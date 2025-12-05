11 beste Canva AI-alternatieven voor ontwerpers in [jaar]

Je hebt de hele week door Canva-sjablonen gescrolld en op de een of andere manier begint alles er hetzelfde uit te zien. De lay-outs lijken allemaal op elkaar en de AI-suggesties passen niet helemaal bij jouw stijl.

Maar een geweldig ontwerp mag niet generiek aanvoelen.

De Canva AI-alternatieven op deze lijst bieden een frisse kijk, met slimmere automatisering, betere aanpassingsmogelijkheden en creatieve vrijheid die beter bij jou past.

Klaar om je nieuwe favoriete tool te vinden? Laten we beginnen! 👇

De beste Canva AI-alternatieven in één oogopslag

Hier zijn enkele van de beste Canva-alternatieven om te overwegen als je krachtigere AI-functies en meer controle over je ontwerpen wilt.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Creatieve teams die gestructureerde werkstroom nodig hebben Teamgrootte: Solo → Enterprise AI-briefings, conversie van Whiteboard naar Taak, Figma-insluitingen, automatiseringen, creatieve werkstroom Voor altijd gratis; aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Snappa Snelle afbeeldingen voor sociale media Teamgrootte: Kleine teams, solopreneurs Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand Kit, Social Scheduling Gratis, betaald vanaf $15/maand Fotor AI AI-fotoverbetering + artistieke filtersTeamgrootte: Elk Portretretouchering, AI Photo Colorizer, AI-uitsnijding, kunstgenerator Free, Pro vanaf $10,99/maand Adobe Express Merkconsistente assets met het Adobe-ecosysteem Teamgrootte: Creatieve professionals, marketingteams Toegang tot Adobe Stock, snelle acties, video-tools, CC-bibliotheken Gratis, Premium $9,99/maand Visme Datagestuurde visuals + presentatiesTeamgrootte: Business- en onderwijsteams Slimme grafieken, interactieve kaarten, schermopname, animatiebesturing Gratis, Pro $59/maand Figma AI Samenwerking op het gebied van UI/UX-ontwerpTeamgrootte: Product-, ontwerp- en ontwikkelteams Auto Layout, Make Design AI, ontwerpsystemen, interactieve prototypes Gratis, professioneel vanaf $ 20/maand Piktochart Infographics en rapportenTeamgrootte: Bedrijven, non-profitorganisaties, docenten Interactieve visuals, blok-editor, gegevensimport, merksjablonen Gratis, Pro $29/maand Designs. ai AI-generate merkpakketten en visuals Teamgrootte: Kleine teams, makers Logogenerator, video-maker, Designmaker, kleurmatcher Abonnementen vanaf $ 29/maand Pixlr Snelle fotobewerkingen in de browserTeamgrootte: Elk AI Cutout, batchbewerking, dubbele belichting, sjabloonontwerper Free, Premium $9,99/maand Design Wizard Marketingsjablonen en snelle promo's Teamgrootte: Kleine bedrijven, marketeers Campagnegebaseerde sjablonen, sociale planning, bewegende beelden Free, Pro $9,99/maand PicMonkey Fotocollages en portretretouchering Teamgrootte: kleine en middelgrote bedrijven, makers Slimme collagelayouts, retoucheergereedschappen, randen/kaders Gratis proefversie, betaald vanaf $7,99/maand

Waarom kiezen voor een alternatief voor Canva AI?

Canva AI is ontwikkeld voor snelle, toegankelijke contentcreatie, maar sluit mogelijk niet altijd aan bij alle creatieve of professionele behoeften. Hieronder leest u waarom u misschien een alternatief voor Canva AI wilt verkennen:

Limiet aan creatieve flexibiliteit: De AI leunt vaak sterk op De AI leunt vaak sterk op grafische sjablonen . Dat kan het moeilijk maken om ontwerpen te maken die echt uniek zijn of op maat gemaakt voor uw merk.

Algemene uitvoerkwaliteit: Door AI gegenereerde tekst en afbeeldingen kunnen te algemeen of te eenvoudig aanvoelen, vooral voor niche- of hoogwaardige projecten.

Minimale controle over AI-suggesties: je hebt een limiet aan controle over hoe de AI content genereert of verfijnt. Dat is frustrerend als je zeer specifieke resultaten nodig hebt.

Functies met betaalmuur: Veel Veel AI-tools voor ontwerpers , zoals Magic Write, het genereren van afbeeldingen of geavanceerde achtergrondverwijdering, vereisen betaalde abonnementen.

Niet ideaal voor complexe werkstroomen: voor teamsamenwerkingen of grotere contentprojecten hebben de AI-tools van Canva mogelijk niet de diepgang of structuur die je nodig hebt.

🔍 Wist je dat? 74% van de kunstenaars heeft geëxperimenteerd met AI-tools zoals ChatGPT om hun kunst te creëren of te verbeteren.

De beste Canva AI-alternatieven

Als je creatief tegen een plafond aanloopt, bieden deze Canva AI-alternatieven meer bereik, betere controle en slimmere resultaten zonder dat dit ten koste gaat van de snelheid.

