11 beste Figma AI-alternatieven voor ontwerpers in 2025

Figma werkt misschien voor sommigen, maar niet elke creatieve werkstroom past naadloos in het AI-ecosysteem.

Misschien bent u op zoek naar een alternatief voor Figma AI dat het bouwen van interactieve prototypes eenvoudiger maakt, zonder dat u door hoepels hoeft te springen. Of u hebt een platform nodig dat de volledige werkstroom van uw team ondersteunt, van de eerste concepten tot de uiteindelijke oplevering.

Wat de reden ook is, u bent niet de enige. Ontwerpers, productmanagers en snel werkende teams zijn op zoek naar slimmere, flexibelere tools die automatisering combineren met volledige aanpassing.

In deze gids hebben we de beste alternatieven verzameld die het proberen waard zijn. Of je nu op zoek bent naar snelheid, betere samenwerking of gewoon een tool die beter bij je proces past, hier vind je wat je zoekt.

De beste Figma AI-alternatieven in één oogopslag

Hier is een snelle vergelijking van de beste tools in deze lijst:

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Ontwerp taakwerkstromen en AI-aangedreven samenwerking AI-aangedreven whiteboards, bewerking door meerdere gebruikers, bestandsexport, ontwerpsjablonen, taakbeheer, Figma-insluitingen, documenten, meer dan 1000 naadloze integraties, vectorbewerking, Gantt-grafieken Gratis abonnement beschikbaar; Aanpassing beschikbaar voor ondernemingen Framer Interactief websiteontwerp en realtime prototyping Automatische layouts, interactieve componenten maken, realtime editor zonder code, CMS, animaties, ingebouwde hosting Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10/maand Uizard Snelle AI-aangedreven mockups en prototypes Autodesigner, themagenerator, AI-heatmaps, schermafbeelding naar ontwerp, bewerking door meerdere gebruikers Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Penpot Open source, ontwikkelaarsvriendelijke prototyping CSS Flex/Grid-layout, SVG-gebaseerde ontwerpen, inspectiemodus met code, realtime bewerking, zelfhosting Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7/editor/maand Mockplus Snelle web-/app-prototyping met samenwerking Wireframing met slepen en neerzetten, Auto-Specs, bewerking door teams, export van specificaties/code, vergelijking van ontwerpversies Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 6,20/gebruiker/maand Sketch UI/UX-ontwerp in macOS-native werkstroom Aangepaste vormen, plug-ins, bewerking van vectorafbeeldingen, CSS-export, iOS-preview, hotspot-koppelingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 12/maand per editor Adobe XD Cross-platform ontwerpen met Creative Cloud-integratie Componentstatussen, bewegingsovergangen, responsief formaat wijzigen, tools voor het overdragen van ontwikkelingswerk, synchroniseren met Creative Cloud Inbegrepen in Creative Cloud-abonnementen (varieert) Canva Visuele ontwerp- en marketingcontent Slepen en neerzetten, Magic AI-tools, automatisch formaat aanpassen, sjablonen, presentatiemodus, merkkits, beeldbewerking Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand Moqups Lichtgewicht wireframing en diagrammen UI-componenten, stencilbibliotheken, stroomdiagrammen, realtime samenwerking, masterpagina's Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand UXPin Interactief ontwerpen met echte code-componenten Op logica gebaseerde interacties, dynamische statussen, samenvoegen met React-componenten, variabelen, voorwaardelijke werkstromen Aangepaste prijzen Lunacy Offline UI/UX-ontwerp voor verschillende platforms Slepen en neerzetten, Magic AI-tools, automatisch formaat aanpassen, sjablonen, presentatiemodus, merkkits, beeldbewerking Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 14,98/gebruiker/maand

De beste Figma AI-alternatieven om te gebruiken

Voor ervaren ontwerpers die strakke tijdlijnen en veranderende behoeften van clients moeten balanceren, kunnen de juiste tools hun werkstroom maken of breken. Deze Figma AI-alternatieven ondersteunen niet alleen snelle iteratie en testen door gebruikers, maar helpen teams ook om consistentie te behouden in complexe ontwerpsystemen, prototypes en overdrachten.

