Top 10 Word-alternatieven voor Mac zonder Microsoft in 2025

Microsoft Word is misschien wel synoniem voor documentverwerkingssoftware, maar het is niet voor iedereen geschikt.

Misschien is het te omvangrijk. Misschien vindt u het abonnement overbodig. Of misschien bent u gewoon op zoek naar een tool die beter past bij uw werkstroom op de Mac.

Goed nieuws: u hebt keuzemogelijkheden.

Of u nu rapporten schrijft, aantekeningen maakt, offertes voor clients opstelt of aan lange teksten werkt, er zijn Mac-vriendelijke alternatieven voor MS Office die snel, eenvoudig en zelfs gratis zijn.

En u hoeft geen functies zoals samenwerking, opmaak of het delen van bestanden op te geven. Veel tools bieden nu dezelfde (of betere) functies voor uw tekstverwerkingsbehoeften als MS Word, zonder het prijskaartje of de rommel.

In deze gids laten we je zien waar je op moet letten bij een alternatief voor Microsoft Word voor Mac, en waarom ClickUp Docs je nieuwe favoriete, AI-aangedreven sidekick (of... held?) zou kunnen worden voor schrijven, notities maken en documentatie op macOS.

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Word voor Mac?

Het kiezen van een equivalent voor Word voor Mac is niet alleen een kwestie van iets vinden dat lijkt op Microsoft Word. Het gaat erom een tool te vinden die past bij hoe u schrijft, aantekeningen maakt en samenwerkt, zonder u te vertragen.

Of u nu blogberichten opstelt, zakelijke voorstellen voorbereidt of aantekeningen van vergaderingen organiseert, dit is wat echt belangrijk is.

Bestandscompatibiliteit: Importeer/exporteer . doc- en . docx-bestanden naadloos, ondersteun native open formats (. odt, . rtf) en exporteer PDF's zonder fouten, zodat u geen last meer hebt van frustrerende problemen met de layout en opmaak

Eenvoud en snelheid: Biedt een intuïtieve, afleidingsvrije interface, bevat veelgebruikte opmaaktools (vet, koppen, lijsten) en heeft een minimale leercurve, zodat u zich kunt concentreren op het schrijven

Toegang tot de cloud en offline gebruik: synchroniseer documenten in realtime tussen apparaten, schakel offline bewerking in en sla automatisch op met versiegeschiedenis – perfect voor ononderbroken synchroniseer documenten in realtime tussen apparaten, schakel offline bewerking in en sla automatisch op met versiegeschiedenis – perfect voor ononderbroken productiviteit op uw Mac , waar u ook bent

Samenwerking: Bewerk documenten in realtime, plaats eenvoudig opmerkingen en suggesties en beheer de toestemming voor delen om teamwork te stroomlijnen en verwarring over versies te voorkomen

Aanpassing en flexibiliteit: krijg toegang tot kant-en-klare krijg toegang tot kant-en-klare documentatiesjablonen , pas thema's zoals donkere modus toe en maak aangepaste snelkoppelingen om uw werkstroom te personaliseren en zo de efficiëntie te verhogen

Kosten en compatibiliteit met Mac: Profiteer van essentiële functies tegen lage of geen kosten, transparante prijzen bij upgrades en native macOS-prestaties voor een soepele, betrouwbare ervaring

👀 Wist u dat? Volgens een rapport van Gartner heeft 60% van de kopers van software binnen 12 tot 18 maanden spijt van hun aankoop. Velen overwegen zelfs om over te stappen op iets anders. Wilt u betere keuzes maken? Begin dan met het afstemmen van uw tools op uw werkelijke behoeften, en niet alleen op flitsende functies.

