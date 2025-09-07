Free Project Canvas-sjablonen voor een duidelijke projectplanning

Als u geen abonnement neemt, neemt u automatisch af om te falen!

Als u geen abonnement neemt, neemt u automatisch af om te falen!

Het is een klassieke uitspraak. En als u ooit een project hebt geleid, weet u precies wat het betekent. Ideeën komen van alle kanten binnen. Taken stapelen zich op. Deadlines loom. En op de een of andere manier wordt er van u verwacht dat u er wijs uit wordt.

Daar komt een solide project-abonnement om de hoek kijken. Maar zelfs de beste abonnementen kunnen mislukken zonder een duidelijke structuur.

Maak kennis met Project Canvas. Hiermee kunt u het wie, wat, waarom en hoe van uw project in kaart brengen, van productlanceringen tot teamsprints, zonder dat u verzandt in documenten.

Met een kant-en-klare sjabloon hoeft u niet meer te worstelen met het gevreesde lege-pagina-syndroom bij het maken van uw projectcanvas. In dit artikel delen we gratis projectcanvas-sjablonen om u te helpen duidelijk te abonnement, vol vertrouwen te werk te gaan en van het proces te genieten.

Wat zijn Project Canvas-sjablonen?

Een projectcanva-sjabloon is een kant-en-klare layout of raamwerk dat u kunt invullen om snel uw eigen projectcanvas te maken zonder helemaal opnieuw te beginnen. De meeste sjablonen hebben een duidelijke rasterlayout, waardoor ze gemakkelijk in te vullen, te delen en bij te werken zijn als er iets verandert.

Een projectcanvas is een visueel hulpmiddel van één pagina waarmee u de sleutelelementen van een project op een duidelijke en gestructureerde manier kunt ordenen. Het verdeelt complexe abonnementen in eenvoudige blokken – doelstellingen, belanghebbenden, tijdlijn, taken, risico's en succes – allemaal op één pagina.

Geen lange documenten of verspreide aantekeningen meer. Een project Canvas geeft u een snel overzicht van:

Doelen te bereiken

Mensen zijn de drijvende kracht achter het werk

Doel van het project

Project Canvas-sjablonen zijn perfect voor workshops, planningssessies of kick-offvergaderingen, om een sterke instelling te leggen voordat het werk begint.

🧠 Leuk weetje: Project Canvas is geïnspireerd op Alex Osterwalders Business Model Canvas. Projectmanagers waren dol op de eenvoud van één pagina en pasten het aan om projecten sneller te abonneren, met minder verwarring en veel minder geeuwen.

Wat maakt een goede Project Canvas-sjabloon?

Een goede Project Canvas-sjabloon geeft u een duidelijk, visueel overzicht van uw hele project zonder de zaken te ingewikkeld te maken. Hier is waar u op moet letten:

eenvoudige layout*: gemakkelijk te lezen, gemakkelijk in te vullen

Flexibel format : werkt voor elk type project en elke teamgrootte

Visuele structuur : rasters of blokken die informatie overzichtelijk ordenen

Snel bij te werken : wijzigingen hoeven niet te betekenen dat u helemaal opnieuw moet beginnen

Geschikt voor samenwerking : eenvoudig te delen en te bespreken met uw team

aanpasbare velden en statussen*: pas het aan uw werkstroom aan, en niet andersom

Meerdere weergaven: schakel naar behoefte tussen lijst-, bord- of kalenderweergave

Als het tijd bespaart en je hoofd leegmaakt, doet het zijn werk.

Project Canvas-sjablonen

Professionals besteden gemiddeld 18 minuten aan het maken van documenten vanaf nul. Met sjablonen kunt u tot 10 uur per maand besparen, wat u meer dan 5 werkdagen per jaar oplevert!

Dat levert u veel uren per week op en veel minder momenten waarop u zich afvraagt: "Waar moeten we beginnen?"