1. ClickUp (het beste voor ontwerpwerkstroomen en creatieve samenwerking op basis van AI)

Optimaliseer je ontwerpwerkstroom in ClickUp Gebruik ClickUp voor ontwerpteams om creatieve deliverables te structureren.

ClickUp is een krachtig alternatief voor Canva AI dat verdergaat waar snelle visuele tools ophouden. Het brengt structuur in creatief werk en lagen in AI, zodat teams sneller kunnen werken zonder de context te verliezen.

Krijg controle over uw ontwerpproces

Misschien moet u wel vijf verschillende ontwerptaken per dag uitvoeren, van mock-ups voor een verkooppresentatie tot last-minute advertentiebanners. ClickUp for Design Teams helpt u om ze allemaal bij te houden.

Stel dat je een rebranding leidt. Je kunt het hele project opsplitsen in ClickUp-taken voor logo-ontwerpen, bijgewerkte merkkleuren, visuals voor de landingspagina en het overdragen van assets. Wijs eigenaren toe, stel deadlines in en verplaats taken door beoordelingsfasen – allemaal vanaf één plek.

Uw team weet precies wat de volgende stap is en u verspilt geen tijd met het bijhouden van updates.

Zet vroege ideeën om in duidelijke uitvoeringsplannen

Met ClickUp Whiteboards kun je eenvoudig input verzamelen, concepten schetsen en lay-outs in kaart brengen zonder de link tussen ideevorming en uitvoering te verliezen. Terwijl het creatieve canvas van Canva AI geen verbinding maakt met werkstroomworkflows, kun je met ClickUp sticky notes, wireframes en secties omzetten in traceerbare werkitems.

Zet layoutelementen om in traceerbaar werk met ClickUp Whiteboards

Stel dat uw team een lanceringscampagne voor een reis-app start. Op het Whiteboard plant u een scrollbare landingspagina met locatiegebaseerde afbeeldingen, promobanners en een slider met testimonials. Zodra de richting duidelijk is, wijst u elke visuele component toe als een afzonderlijke Taak voor ontwerpers en illustratoren die al verbonden zijn met de tijdlijn van het project.

Dit is ook waar ClickUp Brain waarde toevoegt. Het is een AI-engine die in ClickUp is ingebouwd en teams helpt om sneller te schrijven, te creëren en werk te organiseren.

Genereer visuele concepten rechtstreeks vanuit prompts met behulp van ClickUp Brain in Whiteboards

Voor je brainstorm over je reis-app kun je ClickUp Brain bijvoorbeeld het volgende vragen: 'Genereer een koptekst-afbeelding voor een zomerse reis-campagne met felle kleuren, jonge solo-reizigers en beroemde bezienswaardigheden. '

ClickUp Brain geeft een beeldconcept weer in uw Whiteboard. Zo blijft het vroege ideeënvormingsproces snel, gericht en direct uitvoerbaar.

Als je nog steeds op zoek bent naar lay-outopties, probeer dan eens de Design Brief Whiteboard Template van ClickUp. Met deze whiteboard-sjabloon kun je secties zoals banners, CTA-blokken of testimonials visueel in kaart brengen.

Houd creatieve planning op gang met AI

De AI-ontwerpsoftware ondersteunt uw team ook bij de onderdelen van de werkstroom die doorgaans voor vertraging zorgen.

Schrijf direct een gedetailleerde creatieve briefing met ClickUp Brain in documenten

Tijdens de kick-off kunt u het gebruiken om een gedetailleerde creatieve briefing te genereren op basis van een paar sleutelgegevens.

Als uw team bijvoorbeeld een zomercampagne lanceert voor een app voor het boeken van reizen, kunt u het doel (meer downloads), de doelgroep (millennials die alleen reizen) en de toon (optimistisch, luchtig) invoeren. AI stelt een voltooide creatieve briefing op in ClickUp Docs, inclusief suggesties voor soorten assets en berichtingen.

Zodra uw team begint met het bouwen van assets, helpt ClickUp Brain bij het vereenvoudigen van versiebeheer en feedback.

Als je motion designer een herziene Instagram-story uploadt en de marketingmanager drie aantekeningen achterlaat, vraag dan AI om de belangrijkste wijzigingen in de taak op te nemen. Het zal de beschrijving bijwerken en subtaaken genereren, zodat editors weten wat ze moeten aanpassen en reviewers de volgende versie zonder verwarring kunnen goedkeuren.

Om dit nog sneller te maken, biedt de ClickUp Creative and Design sjabloon je een kant-en-klare taakstructuur voor het beheren van briefings, beoordelingen van assets, deadlines en goedkeuringen.

Je kunt AI ook gebruiken in elke taak of commentaarthread om snel tekstopties te schrijven, zoals alternatieve CTA's, app-bannertekst of zelfs alt-tekst.

