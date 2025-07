8 beste Baserow-alternatieven voor aanpasbare databases in 2025

Heb je ooit het gevoel gehad dat je database-tool zonder code je tegenhoudt in plaats van je vooruit helpt? Baserow biedt misschien een overzichtelijke interface en eenvoudige installatie. Maar naarmate je gegevens groeien, beginnen er barsten te ontstaan: trage samenwerking, beperkte automatisering en te veel handmatig werk.

Of u nu interne tools bouwt, werkstromen tussen meerdere teams beheert of grote hoeveelheden gegevens bijhoudt, u hebt meer nodig dan een eenvoudige builder. U hebt schaalbaarheid, slimme automatisering en realtime samenwerking nodig.

Daarom hebben we de beste alternatieven voor Baserow voor u op een rijtje gezet. Elk alternatief is ontwikkeld om complexe projecten te beheren, saaie taken te automatiseren en uw team gesynchroniseerd te houden (zonder dat u gek wordt). Wij helpen u graag uw werkstroom te verbeteren, taak (en tabel) voor taak.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Baserow?

Baserow is een goede keuze als u uw eerste stappen zet in de wereld zonder code. Maar hier is het punt: moderne teams hebben meer nodig dan een spreadsheet sjabloon met een facelift.

Dit is waarom velen kiezen voor betere taak- en projectdatabasesoftware in plaats van Baserow:

Taken en projecten efficiënter beheren: Krijg toegang tot geavanceerde tools om taken toe te wijzen, voortgang bij te houden en complexe projecten eenvoudig te organiseren

Samenwerken in realtime: Ontvang directe updates en coördineer meerdere teams met realtime samenwerkingsfuncties

Uw databases met vertrouwen schalen: Beheer groeiende gegevensbehoeften met platforms die grotere, beter schaalbare databases ondersteunen

Werkstromen eenvoudig automatiseren: Stroomlijn activiteiten en elimineer handmatig werk met mogelijkheden voor automatisering van werkstromen

Werkruimtes volledig aanpassen: Pas weergaven, databases en formulieren aan de behoeften van uw team aan met uitgebreide aanpassingsopties

Communiceren zonder wrijving: Gebruik de ingebouwde chat, opmerkingen, meldingen en integraties om de communicatie en productiviteit van uw team te versterken

Naadloze integratie met uw tech stack: Maak verbinding met uw favoriete tools en apps via een breder integratie-ecosysteem

👀 Wist u dat? Edgar F. 'Ted' Codd, een Engelse computerwetenschapper en wiskundige, wordt gezien als de grondlegger van de moderne databasemanagementtheorie, met name het relationele model.

De beste Baserow-alternatieven in één oogopslag

Wilt u de TL;DR-versie? Hier is uw spiekbriefje voordat we ingaan op de sappige details. Deze tools bieden nieuwe manieren om projecten te beheren, in realtime samen te werken en repetitieve taken te automatiseren.

Tool Het beste voor Sleutel functies Prijzen* ClickUp Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen die behoefte hebben aan alles-in-één project- en gegevensbeheer Aangepaste velden, tabel- en lijstweergave, automatisering Gratis abonnementen beschikbaar, aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Airtable Kleine tot middelgrote teams en projectmanagers die visuele databases met een eenvoudige gebruikerservaring nodig hebben Rasterweergave, blokken, automatisering Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 24/gebruiker Quickbase Ondernemingen en grote teams die complexe werkstromen en apps op bedrijfsniveau beheren Low-code builder, automatisering, rapportage Gratis proefversie voor 30 dagen, vanaf $ 35/gebruiker Coda Cross-functionele teams en afdelingen die een hybride oplossing voor documenten en databases nodig hebben Pagina's, tabellen, pakketten Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker Tadabase Kleine bedrijven en operationele teams die aangepaste bedrijfsapps bouwen Drag-and-drop-builder, op rollen gebaseerde toegang Vanaf $ 50/gebruiker Knack Kleine bedrijven en non-profitorganisaties die eenvoudige online databases en automatisering van werkstromen nodig hebben Online databases, automatisering van werkstromen Vanaf $ 59/gebruiker NocoDB Ontwikkelaars en technische teams die op zoek zijn naar een open-source Airtable-alternatief voor collaboratieve databases Spreadsheet-achtige gebruikersinterface, API-integratie Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15/gebruiker Caspio Ondernemingen en gereguleerde sectoren die een app willen bouwen zonder code en met geavanceerde veiligheid Point-and-click-builder, integraties Vanaf $ 100/gebruiker

