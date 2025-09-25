Twist versus Slack: welke team chat app past het beste bij jou?

Het is niet eenvoudig om de communicatie binnen een team duidelijk en georganiseerd te houden.

Berichten stapelen zich op, updates raken ondergesneeuwd en voor je het weet ben je eindeloze gesprekken aan het doorzoeken om te vinden wat belangrijk is.

Sommige teams gedijen goed bij directe feedback en dynamische samenwerking, terwijl andere teams de voorkeur geven aan doordachte communicatie en asynchrone samenwerking. De sleutel is om een communicatietool te kiezen die past bij de manier waarop uw team het beste werkt.

En daar begint de discussie Twist versus Slack. Slack houdt gesprekken gaande, wat perfect is voor teams die snel werken. Twist richt zich daarentegen op diepgaande, gestructureerde discussies; ideaal voor teams die de voorkeur geven aan diepgaand werk boven constante pingberichten.

Beide tools voorzien in verschillende behoeften, maar welke werkt voor jouw team? Laten we dat eens uitzoeken.

Twist en Slack in één oogopslag

Hier is een korte vergelijking om je op weg te helpen:

Functie Twist Slack clickUp (bonus)* Communicatiestijl Thread-first-benadering Instant messaging-aanpak Combineert projectbeheer en taakbeheer met chatten; chatthreads kunnen worden gekoppeld aan taken en documenten vergaderingen en telefoongesprekken* Geen ingebouwde spraak- en video-gesprekken Verbeterde samenwerking met Huddles en Clips; ondersteunt oproepen/deel Ondersteunt video-/spraakoproepen en scherm delen; kan worden geïntegreerd met Zoom, Google Meet en meer AI-mogelijkheden Limiet automatisering via Zapier AI om samenvattingen te genereren, notulen van vergaderingen te maken, taken te automatiseren en zoekopdrachten te optimaliseren Geïntegreerde AI voor het aanmaken van taken, het genereren van samenvattingen, schrijfhulp, vergaderantekeningen, automatisering en zoekoptimalisatie, rechtstreeks binnen taken, documenten en chats automatisering Limiet automatisering via Zapier Werkstroom-automatisering, herinneringen, integraties Uitgebreide native automatisering (bijv. statusupdates, taaktoewijzingen, aanpassingen van deadlines, aangepaste werkstroom en meer) en AI Autopilot Agents Bestanden deel* Deel tot 100 MB in threads/reacties Deel tot 1 GB aan berichten/kanalen Voeg bijlagen tot 1 GB toe aan taken, documenten en opmerkingen; geavanceerd bestandsbeheer met versie-beheer en inbedding Interface Strak en minimalistisch Overzichtelijk en intuïtief Zeer aanpasbare interface met flexibele weergaven (lijst, bord, kalender, gantt, enz.) Veiligheid GDPR-conform Voldoet aan SOC2, SOC3 en ISO/IEC Voldoet aan SOC2 Type II, GDPR, HIPAA en ISO/IEC; veiligheid op ondernemingsniveau *ondersteunen Standaard en prioriteit ondersteunen, kennisbank Standaard/prioriteit ondersteunen; speciale ondersteuning voor onderneming 24/7 ondersteunen voor alle abonnementen Prijzen Kosteneffectieve, limiet abonnementen Prijzig, veel verschillende prijsniveaus Gratis abonnement, aangepast voor ondernemingen

Wat is Twist?

via Twist

Twist is een communicatietool voor teams die is ontwikkeld voor asynchrone samenwerking. Je kunt rustig en in je eigen tempo reageren, zonder de druk van realtime berichten.

Met deze tool kunnen gebruikers zich concentreren op diep werk met minimale onderbrekingen.

Het houdt gesprekken gestructureerd en scheidt discussies per onderwerp. Dit zorgt ervoor dat reacties contextueel zijn, zodat je niet hoeft te blijven scrollen om belangrijke updates te vinden. Standaard stuurt Twist geen constante notificaties voor elk nieuw bericht dat verschijnt. Gebruikers krijgen een notificatie als ze een melding krijgen of als ze een specifieke thread volgen.

