeelden van effectieve OKR's:

Verbeter de gebruikerservaring binnen het komende kwartaal.

Behaal een gemiddelde beoordeling van klanttevredenheid van negen of hoger uit enquêtes van gebruikers.

Verkort de gemiddelde responstijd van het ondersteunen met 10%.

Verbeter de klantretentie met 20% door middel van productupdates.

Lanceer het nieuwe Q3-product met succes

Praat met 30 aangepaste klanten om meer te weten te komen over hun behoeften en feedback.

Bekijk tien gebruiker-video's en deel de sleutel-punten met het team.

Organiseer twee trainingssessies om de marketing- en verkoopteams op de hoogte te brengen.

Bekijk 15 documenten met klantvereisten uit productmarketing om er zeker van te zijn dat we de juiste dingen bouwen.

🔍 Wist u dat? Andy Grove, voormalig CEO van Intel, introduceerde OKR's voor het eerst als concept in de jaren 70. Het was een strategie voor groei- en innovatiemanagement die paste bij het bedrijfsmodel van het bedrijf. Zijn inspiratiebron was managementtheoreticus Peter Drucker en het concept van management by objectives (MBO).

2. OKR's voor het engineeringteam

Technische doelen raken gemakkelijk ondergesneeuwd door tickets en technische schulden. Hier zijn enkele voorbeelden van OKR's die u kunnen helpen als u zich in deze situatie bevindt.

Verbeter de kwaliteit van productreleases

Verlaag het gemiddelde nummer van nieuwe bugrapporten van 72 naar 60 per maand.

Verhoog uw crashvrije percentage van 96% naar 99% in de nieuwste release.

Verhoog de testdekking van 35% naar 50%, zodat we meer problemen kunnen opsporen vóór de lancering.

Versnel het ontwikkelingsteam

Verhoog de sprintsnelheid van 42 naar 60 punten om elke cyclus meer te leveren.

Verkort de gemiddelde tijd voor code-beoordeling met 30% om het werk op gang te houden.

Zorg ervoor dat ontbrekende ontwerpen minder dan 2% van de geplande functies blokken.

3. OKR's voor marketingteams

Uw campagnes genereren clicks, maar de verkoopafdeling worstelt nog steeds met de kwaliteit van de leads. Hier heeft u een effectieve OKR nodig. Hier zijn enkele voorbeelden van marketing-OKR's ter inspiratie:

Verbeter de afstemming tussen marketing en verkoop op basis van criteria voor leadkwaliteit

Verminder het percentage ongeschikte leads dat wordt doorgegeven aan de verkoopafdeling van 40% naar 25%.

Verhoog de conversieratio van MQL's naar SQL's van 12% naar 20%.

Start een target contentcampagne die besluitvorming aan het einde van de funnel ondersteunt.

Versterk de zichtbaarheid van uw merk en inkomende groei

Verhoog het organische websiteverkeer met 30% per kwartaal

Publiceer drie casestudy's met een hoge intentie waarin successverhalen van klanten worden belicht.

Verhoog de open rates van e-mailcampagnes van 25% naar 35%.

4. OKR's voor het verkoopteam

Verkoopteams gedijen op targets, maar OKR's voor verkoop helpen om directe omzetdoelen in evenwicht te brengen met hefbomen voor groei op de lange termijn. Hier volgen enkele voorbeelden:

Verbeter de verkoopefficiëntie en sluit meer hoogwaardige deals

Verhoog het winstpercentage van 18% naar 25%.

Verkort de gemiddelde dealcyclus van 42 naar 30 dagen

Voer een win-verliesanalyse uit op 100% van de gesloten kansen.

Bouw een herhaalbare en schaalbare outbound sales-engine

Lanceer een outbound-reeks gericht op drie sleutelkopersprofielen

Genereer 50 nieuwe marketinggekwalificeerde leads via uitgaande kanalen.

Behaal een responspercentage van 10% voor alle uitgaande campagnes.

5. OKR's voor het klantensucces team

Klanten worden succesvol aan boord gehaald, maar haken na drie maanden af. Dit wijst op een zwakke waarde-realisatie. OKR's rond adoptiemijlpalen, gezondheidsscores of NPS kunnen CS-teams helpen in te grijpen voordat het te laat is. Hier zijn enkele voorbeelden:

Verhoog de klanttevredenheid en loyaliteit

Verbeter de klanttevredenheidsscore (CSAT) en bereik 90% of meer.

Verminder het aantal klachten van klanten met 15% ten opzichte van het vorige kwartaal.

