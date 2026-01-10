Top 8 makers van AI-studiegidsen voor slimmer leren in 2026

Het twee uur durende college is net afgelopen. Je aantekeningen zijn een puinhoop, het studieboek lijkt wel een vreemde taal en het studeren wordt steeds uitgesteld tot 'later'. Plotseling staan de tentamens voor de deur en verdrink je in pdf's, tabbladen en flashcards die niet voldoende zijn.

Stel je het volgende eens voor: je uploadt je aantekeningen of een opname van een college naar een AI-tool. Binnen enkele seconden helpt deze je met het genereren van flashcards en biedt hij oefentoetsen aan. Nee, het is geen magie. Het is de kracht van AI-studiegidsmakers.

Of je je nu voorbereidt op tentamens of gewoon je studie bij wilt houden, hier zijn AI-tools die het studeren voor je gemakkelijker kunnen maken.

Waar moet je op letten bij een maker van AI-studiegidsen?

Verdwaal je in aantekeningen en word je overweldigd door leesmateriaal? Een AI-studiehandleidingmaker kan deze chaos omzetten in overzicht door je content automatisch te ordenen in hapklare, herhalingsklare handleidingen.

Maar om je leerproces echt te ondersteunen, heeft de juiste tool meer nodig dan alleen automatisering. Hier is waar je op moet letten:

Samenvatting van content : De : De beste studie-apps vatten lange hoofdstukken, colleges of artikelen samen in beknopte samenvattingen die alleen het belangrijkste benadrukken

Tools om direct te oefenen: Ingebouwde functies moeten flashcards, quizzen en herhalingsspelletjes genereren om actief herinneren te ondersteunen en belangrijke concepten te versterken

Aanpasbare formaten voor verschillende leerlingen : of het nu gaat om overzichten, visuele mindmaps of vraag-en-antwoordkaarten, de tool moet flexibele lay-outs bieden die aansluiten bij verschillende leerstijlen

Invoer uit meerdere bronnen en exportopties: Een krachtige tool Een krachtige tool voor kennisbeheer moet het mogelijk maken om eenvoudig bestanden uit PDF's, dia's, URL's of handgeschreven aantekeningen te importeren en te exporteren naar formaten zoals Google Documenten of Anki-kaarten

AI met academisch inzicht: De beste studie-apps maken gebruik van een De beste studie-apps maken gebruik van een AI-kennisbank die is getraind op echte educatieve content, zodat ze onderwerpen als biologie, literatuur, code of rechten helder en diepgaand kunnen behandelen

Contextbewust begrip: AI moet meer doen dan alleen de tekst doorlezen – het moet de stof begrijpen, belangrijke relaties leggen en de meest relevante concepten naar voren halen

8 van de beste makers van AI-studiegidsen in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van populaire studiegidsgeneratoren die gebruikmaken van AI

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Gekoppelde studieorganisatie en gezamenlijk aantekeningen maken Documenten, notities maken, taken, schermopnames, transcriptie van vergaderingen, ClickUp Brain AI Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen beschikbaar voor ondernemingen Scribe Stapsgewijze handleidingen en SOP's maken Stappen automatisch vastleggen, bewerkbare schermafbeeldingen, Smart Blur, exporteren naar PDF/HTML Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15 per maand NoteGPT Samenvattingen maken van colleges, video's en documenten AI-samenvattingen, flashcards, quizzen, mindmaps, ondersteuning voor meerdere bestandsformaten Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 2,99/maand Flint Samenwerken bij het studeren in realtime Aangepaste AI-docenten, lesplannen, Whiteboard, integratie met Google Classroom Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 1,67 per gebruiker per maand Piktochart Infographics, rapporten en visuele hulpmiddelen ontwerpen Drag-and-drop-editor, AI-infographicgenerator, brandingtools, grafieken Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand Quizlet AI Leren met flashcards en AI-ondersteuning Aantekeningen, Q-Chat-tutor, korte samenvattingen, flashcards Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,99 per maand Mindgrasp Slimme aantekeningen en vraag-en-antwoordlijsten genereren op basis van diverse inhoudsformaten Slimme samenvattingen, flashcards, quizzen, zoeken op internet en hulp bij het schrijven van essays Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99 per maand Studiegidsmaker Aantekeningen en bestanden omzetten in gestructureerde studiegidsen Flashcards aanmaken, quizgenerator, bestanden uploaden, directe samenvattingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand

