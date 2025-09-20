Gratis webhostingsjablonen voor een snelle en professionele website-installatie

✨ Leuk weetje: In 1994 was GeoCities, oorspronkelijk Beverly Hills Internet, een van de eerste platforms die gratis webhosting aanbood, waarbij gebruikers 2 MB ruimte kregen — wat destijds aanvoelde als oneindige opslagruimte.

Op zoek naar een snellere manier om de website van uw hostingbedrijf te lanceren?

Met een gratis webhostingsjabloon kunt u meteen aan de slag. Deze sjablonen zijn professioneel ontworpen, eenvoudig aangepast en gemaakt om uw hostingabonnementen, functies en ondersteuning te presenteren zonder dat u helemaal vanaf nul hoeft te coderen.

In deze blog hebben we de beste gratis webhostingsjablonen op een rijtje gezet om u te helpen snel en met vertrouwen een strakke, functionele website op te zetten.

Wat zijn webhostingsjablonen?

Webhostingsjablonen zijn vooraf ontworpen lay-outs en thema's die zijn gemaakt voor webhostingbedrijven en -providers. Om het eenvoudig te houden: deze sjablonen helpen hostingbedrijven om snel een online aanwezigheid op te bouwen door essentiële website-elementen op te nemen, zoals:

✅ Tariefabonnementen

✅ Getuigenissen van clients

✅ Tools voor het zoeken naar domeinen

✅ Details over de hostingservice

Deze sjablonen hebben de functie van een ingebouwd responsief ontwerp, WHMCS-integratie (Web Host Manager Complete Solution) en aanpasbare lay-outs, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om een professionele, functionele en gebruiksvriendelijke website te maken.

💡 Pro-tip: De juiste sjabloon bespaart u niet alleen tijd, maar kan ook direct de geloofwaardigheid van uw merk vergroten en u helpen om vanaf dag één meer klanten te werven. Bent u klaar om te zien welke sjablonen uw hostingbedrijf een voorsprong kunnen geven? Lees dan verder!

Wat maakt een goede webhostingsjabloon?

Uw doel is om een naadloze website-ervaring te bieden op alle apparaten en platforms. Daarvoor heeft u een goede webhostingsjabloon nodig die:

Biedt een volledig responsief ontwerp voor naadloze prestaties op desktops, tablets en mobiele apparaten

Inclusief domeinzoekfunctie om de beschikbaarheid te controleren en domeinen te registreren

Integreert WHMCS voor automatisering van facturering, klantenbeheer en hostingabonnementen

Biedt aanpasbare secties voor prijstabel, getuigenissen, veelgestelde vragen en servicevergelijkingen

Zorgt voor snelle laadtijden en SEO-optimalisatie om uw positie in zoekmachines te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren

💡 Pro-tip: Een eenvoudige manier om de geloofwaardigheid van uw site te vergroten, is door uw contactgegevens duidelijk te vermelden: telefoonnummer, fysiek adres en e-mailadres.

21 beste webhostingsjablonen

Hier zijn de 21 beste webhostingsjablonen om u te helpen een professionele, goed presterende website voor uw webhostingbedrijf te maken.

In dit overzicht wordt ook gekeken welke sjabloon geschikt is voor verschillende behoeften, zodat u de beste keuze kunt maken voor uw bedrijf, webwinkel of hostingdiensten.

1. ClickUp Website Werk Sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Beheer de ontwikkeling van uw website eenvoudig van begin tot eind met het ClickUp Website Scope of Work Sjabloon

Momenteel zijn er ongeveer 2 miljard websites online. 82% van deze sites is echter gedeactiveerd, waardoor er slechts 200 miljoen actief onderhouden websites overblijven.

Webontwikkeling en -onderhoud zijn namelijk niet zo eenvoudig als ze klinken: ze vereisen een zorgvuldige planning, en de ClickUp Website Scope of Work Sjabloon zorgt ervoor dat elk detail in account wordt genomen.

Deze sjabloon helpt webhostingbedrijven, kleine bedrijven en webontwerpers om de omvang van projecten te definiëren, taken toe te wijzen en de voortgang bij te houden – allemaal in één georganiseerd systeem. U kunt werkstroom vereenvoudigen met aangepaste statussen, velden en weergaven.

