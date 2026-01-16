Gratis marketingportfolio-sjablonen voor [jaar]

Je hebt de campagnes, de strategie en de resultaten. Maar als iemand vraagt: 'Kun je een portfolio sturen?', dan bevries je.

Niet omdat je geen werk hebt, maar omdat je portfolio begraven ligt onder verspreide mappen of vastzit in een half afgemaakt document.

Als dat iets te realistisch klinkt, maak je dan geen zorgen, wij hebben de oplossing voor je.

In deze blogpost hebben we de beste gratis marketingportfolio-sjablonen van ClickUp (en andere platforms!) verzameld om je te helpen je werk op een duidelijke, gestructureerde en stijlvolle manier te presenteren.

Laten we aan de slag gaan! 💪🏼

Wat is een marketingportfolio-sjabloon?

Een marketingportfolio-sjabloon is een vooraf ontworpen raamwerk dat marketeers helpt hun werk, vaardigheden en prestaties te organiseren en te presenteren aan potentiële klanten en samenwerkingspartners.

Deze sjablonen bevatten vaak gestructureerde secties voor casestudy's, campagnetijdlijnen, ontwerpmodellen, doelgroepstrategieën en prestatiestatistieken, zoals betrokkenheidspercentages of rendement op investering (ROI). Veel sjablonen bieden ook ruimte voor teamrollen, gebruikte tools en iteratienotities om samenwerking en processen te benadrukken.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'portfolio' komt van het Italiaanse portafoglio , wat een map voor losse vellen papier betekent. In de 18e eeuw droegen kunstenaars en architecten fysieke voorbeelden van hun werk bij zich om opdrachten binnen te halen, de vroege versies van de huidige marketingportfolio's.

Wat maakt een goede marketingportfolio-sjabloon?

Een goed gestructureerd marketingportfolio-sjabloon benadrukt de successen uit het verleden van een marketeer en biedt een platform om zijn strategisch denkvermogen en creativiteit te demonstreren. Hier zijn enkele functies waar u op moet letten:

Gebruiksgemak: Zoek naar iets dat eenvoudig in te stellen en aangepast kan worden, zodat u zich kunt concentreren op de content in plaats van op complexe ontwerpen.

Visuele aantrekkingskracht: zoek naar afbeeldingen, infographics of video-integratie van hoge kwaliteit om uw publiek te boeien.

Uitgebreide secties: Zorg ervoor dat er een sectie 'Over ons' is, met steekproeven van uw werk, getuigenissen en een duidelijke pagina voor contact.

Aanpassingsopties: Kies sjablonen waarmee je kunt experimenteren met aangepaste kleuren, lettertypen en layouts om je merk te weerspiegelen.

Weergave van prestatiestatistieken: Zoek naar secties om resultaten zoals conversiepercentages of ROI te laten zien voor meer geloofwaardigheid.

Integratiemogelijkheden: kies voor compatibiliteit met sociale media, analytics of CRM-tools om eenvoudig belangrijke prestatiegegevens op te halen.

🔍 Wist je dat? Spec-campagnes (zoals mock rebrands of social posts voor merken die je bewondert) zijn een veelgebruikte manier om een portfolio-site te vullen met relevante voorbeelden van je werk.

Marketingportfolio-sjablonen in één oogopslag

Hieronder vindt u een overzicht van de beste marketingportfolio-sjablonen:

13 sjablonen voor marketingportfolios

Hieronder bespreken we enkele sjabloonopties voor marketingportfolio's van ClickUp en andere bronnen. 👇

En als je op zoek bent naar meer dan alleen een sjabloon om je marketingactiviteiten te vereenvoudigen, hebben we een professionele tip voor je! Probeer ClickUp! ClickUp for Marketing Teams is ontwikkeld om elke fase van de marketinguitvoering te ondersteunen en helpt je bij het brainstormen, plannen, lanceren en bijhouden van campagnes, allemaal op één plek. Van multichannelstrategieën tot contentkalenders en prestatiedashboards: ClickUp verandert je dagelijkse werk in een portfolio van meetbare successen.