Verhoog onze Net Promoter Score (NPS) naar 65 of hoger.

Reageer sneller op vragen van klanten en verkort de gemiddelde responstijd met 25%.

Behoud meer aangepaste klanten en verlaag het verloop

Verhoog ons behoudpercentage van klanten van waarde met 10%.

Verminder het klantverloop met 15%, zodat minder klanten ons verlaten.

Houd driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen met ten minste 80% van onze belangrijkste klanten.

Start een verwijzingsprogramma dat 30% van de nieuwe klanten oplevert via tevreden klanten.

SaaS OKR's versus KPI's: wat is het verschil?

OKR's en KPI's worden vaak door elkaar gehaald, maar ze hebben verschillende doelen. Terwijl KPI's de gezondheid van uw bedrijf bijhouden, stuwen OKR's het vooruit. Begrijpen wanneer u welke moet gebruiken en hoe ze samen kunnen werken, is de sleutel tot het opbouwen van een goed presterend SaaS-team.

Laten we eens kijken naar de verschillen tussen OKR's en KPI's.

Criteria OKR's KPI's Definitie Een methode voor de instelling van doelen met duidelijke bedrijfsdoelstellingen en meetbare resultaten. Statistieken die bijhouden hoe goed het bedrijf presteert op bepaalde gebieden Doel Help teams gefocust en afgestemd te blijven op de algemene doelen. Monitor prestaties en controleer of targets worden behaald. Reikwijdte Breed en ambitieus Specifiek en gericht op dagelijkse activiteiten Tijdsbestek Meestal ingesteld voor een kwartaal of een jaar Regelmatig bijgehouden: dagelijks, wekelijks, maandelijks of driemaandelijks Structuur Eén doelstelling met 2-5 meetbare sleutelresultaten Afzonderlijke statistieken of groepen van gerelateerde statistieken Wijzigingsfrequentie Elk kwartaal (of indien nodig) herzien en bijgewerkt. Blijf grotendeels hetzelfde om trends in de loop van de tijd bij te houden Voorbeeld in SaaS Object: Retentie verbeteren. KR: Churn dit kwartaal terugbrengen van 5% naar 3%. MRR, churn rate, CAC, customer LTV Focus Wat u wilt bereiken en hoe u weet of u dat ook bereikt Hoe u nog te doen hebt op sleutel bedrijfsgebieden

🧠 Leuk weetje: Hoewel ze verschillende doelen dienen, zijn zowel OKR's als KPI's afkomstig uit het oorspronkelijke werk van Drucker! Het concept van KPI's dateert echter uit het begin van de 20e eeuw, toen Frederick Taylor, een pionier op het gebied van wetenschappelijk management, het gebruik van data en metingen introduceerde om de productiviteit te verhogen. De term 'Key Performance Indicator' werd later bedacht, na de MBO-theorie.

Hoe u OKR's bijhoudt in een SaaS-bedrijf

OKR's zijn het kompas voor uw bedrijf. Als ze goed worden toegepast, zorgen ze voor afstemming tussen teams, scherpen ze de focus aan en houden ze uw groeitraject op koers.

Maar OKR's bijhouden? Dat is lastig. Hier leest u hoe u dit stap voor stap kunt doen met ClickUp, de alles-in-één app voor werk, zodat u niets mist.

Stap 1: Stel strategische OKR's vast van bovenaf

Begin met het grote geheel. Wat zijn de 2-3 doelen die uw bedrijf dit kwartaal wil bereiken? Deze moeten uw strategische keuzes weerspiegelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: extra inzetten op een productlancering, uitbreiden naar een nieuwe markt of een piek in het klantverloop oplossen.

Als u dat eenmaal hebt uitgezocht, moet u het volgende nog te doen hebben:

Verdeel ze in OKR's op afdelings- en teamniveau.

Maak doelstellingen inspirerend en kwalitatief, zoals 'Het favoriete platform worden voor samenwerking op afstand tussen teams'.

Maak sleutelresultaten meetbaar, zoals 'De onboarding-tijd voor nieuwe gebruikers terugbrengen van zeven naar drie dagen'.

Zodra uw hoofdobjectieven duidelijk zijn, moet u deze vertalen naar traceerbare OKR's.

Dit is iets wat ClickUp Goals opmerkelijk eenvoudig maakt. U kunt zowel bedrijfsbrede als teamspecifieke OKR's creëren in één centrale werkruimte. Voor elk belangrijk resultaat kunt u rechtstreeks linken naar de ondersteunende ClickUp-taken, ClickUp-documenten, dashboard en zelfs sprintcycli.