De beste functies van ClickUp

Standaardiseer verzoeken: Gebruik het kant-en-klare Gebruik het kant-en-klare ClickUp Design Request-sjabloon om doelen, tijdlijnen, bestandsspecificaties en beoordelingscontrolepunten te verzamelen, zodat ontwerpers altijd met een volledige briefing aan de slag kunnen.

Houd ontwerpbestanden zichtbaar: voeg live Figma-insluitingen rechtstreeks toe aan ClickUp-taken, zodat medewerkers gemakkelijker wijzigingen kunnen bekijken, becommentariëren en bijhouden zonder ClickUp te verlaten.

Centraliseer specificaties en richtlijnen: sla merkreferenties, afmetingen en ontwerpaantekeningen op in documenten die verbonden blijven met de Taak.

Werk samen met verschillende teams en rollen: breng marketing, productontwikkeling en ontwerp samen in één ruimte om feedback te geven, updates toe te wijzen en het werk zonder vertragingen voort te zetten.

Automatiseer beoordelingscyclusen: stel triggers in om beoordelaars toe te wijzen, taken naar de volgende fase te verplaatsen of teamgenoten te waarschuwen wanneer assets klaar zijn met stel triggers in om beoordelaars toe te wijzen, taken naar de volgende fase te verplaatsen of teamgenoten te waarschuwen wanneer assets klaar zijn met ClickUp-automatisering

Limieten van ClickUp

ClickUp heeft geen eigen bibliotheek met middelen of functie voor digitaal middelenbeheer (DAM).

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit viel op in een recente G2-recensie:

ClickUp is een van de belangrijkste tools die we als gamestudio gebruiken. Ik ben een producer die werkt aan een first-person shooter met een team van ongeveer 100 mensen, en ClickUp helpt ons alles te beheren. Dat omvat ontwerptaken, engineeringwerk, QA-bugs en feedback over de kunst. Ik vind het erg prettig dat het zo aanpasbaar is. Elke afdeling kan zijn werk organiseren op een manier die bij hen past, maar alles komt toch samen in één systeem. Sprintplanning is eenvoudiger en de automatiseringen en integraties besparen ons veel tijd.

ClickUp is een van de belangrijkste tools die we als gamestudio gebruiken. Ik ben een producer die werkt aan een first-person shooter met een team van ongeveer 100 mensen, en ClickUp helpt ons alles te beheren. Dat omvat ontwerptaken, engineeringwerk, QA-bugs en feedback over de kunst. Ik vind het erg prettig dat het zo aanpasbaar is. Elke afdeling kan zijn werk organiseren op een manier die bij hen past, maar alles komt toch samen in één systeem. Sprintplanning is eenvoudiger en de automatiseringen en integraties besparen ons veel tijd.

🧠 Leuk weetje: Ai-Da, 's werelds eerste ultrarealistische robotkunstenaar, heeft solotentoonstellingen gehad in grote galeries en haar werken hebben discussies op gang gebracht over wat het betekent om een maker te zijn.

2. Snappa (het beste voor afbeeldingen voor sociale media)

via Snappa

Bij de meeste webontwerptools moet je zelf de groottes voor verschillende platforms raden, maar bij Snappa is dat helemaal niet nodig. Dit alternatief voor Canva AI richt zich specifiek op het aanmaken van content voor sociale media en biedt vooraf ingestelde groottes voor alle grote platforms, van Instagram-verhalen tot LinkedIn-banners.

Wat deze tool bijzonder praktisch maakt, is de integratie met Buffer, waardoor je direct kunt plannen zonder tussen applicaties te hoeven schakelen. De selectie van sjablonen blijft echter beperkt in vergelijking met bredere ontwerpplatforms.

De beste functies van Snappa

Pas ontwerpen direct aan voor meer dan 30 sociale mediaformaten met de functie Magic Resize .

Krijg suggesties voor ontwerpverbeteringen van de ingebouwde Graphics Autopilot .

Pas de merkkleuren consistent toe met behulp van de opslagruimte voor kleuren van de merktoolkit.

Beperkingen van Snappa

Beperkte aangepaste tekengereedschappen maken het moeilijk om originele afbeeldingen helemaal zelf te maken.

De sjabloonbibliotheek is sterk gericht op sociale media en biedt geen opties voor printontwerp.

Geen geavanceerde laagbeheer- of overvloeimogelijkheden

De selectie van lettertypes blijft beperkt in vergelijking met andere ontwerpplatforms.

Prijzen van Snappa

Free

Pro: $15/maand

Team: $30/maand

Snappa-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 35 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Snappa?

Een nuttige recensie op G2 legt het goed uit:

De flexibiliteit om met tekst te werken – stijlen, kleuren en verhoudingen aanpassen –, de opslagruimte per project en het gebruiksgemak van het platform zijn de dingen die ik het leukst vind aan Snappa tijdens de bewerking van mijn materiaal wanneer ik weinig tijd heb en geen expert ben in ontwerptools.