Laten we eens kijken 👇

1. ClickUp (het beste voor ontwerptaak-werkstromen en AI-aangedreven creatieve samenwerking)

Creëer ontwerp-werkstromen en mockup-abonnementen met ClickUp

Ontwerpteams werken vaak met tientallen tools: één voor briefings, één voor wireframes en weer een andere voor feedback. Het resultaat? Losstaande werkstromen, chaos in versies en veel tijdverlies door het wisselen tussen tabbladen.

ClickUp voor ontwerpteams verandert dat door alles in één werkruimte samen te brengen. U kunt campagnes plannen, creatieve productie beheren en visuals genereren op hetzelfde platform.

Beheer ontwerpcampagnes, creatieve werkstromen en visuele middelen op één plek met ClickUp voor ontwerpteams

U kunt complexe ontwerpprojecten opsplitsen in behapbare taken met toegewezen personen, prioriteiten en deadlines.

Wilt u de afhankelijkheid tussen een merkvernieuwing, een UI-herziening en een lanceringscampagne in kaart brengen? Dat is eenvoudig met ClickUp Gantt-grafieken of een lijststructuur die is afgestemd op het proces van uw team.

Schakel vervolgens over naar ClickUp Whiteboards om wireframes te schetsen, ontwerpsystemen in kaart te brengen, interactieve demo's te maken of prototypes met hoge getrouwheid te ontwikkelen.

Bekijk deze video👇 voor meer informatie over ClickUp Whiteboards.

Whiteboards zijn volledig interactief, zodat u taken kunt verslepen, feedback kunt koppelen of zelfs live werkstromen kunt bouwen terwijl u in realtime samenwerkt met uw team.

Schets wireframes, ontwerp ontwerpsystemen en bouw interactieve prototypes in realtime met ClickUp Whiteboards

👀 Wist je dat? Je kunt rechtstreeks vanuit ClickUp Chat een ClickUp Whiteboard maken —klik gewoon op Nieuw Whiteboard, geef het een naam en druk op Enter. Direct samenwerken, zonder extra klikken!

Je kunt zelfs AI gebruiken binnen je ClickUp-werkruimte! ClickUp Brain, de beste AI-partner in de kamer, is rechtstreeks in Whiteboards ingebouwd. Dus als je naar een leeg canvas staart, vraag je gewoon de AI-engine om lay-outideeën, contentblokken of zelfs moodboard-visuals te genereren.

Genereer direct lay-outideeën, contentblokken of moodboard-visuals met ClickUp Brain, geïntegreerd in Whiteboards

De sjabloon voor creativiteit en ontwerp van ClickUp maakt alles nog sneller. Deze sjabloon is vooraf geladen met creatieve aanvraagformulieren, bibliotheken met middelen, projectborden en Gantt-weergaven, allemaal op maat gemaakt voor ontwerpteams die campagnes via meerdere kanalen jongleren.

Gratis sjabloon downloaden Versnel creatieve werkstromen met de sjabloon voor creativiteit en ontwerp van ClickUp

⚡ Sjabloonarchief: Op zoek naar een duidelijkere manier om creatieve projecten op te starten? Met de ClickUp Design Brief Whiteboard-sjabloon kunt u de vereisten van de client, inzichten in de target audience, ontwerpdoelen en sleutelresultaten onder één dak in kaart brengen. Het is perfect voor creatieve teams om verspreide input snel om te zetten in een gestructureerd startpunt!

Beste functies van ClickUp

Ontwerpspecificaties : documenteer ontwerprichtlijnen, onderzoeksaantekeningen en merksystemen met : documenteer ontwerprichtlijnen, onderzoeksaantekeningen en merksystemen met ClickUp Docs . Deel met belanghebbenden of zet elk document om in een gezamenlijke briefing

Whiteboards met AI : schets werkstromen voor gebruikers, brainstorm layouts en gebruik ClickUp Brain om afbeeldingen te genereren, ideeën een naam te geven of creatieve aantekeningen samen te vatten via de intuïtieve interface

Geïntegreerd taakbeheer : beheer alle ontwerptaken binnen : beheer alle ontwerptaken binnen ClickUp-taken . Stel deadlines in, wijs teamleden toe en houd de voortgang bij met aangepaste statussen, subtaken en afhankelijkheden