Twist is ontwikkeld door Doist en is ideaal voor teams die behoefte hebben aan asynchrone communicatie in forumstijl. Het is met name geschikt voor teams die op afstand werken en verspreid zijn over verschillende tijdzones.

Functies van Twist

Hier zijn enkele van de sleutelfuncties van Twist die gestructureerde, gerichte samenwerking ondersteunen voor teams die de voorkeur geven aan asynchrone communicatie.

Functie #1: Gesprekken in threads

In Twist fungeert een kanaal als een speciale ruimte voor project-, client- of onderwerpspecifieke discussies. Binnen deze kanalen houden threads de gesprekken gestructureerd door gerelateerde berichten te groeperen.

Het is niet mogelijk om losstaande berichten in een kanaal te versturen; elk bericht moet deel uitmaken van een bestaande thread, of je kunt een nieuwe thread aanmaken in het betreffende kanaal.

Op deze manier blijft de communicatie gefocust en gaan berichten niet verloren. Dankzij de thread structuur kun je discussies gemakkelijker bijhouden en teruglezen zonder de context te verliezen.

💡 Wist je dat je net als een bericht een e-mail naar een Twist-thread kunt sturen? Twist geeft je een speciaal e-mailadres voor elke thread. Stuur een e-mail door naar dit adres en deze verschijnt in het gesprek.

Functie #2: Overzichtelijke berichtformat

Met Twist kun je eenvoudig alle context op één plek bewaren. In plaats van updates over meerdere korte berichten te verspreiden, kunnen gebruikers gedetailleerde reacties in een thread schrijven, net zoals bij het opstellen van een goed gestructureerde e-mail.

Dit is vooral handig bij het documenteren van de voortgang van projecten, het samenvatten van discussies of het delen van volgende stappen. Je kunt verwijzingen aan elkaar koppelen, bestanden toevoegen en alles in één thread bijhouden, zodat iedereen het gemakkelijk kan volgen. Teamleden kunnen belangrijke informatie in één oogopslag begrijpen zonder dat ze voortdurend heen en weer hoeven te schakelen.

Functie #3: inbox

Inbox is je thuisbasis in Twist. Hier worden alle threads en directe berichten verzameld die aan jou zijn toegewezen, zodat je geen belangrijke updates mist. Zo kun je je reacties prioriteren zonder dat je je gedwongen voelt om elk gesprek te controleren. Nadat je op het bericht hebt gereageerd, kun je de thread als klaar markeren om deze uit je inbox te verwijderen.

Functie #4: Doorzoekbaar archief

Het hulpmiddel slaat automatisch alle gesprekken, threads en berichten tot een maand lang op in het gratis abonnement. Dankzij de geavanceerde zoekfilters kun je gemakkelijk berichten, discussies en gedeelde bestanden vinden zonder je hele chatgeschiedenis te doorzoeken. Filter je zoekopdracht eenvoudig op trefwoorden, deelnemers of specifieke threads.

Het doorzoekbare archief in Twist houdt de communicatie georganiseerd en toegankelijk, zodat je snel dingen kunt terugvinden.

Prijzen van Twist

Twist biedt twee maandelijkse abonnementen, geprijsd per gebruiker:

Gratis abonnement: Gratis

Onbeperkt: $ 6 per gebruiker/maand

Wat is Slack?

via Slack

Slack is een realtime berichten- en samenwerkingstool die is ontworpen om teams in verbinding te houden. De interface en functies zijn ontwikkeld voor synchrone, directe communicatie, waardoor het essentieel is voor snelle besluitvorming.

Slack vervangt onhandige e-mailthreads en ongeorganiseerde communicatie door gestructureerde kanalen, directe berichten en naadloze integraties. Het biedt in wezen een gecentraliseerde hub waar teams kunnen chatten, bestanden kunnen delen en efficiënt kunnen samenwerken.

