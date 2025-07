ClickUp vs. Connecteam: welke tool is het beste voor teammanagement?

Gaat uw team echt vooruit of is het alleen maar druk bezig? Wanneer eindeloze taken, wisselende schema's en constante pings te veel worden, is het de moeite waard om te kijken naar tools die het werk echt gemakkelijker kunnen maken.

ClickUp en Connecteam zijn twee opvallende namen in de wereld van teammanagement, maar ze hanteren zeer verschillende benaderingen. ClickUp richt zich op aanpassing en gedetailleerde projectcontrole, terwijl Connecteam is gebouwd voor mobiele teams die niet aan een bureau werken.

Hoe weet u nu welke het beste bij uw dagelijkse behoeften past? Deze vergelijking tussen Connecteam en ClickUp kan u helpen. We nemen de functies, sterke punten, voor- en nadelen en alles wat u verder nog kan helpen om te bepalen welk platform orde kan scheppen in de chaos, met u door.

Laten we aan de slag gaan.

Connecteam en ClickUp in één oogopslag Hier volgt een overzicht van Connecteam en ClickUp en de ervaringen die ze bieden op het gebied van teammanagement: ClickUp is het meest geschikt voor Connecteam is het meest geschikt voor Teams die behoefte hebben aan alles-in-één project- en taakmanagement Bedrijven die medewerkers zonder vaste werkplek en frontline-medewerkers beheren Remote en hybride teams die in realtime samenwerken Bedrijven die zich richten op communicatie en betrokkenheid van medewerkers Aangepaste werkstromen, automatisering en bijhouden van productiviteit Tijdsregistratie , personeelsplanning en personeelsbeheer Bedrijven die op zoek zijn naar schaalbare oplossingen met uitgebreide aanpassingsmogelijkheden Kleine tot middelgrote bedrijven die mobielvriendelijke activiteiten nodig hebben Bedrijven die complexe projecten met afhankelijkheid en mijlpalen beheren Organisaties die tools nodig hebben voor het bijhouden van compliance en HR Teams die vertrouwen op gedetailleerde rapportage, dashboards en werklastbeheer Bedrijven die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke app voor het dagelijks beheer van taken

Wat is ClickUp?

Beheer en activeer elk team met onbeperkte aanpassingsmogelijkheden die precies aansluiten op uw behoeften

Het werk van vandaag is gebroken. Onze projecten, kennis en communicatie zijn verspreid over losstaande tools die ons vertragen. ClickUp lost dit op met de alles-in-één app voor werk, die projecten, kennis en chat combineert op één plek, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Wat maakt ClickUp zo bijzonder? Flexibiliteit. U kunt uw dagelijkse werk automatiseren, dashboards maken die u laten zien wat er gaande is en alles georganiseerd houden zonder tools aan elkaar te plakken.

Of u nu een team op afstand leidt, de bedrijfsvoering beheert of gewoon uw takenlijst bij wilt houden, ClickUp biedt u één plek om werk bij te houden, op schema te blijven en daadwerkelijk voortgang te zien.

Functies van ClickUp

ClickUp biedt een heleboel functies voor het beheren van werk van begin tot eind. Het is superflexibel, zeer aanpasbaar en ontworpen om communicatie en samenwerking binnen teams veel gemakkelijker te maken, of je nu met twee personen werkt of een groeiend bedrijf bent.

Functie #1: ClickUp Urenregistratie en Tijdsregistratie

Organiseer uw facturatieproces met goedgekeurde uren, zodat u verzekerd bent van nauwkeurige facturen en eenvoudige betalingen met ClickUp Urenregistratie

Met ClickUp Urenregistratie krijgt u een duidelijk overzicht van de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse uren van uw team. Goedkeuringen? Een fluitje van een cent. Rapportage? Klaar. Wilt u factureerbare uren of projectkosten bijhouden? Aangepaste rapporten staan voor u klaar en integratie met de salarisadministratie maakt HR en operations erg blij.