🧠 Ideaal voor: Webontwerpers, ontwikkelaars en bureaus die de omvang van een project moeten bepalen en taken moeten delegeren.

💡 Pro-tip: Kies altijd sjablonen met ingebouwde widgets voor domeinzoekopdrachten en -registratie. Dit verbetert de algehele gebruikerservaring en vergroot het vertrouwen.

2. ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling

Ontvang een gratis sjabloon Volg de voortgang van uw website in realtime en vereenvoudig het hele ontwikkelingsproces met behulp van de websiteontwikkelingssjabloon van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor websiteontwikkeling helpt webhostingbedrijven, webontwerpers en kleine bedrijven om projecten efficiënt te beheren door taken, deadlines en bijdragen van belanghebbenden bij te houden.

Met aangepaste statussen zoals Testen, Gepubliceerd en Geblokkeerd kunnen teams de voortgang van de website in realtime volgen.

Bovendien zorgen functies zoals Gantt-grafieken, werklastweergaven en ClickUp Tijdsregistratie voor een soepele samenwerking en geoptimaliseerde werkstroom, waardoor de ontwikkeling van websites gestructureerder en efficiënter verloopt.

🧠 Ideaal voor: Webhostingbedrijven, ontwikkelingsteams en projectmanagers die de voortgang van websites willen bijhouden.

Wilt u zien hoe verschillende methoden voor tijdsregistratie in ClickUp bij uw werkstroom passen? Deze korte video laat u alle opties zien, zodat u de optie kunt kiezen die het beste bij uw team past👇

3. ClickUp-sjabloon voor websiteproductieplan

Ontvang een gratis sjabloon Houd alles op schema voor een soepele lancering van uw website met het ClickUp Website Production Plan Sjabloon

Het lanceren van een website is meer dan alleen ontwerpen – het is een gestructureerd proces. Zonder een solide werkstroom kunnen projecten te maken krijgen met vertragingen, budgetoverschrijdingen en gemiste deadlines.

De ClickUp Website Production Plan sjabloon vereenvoudigt lanceringen door een gecentraliseerd systeem te bieden voor het beheer van het hele websiteproductieproces.

Deze sjabloon biedt een checklist voor het lanceren van een website, waarmee webhostingbedrijven, webontwerpers en bedrijven taken kunnen organiseren, middelen kunnen beheren en tijdlijnen efficiënt kunnen bijhouden. Met 12 aangepaste statussen, zoals Voltooid, QA en In uitvoering, kunnen teams de voortgang in realtime volgen.

Bovendien zorgen functies zoals aangepaste velden, tagging en e-mailmeldingen voor naadloze samenwerking en communicatie.

🧠 Ideaal voor: Webprojectmanagers en bedrijven die een georganiseerde werkstroom nodig hebben om de productie van websites te beheren.

⭐ Hoe AI het ontwerp en de planning van websites transformeert Maak van de installatie van een website een gestroomlijnd en stressvrij proces met AI, zodat u sneller kunt lanceren en met vertrouwen kunt winnen. Genereer direct gedetailleerde takenlijsten voor elke fase van de lancering van uw website

Gebruik AI om in enkele seconden websiteteksten op te stellen, afbeeldingen te maken, metabeschrijvingen, blogs en veelgestelde vragen te genereren

Deel uw websiteproject op in onderdelen, wijs taken toe, stel deadlines vast en houd de voortgang bij met ClickUp Brain MAX

Krijg toegang tot meerdere AI-modellen – ChatGPT, Claude, Gemini en meer – binnen dezelfde werkruimte waar uw taken, documenten en team zich bevinden

Krijg direct antwoorden en hulp bij de installatie van uw website van ClickUp Brain , rechtstreeks in uw werkruimte

Gebruik Talk to Text in ClickUp Brain MAX om op natuurlijke wijze taken toe te wijzen, uw ideeën vast te leggen of documenten op te stellen, en behoud de volledige context omdat Brain MAX uw projects, team en bestanden in ClickUp en andere tools kent

💡 Pro-tip: Controleer altijd de uptime-garantie van de sjabloon (99,9% of hoger) — downtime van de hosting kan u conversies en geloofwaardigheid kosten.