Als u op zoek bent naar één plek om alles in abonnement te plannen, maak dan kennis met ClickUp. Deze projectmanagementtool is de alles-in-één-app voor werk en is ontworpen om taken, documenten, Whiteboard, tijdlijn en meer te beheren, allemaal in één tabblad, zodat u niet meer hoeft te schakelen tussen verschillende tools.

We hebben 15 Project Canvas-sjablonen verzameld die aan alle Boxen voldoen: een overzichtelijke layout, eenvoudige updates, aanpasbare velden en formaten die u helpen bij het denken.

Laten we aan de slag gaan.

1. De ClickUp Lean Canvas-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Maak direct taken aan door het Lean Canvas-formulier in de ClickUp Lean Canvas-sjabloon in te vullen

Zitten er miljoenen ideeën in uw hoofd? Begin dan met de ClickUp Lean Canvas-sjabloon. Deze sjabloon is perfect voor het lanceren van een nieuw product of een nieuwe dienst en helpt u om ideeën snel te valideren.

Het leidt u door een gestructureerd formulier dat de kern van uw Business-model weergeeft, zoals het probleem, de oplossing, het klantsegment en meer. Vul gewoon het Lean Canvas-formulier in, klik op verzenden en voilà, er wordt automatisch een Taak aangemaakt.

U krijgt twee handige weergaven:

Lijstweergave : Bekijk al uw huidige uitdagingen op één plek, samen met sleutelinformatie zoals de oplossing die u overweegt, uw target en andere essentiële zaken

Board Weergave: groepeer uw zakelijke problemen op status in een visuele drag-and-drop layout, zodat u precies weet hoe de zaken ervoor staan

Dit voorbeeld van een lean canvas-sjabloon is overzichtelijk, gericht en ontworpen om u te helpen stap voor stap duidelijkheid te krijgen.

📌 Ideaal voor: het organiseren van Business ideeën, het identificeren van sleutelproblemen en het valideren van nieuwe product- of serviceconcepten in een gestructureerd, visueel format.

2. De ClickUp Lean Business-abonnement-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zet uw grote idee om in een duidelijk, uitvoerbaar abonnement met de ClickUp Lean Business-abonnement-sjabloon

Elk succesvol business begint met een rommelig whiteboard. Met de ClickUp Lean Business-abonnement sjabloon kunt u alles samenbrengen in een overzichtelijk en deelbaar geheel.

Wat staat er in de sjabloon?

De lijst met plansamenvattingen geeft u een volledig overzicht van al uw taken in het Business-abonnement. U ziet wie wat beheert, hoe alles ervoor staat en wat de volgende stap is

De lijst op prioriteit helpt u zich te concentreren op wat het belangrijkst is door taken te groeperen op basis van urgentie

Het Business Model Canvas verdeelt uw project in sleutel bouwblokken: probleem, oplossing, kanalen, klantsegment, en meer

Het Project Name document vat uw abonnement samen in een overzichtelijk pakketje, met een beschrijving van het grote geheel, de kern van het probleem en hoe u dit wilt oplossen

📌 Ideaal voor: het opsplitsen van uw Business-abonnement in duidelijke, traceerbare taken, terwijl alles, van strategie tot uitvoering, op één plek wordt bewaard.

3. De ClickUp Business Model Canvas-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Breng uw Business Model tot leven met de ClickUp Business Model Canvas-sjabloon, waar elk idee blijft hangen!

Het in kaart brengen van uw business model moet leuk zijn. Het ClickUp Business Model Canvas sjabloon geeft een visueel overzicht, zodat u elk onderdeel kunt vastleggen zonder het bijhouden te verliezen.

Om aan de slag te gaan met deze visuele tool, klikt u op het pictogram Sticky Notes (of drukt u op Shift+N) in de werkbalk om een aantekening te pakken. Elk aantekening past in een kleur-code gedeelte dat is ontworpen om uw ideeën overzichtelijk te houden.

Vergeet niet om de kleur van uw aantekening af te stemmen op het gedeelte van het bord waaraan u werkt, voor extra duidelijkheid. En als u ooit een snelle herinnering nodig heeft over wat elk onderdeel betekent, kunt u terecht bij de legenda aan de linkerkant.