De beste Word-alternatieven voor Mac in één oogopslag

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp ClickUp Docs voor schrijven + taken aanmaken, AI-schrijfassistent (ClickUp Brain), realtime samenwerking, Kladblok, sjablonen, Docs Hub Van individuen tot teams in ondernemingen die documenten beheren naast projecten en samenwerking Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen LibreOffice Writer Volledige bestandscompatibiliteit (. doc, .docx, .odt, enz.), geavanceerde opmaak, exporteren naar PDF/EPUB, ingebouwde spellingcontrole, werkt offline Individuele professionals die een krachtige offline tekstverwerker nodig hebben met ondersteuning voor diverse formats Gratis en open source Apple Pages Realtime samenwerking op Apple-apparaten, meer dan 90 ontwerpsjablonen, media-inbedding, offline toegang, synchroniseren met iCloud Gratis en open source Gratis op Apple-apparaten Google Documenten Cloud-gebaseerde editor, realtime bewerking en commentaar, automatisch opslaan, onbeperkte versiegeschiedenis, toegang via browser Externe teams en individuen die flexibel moeten samenwerken in de cloud Gratis met een Google-account; Business-abonnementen beschikbaar via Google Workspace Apache OpenOffice Writer Open source, offline toegang, ondersteuning voor bestandsformaten, PDF-export, basisfuncties voor bewerking Non-profitorganisaties of kostenbewuste gebruikers die een eenvoudig gratis alternatief voor MS Word nodig hebben Professionele schrijvers en ervaren gebruikers op Mac hebben een aanpasbare en snelle offline editor nodig Scrivener Binderweergave voor organisatie, prikbord/overzichtsweergave voor abonnementen, sjablonen voor romans/scripts, compositiemodus Schrijvers en onderzoekers die complexe, lange content verwerken, zoals boeken, scripties of scenario's Eenmalige licentie: $ 49 (standaard); $ 41,65 (onderwijs) Mellel Geavanceerde citaten, bibliografische tools, meertalige opmaak, automatische titels, aangepaste stijlen, ondersteuning voor voetnoten/eindnoten Academische schrijvers, onderzoekers en technische auteurs die werken aan gestructureerde documenten Eenmalige licentie: $ 69 Nisus Writer Pro Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden (snelkoppelingen, werkbalken), PowerFind, ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, integratie met Bookends Professionele schrijvers en ervaren gebruikers op Mac die een aanpasbare en snelle offline editor nodig hebben Eenmalige licentie: $ 65 ONLYOFFICE DocSpace Realtime samenwerking, ondersteuning voor meer dan 50 formaten, plug-ins (chatten, thesaurus), geavanceerde opmaaktools Teams beheren gedeelde documenten met realtime bewerking en toegangscontrole Betaalde abonnementen beginnen bij $ 20/beheerder/maand (cloud); $ 6550/server (lokaal) BBEdit 15 Zoeken in meerdere bestanden met regex, syntaxisaccentuering, Git-integratie, bewerking van bestanden op afstand, HTML-voorbeeldweergave Ontwikkelaars, technische schrijvers en programmeurs die werken met schone tekst, code of markup Eenmalige licentie: € 59,99; upgrades vanaf € 29,99; meerdere gebruikers: aangepaste prijzen

De 10 beste alternatieven voor Word voor Mac

We hebben een lijst samengesteld met tien krachtige alternatieven voor Microsoft Word, die allemaal zijn ontworpen om u te helpen schrijven, samenwerken en georganiseerd blijven, zonder afhankelijk te zijn van Microsoft.

1. ClickUp (het beste voor project- en documentmanagement met samenwerking)

Maak uw ClickUp-document op uw manier. Begin hier Maak documenten, bewerk ze samen in realtime, voeg opmerkingen toe en tag andere medewerkers in ClickUp Docs

ClickUp is meer dan een schrijftool. Het is de alles-in-één app voor werk die is gemaakt voor mensen die meer uit hun documenten willen halen en meer willen doen.

Met ClickUp Docs kunt u documenten maken, opmaken en bewerken, net zoals u dat in Microsoft Word zou doen. Maar hier zijn documenten niet alleen passieve opslagplaatsen van informatie. Ze zijn zo interactief als u wilt.

Wilt u geselecteerde tekst uit uw document omzetten in een actie-item? Dat kan, met de mogelijkheid om met één klik ClickUp-taken te maken vanuit documenten.

Wilt u iets onder de aandacht van een teamgenoot brengen? Vermeld hem of haar gewoon met @ op een willekeurige plaats in het document of laat een toegewezen opmerking achter die hij of zij kan bevestigen en oplossen.

@Vermeld collega's of wijs opmerkingen toe die zij moeten behandelen wanneer ze samenwerken aan ClickUp-documenten

Wat dacht u van het insluiten van rich media of widgets zoals productroadmaps of takenlijsten? Dat kan! En natuurlijk kunt u elk document opmaken zoals u dat wilt, met meerdere opties voor lettertypen, kleuren, banners, opgemaakte lijsten en nog veel meer elementen om uit te kiezen.

