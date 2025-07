Top 10 marketingbudgetsoftware om uitgaven bij te houden in 2025

Uit het uitgavenonderzoek van Gartner blijkt dat de marketingbudgetten voor 2025 gelijk blijven op 7,7% van de totale bedrijfsomzet. Dat is hetzelfde als vorig jaar en lang niet in de buurt van de piek van 11% die we in 2020 zagen.

Of u nu een CMO bent die verantwoordelijk is voor het abonnement van marketingstrategieën, een digitale strateeg of een marketingmanager die deze strategieën uitvoert, u staat voortdurend onder druk om meer te doen met minder.

Elke dollar moet zijn plaats verdienen.

Maar hiervoor hebt u toegang nodig tot marketingkostengegevens voor alle campagnes, kanalen en fiscale kwartalen.

Dat is waar marketingbudgetsoftware om de hoek komt kijken.

Het gaat verder dan spreadsheets door realtime zichtbaarheid van uitgaven en datagestuurde inzichten te bieden, zodat elke marketingdollar wordt verantwoord en afgestemd op uw bedrijfsdoelen.

In deze gids hebben we de beste marketingbudgettools verzameld om uitgaven bij te houden, verspilling te voorkomen en uw ROI te maximaliseren. 🤓

Topmarketingbudgetsoftware in één oogopslag

Op zoek naar een snel overzicht? Met onze vergelijking vindt u in een handomdraai de perfecte match.

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen (USD/gebruiker/maand) ClickUp Sjablonen voor het bijhouden van budgetten, afstemming van doelen, AI-inzichten via ClickUp Brain Eigenaren van kleine bedrijven, cross-functionele marketing- en operationele teams Gratis voor altijd; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand; ClickUp AI add-on voor $ 7/gebruiker/maand Abonnement AI-prognoses, scenario's voor abonnementen, realtime zichtbaarheid van budgetten, samenwerking tussen marketing en financiën Teams voor marketing en financiën in ondernemingen Aangepaste prijzen Marmind Synchroniseren van PO's en facturen, live kosten bijhouden, ERP-integratie, budgetverdeling per doel/regio Wereldwijde marketingafdelingen Aangepaste prijzen Redactie ROI-modellering, mixmodellering, CRM-integratie, aanbevelingen voor automatische optimalisatie CMO's en datagestuurde marketingteams Aangepaste prijzen CoSchedule Eén kalender, Kanban-taaktabellen, content + sociale planning, ingebouwde goedkeuringen Kleine tot middelgrote marketingteams Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand Uptempo. io Budgetplanning, prognoses, campagne kalender, prestatie dashboards Teams voor marketingactiviteiten in ondernemingen Aangepaste prijzen HubSpot Marketing Hub Campagnetools, CRM-rapportage, automatisering van marketing, ingebouwde budgettering Groeiende inbound marketing teams Betaalde abonnementen beginnen bij $ 890/maand voor drie zetels Zoho Marketing Plus Uniform dashboard, automatisering van campagnes, analyses, naadloze integratie met Zoho-apps Door Zoho aangedreven marketingteams 15 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 21,06/maand Float Visuele budgettering, taakplanning, planning van de werklast van teams, realtime bewerkingen Creatieve en projectmatige teams 30 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 7,50/maand Kantata Budgettering, resourceplanning, omzetprognoses, CRM/ERP-integratie Bureaus en dienstverlenende bedrijven Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij de beste marketingbudgetsoftware?

Niet alle budgettools zijn geschikt voor moderne marketingteams. Dit is wat echt belangrijk is 👇

Budgetplanning en -toewijzing: stel eenvoudig campagnebudgetten vast, wijs middelen toe aan teams of kanalen en pas uw marketinginspanningen direct aan

Realtime bijhouden van uitgaven: Bekijk live updates van hoeveel van het marketingbudget u hebt uitgegeven, wat er nog over is en uw huidige burn rate, zodat u niet voor verrassingen komt te staan

Integratie met marketingkanalen: De beste tools voor budgettoewijzing maken verbinding met uw tech stack, of het nu gaat om platforms voor betaalde advertenties zoals Google Ads en Meta of het CRM dat uw marketingteam gebruikt, zoals HubSpot of Salesforce, om uw advertentie-uitgaven en prestatiegegevens automatisch op te halen

Aanpasbare dashboards en rapporten: Houd de ROI van marketinginspanningen bij, visualiseer trends en vergelijk het budget met de werkelijke uitgaven met dashboards die u kunt aanpassen aan de manier waarop uw marketingafdeling werkt

ROI- en prestatieanalyses: De marketingbudgetsoftware moet u in staat stellen te visualiseren wat werkt en wat moet worden veranderd door het rendement van campagnes te analyseren en kostenlekken te identificeren