4. ClickUp-sjabloon voor websiteprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor een soepel ontwikkelings- en lanceringsproces van uw website met de ClickUp Website Project Plan sjabloon

Elke lancering van een website is een mix van opwinding en complexiteit. Zonder een gestructureerd abonnement kunnen dingen gemakkelijk uit de hand lopen, met gemiste deadlines en over het hoofd geziene details tot gevolg.

De ClickUp Website Project Plan sjabloon maakt een einde aan deze chaos door projecttijdlijnen, taakbeheer en samenwerking te vergemakkelijken. Hier volgt hoe:

✅ Organiseer elke stap van het websiteontwikkelingsproces met takenlijsten, voortgang bijhouden en aftekenchecklists

✅ Houd de voortgang moeiteloos bij met labels zoals 'Klaar', 'In uitvoering' en 'Input nodig'

✅ Gebruik aangepaste velden zoals budget, uitgaven en voltooiingspercentage om middelen effectief toe te wijzen

🧠 Ideaal voor: Marketingteams, bedrijfseigenaren en bureaus die websiteprojecten willen opsplitsen in uitvoerbare stappen.

✨ Leuk weetje: WordPress ondersteunt meer dan 40% van het internet — dat zijn miljoenen websites! Om dit te ondersteunen bieden veel hostingbedrijven gespecialiseerde WordPress-hosting aan, met geoptimaliseerde prestaties, veiligheid en naadloze integratie voor websites die op WordPress draaien.

5. ClickUp-sjabloon voor projectplan voor herontwerp van website

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor een soepele overgang van planning naar lancering en minimaliseer risico's met de ClickUp-sjabloon voor het project herontwerpen van websites

Het herontwerpen van uw website is meer dan alleen het bijwerken van de visuals. Maar het is belangrijk: het verbeteren van het UX-ontwerp kan de conversiepercentages met maar liefst 400% verhogen .

Het herontwerpen van websites zonder een gestructureerd plan kan echter leiden tot vertragingen, budgetoverschrijdingen en miscommunicatie binnen het team.

De ClickUp-sjabloon voor het herontwerpen van websites helpt webhostingbedrijven, kleine bedrijven en webontwerpers om het hele proces overzichtelijk te houden.

Deze sjabloon bevat aanpasbare takenlijsten, tijdlijnen en realtime samenwerkingstools om alle belanghebbenden op één lijn te houden. Met Gantt-grafieken, Kanban-borden en bijhouden van afhankelijkheden kunnen teams de voortgang visualiseren en prioriteiten efficiënt beheren.

🧠 Ideaal voor: Bedrijven en webontwerpers die een website willen vernieuwen en een gestructureerde aanpak voor content-updates willen garanderen.

6. ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Lever uw websiteontwerp op tijd en binnen het budget met de ClickUp-sjabloon voor websiteontwerpprojecten

De sjabloon voor websiteontwerpprojecten van ClickUp biedt een gestructureerd proces dat zorgt voor strategische planning en taakbeheer.

Deze volledig aanpasbare sjabloon helpt webhostingbedrijven, webontwerpers en kleine bedrijven hun websiteontwerpproces te stroomlijnen door:

✅ Taken opsplitsen in beheersbare fasen, van wireframing tot definitieve lancering

✅ Prioriteit geven aan actiepunten om het project op schema te houden

✅ Houd de voortgang bij met duidelijke mijlpalen en deadlines

✅ Samenwerking vergemakkelijken zodat alle belanghebbenden op dezelfde pagina blijven

🧠 Ideaal voor: Ontwerpers en ontwikkelaars die werken aan nieuwe websites, met een duidelijk stappenplan voor wireframing.

💡 Pro-tip: Controleer of de sjablonen geoptimaliseerd zijn voor mobiel gebruik. Aangezien meer dan 61% van het wereldwijde webverkeer via mobiele apparaten verloopt, is een responsieve layout essentieel.