Werk samen en bewerk uw aantekeningen, abonnementen, voorstellen en rapporten live met uw team in ClickUp Docs

Documenten in ClickUp zijn bruikbaar en blijven altijd verbonden met uw werk. U kunt ze koppelen aan taken, toevoegen aan mappen en gebruiken als onderdeel van de werkstroom van uw team, niet alleen als een op zichzelf staand bestand. U kunt hetzelfde document in realtime samen met uw team bewerken, zodat iedereen altijd de nieuwste versie ziet en letterlijk op dezelfde pagina blijft.

Als documenten te veel lijken voor het opschrijven van snelle ideeën, hoeft u ook niet te vertrouwen op een aparte app voor notities. Met ClickUp Notepad krijgt u een eenvoudige ruimte om snelle gedachten, notities van vergaderingen of taken vast te leggen. Aantekeningen blijven ook niet geïsoleerd. U kunt ze omzetten in documenten of taken wanneer u klaar bent om actie te ondernemen.

Maak takenlijsten en organiseer ze in ClickUp Notepad

Als je weinig tijd hebt, helpt ClickUp Brain je in een paar stappen. Het is een AI-assistent die is ingebouwd in Documenten en die lange content kan samenvatten, onhandige alinea's kan herschrijven tot gepolijste en professionele stukken, of zelfs kan helpen bij het genereren van content wanneer je vastloopt. Of je nu een blogpost opstelt of een ruw concept voor een uitvoerend rapport opschoont, het vermindert de tijd die je besteedt aan druk werk, zodat je je kunt concentreren op de boodschap.

Stel vragen aan ClickUp Brain en krijg direct antwoord

Ontdek hoe u met AI kunt schrijven zonder uw werkruimte te verlaten, dankzij ClickUp Brain:

ClickUp werkt zoals u denkt. Word-documenten staan niet in een rommelig mappen systeem. Ze staan in de overzichtelijke hiërarchie van ClickUp: werkruimte, ruimte, map, lijst, taak. U kunt documenten ordenen op client, project of werkstroom. Alles is gekoppeld en gemakkelijk te vinden. Nooit meer zoeken in verspreide bestanden.

💡 Pro-tip: Wil je georganiseerd blijven terwijl je groeit? Gebruik de Docs Hub in ClickUp om al je documenten – eigendom, gemaakt, gedeeld – op één plek te vinden. Je kunt zelfs ClickUp AI vragen om ze snel te vinden met behulp van natuurlijke taalcommando's of ClickUp Connected Search gebruiken als je de trefwoorden van het document nog weet!

Alles wordt gesynchroniseerd op al uw apparaten. U kunt ClickUp voor Mac downloaden voor een soepele desktopervaring die snel werkt, goed reageert op gebaren en naadloos aansluit op uw macOS-omgeving.

De beste functies van ClickUp

Houd al uw documenten georganiseerd en gemakkelijk te vinden op één centrale locatie met ClickUp's Docs Hub

Onderhoud eenvoudig gedetailleerde wiki's met geneste pagina's

Schrijf zonder afleiding door alleen het gedeelte te markeren waaraan u werkt met behulp van Focusmodus

Verberg oude of ongebruikte documenten zonder ze te verwijderen, zodat uw werkruimte overzichtelijk en doorzoekbaar blijft

Structureer uw document met duidelijke koppen, samenvouwbare secties en een klikbaar overzicht om gemakkelijk door lange content te navigeren

Houd bij wie een document heeft gemaakt en voor het laatst heeft bewerkt , samen met tijdstempels voor betere versiebeheer

Start snel projecten of documenten met kant-en-klare, aanpasbare sjablonen voor alles, van aantekeningen voor vergaderingen tot SOP's

💡 Pro-tip: Als u een kennisbank wilt maken die eenvoudig te beheren is, begin dan met een sjabloon. De sjablonen voor kennisbanken van ClickUp bieden een solide structuur voor het organiseren van interne handleidingen, onboarding-documenten en veelgestelde vragen van teams.