Realtime samenwerking : geef direct commentaar op taken, tag belanghebbenden en houd ontwerpiteraties bij in verschillende sprints. Werk samen met marketing-, product- en ontwikkelteams, allemaal op één plek

Figma-integraties en meer dan 1000 integraties: integreer Figma-prototypes rechtstreeks in taken, whiteboards of documenten. Maak bovendien verbinding met Slack, Google Drive, Notion en andere tools om creatieve werkstromen te centraliseren

Beperkingen van ClickUp

Heeft een lichte leercurve voor beginners

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

ClickUp is het beste wat me ooit is overkomen. Ik ben Art Director bij Kredo Inc. , het bovenliggende bedrijf van 3 dochterondernemingen. Ik geef leiding aan een team van ontwerpers, dus ClickUp helpt me bij projectmanagement, tijdmanagement, het delegeren van werk en nog veel meer!

ClickUp is het beste wat me ooit is overkomen. Ik ben Art Director bij Kredo Inc. , het bovenliggende bedrijf van 3 dochterondernemingen. Ik geef leiding aan een team van ontwerpers, dus ClickUp helpt me bij projectmanagement, tijdmanagement, het delegeren van werk en nog veel meer!

2. Framer (het beste voor interactief websiteontwerp en realtime prototyping)

via Framer

Framer combineert de precisie van ontwerptools met de kracht van productieklaar sites. De opvallendste functie is de mogelijkheid om van canvas naar live website te gaan met behulp van een realtime editor zonder code, aangedreven door React-componenten.

Ontwerpers kunnen automatische layouts, interactieve elementen en ingebouwde animaties gebruiken om responsieve webontwerpen te maken die zich gedragen als producten, zonder dat er tijdens het ontwerpproces een overdracht naar ontwikkelaars nodig is. Met previews op meerdere apparaten, een ingebouwd CMS en native hosting worden prototypes direct binnen het platform omgezet in gepolijste outputs.

Beste functies van Framer

Voeg complexe animaties toe, zoals scroll-effecten, parallax en looping-overgangen, zonder code met Framer Motion

Beheer dynamische content met een visueel CMS, zoals collecties, bewerking met slepen en neerzetten en realtime site-updates

Publiceer direct met staging, rollback, ingebouwde analytics, GDPR-conforme A/B-tests, geautomatiseerde SEO, SSL en wereldwijde hosting

Beperkingen van Framer

De interface is onduidelijk voor beginners, met dubbelzinnige pictogrammen en slechte navigatie, waardoor zelfs eenvoudige taken frustrerend zijn om te voltooien, zelfs in begeleide klaslokaalinstellingen

Prijzen van Framer

Persoonlijke abonnementen

Mini : $10/maand

Basis : $ 20/maand

Pro: $30/maand

Business-abonnementen

Lancering : $ 75/maand (jaarlijks gefactureerd)

Schaalbaarheid : $ 200/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Framer

G2: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Framer?

Een recensie van Capterra zegt

Figma weet wat u zoekt nog voordat u het zelf weet. Van concepten tot volwaardige ontwerpen, van wireframes tot definitieve renders en digitale export voor websites en marketingdoeleinden. Figma is 100% geïntegreerd in verschillende werkstromen binnen ons bedrijf.

Figma weet wat u zoekt nog voordat u het zelf weet. Van concepten tot volwaardige ontwerpen, van wireframes tot definitieve renders en digitale export voor websites en marketingdoeleinden. Figma is 100% geïntegreerd in verschillende werkstromen binnen ons bedrijf.

3. Uizard (het beste voor snelle AI-aangedreven mockups en prototypes)

via Uizard

Uizard is een AI-first ontwerptool en een alternatief voor Figma dat tekstprompts, schermafbeeldingen of handgetekende schetsen binnen enkele seconden omzet in bewerkbare prototypes. De functie Autodesigner genereert mockups voor meerdere schermen op basis van eenvoudige tekstinvoer.