Dit is wat een marketeer te zeggen had over het gebruik van ClickUp:

Met ClickUp kunnen we laten zien wat er met onze marketinginitiatieven is gebeurd in een regionaal overzicht of een campagneweergave. Hierbij kijken we onder andere naar wat voor soort activiteiten we uitvoeren en in welke fase we ze hebben getagd. Op deze manier kan het senior management gemakkelijk op de hoogte blijven van de status van het project.

Met ClickUp kunnen we laten zien wat er met onze marketinginitiatieven is gebeurd in een regionaal overzicht of een campagneweergave. Hierbij kijken we onder andere naar wat voor soort activiteiten we uitvoeren en in welke fase we ze hebben getagd. Op deze manier kan het senior management gemakkelijk op de hoogte blijven van de status van een project.

Maar laten we u nu eerst de sjablonen laten zien die u nodig hebt!

1. ClickUp-sjabloon voor portfoliomanagement

Gratis sjabloon downloaden Plan uw projecten en middelen beter met de ClickUp-sjabloon voor portfoliomanagement.

Wanneer u een portfolio met creatieve of strategische projecten beheert, kan het gemakkelijk gebeuren dat u het overzicht kwijtraakt. De ClickUp-sjabloon voor portfoliomanagement pakt dit probleem aan met een scoresysteem dat de waarde van projecten rangschikt op basis van hun impact op het bedrijf. Projecten worden gecategoriseerd in Must-Have, Should-Have of Could-Have, zodat u uw inspanningen kunt focussen.

Wat deze sjabloon onderscheidt, is de Intake Project Inventory, waar nieuwe projectaanvragen door een werkstroom binnenkomen met duidelijk zichtbare beoordelingsrichtlijnen bovenaan. Dit zorgt ervoor dat elk idee consistent wordt geëvalueerd. De Portfolio Master List Weergave geeft u een overzicht van alle projecten, terwijl speciale mappen zoals Projects at Risk en Voltooid uw voortgang sorteren als een echt PMO-dashboard.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Beoordeel binnenkomende projectaanvragen met behulp van een consistent, op criteria gebaseerd systeem.

Sorteer initiatieven in groepen met prioriteit om uw inspanningen te richten op wat echt belangrijk is.

Houd risico's en voortgang bij via speciale lijst- en mapweergaven.

Centraliseer evaluaties zodat elk voorstel hetzelfde besluitvormingsproces volgt.

📌 Ideaal voor: Strategische leiders en PMO's die een groot aantal projectvoorstellen moeten evalueren, rangschikken en bijhouden op basis van de impact op het bedrijf.

📮 ClickUp Insight: 74% van de werknemers gebruikt twee of meer tools om de informatie te vinden die ze nodig hebben, terwijl ze heen en weer schakelen tussen e-mails, chatten, aantekeningen, tools voor projectmanagement en documentatie. Dit voortdurende schakelen tussen contexten kost tijd en vertraagt de productiviteit. Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp al uw werk – e-mail, chat, documenten, taken en aantekeningen – samen in één doorzoekbare Converged AI-werkruimte, zodat alles precies is waar u het nodig hebt.

2. ClickUp-sjabloon voor projectmanagementportfolio

Gratis sjabloon downloaden Blijf op de hoogte van meerdere projecten in verschillende statussen met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagementportfolio's.

Als je net begint met het organiseren van projectportfolio's en een overzichtelijk, intuïtief systeem nodig hebt, dan is dit iets voor jou. De ClickUp-sjabloon voor projectmanagementportfolio's biedt een beginnersvriendelijke installatie waarmee je alles uit alle afdelingen op één plek kunt zien.

De PMO Roadmap weergave biedt u een stapsgewijze lay-out waarmee u vastgelopen of achterstallig werk direct kunt opsporen. Wilt u dieper graven? Ga dan naar Weekly Status Reports of de teamweergave voor updates gegroepeerd per afdeling of eigenaar.