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers vinden dat er een leercurve is omdat ClickUp zoveel functies biedt

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie prijst de veelzijdigheid van de tool:

ClickUp centraliseert al ons werk – taken, documenten, chats en doelen – op één plek. De flexibiliteit is ongeëvenaard: aangepaste weergaven, automatiseringen en integraties maken het eenvoudig om werkstromen aan te passen aan de behoeften van elk team. Ik waardeer vooral hoe ClickUp diepgang (krachtige functies zoals afhankelijkheden en dashboards) in balans brengt met bruikbaarheid. Het heeft het bijhouden van projecten, de samenwerking binnen teams en de communicatie soepeler en veel transparanter gemaakt.

ClickUp centraliseert al ons werk – taken, documenten, chats en doelen – op één plek. De flexibiliteit is ongeëvenaard: aangepaste weergaven, automatiseringen en integraties maken het eenvoudig om werkstromen aan te passen aan de behoeften van elk team. Ik waardeer vooral hoe ClickUp diepgang (krachtige functies zoals afhankelijkheden en dashboards) in balans brengt met bruikbaarheid. Het heeft het bijhouden van projecten, teamsamenwerking en communicatie soepeler en veel transparanter gemaakt.

2. LibreOffice Writer (het beste voor volledige tekstverwerking met uitgebreide bestandscompatibiliteit)

via LibreOffice Writer

LibreOffice Writer biedt Mac-gebruikers alles wat ze nodig hebben om professionele Word-documenten te maken, zonder abonnement.

De software ondersteunt een breed bereik van formats, waaronder .doc, .docx, .odt, .rtf en .html, waardoor het een sterk alternatief voor MS Word is voor gebruikers die brede compatibiliteit willen. Met geavanceerde opmaaktools, ingebouwde sjablonen en exportopties kunt u met LibreOffice Writer documenten van hoge kwaliteit produceren.

De beste functies van LibreOffice Writer

Gebruik geavanceerde opmaakopties: stijlen, tabellen, kopteksten, voetnoten

Exporteer naar PDF, EPUB en andere gangbare formaten

Verbeter uw schrijfvaardigheid met de ingebouwde spellingcontrole, thesaurus en woordenteller

Gebruik documentsjablonen voor een consistente structuur

Werk volledig offline: u hebt geen internet nodig om de tool te gebruiken

Beperkingen van LibreOffice Writer

De interface voelt verouderd aan in vergelijking met moderne Mac-apps

Steilere leercurve vanwege het bereik van functies

Geen ingebouwde cloud synchronisatie of realtime samenwerking

Prijzen van LibreOffice Writer

Gratis en open source

Beoordelingen en recensies van LibreOffice Writer

G2 : 4,1/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LibreOffice Writer?

Een Capterra-gebruiker zegt:

Ik waardeer LibreOffice omdat het een krachtig, open-source pakket is met een sterke set functies en compatibiliteit met verschillende documentformaten. De community-gedreven ontwikkeling zorgt voor regelmatige updates en verbeteringen.

Ik waardeer LibreOffice omdat het een krachtige, open-source suite is met een sterke set functies en compatibiliteit met verschillende documentformaten. De community-gedreven ontwikkeling zorgt voor regelmatige updates en verbeteringen.

3. Apple Pages (het beste voor Mac-gebruikers die op zoek zijn naar een elegant ontwerp en naadloze integratie)

via Apple Pages

Apple Pages is ingebouwd in de meeste Apple-apparaten. Het is gemaakt voor Mac-gebruikers die belang hechten aan design, realtime samenwerking willen en de voorkeur geven aan een tool die naadloos aansluit op het Apple-ecosysteem.

Alles voelt vertrouwd aan op de Mac, van vloeiende overgangen tot diepe integratie met iCloud, Berichten en FaceTime. Je kunt live samenwerken met teamgenoten op de Mac, iPad, iPhone of zelfs in een browser.

Als u overstapt van Microsoft Word, kunt u met Pages MS Word-bestanden probleemloos openen, bewerken en exporteren.

