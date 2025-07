11 beste hoogte-app-alternatieven voor projectmanagement in 2025

Als u een gebruiker bent van de Height-app, komt dit u wellicht bekend voor: u hebt net een piek in productiviteit bereikt – taken vliegen u om de oren, deadlines worden (meestal) gehaald en voor één keer zit uw team niet vast in een eindeloze lus van "Wacht even, wie doet dit?"

Dan komt Height uit het niets met een bom: het gaat sluiten.

Het is net alsof je favoriete supermarkt ineens alles heeft verplaatst. Nu sta je midden in het gangpad en vraag je je af waar de pindakaas is.

Maar maak je geen zorgen, wij hebben het voorwerk al voor je gedaan!

Maar maak je geen zorgen, wij hebben het voorwerk al voor je gedaan! Of je nu een start-up bent die met een miljoen dingen jongleert of een team op afstand dat in verschillende tijdzones werkt, wij hebben 11 alternatieven voor de Height-app verzameld om de voortgang van projecten soepel bij te houden.

Wat is Height App?

Height App is een dynamische tool voor projectmanagement, ontworpen voor teams die behoefte hebben aan realtime samenwerking, automatisering en aangepaste werkstromen. Het combineert moeiteloos taakbeheer, het bijhouden van problemen en communicatie in één platform.

Met aanpasbare werkstromen, Kanban-borden en lijstweergaven voorkomt het dat uw projecten veranderen in een onbeheersbare jungle van plakbriefjes. Heeft u automatisering van projectmanagement nodig? Height App heeft het. Integraties? Het maakt verbinding met Slack, GitHub, Figma en meer. U kunt zelfs aangepaste attributen toevoegen, zodat uw taken zo gedetailleerd (of zo eenvoudig) zijn als u wilt.

🧠 Leuk weetje: Meer dan 85% van de bedrijven vertrouwt op projectmanagementsoftware, met een verwachte marktwaarde van $ 7 miljard.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Height App?

Height heeft een gestroomlijnde interface en solide taakbeheer, maar zoals elke andere tool is het niet perfect. Nu Height zijn projectmanagementdiensten stopzet, is dit het perfecte moment om uw behoeften opnieuw te evalueren en een tool te vinden die echt bij uw werkstroom past.

Hier is wat u moet overwegen bij het kiezen van uw volgende platform.

Rapportage en analyse: Height heeft geen aanpasbare dashboards en diepgaande inzichten voor serieuze, datagestuurde besluitvorming, ondanks dat het over basisfuncties voor het bijhouden beschikt

Toewijzing van middelen: Grote projectteams kunnen moeite hebben met het in evenwicht houden van de werklast en het plannen van de capaciteit in vergelijking met andere Grote projectteams kunnen moeite hebben met het in evenwicht houden van de werklast en het plannen van de capaciteit in vergelijking met andere taakbeheersoftware

Financieel beheer: Andere tools op de markt bieden betere opties voor het bijhouden van budgetten en facturering

Kant-en-klare sjablonen: Hoewel Height een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor projectplanning biedt, is deze mogelijk niet zo uitgebreid als die van andere tools

Tijdsregistratie: Height heeft geen ingebouwd systeem voor tijdsregistratie, dus u moet vertrouwen op integraties van derden om werkuren te registreren

Als een van deze factoren een dealbreaker is voor uw team, hoeft u zich geen zorgen te maken: we hebben een lijst met krachtige tools die klaar staan om het stokje over te nemen!

👀 Wist u dat? 46% van de werknemers is enigszins of zeer ontevreden over het huidige niveau van projectmanagement binnen hun organisatie.