Prognoses en scenario's: Speel met verschillende scenario's en maak prognoses van toekomstige uitgaven, zodat u tijdig kunt anticiperen op bezuinigingen of grote campagnes

Goedkeuringswerkstromen en toestemmingen: Stel aangepaste goedkeuringspaden in voor wijzigingen en bepaal wie toegang krijgt tot welke budgetten, zodat u georganiseerd en in controle blijft

Waarschuwingen en notificaties: Ontvang een melding wanneer uitgaven de limiet naderen of prestaties dalen, zodat u kunt ingrijpen voordat kleine problemen grote problemen worden

Gegevensbeveiliging en compliance: Kies software die voldoet aan financiële gegevensbeveiligingsnormen zoals GDPR of SOC 2 om uw gevoelige informatie te beschermen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

de 10 beste marketingbudgetsoftware om uitgaven bij te houden in 2025

Nu u weet waar u op moet letten bij marketingbudgetsoftware, gaan we op zoek naar de juiste tool voor uw unieke behoeften.

1. ClickUp (het beste voor het beheren van budgetten en marketingcampagnes)

Beheer en visualiseer marketingcampagnes met ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat marketing-, financiële en verkoopteams helpt bij het bijhouden van marketinguitgaven, het organiseren van campagnes en het afstemmen van elke dollar op strategische doelen.

Of het nu gaat om het uitvoeren van digitale marketingcampagnes, het beheren van influencer-partnerschappen of het plannen van evenementmarketing, ClickUp, de alles-in-één app voor werk, maakt het gemakkelijk om binnen het budget te blijven en uw team volledig op één lijn te houden.

De software voor marketingprojectmanagement van ClickUp wordt uw controlecentrum voor campagneplanning, budgettering en uitvoering.

Met aangepaste velden kunt u automatiseringen instellen om de verwachte versus werkelijke uitgaven bij te houden, campagne-eigenaren toewijzen, leveranciers taggen en betalingsgegevens registreren.

U kunt zelfs velden toevoegen zoals:

Toegewezen budget

Besteed bedrag

Resterend budget

Uitgavencategorie (bijv. betaalde advertenties, gebeurtenissen, influencers, enz. als onderdeel van het advertentiebudget)

Gebruik AI-aangepaste velden om automatiseringen in te stellen voor uitgavencategorieën binnen het uitgebreide marketingbudget

Om de planning en uitvoering te versnellen, komt ClickUp Brain u te hulp. U kunt het gebruiken om in enkele seconden campagne-overzichten, content-ideeën, casestudy's en posts voor sociale media te genereren. Het beste is dat het relevante details over uw marketingbudget ophaalt uit de gegevens die het al heeft.

Genereer een aangepast budget voor marketingcampagnes met ClickUp Brain

Met ClickUp Dashboards kunt u realtime visualisaties van uw marketingbudget maken:

Gebruik staafdiagrammen of cirkeldiagrammen om geplande en werkelijke uitgaven te vergelijken

Voeg widgets toe voor burn rate, totale uitgaven per kanaal of ROI-schattingen

Bouw aangepaste dashboards voor verschillende belanghebbenden, bijvoorbeeld één voor uw CMO en één voor campagnemanagers

U krijgt volledig inzicht in hoe campagnekosten zich in realtime opstapelen, waardoor het veel eenvoudiger wordt om budgetten over kwartalen of afdelingen te herverdelen.

Visualiseer marketingprestatiestatistieken zoals impressies en likes per week, kanaal en maand met aanpasbare ClickUp-dashboards

Als het gaat om het daadwerkelijk goedgekeurd krijgen van uw marketingbudget, bespaart ClickUp voor financiële teams u veel tijd, vooral bij samenwerking tussen verschillende afdelingen. Financiële teams kunnen binnen ClickUp gedeelde werkstromen voor budgettering opzetten met behulp van lijsten, mappen en aangepaste velden die zijn afgestemd op marketinguitgaven. Een map met de naam 'Marketing Q3 Budget' kan bijvoorbeeld taken of items voor elke campagne of elk kanaal bevatten. Zo ontstaat een live, gestructureerd overzicht van de financiële activiteiten van de marketingafdeling.