U kunt ook wireframes of schermafbeeldingen scannen om snel aan de slag te gaan met uw ontwerpen. Met Uizard wordt het proces van idee tot prototype een soepel, intuïtief proces, zelfs voor niet-ontwerpers.

De beste functies van Uizard

Creëer volledige UI's en werkstromen voor meerdere schermen door een paar zinnen te typen – AI zorgt voor de layout, componenten en basisnavigatie

Genereer samenhangende UI-thema's op basis van afbeeldingen of URL's en krijg aandacht-heatmaps die voorspellen waar gebruikers zich zullen concentreren

Meerdere leden van het team kunnen tijdens het ontwerpproces tegelijkertijd opmerkingen plaatsen en bewerkingen uitvoeren, waarna ze klikbare prototypes of ontwikkelingsvriendelijke CSS/React-fragmenten kunnen exporteren

Beperkingen van Uizard

Uizard Autodesigner hergebruikt vaak vergelijkbare layouts, waardoor de output generiek aanvoelt. Het is geweldig om ideeën op te doen, maar je zult de ontwerpen achteraf waarschijnlijk nog flink moeten bijschaven

Prijzen van Uizard

Free Forever

Pro : $19/maand

Business : $ 39/maand (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen; op maat gemaakt voor grote teams (15+), jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Uizard

G2: 4,5/5 (45 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (190+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Uizard?

Een recensie van Capterra zegt

Dankzij Uizard hoef ik mijn idee nu niet meer in mijn hoofd voor te stellen; ik kan het snel schetsen. Dit maakt het proces van het maken van een ontwerp veel sneller.

Dankzij Uizard hoef ik mijn idee nu niet meer in mijn hoofd voor te stellen; ik kan het snel schetsen. Dit maakt het proces van het maken van een ontwerp veel sneller.

4. Penpot (het beste voor open-source, ontwikkelaarsvriendelijk UI-ontwerp en prototyping)

via Penpot

Penpot is een gratis, webgebaseerde, open-source prototyping tool op maat voor teams die volledige controle en flexibiliteit willen. Het wordt vaak beschouwd als een van de beste Figma-alternatieven en maakt naadloze samenwerking tussen ontwerpers en ontwikkelaars mogelijk door middel van functies zoals CSS Flex/Grid-layout, bewerkbare SVG-gebaseerde ontwerpen en een code-inspectiemodus.

Met realtime bewerking door meerdere gebruikers, ondersteuning voor verschillende platforms (inclusief zelfhosting) en geen gebruikslimieten, verwijdert Penpot de barrières van abonnementen en bevordert het de synergie tussen ontwerp en ontwikkeling.

De beste functies van Penpot

Bouw responsieve layouts die de productiecode (CSS Flexbox/Grid) weerspiegelen, zodat ontwikkelaars precies kunnen gebruiken wat er in het ontwerp is gebouwd

Genereer automatisch CSS, HTML/SVG-markup vanuit ontwerpen via de inspectiemodus voor een soepelere overdracht naar ontwikkelaars

Vind en beheer snel lagen/filtertypes, gebruik booleaanse bewerkingen, kleurverloopvullingen, vrije paden, geneste frames en de focusmodus

Beperkingen van Penpot

Penpot kan traag en glitchy aanvoelen bij het verwerken van grote of langlopende projecten en de prestaties kunnen haperen bij zware prototypes

Prijzen van Penpot

Free Forever

Unlimited: $7/editor/maand

Enterprise: $950/organisatie/maand

Penpot beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Penpot?

Een G2-recensie zegt

Mijn team heeft met het open-sourceplatform naadloos prototypes kunnen maken voor ontwerpers en ingenieurs

Mijn team heeft met het open-sourceplatform naadloos prototypes kunnen maken voor zowel ontwerpers als ingenieurs

5. Mockplus (het beste voor snelle web-/app-prototyping met realtime samenwerking)

via Mockplus

Mockplus is een prototypingtool voor browsers en desktops en software voor ontwerpsamenwerking die is ontwikkeld met het oog op snelheid en eenvoud. Het ondersteunt wireframing met slepen en neerzetten, interactieve elementen en ingebouwde UI-kits, plus gedeelde bibliotheken met assets en live bewerking door teams.