De beste makers van AI-studiegidsen

Op zoek naar een aangepaste maker van studiegidsen die je echt bijhoudt? De beste, aangepaste studiegidsmaker doet meer dan alleen samenvatten. Hij helpt je sneller te leren, meer te onthouden en bij elke stap georganiseerd te blijven.

Laten we eens kijken naar de baanbrekende spelers op dit gebied:

1. ClickUp (Het beste voor het organiseren van je studie op basis van gekoppelde taken)

Houd je studie onder controle en ervaar minder stress met ClickUp

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk — en net zo krachtig voor het leren. Met ingebouwde AI, gekoppelde kennistools en flexibele documenten helpt ClickUp je bij het beheren van aantekeningen, studeersessies, groepsprojecten en deadlines — allemaal op één plek.

Het platform biedt een gestructureerde, stressvrije manier om dit allemaal te doen. Het houdt je aantekeningen, taken, deadlines en herinneringen bij in één werkruimte, waardoor je niet meer hoeft te rommelen en je kunt floreren. Het resultaat? Betere focus, hogere cijfers en meer tijd voor je privéleven.

Zo maakt ClickUp for Students dit mogelijk.

Laten we beginnen met ClickUp Brain. Het is een door AI aangestuurde assistent die rommelige collegeaantekeningen kan omzetten in overzichtelijke samenvattingen, kernpunten eruit kan halen en zelfs vervolgvragen kan beantwoorden als dingen onduidelijk worden. Het bespaart tijd en mentale bandbreedte, vooral wanneer je meerdere vakken tegelijk moet combineren.

Vat essentiële collegeaantekeningen samen, organiseer ze en haal ze direct terug met ClickUp Brain

Met ClickUp Brain kunnen studenten gebruikmaken van meerdere AI-breinen, zoals GPT voor diepgaande uitleg of concepten voor essays, en Gemini wanneer visuele of creatieve studiehulpmiddelen aan de orde zijn. Deze geavanceerde functie is alsof je een studiegroep in één tabblad hebt, waarbij elk lid een andere superkracht heeft.

En naarmate er in de loop van de tijd meer modellen worden toegevoegd, wordt de AI-bench steeds sterker.

Vind studie-informatie uit al je apps in één tabblad met ClickUp Connected Search

Maar georganiseerd blijven gaat niet alleen over wat er voor je ligt – het gaat erom dat je kunt vinden wat belangrijk is. Dat is waar ClickUp Connected Search, met zijn AI-mogelijkheden, om de hoek komt kijken.

Of het nu gaat om een citaat dat verborgen zit in het transcript van vorige week of een Taak die je je nog vaag herinnert, typ gewoon een woord of zin in en het wordt in je hele werkruimte weergegeven – snel en zonder gedoe.

Deel je studiegidsen met je team, houd de versiegeschiedenis bij en doe nog veel meer met ClickUp

Dit sluit aan bij de expertise van ClickUp op het gebied van kennisbeheer. Je kunt mappen per cursus aanmaken, relevante bronnen koppelen en studiegidsen koppelen aan je deadlines. Kies uit een lijst met sjablonen voor kennisbanken om aan de slag te gaan.

Werk eenvoudig samen met je projectpartners met ClickUp Documenten

En als het tijd is om samen te werken, maakt ClickUp Docs het gemakkelijk om met klasgenoten samen te werken, opmerkingen achter te laten en op dezelfde (letterlijke) pagina te blijven.