Om de werkstroom tussen afdelingen goed te laten verlopen, kunt u nu realtime waarschuwingen en acties instellen via ClickUp Automations op basis van specifieke budgetgerelateerde triggers. Bijvoorbeeld:

Breng het team onmiddellijk op de hoogte als een campagne de uitgavenlimiet overschrijdt

Wijs automatisch vervolgopdrachten toe wanneer een taak 'Budgetherziening' is voltooid

Leid nieuwe uitgavenverzoeken door naar de juiste stakeholder voor goedkeuring

Automatiseer repetitieve taken en verschuif hele project tijdlijnen met slechts een paar klikken met ClickUp Automatisering

De beste functies van ClickUp

Taakwerkstromen met budgetten: De functies voor projectmanagement van ClickUp kunnen worden geïntegreerd met budgettering. De functies voor projectmanagement van ClickUp kunnen worden geïntegreerd met budgettering. Aangepaste taakstatussen zoals 'Actief' of 'In afwachting' geven de status van campagne-uitgaven weer en geneste subtaken kunnen budgetregelitems vertegenwoordigen

Budget bijhouden met doelen: Stel kwartaal- of campagnespecifieke budgetlimieten in en houd deze bij met Stel kwartaal- of campagnespecifieke budgetlimieten in en houd deze bij met ClickUp Goals . U kunt uitgaven doelen opsplitsen in targets voor elk kanaal (zoals Google Ads of influencer-uitgaven), deze koppelen aan live taken of aangepaste velden en de voortgang automatisch bijwerken naarmate de uitgaven evolueren

Samenwerking en goedkeuringen: Ingebouwde chat- en redactiefuncties vergemakkelijken de samenwerking tijdens de budgetplanning en goedkeuringen. Teams kunnen budgetitems bespreken in Ingebouwde chat- en redactiefuncties vergemakkelijken de samenwerking tijdens de budgetplanning en goedkeuringen. Teams kunnen budgetitems bespreken in de ClickUp-chatweergave en Redactie gebruiken om feedback te krijgen of budgetdocumenten goed te keuren

Gecentraliseerd delen van kennis: Zet uw werk en de kennis die u nodig hebt om het te doen in Zet uw werk en de kennis die u nodig hebt om het te doen in ClickUp Documenten , zodat kennis direct toegankelijk en gemakkelijk te vinden is voor iedereen in uw marketingteam

Kant-en-klare sjablonen: Gebruik kant-en-klare sjablonen om uw gegevens plug-and-play te maken, zoals de Gebruik kant-en-klare sjablonen om uw gegevens plug-and-play te maken, zoals de ClickUp-sjabloon voor evenementenbudgetten , om uw hele evenement te organiseren. En gebruik de sjabloon voor budgetvoorstellen van ClickUp om al uw projectkosten gedetailleerd te documenteren

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers maken de aantekening dat de uitgebreide functies zonder goede training overweldigend kunnen zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp onderscheidt zich door zijn opmerkelijke veelzijdigheid en is geschikt voor een breed bereik van industrieën en teams, waardoor het perfect past voor projectmanagement in verschillende domeinen. Of u nu een marketingcampagne organiseert, softwareontwikkelingsprojecten beheert of gewoon persoonlijke taken beheert, ClickUp beschikt over het aanpassingsvermogen om aan uw unieke behoeften te voldoen.

ClickUp onderscheidt zich door zijn opmerkelijke veelzijdigheid en is geschikt voor een breed bereik van sectoren en teams, waardoor het perfect past bij projectmanagement in verschillende domeinen. Of u nu een marketingcampagne organiseert, softwareontwikkelingsprojecten beheert of gewoon persoonlijke taken beheert, ClickUp beschikt over het aanpassingsvermogen om aan uw unieke behoeften te voldoen.

⚡ Sjabloonarchief: Wilt u een budget indienen dat sneller wordt goedgekeurd? Met deze sjablonen voor budgetvoorstellen kunt u kosten, doelen en ROI duidelijk presenteren, zonder gedoe met opmaak.

2. Planful (het beste voor uitgebreide financiële planning en prognoses van marketinguitgaven)

via Planful

Met Planful kunnen marketing- en financiële teams gedetailleerde jaarbegrotingen opstellen en deze direct aanpassen met voortschrijdende prognoses. In plaats van statische jaarplannen kunt u gebruikmaken van machine learning-prognoses op basis van historische prestaties om slimmere begrotingen op te stellen die inspelen op seizoensgebonden trends, veranderende markten of onverwachte campagnewijzigingen.

De module Marketing Performance Management (voorheen Plannuh) is handig voor teams die zich richten op ROI. U kunt marketinginvesteringen tot op campagne- en kanaalniveau bijhouden, zodat u volledig inzicht krijgt in wat werkt en wat verspilde uitgaven zijn. Voeg realtime tijdsregistratie toe, direct geïntegreerd met uw financiële systemen, en u weet altijd precies waar uw budget naartoe gaat en wat het resultaat is.

De beste functies van Planful

Detecteer automatisch afwijkingen of patronen van te hoge uitgaven in uw marketingbudgetten met Planful AI en signalen

Werk samen met CMO's, financiële en marketingmanagers om voorstellen in te dienen, wijzigingen goed te keuren en bewerkingen bij te houden met een ingebouwd controlespoor

Simuleer verschillende uitgavensituaties, zoals het lanceren van nieuwe campagnes of het terugschroeven van slecht presterende campagnes, met scenario's, terwijl u ook de toegewezen, geplande en werkelijke kosten bijhoudt

Beperkingen van abonnementen

Gebruikers van Planful melden trage gegevensopvraging, complexe rapportage en zorgen over schaalbaarheid

Abonnementen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Planful

G2: 4,3/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Planful?