Gratis sjabloon downloaden Houd de productiviteit van uw team moeiteloos bij met de sjabloon voor urenregistratie van ClickUp

Om alles nog sneller te laten verlopen, kunnen teams met de sjabloon voor urenregistratie van ClickUp Services met slechts een paar klikken uren registreren, tijd bijhouden en alles synchroniseren met de salarisadministratie. De ingebouwde structuur maakt het eenvoudig om de productiviteit te monitoren en werkplanningen te optimaliseren, zonder dat u met spreadsheets hoeft te jongleren.

Wilt u in kaart brengen wat er gaat gebeuren? ClickUp Agenda helpt teams ook bij het plannen van taken, het visualiseren van deadlines en het opstellen van project tijdlijnen. Plannen met slepen en neerzetten, dag-/week-/maandweergave en synchroniseren met Google of Outlook houden alles op schema.

Sleep niet-geplande taken met de ClickUp-kalender voor een snelle, flexibele planning in een duidelijke, visuele layout

Voor teams die complexe projecten moeten coördineren, is de sjabloon voor projectmanagement en planning van ClickUp een handige tool. Hiermee kunt u taken plannen, deadlines coördineren en de werkstroom op gang houden.

Combineer de planningsfuncties van ClickUp met ClickUp Project Time Tracking en u beschikt over een complete productiviteitsmachine. Start en stop timers handmatig binnen taken, tag uren als factureerbaar of niet-factureerbaar en genereer rapporten die precies laten zien waar de tijd naartoe gaat.

Houd de productiviteit van uw team in één oogopslag bij met een gedetailleerde urenregistratie die werktrends en betrokkenheid vastlegt met ClickUp Tijdregistratie

Of u nu een team op afstand aanstuurt of meerdere projecten beheert, met deze functies houdt u de productiviteit op peil zonder te hoeven gissen. Gewoon eenvoudige planning, nauwkeurig bijhouden en een efficiënter team.

Functie #2: ClickUp-taken

Wijs taken toe, houd de voortgang bij en houd gesprekken georganiseerd met ClickUp-taken

Zonder slimme toewijzing van middelen kunnen burn-out en chaos snel de kop opsteken. Dat is waar ClickUp-taken een stap verder gaan. Het maakt het maken, toewijzen en organiseren van werk eenvoudig, ongeacht de werkstroom van uw team.

U kunt prioriteiten instellen, deadlines toewijzen en alles in realtime bijhouden. Voeg aangepaste weergaven, automatisering en ingebouwde samenwerkingstools toe, en uw team heeft alles wat het nodig heeft om op één lijn te blijven en taken uit te voeren.

Het is vooral handig voor projectmanagers die grote projecten moeten opsplitsen in behapbare delen en de voortgang over de hele linie moeten bewaken.

We hebben meerdere opties bekeken en vonden dat ClickUp ons de juiste combinatie van kracht en flexibiliteit bood. We moesten ook het probleem met de tijdregistratie oplossen om de tijdregistratie van externe aannemers te kunnen meten zonder dat we daarvoor extra externe apps en diensten nodig hadden. De ingebouwde tijdregistratie van ClickUp werkt naadloos tussen mobiel, tablet en desktop.

Optimaliseer de werkstroom met een gestructureerde sjabloon voor taakbeheer van ClickUp, waarmee het team georganiseerd en productief blijft

Wilt u een snelkoppeling? De sjabloon voor taakbeheer van ClickUp geeft u een voorsprong. Deze is volledig aanpasbaar, zodat u het werk kunt organiseren op een manier die echt zinvol is voor uw team.

Automatiseer werkstromen en verhoog de productiviteit van uw team met ClickUp Brain

Voor slimmer taakbeheer kunt u ClickUp Brain gebruiken. Deze AI-assistent maakt samenvattingen, stelt volgende stappen voor en vult taakdetails in, zodat u niet vastloopt in repetitief beheerderswerk. Het helpt u taken gelijkmatig te verdelen en de werklast binnen uw team in balans te houden.

ClickUp Brain en vooraf gebouwde AI-agents kunnen ook uw interne kennisbank en gekoppelde apps doorzoeken om alle informatie te vinden die u nodig hebt. U hoeft niet meer door threads te spitten of updates te zoeken. Alles wat u nodig hebt, blijft precies waar het hoort.