Elke taak in deze sjabloon voor projectmanagement bevat fasetags zoals Ontdekking of Ontwerp, samen met tijdsinschattingen, statistieken over succes en ruimte voor gedetailleerde beschrijvingen. Dit maakt het gemakkelijker om de voortgang van het project te rechtvaardigen in beoordelingen door belanghebbenden of updates voor klanten.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Visualiseer teamoverschrijdende werkfasen met behulp van de ingebouwde roadmap en statusweergave.

Vergelijk de wekelijkse voortgang met gestructureerde rapporten, gegroepeerd op eigendom.

Voeg schattingen, statistieken en beschrijvingen toe als bijlagen om statuswijzigingen te rechtvaardigen.

Bekijk alle updates van de afdeling vanuit één geconsolideerde portfoliohub.

📌 Ideaal voor: Projectmanagers en afdelingshoofden die een eenvoudige, visuele manier nodig hebben om de voortgang en statusupdates van projecten binnen verschillende teams te volgen.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Benut het volledige potentieel van uw marketingportfolio met ClickUp BrainGPT, de AI-desktopassistent die uw campagnes, content en creatieve werkstroom begrijpt, zodat u duidelijker en sneller kunt werken. Krijg contextuele antwoorden voor uw campagnes met ClickUp BrainGPT Met BrainGPT krijgt u: Contextuele AI die zich aanpast aan uw werkruimte, eerdere projecten en teamactiviteiten om briefings, updates en creatief werk op elkaar af te stemmen.

Voice-first productiviteit via Talk to Text , waarmee gesproken ideeën worden omgezet in taken, documenten of briefings zonder dat u van tool hoeft te wisselen.

Veiligheid en privacy op niveau van de onderneming die al uw marketinggegevens beschermt

Toegang tot meerdere premium LLM's op één plek, waaronder ChatGPT, Claude en Gemini, zodat je voor elke taak het beste model kunt kiezen en AI-wildgroei kunt voorkomen.

3. ClickUp-sjabloon voor ontwerpportfolio

Gratis sjabloon downloaden Presenteer en beheer uw creatieve werk met het ClickUp Design Portfolio sjabloon.

Als je creatieve werk sterk is, maar je presentatie ervan niet vloeiend, verantwoordelijk of duidelijk genoeg is, dan is de ClickUp Design Portfolio Template precies wat je nodig hebt. Deze sjabloon helpt je om je denkwijze, fasen en expertise bij elke stap van het projectmanagement voor design te laten zien.

De echte kracht zit in de Design Stages Weergave, die uw werk sorteert in duidelijk gelabelde fasen: In behandeling, Concept, Ontwerp, Prototype en Oplevering. U kunt elk project, van een marketingwebsite tot een mobiele app, in deze visuele categorieën in kaart brengen, zodat klanten, belanghebbenden of mentoren direct weten wat er in de pijplijn zit en wat er al is gedaan.

Elke taak bevat ingebouwde velden zoals Ontwerpcategorie (bijv. merkidentiteit, webapp) en fasespecifieke statussen zoals Moet worden herzien of Interne beoordeling, zodat er geen verwarring bestaat over wat uw aandacht nodig heeft.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Documenteer elk project met duidelijke context, visuele steekproeven en meetbare resultaten.

Presenteer uw ontwerpwerkstroom in een gestructureerde layout die gemakkelijk te bekijken is.

Centraliseer input, revisies en goedkeuringen van klanten om een duidelijk controlespoor te behouden.

Deel een live, overzichtelijk portfolio dat automatisch wordt bijgewerkt naarmate uw werk zich ontwikkelt.

📌 Ideaal voor: Ontwerpers en creatieve teams die hun werk op professionele wijze willen presenteren en tegelijkertijd duidelijk willen communiceren over projectfasen en ontwerpkeuzes.

💡 Pro-tip: Maak een sectie met de titel 'Marketing Sandbox' om ideeën zoals herziene teksten, nieuwe campagne-invalshoeken of mockups binnen het sjabloon te testen. Beschouw het als een mini-experimentruimte.