11 hoogte-app-alternatieven in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van alle tools en waar ze het beste in zijn:

Tool Ideaal voor Sleutel functies Prijzen ClickUp Freelancers, start-ups, kleine bedrijven en ondernemingen AI-aangedreven taken, automatisering en realtime samenwerking Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand Asana Kleine tot middelgrote bedrijven en ondernemingen Takenlijsten, teamcommunicatie en Kanban-borden Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 10,99/gebruiker/maand Trello Creatieve teams, kleine teams en freelancers Kanbanborden, automatisering en taakstatussen Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 5/gebruiker/maand Notion Individuen, kleine teams en teams op afstand Aantekeningen, databases, takenlijsten en bestanden delen Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 8/gebruiker/maand Wrike Grote ondernemingen en marketingteams Aangepaste werkstromen, project dashboards en realtime updates Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 9,80/gebruiker/maand Basecamp Kleine tot middelgrote bedrijven en creatieve teams Prikborden, apps voor het delen van bestanden en teamcommunicatie $ 15/gebruiker/maand of $ 299/maand vast voor onbeperkt aantal gebruikers Jira Softwareontwikkeling en engineering teams Problemen bijhouden, sprints en backlogbeheer Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 7,75/gebruiker/maand Monday.com Particulieren, kleine tot middelgrote bedrijven en ondernemingen Automatiseer werkstromen, aangepaste velden en Gantt-grafieken Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 9/gebruiker/maand Zoho Projects Budgetbewuste kleine tot middelgrote bedrijven Tijdsregistratie, projectplanning en toewijzing van middelen Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 5/gebruiker/maand MeisterTask Individuen, kleine tot grote teams en freelancers Kanban-borden, automatisering en productiviteit van teams Gratis abonnement; Betaalde abonnementen vanaf $ 6,50/gebruiker/maand Scoro Professionele dienstverleners en financiële teams Strategisch projectmanagement, projectstatus en rapportage Betaalde abonnementen vanaf $ 26/gebruiker/maand

De 11 beste hoogte-apps om te gebruiken

Of u nu freelancer bent, een groeiende start-up of deel uitmaakt van een grote onderneming, hier zijn de beste tools voor projectmanagement die de functies, flexibiliteit en efficiëntie bieden die u nodig hebt om uw projecten op schema te houden. Laten we aan de slag gaan.

1. ClickUp (Beste voor alles-in-één projectmanagement)

Breng uw volledige werkstroom samen in een allesomvattend ecosysteem met ClickUp

Als het gaat om taakbeheer, pakt ClickUp niet alleen de kroon, maar bakt het ook je werk, versiert het en serveert het op een presenteerblaadje. Daarom is het de alles-in-één app voor werk!

Met zijn AI-aangedreven functies, aanpasbare taken en samenwerkingstools maakt ClickUp projectmanagement minder een karwei en meer een tweede natuur voor uw team.

De kern van ClickUp wordt gevormd door ClickUp-taken, de bouwstenen van elk project. Maar dit zijn niet zomaar doorsnee items op een takenlijst: elke taak is in hoge mate aanpasbaar, met aangepaste velden en statussen waarmee u werkstromen kunt afstemmen op de behoeften van uw team.

Pas uw taken aan, wijs ze toe, houd ze bij en voltooi ze met een flexibel taakbeheersysteem met ClickUp-taken

En in plaats van vast te zitten aan één layout, kunt u met ClickUp werken zoals u dat wilt. Houdt u van structuur? De lijstweergave houdt alles overzichtelijk. Heeft u een tijdlijn nodig? De ClickUp Gantt-grafiek is uw beste vriend. Er is ook de ClickUp-bordweergave voor visuele planning in Kanban-stijl.

Geef uw werkstroom een boost: vraag ClickUp AI om direct concepten op te stellen, samen te vatten of te brainstormen!

Maar wat ClickUp echt onderscheidt, is het AI-aangedreven taakbeheer. Stel je voor dat je nooit meer eindeloze e-mailthreads of Slack-berichten hoeft door te spitten. ClickUp Brain, de AI-assistent, genereert automatisch taakoverzichten, voortgangsupdates en zelfs actiepunten uit je gesprekken.