Slack, onderdeel van Salesforce, is het meest geschikt voor teams die in een dynamische omgeving werken, met name teams die direct moeten kunnen reageren.

Functies van Slack

Laten we nu eens kijken naar de sleutelfuncties die Slack zo geschikt maken voor realtime, naadloze communicatie.

Functie #1: Instant messaging en kanalen

Teamsamenwerking in Slack begint met een kanaal. Kanalen, zowel openbaar als privé, dienen als speciale ruimtes voor projecten, afdelingen of specifieke discussies.

Berichten worden rechtstreeks in kanalen geplaatst en gebruikers kunnen threads binnen berichten aanmaken om discussies gefocust, overzichtelijk en gemakkelijk te volgen te houden.

Slack ondersteunt ook één-op-één-gesprekken via directe berichten. Op deze manier kunnen leden van het team noodzakelijke informatie privé delen zonder het hele team erbij te betrekken.

Functie #2: Huddles en clips

Slack biedt een manier om snel audio- en video-call sessies met je team te voeren zonder een vergadering te plannen. Met Huddles kun je documenten, sjablonen, referenties en zelfs je scherm in realtime delen voor een meer interactief en contextueel gesprek.

Als een lid van het team niet beschikbaar is, kun je zelfs video-, spraak- of schermopnames maken en versturen met Clips. Zo kunnen ze de details op hun gemak bekijken en weet je zeker dat er geen informatie verloren gaat.

Functie #3: Slack AI

Slack AI helpt gebruikers direct antwoorden te vinden. Of het nu gaat om 'Met wie moet ik praten over problemen met de laadtijd van pagina's?' of 'Wat waren de belangrijkste conclusies van de discussie van gisteren?', Slack doorzoekt openbare gesprekken en gedeelde bestanden om de meest relevante informatie naar boven te halen.

Het biedt slimme samenvattingen, thread-overzichten en geavanceerde zoekmogelijkheden, waardoor gebruikers lange gesprekken kunnen bijhouden zonder elk bericht te lezen. Het kan ook aantekeningen maken tijdens Huddles en routinetaken automatiseren door integratie met de Workflow Builder.

💡 Pro-tip: Gebruik het /remind-commando van Slack om persoonlijke of teamherinneringen in te stellen binnen elk kanaal of direct bericht. Als je bijvoorbeeld "/remind me to check the report at 3 PM" typt, stuurt Slackbot je op het opgegeven tijdstip een herinnering.

Functie #4: Sjablonen en Canvas

De kant-en-klare sjablonen van Slack geven teams een snelle voorsprong met vooraf geconfigureerde kanalen, gestroomlijnde werkstroom, canvassen en lijst. Deze sjablonen vereenvoudigen veelvoorkomende taken zoals projectmanagement, onboarding en vergaderingbeheer, waardoor teams zich kunnen concentreren op de uitvoering in plaats van op de installatie.

Slack Canvas fungeert als een speciale werkruimte voor het organiseren en delen van belangrijke informatie. Teams kunnen rechtstreeks in Slack documenten maken, bewerking en samenwerken. Deze structuur maakt bronnen toegankelijk en handig zonder dat je tussen meerdere tools hoeft te schakelen.

Prijzen van Slack

Gratis: Gratis

Pro: $ 8,75 per gebruiker/maand

Business+: $18 per gebruiker/maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijs

Twist versus Slack: functies vergeleken

Zowel Twist als Slack zijn krachtige communicatietools voor teams, maar ze hebben een verschillende benadering van samenwerking. Twist geeft prioriteit aan asynchrone discussies, terwijl Slack is ontworpen voor snelle samenwerking in realtime.

Geen van beide is per definitie beter – het hangt allemaal af van wat je team nodig heeft, zoals de werkstroom, communicatieverwachtingen en de mate van urgentie die je werk vereist.

Laten we eens nader bekijken hoe Slack en Twist zich tot elkaar verhouden.