Een recensie van Capterra zegt:

Planful is ongelooflijk flexibel en ik heb de marketingfunctie kunnen beheren, ongeacht wat het bedrijf en de markt ons voor de voeten werpen. Ik heb absoluut vertrouwen in waar onze uitgaven op een bepaalde dag naartoe gaan en ik kan snel geld naar een nieuw initiatief verschuiven zonder me af te vragen wat de impact op andere campagnes of het budget zal zijn.

Planful is ongelooflijk flexibel en ik heb de marketingfunctie kunnen beheren, ongeacht wat het bedrijf en de markt ons voor de voeten wierpen. Ik heb absoluut vertrouwen in waar onze uitgaven op een bepaalde dag naartoe gaan en ik kan snel geld naar een nieuw initiatief verschuiven zonder me af te vragen wat de impact op andere campagnes of het budget zal zijn.

🧠 Leuk weetje: De campagne 'Most Interesting Man in the World' van Dos Equis zorgde tijdens de looptijd voor een omzetstijging van 22% in de VS. Het personage werd zo iconisch dat mensen het teken zelfs als meme deelden.

📚 Lees ook: Beste marketingplanningssoftware voor campagnes

3. MARMIND (het beste voor top-down en bottom-up marketingbudgetcontrole in ondernemingen)

via MARMIND

MARMIND is ontwikkeld voor marketingteams van ondernemingen die volledige zichtbaarheid en controle nodig hebben over strategische budgetten en budgetten op campagneniveau.

Het ondersteunt zowel top-down budgettering (het instellen van jaarlijkse budgetten op afdelingsniveau) als bottom-up prognoses (het opstellen van prognoses op basis van individuele campagnekosten). Deze dubbele methode helpt marketingleiders om uit te zoomen voor het grote geheel of in te zoomen op de details, per regio, kanaal, product of team.

De beste functies van MARMIND

Biedt beheer van bestellingen en facturen dat rechtstreeks verbinding maakt met uw ERP-systemen

Segmenteer budgetgegevens op productlijn, regio, periode of marketingdoel met de multidimensionale budgetweergave

Geautomatiseerde live prognoses herberekenen uw geplande, toegewezen en werkelijke uitgaven

Beperkingen van MARMIND

Het afstemmen van kosten kan een uitdaging zijn en vereist nauwlettende monitoring

Prijzen van MARMIND

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MARMIND

G2: 4,3/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over MARMIND?

Een G2-recensie zegt:

Marmind biedt een uitgebreid overzicht van tijd, budget en middelen, waardoor campagneplanning en -uitvoering veel efficiënter verlopen. Het platform maakt het eenvoudig om marketingcampagnes uit te voeren en naadloos samen te werken als team. Bovendien is hun klantenservice responsief en oprecht behulpzaam, wat een grote toegevoegde waarde heeft voor de algehele ervaring.

Marmind biedt een uitgebreid overzicht van tijd, budget en middelen, waardoor het plannen en uitvoeren van campagnes veel efficiënter verloopt. Het platform maakt het eenvoudig om marketingcampagnes te voeren en naadloos samen te werken als team. Bovendien is hun klantenservice responsief en oprecht behulpzaam, wat een grote toegevoegde waarde heeft voor de algehele ervaring.

4. Proof Analytics (het beste voor datagestuurde optimalisatie van marketingbudgetten en ROI-modellering)

via Redact ie

Proof Analytics functioneert als een platform voor marketing resource management (MRM) dat campagneplanning, budgetregistratie, prestatieanalyse en ROI-modellering combineert. Hiermee kunnen teams marketingactiviteiten organiseren, budgetten toewijzen, tijdlijnen instellen en prestaties monitoren vanuit een centrale interface. Met ingebouwde tools voor realtime registratie van uitgaven en prestaties kunnen teams zien hoe budgetten worden gebruikt en deze vergelijken met resultaten zodra de gegevens binnenkomen.

Het platform bevat een geautomatiseerd optimalisatiesysteem dat analytics en AI gebruikt om historische campagneprestaties te evalueren. Proof Analytics ondersteunt marketingmixmodellering en helpt te bepalen welke kanalen of campagnes het meest bijdragen aan de ROI. Op basis van deze analyse kan het systeem aanpassingen aan de verdeling van het budget aanbevelen, zoals het herverdelen van middelen van minder goed presterende naar effectievere kanalen.