De beste functies van Apple Pages

Profiteer van realtime samenwerking op alle Apple-apparaten en het web

Profiteer van meer dan 90 door Apple ontworpen sjablonen voor cv's, rapporten, boeken en meer

Maak gebruik van ingebouwde tools voor het bijhouden van wijzigingen, opmerkingen en markeringen

Krijg ondersteuning voor het insluiten van afbeeldingen, audio, video en interactieve elementen

Sla uw werk automatisch op, synchroniseer het met iCloud en bewerk documenten eenvoudig offline

Beperkingen van Apple Pages

Geen geavanceerde automatisering of werkstroomtools

Beperkte integratie met niet-Apple-platforms

Niet ideaal voor complexe opmaak zoals academische citaten of macro's

Prijzen van Apple Pages

Apple Pages is gratis te downloaden en te gebruiken op alle Apple-apparaten

Beoordelingen en recensies van Apple Pages

G2: beoordelingen niet beschikbaar

Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

4. Google Documenten (het beste voor realtime samenwerking en bewerking in de cloud)

via Google Documenten

Google Documenten is een browsergebaseerde tekstverwerker waarmee u eenvoudig documenten kunt schrijven, bewerken en delen, waar u ook bent. Het is gemaakt voor teams, maar net zo handig voor individueel werk. Mac-gebruikers hebben toegang zonder iets te installeren en alles wordt in realtime gesynchroniseerd met de cloud.

Wijzigingen worden automatisch opgeslagen. U kunt zien wie er aan het bewerken is, opmerkingen toevoegen en teruggaan naar een eerdere versie, zonder ooit op 'Opslaan' te klikken. Het is een van de meest toegankelijke opties voor Mac-gebruikers die op zoek zijn naar een alternatief voor Microsoft Word, vooral voor teams die snelheid en flexibiliteit belangrijk vinden.

De beste functies van Google Documenten

Bewerk in realtime met meerdere medewerkers dankzij live cursorregistratie

Maak samen documenten met opmerkingen, suggesties en ingebouwde chat voor teams

Automatisch opslaan met onbeperkte versiegeschiedenis

Toegang tot uw gegevens vanuit elke browser of elk apparaat

Ontdek tientallen sjablonen voor cv's, rapporten en meer

Beperkingen van Google Documenten

Vereist een actieve internetverbinding voor volledige functionaliteit

De opmaak kan kapot gaan bij complexe Microsoft Word-bestanden

Beperkte offline bewerking en minder geavanceerde lay-outopties in vergelijking met alternatieven voor Google Documenten

Prijzen van Google Documenten

Gratis met een Google-account

Betaalde abonnementen voor bedrijven zijn beschikbaar via Google Workspace

Beoordelingen en recensies van Google Documenten

Capterra : 4,7/5 (meer dan 28.000 beoordelingen)

G2: beoordelingen niet beschikbaar

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Google Documenten?

Lees wat een Capterra-gebruiker over deze tool te zeggen heeft:

Ik ben echt dol op Google Documenten en gebruik het bijna elke dag, of ik nu snel iets wil doorlezen in de verhalen die ik heb geschreven of documenten wil bewerken, wat ik zowel online als offline kan doen. Ik vind het erg fijn dat ik mijn documenten offline kan bewerken en de wijzigingen pas kan toepassen als ik weer online ben.

Ik ben dol op Google Documenten en gebruik het bijna elke dag, of ik nu snel iets wil doorlezen in de verhalen die ik heb geschreven of documenten wil bewerken, wat ik zowel online als offline kan doen. Ik vind het erg fijn dat ik mijn documenten offline kan bewerken en de wijzigingen pas kan toepassen als ik weer online ben.

5. Apache OpenOffice Writer (het beste voor gebruikers die op zoek zijn naar een gratis, open-source tekstverwerker)

via Apache OpenOffice Writer

Apache OpenOffice Writer is een solide keuze als u een eenvoudige, offline tekstverwerker wilt die geen cent kost. Het is open source, platformonafhankelijk en gemaakt voor gebruikers die de voorkeur geven aan een no-nonsense alternatief voor Microsoft Word.

Het omvat de essentiële functies, zoals schrijven, bewerken en opmaken, en ondersteunt alle gangbare bestandsformaten. De interface voelt verouderd aan, maar de tool is betrouwbaar. Het is ideaal voor eenvoudige taken zoals rapporten, brieven en formulieren wanneer u geen cloud synchronisatie of samenwerking nodig hebt.