Het is niet zomaar een planner of een app voor aantekeningen – het is een compleet systeem voor leren en samenwerken aan documenten voor iedereen die essentiële informatie slimmer wil bestuderen, in plaats van alleen maar harder.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer je voortgang met ClickUp-dashboards om te zien wat er al klaar is en wat er nog te doen is

Breng complexe onderwerpen in kaart met ClickUp mindmaps om ideeën met elkaar te verbinden en je geheugen te versterken

Koppel tools met ClickUp-integraties voor naadloos synchroniseren met Google Drive, Google Agenda, Zoom en meer dan 1.000 apps

Organiseer taken met de Kanban-borden van ClickUp om opdrachten en schema's op één plek te beheren

Automatiseer werkstroomprocessen met ClickUp automatiseringen om deadlines en voortgang bij te houden

Limieten van ClickUp

Heeft een steile leercurve

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

In een recensie op TrustRadius staat:

De capaciteit om te communiceren via opslagruimte voor bestanden en opmerkingen om elke taak of elk project te verrijken, is superhandig geweest om iedereen op de hoogte te houden. Doordat de informatie georganiseerd was, konden we de tijd ook gebruiken voor innovatie door simpelweg een specifiek bord aan te maken voor nieuwe ideeën of projecten die ontwikkeld moesten worden.

📮 ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals heeft een voornamelijk afhankelijkheid van AI voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps zoals kalenders, takenlijsten of e-mailapps. Met ClickUp wordt dezelfde AI ingezet voor je e-mail of andere communicatiewerkstroomen, kalender, taken en documentatie. Vraag simpelweg: “Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?”. ClickUp Brain doorzoekt je ClickUp-werkruimte en vertelt je precies wat er op je bord ligt, op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo consolideert ClickUp meer dan 5 apps voor je in één superapp!

2. Scribe (Het beste voor stapsgewijze procesdocumentatie)

Scribe is een populaire tool waarmee je elk proces direct kunt omzetten in een stapsgewijze visuele handleiding. Druk gewoon op 'opnemen' terwijl je een taak voltooit, en Scribe genereert automatisch een deelbare handleiding met tekst, schermafbeeldingen en instructies.

Voor studenten en docenten is dit ideaal voor het documenteren van studiemethoden met AI, het uitleggen van technische werkstroom(men) of het ontleden van complexe tools. Het biedt voordelen voor visuele leerlingen en groepsprojecten, waar duidelijke, herhaalbare instructies tijd besparen en verwarring over vakken en tools heen verminderen.

De beste functies van Scribe

Volg acties op websites, desktop-apps en meerdere beeldschermen om betere werkstroom bij documentbeheer te bereiken

Genereer automatisch titels en beschrijvingen met AI om tijd te besparen en consistentie te garanderen

Geef direct antwoord met Scribe Sidekick, zodat leden van het team zonder onderbrekingen informatie kunnen vinden

Limieten van Scribe

De functie 'ongedaan maken' ontbreekt bij de bewerking, dus als een stap wordt verwijderd, kan deze niet eenvoudig worden hersteld

Prijzen van Scribe

Basis: Free Forever

Pro Team: $15/maand per gebruiker

Pro Personal: $ 29 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Scribe

G2: 4,8/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scribe?

Een recensent op G2 schrijft:

Dankzij het gemak waarmee we stapsgewijze handleidingen met schermafbeeldingen kunnen maken, heeft onze organisatie haar processen beter kunnen documenteren. Dit heeft het begrip van ons team over de processen verbeterd en ons in staat gesteld onze documentatie eenvoudig te beheren.

💡 Pro-tip: Gebruik visuele notitietechnieken (mindmaps, diagrammen of grafieken) om ideeën met elkaar te verbinden en het totaalbeeld te zien. Dit spreekt beide hersenhelften aan en verbetert je begrip en geheugen.

3. NoteGPT (Het beste voor het samenvatten van collegeaantekeningen met behulp van AI)

Je hoeft niet om de paar minuten te pauzeren om aantekeningen te maken – NoteGPT doet dat voor je. Deze door AI aangestuurde studieassistent zet YouTube-video's, pdf's, artikelen, podcasts en presentaties binnen enkele seconden om in overzichtelijke, gestructureerde aantekeningen.