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste Baserow-alternatieven om te gebruiken

Oké, laten we de mouwen opstropen en ons verdiepen in de zwaargewichten. Dit zijn niet zomaar Excel-databasekloons, maar Baserow-alternatieven die ongetwijfeld uw nieuwe favoriete tool zullen worden, of u nu op zoek bent naar eenvoud of kracht op ondernemingsniveau.

1. ClickUp (Alles-in-één project- en datamanagement)

Probeer ClickUp gratis Maak spreadsheets en krachtige visuele databases zonder code te gebruiken met ClickUp

Als je ooit hebt gedroomd van een app voor al je werk die net zo hard werkt als jij, dan wordt ClickUp je nieuwe beste vriend.

Het combineert projectmanagement, kennisbeheer en chat, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken. ClickUp gaat verder dan taken en transformeert uw hele werkstroom door projectmanagement, documenten, databases en realtime samenwerking in één uitgebreid pakket te combineren.

ClickUp weergaven

Een van de krachtigste (en populairste) functies is Aangepaste weergaven. Hiermee kunt u uw taken en rapporten op uw eigen manier bekijken, zonder dat u hoeft te coderen.

De tabelweergave van ClickUp geeft bijvoorbeeld elke taak weer als een rij en velden als kolommen. Stel je voor dat de taken en gegevens van je project worden weergegeven als een spreadsheet, maar dan slimmer: volledig interactief, aanpasbaar en direct gekoppeld aan je werkstromen.

Maak meer dan 15 soorten aangepaste velden met de tabelweergave van ClickUp

U kunt schakelen tussen tabel- en lijstweergave voor verschillende perspectieven: tabel voor gegevensintensief werk, lijst voor het eenvoudig bijhouden van taken. Met deze weergaven kunt u ook bulkacties vereenvoudigen en snelkoppelingen gebruiken om herhaalde updates te versnellen.

Baserow biedt wel databasetabellen, maar de tabelweergave van ClickUp is naadloos gekoppeld aan project- en taakbeheer, zodat u taken kunt toewijzen, voortgang kunt bijhouden en projectgegevens kunt bijwerken zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Aangepaste velden in ClickUp

De aangepaste velden van ClickUp zijn ook nauw geïntegreerd met taken en functies voor projectmanagement, zodat u zowel gestructureerde gegevens als uitvoerbare werkitems op één plek kunt beheren.

Voeg aangepaste gegevensvelden toe aan uw taken en projecten om uw werkstroom aan te passen

U kunt aangepaste velden toevoegen aan lijsten, mappen, ruimtes of uw hele werkruimte en alle gegevens bijhouden die relevant zijn voor uw team, zoals klantgegevens, projectfasen of budgetcijfers.

Dit voegt context toe aan taken, waardoor rapporten meer inzicht geven. U kunt ook controle uitoefenen over de zichtbaarheid en toestemming in velden, zodat gevoelige gegevens worden beschermd.

Bovendien kunt u formulevelden gebruiken voor automatische berekeningen zonder codering, zodat u handmatige fouten kunt verminderen.

ClickUp Automatisering

Wilt u meer automatiseren dan alleen nummers? Probeer ClickUp Automations, dat alle repetitieve taken automatisch afhandelt. Denk aan: taken toewijzen aan teamleden, statussen bijwerken of herinneringen versturen.

Blijf proactief door ClickUp-automatisering in te stellen om de noodzaak van handmatige taken te verminderen

U kunt regels maken die acties triggeren op basis van de status van taken, wijzigingen in de toegewezen persoon en deadlines. Deze kunnen worden ingesteld op het niveau van de ruimte, map of lijst.

Baserow richt zich op databasebeheer en mist native automatisering van de werkstroom voor taak- en projectprocessen. Maar de automatiseringen van ClickUp zijn gebouwd voor projectmanagement, waardoor het eenvoudig is om werkstromen af te dwingen en teams op koers te houden.