Teams kunnen van schets naar een klikbaar prototype gaan, annotaties toevoegen met specificaties voor ontwikkelaars en exporteren naar PDF of offline. Als alternatief voor Figma bevat Mockplus ook Auto-Specs, waarmee automatisch details worden gegenereerd die klaar zijn voor ontwikkelaars, zonder dat handmatig redlining nodig is.

De beste functies van Mockplus

Vergelijk snel ontwerpiteraties met split, fade, slide of highlight diffs

Genereer automatisch specificaties vanuit Figma, Adobe XD, Photoshop of Axure en verbeter ze vervolgens met handmatige markeringen (tekst, spatiëring, kleur, coördinerende tools)

Exporteer platformspecifieke assets en CSS-codefragmenten rechtstreeks vanuit de weergave van de ontwerpspecificaties, met ingebouwde compressie om de overdracht van de ontwikkeling te stroomlijnen

Beperkingen van Mockplus

Het uploaden van ontwerpen is beperkt tot plug-in-integraties of het slepen en neerzetten van ZIP-bestanden, wat onhandig is voor gebruikers die de voorkeur geven aan directe uploads via de browser voor een snellere installatie van projecten

Prijzen van Mockplus

Free Forever (Maximaal 10 gebruikers, geen tijdslimiet)

Premier : $ 6,20/gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mockplus

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Mockplus?

Een G2-recensie zegt

Geweldige tool voor UX-ontwerpers, hi-fi prototypes, asset management en codering, allemaal in één cloud-gebaseerde app. De plug-ins zijn ideaal om door te geven aan andere leden van het team en aan mensen die ook in Mockplus werken.

Geweldige tool voor UX-ontwerpers, hi-fi prototypes, asset management en codering, allemaal in één cloud-gebaseerde app. De plug-ins zijn ideaal om door te geven aan andere leden van het team en aan mensen die ook in Mockplus werken.

6. Sketch (het beste voor UI/UX-ontwerp in een native macOS-werkstroom)

via Sketch

Sketch is een vectorgebaseerde grafische ontwerptool exclusief voor macOS, ontwikkeld voor het maken van gebruikersinterfaces en interactieve prototypes. Het biedt een overzichtelijke, afleidingsvrije interface die is gericht op intuïtieve ontwerpwerkstromen.

Dit alternatief voor Figma is geschikt voor het ontwerpen van responsieve schermen, pictogrammen en interactieve werkstromen. Sketch stroomlijnt de overdracht naar ontwikkelaars met CSS-export en een uitgebreid ecosysteem van plug-ins.

De beste functies van Sketch

Maak aangepaste vormen, booleaanse bewerkingen, aanpasbare hoekstijlen en padmanipulatie met het gereedschap Pen

Maak gebruik van talloze community-plugins voor taken zoals meten (Sketch Measure), automatisering, export van assets en UI-verbeteringen

Koppel artboards met hotspots en bekijk werkstromen rechtstreeks op iOS-apparaten, met verbeterde selectie van hotspots en aanpasbare zichtbaarheid van prototypes

Beperkingen van Sketch

Alleen beschikbaar op macOS en kan vertragingen vertonen bij grote bestanden of oudere hardware, waardoor het minder geschikt is voor cross-platform teams of het bijhouden van complexe projecten

Prijzen van Sketch

Standaard abonnement : $ 12/maand per editor (maandelijks gefactureerd)

Business-abonnement : $ 22/maand per editor (alleen jaarlijks gefactureerd)

Licentie alleen voor Mac: $ 120 per zetel; inclusief 1 jaar updates

Beoordelingen en recensies van Sketch

G2: 4,5/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Sketch?

Een recensie van Capterra zegt

Ik gebruik Sketch sinds 2014 om iPhone-gebruikersinterfaces, pictogrammen en promotiemateriaal te maken. Het is heel eenvoudig om afbeeldingen en vectoren te maken, delen en verdelen.

Ik gebruik Sketch sinds 2014 om iPhone-gebruikersinterfaces, pictogrammen en promotiemateriaal te maken. Het is heel eenvoudig om afbeeldingen en vectoren te maken, delen en verdelen.