De beste functies van Apache OpenOffice Writer

Werk met .doc-, .docx-, .odt-, .rtf- en .html-bestanden

Verfijn tekst met functies zoals spellingcontrole, automatische correctie en woordentelling

Bestanden exporteren naar PDF met één klik

Maak gebruik van de weergave voor bewerking van meerdere pagina's voor lange documenten

Beperkingen van Apache OpenOffice Writer

De interface ziet er verouderd uit en kan wat onhandig aanvoelen

Geen cloudopslagruimte of functies voor samenwerking

U moet de volledige suite installeren om Writer te kunnen gebruiken

Prijzen van Apache OpenOffice Writer

Gratis en open source

Beoordeling en recensies van Apache OpenOffice Writer

G2 : 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Apache OpenOffice?

Hier is een recensie van Capterra:

Ik ben OpenOffice voor het eerst gaan gebruiken toen ik voor een non-profitorganisatie met weinig geld werkte. Ik heb dit aanbevolen als alternatief voor de gelicentieerde software. Ik heb er nooit spijt van gehad. De enige keer dat ik gelicentieerde software (van de grote M) gebruik, is wanneer de organisatie waarvoor ik werk een Enterprise-licentie heeft aangeschaft. Ik gebruik OpenOffice al meer dan 10 jaar voor mijn werk!

Ik begon OpenOffice te gebruiken toen ik werkte voor een non-profitorganisatie met weinig geld. Ik raadde dit aan als alternatief voor de gelicentieerde software. Ik heb nooit meer achterom gekeken. De enige keer dat ik gelicentieerde software (de grote M) gebruik, is wanneer de organisatie waarvoor ik werk een Enterprise-licentie heeft aangeschaft. Ik gebruik OpenOffice al meer dan 10 jaar professioneel!

6. Scrivener (het beste voor lange schrijfprojecten zoals romans en onderzoeksverslagen)

Scrivener is gemaakt voor schrijvers die aan grote, complexe documenten werken. Als u een roman, scriptie of onderzoeksverslag schrijft, biedt het u de tools om uw werk op te splitsen in kleinere delen, deze overzichtelijk te ordenen en alles op één plek te bewaren.

U kunt schakelen tussen scènes, aantekeningen, overzichten en concepten zonder van app te wisselen. De interface is ontworpen om u te helpen focussen en dankzij de structuur kunt u grote hoeveelheden content beheren zonder het overzicht te verliezen.

De beste functies van Scrivener

Gebruik de weergave 'Map' voor het ordenen van concepten, aantekeningen en hoofdstukken

Vertrouw op het prikbord en de outliner voor visuele planning

Onderzoek en concepten naast elkaar weergeven met de modus voor gesplitst scherm

Verminder afleiding tijdens het schrijven met de compositiemodus

Neem een voorsprong op uw projecten met aangepaste sjablonen voor het schrijven van boeken, papers en scripts

Beperkingen van Scrivener

Het kost tijd om te leren vanwege de diepgang

Geen realtime samenwerking of synchroniseren met de cloud

Synchroniseren tussen apparaten vereist opslagruimte van een derde partij

Prijzen van Scrivener

Standaardlicentie voor macOS : € 49,00 (eenmalige aanschaf)

Educatieve licentie voor macOS: $ 41,65 (eenmalige kosten)

Beoordeling en recensies van Scrivener

G2 : 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Scrivener?

Lees wat een Capterra-gebruiker over deze tool te zeggen heeft:

Koop het gewoon of probeer het in ieder geval eens uit. Ik gebruik het voor lange boeken, artikelen en vrijwel alles. Ik vind het geweldig. Ik heb nog niets gevonden dat hier ook maar in de buurt komt. Ik gebruik versie 3.0 op een Mac, maar de Windows-versie krijgt ook goede recensies.

Koop het gewoon of probeer het in ieder geval eens uit. Ik gebruik het voor lange boeken, artikelen en vrijwel alles. Ik vind het geweldig. Ik heb nog niets gevonden dat hier ook maar in de buurt komt. Ik gebruik versie 3.0 op een Mac, maar de Windows-versie krijgt ook goede recensies.

7. Mellel (het beste voor academisch en technisch schrijven met geavanceerde opmaakvereisten)

via Mellel

Mellel is gemaakt voor schrijvers die structuur en precisie nodig hebben. Het is vooral handig voor academici, onderzoekers en technische schrijvers die werken met lange, gedetailleerde documenten en complexe opmaak.