📌 Ideaal voor: visuele denkers die hun Business model op een duidelijke, kleurrijke en interactieve manier willen opbouwen en organiseren.

4. De ClickUp Startup Canvas Whiteboard-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Lanceer uw volgende grote project met de ClickUp Startup Canvas Whiteboard sjabloon, de eerste echte blauwdruk voor uw start-up

Grote ideeën voor een kleine start-up zijn spannend, maar ook chaotisch. Met de ClickUp Startup Canvas Whiteboard sjabloon kunt u afstand nemen, orde scheppen en uw hele start-upplan op één plek uitwerken.

Het interactieve whiteboard is de provider van een visuele werkruimte om ideeën uit te werken en de voortgang in realtime bij te houden.

Gebruik aangepaste statussen zoals Open en Voltooid om bij te houden wat er gebeurt.

Voeg aangepaste velden toe om te sorteren, categoriseren en elk detail bij te houden

Gebruik een speciale Whiteboard-weergave om alles front en center te houden – geen tabbladen, geen rommel

Meer slagkracht nodig? Deze sjabloon biedt het. Tag teamgenoten, wijs prioriteiten toe en splits taken op in subtaaken, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Het is een perfecte startplanning, zonder de stress.

📌 Ideaal voor: Oprichters en start-upteams die een duidelijk, visueel abonnement nodig hebben om ideeën in een vroege fase te lanceren, bij te houden en te beheren.

5. De ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Geef uw team sessies een boost met de ClickUp Squad Brainstorm sjabloon, waar iedereen zijn mening kan geven op een sticky aantekening

Brainstormen met een team kan rommelig zijn, maar deze sjabloon houdt de energie vast en voegt precies genoeg structuur toe. De ClickUp Squad Brainstorm Template is gemaakt voor open, collaboratief denken dat daadwerkelijk ergens toe leidt.

U vindt negen discussiepunten om de sessie te begeleiden. Enkele van de onderwerpen zijn:

Team Rhythm: verbeter hoe uw team samenwerkt

Teamcommunicatie: beslis hoe en wat u wilt delen

Teamrollen: maak duidelijk wie wat doet

Teamresources: bepaal welke tools of ondersteuning uw team nodig heeft

Kies één onderwerp om je op te concentreren, of ga er helemaal voor en behandel ze allemaal een voor een. Als je eenmaal een onderdeel hebt gekozen, laat je elk lid een plakantekening pakken, hun idee opschrijven en het op het bord plakken.

Wilt u meer onderwerpen? Dupliceer dan een element met Ctrl/Cmd+D of klik op het menu … en selecteer Dupliceren. Als u klaar bent om de magie te delen, klikt u op de knop Delen en stuurt u het naar uw team.

📌 Ideaal voor: Teams die willen brainstormen met duidelijkheid, structuur en samenwerking.

6. De ClickUp Business Brainstorm-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zet ruwe ideeën om in concrete acties met het ClickUp Business Brainstorm Sjabloon

Krijg je ideeën vanuit alle hoeken? Deze ClickUp Business Brainstorm Sjabloon biedt een plek om ze te verzamelen en een manier om ze om te zetten in actie.

De layout van het Whiteboard is opgebouwd rond vier categorieën:

Wat we geweldig vinden

Wat we weten

Wat we nodig hebben

Waar mensen voor willen betalen

Elke rij vertegenwoordigt de input van een teamlid, maar u kunt het format aanpassen aan de werkwijze van uw team. Net als bij de vorige sjablonen kunt u plakantekeningen gebruiken om ideeën te noteren, ze een kleur code te geven en ze naar de juiste categorie te slepen. Het is snel, flexibel en gemaakt voor teamsamenwerking.

En wanneer is het tijd om aan de slag te gaan? Zet die plakantekeningen met een paar muisklikken om in uitvoerbare taken.