7. Adobe XD (het beste voor platformonafhankelijk ontwerpen met native Creative Cloud-integratie)

via Adobe XD

Adobe XD is een vectorgebaseerde UI-ontwerptool die is ontwikkeld voor ontwerpers die werken met web-, mobiele en spraakinterfaces. Het is vooral handig voor teams die al zijn geïntegreerd in het Adobe-ecosysteem, met een nauwe integratie met tools zoals Photoshop en Illustrator.

Hoewel dit alternatief voor Figma een steilere leercurve heeft, biedt XD toch uitgebreide functies voor het bouwen van interactieve prototypes en ontwerpsystemen. Recente updates hebben ook AI-aangedreven functies geïntroduceerd die werkstromen stroomlijnen, zoals contentbewuste layout en geautomatiseerde aanpassing van de grootte om repetitieve taken te versnellen.

Beste functies van Adobe XD

Creëer dynamische UI-elementen (zoals schakelaars of dropdowns) met meerdere statussen in één component

Voeg beweging en micro-interacties toe tussen tekenborden zonder dat je de tijdlijn hoeft te bewerken

Repliceer snel ontwerpelementen en vul ze automatisch met gegevens voor een snelle lay-out

Beperkingen van Adobe XD

Generatieve AI-tools zijn nog niet helemaal uitontwikkeld en gebruiksvriendelijk, vooral wanneer ze worden gebruikt via Photoshop-integratie, met beperkte hulp bij het opstarten

Prijzen van Adobe XD

Beschikbaar als onderdeel van het abonnement Adobe Creative Cloud Alle apps

Beoordelingen en recensies van Adobe XD

G2: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Adobe XD?

Een recensie van Capterra zegt

XD heeft ons team in staat gesteld om sneller ideeën te pitchen, of het nu gaat om winkelbranding, kioskbewegwijzering of bewegwijzeringssystemen.

XD heeft ons team in staat gesteld om sneller ideeën te pitchen, of het nu gaat om winkelbranding, kioskbewegwijzering of bewegwijzeringssystemen.

8. Canva (het beste voor visueel ontwerp en marketingcontent)

via Canva

Canva, het alternatief voor Figma, is een cloudgebaseerd ontwerpplatform voor ontwerpers, marketeers en teamleden zonder programmeervaardigheden. Het biedt een interface met slepen en neerzetten, een uitgebreide bibliotheek met sjablonen en ingebouwde samenwerkingstools.

Teams kunnen binnen enkele minuten afbeeldingen voor sociale media, presentaties, posters en zelfs GIF's maken dankzij realtime opmerkingen, gedeelde mappen en eenvoudig beheer van merkmiddelen.

Beste functies van Canva

Met één klik kunt u het formaat aanpassen voor verschillende formaten (Instagram, LinkedIn, afdrukken), plus transparante PNG's, PDF's en MP4's voor gebruik op meerdere kanalen

Ingebouwde presentatiemodus, eenvoudige tijdlijnanimatie en automatische ondertiteling

Genereer automatisch layouts, afbeeldingen en teksten met de AI-toolkit van Canva, inclusief Magic Write en Magic Media

Beperkingen van Canva

Hoewel Canva een uitgebreide ontwerpbibliotheek biedt, mist het precisie voor aangepaste of professionele resultaten, waardoor gebruikers vaak moeten overschakelen naar meer gespecialiseerde ontwerptools

Prijzen van Canva

Free Forever

Canva Pro : $ 15/maand voor één gebruiker

Canva Teams : $ 10/maand per gebruiker; minimaal 3 gebruikers vereist ($ 30/maand)

Canva Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Canva

G2: 4,7/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 12.500 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Canva?

Een recensie van Capterra zegt

Canva is het geheime wapen waarmee iedereen met een paar klikken op een knop direct professionele content kan maken. Ik heb Canva alleen gebruikt om een heel bedrijf op te zetten.

Canva is het geheime wapen waarmee iedereen met een paar klikken op een knop direct professionele content kan maken. Ik heb Canva alleen gebruikt om een heel bedrijf op te zetten.