Het genereert ook flashcards, quizzen en mindmaps om belangrijke concepten te versterken en het onthouden te bevorderen.

Je kunt content in verschillende formaten uploaden en met de AI chatten om ideeën te verduidelijken of belangrijke onderwerpen verder te verkennen. Met mogelijkheden voor delen binnen de community en realtime tools stroomlijnt NoteGPT het studeren, herhalen en samenwerken.

De beste functies van NoteGPT

Stel vragen en verken verschillende onderwerpen via AI-gestuurde discussies voor een diepgaander leerproces

Upload belangrijke informatie als bestanden in formaten zoals video, audio, PDF en Word om flexibel aantekeningen te maken

Vertaal aantekeningen naar meerdere talen om wereldwijde toegang en begrip te ondersteunen

Limieten van NoteGPT

Ideaal voor het samenvatten van digitale tekst en YouTube-video's, maar minder effectief bij zeer visuele of grafisch intensieve content

Prijzen van NoteGPT

Onderwijs: Gratis

Basic: $ 6,99/maand

Pro: $ 19,99/maand

Unlimited: $ 69,99/maand

Team: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van NoteGPT

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over NoteGPT?

Een recensent op G2 zegt:

Het beste aan NoteGPT is dat het alles (YouTube-video's, pdf's en afbeeldingen) zo nauwkeurig samenvat dat je alles snel begrijpt, wat je veel tijd bespaart. Het biedt je de samenvatting ook in meerdere talen. De integratie is bovendien heel eenvoudig.

👀 Wist je dat? Meer dan 83% van de studenten geeft aan dat AI hen helpt efficiënter te werken en beter te leren, waardoor het makkelijker wordt om informatie te vinden en studentaakken sneller te organiseren

4. Flint (Het beste voor realtime samenwerking bij het studeren)

Flint is een AI-tool die is ontworpen om leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs te ondersteunen door lesmateriaal om te zetten in aangepaste, interactieve studiebegeleiders – zonder dat er codeerwerk nodig is, voor een betere betrokkenheid van leerlingen.

Als een van de meer veelzijdige AI-tools voor docenten stelt het hen in staat om lesplannen, activiteiten en gepersonaliseerde feedback te genereren op basis van hun eigen lesprogramma.

Docenten kunnen materiaal voor examenvoorbereiding uploaden, content aanpassen voor vakken als wiskunde, natuurwetenschappen en taal, en de voortgang van leerlingen bijhouden via ingebouwde analyses. Flint kan ook worden geïntegreerd met Google Classroom, zodat het gemakkelijk in bestaande werkstroommen past.

De beste functies van Flint

Voer simulaties uit, zoals historische debatten of wetenschappelijke onderzoeken, om je kritisch denkvermogen te versterken

Gebruik een ingebouwd Whiteboard voor visuele uitleg en gezamenlijke probleemoplossing

Pas AI-antwoorden aan de taalvaardigheid en het niveau van de leerlingen aan voor inclusief leren

Limieten van Flint

Maakt gebruik van een stabiele en consistente technische infrastructuur, die mogelijk niet in elke onderwijsomgeving beschikbaar is

Prijzen van Flint

Free Forever-abonnement: Voor altijd gratis (maximaal 80 gebruikers)

Klein proefabonnement: $ 1,67/maand per gebruiker (maximaal 150 gebruikers)

Abonnement voor kleinere scholen: $ 1,33/maand per gebruiker (maximaal 250 gebruikers)

Abonnement voor middelgrote scholen: $ 1,08/maand per gebruiker (maximaal 500 gebruikers)

Abonnement voor grote scholen: Aangepaste prijs (meer dan 500 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van Flint

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

💡 Pro-tip: Stop met het doorzoeken van rommelige desktops en willekeurige downloads. Organiseer bestanden en mappen op cursus en datum met behulp van duidelijke, consistente naamgevingsconventies. Zo blijven je studiematerialen overzichtelijk en zijn ze gemakkelijk te vinden wanneer het ertoe doet.