ClickUp Documenten

Bovendien centraliseert ClickUp Docs alle projectgegevens, taken en documenten voor eenvoudige toegang.

Werk samen met meerdere teams met ClickUp Documenten

Teamleden kunnen opmerkingen plaatsen, collega's taggen, bestanden bijvoegen en zelfs gezamenlijke documenten maken binnen taken. Het ondersteunt meerdere teams die aan complexe projecten werken met gedetailleerde toestemmingen.

U kunt uw documenten ook als een professional organiseren door pagina's en subpagina's te gebruiken om een duidelijke hiërarchie van de content te creëren. Herschik ze eenvoudig met slepen en neerzetten en nest gerelateerde pagina's voor een betere structuur.

ClickUp Dashboards

Probeer voor meer visuele duidelijkheid de dashboards van ClickUp. Hiermee kunt u snel de voortgang van individuele medewerkers, de geregistreerde tijd van uw team en de prestaties van projecten bekijken en meten.

Houd uw doelen gedetailleerd of in één oogopslag bij en analyseer ze met behulp van ClickUp Dashboards

Dashboards consolideren al uw projectgegevens – taken, tijdlijnen, voortgang en prestatiestatistieken – in één aanpasbare interface, waardoor u niet meer hoeft te schakelen tussen meerdere tools of spreadsheets.

U kunt dashboards aanpassen met een breed bereik aan widgets, zoals grafieken, takenlijsten, kalenders, tijdsregistratie en doelvolgers, om precies die informatie weer te geven die uw team nodig heeft.

In tegenstelling tot Baserow, dat voornamelijk een databasetool is, combineert ClickUp datavisualisatie, bruikbaar project- en taakbeheer en samenwerking met diepgaande aanpassingsmogelijkheden en automatisering van werkstromen op één platform.

De beste functies van ClickUp

Creëer taakafhankelijkheden en kritieke paden om complexe project tijdlijnen te beheren

Gebruik ClickUp Mind Maps en ClickUp Whiteboards om te brainstormen en ideeën visueel met elkaar te verbinden

Maak gebruik van de ingebouwde tijdregistratie en werklastweergave om de toewijzing van middelen te optimaliseren

U hoeft niet langer structuren vanaf nul op te bouwen en u verkort de onboarding-tijd met de sjablonen van ClickUp

Verminder de wildgroei aan tools en verhoog de productiviteit van teams die zowel gegevens als werkstromen beheren door middel van realtime samenwerking, opmerkingen en @vermeldingen

Beperkingen van ClickUp

Lichte leercurve voor nieuwe gebruikers

Incidentele prestatievertragingen bij zeer grote werkruimtes

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie luidt

ClickUp heeft de manier waarop we onze interne taken bij het bureau beheren volledig veranderd. Hiermee kan ik de werkstroom van het hele team op één plek bijhouden, urgente zaken prioriteren en de communicatie gecentraliseerd houden. De mogelijkheid om processen te automatiseren, te schakelen tussen meerdere weergaven (zoals lijst, bord en kalender) en te integreren met andere tools heeft mijn dagelijkse productiviteit aanzienlijk verhoogd. Het is een alles-in-één platform dat zich perfect aanpast aan onze werkstroom en het teammanagement veel efficiënter maakt.

Bonus: maak kennis met ClickUp Brain Max , een contextuele AI die perfect in uw werkruimte past. Zo werkt het: Zoek direct in ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, het web en meer.

Gebruik Talk to Text om vragen te stellen, te dicteren en commando's te geven voor uw werk, handsfree en overal.

Brain MAX vervangt tientallen losstaande AI-tools zoals ChatGPT, Claude en Perplexity door één enkele, LLM-agnostische oplossing

Kent uw projecten, uw team, uw deadlines en uw werkgeschiedenis, zodat u antwoorden en automatisering krijgt die echt zinvol zijn

2. Airtable (het beste voor visuele databases met eenvoudige gebruikerservaring)

via Airtable

Als Baserow iets te kaal is, is Airtable wellicht een upgrade. Het combineert een gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke interface met de flexibiliteit die ervaren gebruikers nodig hebben.