Bovendien is het ook uw ingebouwde AI-contentgenerator en ideator. Vraag gewoon wat u nodig hebt en u krijgt binnen enkele seconden aanpasbare resultaten. Moet u met specifieke LLM's werken? Geen probleem. Met ClickUp Brain kunt u binnen de app overschakelen naar GPT of Claude – u hoeft niet meer tussen tabbladen te schakelen!

Wat als u met uw team moet communiceren? ClickUp Chat houdt al uw discussies op één plek, zodat u kunt brainstormen, strategieën kunt bedenken en beslissingen kunt nemen zonder tussen apps te schakelen. Bonus? U kunt die chats binnen enkele seconden met één klik omzetten in uitvoerbare taken.

Kunnen uw projectaantekeningen, notulen van vergaderingen en brainstormsessies daadwerkelijk iets doen in plaats van alleen maar virtuele stof te verzamelen? Ja, dat kunnen ze.

ClickUp Docs is niet alleen bedoeld om ideeën op te schrijven, het is een interactieve werkruimte waar u projectrapporten kunt schrijven, documenten aan taken kunt koppelen, actiepunten kunt toewijzen, aantekeningen kunt omzetten in traceerbare taken en teamsamenwerking kunt faciliteren.

Maar wacht, er is meer. ClickUp-automatisering kan u helpen bij het automatiseren van taakupdates, statuswijzigingen, notificaties en toewijzingen, zodat uw projecten vorderen zonder dat u een vinger hoeft uit te steken. Met vooraf gemaakte sjablonen en aangepaste regels kunt u het instellen en vervolgens vergeten.

Automatiseer repetitieve taken en laat uw projecten op de automatische piloot draaien met ClickUp-automatisering

Kortom, ClickUp voor projectmanagementteams kan het allemaal: taken organiseren, aantekeningen maken tijdens vergaderingen, tijd registreren, taken automatiseren en nog energie overhouden voor meer.

Dus als u klaar bent om uw werkstroom naar een hoger niveau te tillen, staat ClickUp voor u klaar.

De beste functies van ClickUp

Automatiseer taakbeheer, prioriteer werk en genereer actie-items uit gesprekken

Gebruik de uitgebreide bibliotheek om projecten direct op te starten met sjablonen voor projectmanagement of communicatieabonnementen

Brainstorm visueel met ClickUp Whiteboards , breng ideeën in kaart, koppel ze aan taken en zet abonnementen om in actie

Integreer met meer dan 1.000 tools, waaronder Slack, Google Drive en Zoom, om uw hele werkruimte verbonden te houden zonder voortdurend tussen tabbladen te hoeven schakelen

Beperkingen van ClickUp

In het begin is er een leercurve

Sommige functies werken mogelijk beter in de desktop-app

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Alessandro I, medeoprichter en art director, zegt:

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools samenbrengt op één plek – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden. Het is flexibel genoeg om in elke werkstroom te passen en dankzij de aanpasbare weergaven (zoals Lijst, Bord en Gantt) kunt u projecten in elk gewenst format bekijken. Bovendien helpen functies zoals automatisering en sjablonen u veel tijd te besparen. Het is als een productiviteitshub die zich aanpast aan uw behoeften!

Ik vind het geweldig hoe ClickUp meerdere productiviteitstools samenbrengt op één plek – taakbeheer, documenten, whiteboards, rapportage – waardoor het eenvoudig is om alles georganiseerd te houden. Het is flexibel genoeg om in elke werkstroom te passen en dankzij de aanpasbare weergaven (zoals Lijst, Bord en Gantt) kunt u projecten in elk gewenst format bekijken. Bovendien helpen functies zoals automatisering en sjablonen u veel tijd te besparen. Het is als een productiviteitshub die zich aanpast aan uw behoeften!

2. Asana (het beste voor schaalbaar projectmanagement)

via Asana

Als u waarde hecht aan organisatie of gewoon een drukke werkweek moet beheren, biedt Asana een solide oplossing voor projectmanagement. Van eenvoudige tot complexe werkstromen, het helpt uw team op één lijn te houden en taken op één plek te structureren.