Met tools voor automatische titels, live bibliografieën, meertalige opmaak en geavanceerde notitiesystemen geeft Mellel u volledige controle over hoe uw pagina's worden georganiseerd en gepresenteerd. Het is gemaakt voor serieus schrijven, vooral wanneer citaten, referenties en opmaakregels belangrijk zijn.

De beste functies van Mellel

Gebruik automatische titels en een overzichtweergave voor het beheren van de documentstructuur

Krijg meerdere voetnoten- en eindnotenstreams

Krijg live ondersteuning voor citaten en bibliografieën met Bookends

Schrijf eenvoudig in verschillende talen met de ingebouwde interface voor rechts-naar-links en meertalige documenten

Maak gebruik van aangepaste stijlen voor een consistente opmaak op lange pagina's

Beperkingen van Mellel

De interface kan onbekend aanvoelen voor gebruikers van Word

Geen realtime samenwerking of cloudfuncties

Het kost tijd om te leren vanwege de gespecialiseerde functies

Prijzen van Mellel

Mellel voor Mac: $ 69 (eenmalige betaling)

Beoordelingen en recensies van Mellel

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Mellel?

Een gebruiker op G2 deelt:

Dit zijn enkele gebieden waarop ik Mellel aanbeveel/waarderen: 1. De prijs is het gebruik waard. 2. De automatische titels en opmaak zijn een geweldige functie. 3. De gratis proefversie is ook geweldig, maar wie het eenmaal heeft geprobeerd, blijft het altijd gebruiken.

Dit zijn enkele gebieden waarop ik Mellel aanbeveel/waarderen:

1. De prijs is het gebruik waard. 2. De automatische titels en opmaak is een geweldige functie. 3. De gratis proefversie is ook geweldig, maar wie het eenmaal probeert, blijft het altijd gebruiken.

📮 ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

8. Nisus Writer Pro (het beste voor professioneel schrijven met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden)

via Nisus Writer Pro

Nisus Writer Pro is gemaakt voor schrijvers die volledige controle willen over hun tools. Het is snel, flexibel en speciaal ontworpen voor macOS. Van lange content tot technische teksten, het biedt de kracht van een professionele editor met de eenvoud van een Mac-app.

U kunt bijna alles aanpassen: werkbalken, snelkoppelingen, stijlen en macro's. Of u nu in één taal of in vijf talen schrijft, geavanceerde zoek-en-vervangfuncties nodig hebt of repetitieve taken wilt automatiseren, Nisus Writer Pro helpt u op uw manier te werk te gaan.

De beste functies van Nisus Writer Pro

Schrijf zoals u dat wilt met volledige snelkoppelingen op het toetsenbord en aanpassing van de werkbalk

Vind alles gemakkelijk dankzij geavanceerd zoeken met PowerFind en reguliere expressies

Toegang tot ingebouwde ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven en voor meerdere talen

Wijzigingen, opmerkingen en versiegeschiedenis eenvoudig bijhouden

Integreer met Bookends voor het beheren van citaten

Beperkingen van Nisus Writer Pro

Beperkte compatibiliteit buiten het Apple-ecosysteem

Geen realtime samenwerking

Prijzen van Nisus Writer Pro

Standaardlicentie: $ 65 (eenmalige betaling)

Beoordelingen en recensies van Nisus Writer Pro

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Nisus Writer Pro?

Een G2-recensie zegt:

De tool heeft krachtige functies zoals een inhoudsopgavegenerator, donkere modus, gesplitste weergave, enz.

De tool heeft krachtige functies zoals een generator voor inhoudsopgaven, donkere modus, gesplitste weergave, enz.

9. ONLYOFFICE DocSpace (het beste voor gezamenlijke bewerking met compatibiliteit tussen verschillende formats)

via ONLYOFFICE

ONLYOFFICE Document Editor geeft u het gevoel van Microsoft Word, maar met betere samenwerkingsmogelijkheden en ondersteuning voor meer formats. Het is ontworpen voor teams die moeten samenwerken aan projecten, zonder de controle over opmaak of structuur te verliezen.