Wilt u visuals? Airtable biedt u Blocks, waarmee u zonder programmeerkennis aangepaste dashboards, grafieken en andere visuele elementen kunt maken.

Airtable voegt een nieuwe dimensie toe aan automatisering. U kunt werkstromen instellen die repetitieve taken uitvoeren, zoals het bijwerken van records of het verzenden van e-mails. Met talloze integraties die uw apps en gegevens synchroniseren, kunt u met Airtable slimmer werken zonder dat u code hoeft te schrijven.

De beste functies van Airtable

Organiseer taken en projecten moeiteloos met een intuïtieve rasterweergave

Breid de functionaliteit uit met modulaire blokken voor grafieken, kaarten en tijdlijnen

Werkstromen automatiseren en naadloos verbinden met populaire apps van derden

Krijg toegang tot een enorme bibliotheek met Airtable-sjablonen om sneller aan de slag te gaan

Werk in realtime samen met opmerkingen, bijlagen en herinneringen

Limieten van Airtable

Het kan prijzig worden naarmate uw team groeit

Beperkte rapportagetools in vergelijking met sommige platforms voor ondernemingen

Prijzen van Airtable

Free

Team : $ 24/maand per gebruiker

Business : $ 54/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2 : 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Airtable?

Een G2-recensie zegt:

Airtables is geweldig voor het bijhouden en vastleggen van gegevens en heeft een geweldige gebruikersinterface. Het is eenvoudig en gemakkelijk te leren, de automatiseringen zijn krachtig en kunnen zoveel doen. Mijn favoriete functie is het koppelen van tabellen, omdat je zo velden kunt opzoeken, wat helpt om gegevens goed te segmenteren.

Airtables is geweldig voor het bijhouden en vastleggen van gegevens en heeft een geweldige gebruikersinterface. Het is eenvoudig en gemakkelijk te leren, de automatiseringen zijn krachtig en kunnen veel. Mijn favoriete functie is het koppelen van tabellen, omdat dit zoekvelden mogelijk maakt die helpen bij het segmenteren van gegevens.

💡 Pro tip: Bekijk de ingebouwde sjablonen voordat u helemaal opnieuw begint. Veel van deze tools bieden kant-en-klare installaties voor zaken als projectregistratie of CRM, waardoor u tijd bespaart en niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

📮 ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt regelmatig automatiseringstools en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden om te automatiseren. Dit benadrukt een belangrijke onbenutte hefboom voor productiviteit: de meeste teams vertrouwen nog steeds op handmatig werk dat gestroomlijnd of geëlimineerd zou kunnen worden. Met de AI-agents van ClickUp kunt u eenvoudig geautomatiseerde werkstromen opzetten, zelfs als u nog nooit automatisering hebt gebruikt. Met plug-and-play-sjablonen en op natuurlijke taal gebaseerde commando's wordt het automatiseren van taken toegankelijk voor iedereen in het team! 💫 Echte resultaten: QubicaAMF heeft de rapportagetijd met 40% verkort dankzij de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

📖 Lees ook: Hoe exporteer je gegevens uit Airtable naar andere apps?

3. Quickbase (het beste voor complexe werkstromen en apps op bedrijfsniveau)

via Quickbase

Quickbase is een platform zonder code dat is gebouwd voor complexere werkstromen, zoals goedkeuringen, naleving en meerstapsprocessen die een strakke coördinatie vereisen. Het wordt vaak gebruikt door grotere teams die aangepaste apps willen bouwen, repetitieve taken willen automatiseren en gegevens tussen afdelingen willen laten stromen.

In vergelijking met Baserow neigt het meer naar het 'zware' werk. U krijgt ook solide rapportagetools en sterke functies voor veiligheid, waardoor het zeer geschikt is voor sectoren met strenge nalevingsvereisten.