4. ClickUp-sjabloon voor ontwerpportfolio-taken

Gratis sjabloon downloaden Breng structuur aan in uw portfolio's met het ClickUp Design Portfolio Sjabloon.

Als je portfolio er goed uitziet, maar je ontwerpproces rommelig aanvoelt, lost deze sjabloon dat probleem op taakniveau op. De ClickUp Design Portfolio Task Template zoomt in op de afzonderlijke bouwstenen, de daadwerkelijke taken binnen elk ontwerpproject.

Gebruik deze template wanneer u tientallen marketingplannen tegelijkertijd moet bijhouden, vooral als u voortdurend schakelt tussen categorieën zoals merkidentiteit, UI-ontwerp of marketingmiddelen.

En nog beter: in plaats van een ontwerpportfolio helemaal zelf op te bouwen en door vage taaknamen of mappen te bladeren, krijg je drie essentiële aangepaste velden: Ontwerpfase (bijv. concept, definitief, overdracht), Ontwerpcategorie (het type werk) en Eindresultaat.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Verdeel elke ontwerpopdracht in gestructureerde, fasegebaseerde taken.

Tag werk op categorie om onderscheid te maken tussen branding, UI en creatieve middelen.

Leg de uiteindelijke resultaten vast in een consistent, doorzoekbaar veld.

Houd duidelijkheid over de voortgang van taken wanneer u met meerdere ontwerptrajecten jongleert.

📌 Ideaal voor: Freelancers of designleiders die duidelijkheid nodig hebben op taakniveau om overzicht te houden over fasen, categorieën en eindresultaten.

⚙️ Bonus: Wilt u een pijplijn van hoogwaardige klanten voor uw marketingbureau opbouwen? Bekijk dan deze gids over hoe u klanten kunt vinden voor een digitaal marketingbureau. Hierin worden echte strategieën uitgelegd, zoals het benutten van nichepositionering, het aanboren van B2B-platforms en het gebruik van casestudy's om de juiste leads aan te trekken. Bekijk ook deze instructievideo voor een kort overzicht van onze beste tips!

5. ClickUp-casestudysjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd uw verhaal en impactstatistieken overzichtelijk met de ClickUp-sjabloon voor casestudy's.

De ClickUp-sjabloon voor casestudy's zet je eerdere werkvoorbeelden om in een overzichtelijk verhaal dat klaar is voor presentatie. Deze sjabloon is ideaal wanneer je een succesvolle campagne, client-project of productlancering op een geloofwaardige en begrijpelijke manier wilt uitleggen.

U vindt er een speciale ruimte om andere creatieve briefingsjablonen en essentiële client-informatie zoals website, bedrijfsprofiel en achtergrondinformatie in te voegen. Bovendien is het vooraf uitgerust met statussen om bij te houden hoever u bent met uw verslag, velden om uw gegevens te taggen (zoals pijnpunten, oplossingen, impact) en weergaven om te schakelen tussen een gantt-grafiek, werklast of kalender naarmate uw casestudy vordert.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Documenteer de achtergrond van klanten, doelstellingen en oplossingspaden op één plek.

Blijf bij elke fase van de casestudy, van concept tot definitieve goedkeuring.

Categoriseer inzichten, pijnpunten en resultaten voor herhaalbare rapportage.

Beheer tijdlijnen met behulp van meerdere weergaven naarmate het verhaal zich ontwikkelt.

📌 Ideaal voor: marketeers, consultants en klantenservicetams die een herhaalbare structuur nodig hebben om succesverhalen van projecten te documenteren.

🧠 Leuk weetje: Halverwege de jaren 1910 begon Melvin Thomas Copeland, professor aan de Harvard Business School, met het geven van een van de eerste cursussen van Harvard die gericht was op marketingactiviteiten. Zijn werk, dat later werd gepubliceerd in Marketing Problems (1920), droeg bij aan de formalisering van marketing als een apart veld binnen het bedrijfsonderwijs.