De flexibiliteit om met tekst te werken – stijlen, kleuren en verhoudingen aanpassen –, de opslagruimte per project en het gebruiksgemak van het platform zijn de dingen die ik het leukst vind aan Snappa tijdens de bewerking van mijn materiaal wanneer ik weinig tijd heb en geen expert ben in ontwerptools.

📮 ClickUp Insight: 11% van onze respondenten gebruikt AI voornamelijk voor brainstormen en het bedenken van ideeën. Maar wat gebeurt er daarna met deze briljante ideeën? Hiervoor heb je een AI-aangedreven Whiteboard nodig , zoals ClickUp Whiteboards, waarmee je ideeën uit de brainstormsessie direct kunt omzetten in taken. En als je een concept niet helemaal kunt uitleggen, vraag je gewoon de AI-afbeeldingsgenerator om een afbeelding te maken op basis van je prompt. Het is de alles-in-één-app voor werk waarmee je sneller ideeën kunt bedenken, visualiseren en uitvoeren!

3. Fotor AI (het beste voor AI-fotobewerking)

via Fotor AI

De AI Portrait-functie van Fotor AI kan gezichten detecteren en gerichte verbeteringen toepassen, zoals het bleken van tanden en het gladstrijken van de huid. Naast basisbewerkingen bevat het Canva AI-alternatief een kunstgenerator die foto's omzet in artistieke stijlen met behulp van tekstprompts.

Toch kan de AI-verwerking tijdens piekuren traag zijn. Bovendien vereisen sommige geavanceerde functies voor de bewerking een premiumabonnement, wat al snel in de papieren loopt.

De beste functies van Fotor AI

Pas automatisch de belichting, het contrast en de verzadiging aan op basis van de afbeeldingscontent met behulp van AI Scene Enhancement .

Herstel zwart-witfoto's naar kleur met de AI Photo Colorizer .

Verwijder complexe achtergronden met behulp van AI-aangedreven uitsnijgereedschappen die fijne details kunnen verwerken.

Verbeter de kwaliteit van portretten met AI-gestuurde huidretouchering en verbeteringen van gelaatstrekken.

Beperkingen van Fotor AI

Beperkte ondersteuning voor bestandsformaten in vergelijking met professionele software voor fotobewerking

Batchverwerkingsmogelijkheden zijn beperkt bij lagere abonnementen.

Prijzen van Fotor AI

Free

Fotor Pro: $ 10,99/maand

Fotor Pro+: $ 23,99/maand

Fotor AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 320 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1035 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fotor AI?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Fotor voegt een gebruiksvriendelijke interface toe om het gebruik en de selectie van AI-tools en afbeeldingsgeneratoren te vergemakkelijken. Afbeeldingen kunnen worden gemaakt op basis van prompts, of u kunt uw eigen afbeeldingen uploaden op basis van prompts en vervolgens AI-filters selecteren om ze te bewerken of te wijzigen, inclusief het toevoegen van beweging en speciale effecten. U kunt het ook gebruiken als ontwerptool om logo's en andere illustraties te maken. Ik neem meestal wat Fotor begint en pas het vervolgens uitgebreid aan met behulp van traditionele ontwerp- en bewerkingstechnieken.

Fotor voegt een gebruiksvriendelijke interface toe om het gebruik en de selectie van AI-tools en afbeeldingsgeneratoren te vergemakkelijken. Afbeeldingen kunnen worden gemaakt op basis van prompts, of u kunt uw eigen afbeeldingen uploaden op basis van prompts en vervolgens AI-filters selecteren om ze te bewerken of te wijzigen, inclusief het toevoegen van beweging en speciale effecten. U kunt het ook gebruiken als ontwerptool om logo's en andere illustraties te maken. Ik neem meestal wat Fotor begint en pas het vervolgens uitgebreid aan met behulp van traditionele ontwerp- en bewerkingstechnieken.

4. Adobe Express (het beste voor merkconsistentie)

via Adobe Express

In tegenstelling tot zelfstandige tools voor samenwerking tussen ontwerpteams, kan Adobe Express naadloos worden geïntegreerd in het Creative Cloud-ecosysteem. Deze verbinding biedt directe toegang tot de uitgebreide bibliotheek van Adobe Stock en Creative Cloud Libraries voor merkmiddelen.

De functie Quick Actions van het Canva AI-alternatief voert veelvoorkomende taken zoals het verwijderen van achtergronden of het aanpassen van de grootte van afbeeldingen in enkele seconden uit.

De beste functies van Adobe Express

Krijg rechtstreeks in de editor toegang tot de premiumcollectie van Adobe Stock met meer dan 200 miljoen assets.

Maak geanimeerde afbeeldingen en video-content met behulp van op een tijdlijn gebaseerde bewerkingstools.

Genereer QR-codes rechtstreeks in ontwerpen voor gedrukte en digitale marketingmaterialen.

Beperkingen van Adobe Express

Een Adobe Creative Cloud-abonnement is vereist voor toegang tot premium aanpasbare sjablonen en stockafbeeldingen.