9. Moqups (het beste voor lichtgewicht wireframing, diagrammen en interactieve prototyping)

via Moqups

Moqups is een webgebaseerd platform voor visuele samenwerking waarmee teams volledig vanuit de browser wireframes, diagrammen en interactieve prototypes kunnen ontwerpen. Naast mockups ondersteunt het ook stroomdiagrammen, sitemaps, UML en grafieken, waardoor het een veelzijdige hub is voor visuele planning in een vroeg stadium.

Met uitgebreide stencilbibliotheken en realtime bewerking is het gemaakt voor cross-functionele teams om online samen te brainstormen, ontwerpen en itereren.

De beste functies van Moqups

Krijg toegang tot kant-en-klare UI-componenten (iOS, Android, Bootstrap) en icon packs (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) voor gepolijste ontwerpen

Gebruik plaknotities, callouts en live opmerkingen om feedback te verzamelen en ontwerpgesprekken te sturen

Pagina's organiseren met slepen en neerzetten, ondersteuning voor mappen en masterpagina's helpen de consistentie van ontwerpen in complexe werkstromen te behouden

Beperkingen van Moqups

Flowchart-connectoren kunnen onintuïtief en frustrerend zijn in het gebruik, vooral voor gebruikers die gedetailleerde proceskaarten maken

Prijzen van Moqups

Free Forever

Solo : $12/maand

Team : $ 24/maand

Unlimited: $ 65/maand

Beoordelingen en recensies van Moqups

G2: 4,2/5 (90+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Moqups?

Een G2-recensie zegt

Moqups is eenvoudig en supersnel te gebruiken, vooral bij het ontwerpen van wireframes met een lage resolutie, met bijna alles wat u nodig hebt. Bovendien kunt u clusters maken om een prototype met lage getrouwheid voor eindgebruikers te creëren. Daarnaast kunt u ook gemakkelijk uw eigen elementen/afbeeldingen tussen projecten uploaden en sjablonen maken om nog sneller te werken. Ook is het nieuwe tabelelement veel beter dan de verouderde tabel en biedt het meer flexibiliteit.

Moqups is eenvoudig en supersnel te gebruiken, vooral bij het ontwerpen van wireframes met een lage resolutie, met bijna alles wat u nodig hebt. Bovendien kunt u clusters maken om een prototype met lage getrouwheid voor eindgebruikers te creëren. Daarnaast kunt u ook gemakkelijk uw eigen elementen/afbeeldingen tussen projecten uploaden en sjablonen maken om nog sneller te werken. Ook is het nieuwe tabelelement veel beter dan de verouderde tabel en biedt het meer flexibiliteit.

10. UXPin (het beste voor interactieve prototyping met echte code-componenten)

via UXPin

UXPin helpt ontwerpteams bij het bouwen van complexe prototypes die zich gedragen als echte apps zonder de editor te verlaten. Met interactieve statussen, variabelen, automatische layout en voorwaardelijke logica kunt u geavanceerde werkstromen van gebruikers simuleren en realistische scenario's testen.

De functie Merge overbrugt de kloof tussen ontwerp en ontwikkeling door middel van daadwerkelijk gecodeerde componenten uit Git of Storybook. UXPin verbetert ook het ontwerpproces met nieuwe AI-mogelijkheden, waardoor de consistentie van het ontwerp wordt vereenvoudigd. UXPin is een krachtige tool voor UI-ontwerp en uitermate geschikt voor teams die naadloze overdrachten eisen.

Beste functies van UXPin

Simuleer echte gebruikerservaringen met op logica gebaseerde interacties en dynamische statussen – veel geavanceerder dan statische linkprototypes

Gebruik ingebouwde variabelen, voorwaardelijke statussen, expressies en meerdere interactietriggers

Voeg gecodeerde React-componenten rechtstreeks samen in uw prototypes, zodat ontwikkelaars en ontwerpers vanuit dezelfde bron werken

Beperking van UXPin

Systeemcomponenten worden niet consistent bijgewerkt in verschillende projecten, waardoor het moeilijk is om erop te vertrouwen dat wijzigingen worden weergegeven zoals verwacht

Prijzen van UXPin

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UXPin

G2: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over UXPin?