De beste functies van Proof Analytics

Geautomatiseerde ROI-rapportage biedt attributiemodellen om het rendement van elke marketingactiviteit te kwantificeren

Salesforce-integratie koppelt CRM-gegevens, zoals leads en kansen, rechtstreeks aan marketingbudgetten, waardoor uitgaven aan resultaten kunnen worden gekoppeld zonder dat extra tools of handmatig bijhouden nodig zijn

Goedkeurings- en werkstroomfuncties zijn in het platform ingebouwd, zodat teams budgetwijzigingen kunnen indienen, campagne-updates kunnen bijhouden en cross-functionele samenwerking vanuit één systeem kunnen beheren

Limieten van Proof Analytics

Succes hangt sterk af van robuuste datapijplijnen en schone, toegankelijke gegevens; voortdurende problemen op dit gebied kunnen de betrouwbaarheid van prognoses ondermijnen

Prijzen van Proof Analytics

Aangepaste prijzen

Redactie beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Wist u dat? In een uitgebreid marketingbudget volgen marketeers de 70/20/10-regel, waarbij ze 70% van hun gemiddelde marketingbudget toewijzen aan kerntactieken, 20% aan nieuwe kanalen en 10% aan experimenten.

5. CoSchedule (het beste voor het organiseren van contentplanningen en het afstemmen van marketingprojecten)

via CoSchedule

CoSchedule helpt marketingteams content te organiseren, campagnes op elkaar af te stemmen en dagelijkse activiteiten te beheren vanaf één platform.

Het platform bevat ook functies voor project- en taakbeheer die speciaal zijn ontwikkeld voor marketingwerkstromen. Teams kunnen campagnes maken en beheren met behulp van taakborden, verantwoordelijkheden toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bewaken in formats zoals Kanban. Goedkeuringsprocessen worden afgehandeld via ingebouwde werkstromen waarmee belanghebbenden content rechtstreeks binnen het platform kunnen beoordelen en goedkeuren.

De beste functies van CoSchedule

Met geïntegreerde content en social publishing kunnen teams blogs, e-mails en posts op sociale media op één plek maken, plannen en beheren

Analytics en prestaties bijhouden bieden inzichten op campagneniveau, zoals het openen van e-mails, sociale betrokkenheid of het voltooien van taken

Een uniforme marketingkalender brengt alle content, campagnes en socialemediamarketingberichten samen in één weergave

CoSchedule-limieten

Problemen met platformintegraties, met name LinkedIn, waar gebruikers vaak problemen melden met verificatie en onbetrouwbare rapportage van activiteiten

Prijzen van CoSchedule

Gratis kalender

Sociale kalender: $19/gebruiker/maand

Agency Calendar: $59/gebruiker/maand

Contentkalender: Aangepaste prijzen

Marketing Suite: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoSchedule

G2: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over CoSchedule Marketing Suite?

Een G2-recensie zegt:

CoSchedule biedt een aantal functies, van een kalender met slepen en neerzetten tot een chatsysteem waarmee u uw teamgenoten in projecten kunt taggen. U kunt een lijst met taken per campagne of project maken en de juiste medewerkers taggen om ervoor te zorgen dat een project wordt voltooid. U kunt ook foto's, bestanden en andere assets aan het project toevoegen om alles op één plek te bewaren.

CoSchedule biedt een aantal functies, van een kalender met slepen en neerzetten tot een chatsysteem waarmee u uw teamgenoten in projecten kunt taggen. U kunt een lijst met taken per campagne of project maken en de juiste medewerkers taggen om ervoor te zorgen dat een project wordt voltooid. U kunt ook foto's, bestanden en andere assets aan het project toevoegen om alles op één plek te bewaren.

📮 ClickUp Insight: 47% van de respondenten van onze enquête heeft nog nooit AI gebruikt voor handmatige taken, maar 23% van degenen die AI wel hebben geïmplementeerd, zegt dat hun werklast aanzienlijk is verminderd. Dit contrast is wellicht meer dan alleen een technologische kloof. Terwijl early adopters meetbare voordelen behalen, onderschat de meerderheid wellicht hoe transformatief AI kan zijn in het verminderen van cognitieve belasting en het terugwinnen van tijd. 🔥 ClickUp Brain overbrugt deze kloof door AI naadloos in uw werkstroom te integreren. Van het samenvatten van threads en het opstellen van content tot het opsplitsen van complexe projecten en het genereren van subtaken, onze AI kan het allemaal. U hoeft niet meer te schakelen tussen tools of helemaal opnieuw te beginnen. 💫 Echte resultaten: STANLEY Security heeft de tijd die wordt besteed aan het opstellen van rapporten met 50% of meer verminderd met de aanpasbare rapportagetools van ClickUp, waardoor hun teams zich minder hoeven te concentreren op het opmaken van rapporten en meer op het maken van prognoses.