Beperkte offline functies in vergelijking met Creative Suite-toepassingen voor desktopcomputers

Sommige gebruikers melden langzamere laadtijden bij het werken met grote afbeeldingsbestanden.

Prijzen van Adobe Express

Free

Adobe Express Premium: $ 9,99/maand.

Adobe Firefly Pro: $ 19,99/maand

Adobe Express Teams: $ 4,99/gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Adobe Express

G2: 4,5/5 (meer dan 390 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1210 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Adobe Express?

Echte feedback uit een G2-recensie:

Ik gebruik graag Adobe Express als ik iets moet ontwerpen zonder dat ik een grafisch ontwerper ben. Het is superintuïtief en gebruiksvriendelijk, en ik kan er snel professioneel ogende dingen mee maken. Ik vind het ook erg fijn dat ze een AI hebben die helpt bij de bewerking. Dat is een erg handige functie.

Ik gebruik graag Adobe Express als ik iets moet ontwerpen zonder dat ik een grafisch ontwerper ben. Het is superintuïtief en gebruiksvriendelijk, en ik kan er snel professioneel ogende dingen mee maken. Ik vind het ook erg fijn dat ze een AI hebben die helpt bij de bewerking. Dat is een erg handige functie.

💡 Pro-tip: Probeer prompt chaining. Genereer iets eenvoudigs, beschrijf vervolgens wat je er leuk aan vindt en maak dat je volgende prompt.

5. Visme (het beste voor datavisualisatie)

via Visme

Waar andere tools voor het projectmanagement grafieken als bijzaak behandelen, maakt Visme ze tot een integraal onderdeel van de ervaring. Het platform maakt rechtstreeks verbinding met Google Spreadsheets- en Microsoft Excel-bestanden en werkt grafieken automatisch bij wanneer gegevens veranderen.

De interactieve kaart maakt het mogelijk om op bepaalde gebieden te klikken om geografische gegevens te presenteren. De leercurve kan echter steil zijn voor gebruikers die eenvoudige drag-and-drop-functionaliteit verwachten.

De beste functies van Visme

Zorg voor naadloze werkstroom -goedkeuringsprocessen voor grafische ontwerpen voor teamsamenwerking.

Start schermopnames rechtstreeks vanuit presentaties voor tutorialcontent.

Beheer de instellingen van de animatietijdlijn om complexe presentatiesequenties te maken.

Beperkingen van Visme

De gratis versie bevat Visme-branding op alle geëxporteerde content.

Beperkte variatie in sjablonen buiten zakelijke en educatieve thema's

Voor samenwerkingsfuncties is een duurder abonnement voor teams vereist.

Prijzen van Visme

Free

Starter: $29/maand

Pro: $59/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Visme

G2: 4,5/5 (445+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (715+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Visme?

Volgens een recensent op G2:

Visme biedt een ongelooflijk intuïtieve interface met een breed scala aan sjablonen waarmee je eenvoudig professionele presentaties, infographics en rapporten kunt maken. De drag-and-drop-functionaliteit, aanpasbare assets en ingebouwde grafieken en diagrammen helpen bij het stroomlijnen van werkstroomprocessen, vooral voor teams met verschillende niveaus van grafische ontwerpervaring.

Visme biedt een ongelooflijk intuïtieve interface met een breed scala aan sjablonen waarmee je eenvoudig professionele presentaties, infographics en rapporten kunt maken. De drag-and-drop-functionaliteit, aanpasbare assets en ingebouwde grafieken en diagrammen helpen bij het stroomlijnen van werkstroomprocessen, vooral voor teams met verschillende niveaus van grafische ontwerpervaring.

🧠 Leuk weetje: De Britse kunstenaar Harold Cohen creëerde in het begin van de jaren '70 AARON, een van de eerste AI-kunstprogramma's. Het programma kon zelfstandig tekenen en Cohen beschouwde het meer dan 40 jaar lang als zijn artistieke partner.

6. Figma AI (het beste voor collaboratief ontwerpen)

via Figma AI

De functie Auto Layout van Figma AI past ontwerpen automatisch aan wanneer de content verandert, waardoor de ruimte en uitlijning consistent blijven. Met het Component System kunnen teams herbruikbare ontwerpelementen maken die in alle Instances worden bijgewerkt.

Toch kan de browser-gebaseerde interface traag aanvoelen bij het verwerken van complexe bestanden met veel tekengebieden. Bovendien zijn de AI-functies nog in bèta en leveren ze af en toe inconsistente resultaten op.

De beste functies van Figma AI

Maak realtime samenwerking mogelijk waarbij meerdere ontwerpers tegelijkertijd aan de bewerking doen met live cursors.

Creëer ontwerpsystemen met mastercomponenten die wijzigingen doorvoeren in alle Instances.

Genereer ontwerpvariaties met Make Design AI voor snelle prototyping.

Ontwikkel interactieve prototypes met geavanceerde overgangen en micro-interacties.

Beperkingen van Figma AI

De functie Make Code van Figma creëert React-code die vaak ongeorganiseerd is en niet synchroniseert met de bronontwerpen.