Functie #3: ClickUp Chat

Verbeter teamwork met realtime chatten, taaktoewijzingen en eenvoudige samenwerking met ClickUp Chat

ClickUp neemt de druk weg van het jongleren met meerdere berichtenapps door communicatie rechtstreeks in uw werkstroom te brengen. Met ClickUp Chat kunnen teams in realtime berichten versturen, gesprekken rechtstreeks aan taken koppelen en samenwerken zonder het platform te verlaten.

U kunt berichten plannen, openbare en privékanalen aanmaken, een opmerking als actie-item toewijzen, spraak- of videoclips toevoegen en op regels gebaseerde automatische terugkerende berichten instellen.

Chatten werkt hand in hand met andere ClickUp-functies zoals Taken, Kalender en Documenten, zodat alles verbonden blijft. En met de ingebouwde AI kun je gemiste chats inhalen en direct relevante details uit je hele werkruimte naar boven halen, zonder dat je hoeft te pauzeren en te zoeken tijdens het chatten.

Het is een slimme manier om vertragingen te verminderen, gesprekken gefocust te houden en snellere beslissingen te nemen zonder van tabblad te wisselen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp is het meest geschikt voor bedrijven die diensten aanbieden aan meerdere clients. Het is de perfecte manier om uw processen als startend bedrijf te perfectioneren en deze langzaam op te schalen naarmate uw activiteiten groeien.

Wat is Connecteam?

Connecteam is een app voor personeelsbeheer die is ontwikkeld voor teams zonder vaste werkplek. Van detailhandel en bouw tot gezondheidszorg en velddiensten, het helpt bedrijven onderweg georganiseerd te blijven.

Met het mobielvriendelijke platform kunt u alles regelen, van personeelsplanning en tijdregistratie tot teamcommunicatie en dagelijks taakbeheer, allemaal op één plek.

Managers kunnen eenvoudig taken delegeren, uren bijhouden, realtime updates versturen en planningen soepel laten verlopen, ongeacht waar hun teams werken.

Functies van Connecteam

Als u op zoek bent naar een eenvoudige, gebruiksvriendelijke oplossing voor personeelsbeheer voor mobiele teams, dan bent u bij Connecteam aan het juiste adres. Laten we eens kijken naar de sleutelfuncties die deze tool tot een uitstekende keuze maken voor teams die in het veld werken.

Functie #1: Connecteam-app voor tijdregistratie en kiosk voor werknemers

via Connecteam

De tijdklok van Connecteam vereenvoudigt de tijdregistratie, aanwezigheid en salarisadministratie van werknemers. Werknemers kunnen in- en uitklokken via hun mobiele telefoon, tablet (via de Kiosk-app) of desktop, wat flexibiliteit biedt in verschillende werkomgevingen.

Met de GPS en geofencing van Connecteam kunt u ervoor zorgen dat werknemers op goedgekeurde locaties inklokken. Dit helpt tijddiefstal te voorkomen en zorgt voor nauwkeurigheid. Real-time locatiebepaling vermindert de noodzaak van voortdurende check-ins, vooral voor teams in het veld.

De functie automatisch uitklokken voorkomt onnodige overuren door werknemers automatisch uit te klokken na hun dienst.

via Connecteam

Time Clock heeft ook een functie voor automatische urenregistratie die de invoer van werktijden, pauzes en overuren bijhoudt, waardoor de salarisadministratie soepel en nauwkeurig verloopt.

De Kiosk-app is een goede oplossing voor teams die geen persoonlijke apparaten gebruiken. Hiermee kunnen werknemers in- en uitklokken via pincodes of biometrische verificatie op gedeelde apparaten, perfect voor gecentraliseerde locaties zoals magazijnen of winkels.

via Connecteam

De intuïtieve interface van de app zorgt voor gebruiksgemak zonder uitgebreide training.

Functie #2: Connecteam Taakbeheer en Team Chat

via Connecteam

Met het eenvoudige platform voor taakbeheer kunnen managers taken instellen, deadlines toewijzen en de voortgang van projecten bewaken. Medewerkers ontvangen real-time notificaties wanneer ze een taak toegewezen krijgen en updates kunnen binnen de app worden bijgehouden.

De tool maakt specifieke taakdelegatie, taakafhankelijkheden en automatisering van de werkstroom mogelijk

via Connecteam

Met de chatfunctie kan uw team vragen stellen, updates delen of bestanden verzenden zonder van app te wisselen. Medewerkers kunnen communiceren via één-op-één chats, teamchats of broadcastkanalen voor bedrijfsbrede updates.