Functie #1: Communicatiestijl

De manier waarop een team communiceert, heeft een directe invloed op de productiviteit, samenwerking en efficiëntie van de werkstroom. Hoewel zowel Slack als Twist zijn ontworpen om teams te helpen effectief samen te werken, volgen ze verschillende communicatiestijlen die zijn afgestemd op verschillende werkomgevingen.

Twist

Twist is ontwikkeld voor asynchrone communicatie. Het stelt teamleden in staat om in hun eigen tempo te reageren, zonder de druk om direct te antwoorden. Om asynchrone samenwerking te ondersteunen, maakt Twist gebruik van gesprekken in threads binnen kanalen.

Deze structuur houdt discussies overzichtelijk, vermindert de rommel in berichten en zorgt ervoor dat teamleden gefocust blijven. In plaats van voortdurende onderbrekingen voeren teams zinvolle, doordachte gesprekken zonder belangrijke updates uit het oog te verliezen.

Slack

Slack richt zich echter op synchrone en asynchrone communicatie; het ondersteunt directe besluitvorming, realtime samenwerking en snelle discussies met geavanceerde functies, zoals Huddles, Clips, Canvases en Workflow Builder.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Twist is ideaal voor teams die gestructureerde, afleidingsvrije discussies nodig hebben, en Slack wint voor teams die realtime instantcommunicatie nodig hebben.

Functie #2: Ontwerp en gebruikersinterface

Of je nu het grootste deel van je dag doorbrengt op een communicatie-app of deze alleen gebruikt voor essentiële updates, je hebt een tool nodig die overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is en communicatie niet onnodig ingewikkeld maakt.

Zowel Twist als Slack bieden intuïtieve interfaces, maar ze zijn ontworpen met verschillende prioriteiten in gedachten.

Twist

De interface van Twist is opgebouwd rond een threadstructuur die lijkt op een e-mailinbox. Aan de linkerkant van de interface van Twist worden threads, de inbox en berichten weergegeven, en aan de rechterkant wordt de geselecteerde thread en het volledige gesprek weergegeven. Dankzij deze gesplitste layout kunnen gebruikers discussies volgen zonder de context te verliezen.

Je kunt ook nieuwe medewerkers taggen in de thread, zodat zij snel op de hoogte zijn van eerdere discussies zonder dat er aparte briefings nodig zijn. Gebruikers kunnen ook links, bestanden en referenties toevoegen aan threads, zodat alle relevante informatie op één plek te vinden is.

Twist heeft ook een rustig, minimalistisch ontwerp dat je werk ondersteunt. Het vermijdt realtime chatindicaties zoals typindicatoren of online statussen, die sommige teams afleidend kunnen vinden tijdens intensief werk. Bovendien kunnen gebruikers schakelen tussen donkere modus en lichte modus voor een comfortabelere ervaring.

Slack

De interface van Slack is levendig en interactief. Het houdt elk gesprek binnen handbereik door kanalen, DM's en threads in één zichtbare zijbalk te plaatsen. Het volgt een directe 'message-first'-benadering die de focus op vloeiende, realtime communicatie weerspiegelt. Functies zoals Huddles, Clips, Canvases en sjablonen helpen teams om naadloos te communiceren en samen te werken.

Naast het schakelen tussen donkere modus en lichte modus, kunnen gebruikers zelfs aangepaste thema's maken om hun werkruimte te personaliseren.

🏆 Winnaar: Hoewel zowel Slack als Twist een overzichtelijke en intuïtieve interface bieden, biedt Slack meer controle over het ontwerp met zijn gepersonaliseerde thema's en lay-outaanpassingen.

Functie #3: Integraties

Integraties met andere apps helpen bij het beheren van taken, het delen van bestanden, het synchroniseren van belangrijke gegevens en het automatiseren van workflows. Laten we eens nader bekijken hoe Twist en Slack omgaan met integraties.