6. ClickUp-sjabloon voor marketingbureaus

Gratis sjabloon downloaden Houd controle over elke clientcampagne met het ClickUp Marketing Agency sjabloon.

Het beheren van meerdere klantcontracten en tegelijkertijd campagnes op schema houden, is een dagelijkse hoofdpijn voor bureaus. De ClickUp Marketing Agency sjabloon verandert die chaos in een overzichtelijke, visuele werkstroom.

Het is opgebouwd als een lijstsjabloon, onderverdeeld naar campagnetype: Betaald, Content en Creatief, zodat elk onderdeel zijn eigen traceerbare ruimte heeft. Je kunt projecten sorteren op basis van realtime contractstatussen zoals Uitvoering, Concept, Prestaties of Beoordeling, waardoor je team en klanten een duidelijk beeld krijgen van wat er gaande is en wat er vastloopt.

Het bevat ook zes op maat gemaakte velden, zoals Account, Contractgrootte, Voltooiing, Documenten, Ideevormingsvoortgang en Categorie. Dit helpt je bij het opstellen van je marketingroadmap voor campagnes en klanten, zonder dat je de details uit het oog verliest.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Groepeer campagnes op basis van reikwijdte om betaalde, content- en creatieve inspanningen op elkaar af te stemmen.

Gebruik contractstatusen om te laten zien hoe de voortgang van elke klantrelatie is.

Leg essentiële accountgegevens vast om miscommunicatie tussen teams te voorkomen.

Zorg voor een uniforme werkstroom die de uitvoering van campagnes in realtime weerspiegelt.

📌 Ideaal voor: Bureaus die meerdere klanten en campagnes beheren en een centrale ruimte nodig hebben om contractstatusen, deliverables en teamverantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen.

💡 Pro-tip: Dupliceer en maak uw hoofdportfolio aangepast voor verschillende rollen of clients binnen ClickUp. U kunt secties toevoegen of verbergen op basis van wat het publiek belangrijk vindt.

7. ClickUp-sjabloon voor marketingvoorstellen

Gratis sjabloon downloaden Krijg een overzichtelijke en collaboratieve manier om ideeën te pitchen met de ClickUp-sjabloon voor marketingvoorstellen.

Voor het opstellen van een solide voorstel is meer nodig dan alleen een strakke layout. Met de ClickUp-sjabloon voor marketingvoorstellen krijgt u een document-sjabloon die fungeert als een gestructureerde, vooraf opgebouwde presentatie met bewerkbare blokken.

Wat maakt het anders? Het kan direct worden geïntegreerd in de rest van uw werkstroom! U kunt delen van het document omzetten in taken en deze zelfs toewijzen aan teamleden.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Stel gestructureerde voorstellen op met bewerkbare secties die je pitch begeleiden.

Zet voorstellen om in uitvoerbare taken wanneer de samenwerking begint.

Wijs verantwoordelijkheden rechtstreeks in het document toe voor een soepelere werkstroom.

Houd de hele offertacyclus bij, van opstellen tot goedkeuring.

📌 Ideaal voor: Marketingteams en consultants die samen ideeën willen pitchen en voorstelonderdelen willen omzetten in uitvoerbare, traceerbare taken.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Maak het beheer van uw marketingportfolio een stuk eenvoudiger met AI Fields in ClickUp. In plaats van velden in te vullen of updates bij te houden, kan ClickUp automatisch zaken genereren zoals korte samenvattingen, aantekeningen over de voortgang, sentimentcontroles of actiepunten op basis van wat er al in de taak staat. Het is een eenvoudige manier om uw portfolio accuraat en up-to-date te houden. Voeg geautomatiseerde updates toe aan je marketingportfolio met AI Fields in ClickUp

8. ClickUp-sjabloon voor marketingplan

Gratis sjabloon downloaden Bereik uw marketingdoelen met de ClickUp-sjabloon voor marketingplannen.