Blijf uw doelen bijhouden in ClickUp Geef uw teams taak-target binnen ClickUp-doelen

Stel dat uw managementteam een kwartaaldoelstelling vaststelt zoals 'Productgedreven groei via selfservicekanalen vergroten'. In ClickUp zou u dit opsplitsen in meetbare KR's en koppelen aan live werkstroom, zoals een document voor gebruikersonderzoek en een dashboard voor productanalyse. U kunt eigenaren toewijzen, statussen bijwerken en bijhouden hoe teams hun tijd aan elke taak besteden.

Hier leest u hoe Spekit, een aangepaste ClickUp-klant, OKR's gebruikt voor transparantie en afstemming met behulp van ClickUp:

Organisatorische transparantie is een van de meest impactvolle voordelen sinds de introductie van ClickUp bij het team. Nu kan iedereen in de organisatie in ClickUp de OKR's van elk van onze teams zien, wie er verantwoordelijk voor is en hoeveel voortgang ze maken. Als ik terugkijk, hadden we vóór ClickUp niet dat niveau van transparantie, waardoor al onze afdelingen niet met elkaar verbonden waren.

Organisatorische transparantie is een van de meest impactvolle voordelen sinds de introductie van ClickUp bij het team.

Nu kan iedereen in de organisatie in ClickUp de OKR's van elk van onze teams zien, wie er verantwoordelijk voor is en hoe ze vorderen. Als ik terugkijk, hadden we vóór ClickUp niet dat niveau van transparantie, waardoor al onze afdelingen niet met elkaar verbonden waren.

Stap 2: Bepaal een ritme en houd u daaraan

Nu is het tijd om ze om te zetten van statische doelen naar dynamische voortgang. Dit kan alleen als je ze in het besturingssysteem van je team integreert.

Stel een wekelijks of tweewekelijks ritme vast waarin teams:

Voortgang bijwerken

Deel successen en obstakels

Beoordeel scores

Gebruik betrouwbaarheidsscores om problemen vroegtijdig te identificeren. Laat eigenaren voor elk belangrijk resultaat hun betrouwbaarheid beoordelen (bijvoorbeeld rood, geel of groen, of 1-5). Dit voegt een voorspellende laag toe die verder gaat dan alleen het bijhouden van het voltooiingspercentage.

Als u echter moeite heeft om deze cadans consistent te houden, kunt u gebruikmaken van ClickUp automatisering.

Stel 'als dit, dan dat'-regels in met ClickUp automatisering

Stel dat uw marketingteam elke maandag om 10 uur 's ochtends de OKR's evalueert. U kunt een aangepaste automatisering instellen die elke maandagochtend wordt getriggerd om: Stel een herinnering in voor alle OKR-eigenaren om de voortgang bij te werken.

Wijzig de status van OKR-gerelateerde taken in 'Beoordelen'.

Plaats een bericht op Taak threads waarin u vraagt om vertrouwensscores.

Stel aangepaste ClickUp-automatisering in door ClickUp Brain te activeren

Met ClickUp Brain, de geïntegreerde AI-assistent van het platform, kunt u automatiseringen instellen met behulp van natuurlijke taalopdrachten. Het enige wat u hoeft te doen is zeggen: 'Stuur een herinnering aan alle OKR-eigenaren elke vrijdag om 16.00 uur om hun voortgang en vertrouwensscores bij te werken. ' Het bouwt een automatisering voor u zonder handmatige instelling.

Stap 3: Zorg voor transparantie

Om afstemming binnen het hele bedrijf te creëren, moet u iedereen in staat stellen alles te zien. Maak OKR-dashboards die voor alle teams zichtbaar zijn, gebruik ze in algemene vergaderingen en wijs duidelijke eigenaren toe aan elke doelstelling en elk belangrijk resultaat.

ClickUp Dashboards zijn realtime, interactieve controlecentra waarmee iedereen de voortgang van het bedrijf ten opzichte van zijn doel kan bijhouden.

Maak aangepaste ClickUp-dashboards om OKR's en de voortgang van uw team te visualiseren

Elk dashboard bestaat uit kaarten die live gegevens uit uw werkruimte ophalen, zoals risicovolle belangrijke resultaten, achterstallige taken of gemiddelde voltooiingspercentages per team. U kunt ze filteren op team, tijd of prioriteit om ze beter bruikbaar te maken.