Twist

Twist kan worden geïntegreerd met sleutel tools zoals Todoist, Google Drive, GitHub, Zapier, Skype, Trello en nog een aantal andere (33 om precies te zijn) om asynchrone communicatie en naadloze bestandsdeling te ondersteunen. De minimale integraties sluiten aan bij de gestructureerde en afleidingsvrije werkstroom zonder onnodige complexiteit toe te voegen.

Slack

Slack kan worden geïntegreerd met meer dan 2400 tools in verschillende categorieën, zoals analyse, klantenservice, bestandsbeheer, veiligheid en compliance, en meer. Dankzij deze Slack-integraties kunnen teams projecten beheren, taken bijhouden en updates delen zonder het platform te verlaten.

🏆 Winnaar: Slack wint omdat het de meest uitgebreide integratiebibliotheek biedt, waardoor teams hun werk gemakkelijker kunnen stroomlijnen.

Functie #4: Aangepaste meldingen

Een goede communicatietool moet controle bieden over notificaties, zodat gebruikers geen belangrijke berichten missen en tegelijkertijd niet voortdurend worden afgeleid. Zowel Twist als Slack bieden meldingsbeheer, maar hun aanpak verschilt nogal.

Twist

Twist houdt notificaties eenvoudig en gratis afleidingsvrij door alleen notificaties te versturen voor vermeldingen, toegewezen taken en gevolgde threads.

Gebruikers hebben volledige controle over hoe ze meldingen ontvangen en kunnen kiezen tussen e-mail-, mobiele of desktopnotificaties. Met Twist kunnen gebruikers ook hun vrije tijd instellen, die onder hun naam wordt weergegeven, zodat teamgenoten weten wanneer ze op vakantie zijn, slapen of geconcentreerd aan het werk zijn.

Verder is er een modus 'Niet storen' (DND) en een optie om DND wekelijks in te plannen, waardoor teams elkaars werk-uren kunnen respecteren.

Slack

Slack biedt daarentegen meer controle over het beheer van notificaties. Gebruikers kunnen aangepaste notificaties instellen op kanaal-, trefwoord- of direct berichtniveau, zodat ze alleen de meest relevante updates ontvangen.

Het platform biedt gebruikers ook de mogelijkheid om hun profiel in de instelling 'Afwezig' te zetten of de modus 'Niet storen' (DND) in te schakelen wanneer ze notificaties willen dempen en zich zonder afleiding willen concentreren.

🏆 Winnaar: Twist minimaliseert afleidingen, maar Slack neemt de leiding door meer flexibiliteit en controle te bieden bij het beheren van notificaties, zodat gebruikers de updates krijgen die ze nodig hebben zonder onnodige ruis.

Functie #5: Zoeken en berichtengeschiedenis

Gebruikers moeten direct toegang hebben tot eerdere berichten, discussies en gedeelde bestanden, zonder tijd te verspillen aan het doorzoeken van rommelige gesprekken. Zowel Twist als Slack bieden gebruikers de mogelijkheid om eerdere berichten op te halen, maar ze gaan anders om met de berichtenhistorie en zoekfuncties.

Twist

Het gratis abonnement van Twist biedt toegang tot één maand aan reacties en berichten, terwijl het Unlimited-abonnement de volledige geschiedenis van het gesprek ontgrendelt.

De zoekfunctie helpt gebruikers specifieke informatie te vinden die verborgen zit in threads, door zoeken op thread en bericht mogelijk te maken. Gebruikers kunnen de resultaten verder filteren door criteria op te geven, zoals threadnamen of deelnemers. Dit geavanceerde zoekcriterium maakt het gemakkelijker om relevante discussies te vinden zonder eindeloos te hoeven scrollen.

Slack

Het gratis abonnement van Slack biedt toegang tot meer dan 10.000 eerdere berichten, terwijl de betaalde abonnementen de volledige geschiedenis van het gesprek ontsluiten.