Met Asana kunt u uw werk op verschillende manieren visualiseren, AI gebruiken voor productiviteit en ervoor zorgen dat geen enkele taak verloren gaat in de afgrond van "Ik dacht dat jij dat deed. "

Beste functies van Asana

Pas projectweergaven aan met lijst-, Kanban-, kalender-, tijdlijn- of Gantt-grafieken

Organiseer taken met duidelijke eigenaren, deadlines en prioriteiten

Automatiseer werkstromen en repetitieve taken met Asana AI

Integreer met meer dan 270 apps, waaronder Slack en Google Drive

Beperkingen van Asana

Taken kunnen aan één persoon worden toegewezen, wat verwarring kan veroorzaken wanneer er meerdere mensen bij betrokken zijn

Beperkte rapportageopties maken het bijhouden van aangepaste projectgegevens moeilijk

De gratis versie heeft beperkte functies, waardoor deze minder geschikt is voor complexe behoeften

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Free Forever

Starterspakket: $13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Asana?

Een G2-recensie zegt:

Asana is geweldig om me georganiseerd te houden met al mijn clients. Ik vind het geweldig dat ik terugkerende taken kan instellen, met de intervallen die ik nodig heb om ervoor te zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt. Naarmate mijn bedrijf groeide, wist ik dat ik niet alles meer in mijn hoofd kon onthouden. Er was een kleine leercurve, zoals bij alle software waarmee je niet vertrouwd bent, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het heel gebruiksvriendelijk.

Asana is geweldig om me georganiseerd te houden met al mijn clients. Ik vind het geweldig dat ik terugkerende taken kan instellen, met de intervallen die ik nodig heb om ervoor te zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt. Naarmate mijn bedrijf groeide, wist ik dat ik niet alles meer in mijn hoofd kon onthouden. Er was een kleine leercurve, zoals bij alle software waarmee je niet vertrouwd bent, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het heel gebruiksvriendelijk.

3. Trello (Beste voor visueel taakbeheer)

via Trello

Trello biedt een eenvoudiger alternatief als spreadsheets en complexe tools uw team vertragen. Dankzij de intuïtieve interface met slepen en neerzetten kunnen zelfs de minst technisch onderlegde teamleden snel aan de slag.

Het is een uitstekende keuze voor visuele denkers, kleine teams en iedereen die de voorkeur geeft aan een eenvoudige aanpak van projectmanagement.

Beste functies van Trello

Taken verslepen tussen lijsten, van Nog te doen naar Klaar

Automatiseer repetitieve handelingen met Butler

Integreer met tools zoals Slack en Jira om alles op één plek verbonden te houden

Gebruik Trello AI om te brainstormen, content te verfijnen en vervelende taken te automatiseren

Beperkingen van Trello

Heeft geen geavanceerde rapportage functies

Mogelijk niet geschikt voor complexe projecten

Prijzen van Trello

Free Forever

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $12,50/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Trello?

Een G2-recensent schrijft:

Trello is ongelooflijk aanpasbaar en heeft veel functies die helpen bij de organisatie. Ik gebruik het voor projectmanagement om de processen van elk project bij te houden terwijl het door elke productieafdeling loopt.

Trello is ongelooflijk aanpasbaar en heeft veel functies die helpen bij de organisatie. Ik gebruik het voor projectmanagement om de processen van elk project bij te houden terwijl het door elke productieafdeling loopt.

4. Notion (het beste voor flexibele en aanpasbare werkstromen)

via Notion

Notion is als een leeg canvas voor uw werkstroom. Of u nu projecten organiseert, een teamwiki opzet of taken bijhoudt, het past zich aan uw behoeften aan.

Het is ideaal voor teams die een werkruimte willen die aanvoelt als hun eigen werkruimte, met de flexibiliteit om aangepaste dashboards, databases en documenten voor samenwerking te creëren, allemaal op één plek.