📌 Ideaal voor: Teams die nieuwe zakelijke ideeën verkennen en klaar zijn om deze van brainstorm naar bouwmodus te brengen

7. De ClickUp-sjabloon voor projectroadmaps

Ontvang een gratis sjabloon Abonnement, houd bij en lever uw volgende grote project met de ClickUp Project Roadmap Sjabloon

De volgende op onze lijst is perfect voor productmanagers, planners en launch-day warriors: de ClickUp Project Roadmap Template. Deze is gemaakt om uw tijdlijnen, productiefasen en teamcapaciteit onder controle te houden.

Met vijf flexibele weergaven kunt u elk bewegend onderdeel gemakkelijk beheren:

Lijstweergave: organiseer taken, releases en afhankelijkheden in één slimme lijst

*Werklastweergave: Bekijk in één oogopslag de bandbreedte van uw team en wijs indien nodig taken opnieuw toe

Kalenderweergave: markeer sleutel data, zodat u altijd weet wat er op het programma staat

gantt-weergave:* Ontdek afhankelijkheden en mijlpalen in een visuele tijdlijn

Board Weergave: Gebruik drag-and-drop Kanban om de voortgang op uw manier bij te houden

Deze sjabloon is volledig aanpasbaar en klaar voor gebruik, en houdt uw productroadmap overzichtelijk vanaf de start tot de lancering.

📌 Ideaal voor: het in kaart brengen van producttijdlijnen, het coördineren van multifunctionele teams en het lanceren zonder last-minute verrassingen

8. De ClickUp-sjabloon voor projectcharters

Ontvang een gratis sjabloon Geef uw volgende project een kopstart met de ClickUp Project Charter Document sjabloon

Voordat het echte werk begint, is het handig om alle belanghebbenden op de hoogte te houden, en deze sjabloon doet precies dat. De ClickUp Project Charter Template is een eenvoudige manier om het doel, de mensen, de abonnementen en de risico's van uw project in één levend document te organiseren.

Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Gebruik AI om dingen te versnellen en voeg opmerkingen toe tijdens beoordelingen

Voeg taak- of map-taken rechtstreeks vanuit het document toe

Behandel de essentiële zaken, van het schetsen van het 'waarom' van uw project tot het toewijzen van eigenaren en het in kaart brengen van succesmetrics

Ruimte voor aantekening van belanghebbenden, communicatiekanalen, belangrijke deliverables en risico's

📌 Ideaal voor: de instelling van projectverwachtingen, het definiëren van de scope en het documenteren van de grote en kleine details vóór de start.

💡 Pro-tip: Een succes project draait niet alleen om het voltooien van taken, maar ook om het op schema blijven, binnen het budget blijven en risico's voorblijven. Begin sterk door de juiste sjablonen te gebruiken: Master Schedule-sjablonen : houd elke taak en mijlpaal op schema

Projectbudget-sjablonen : abonnement, houd bij en pas uw financiën eenvoudig aan

Risicobeoordelingssjablonen : signaleren potentiële problemen voordat ze uw project doen ontsporen Pak elk aspect van projectabonnement met vertrouwen aan, allemaal in ClickUp.

9. De ClickUp-sjabloon voor projectwerkplannen

Ontvang een gratis sjabloon Plan slimmer, werk beter en bereik elke mijlpaal met de ClickUp-sjabloon voor projectwerkplannen

Bent u de rommelige projecttijdlijnen en onduidelijke verantwoordelijkheden beu? De ClickUp Project Workplan sjabloon brengt orde in de chaos met een kant-en-klare layout voor het organiseren van elke fase van uw project.

Met deze sjabloon kunt u:

Stel duidelijke doelen en deadlines vast om uw team op één lijn te brengen

Wijs taken toe en houd mijlpalen bij voor een betere verantwoordingsplicht

Gebruik aangepaste statussen, velden en weergaven om werkstroom te stroomlijnen

Maak gebruik van Gantt-grafieken en taakformulieren om de voortgang visueel bij te houden

📌 Ideaal voor: Teams die vanaf dag één volledige zichtbaarheid willen hebben in de voortgang van projecten, deadlines en verantwoordelijkheden.