Het biedt snelle en flexibele zoekfuncties voor alle kanalen, DM's en gedeelde bestanden. Met AI-aangedreven suggesties, zoekmodificatoren en filters kunnen gebruikers snel specifieke berichten vinden zonder lange chatgeschiedenissen te doorzoeken.

Met Slack kun je ook zoeken naar content binnen een specifiek kanaal of zelfs bepaalde kanalen uitsluiten van je zoekopdracht.

🏆 Winnaar: Slack neemt de leiding met AI-gestuurde zoekfuncties, slimme filters en toegang tot onbeperkte berichtengeschiedenis bij betaalde abonnementen, waardoor het gemakkelijker wordt om eerdere gesprekken, bestanden of updates binnen enkele seconden terug te vinden.

Twist versus Slack op Reddit

We hebben op Reddit gekeken hoe mensen denken over de discussie Twist versus Slack. Als je op Reddit zoekt naar Twist versus Slack, zien we dat veel gebruikers het erover eens zijn dat de gestructureerde aanpak van Twist ervoor zorgt dat het gesprek overzichtelijk en gemakkelijk te volgen is.

Een Reddit-gebruiker gaf de voorkeur aan Twist boven Slack vanwege de chatfuncties

Ik ben dol op Twist en geef er de voorkeur aan. Dit komt van iemand die Slack al sinds de release gebruikt, zowel voor zakelijke als niet-werk groepen. Wat ik het leukste vind aan Twist is hoe gestructureerd deze gesprekken zijn, tot aan de onderwerpregel toe.

Ik ben dol op Twist en geef er de voorkeur aan. Dit komt van iemand die Slack al sinds de release gebruikt, zowel voor zakelijke als niet-werk groepen. Wat ik het leukste vind aan Twist is hoe gestructureerd deze gesprekken zijn, tot aan de onderwerpregel toe.

Een andere Reddit-gebruiker prees de tool omdat deze werkgesprekken gefocust en georganiseerd houdt

Twist is zeer geschikt voor zinvolle, gerichte threads. In Slack raken mensen snel afgeleid en dwalen ze snel af van het onderwerp. Dit gebeurt minder snel in Twist, omdat het meer op onderwerpen is gericht dan op chatrooms.

Twist is zeer geschikt voor zinvolle, gerichte threads. In Slack raken mensen snel afgedwaald en komen ze van het onderwerp af. Dit gebeurt minder snel in Twist, omdat het meer op onderwerpen is gericht dan op chatrooms.

Andere Reddit-gebruikers delen hoe Slack-kanalen geschikt zijn voor specifieke discussies en snelle verduidelijkingen.

Slack lijkt meer op chatten met verschillende rooms over verschillende onderwerpen. En zoals elke chat heeft het een realtime-effect: wat gisteren gebeurde = nooit gebeurd. Het is geen goede plek om ideeën te bewaren. Maar het is goed genoeg om iets te bespreken dat op dit moment gebeurt, om te achterhalen wie waarvoor verantwoordelijk is, om snel antwoord te krijgen op een eenvoudige vraag.

Slack lijkt meer op chatten met verschillende rooms over verschillende onderwerpen. En zoals elke chat heeft het een realtime-effect: wat gisteren gebeurde = nooit gebeurd. Het is geen goede plek om ideeën te bewaren. Maar het is goed genoeg om iets te bespreken dat op dit moment gebeurt, om te achterhalen wie waarvoor verantwoordelijk is, om snel antwoord te krijgen op een eenvoudige vraag.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Twist en Slack

Slack en Twist houden teams in contact. Met deze teamcommunicatie-apps kun je chatten, groepsdiscussies organiseren en zelfs taken toewijzen. Maar wat gebeurt er daarna?

Hoe houd je de voortgang bij als taken in een projectmanagement staan, terwijl updates verborgen blijven in chatthreads? Gesprekken gaan snel, maar de uitvoering blijft achter.

Wanneer werk en communicatie geen verbinding hebben, ontstaan er hiaten, wat leidt tot Work Sprawl. Teams verliezen de context uit het oog, jagen updates na en verspillen tijd met het schakelen tussen apps. Discussies verlopen in werkstroom, maar de uitvoering voelt versnipperd aan.