Beste functies van Notion

Structureer werk met meer dan 100 soorten content, waaronder tekst, tabellen, afbeeldingen en ingesloten databases

Pas de weergave van projecten aan met kalenders en tijdlijnen

Verhoog de productiviteit met Notion AI om content op te stellen, projectdocumentatie te schrijven , aantekeningen samen te vatten en ideeën te brainstormen

Organiseer projecten met speciale teamruimtes voor verschillende afdelingen

Beperkingen van Notion

Geen geavanceerde rapportage functies

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor complexe projecten

Prijzen van Notion

Free Forever

Plus: $12/maand per gebruiker

Business: $18/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een recensie op Capterra luidt:

Notion is tot nu toe de meest gebruikte tool. Het is handig, laadt snel en kan de notities van anderen in een oogwenk klonen. Hoewel het een krachtige tool is, heeft het meer optimalisatie- en aanpassingsfuncties nodig.

Notion is tot nu toe de meest gebruikte tool. Het is handig, laadt snel en kan in een oogwenk de notities van anderen klonen. Hoewel het een krachtige tool is, heeft het meer optimalisatie- en aanpassingsfuncties nodig.

💡 Pro-tip: Overtref deadlines. Gebruik tagsystemen zoals 'High Effort, Low Impact' of de Eisenhower Matrix- logica om uw team te helpen strategisch te prioriteren, niet alleen chronologisch.

5. Wrike (het beste voor complex projectmanagement)

via Wrike

Wanneer uw projecten uit zoveel bewegende delen bestaan, lijken ze op een domino-kettingreactie. Wrike helpt u hierbij met een aantal stappen.

Wrike brengt orde in de chaos met Gantt-grafieken, Kanban-borden, realtime dashboards en werkstromen. Het unieke aan Wrike zijn de aanpassingsmogelijkheden. Of u nu marketingcampagnes, IT-projecten of productlanceringen bijhoudt, Wrike houdt alles (en iedereen) op schema, op uw manier.

De beste functies van Wrike

Beheer meerdere projecten met dynamische Gantt-grafieken en Kanban-borden

Blijf voorop met intelligente zoekfuncties, vooraf gemaakte sjablonen voor projectmanagement en aangepaste aanvraagformulieren

Neem datagestuurde beslissingen met diepgaande analyses en realtime voortgang rapportage

Automatiseer repetitieve taken om druk werk te verminderen en de productiviteit van het team te verbeteren

Beperkingen van Wrike

Heeft geen ingebouwde chatfunctie

Kan duur zijn voor kleinere teams

Prijzen van Wrike

Free Forever

Team: $10/maand per gebruiker

Business: $25/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 3800 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Wrike?

Een Capterra-recensent zegt:

Ik vond het geweldig om deze software te gebruiken toen ik de enige gebruiker was. Dankzij de visuele layout en verschillende kleuren kon ik precies zien waar ik was in elke taak. Naarmate we groeiden, werd het echter te duur om steeds meer gebruikers toe te voegen.

Ik vond het geweldig om deze software te gebruiken toen ik de enige gebruiker was. Dankzij de visuele layout en verschillende kleuren kon ik precies zien waar ik was met elke taak. Naarmate we groeiden, werd het echter te duur om steeds meer gebruikers toe te voegen.

6. Basecamp (Beste voor vereenvoudigd projectmanagement en samenwerking)

via Basecamp

Als u projectmanagementtools eerder ingewikkeld dan nuttig vindt, biedt Basecamp een eenvoudigere oplossing. Het organiseert taken, discussies, bestanden en planningen op één plek, zodat teams gemakkelijk op schema blijven.

Het is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote teams, bureaus en consultants die op zoek zijn naar eenvoudige samenwerking.