Als uw ontwerpsysteem niet-standaardcomponenten bevat, is het mogelijk dat Figma AI deze niet correct interpreteert.

Prijzen van Figma AI

Free

Figma AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 1215 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (815+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Figma AI?

Uit een G2-recensie:

Wat ik het leukst vind, is dat het heel gemakkelijk te gebruiken is. Iemand met basiskennis van ontwerpen zal er snel vertrouwd mee raken. Het heeft veel tools in één, zoals de mogelijkheid om vectoren en afbeeldingen te gebruiken voor bewerking en knippen, wat erg gewaardeerd wordt. Er zijn iets complexere tools voor andere soorten taken, maar daarvoor heb je een tutorial nodig. Voor de basis is het heel intuïtief.

Wat ik het leukst vind, is dat het heel gemakkelijk te gebruiken is. Iemand met basiskennis van ontwerpen zal er snel vertrouwd mee raken. Het heeft veel tools in één, zoals de mogelijkheid om vectoren en afbeeldingen te gebruiken voor bewerking en knippen, wat erg gewaardeerd wordt. Er zijn iets complexere tools voor andere soorten taken, maar daarvoor heb je een tutorial nodig. Voor de basis is het heel intuïtief.

💡 Pro-tip: Houd een dagboek bij in ClickUp Docs. Echt waar. Schrijf op wat werkte, wat niet werkte en alle rare dingen die de AI bedacht. Het versnelt je proces veel meer dan elke keer maar wat doen.

7. Piktochart (het beste voor het aanmaken van infographics)

via Piktochart

In plaats van te beginnen met een leeg canvas, biedt Piktochart gestructureerde sjablonen die speciaal zijn ontworpen voor informatieontwerp. Met de blokgebaseerde editor van dit Canva AI-alternatief kunt u content-secties verwisselen zonder de hele layout opnieuw te ontwerpen. De pictogramzoekfunctie bevat meer dan een miljoen pictogrammen, geordend op categorie en stijl.

Het addertje onder het gras? Voor het exporteren van bestanden met hoge resolutie is een premium abonnement vereist.

De beste functies van Piktochart

Vul grafieken vanuit spreadsheetgegevens met efficiënte tools voor het importeren van gegevens.

Ontwerp interactieve infographics met klikbare elementen en hover-effecten.

Aangepaste sjablonen met uw kleurenschema en lettertypen.

Beperkingen van Piktochart

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met algemene ontwerptools

De samenwerkingsfuncties blijven achter bij andere Canva AI-alternatieven zoals ClickUp en Figma.

Prijzen van Piktochart

Particulieren en bedrijven Gratis Pro: $29/maand per gebruiker Business: $49/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Free

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $ 49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Docenten en studenten Gratis Onderwijs: $39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Campus: Aangepaste prijzen

Free

Onderwijs: $ 39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Campus: Aangepaste prijzen

Non-profitorganisaties Gratis Non-profitorganisaties: $ 60/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Free

Non-profit: $ 60/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Free

Pro: $29/maand per gebruiker

Business: $ 49/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Free

Onderwijs: $ 39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Campus: Aangepaste prijzen

Free

Non-profit: $ 60/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Piktochart

G2: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (195+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Piktochart?

Hier is een eerste indruk uit een G2-recensie:

Het is gemakkelijk en eenvoudig om gebruik te maken van de applicatie waarmee je snel en zonder tijd en moeite infographics en presentaties kunt maken. Het biedt lay-outs die kunnen worden aangepast en gewijzigd, je kunt de tekst en het lettertype aanpassen en je eigen afbeeldingen of die van de applicatie toevoegen. Het stelt mij persoonlijk in staat om de informatie op een geschikte manier te ordenen door simpelweg dingen te slepen en neer te zetten en teksten toe te voegen. Het heeft een aantal grafische opties die kunnen worden aangepast aan elk soort gegevens.

Het is gemakkelijk en eenvoudig om gebruik te maken van de applicatie waarmee je snel en zonder tijd en moeite infographics en presentaties kunt maken. Het biedt lay-outs die kunnen worden aangepast en gewijzigd, je kunt de tekst en het lettertype aanpassen en je eigen afbeeldingen of die van de applicatie toevoegen. Het stelt mij persoonlijk in staat om de informatie op een geschikte manier te ordenen door simpelweg dingen te slepen en neer te zetten en teksten toe te voegen. Het heeft een aantal grafische opties die kunnen worden aangepast aan elk soort gegevens.

8. Designs. ai (het beste voor door AI gegenereerde ontwerpen)

via Designs.ai

Designs. ai genereert voltooide merkpakketten op basis van eenvoudige tekstbeschrijvingen. De Logomaker AI van het platform creëert meerdere logo-varianten op basis van uw branche en stijlvoorkeuren.

De videomaker kan marketingvideo's produceren met behulp van door AI gegenereerde scripts en beelden. Er is echter een limiet aan de aanpassingsmogelijkheden voor het gebruik van AI in grafisch ontwerp zodra de eerste concepten zijn gegenereerd.