Dit is waar ClickUp 's alles-in-één app een stap zet. Het brengt chat, taken en projecten samen, waardoor alles op één plek wordt gebundeld, zodat je afscheid kunt nemen van onsamenhangende werkstroom en onnodig schakelen tussen tabbladen.

Voordat we bespreken waarom ClickUp een beter alternatief is, volgt hier een verrassende bevinding uit onze enquête:

ClickUp's One Up #1: ClickUp Chatten

ClickUp Chat is meer dan alleen een chatten-tool; het houdt je gesprekken in verbinding met werk.

Teams kunnen chatten, updates delen en actie ondernemen zonder tussen apps te hoeven schakelen. In plaats van verspreide berichten over verschillende platforms blijft alles binnen ClickUp, zodat discussies worden omgezet in traceerbare taken.

Dit is hoe ClickUp Chatten zich onderscheidt:

Verander berichten in uitvoerbare taken : Verander elk bericht in een taak en koppel het met één klik aan relevante documenten, taken en chatten

Geïntegreerd chatten : krijg vanuit één centrale locatie toegang tot alle gesprekken, of ze nu bij een taak, project of algemene discussie horen

Ingesloten berichten : met Chatten kun je video's, documenten, webpagina's en spreadsheetdatabases in je bericht insluiten voor volledig contextuele communicatie

Asynchroon en synchroon: Biedt alles wat je van een communicatietool mag verwachten, zoals chatten en kanalen, directe berichten, clips, threads, activiteitenfeed, herinneringen en integraties

Spraak- en video-gesprekken: organiseer video- en spraakgesprekken met je teamleden voor snelle projectbesprekingen

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Krijg toegang tot meerdere LLM's, zoek op internet en meer met slechts één AI-tool

De AI van ClickUp verandert de manier waarop teams werken door gesprekken, taken en kennis te verbinden met intelligente automatisering en directe antwoorden. In plaats van tijd te besteden aan het zoeken naar informatie, het bijhouden van vergaderingen of het uitvoeren van repetitief werk, kan je team zich concentreren op wat echt belangrijk is: dingen gedaan krijgen.

Met AI ingebouwd in elke hoek van ClickUp, werk je sneller, blijf je op één lijn en mis je nooit meer iets. Dit is hoe ClickUp AI zich onderscheidt:

ClickUp Brain: Vat threads, berichten en vergaderingen in enkele seconden samen. Haal de sleutelzinnen eruit, stel antwoorden op en vind antwoorden in de kennisbank, ClickUp-taak en gekoppelde tools van je bedrijf, allemaal zonder ClickUp te verlaten

Toegang tot meerdere LLM's en zoeken op internet: maak gebruik van meerdere grote taalmodellen (LLM's) of zoek op internet naar de meest nauwkeurige, actuele AI die u ondersteunt, afgestemd op uw behoeften

AI-agenten: Automatiseer repetitieve processen en werkstroom. Laat AI-agenten statussen bijwerken, herinneringen versturen en routinematige stappen afhandelen, zodat uw team zich kan concentreren op werk met een grote impact.

AI Notetaker: Mis nooit meer een detail tijdens vergaderingen. De AI Notetaker neemt deel aan uw gesprekken, transcribeert gesprekken en genereert duidelijke, bruikbare aantekeningen Mis nooit meer een detail tijdens vergaderingen. De AI Notetaker neemt deel aan uw gesprekken, transcribeert gesprekken en genereert duidelijke, bruikbare aantekeningen

Vraag het aan AI, waar je ook bent: Heb je hulp of antwoorden nodig? Vraag het gewoon aan AI vanuit elke chat, taak, document of project. Je krijgt direct samenvattingen, kunt content genereren of informatie vinden

Train aangepaste Autopilot Agents in ClickUp om asynchrone werkstroom af te handelen

💡 Pro-tip: Gebruik de functie 'Catch Me Up' van ClickUp om snel een overzicht te krijgen van ongelezen berichten in elk kanaal, tot 14 dagen terug. Dit is de snelste manier om op de hoogte te blijven zonder door elk gesprek te hoeven scrollen.