De beste functies van Basecamp

Organiseer projecten met dashboards met takenlijsten, prikborden, planningen en bestanden

Blijf op de hoogte met het Hey!-menu voor notificaties en gebruik Pings voor directe berichten

Houd de voortgang visueel bij met Hill Charts en Mission Control voor een duidelijk overzicht van het project

Werk samen met clients door updates te delen zonder interne discussies

Basecamp-limieten

Geen ingebouwde tijdregistratie

Ontbreekt afhankelijkheid tussen taken en subtaak

Prijzen van Basecamp

Free Forever

Plus: $15/maand per gebruiker

Pro Unlimited: $299/maand

Beoordelingen en recensies van Basecamp

G2: 4,1/5 (4.300+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 14.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Basecamp?

Een Capterra-recensie zegt:

... Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en het doordachte ontwerp is het eenvoudig te navigeren en kunt u gebruikmaken van de robuuste set tools voor projectmanagement. Hoewel de software in veel opzichten uitblinkt, zou er op één gebied verbetering mogelijk zijn, namelijk het bieden van meer gedetailleerde statistieken voor het bijhouden van project tijdlijnen...

... Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en het doordachte ontwerp is het eenvoudig te navigeren en kunt u gebruikmaken van de robuuste set tools voor projectmanagement. Hoewel de software in veel opzichten uitblinkt, zou er op één gebied verbetering mogelijk zijn, namelijk het bieden van meer gedetailleerde statistieken voor het bijhouden van project tijdlijnen...

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails naar boven te halen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan het werk kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je voor wat je team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

7. Jira (Beste voor projectmanagement van softwareteams)

via Jira

Jira is een projectmanagementtool die geschikt is voor teams die Agile-methodologieën gebruiken. Als uw team gedijt op sprints, backlogs en nauwgezette werkstromen, biedt het u de structuur en flexibiliteit om alles soepel te laten verlopen.

Jira is ontworpen voor ontwikkelteams, maar is veelzijdig genoeg voor marketeers en productmanagers. Het helpt u bij het nauwkeurig plannen, bijhouden en optimaliseren van projecten.

Beste functies van Jira

Beheer en prioriteer taken met backlogbeheer

Houd afhankelijkheden en deadlines bij met de tijdlijnweergave

Monitor de voortgang met aanpasbare projectborden

Integreer met meer dan 3.000 tools zoals Microsoft Teams en Figma

Beperkingen van Jira

Steile leercurve

Beperkte functies voor het beheer van middelen

Prijzen van Jira

Free Forever

Standaard: $ 8,60/maand per gebruiker

Premium: $17/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4,3/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Jira?

Een recensie op Capterra luidt:

In het begin is het intimiderend vanwege de enorme hoeveelheid tools die het biedt, maar zodra je ze doorhebt, wordt het een zeer nuttige tool met talloze opties en de mogelijkheid om dingen aan te passen aan je team en het beheerproces te automatiseren.

In het begin is het intimiderend vanwege de enorme hoeveelheid tools die het biedt, maar zodra je ze doorhebt, wordt het een zeer nuttige tool met talloze opties en de mogelijkheid om dingen aan te passen aan je team en het beheerproces te automatiseren.

8. Monday. com (Beste voor het visualiseren van complex projectmanagement)

Monday. com is een visueel intuïtief platform dat het bijhouden van taken omzet in een georganiseerde, kleurgecodeerde ervaring. Het vereenvoudigt projectmanagement, waardoor teams gemakkelijk op één lijn blijven zonder te verzanden in details.

Als een van de beste apps voor teamcommunicatie biedt het snelle updates over de status van projecten, waardoor teams taken en verantwoordelijkheden efficiënter kunnen beheren.

Monday.com beste functies

Gebruik Gantt-grafieken om tijdlijnen, mijlpalen en afhankelijkheid in kaart te brengen

Pas dashboards aan voor realtime projectinzichten

Automatiseer repetitieve taken om tijd te besparen

Beheer de toewijzing van middelen om de werklast in evenwicht te brengen

Beperkingen van Monday.com

Het gratis abonnement mist enkele geavanceerde functies

Kan duur worden voor kleine teams

Monday. com prijzen

Free Forever

Basis: $12/maand per gebruiker

Standaard: $14/maand per gebruiker

Pro: $24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (12.800+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (5.400+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday.com?