7. ClickUp-sjabloon voor websiteplanner

Ontvang een gratis sjabloon Herontwerpt u een bestaande website? Houd alles bij de les met het ClickUp Website Planner sjabloon

Het plannen van een website omvat tal van verschillende onderdelen, van het aanmaken van content tot het ontwerp en de ontwikkeling. Maar er is slechts één voorwaarde: een gestructureerd plan.

De ClickUp Website Planner sjabloon vereenvoudigt dit proces door taken op te splitsen, de voortgang te visualiseren en de samenwerking binnen het team te verbeteren.

Deze sjabloon biedt tools voor websiteprojectmanagement, checklist en visuele bijhouden-functies om ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien. Met deze samenwerkingstools kunnen teamleden naadloos samenwerken, waardoor vertragingen worden verminderd en de efficiëntie wordt verbeterd.

🧠 Ideaal voor: Startups, ondernemers en marketingteams die hun websitestructuur moeten plannen.

💡 Pro-tip: Heb je moeite met het organiseren van de structuur van je website? Gratis sitemap sjablonen om je website in kaart te brengen vereenvoudigen de navigatie, verbeteren de gebruikerservaring en voorkomen dure herontwerpen nog voordat je begint met bouwen.

8. ClickUp-landingspagina-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat uw pagina geoptimaliseerd is voor conversies met behulp van de landingspagina-sjabloon van ClickUp

De gemiddelde conversieratio van een pagina is 9,7%, wat betekent dat slechts ongeveer 1 op de 10 bezoekers actie onderneemt. Om conversies te maximaliseren, hebt u strategische planning, nauwkeurige uitvoering en voortdurende optimalisatie nodig.

Wat u nodig hebt, is de ClickUp-landingspagina-sjabloon. Deze biedt een gestructureerde aanpak om webontwerpers, hostingbedrijven en kleine bedrijven te helpen moeiteloos effectieve landingspagina's te bouwen.

Met deze sjabloon kunt u ideeën bijhouden, taken toewijzen en prestaties in realtime analyseren. Functies zoals aangepaste statussen (Open, Voltooid), aangepaste velden (UI/UX, branche, websitelink) en meerdere weergaven zorgen ervoor dat elke landingspagina goed georganiseerd en geoptimaliseerd is voor conversies.

🧠 Ideaal voor: marketeers, conversiespecialisten en bedrijven die zich richten op het optimaliseren van landingspagina's voor het genereren van leads.

9. ClickUp-sjabloon voor website-migratieprojectplan

Ontvang een gratis sjabloon Houd alles bij de les voor een probleemloze overgang met de ClickUp-sjabloon voor het migratieproject van websites

Het migreren van een website van de ene hostingprovider naar de andere staat bekend als complex en stressvol.

Dit is wat het nog beter maakt: een goed gestructureerd abonnement dat zorgt voor een soepele overgang met minimale downtime.

En dit is wat u wilt vermijden: gegevensverlies, gebroken links en SEO-tegenslagen.

Dit is meestal een lastig onderdeel om te beheren, maar de ClickUp-sjabloon voor het migratieproject van websites helpt webhostingbedrijven, kleine bedrijven en webontwerpers om taken te organiseren, mijlpalen vast te stellen en verantwoordelijkheden efficiënt te delegeren.

Met functies zoals aangepaste statussen, taaktoewijzingen en het bijhouden van deadlines kunnen teams risico's vroegtijdig identificeren en zorgen voor een naadloze migratie.

🧠 Ideaal voor: IT-teams, ontwikkelaars en hostingproviders die websitemigraties uitvoeren.

📖 Lees ook: Hoe u in 6 stappen een werkstroom voor webdesign creëert

10. Websitehostingsjabloon door Template Monster

via sjabloon Monster

De TemplateMonster Website Hosting Template heeft de functie van intuïtieve navigatie en ingebouwde e-commercefunctionaliteit. Met een responsief ontwerp, integratie van sociale media en secties voor getuigenissen biedt deze sjabloon een gebruiksvriendelijke ervaring die geloofwaardigheid opbouwt.