Met de ClickUp-sjabloon voor marketingplannen kunt u een portfolio-ready roadmap opstellen van elke campagne die u hebt uitgevoerd of van plan bent uit te voeren. In tegenstelling tot de sjabloon voor marketingvoorstellen, die zich richt op het pitchen van ideeën, laat deze sjabloon zien hoe die ideeën daadwerkelijk worden bijgehouden en uitgevoerd in termen van tijd, inspanning en kanalen.

Het is perfect wanneer u impact moet aantonen zonder door een wirwar van documenten en projectportfolio-dashboards te hoeven spitten. U kunt taken categoriseren met behulp van de velden Kwartaal, Inspanning en Impact om de inspanningen versus de resultaten voor elk initiatief weer te geven. De Weergave van belangrijkste resultaten fungeert als een live dashboard waarmee belanghebbenden de voortgang in één oogopslag kunnen bijhouden, met kleurgecodeerde labels voor risico, status en voortgang.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Breng campagnes per kwartaal in kaart om de strategische volgorde te laten zien.

Houd inspanningen, impact en tijdlijnen bij met behulp van ingebouwde velden.

Gebruik Key Results om de voortgang weer te geven in een duidelijk dashboardformat.

Presenteer prestatiestatistieken zonder afhankelijk te zijn van verspreide documenten.

📌 Ideaal voor: Marketingstrategen en groeeteams die campagnes per kwartaal moeten organiseren en prestatiestatistieken moeten bijhouden.

Bekijk hoe u uw eigen marketingplan kunt maken:

9. ClickUp-sjabloon voor het beheer van marketingcampagnes

Gratis sjabloon downloaden Voer overlappende campagnes uit met de ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer.

De ClickUp-sjabloon voor marketingcampagnebeheer brengt de volledige levenscyclus van uw campagne in kaart – planning, productie, lancering, evaluatie en retentie – in een overzichtelijke lay-out in Kanban-stijl, waarin elke fase in één oogopslag te volgen is.

Wat deze portfolio zo geschikt maakt, is hoe visueel onderscheidend en contextrijk elke taak is. Je krijgt 11 aangepaste velden, waaronder Marketingkanaal, Toegewezen team, Type deliverable en Definitieve content, zodat je onderscheid kunt maken tussen interne taken, sociale posts, e-mailcampagnes en prestatie-evaluaties zonder ook maar één kaart te openen.

Maar wanneer u te maken hebt met meerdere campagnes verspreid over verschillende kanalen, teams en client-accounts, is één sjabloon niet altijd voldoende. Daar komt ClickUp Portfolios om de hoek kijken.

Met ClickUp Portfolios kunt u al uw campagnes, zoals sociale media, e-mail, betaalde en organische campagnes, groeperen en bijhouden in één overzichtelijke weergave. U kunt elke campagne afstemmen op de OKR's van het bedrijf, de voortgang van elk project in realtime bijhouden en prioriteiten aanpassen naarmate de resultaten binnenkomen.

Lijn uw portfolio's uit en houd ze bij met ClickUp Portfolios

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseer campagnefasen in een overzichtelijke levenscyclus voor directe zichtbaarheid.

Maak onderscheid tussen deliverables met behulp van gedetailleerde aangepaste velden voor elk kanaal.

Wijs taken toe aan teams met volledige context over de omvang en doelstelling

Houd alle actieve campagnes bij via een uniform, realtime portfolio-weergave.

📌 Ideaal voor: Cross-functionele teams die meerdere campagnes tegelijkertijd uitvoeren en volledige zichtbaarheid willen hebben in de uitvoeringsfasen, deliverables en teamopdrachten.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Bij het samenstellen van een marketingportfolio is het moeilijkste deel het documenteren van het verhaal achter het werk. ClickUp Brain, de eigen AI-assistent van ClickUp, helpt je door alle teksten die je voor een project hebt gemaakt – briefings, campagne-aantekeningen, concepten voor content, taakupdates en analytische opmerkingen – te verzamelen en om te zetten in een overzichtelijke, samenhangende casestudy. Verander ruw projectwerk in een scherpe, verhaalgedreven casestudy met ClickUp Brain Stel dat u een e-mailcampagne voor een productlancering hebt beheerd. In plaats van door verspreide documenten te spitten om te onthouden waarom u voor een bepaalde invalshoek hebt gekozen of hoe de prestaties eruit zagen, haalt ClickUp Brain: De oorspronkelijke creatieve gedachtegang uit de projectbriefing