5. Piktochart (Het beste voor visuele studiegidsen en infographics)

Piktochart is een visuele communicatietool die helpt om complexe ideeën om te zetten in duidelijke, boeiende afbeeldingen – zonder dat je een ontwerpachtergrond nodig hebt. Het biedt bewerking via slepen en neerzetten, aanpasbare sjablonen, merkelementen en een uitgebreide bibliotheek met pictogrammen en afbeeldingen om alles te ondersteunen, van infographics tot presentatie-afbeeldingen.

Ideaal voor docenten, marketeers en professionals: het vereenvoudigt het proces van het maken van verzorgde content voor rapporten, lessen of sociale media. Samenwerking, delen en downloaden in meerdere formaten maken het een praktische keuze voor zowel teams als individuen.

De beste functies van Piktochart

Hergebruik visuele elementen zoals kopteksten, tijdlijnen, lijsten en grafieken in verschillende projecten om sneller te kunnen aanmaken

Geef reeksen weer met vooraf gebouwde tijdlijnlay-outs voor gebeurtenissen, mijlpalen of werkstroomen

Zet geplakte tekst om in verzorgde, deelbare afbeeldingen met AI-gestuurde formaten en layout

Beperkingen van Piktochart

De ontwerpflexibiliteit is mogelijk niet vergelijkbaar met die van geavanceerde tools zoals Adobe Illustrator of Figma

Prijzen van Piktochart

Basis: Free Forever

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $ 49/maand per gebruiker

Onderwijs : $ 39,99 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Non-profit : $ 60 per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Campus : Aangepaste prijzen

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Piktochart

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Piktochart?

In een recensie op Capterra staat:

Piktochart helpt me de gegevens die we verzamelen te visualiseren en te presenteren – iets wat we voorheen nooit hebben gedaan. In combinatie met visuele storytelling kan ik een prachtig document maken dat er goed ontworpen uitziet – en dat ik met trots kan presenteren aan donateurs, families en partners.

6. Quizlet AI (Het beste voor het automatisch aanmaken van flashcards)

De AI-functies van Quizlet helpen studenten efficiënter te studeren door aantekeningen, definities en sleutelbegrippen om te zetten in gepersonaliseerde studietools. De AI-aangedreven "Q-Chat" fungeert als een virtuele tutor en begeleidt leerlingen door middel van flashcards, oefenvragen en uitleg in een conversatieformat.

Quizlet genereert ook automatisch quizzen, samenvattingen en meerkeuzetoetsen op basis van geüpload materiaal of bestaande sets. De AI van Quizlet is ideaal voor toetsvoorbereiding en het herhalen van concepten. De AI past zich aan de voortgang van het leerproces aan, waardoor interactief studiemateriaal voor alle vakken gerichter en effectiever wordt.

De beste functies van Quizlet AI

Houd je voortgang bij met een scoresysteem dat je bekendheid met de studiematerialen meet

Studeer onderweg met de Quizlet-app voor iOS en Android om complexe concepten beter te begrijpen

Krijg toegang tot flashcards uit een uitgebreide bibliotheek met door gebruikers samengestelde studiesets voor allerlei vakken

Beperkingen van Quizlet AI

Omdat iedereen studiemateriaal kan maken en delen, kunnen gebruikers niet zeker zijn van de juistheid ervan

Prijzen van Quizlet AI

Basic: Free Forever

Quizlet Plus: $ 7,99/maand

Quizlet AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 280 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Quizlet AI?

Een recensie op Capterra zegt:

Quizlet heeft mij een fantastische manier geboden om de leerervaring van mijn studenten te verbeteren en hen betrokken te houden.

7. Mindgrasp (Het beste om complexe stof snel te begrijpen)

Mindgrasp vereenvoudigt het studeren door collegevideo's, onderzoeks-pdf's, podcasts en andere formaten om te zetten in gestructureerde, gemakkelijk te bestuderen content.