Bovendien maken de drag-and-drop-bewerkingsmogelijkheden het aangepast moeiteloos, zelfs voor mensen zonder programmeerkennis.

🧠 Ideaal voor: Hostingproviders en IT-bedrijven die een strakke, kant-en-klare website willen met prijstabel.

✨ Leuk weetje: GoDaddy domineert de markt voor domeinregistratie. Met meer dan 82 miljoen geregistreerde domeinen is het de titel van de grootste domeinregistrar ter wereld.

11. Hosting WordPress-thema en websitesjabloon door Template Monster

via sjabloon Monster

Een ding waar u bij het bouwen van een website geen concessies aan kunt doen, is responsiviteit.

Het Hosting WordPress-thema en de websitesjabloon van TemplateMonster bieden een niche-specifiek ontwerp dat is afgestemd op webhostingservices. Deze sjabloon is ontwikkeld voor WordPress 3.0 en hoger en biedt een naadloze manier om een moderne, goed gestructureerde website te maken.

Met meerdere vooraf ontworpen pagina's, steekproefafbeeldingen en ingebouwde blogfunctie, maakt deze gratis sjabloon het aanmaken van websites snel en efficiënt.

Het beschikt ook over een beheerder-paneel, jQuery-ondersteuning en een galerij-layout, waardoor aangepaste functionaliteit eenvoudig is voor zowel beginners als ervaren ontwikkelaars.

🧠 Ideaal voor: WordPress-gebaseerde hostingbedrijven die een responsieve, nichespecifieke website nodig hebben met ingebouwde WordPress-compatibiliteit.

💡 Pro-tip: De keuze van de juiste webhosting kan bepalend zijn voor de snelheid, SEO-ranking en gebruikerservaring van uw site. Bekijk Beste webhostingservices voor het beheer van uw websites voor deskundige tips over het kiezen van de perfecte host voor de behoeften, het budget en de toekomstige groei van uw website!

12. Hosting Responsive Website Theme sjabloon door Template Monster

via sjabloon Monster

Slechts 40% van de websites staat op de eerste pagina van de zoekresultaten van zoekmachines (SERP's). Om uw kansen te vergroten, heeft u een hoogwaardige, responsieve website nodig die zowel SEO-vriendelijk als goed gestructureerd is.

De Hosting Responsive Website Theme Sjabloon van Template Monster biedt een strak, gestructureerd ontwerp dat is gebouwd op het Bootstrap-framework, waardoor het volledig onderhevig aan bewerking en mobielvriendelijk is.

Deze gratis sjabloon is ideaal voor webhostingbedrijven en IT-providers en biedt een strakke, professionele layout die de geloofwaardigheid van het merk vergroot. HTML5, jQuery en dropdownmenu-functies zorgen voor een soepele navigatie en moderne functionaliteit.

🧠 Ideaal voor: Startende webhostingbedrijven en IT-providers die een mobielvriendelijke, SEO-geoptimaliseerde hostingwebsite met een professionele uitstraling nodig hebben.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 41% van de professionals vertrouwt op instant messaging voor teamcommunicatie. Hoewel dit snel en efficiënt is, raken berichten vaak verspreid over verschillende kanalen, threads en DM's, waardoor het moeilijk wordt om belangrijke informatie later terug te vinden. Met ClickUp Chat blijven gesprekken gekoppeld aan specifieke projecten en taken, zodat alles georganiseerd, contextueel en gemakkelijk toegankelijk blijft wanneer u het nodig hebt.

13. Website-sjabloon voor webhostingbedrijven door Nicepage. com

Een goed ontworpen, professionele website is essentieel om clients aan te trekken en diensten effectief te presenteren.

De websjabloon voor webhostingbedrijven van Nicepage.com biedt een volledig responsieve, aanpasbare oplossing met een drag-and-drop-builder.

Met deze sjabloon hoeven bedrijven niet te coderen en kunnen ze moeiteloos kleuren, lettertypes, lay-outs, kopteksten en voetteksten aanpassen. De sjabloon ondersteunt ook WordPress, Joomla en HTML5-export, waardoor gebruikers flexibel zijn in het bouwen en beheren van hun sites.