Chats kunnen worden gesegmenteerd op locatie, project, afdeling of andere criteria voor gerichte discussies, zodat de juiste mensen snel de juiste informatie krijgen.

Berichten kunnen ook worden gepland om tijdens werkuren of bij de volgende klok-in/dienst van een medewerker te worden verzonden, waardoor verstoringen buiten de werkuren worden voorkomen.

Functie #3: Connecteam-personeelsplanning

via Connecteam

De functie voor personeelsplanning van Connecteam maakt het beheren van diensten een fluitje van een cent. Met de drag-and-drop-functionaliteit kunnen managers snel en zonder gedoe diensten aanmaken en toewijzen.

Medewerkers worden op de hoogte gebracht van hun schema's en terugkerende diensten zijn eenvoudig in te stellen. De tool houdt ook de aanwezigheid bij om planningsconflicten te voorkomen, zodat alles soepel verloopt.

Prijzen van Connecteam

Free

Basis: $ 29/maand voor de eerste 30 gebruikers

Geavanceerd: $ 49/maand voor de eerste 30 gebruikers

Expert: $ 99/maand voor de eerste 30 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp vs. Connecteam: functies vergeleken

Nu de basis is behandeld, is het tijd om de verschillen tussen Connecteam en ClickUp te verkennen en hun prestaties te vergelijken.

Functie ClickUp Connecteam Tijdsregistratie Geavanceerde tijdregistratie met timers, handmatige logboeken, factureerbare uren en gedetailleerde rapportages Eenvoudige tijdklok met GPS-tracking en automatische urenregistratie voor teams in het veld Planning Visuele kalender met taken die u kunt verslepen, synchroniseren met externe kalenders en aangepaste weergaven Werkroosters op basis van shifts met aanwezigheidsregistratie en opties voor terugkerende shifts Taakbeheer Volledig aanpasbare taken met AI, automatisering, afhankelijkheid en meerdere projectweergaven Basis taken aanmaken met opdrachten, deadlines en updates over de voortgang van projecten Teamcommunicatie Real-time chatten, opmerkingen bij taken, documenten delen en AI-ondersteuning met ClickUp Brain Ingebouwde groepschat en directe berichten, plus delen van bestanden AI-functies ClickUp Brain verhoogt de productiviteit met hulp bij content, samenvattingen en automatisering van de werkstroom Niet beschikbaar GPS en geofencing Het is niet standaard, maar kan indien nodig worden geïntegreerd met tools voor het bijhouden van GPS-locaties Ingebouwde GPS en geofencing voor nauwkeurige, locatiegebaseerde tijdregistratie Het beste voor Teams die flexibiliteit, intensieve samenwerking en geavanceerd project- en taakbeheer nodig hebben Teams die ondersteuning via mobiele telefoons nodig hebben of veldmedewerkers die zich richten op eenvoudige tijdregistratie en planning

Vergelijking tussen Connecteam en ClickUp #1: Tijdsregistratie en planning

ClickUp biedt geavanceerde tijdregistratie met gedetailleerde urenregistratie, registratie van factureerbare uren en aangepaste rapportage. U kunt handmatig tijd registreren, timers instellen en tijdinvoer categoriseren.

ClickUp Calendar maakt planning eenvoudig met drag-and-drop-planning, synchroniseren met externe kalenders en duidelijke visuele layouts.

De tijdklok van Connecteam bevat GPS en geofencing, zodat werknemers alleen op goedgekeurde locaties kunnen inklokken. Urenregistratie registreert automatisch pauzes en overuren.

Planning is eenvoudig met slepen en neerzetten, terugkerende diensten en realtime aanwezigheidsregistratie.

🏆Winnaar: ClickUp neemt de leiding met flexibelere planning, robuuste rapportage en naadloze kalenderintegratie – ideaal voor teams en bureaus die veel achter hun bureau werken.

Vergelijking tussen Connecteam en ClickUp #2: Taakbeheer en teamsamenwerking

Met de taakbeheerfuncties van ClickUp kunt u eenvoudig werk toewijzen, prioriteiten instellen en de voortgang van projecten volgen met realtime updates. Het biedt taakafhankelijkheden, aangepaste weergaven en automatisering.