📚 Lees ook: Hoe projectbeperkingen beheren met voorbeelden en sjablonen

6. Uptempo. io (het beste voor holistische marketingactiviteiten in grote teams)

via Uptempo.io

Uptempo. io brengt planning, budgettering en prestatiebeheer samen in één verbonden platform. Het combineert tools van Allocadia (budgettering), BrandMaker (werkstroom en uitvoering) en Hive9 (analyse) om een uniform systeem te creëren voor het beheer van marketingactiviteiten van begin tot eind. Teams kunnen campagnes plannen, promotiestrategieën opstellen, budgetten bijhouden, resultaten monitoren en elk initiatief koppelen aan strategische doelen.

Het ondersteunt continue campagneplanning, zodat teams niet vastzitten aan statische jaarlijkse budgetten. Abonnementen kunnen worden bijgewerkt naarmate prioriteiten verschuiven, en elke campagne bevat doelen, tactieken en financiering in één kalenderweergave. Met de financiële tools van Uptempo kunnen gebruikers geplande, toegewezen en werkelijke uitgaven in realtime bekijken.

De beste functies van Uptempo.io

Integraties met financiële systemen ondersteunen geautomatiseerde afstemming en tonen het budgetgebruik per product, regio of campagne

Voorspellende inzichten en 'wat-als'-analyses maken gebruik van analytics van Hive9 om de ROI te voorspellen, risico's te signaleren en verschillende budgetscenario's te testen

Functies voor het instellen en meten van doelen brengen elke campagne en elk uitgavenitem in kaart en koppelen deze aan specifieke marketingdoelstellingen, zoals bijdrage aan de pijplijn of merkimpact

Beperkingen van Uptempo.io

Het platform kan traag laden en updaten, vooral bij het verwerken van grote hoeveelheden gegevens

Prijzen van Uptempo.io

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Uptempo. io

G2: 4,1/5 (meer dan 140 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Uptempo.io?

Een G2-recensie zegt:

Door de integratie van belangrijke verkoop- en marketingplatforms hebben we een beter inzicht gekregen in marketing en een betrouwbare basis voor rapportage over het rendement op investeringen (ROI). We hebben onze marketingplanning gestroomlijnd, zodat we snel belangrijke zakelijke drijfveren kunnen identificeren, potentiële probleemgebieden in kaart kunnen brengen en de harmonie binnen het hele bedrijf kunnen verbeteren.

Door de integratie van belangrijke verkoop- en marketingplatforms hebben we een beter inzicht gekregen in marketing en een betrouwbare basis voor rapportage over het rendement op investeringen (ROI). We hebben onze marketingplanning gestroomlijnd, zodat we snel belangrijke zakelijke drijfveren kunnen identificeren, potentiële probleemgebieden in kaart kunnen brengen en de harmonie binnen het hele bedrijf kunnen verbeteren.

⚡ Sjabloonarchief: Breng uw campagnes sneller van de grond met deze sjablonen voor marketingabonnementen, perfect voor het in kaart brengen van doelen, kanalen, tijdlijnen en ROI op één plek

7. HubSpot Marketing Hub (het beste voor inbound marketing en het bijhouden van de ROI van campagnes voor bedrijven van elke grootte)

via HubSpot

HubSpot Marketing Hub combineert campagneplanning, het aanmaken van content, CRM-integratie en marketinganalyses in één platform. Marketeers kunnen het gebruiken om multichannelcampagnes, waaronder blogposts, advertenties, e-mails en sociale media, te beheren vanuit een uniform dashboard, waardoor teams berichten kunnen coördineren en prestaties op één plek kunnen meten.

De tool maakt rechtstreeks verbinding met advertentieplatforms zoals Facebook, Google en LinkedIn om advertentie-uitgaven en het rendement van campagnes bij te houden. Gebruikers kunnen zien hoeveel er is uitgegeven, hoeveel leads er zijn gegenereerd en welke deals dit heeft opgeleverd. Met campagne-ROI-analyse kunnen gebruikers inkomsten toewijzen aan campagnes en automatisch het rendement berekenen, zodat teams kunnen beoordelen welke kanalen de beste resultaten opleveren.

De beste functies van HubSpot Marketing Hub

Attributie- en analysetools houden het volledige klanttraject bij en passen krediet toe op meerdere contactpunten met behulp van multi-touch attributiemodellen

Functies voor het genereren en koesteren van leads omvatten gepersonaliseerde landingspagina's en geautomatiseerde werkstromen

Dankzij de integratie van verkoop en CRM kunnen marketingteams uitgavengegevens rechtstreeks koppelen aan omzetresultaten

Limieten van HubSpot Marketing Hub

De installatie van integratie kan lastig zijn

Prijzen van HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: $ 890/maand voor drie zetels

Marketing Hub Enterprise: $ 3.600/maand voor vijf zetels

Beoordelingen en recensies van HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HubSpot Marketing Hub?