🧠 Ideaal voor: Webhostingbedrijven en resellers die op zoek zijn naar een eenvoudige drag-and-drop-sjabloon waarmee ze hun diensten, prijzen en getuigenissen kunnen presenteren.

💡 Pro-tip: Halveer de ontwerptijd en behoud tegelijkertijd de consistentie van uw merk. De beste en gratis grafische ontwerpsjablonen voor creatieve teams versnellen de feedback en helpen teams moeiteloos professionele ontwerpen te maken.

14. Webhostingservices Website-sjabloon door Nicepage. com

Net als de vorige sjabloon belooft deze sjabloon voor webhostingservices van Nicepage.com een sterke online aanwezigheid via een volledig aanpasbare, mobielvriendelijke oplossing met een intuïtieve drag-and-drop-builder.

Bovendien kunnen gebruikers kleuren, lettertypes, layouts, kopteksten en voetteksten aanpassen zonder dat ze daarvoor programmeerkennis nodig hebben.

Deze sjabloon bevat meerdere vooraf ontworpen pagina's, zoals startpagina, Over ons, Team, functies en Contactformulieren, waardoor deze ideaal is voor hostingbedrijven die een naadloze gebruikerservaring willen bieden. De sjabloon ondersteunt WordPress, Joomla en HTML5-export, waardoor u flexibel bent om een site op elk platform te bouwen.

🧠 Ideaal voor: IT-bedrijven en hostingbedrijven die een strakke, professionele websitesjabloon nodig hebben met meerdere vooraf ontworpen secties voor hun dienstenaanbod.

15. Beste cloudhostingservices Website-sjabloon door Nicepage. com

Als het gaat om cloudhosting, is de eerste indruk belangrijk. Uw website moet er snel, betrouwbaar en modern uitzien, net als de diensten die u aanbiedt.

Daar komt de website-sjabloon voor de beste cloudhostingservices van Nicepage.com om de hoek kijken.

Met een eenvoudige drag-and-drop-builder kunt u alles aanpassen – kleuren, lettertypen, lay-outs en meer – zonder ook maar één regel code aan te raken. Het is volledig responsief, zodat uw site er op elk apparaat scherp uitziet.

Of u nu een nieuw cloudhostingbedrijf start of uw oude site een frisse nieuwe look geeft, met deze sjabloon kunt u uw website eenvoudiger ontwerpen.

🧠 Ideaal voor: Cloud-providers die een moderne, snel ladende, responsieve website willen die de schaalbaarheid weerspiegelt.

16. Snelle webhosting-websitesjabloon door Nicepage. com

Snelheid is belangrijk, vooral bij webhosting. Een trage website kan potentiële klanten wegjagen nog voordat ze de kans hebben gehad om te zien wat u te bieden heeft.

Gebruik de Fast Web Hosting Website Sjabloon van Nicepage.com om alles goed te regelen.

Het is ontworpen om een lichtgewicht, krachtige website te creëren die snel laadt en bezoekers geboeid houdt.

Deze volledig responsieve sjabloon is gebouwd met een eenvoudige drag-and-drop editor en wordt geleverd met aanpasbare elementen zoals lay-outs, kleuren, lettertypen en andere ontwerpelementen.

🧠 Ideaal voor: Hostingbedrijven die prioriteit geven aan websitesnelheid, SEO en klantbetrokkenheid.

17. Website-sjabloon voor dedicated serverhosting door Nicepage. com

Wanneer klanten investeren in dedicated serverhosting, verwachten ze prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid – en uw website moet dat ook uitstralen. De Dedicated Server Hosting Website Template van Nicepage.com helpt u bij het bouwen van een professionele, hoogwaardige hostingsite met een mobielvriendelijk ontwerp en SEO-geoptimaliseerde functies.

Of u nu een nieuwe hostingservice lanceert of uw bestaande site vernieuwt, deze sjabloon biedt u de flexibiliteit en webontwerptools die u nodig hebt om een betrouwbare en visueel aantrekkelijke online aanwezigheid te creëren.