U kunt in realtime samen bewerken, opmerkingen achterlaten en wijzigingen bijhouden op verschillende apparaten. Het werkt goed met .docx, .odt, .pdf en tientallen andere formaten, waardoor u eenvoudig bestanden kunt delen zonder conversies of compatibiliteitsproblemen.

De beste functies van ONLYOFFICE DocSpace

Profiteer van realtime samenwerking met op rollen gebaseerde toegangscontrole

Profiteer van meer dan 50 bestandsformaten, waaronder .docx, .odt, .pdf en .html

Werk eenvoudig samen en houd wijzigingen bij via de versiegeschiedenis, opmerkingen en de ingebouwde chatfunctie

Krijg geavanceerde opmaaktools voor professionele documenten

Breid de mogelijkheden uit met plug-ins (zoals een thesaurus, vertaler of WordPress)

Beperkingen van ONLYOFFICE DocSpace

Geen native Mac-app via de Mac App Store

Incidentele opmaakproblemen met complexe Word-documenten

Prijzen van ONLYOFFICE DocSpace

Business Cloud : $ 20 per beheerder/maand

Enterprise On-premises: $ 6550 per server

Beoordelingen en recensies van ONLYOFFICE DocSpace

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over ONLYOFFICE DocSpace?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

DocSpace binnen ONLYOFFICE toont zijn vermogen om samenwerkingstools zoals document editor, chatten en video-oproepen te verbinden in één platform. Dit maakt het gemakkelijk om documenten en bestanden te delen met mijn team, waardoor de werkstroom van onze verschillende projecten wordt vereenvoudigd.

DocSpace binnen ONLYOFFICE toont zijn vermogen om samenwerkingstools zoals een document editor, chatten en video-oproepen te verbinden in één platform. Dit maakt het gemakkelijk om documenten en bestanden te delen met mijn team, waardoor de werkstroom van onze verschillende projecten wordt vereenvoudigd.

10. BBEDIT 15 (het beste voor tekstbewerking en codering met krachtige zoekmogelijkheden)

via BBEDIT 15

BBEdit 15 is gemaakt voor mensen die met ruwe tekst werken: ontwikkelaars, technische schrijvers en iedereen die precisie nodig heeft. Het is geen gewone tekstverwerker. Het is een tool voor het schrijven en bewerken van grote hoeveelheden tekst op een overzichtelijke manier.

U kunt zoeken in duizenden bestanden, content met patronen bewerken en schrijven in tientallen programmeer- of opmaaktalen. Het is snel, gericht en ontworpen voor Mac-gebruikers die serieuze controle over hun tekst nodig hebben.

BBEDIT 15 beste functies

Zoek en vervang meerdere bestanden met ondersteuning voor grep-patronen

Krijg ondersteuning voor syntaxisaccentuering en code folding voor vele talen

Integreer met Git en Subversion

Gebruik ingebouwde FTP en SFTP voor bewerking op afstand

Krijg live previews voor HTML- en Markdown-tekst

BBEDIT 15 beperkingen

Geen samenwerking of realtime bewerking

Niet gemaakt voor opgemaakte documenten of paginalayouts

Steile leercurve als u gewend bent aan traditionele tekstverwerkers

Prijzen van BBEDIT 15

Individueel : $59,99

Upgrade vanaf 14. x : € 29,99

Upgrade vanaf 13. x of eerder : € 39,99

Upgrade vanuit de Mac App Store : € 39,99

Prijzen voor meerdere gebruikers: Aangepaste prijzen

BBEDIT 15 beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Waarom ClickUp meer is dan een alternatief voor Word

ClickUp is een krachtig alternatief voor Microsoft Office Word voor gebruikers die meer nodig hebben dan alleen een lege pagina. Het is een ruimte voor schrijven, plannen, bijhouden en delen, allemaal met elkaar verbonden. Als u klaar bent om verder te gaan dan eenvoudige tekstverwerkers, is ClickUp het bekijken waard, niet alleen als vervanging voor Word, maar echt als vervanging voor uw hele Office-suite.

Het is gemaakt voor teams die alles met elkaar verbonden willen houden. Aantekeningen worden gekoppeld aan taken. Documenten staan waar het werk gebeurt. Opmerkingen worden de volgende stappen. U hoeft niet meer tussen tabbladen te schakelen of door mappen te bladeren.

Probeer ClickUp vandaag nog en breng uw documenten en werkstroom samen op één plek.