Een recensie van Capterra zegt:

De eenvoudige interface en uitgebreide tools van HubSpot Marketing Hub maakten het navigeren en implementeren van strategieën een fluitje van een cent. Van e-mailmarketing tot het aanmaken van content, de CRM-integratie was bijzonder nuttig bij het bijhouden van leadgeneratie en -voeding. En de automatiseringsfuncties bespaarden veel tijd en moeite bij repetitieve taken.

De eenvoudige interface en uitgebreide tools van HubSpot Marketing Hub maakten het navigeren en implementeren van strategieën een fluitje van een cent. Van e-mailmarketing tot het aanmaken van content, de CRM-integratie was bijzonder nuttig bij het bijhouden van leadgeneratie en -voeding. En de automatiseringsfuncties bespaarden veel tijd en moeite bij repetitieve taken.

📚 Lees ook: Voorbeelden en steekproefs van effectieve marketingabonnementen

8. Zoho Marketing Plus (het beste voor een geïntegreerde marketingsuite met een beperkt budget)

via Z oho

Zoho Marketing Plus biedt een alles-in-één marketingsuite waarmee teams campagnes kunnen beheren, marketinguitgaven kunnen bijhouden en prestaties via verschillende kanalen kunnen meten. Het bevat tools voor e-mailmarketing, sociale media, webanalyse, gebeurtenissen en CRM, waardoor campagne-inspanningen op één plek worden gebundeld, waardoor er minder tussen tools hoeft te worden geschakeld en de coördinatie tussen verschillende kanalen wordt verbeterd.

Met de introductie van het Budget Board kunnen teams nu budgetten toewijzen aan merken of campagnes en alle marketinguitgaven bijhouden. Uitgaven kunnen worden gecategoriseerd op doel, regio of activiteit, waardoor u direct in het marketing dashboard een duidelijk overzicht krijgt van hoe het budget wordt besteed en wat er nog over is.

De beste functies van Zoho Marketing Plus

ROI-analyses bieden inzicht in welke kanalen het meeste rendement opleveren voor uw marketinginspanningen

Met functies voor project- en werkbeheer kunnen teams gezamenlijk campagnes plannen en uitvoeren, deadlines bijhouden en uitgaven afstemmen op tijdlijnen

Met multi-channel orchestration kunnen marketeers customer journeys creëren via e-mail, sms en advertenties, en het gecombineerde effect daarvan op doelen zoals leadgeneratie of conversies bijhouden

Beperkingen van Zoho Marketing Plus

De interface kan op sommige plaatsen onhandig of onintuïtief aanvoelen, met een leercurve voor geavanceerde functies

Prijzen van Zoho Marketing Plus

15 dagen gratis proefversie

Betaald abonnement vanaf $ 21,06/maand

Beoordelingen en recensies van Zoho Marketing Plus

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Marketing Plus?

Een G2-recensie zegt:

Zoho Marketing Plus biedt een intuïtieve en beginnersvriendelijke interface die vanaf dag één gemakkelijk te navigeren is. Het implementatieproces verloopt soepel en hun responsieve klantenservice zorgt ervoor dat eventuele problemen snel worden opgelost. Ik gebruik het platform dagelijks omdat het campagnebeheer en het bijhouden van incidenten vereenvoudigt.

Zoho Marketing Plus biedt een intuïtieve en beginnersvriendelijke interface die vanaf dag één gemakkelijk te navigeren is. Het implementatieproces verloopt soepel en hun responsieve klantenservice zorgt ervoor dat eventuele problemen snel worden opgelost. Ik gebruik het platform dagelijks omdat het campagnebeheer en het bijhouden van incidenten vereenvoudigt.

9. Float (het beste voor resource- en capaciteitsplanning om de benutting van teams te maximaliseren)

via Float

Float helpt marketingteams bij het beheren van middelen en het bijhouden van het budgetgebruik door teamplanningen te koppelen aan project tijdlijnen. Met de visuele planning interface kunt u mensen toewijzen aan campagnes, zien wie waar aan werkt en voor hoe lang, allemaal in een gedeelde kalender.

Met Float kunt u ook projectbudgetten opstellen en beheren op basis van uren of geldbedragen. Marketingleads kunnen budgetten toewijzen in uren (bijvoorbeeld 100 ontwerpuren) of geld (bijvoorbeeld $ 10.000), en Float houdt bij hoeveel er is 'verbruikt' naarmate het project vordert. Dankzij realtime bijhouden weet u altijd waar u aan toe bent, of u binnen het budget blijft of dat het budget bijna op is.