Ideeën voor berichten die je in opmerkingen bij Taak-opdrachten hebt geplaatst

De definitieve e-mailtekst uit het document

Prestatienotities die je met het team hebt gedeeld

Eventuele vervolginzichten uit retrospectieven Vervolgens herschrijft het al deze informatie tot een gepolijst verhaal met een duidelijke opbouw: de uitdaging, uw strategie, hoe u deze hebt uitgevoerd en de resultaten. De schrijfstijl blijft dezelfde, maar de structuur wordt strakker, de details worden scherper en het verhaal wordt iets dat u met vertrouwen in uw portfolio kunt opnemen. 📌 Probeer deze prompt: Schrijf een overzichtelijke, portfolio-klare casestudy met behulp van alle taken, documenten, opmerkingen en analyses die aan dit project zijn gekoppeld. Haal de uitdaging, mijn strategie, belangrijke beslissingen, uitvoeringsstappen en echte resultaten naar voren. Houd de toon zelfverzekerd en gemoedelijk.

10. Sjabloon voor het portfolio van digitale marketingspecialisten door SlidesGo

via SlidesGo

Als je je digitale campagnes, resultaten en certificeringen wilt verpakken in een gepolijst, scrollwaardig format, dan houdt deze sjabloon voor een portfolio voor digitale marketingspecialisten alles strak zonder overdreven te worden. Je krijgt 20 volledig bewerkbare dia's die naadloos werken in Google Slides, PowerPoint en Canva, dus waar je ook aan werkt, je werkstroom blijft intact.

Lettertypen, kleurenschema's en zelfs kredieten zijn al in kaart gebracht, dus het enige wat je nog hoeft te doen is je statistieken invoeren, deze afstemmen op je merkkit en schermafbeeldingen van projecten toevoegen.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Presenteer campagneresulaten met vooraf geformatteerde, presentatieklare dia's.

Aangepaste lettertypen, layouts en afbeeldingen met behoud van een consistente structuur.

Voeg schermafbeeldingen en KPI's toe om meetbare bijdragen te benadrukken.

Stel snel een verzorgde portfolio samen met kant-en-klare, voor bewerking bestemde dia-onderdelen.

📌 Ideaal voor: Digitale marketeers die hun certificeringen, KPI's en eerdere campagnes in een presentatieformat willen laten zien.

💡 Pro-tip: Marketing gebeurt zelden in een vacuüm. In plaats van alleen maar te zeggen 'Ik heb de betrokkenheid met 60% verhoogd', geef je ook krediet aan je medewerkers en beschrijf je hoe je met ontwerpers, projectmanagers of ingenieurs hebt samengewerkt. Dat soort teamgevoel is goud waard voor wervingsmanagers.

11. Green Stone UGC Maker Portfolio door Canva

via Canva

De Green Stone UGC Creator Portfolio Presentation is gemaakt met content-first makers in gedachten. In tegenstelling tot traditionele cv-gebaseerde lay-outs, leunt deze op een slide deck-format, waardoor hij uitstekend geschikt is voor het visueel presenteren van campagneresultaten, merkpartnerschappen en platformspecifieke prestatiegegevens.

U krijgt ruimte voor korte casestudy's, creatieve voorbeelden en zelfs filmpjes of bewegende previews door middel van ingebouwde animaties en overgangen, waardoor het projectmanagement van uw portfolio nog effectiever wordt.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Presenteer samenwerkingen met merken met behulp van een moderne, contentgerichte presentatie.

Voeg korte casestudy's toe om uw creatieve aanpak en resultaten te illustreren.