Beste functies van Quickbase

Bouw op maat gemaakte apps met een low-code visuele builder

Maak goedgekeurde goedkeuringsketens met meerdere stappen met voorwaardelijke logica voor complexe werkstromen

Genereer realtime rapportages en analyses voor betere besluitvorming

Maak naadloos verbinding met bestaande systemen en tools van derden

Zorg voor robuuste veiligheid en compliance voor al uw projecten

Beperkingen van Quickbase

Door de hogere prijs is het meer geschikt voor de budgetten van ondernemingen

Leercurve voor geavanceerde aanpassingen

Prijzen van Quickbase

Gratis proefversie voor 30 dagen

Team : vanaf $ 35/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Business : vanaf $ 55/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Quickbase

G2 : 4,4/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Quickbase?

Een Capterra-recensie zegt:

Quick Base biedt aanpasbare databaseapplicaties, snelle ontwikkeling, toegankelijkheid via de cloud, schaalbaarheid, integratiemogelijkheden, veiligheid en automatisering, waardoor de efficiëntie van uw organisatie wordt verbeterd. .

Quick Base biedt aanpasbare databaseapplicaties, snelle ontwikkeling, toegankelijkheid via de cloud, schaalbaarheid, integratiemogelijkheden, veiligheid en automatisering, waardoor de efficiëntie van uw organisatie wordt verbeterd. .

📖 Lees ook: Hoe exporteer je gegevens uit Airtable naar andere apps?

4. Coda (het beste voor documenten + databases)

via Coda

Coda combineert het gevoel van een document met de kracht van een database, waardoor teams een flexibele ruimte krijgen om aangepaste werkstromen te bouwen zonder tussen tools te hoeven schakelen. Het combineert tekst, tabellen en app-achtige functies op één plek, zodat u kunt schrijven, organiseren en automatiseren zonder de pagina te verlaten.

Waar Coda uitblinkt ten opzichte van Baserow is de veelzijdigheid. In plaats van te jongleren met verschillende tools voor documenten, taken en tabellen, kunt u alles samenvoegen tot één dynamisch document. Pagina's en tabellen werken hand in hand, zodat u interactieve databases kunt maken naast geschreven abonnementen of aantekeningen van vergaderingen.

Met Packs en knoppen kunt u verbinding maken met samenwerkingstools zoals Slack, Jira of Google Agenda en acties triggeren zonder uw document te verlaten. Als u op zoek bent naar alternatieven voor Airtable, maar iets meer holistisch wilt, is Coda het overwegen waard.

De beste functies van Coda

Combineer documenten, databases en apps in één samenwerkingscanvas

Maak interactieve tabellen met relationele gegevens en formules

Automatiseer werkstromen met knoppen, Packs en integraties

Pas pagina's aan uw exacte proces en stijl aan

Deel realtime updates op teampagina's met gesynchroniseerde documentwijzigingen

Beperkingen van Coda

Door de flexibiliteit kan het in het begin wat overweldigend zijn

Geavanceerde functies vereisen enige leertijd

Prijzen van Coda

Gratis abonnement beschikbaar

Pro : $ 12/maand per Doc Maker

Team : $36/maand per Doc Maker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Coda beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Coda?

Een G2-recensie luidt:

Het biedt talloze mogelijkheden. Je kunt documentatie schrijven, (complexe) tabellen maken, pagina's binnen pagina's maken, mensen en pagina's vermelden, integreren met Miro, Google Spreadsheets/Documenten/etc., afbeeldingen en links invoegen... Ik vind het de meest complete tool die ik ooit heb gebruikt. [Maar] sommige functies en mogelijkheden zijn niet erg duidelijk en intuïtief. Hoewel de interface erg gebruiksvriendelijk is, moet je zelf uitzoeken hoe bepaalde functies werken.

5. Tadabase (het beste voor aangepaste zakelijke apps)

via Tadabase

Tadabase is als een code-vrije speeltuin voor ondernemers die hun app-ideeën snel tot leven willen brengen. Het laat complexiteit achterwege en kiest voor een intuïtieve drag-and-drop-interface, waardoor het eenvoudig is om alles, van client portals tot interne bijhouden systemen, te implementeren zonder gedoe met coderen.

Tadabase overtreft Baserow in zijn uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en controle. U kunt precies afstemmen wat elke gebruiker ziet met behulp van op rollen gebaseerde toegang, gestroomlijnde formulieren en rapporten maken en apps ontwerpen die er op alle apparaten scherp uitzien. Het is gebouwd voor teams die een volledig functionele app willen die hun werkstroom tot in de puntjes weerspiegelt.