Float beste functies

De functie voor het bijhouden van uurtarieven van Float helpt bij het voorspellen van uitgaven door geplande uren te vermenigvuldigen met toegewezen uurtarieven

Met het taakgebaseerde budgetsysteem kunnen teams uren of kosten per taak toewijzen (bijvoorbeeld 30 uur voor het schrijven van content), waardoor ze meer controle hebben over de kosten van de verschillende onderdelen van een campagne

Met scenario's kunnen marketeers acties simuleren, zoals het inhuren van een aannemer of het uitstellen van een taak, om direct te zien wat het effect is op het totale budget en de planning

Limieten op float

Gebruikers merken een gebrek aan gedetailleerde aanpassingsmogelijkheden op (bijv. velden hernoemen, gedetailleerde rapporten), vooral bij het werken met gearchiveerde leden, exporten of het bijhouden van personeelsaantallen

Flexibele prijzen

30 dagen gratis proefversie

Starter: $7,50/persoon/maand

Pro: $12,50/persoon/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Float

G2 : 4,3/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Float?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig dat Float precies doet wat het belooft: onze organisatie helpen om de planning en resource-inzet op orde te houden. Het is ongelooflijk handig en biedt een uitstekende gebruikerservaring. Dankzij de robuuste API en goed gedocumenteerde integratieopties is het eenvoudig te koppelen aan onze suite van tools.

Ik vind het geweldig dat Float precies doet wat het belooft: onze organisatie helpen om planning en resource-inzet op orde te houden. Het is ongelooflijk handig en biedt een uitstekende gebruikerservaring. Dankzij de robuuste API en goed gedocumenteerde integratieopties is het eenvoudig te koppelen aan onze suite van tools.

10. Kantata (het beste voor uniforme controle van middelen, budgetten en projecten in agentschappen en dienstverlenende bedrijven)

via Kantata

Kantata is een servicegericht platform voor projectmanagement en budgettering dat is ontworpen om teams volledige controle te geven over hun middelen, financiën en prestatiestatistieken. Met functies zoals projectbudgettering, onkostenregistratie, tijdsprognoses en planning van de capaciteit van teams helpt Kantata servicegerichte organisaties hun marges bij te houden en het gebruik van middelen op één plek te optimaliseren.

De beste functies van Kantata

Wijs teamleden toe of wissel ze om op basis van beschikbaarheid, houd budgetten, marges en de voortgang van facturering bij en krijg zichtbaarheid in wijzigingsopdrachten of risicovolle projecten

Maak verbinding met systemen zoals Salesforce, QuickBooks en Jira, en maak gebruik van aanbevelingstools om conflicten met middelen of budgetrisico's op te sporen

Genereer facturen op basis van tijd en materiaal of vaste tarieven rechtstreeks vanuit projectgegevens, zodat uitgaven, facturering en inkomsten gedurende de hele levenscyclus van campagnes zichtbaar blijven

Beperkingen van Kantata

Het platform wordt vaak omschreven als traag en log, met langzame updates die de efficiëntie belemmeren

Prijzen van Kantata

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kantata

G2: 4,2/5 (meer dan 1400 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Kantata?

Een G2-recensie zegt:

Kantata SX heeft ons PS-team in staat gesteld controle te krijgen over onze business en ons inzichten te geven die we nooit eerder hadden. De mogelijkheid om met vertrouwen middelen toe te wijzen is de grootste verbetering geweest voor de efficiëntie van onze afdeling. Daarnaast waarderen we de nauwkeurigheid van de prognoses, die de positie van PS binnen ons bedrijf heeft verbeterd.

Kantata SX heeft ons PS-team in staat gesteld controle te krijgen over onze business en ons inzichten te geven die we nooit eerder hadden. De mogelijkheid om met vertrouwen middelen toe te wijzen is de grootste verbetering geweest voor de efficiëntie van onze afdeling. Daarnaast waarderen we de nauwkeurigheid van de prognoses, die de positie van PS binnen ons bedrijf heeft verbeterd.

⚡ Sjabloonarchief: Budgettering hoeft niet saai te zijn. Deze sjablonen voor projectbudgetten zetten nummers om in duidelijke, traceerbare abonnementen die uw hele team kan volgen.

Neem slimmere beslissingen over uw marketingbudget met ClickUp!

Als u op zoek bent naar een marketingbudgettool die eenvoudig, visueel en gemakkelijk aan te passen is aan uw werkstroom, dan is ClickUp een uitstekende keuze. Dankzij de aanpasbare velden, realtime dashboards en kant-en-klare sjablonen kunt u alles eenvoudig beheren, van eenmalige campagnes tot volledige marketingabonnementen.

Dat gezegd hebbende, elke tool op deze lijst blinkt op zijn eigen manier uit. Of u nu behoefte heeft aan prognoses op hoog niveau, diepgaande ROI-analyses of het bijhouden van teamresources, er is altijd wel iets dat bij u past. Test wat bij uw proces past en schaal vanaf daar op.

Meld u nu aan voor ClickUp en ontdek hoe het abonnement het plannen, bijhouden en nemen van beslissingen voor succesvolle marketingcampagnes vereenvoudigt.