Om werk gedaan te krijgen, is vaak input van meerdere teamleden nodig. Maar wanneer taken heen-en-weer-discussies vereisen, kunnen verzoeken verloren gaan en wordt de verantwoordelijkheid onduidelijk.

Zo houdt ClickUp Assign Comments discussies bij:

Opmerkingen toewijzen : Wijs opmerkingen toe aan betrokken teamleden binnen de context van een taak

Maak verantwoordelijkheid duidelijk : toegewezen opmerkingen verschijnen in de inbox en takenlijst van de ontvanger, zodat deze altijd weet wat er moet gebeuren

Opmerkingen oplossen : Zodra de toegewezen taak klaar is, markeer je de opmerking als opgelost om de werkruimten overzichtelijk te houden en de discussies gefocust

Discussiethreads : houdt het gesprek overzichtelijk en gefocust met threaded replies

Opmerkingen citeren: markeer specifieke tekst voor nauwkeurige feedback of vragen

💡 Pro-tip: Je clients of externe medewerkers kunnen ook opmerkingen krijgen, zolang ze toegang hebben tot de taak. Dit is een geweldige manier om goedkeuringen te stroomlijnen of snel input te krijgen zonder lange e-mailketens.

ClickUp One Up #4: ClickUp-taak

Centraliseer taakbesprekingen tussen teams met ClickUp-taak

ClickUp-taak staat centraal bij de uitvoering en brengt opdrachten, deadlines, discussies en voortgang samen op één plek. In plaats van verspreide takenlijsten en eindeloze follow-ups kunnen teams plannen, samenwerken en actie ondernemen – allemaal binnen één enkele taak.

Zo zorgt ClickUp-taak ervoor dat teams op één lijn blijven:

aangepaste taakstatus*: stel prioriteiten, bepaal de urgentie van taken en stel deadlines vast om projecten op schema te houden

Afhankelijkheid-weergaven : houd de impact van projecten bij door taken en afhankelijkheden aan elkaar te koppelen

Samenwerking binnen taken : bespreek werk, tag teamgenoten en voeg bijlagen toe binnen de taak zelf

aangepaste taakstructuren voor elke werkstroom*: verdeel het werk in subtaaken, checklist of afhankelijkheden en wijs meerdere teamleden toe

👉 Probeer dit eens: Heb je net een update in een thread geplaatst? Maak dan direct vanuit je bericht een taak aan, zodat deze wordt bijgehouden, toegewezen en niet verdwijnt in chat.

aantekening*: Zit je vast in het Slack versus ClickUp-debacle? Houd tijdens het nemen van je beslissing in gedachten dat ClickUp kan worden geïntegreerd met Slack, waardoor teams ClickUp-taken kunnen aanmaken, herinneringen kunnen instellen en statussen kunnen bijwerken, rechtstreeks vanuit Slack-gesprekken.

Stroomlijn uw werkstroom en communicatie met ClickUp

Zowel Twist als Slack zijn solide communicatietools voor bedrijven van elke grote.

Ze helpen teams om in verbinding te blijven, updates te delen en samen te werken, zowel in realtime als asynchroon. Maar communicatie alleen is niet voldoende om het werk gedaan te krijgen.

Teams hebben een gecentraliseerd systeem nodig waarin taken, projecten en discussies met elkaar verbonden blijven. Zonder zo'n systeem raakt het werk versnipperd over meerdere tools, waardoor het moeilijker wordt om de voortgang bij te houden en de context op één plek te bewaren.

Meld je aan bij ClickUp en breng chat, taken, projecten en automatisering samen, allemaal aangedreven door AI. Ervaar naadloze samenwerking die gesprekken omzet in uitvoering.