De automatiseringsfuncties zorgen ook voor minder handmatig werk en meer tijd voor wat uw bedrijf echt vooruit helpt.

De beste functies van Tadabase

Stel geavanceerde controles voor gebruikerstoestemming in om de toegang veilig aan te passen

Ontwerp gepolijste, mobiel-responsieve apps, compleet met formulieren, grafieken en rapporten

Automatiseer werkstromen en waarschuwingen om alles achter de schermen soepel te laten verlopen

Bouw portals voor clients met merklogins en een responsieve gebruikersinterface

Beperkingen van Tadabase

Het kost tijd om de geavanceerde functies onder de knie te krijgen

De integratiemogelijkheden zijn beperkter dan bij sommige concurrenten

Prijzen van Tadabase

Voor teams en individuen

Starter : $50/maand

Groei : $ 125/maand

Professioneel : $ 250/maand

Elite: $ 450/maand

Voor agentschappen en wederverkopers

Essentials : $ 500/maand

Geavanceerd : $750/maand

Elite: $ 1.000/maand

Beoordelingen en recensies van Tadabase

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,9/5 (25+ beoordelingen)

6. Knack (het beste voor kleine bedrijven en non-profitorganisaties)

via Knack

Knack houdt alles verfrissend eenvoudig, maar levert onder de motorkap serieuze kracht. Het is ontworpen voor kleine bedrijven en non-profitorganisaties die een eenvoudige manier nodig hebben om online databases op te bouwen en werkstromen te stroomlijnen zonder technische hoofdbrekens.

Wat Knack onderscheidt van Baserow is de laserfocus op bruikbaarheid en het brede bereik aan sjablonen, waardoor u snel aan de slag kunt.

Met Knack kunt u alles bouwen, van mappen en inventarissystemen tot registraties van gebeurtenissen en CRM's, zonder kennis van codering. De automatisering van de werkstroom zorgt ervoor dat repetitieve taken zoals goedkeuringen of notificaties achter de schermen worden afgehandeld, terwijl u dankzij de aanpasbare rollen voor gebruikers precies kunt bepalen wie wat ziet.

De beste functies van Knack

Maak online databases met een intuïtieve builder

Automatiseer taken en stroomlijn goedkeuringen eenvoudig

Pas de rollen en toestemmingen van gebruikers aan voor veilige toegang

Start CRM's, directories of inventarisatietools vanuit branchespecifieke starterskits

Profiteer van voor mobiel geoptimaliseerde layouts voor een naadloze ervaring

Beperkingen van Knack

Beperkte geavanceerde analyse- en rapportagetools

Kan duur worden met add-ons voor geavanceerde functies

Knack-prijzen

Starter : $59/maand

Pro : $ 119/maand

Zakelijk : $ 269/maand

Plus: Aangepaste prijzen

Knack beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Knack?

Een G2-recensie zegt:

Knack is eenvoudig genoeg voor vrijwel iedereen om zeer nuttige database-apps te bouwen. Maar tegelijkertijd is het uiterst robuust, waardoor zeer geavanceerde functionaliteit mogelijk is voor gebruikers met iets meer ervaring. De enigszins beperkte mogelijkheden voor betere opmaak en paginalay-outs van gedetailleerde rapporten en formulieren.

Knack is eenvoudig genoeg voor vrijwel iedereen om zeer nuttige database-apps te bouwen. Maar tegelijkertijd is het uiterst robuust, waardoor zeer geavanceerde functionaliteit mogelijk is voor gebruikers met iets meer ervaring. De enigszins beperkte mogelijkheden voor betere opmaak en paginalay-outs van gedetailleerde rapporten en formulieren.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'database' is eigenlijk ontstaan in de militaire wereld rond 1964. Het ging toen nog niet om apps of websites, maar om gedeelde gegevenssystemen voor computers die in de defensie werden gebruikt en waarvan de tijd werd gedeeld!

7. NocoDB (beste open-source alternatief voor Airtable)

via NocoDB

NocoDB is een goede optie als u de flexibiliteit van Airtable wilt, maar de vrijheid van open-source tools. Het transformeert elke SQL-database in een slimme, collaboratieve spreadsheet-gebruikersinterface, waarmee u gegevens visueel kunt beheren zonder de controle over uw backend op te geven.