Een recensie van Capterra zegt

Ik heb geweldige ervaringen met het maken van klikbare prototypes en deze er fantastisch uit laten zien. Tot nu toe ben ik tevreden met het werk dat ik heb kunnen maken.

Ik heb geweldige ervaringen met het maken van klikbare prototypes en deze er fantastisch uit laten zien. Tot nu toe ben ik tevreden met het werk dat ik heb kunnen maken.

11. Lunacy (het beste voor offline UI/UX-ontwerp op verschillende platforms)

via Lunacy

Lunacy is gratis, volledig uitgeruste ontwerpsoftware gebouwd door Icons8 die UI/UX-ontwerpers een krachtig alternatief voor Figma biedt. Dit platform werkt native op Windows, macOS en Linux en vereist geen stabiele internetverbinding om toegang te krijgen tot de kernfunctionaliteit.

Het zit ook boordevol krachtige AI-functies, waardoor snelle iteraties veel sneller gaan. Bovendien biedt Lunacy toegang tot een enorme ingebouwde bibliotheek met assets (pictogrammen, illustraties, foto's, UI-kits) en introduceert het unieke functies zoals automatische Z-indexering, selectie van lagen en een live Linked Design-functie die elementen van het canvas rechtstreeks synchroniseert met de productiecode.

Beste functies van Lunacy

Gebruik automatisch aanpassende lettertypekleuren en gelaagdheid (automatische Z-index), slimme selectie van lagen en tools voor directe vervanging van afbeeldingen

Werk live samen met teamleden dankzij de cloudmodus met realtime bewerking, opmerkingen, stickers en spraakaantekeningen, plus offline desktopondersteuning

AI-aangedreven tools die achtergrondverwijdering, beeldverbetering, avatar- en plaatshoudertekstgeneratoren ondersteunen om routinetaken te versnellen

Beperking van Lunacy

Het werken met grote ontwerpbestanden leidt vaak tot prestatieproblemen, waaronder crashes en UI-problemen zoals flikkerende vensters of verdwijnende interface-elementen

Prijzen van Lunacy

Free Forever

Pro : $ 14,98 per gebruiker/maand, maandelijks gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lunacy

G2: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Lunacy?

Een G2-recensie zegt

Het is een geweldige gratis tool die ik gebruik als ik schetsbestanden op een pc moet openen. Het is misschien niet de beste UX-prototypingtool op de markt, maar het is gratis en kan erg handig zijn voor dringend werk of als je Mac kapot is.

Het is een geweldige gratis tool die ik gebruik wanneer ik schetsbestanden op een pc moet openen. Het is misschien niet de beste UX-prototypingtool op de markt, maar het is gratis en kan erg handig zijn voor dringend werk of als je Mac kapot is.

Waarom kiezen voor Figma AI-alternatieven?

Figma is strak, populair en boordevol AI, maar dat betekent niet dat het voor iedereen werkt.

Hier zijn enkele punten waar gebruikers tegen problemen aanlopen en waarom het verkennen van een Figma AI-alternatief zinvoller kan zijn:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden: Hoewel het basisprototyping kan vereenvoudigen, kan de AI-aangedreven prototyping van Figma beperkingen hebben voor het maken van zeer interactieve of gespecialiseerde prototypes, waarvoor vaak handmatige installatie nodig is voor geavanceerde interacties

Onhandig voor complexe werkstromen: Figma is geweldig voor wireframes en UI, maar het beheren van interactieve prototypes op grote schaal of de integratie met bredere projectsystemen kan een uitdaging zijn

Samenwerkingsproblemen buiten het ontwerp: De samenwerkingstools van Figma zijn gemaakt voor ontwerpers. Maar als u nauw samenwerkt met ontwikkelaars, marketeers of projectmanagers, hebt u wellicht meer nodig dan alleen ontwerpbestanden, zoals geïntegreerde documenten, feedbackloops of taakbeheer

Bestandsgrootte en prestatieproblemen: Met groeiende ontwerpsystemen en gedeelde bibliotheken klagen teams vaak over trage prestaties. Overstappen naar een meer geoptimaliseerd platform kan de laadsnelheid en de vloeiendheid van de werkstroom aanzienlijk verbeteren.