De beste functies van Designs.ai

Maak merkrichtlijnen , waaronder logo's, kleurenpaletten en lettertypecombinaties op basis van tekstbeschrijvingen.

Start Designmaker om automatisch afbeeldingen voor sociale media, banners en drukwerk te maken.

Extraheer en pas kleurenschema's toe uit geüploade referentieafbeeldingen met de kleurmatcher.

Maak mockups van websites met behulp van AI-gegenereerde lay-outs op basis van uw branche en voorkeuren.

Beperkingen van Designs.ai

Het aanbod aan sjablonen blijft kleiner dan bij gevestigde Canva-alternatieven.

Het gratis abonnement kent beperkingen, zoals het niet kunnen downloaden van ontwerpen, het niet kunnen exporteren van bepaalde formaten en het ontbreken van premium sjablonen.

Zelfs het genereren van korte video's kan tijdrovend zijn, waarbij sommige werkstroomen enkele minuten per Clip in beslag nemen.

Prijzen van Designs.ai

Basis: $ 29/maand

Pro: $69/maand

Enterprise: $199/maand

Designs. ai beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Designs.ai?

Lees wat deze G2-recensent te zeggen had:

Het is een geweldige tool voor snelle en eenvoudige ontwerpoplossingen, je kunt je content gemakkelijk downloaden en de gebruikerservaring is goed. Zowel beginners als experts kunnen profiteren van de tools die het biedt.

Het is een geweldige tool voor snelle en eenvoudige ontwerpoplossingen, je kunt je content gemakkelijk downloaden en de gebruikerservaring is goed. Zowel beginners als experts kunnen profiteren van de tools die het biedt.

9. Pixlr (het beste voor snelle fotobewerking)

via Pixlr

Pixlr draait volledig in browsers en behoudt daarbij professionele mogelijkheden voor bewerking. Het platform biedt zowel Express (eenvoudig) als Advanced (complex) bewerkingsmodi binnen dezelfde interface.

De AI Cutout-tool verwerkt automatisch ingewikkelde selecties zoals haar en transparante objecten. Om projecten op te slaan moet je echter een account aanmaken, wat sommige gebruikers onhandig vinden.

De beste functies van Pixlr

Verwerk meerdere afbeeldingen tegelijkertijd met identieke aanpassingen met behulp van de batch-editor.

Gebruik de functie Double Exposure voor creatieve foto-overvloeieffecten.

Integreer de sjabloonontwerper om afbeeldingen voor sociale media te maken met behulp van je foto's na bewerking.

Limieten van Pixlr

De gratis versie bevat veel advertenties die de werkstroom bij de bewerking verstoren.

Limiette cloudopslagruimte in vergelijking met speciale platforms voor fotobeheer

Hoewel de interface beginnersvriendelijk is, kan deze intimiderend en inconsistent zijn, waarbij sommige snelkoppelingen niet werken zoals verwacht.

Prijzen van Pixlr

Gratis proefversie

Plus: $ 2,49/maand

Premium: $ 9,99/maand

Team: $16,99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pixlr-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (730+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 115 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pixlr?

Dit is hoe een gebruiker zijn ervaring beschreef:

Een van de grootste sterke punten van Pixlr is dat het automatisch de werkgeschiedenis opslaat, zowel in de browser als in een bestand dat je kunt downloaden. Ik benadruk ook de diversiteit aan lettertypen en de gratis te gebruiken beeldbank die het biedt, zodat ik kan experimenteren met verschillende stijlen en vanaf nul iets eenvoudigs kan maken, zoals een logo of een banner, of zelfs complexere projecten.

Een van de grootste sterke punten van Pixlr is dat het automatisch de werkgeschiedenis opslaat, zowel in de browser als in een bestand dat je kunt downloaden. Ik benadruk ook de diversiteit aan lettertypen en de gratis te gebruiken beeldbank die het biedt, zodat ik kan experimenteren met verschillende stijlen en vanaf nul iets eenvoudigs kan maken, zoals een logo of een banner, of zelfs complexere projecten.

10. Design Wizard (het beste voor marketingsjablonen)

via Design Wizard

Design Wizard past ontwerpen automatisch aan voor meerdere advertentieplatforms. De video-sjablonen bevatten bewegende beelden die zijn geoptimaliseerd voor betrokkenheid op sociale media.

Van de sjabloonstijl neigt echter naar een zakelijke esthetiek die misschien niet past bij creatieve merken. Bovendien is de stockfotobibliotheek weliswaar groot, maar mist deze de kwaliteit van premiumdiensten.

De beste functies van Design Wizard

Blader door campagnesjablonen die zijn geordend op marketingdoelstellingen, zoals leadgeneratie en merkbekendheid.

Animeer bewegende beelden met vooraf geanimeerde sjablonen voor video-content op sociale media.

Plan sociale posts rechtstreeks naar meerdere platforms vanuit de ontwerpinterface.