De OKR van uw verkoopteam is bijvoorbeeld om de kwartaalomzetgroei met 20% te verhogen. Uw ClickUp-dashboard kan het volgende bevatten:

Staafdiagram voor omzet per vertegenwoordiger

Voortgangskaarten die sleutelresultaten bijhouden, zoals het nummer geboekte demo's of deals die naar 'Voorstel' zijn verplaatst.

Takenlijstkaart gefilterd op 'KR-gekoppelde' taken om belemmeringen in realtime aan het licht te brengen

Commentaarkaart om wekelijkse updates of betrouwbaarheidsscores bij te houden

Met ClickUp Brain kunt u geautomatiseerde, mensachtige voortgangsrapportages genereren, rechtstreeks vanuit live gegevens op uw dashboard.

Vraag ClickUp Brain om de sleutel updates over uw objecten samen te vatten

U hoeft grafieken of statistieken niet handmatig te interpreteren. De AI Project Manager vat uw dashboard direct samen en belicht sleuteltrends, successen en knelpunten.

Dit betekent:

Leidinggevenden krijgen een snel, door AI gegenereerd overzicht van welke objecten op schema worden bijgehouden en welke niet.

Teamleiders kunnen belemmeringen aan het licht brengen zonder diep in elke kaart te duiken.

Iedereen in de organisatie kan ClickUp Brain vragen stellen zoals 'Waarom daalt onze NPS-score?' of 'Welk belangrijk resultaat blijft deze week het meest achter?'

📮 ClickUp Insight: 78% van de respondenten van onze enquête maakt gedetailleerde plannen als onderdeel van hun doel-proces. Verrassend genoeg houdt 50% die plannen echter niet bij met speciale tools. 👀 Met ClickUp zet u doelen naadloos om in uitvoerbare taken, zodat u ze stap voor stap kunt verwezenlijken. Bovendien bieden onze no-code dashboards een duidelijk visueel overzicht van uw voortgang, waarbij uw prestaties worden benadrukt en u meer controle en zichtbaarheid krijgt in uw werk. Want 'hopen op het beste' is geen betrouwbare strategie. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers zeggen dat ze ~10% meer werk kunnen verzetten zonder uitgeput te raken.

Hoe ClickUp Brain u helpt OKR's automatisch bij te houden en te verbeteren Handmatige doel-updates kosten kostbare strategietijd. ClickUp Brain, de AI-engine achter de Converged AI Workspace, automatiseert het onderhoud van OKR's, zodat teams zich kunnen concentreren op resultaten in plaats van op check-ins. AI-voortgangsoverzichten: Vat elk belangrijk resultaat in realtime samen en breng belemmeringen direct in beeld in doelen of dashboards.

Contextuele queries: vraag "Welke OKR wordt deze week niet bijgehouden?" en krijg direct een antwoord gekoppeld aan de bron.

Door AI geschreven samenvattingen: zet wekelijkse OKR-evaluaties om in automatisch gegenereerde updates voor leidinggevenden of algemene vergaderingen.

Voorspellende inzichten: ClickUp Brain signaleert patronen in ondermaatse KR's en doet suggesties voor eigenaren of tijdlijnen om aanpassingen door te voeren. Gebruik bovendien ClickUp Brain MAX met spraakinvoer om OKR-updates of reflecties direct vast te leggen. U hoeft alleen maar te spreken en uw woorden worden omgezet in gestructureerde tekst. Tijdens kwartaalbeoordelingen kunt u voortgangsaantekeningen of sleutelinzichten dicteren, waarna ClickUp Brain MAX deze samenvat en kruisverwijzingen maakt tussen projecten, dashboard en documenten.

Stap 4: Meet wat belangrijk is

Koppel elk sleutelresultaat aan een statistiek die een verhaal vertelt:

Percentage of user activations

Functie-adoptie

Netto-omzetbehoud

Oplossingstijd voor tickets die worden ondersteund

Let vervolgens op patronen: wat zorgt voor vooruitgang? Wat blijft achter? Gebruik deze inzichten om uw OKR's voor de volgende cyclus te verfijnen.

Stel dat de OKR van uw bedrijf is om het behoud van gebruikers met 25% te verbeteren. Sleutelresultaten zijn onder meer het verminderen van het verloop met 15%, het verhogen van het aantal wekelijkse actieve gebruikers met 20% en het lanceren van drie door klanten gevraagde functies.