🧠 Ideaal voor: Managed hostingproviders en datacenters die op zoek zijn naar een professionele, zeer veilige en schaalbare websitesjabloon voor hun diensten.

💡 Pro-tip: Versnel uw ontwerpproces en elimineer giswerk met kant-en-klare wireframe-sjablonen. Bekijk onze blog om uw app of website efficiënt in kaart te brengen en af te stemmen op de verwachtingen van de klant.

18. Kwalitatieve hosting die ondersteunt Website-sjabloon door Nicepage. com

De Quality Hosting Ondersteunen Website Sjabloon van Nicepage.com is ontworpen voor hostingbedrijven, IT-providers en techbedrijven die hun professionaliteit en klantenservice willen laten zien.

Met de drag-and-drop-builder kunt u eenvoudig ontwerpelementen zoals lay-outs, kleuren en lettertypen aangepast, waardoor u met minimale inspanning visueel verschillende websites kunt maken. Deze mobielvriendelijke sjabloon bevat ook teampagina's, contactformulieren en functie-pagina's.

🧠 Ideaal voor: Hostingbedrijven en IT-providers die hun klantenservice willen benadrukken.

👀 Wist u dat: maar liefst 44% van de B2B-kopers niet tot aankoop overgaat als de contactinformatie niet duidelijk op de website staat. Door een contactgedeelte aan uw sjabloon toe te voegen, kunt u het vertrouwen vergroten.

19. Webhosting FAQ-websitesjabloon door Nicepage. com

Elk webhostingbedrijf heeft een goed georganiseerde FAQ-sectie nodig. Dit helpt om heen-en-weer-e-mailen met klanten te voorkomen.

Met de website-sjabloon 'Webhosting FAQ' van Nicepage.com kunt u een duidelijke, gestructureerde FAQ-pagina maken die de klantervaring verbetert en het aantal supporttickets vermindert.

Met de drag-and-drop-editor kunt u eenvoudig lay-outs, lettertypen en kleuren aangepast aan uw merk. Deze mobielvriendelijke sjabloon zorgt ervoor dat klanten snel antwoorden kunnen vinden, of ze nu op een desktop, tablet of telefoon zitten.

🧠 Ideaal voor: Webhostingbedrijven en IT-bedrijven die een goed gestructureerde FAQ-pagina willen om het aantal supporttickets te verminderen.

20. Over ons Hosting Website-sjabloon door Nicepage. Com

Uw 'Over ons'-pagina is meer dan alleen een introductie: het is de plek waar u vertrouwen opbouwt bij potentiële klanten.

Als u een professioneel, aantrekkelijk bedrijfsprofiel wilt maken dat kwalificaties, certificeringen en expertise benadrukt, bekijk dan de About Us Hosting Website Template van Nicepage. com.

Ze zijn ontworpen om mobielvriendelijk en SEO-geoptimaliseerd te zijn, zodat uw merkverhaal duidelijk en effectief wordt gepresenteerd op elk apparaat.

🧠 Ideaal voor: Hostingbedrijven die hun merkverhaal, team, certificeringen en bedrijfwaarden op een visueel aantrekkelijke manier willen presenteren.

📚 Lees ook: Het beheren van meerdere websites is vaak een hele klus, maar dat hoeft niet zo te zijn. In 'Hoe u meerdere websites succesvol beheert' worden veelvoorkomende uitdagingen en 10 beproefde strategieën beschreven om u te helpen de consistentie van uw merk te behouden en uw content te optimaliseren.

21. Premium hostingabonnement websitesjabloon door Nicepage. com

Uw prijspagina is de plek waar u potentiële klanten kunt verliezen. De Premium Hosting Plan Website Template van Nicepage.com is ontworpen om webhostingbedrijven te helpen hun prijsopties te presenteren in een visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te navigeren format.

Met de drag-and-drop-aangepaste functie kunt u moeiteloos prijstabellen, lettertypes, kleuren en lay-outs aanpassen, zonder dat u daarvoor hoeft te programmeren.

🧠 Ideaal voor: Hostingbedrijven die hun prijsopties willen presenteren in een overzichtelijke, conversievriendelijke layout met duidelijke servicevergelijkingen.