Een recensie op Reddit luidt:

... Voor kleinere teams maken de eenvoud en schaalbaarheid van Monday.com het heel eenvoudig om aan de slag te gaan zonder overweldigd te raken. Aan de andere kant is het robuust genoeg om complexe projecten en samenwerking tussen verschillende afdelingen aan te kunnen. De prijs is concurrerend voor de waarde die het biedt, hoewel de kosten voor grotere teams kunnen oplopen. Het is zeker de moeite waard om de gratis proefversie te bekijken om te zien of het aan uw behoeften voldoet.

... Voor kleinere teams maken de eenvoud en schaalbaarheid van Monday.com het heel gemakkelijk om aan de slag te gaan zonder overweldigd te worden. Aan de andere kant is het robuust genoeg om complexe projecten en samenwerking tussen verschillende afdelingen aan te kunnen. De prijs is concurrerend voor de waarde die het biedt, hoewel de kosten voor grotere teams kunnen oplopen. Het is zeker de moeite waard om de gratis proefversie te bekijken om te zien of het aan uw behoeften voldoet.

9. Zoho Projects (het beste voor budgetprojectmanagement)

via Zoho Projects

Zoho Projects biedt een uitgebreide oplossing voor projectmanagement die functionaliteit en betaalbaarheid in evenwicht brengt. Het omvat alles van planning en het bijhouden van taken tot automatisering en rapportage, en biedt teams een gestroomlijnde ervaring.

Vooral handig voor bedrijven die al in het Zoho-ecosysteem werken, omdat het helpt om projecten georganiseerd en werkstromen efficiënt te houden.

De beste functies van Zoho Projects

Gebruik Gantt-grafieken om project tijdlijnen te visualiseren en afhankelijkheden tussen taken te beheren

Registreer factureerbare en niet-factureerbare uren met de module Urenregistratie voor een naadloze facturering

Automatiseer werkstromen met een eenvoudige interface met slepen en neerzetten om handmatige inspanningen te verminderen

Verbeter de samenwerking binnen teams met ingebouwde chat, discussieforums en een activiteitenfeed

Beperkingen van Zoho Projects

Beperkte integraties in vergelijking met andere tools

De mobiele app mist ook de volledige functionaliteit van de desktop-versie

Prijzen van Zoho Projects

Free Forever

Premium: $5/maand per gebruiker

Enterprise: $10/maand per gebruiker

Projecten plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2: 4,3/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (800+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Projects?

Een Capterra-recensent schrijft:

Zoho Projects is een robuuste tool voor projectmanagement met uitstekende automatisering van taken, samenwerking en integraties. Hoewel er een leercurve is, verbetert het de efficiëntie van de werkstroom aanzienlijk.

Zoho Projects is een robuuste tool voor projectmanagement met uitstekende automatisering van taken, samenwerking en integraties. Hoewel er een leercurve is, verbetert het de efficiëntie van de werkstroom aanzienlijk.

10. MeisterTask (Beste voor eenvoudig taakbeheer en samenwerking)

via MeisterTask

MeisterTask maakt projectmanagement eenvoudig en moeiteloos met zijn gebruiksvriendelijke Kanban-borden. Het blinkt uit in de integratie met tools zoals Slack en Google Drive, waardoor teams naadloos kunnen samenwerken.

MeisterTask is een optie voor wie waarde hecht aan eenvoud. Het organiseert taken, automatiseert repetitief werk en helpt teams om tijdens hun projecten op schema en productief te blijven.