Gebruik de project-hiërarchie van ClickUp om uw werkruimte te organiseren

Dit is hoe de ClickUp-project-hiërarchie helpt:

Werkruimte: De volledige operationele ruimte van uw organisatie omvat product, marketing, verkoop en klantensucces.

Spaces: Een ruimte op het hoogste niveau gewijd aan alle strategische initiatieven en kwartaaldoelstellingen voor alle afdelingen, genaamd 'Q3 Strategic OKRs'.

Map: Richt zich op de doelstelling voor Q3. Alles in deze map valt onder de OKR 'Verbetering van gebruikersretentie'.

Lijsten: Eén voor elk belangrijk resultaat, zoals: Het verloop met 15% verminderen. En taken zijn: Exit-enquête implementeren, verbeteringen doorvoeren in de werkstroom en opvolgen met vertrokken gebruikers voor feedback

Implementatie-exit-enquête

Verbeteringen in de werkstroom bij lanceringen

Neem contact op met gebruikers die zijn weggegaan voor feedback

Implementatie-exit-enquête

Verbeteringen in de werkstroom bij lanceringen

Neem contact op met gebruikers die zijn weggegaan voor feedback

Elke taak bevat indien nodig toegewezen personen, deadlines, afhankelijkheden en subtaken. U kunt ze rechtstreeks koppelen aan de belangrijkste resultaten met behulp van aangepaste velden, doelen of zelfs relaties. Maak OKR-sjablonen van verschillende werkstroom om elk kwartaal consistentie te garanderen.

Vraag ClickUp Brain om updates over taken

Gebruik ClickUp Brain om de voortgang van alle lijsten in enkele seconden samen te vatten. Vraag: 'Wat is de huidige status van onze OKR voor gebruikersbehoud in het derde kwartaal?

Stap 5: Sluit de cirkel aan het einde van de cyclus

Voordat u aan het volgende kwartaal begint:

Beoordeel elk belangrijk resultaat eerlijk: gebruik een duidelijke rubriek en focus op voortgang. Heb je 80% van een ambitieus doel bereikt? Dat is waarschijnlijk een overwinning.

Bekijk wat heeft geholpen: Kijk verder dan de score. Onderzoek welke initiatieven zijn gewerkt en wat ze succesvol heeft gemaakt. Was het de timing, de strategie of een betere afstemming tussen verschillende afdelingen?

Leg leerpunten en onderliggende oorzaken vast: vier niet alleen successen en wijs niet alleen anderen de schuld toe. Voer een eenvoudige evaluatie uit om structurele belemmeringen of onverwachte versnellers te identificeren. Leg deze inzichten vast, zodat de doelen voor het volgende kwartaal scherper zijn.

Vier voortgang: Erken wat er is bereikt, zelfs als je niet alle doelen hebt gehaald. Vier publiekelijk teams die ambitieuze doelen hebben bereikt of grote obstakels hebben overwonnen.

Ontvang een gratis sjabloon Stel een raamwerk voor OKR's op om consistentie te behouden met de ClickUp OKR-sjabloon.

De ClickUp OKR-sjabloon biedt teams een gestructureerde aanpak om doelen af te stemmen op kwartaalinitiatieven in de hele organisatie. Binnen elk kwartaal worden doelen opgesplitst in specifieke, meetbare kernresultaten, met realtime statusindicatoren zoals Op schema, Risico, Achterop of Voltooid.

Elk item is ook gekoppeld aan een primair team, initiatief en voortgangsbalk, zodat elke doelstelling wordt toegewezen en contextueel verankerd in de sjabloon voor het stellen van doelen.

⚡ Sjabloonarchief: Houd hoogwaardige doelstellingen bij, splits ze op in meetbare KR's en wijs eigenaren toe voor strategische partnerschappen met ClickUp's sjabloon voor bedrijfs-OKR's en -doelen.

Gebruik ClickUp voor onberispelijke resultaten

Het instellen van goede OKR's is één ding, maar het bijhouden ervan en boeken van voortgang is iets heel anders. Daar komt ClickUp om de hoek kijken.

ClickUp maakt het u gemakkelijk om OKR's te plannen, bij te houden en te beheren, zodat u concurrerend blijft in de SaaS-sector. Gebruik Goals om uw doelstellingen te structureren, Dashboard om de voortgang in realtime te volgen en AI-samenvattingen om direct te begrijpen wat de balans doet doorslaan. U kunt OKR's aanmaken, eigenaren toewijzen, belangrijke resultaten bijhouden met live gegevens en regelmatig controleren.