Wat NocoDB een stapje verder brengt dan Baserow is het open-source karakter en het API-first ontwerp. U krijgt volledige transparantie, de mogelijkheid om zelf te hosten en een platform dat ontwikkelaars waarderen om zijn aanpasbaarheid. De spreadsheet-achtige interface is vertrouwd en gebruiksvriendelijk, maar is gebouwd om te schalen en naadloos te integreren met uw bestaande systemen.

De beste functies van NocoDB

Maak direct verbinding met bestaande relationele databases en transformeer ze in een slimme spreadsheetinterface

Werk samen met teams met behulp van een vertrouwde, intuïtieve raster-, galerij-, kanban- en formulierweergave

Leg relaties tussen tabellen vast met krachtige koppelingsvelden voor relationele gegevensmodellering

Automatiseer processen door integratie met software voor werkstroombeheer zoals Slack, Discord, Teams, Twilio, WhatsApp, e-mail en andere API's van derden via de ingebouwde app store

Deel bases of weergaven openbaar of privé, met opties voor wachtwoordbeveiliging

Beperkingen van NocoDB

Vereist technische kennis om volledig te kunnen benutten

Minder gepolijste gebruikerservaring in vergelijking met betaalde platforms

Prijzen van NocoDB

Cloud

Free

Team : $ 15/maand per gebruiker

Business : $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zelf gehost

Free

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NocoDB

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

8. Caspio (het beste voor het bouwen van apps zonder code voor ondernemingen)

via Caspio

Caspio is op maat gemaakt voor ondernemingen. Het biedt u een volwaardige omgeving voor het bouwen van apps, waar u aangepaste bedrijfsapps kunt ontwerpen, implementeren en beheren zonder ook maar één regel code te schrijven. Als u met gevoelige gegevens of complexe werkstromen werkt, is Caspio gebouwd om dit aan te kunnen – en nog veel meer.

Caspio overtreft Baserow op het gebied van veiligheid, schaalbaarheid en robuuste integratieopties voor ondernemingen. Dankzij de point-and-click-interface kunt u eenvoudig apps maken die precies aan uw eisen voldoen, terwijl de ingebouwde functies voor naleving (zoals ondersteuning voor HIPAA en GDPR) het een betrouwbare keuze maken voor sectoren met strenge gegevensvoorschriften.

De beste functies van Caspio

Implementeer sneller apps voor ondernemingen met behulp van sjablonen en tools voor gegevensimport

Ingebouwde compliance-tools voor gereguleerde sectoren

Schaalbare infrastructuur om groeiende gegevensbehoeften te ondersteunen

Uitgebreide integratiemogelijkheden met populaire zakelijke tools

Beveiliging en governance op ondernemingsniveau

Beperkingen van Caspio

De prijzen liggen aan de hoge kant

De interface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met nieuwere platforms

Prijzen van Caspio

Lite : $ 100/maand

Plus : $ 300/maand

Business : $ 600/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Caspio beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Uw perfecte database wacht op u bij ClickUp

Of u nu op zoek bent naar eenvoud, open-source vrijheid of kracht op ondernemingsniveau, deze Baserow-alternatieven zijn het proberen waard.

Elke tool hier is ontworpen om de hiaten van Baserow op te vullen, waardoor u profiteert van betere automatisering, meer aangepaste opties en sterkere realtime samenwerking tussen zowel technische als niet-technische teams.

De sleutel is om de aangepaste database-tool te kiezen die het beste past bij uw unieke werkstroom en de grootte van uw team.

ClickUp is een superieur alternatief voor Baserow voor teams die op zoek zijn naar een flexibel, alles-in-één platform dat aanpasbare databases samenvoegt met krachtig projectmanagement, automatisering van werkstromen en realtime samenwerking.

De functies zijn ontworpen om u te helpen bij het beheren van complexe projecten, het automatiseren van repetitieve taken en het op één lijn houden van meerdere teams, allemaal binnen één intuïtieve werkruimte.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en transformeer de manier waarop uw team samenwerkt en schaalbare databases beheert.