De beste functies van MeisterTask

Gebruik Kanban-borden voor een duidelijk, visueel overzicht van de voortgang van taken

Automatiseer repetitieve processen om tijd te besparen en handmatig werk te verminderen

Start projecten sneller met kant-en-klare sjablonen op basis van best practices

Werk in realtime samen met opmerkingen, het delen van bestanden en externe uitnodigingen

Beperkingen van MeisterTask

Het gratis abonnement is beperkt tot drie projecten

Geen offline toegang

Prijzen van MeisterTask

Free Forever

Pro: $9/maand per gebruiker

Business: $16/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MeisterTask

G2: 4,6/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over MeisterTask?

Een Capterra-recensie zegt:

MeisterTask biedt tools voor taak-, project- en werkbeheer die helpen tijd te besparen en fouten te voorkomen door middel van automatisering. Helaas is MeisterTask webgebaseerd en sterk afhankelijk van internet vanwege het ontbreken van offline toegangsmogelijkheden.

MeisterTask biedt tools voor taak-, project- en werkbeheer die helpen tijd te besparen en fouten te voorkomen door middel van automatisering. Helaas is MeisterTask webgebaseerd en sterk afhankelijk van internet vanwege het ontbreken van offline toegangsmogelijkheden.

11. Scoro (het beste voor geïntegreerd project- en financieel management)

via Scoro

Voor teams in adviesbureaus, agentschappen en professionele dienstverleners biedt Scoro meer dan alleen het bijhouden van taken. Het combineert projectplanning, resource management en financieel toezicht in één platform, waardoor teams georganiseerd en winstgevend blijven.

Deze holistische aanpak maakt naadloze samenwerking mogelijk, terwijl projecten op schema blijven en budgetten onder controle blijven.

Beste functies van Scoro

Plan visueel met Gantt-grafieken die de tijdlijnen van projecten en de afhankelijkheid van taken in kaart brengen

Houd de tijd nauwkeurig bij met factureerbare en niet-factureerbare urenregistratie

Optimaliseer werklasten met behulp van tools voor resourceplanning om burn-out en onderbenutting te voorkomen

Beheer financiën met facturering, kosten bijhouden en winstgevendheid

Beperkingen van Scoro

Sommige integraties kunnen complex zijn om in te stellen

Het kan duur zijn voor kleinere teams

Prijzen van Scoro

Core: $23,90/maand per gebruiker

Groei: $38,90/maand per gebruiker

Prestaties: $59,90/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Scoro

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Scoro?

Een Capterra-recensie zegt:

Scoro heeft me voortdurend bijgestaan en de productiviteit van het team verbeterd. Aan de andere kant ontbraken enkele functies en waren er af en toe zoekproblemen, waardoor het niet helemaal perfect was. Hoewel het veel kracht heeft en enorme mogelijkheden biedt, kijk ik ernaar uit om te zien hoe het zich verder ontwikkelt.

Scoro heeft me voortdurend bijgestaan en de productiviteit van het team verbeterd. Aan de andere kant ontbraken enkele functies en waren er af en toe zoekproblemen, waardoor het niet perfect was. Hoewel het veel kracht heeft en enorme mogelijkheden biedt, kijk ik ernaar uit om te zien hoe het zich verder ontwikkelt.

💡 Pro-tip: Breng de projectmanagementmethodologieën, integratiebehoeften en het budget van uw team in kaart voordat u een tool toewijzing. De meeste tools bieden gratis proefversies, dus test er een paar voordat u een definitieve beslissing neemt!

Alle taken, geen gedoe met ClickUp

Projecten uitvoeren zonder de juiste tool leidt vaak tot chaos, verwarring en gemiste deadlines. U hebt structuur, zichtbaarheid en automatisering nodig om alles op schema te houden.

In plaats van genoegen te nemen met de basis, kunt u beter streven naar iets uitzonderlijks. ClickUp is meer dan alleen een tool voor projectmanagement: het is een krachtpatser voor strategisch projectmanagement.

Met AI-aangedreven taakbeheer, automatisering, naadloze samenwerking en inzichtelijke rapportage tilt ClickUp projectmanagement naar een hoger niveau. Klaar om het verschil te ervaren? Probeer ClickUp vandaag nog gratis!