10. De ClickUp-sjabloon voor projectplanning

Ontvang een gratis sjabloon Sla het giswerk over en plan als een professional met de ClickUp-sjabloon voor projectplanning

Als het jongleren met tijdlijnen, teams en budgetten aanvoelt als een fulltime baan, dan is dit iets voor jou. De ClickUp-sjabloon voor projectschema's helpt je om van start tot voltooiing georganiseerd te blijven met een visuele aanpak die het plannen een stuk minder chaotisch maakt.

Het zit boordevol flexibele weergaven om uw planning overzichtelijk te houden en uw team op koers te houden:

lijstweergave* voor een overzichtelijke uitsplitsing van elk project

Board Weergave om fasen en voortgang bij te houden, in Kanban-stijl

tijdlijnweergave* voor een lineair layout dat ideaal is voor planning en toewijzing van middelen

Met aangepaste velden zoals Projectfasen, Uitvoerend team, Tijdlijn en Budget kunt u alles bijhouden, van duur tot afdeling, zonder tussen tabbladen te hoeven schakelen

📌 Ideaal voor: Managers en teams die meerdere projecten moeten in kaart brengen en de voortgang, tijdlijnen en budgetten op één plek moeten bijhouden.

11. De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Ontvang een gratis sjabloon Houd elk project op schema met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement

Wanneer u meerdere projecten uitvoert, is multitasken een must. De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement zorgt ervoor dat niets misgaat. Het is uw alles-in-één controlecentrum voor het beheren van tijdlijnen, teams, taken en alles daartussenin.

Deze sjabloon is uitermate geschikt voor projectmanagers, of u nu:

Een nieuw product lanceren met tientallen bewegende delen

Coördineren van een cross-functie marketingcampagne

Toezicht houden op de deliverables van client met meerdere belanghebbenden

Beheer van interne activiteiten tussen afdelingen

Het wordt geleverd met ingebouwde weergaven om de voortgang bij te houden op basis van status, prioriteit of deadline, plus aangepaste velden om teamleden te taggen, doelen te stellen en bijlagen toe te voegen. Gantt-grafieken, documenten, werklastweergaven en meer: het is allemaal ingebouwd, zodat u zich kunt concentreren op het werk en niet op de instelling ervan.

📌 Ideaal voor: Teams die complexe projecten beheren en totale zichtbaarheid, flexibiliteit en samenwerking op één plek willen.

12. De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement op één pagina

Ontvang een gratis sjabloon Krijg sneller draagvlak met een glashelder projectoverzicht met behulp van de ClickUp Projectmanagement One-Pager sjabloon

Te veel details kunnen leiders en belanghebbenden vertragen. Als u alleen het wat, waarom en wie nodig hebt, vooral om te delen met het C-level management, stap de ClickUp Projectmanagement One Pager Template in met precies wat u nodig hebt: alleen de essentie, zonder rommel en chaos.

Dit is perfect voor situaties waarin de volledige projectmanagement-installatie overdreven lijkt:

Een nieuw projectpitchen aan het management

Samenvatting van projectdoelen en eigenheid voor clients

Kleine interne teams op één lijn brengen voor een snel initiatief

Maak een kickoff-document dat iedereen daadwerkelijk kan lezen

Met één overzichtelijk document kunt u de projecttitel, duur, doel, stakeholders, reikwijdte en succes vastleggen. Het is een overzicht op hoog niveau dat ervoor zorgt dat iedereen (letterlijk) op dezelfde pagina zit.

📌 Ideaal voor: het communiceren van projectoverzichten wanneer snelheid en duidelijkheid belangrijker zijn dan het bijhouden van taken op taakniveau.

13. De ClickUp-sjabloon voor de omvang van het werk

Ontvang een gratis sjabloon Stem snel af, lever betere resultaten en start elk client project met duidelijkheid met behulp van de ClickUp Scope of Work sjabloon

De ClickUp Scope of Work sjabloon stelt de fase in voor een succesvolle samenwerking of client project. Geen verwarring, geen misverstanden, alleen duidelijke verwachtingen vanaf dag één. Van leveranciers tot clients, iedereen krijgt volledige zichtbaarheid in de omvang van het project.