Upload bestanden zoals pdf's, URL's, YouTube-links, Zoom-opnames of mp3's, en de AI genereert duidelijke samenvattingen, gedetailleerde aantekeningen, flashcards, quizzen en een interactieve Q&A-tutor voor realtime follow-up.

Met onbeperkte uploads, onbeperkte opslagruimte en een gratis proefversie van vier dagen is het ontworpen om zelfs de meest complexe stof met gemak en flexibiliteit te verwerken.

De beste functies van Mindgrasp

Stel vragen over geüploade bestanden en krijg nauwkeurige, contextgebaseerde antwoorden

Zoek op het web met een AI-browser die betrouwbare, gratis advertentievrije resultaten biedt zonder van tabblad te wisselen

Verdiep je kennis met een conversatiegerichte AI-tutor die reageert op basis van je eigen content als context

Limieten van Mindgrasp

Het kan zijn dat je nog steeds handmatig aantekeningen moet maken om genuanceerde of complexe details vast te leggen die de AI mogelijk over het hoofd ziet

Prijzen van Mindgrasp

Free

Basic: $ 9,99/maand

Scholar: $ 12,99/maand

Premium: $ 14,99/maand

Beoordelingen en recensies van Mindgrasp

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Mindgrasp?

Een recensent op Reddit zegt:

Misschien wel je streber-vriend die elk detail onthoudt, maar soms iets te letterlijk kan zijn.

👀 Wist je dat? Uit een door Harvard geleid onderzoek is gebleken dat het gebruik van AI zoals GPT-4 voor de juiste soort taken – zoals samenvatten of opstellen – de prestaties met wel 40% kan verbeteren. Maar als je het buiten zijn sterke punten gebruikt, kan het averechts werken. Dus als je AI-studiegidsmakers gebruikt, houd je dan aan de taken waarvoor ze zijn gemaakt: organiseren, uitleggen en helpen – niet raden.

8. Study Guide Maker (Het beste voor aangepaste, alles-in-één studiepakketten)

Met Study Guide Maker kun je je aantekeningen automatisch omzetten in een studiegids. Upload pdf's, dia's of handgeschreven aantekeningen en zie hoe ze worden omgezet in duidelijke, overzichtelijke gidsen die je uren handmatig werk besparen.

AI-aangedreven flashcards maken gebruik van gespreide herhaling om het onthouden te stimuleren, en een geautomatiseerde quizgenerator test je begrip met meerkeuze- en korte-antwoordvragen – compleet met directe feedback.

Study Guide Maker is ontworpen voor examenvoorbereiding, vereenvoudigt lastige onderwerpen en helpt je slimmer en efficiënter te studeren.

De beste functies van Study Guide Maker

Genereer studiegidsen op basis van je eigen materiaal om complexe onderwerpen te vereenvoudigen en uit het hoofd te leren

Upload bestanden zoals aantekeningen, dia's, pdf's of afbeeldingen (maximaal 5 MB) om interactieve studietools te maken

Maak flashcards met gespreide herhaling om je geheugen te versterken en je te richten op je zwakke punten

Beperkingen van Study Guide Maker

Hiervoor is een betaald abonnement vereist; er is geen gratis proefversie of versie om vooraf te testen

Prijzen voor studiegidsmakers

Free

Maandelijks: $ 12/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Study Guide Maker

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Studeer slimmer, niet harder met ClickUp

Er is geen tekort aan AI-aangedreven studietools – elk biedt iets unieks om studenten en docenten te helpen slimmer te werken. Van het automatisch genereren van aantekeningen en quizzen tot het maken van interactieve visuals en gepersonaliseerde studiegidsen: de tools van vandaag maken leren toegankelijker dan ooit.

Maar als je op zoek bent naar één platform dat taakbeheer, AI-ondersteuning, het aanmaken van documenten en kennisorganisatie op één plek combineert, dan doet ClickUp – met geïntegreerde AI – dat het beste. Het is niet alleen een studietool – het is je alles-in-één academische werkruimte.