Limieten van Design Wizard

Aangepaste ontwerpopties zijn beperkt, waardoor het moeilijk is om unieke of zeer op maat gemaakte beelden te creëren.

Gratis ontwerpen kunnen watermerken bevatten en het downloaden kost vaak kredieten, zelfs voor bewerkingen van eerder gemaakte ontwerpen.

Opties voor rastersnap en uitlijning zijn zwak of ontbreken

Prijzen van Design Wizard

Free

Pro: $9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Design Wizard

G2: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Design Wizard?

Een recensie verwoordt het als volgt:

Design Wizard is een eenvoudige app die snel en gemakkelijk te gebruiken is. Als iemand zonder ontwerpvaardigheden gebruik ik Design Wizard om posts voor sociale media voor verschillende platforms te maken. Het beste is dat er sjablonen zijn die je kunt gebruiken. Ik heb andere tools, maar blijf Design Wizard gebruiken omdat ze de tool voortdurend updaten en nieuwe afbeeldingen en sjablonen toevoegen.

Design Wizard is een eenvoudige app die snel en gemakkelijk te gebruiken is. Als iemand zonder ontwerpvaardigheden gebruik ik Design Wizard om posts voor sociale media voor verschillende platforms te maken. Het beste is dat er sjablonen zijn die je kunt gebruiken. Ik heb andere tools, maar blijf Design Wizard gebruiken omdat ze de tool voortdurend updaten en nieuwe afbeeldingen en sjablonen toevoegen.

📖 Lees ook: Hoe creatieve professionals AI kunnen gebruiken in Canva

11. PicMonkey (het beste voor fotocollages)

via PicMonkey

Waar de meeste editors collages behandelen als eenvoudige beeldplaatsing, biedt PicMonkey geavanceerde layoutalgoritmen. De retoucheergereedschappen van het Canva AI-alternatief omvatten geavanceerde portretbewerking, zoals het bleken van tanden en het verhelderen van ogen.

De collectie Frames en randen bevat artistieke opties die passen bij verschillende fotostijlen.

De beste functies van PicMonkey

Maak dynamische collages met behulp van slimme layoutalgoritmen die foto's automatisch op een aantrekkelijke manier rangschikken.

Verken de grafische bibliotheek, die regelmatig wordt bijgewerkt met seizoensgebonden en trending ontwerpelementen.

Organiseer en deel ontwerpprojecten met teamleden met de hub-functie.

Limieten van PicMonkey

Beperkte mogelijkheden voor video-bewerking ondanks marketingnadruk op multimedia-content

Minder geavanceerde tools voor fotobewerking in vergelijking met professionele software voor bewerking

Het exporteren van afbeeldingen leidt soms tot wazige of korrelige resultaten.

Niet ideaal voor het werk met meerdere afbeeldingen of gelaagde ontwerpen – je moet vaak het ene opslaan en opnieuw importeren om het andere te gebruiken voor de bewerking.

Prijzen van PicMonkey

Gratis proefversie

Basis: $7,99/maand

Pro: $12,99/maand

Business: $ 23/maand

PicMonkey-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (405+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1140 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over PicMonkey?

Dit is wat een G2-recensie zegt over PicMonkey:

Met PicMonkey kan ik mijn foto's eenvoudig aanpassen aan elke gewenste grootte. Ik vind het handig dat ik mijn bewerkte afbeeldingen kan voorzien van door mijzelf ontworpen watermerken, zodat ik de identiteit van mijn foto's kan beschermen. Ik heb altijd toegang tot PicMonkey omdat het een online tool is, en als extraatje kan ik mijn creaties direct delen op mijn sociale netwerken.

Met PicMonkey kan ik mijn foto's eenvoudig aanpassen aan elke gewenste grootte. Ik vind het handig dat ik mijn bewerkte afbeeldingen kan voorzien van door mijzelf ontworpen watermerken, zodat ik de identiteit van mijn foto's kan beschermen. Ik heb altijd toegang tot PicMonkey omdat het een online tool is, en als extraatje kan ik mijn creaties direct delen op mijn sociale netwerken.

🔍 Wist je dat? 20,7% van de kunstenaars vindt dat het cruciaal is om het creatieve proces een echte samenwerking tussen mensen en AI te houden om kunst te maken die fris en boeiend blijft.

Schakel over en begin met ontwerpen in ClickUp

Creatief werk vertraagt wanneer teams bestanden moeten zoeken, berichten moeten doorzoeken of moeten raden wat de laatste feedback is. Zonder een duidelijk systeem gaan geweldige ideeën verloren en lopen tijdlijnen steeds verder uit.

ClickUp brengt structuur in elk onderdeel van het ontwerpproces. Teams kunnen briefings beheren, wijzigingen bijhouden, deadlines toewijzen en feedback verzamelen op één plek. Sjablonen verminderen de tijd voor de installatie. Documenten verzamelen input zonder verwarring. Whiteboards bieden iedereen een gedeelde ruimte om af te stemmen voordat de uitvoering begint.