De omvang van het werk dat u in kaart brengt, omvat:

Sleutel projectdetails zoals doel, tijdlijn, budget en belanghebbenden

Verantwoordelijkheden van leverancier versus client om iedereen op synchronisatie te houden

Mijlpalen en data die de tijdlijn bepalen

Communicatie- en verandermanagementabonnementen om onverwachte situaties het hoofd te bieden

En als alles op zijn plaats valt? Leg de definitieve goedkeuringen vast in het document om de deal te sluiten.

📌 Ideaal voor: bureaus, consultants of projectteams die werken met externe clients die een formele, ondertekende projectovereenkomst nodig hebben.

14. De ClickUp-sjabloon voor projectvoorstellen op het Whiteboard

Ontvang een gratis sjabloon Maak uw pitch onmogelijk te negeren met de ClickUp Project Proposal Whiteboard sjabloon

Wanneer het tijd is om een nieuw project te pitchen, heb je meer nodig dan een paar bullet points en een presentatie die mensen in slaap doet vallen.

Daar komt de ClickUp Project Proposal Whiteboard sjabloon om de hoek kijken. In plaats van ideeën in een document te dumpen, krijgt u een visuele, interactieve ruimte om uw voorstel in kaart te brengen – van doel en strategieën tot tijdlijnen, sleutelactiviteiten en gewenste resultaten.

Het is flexibel genoeg om bij elk soort projectvoorstel te passen, maar gestructureerd genoeg om uw stakeholders gefocust te houden op wat belangrijk is.

Voeg plakantekeningen toe voor objecten

Gebruik vormen om strategieën te koppelen

Voeg afbeeldingen toe om uw punten te ondersteunen

Alles is bewerkbaar, verplaatsbaar en gemaakt voor teamsamenwerking. Bovendien deel je met de ingebouwde Whiteboard-tools van ClickUp niet alleen een idee, maar vraag je ook om feedback, stem je teams op elkaar af en creëer je de instelling voor uitvoering.

📌 Ideaal voor: het pitchen van een nieuw intern initiatief, het opstellen van offertes voor clients of het afstemmen van alle partijen voordat uw project van start gaat.

15. De ClickUp-sjabloon voor projectmanagementvereisten

Ontvang een gratis sjabloon Leg elk detail vast en houd uw projectvereisten op één lijn met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementvereisten

Het kan lastig zijn om te jongleren met de behoeften van clients, deliverables en goedkeuringen. Met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementvereisten kunt u projectdoelen, omvang, sleutel stakeholders en mijlpalen documenteren in één overzichtelijke, georganiseerde werkruimte.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd eenvoudig bij wat wel en niet binnen het bereik valt

Wijs verantwoordelijkheden toe, zodat iedereen duidelijkheid heeft over zijn of haar rol

Gebruik aangepaste velden voor budgetten, risico's en communicatieabonnementen

Voeg goedkeuringssecties toe om belanghebbenden op de hoogte te houden

📌 Ideaal voor: Teams en projectmanagementprofessionals die projectvereisten duidelijk willen definiëren, communiceren en goedkeuren voordat het werk begint, om scope creep en verwarring te voorkomen.

Vind de perfecte Project Canvas-sjabloon voor een duidelijke planning

Als uw team worstelt met verspreide aantekeningen, niet op elkaar afgestemde doelen of gemiste deadlines, is het tijd om uw projectabonnement te herzien.

Het juiste projectcanvas moet duidelijkheid scheppen voor uw team en uw doelstellingen, risico's, projectresultaten en succescriteria in kaart brengen – allemaal op één plek.

De gratis Project Canvas-sjablonen van ClickUp bieden u precies dat.

Met een intuïtieve layout, samenwerkingsfuncties en alles wat u nodig hebt om met vertrouwen aan de slag te gaan, maakt het abonnement een stuk eenvoudiger en zorgt het ervoor dat uw team dezelfde kant op blijft gaan.

Klaar om uw volgende grote succes in kaart te brengen? Probeer ClickUp gratis.