Voeg video-previews van bewegende beelden toe om dynamisch werk te laten zien.

Gebruik overzichtelijke, gestructureerde dia's om uw geloofwaardigheid en veelzijdigheid te demonstreren.

📌 Ideaal voor: UGC-makers en influencers die merkcollaboraties, social proof en creatief werk visueel willen presenteren in een storytelling-format.

12. Illustratieve marketingportfolio-presentatiesjabloon van Canva

via Canva

Als je op zoek bent naar een portfolio dat kleurrijk, leuk en iets expressiever is, dan is deze sjabloon wellicht iets voor jou. Ontworpen in een heldere, cartoonachtige stijl met lettertypen als Adigiana Toybox en Lulu Font TH, is deze sjabloon ideaal voor creatieve professionals die hun dia's een beetje persoonlijkheid willen geven zonder de structuur te verliezen.

Je kunt alles in de browser bewerken met Canva, overgangen toevoegen en live presenteren, zonder dat je iets hoeft te downloaden.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Presenteer uw marketingprojecten met behulp van overzichtelijke, visueel aantrekkelijke dia's.

Integreer getuigenissen en prestatiestatistieken zonder afbreuk te doen aan de duidelijkheid van de layout.

Pas kleuren, pictogrammen en afbeeldingen toe die uw individuele ontwerpidentiteit weerspiegelen.

Lever uw portfolio rechtstreeks in Canva voor een naadloze, browsergebaseerde presentatie.

📌 Ideaal voor: Creatieve professionals en freelancers die hun persoonlijkheid willen laten zien en tegelijkertijd projecten, getuigenissen en campagneresultaten willen ordenen in een gestructureerde layout.

💡 Pro-tip: Behandel het gedeelte Over mij in je digitale marketingportfolio als een mini-elevatorpitch. Sla clichés als 'gepassioneerd door marketing' over en maak het nuttig. Voeg 2-3 punten toe over waar je bekend om staat ('Ik ben gespecialiseerd in het repareren van defecte e-mailfunnels' of 'Ik vind het geweldig om compacte blogs om te zetten in SEO-raketten'). Zie het als het positioneren van jou als een product.

13. Portfoliosjabloon door Freepik

via Freepik

Dit professionele portfolio- en cv-ontwerp van Freepik is overzichtelijk en beknopt. Het is gestructureerd als een cv, maar biedt de flexibiliteit om als volledig portfolio te fungeren.

De sjabloon heeft ingebouwde ruimte voor getuigenissen, waardoor u gemakkelijk citaten van klanten of hoogtepunten uit uw prestaties kunt toevoegen zonder dat het rommelig wordt. Het ontwerp leunt sterk op een visuele hiërarchie, met opvallende kopteksten, strakke pictogrammen en een slim gebruik van witruimte.

🌼 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Combineer cv-gegevens en steekproeven van projecten in één overzichtelijke layout.

Benadruk feedback van klanten met behulp van ingebouwde secties voor getuigenissen.

Gebruik een sterke visuele hiërarchie om de aandacht te vestigen op belangrijke prestaties.

Maak een compact, professioneel overzicht van je vaardigheden en ervaring.

📌 Ideaal voor: Professionals die de hoogtepunten van hun cv willen combineren met steekproeven uit hun portfolio in een compact format van één pagina.

Geef uw portfolios een boost met ClickUp

Met de marketingportfolio-sjablonen van ClickUp kunt u al uw werk eenvoudig samenbrengen. U kunt campagnes, strategieën, resultaten en aantekeningen op één plek ordenen en deze op elk moment bijwerken.

Deze sjablonen zijn gemaakt voor samenwerking, snelle bewerkingen en zelfverzekerd deel. Gebruik ze om uw werk duidelijk te presenteren, alles consistent te houden en uzelf te presenteren met een professioneel portfolio dat voor zich spreekt.

Meld je aan bij ClickUp en maak kennis met een portfolio dat net zo hard werkt als jij. 🗂️