ClickUp Brain optimaliseert de productiviteit met AI-gegenereerde samenvattingen, slimme suggesties en resourcebeheer.

Connecteam biedt een platform voor taakbeheer waar managers taken kunnen toewijzen en updates kunnen bijhouden. Real-time notificaties en automatisering van de werkstroom houden alles in beweging.

🏆Winnaar: ClickUp wint hier vanwege zijn diepgang. De AI-aangedreven inzichten, aanpasbare weergaven en toewijzing van middelen maken het beter geschikt voor complexe werkstromen.

Vergelijking tussen Connecteam en ClickUp #3: Communicatie in de app

In ClickUp ondersteunt de geïntegreerde chat taakgerelateerde gesprekken, realtime updates en teamsamenwerking, allemaal zonder van tool te wisselen. U kunt teamgenoten @vermelden, discussies organiseren en bestanden delen.

ClickUp Brain haalt zelfs informatie over taken of documenten op tijdens het chatten, zodat gesprekken efficiënt en op schema blijven.

De ingebouwde chat van Connecteam is eenvoudig maar effectief. Hiermee kunt u berichten sturen binnen het team, bestanden delen en groepsgesprekken voeren. Het is een solide optie voor snelle communicatie, vooral voor teams die voornamelijk mobiel werken of op afstand werken.

🏆Winnaar: ClickUp wint opnieuw met diepere integratie en AI-verbeterde chats die rechtstreeks naar taken en documenten linken — ideaal voor teams die contextrijke communicatie nodig hebben.

Vergelijking tussen Connecteam en ClickUp #4: Toegang op afstand en flexibiliteit van apparaten

ClickUp is een cloud-app die werkt op desktop- en mobiele apparaten. Het ondersteunt gepersonaliseerde dashboards en toegangscontrole, waardoor teams flexibiliteit en controle krijgen.

Connecteam is in de eerste plaats ontworpen voor werknemers zonder vaste werkplek. Met de Kiosk-app kunnen werknemers inchecken vanaf een gedeeld apparaat met behulp van veilige pincodes of gezichtsherkenning. Dit is ideaal voor bouwplaatsen of teams zonder persoonlijke apparaten.

🏆Winnaar: Connecteam wint deze ronde met zijn gespecialiseerde mobiele functies en gedeelde apparaatfunctionaliteit, ideaal voor veldwerk en teams op locatie.

Vergelijking tussen Connecteam en ClickUp #5: Sjablonen en aanpassingsmogelijkheden

ClickUp biedt een verscheidenheid aan sjablonen voor taakbeheer, urenregistratie, planning en meer. U kunt werkstromen, statussen, weergaven en automatiseringen volledig aanpassen. Deze flexibiliteit ondersteunt diverse teams en complexe projectbehoeften.

Connecteam biedt een eenvoudige en gestandaardiseerde ervaring met minder aanpassingsmogelijkheden. Het is eenvoudig in te stellen, maar biedt mogelijk onvoldoende diepgang voor complexere werkstromen of niche-industrieën.

🏆Winnaar: ClickUp wint deze met gemak. De aanpasbare sjablonen en uitgebreide configuratieopties maken het een betere keuze voor teams die flexibiliteit en schaalbaarheid nodig hebben.

Vergelijking tussen Connecteam en ClickUp #6: Prijzen

ClickUp biedt een budgetvriendelijke en schaalbare aanpak. Het pay-per-gebruiker-model zorgt voor flexibiliteit en maakt het kosteneffectief. U betaalt alleen voor actieve gebruikers, waardoor de kosten onder controle blijven.

Connecteam biedt een gratis abonnement voor maximaal 10 gebruikers, met betaalde abonnementen vanaf $ 29 per maand voor maximaal 30 gebruikers. Dit kan snel oplopen voor groeiende teams, waardoor het minder kosteneffectief wordt.

🏆Winnaar: ClickUp voor een meer betaalbare, schaalbare en flexibele prijsstructuur.

ClickUp vs. Connecteam op Reddit

Als het gaat om ClickUp vs. Connecteam, hangt het oordeel op Reddit echt af van wat u zoekt in een tool voor team- en werklastbeheer.

Een trouwe gebruiker van ClickUp, maction-9, prees het platform op r/clickup omdat het flexibel genoeg is om vrijwel elke use case te dekken:

100% ja. Dat is precies wat mijn team doet. PM, QA-borden, client-borden, tijdsregistratie, rapportage. Het legt alles vast wat er in het bedrijf gebeurt. Het heeft even geduurd om het aan onze behoeften aan te passen, maar het is zonder twijfel beter dan al het andere op de markt, inclusief Asana en Trello

Een andere Reddit-gebruiker, junoalej, benadrukte de aanzienlijke waarde en functies van ClickUp:

We gebruiken Clickup nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor Clickup kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice is behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het algemeen heeft ClickUp, gezien de prijs en de enorme hoeveelheid tools, al mijn verwachtingen overtroffen. Ik heb zeker een beter inzicht gekregen in onze werkstroomprocessen nadat ik heb geleerd hoe ik ClickUp effectief kan gebruiken.

Een andere gebruiker, bryceman1, sloot zich hierbij aan:

We zitten in bijna dezelfde situatie. We hebben ze allemaal geprobeerd en ClickUp bood veruit de beste waarde voor de functies die we wilden. Hun ontwikkelingstempo is ook geweldig.

Gebruikers waarderen Connecteam omdat het de betrokkenheid van werknemers ondersteunt en bedrijven helpt inzichten te verzamelen, problemen op de werkplek aan te pakken en het personeelsbehoud te verbeteren.

Sommigen wijzen er echter op dat managers mogelijk vaker handmatig diensten moeten toewijzen, wat het proces kan vertragen. Zoals tdmod99 opmerkte op r/TheDigitalMerchant:

Naast tijdregistratie en planning biedt [Connecteam] ook tools voor feedback van werknemers, enquêtes en andere contactpunten voor het behoud van werknemers en het identificeren van problemen. Beperkte functies voor automatische planning in vergelijking met vergelijkbare tools... De prijzen worden ingewikkeld als u meerdere "kernonderdelen" zoals HR en vaardigheden wilt integreren met het basispakket Operations.

Volgens Reddit is de alles-in-één installatie van ClickUp een winnaar voor teams die krachtige functies voor automatisering, bijhouden en samenwerking nodig hebben. Connecteam blinkt uit als het gaat om tools voor werknemers, maar vereist mogelijk meer hands-on werk bij de planning.

💡Pro-tip: Kies een tool die aansluit bij hoe uw team daadwerkelijk werkt, niet alleen wat er op papier indrukwekkend uitziet. Op de lange termijn zijn flexibiliteit, gebruiksgemak en sterke functies voor samenwerking veel belangrijker dan een lange lijst met mogelijkheden die u nooit zult gebruiken. Om er zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt, kunt u eerst proefprojecten uitvoeren met specifieke teams voordat u tot volledige toewijzing overgaat. Zo kunt u de functionaliteit testen en beoordelen hoe goed de tool bij uw werkstroom past.

Welke tool voor teammanagement is de beste?

Het oordeel? ClickUp komt als beste uit de bus als dé oplossing voor personeelsbeheer.

Connecteam heeft zijn voordelen, vooral als u mobiele teams beheert of ploegendienst coördineert. Maar als u verder kijkt en rekening houdt met flexibiliteit, functies en de impact op het succes van uw bedrijf op de lange termijn, komt ClickUp als beste uit de bus.

Met tools voor tijdregistratie, communicatie, taakbeheer en meer biedt ClickUp teams een centrale ruimte om werk gedaan te krijgen, zonder dat ze hoeven te jongleren. De aanpasbaarheid en gedetailleerde rapportage maken het een slimme keuze voor groeiende teams die een schaalbare installatie nodig hebben die met hen mee kan groeien.

Als u op zoek bent naar een krachtig maar flexibel platform, dan voldoet ClickUp aan alle eisen. Hier voelen planning, uitvoering en samenwerking echt verbonden.

Klaar om de manier waarop uw hele team werkt te upgraden? Meld u nu aan voor ClickUp en werk met de alles-in-één oplossing waar u op hebt gewacht.