Ontwerpproces voor gebruikerservaring: sleutelfasen en best practices

Uw ontwerpteam heeft maanden gewerkt aan het perfectioneren van de gebruikersinterface van die nieuwe app. De kleuren springen eruit, de animaties zijn vloeiend en elke knop is tot op de pixel nauwkeurig. Maar wanneer echte gebruikers de app uitproberen, raken ze verdwaald, klikken ze op de verkeerde dingen en raken ze gefrustreerd.

Een geweldige UX gaat niet alleen over hoe dingen eruitzien, maar ook over hoe dingen werken. En dat begint met een solide, goed in kaart gebracht proces. Als het goed wordt uitgevoerd, kan het ontwerpproces van de gebruikerservaring de tevredenheid van gebruikers en conversiepercentages met 200% verhogen.

Een goede UX gaat niet alleen over hoe dingen eruitzien, maar ook over hoe dingen werken. En dat begint met een solide, goed in kaart gebracht proces. Als het goed wordt uitgevoerd, kan het ontwerpproces van de gebruikerservaring de tevredenheid van gebruikers en conversiepercentages met 200% verhogen.

Wat is het UX-ontwerpproces?

Het UX-ontwerpproces is een stapsgewijze aanpak voor het creëren van intuïtieve, gebruiksvriendelijke ervaringen die echte problemen oplossen. Het omvat doorgaans onderzoek, ideevorming, wireframing, prototyping, testen en iteratie, zodat elke ontwerpbeslissing is gebaseerd op de behoeften van de gebruikers.

Zie het als ontwerpen met gebruikers, niet alleen voor hen. Het UX-ontwerpproces is uw blauwdruk voor het creëren van digitale producten die gebruikers graag gebruiken, niet alleen tolereren.

👀 Wist u dat? 77% van de bedrijven ziet de klantervaring nu als hun belangrijkste concurrentievoordeel. Het UX-ontwerpproces is niet langer een leuke extra, maar een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces.

ClickUp's Design Project Management maakt het volgen van dit UX-ontwerpproces soepeler en helpt teams producten te creëren waar gebruikers dol op zijn. Inzicht in de basisprincipes van UX-ontwerp is essentieel voor succes, of je nu een nieuwe app bouwt of een bestaande website verbetert.

Jakub Grajacar, Marketing Manager bij STX Next, zegt het als volgt:

Vóór ClickUp was het werken met onze afdeling Productontwerp een behoorlijk chaotisch proces – ze hadden vaak geen duidelijkheid of taken nog in behandeling waren of dat er nog meer werk nodig was. We hadden absoluut een systeem nodig waarmee ik en het hoofd Productontwerp een overzicht konden krijgen van het hele proces en grip konden krijgen op alle lopende werkzaamheden en aankomende taken.

Wat zijn de fasen van het UX-ontwerpproces?

Voor het maken van geweldige producten is meer nodig dan alleen goede ideeën. Daarom beginnen de sleutelfasen van het UX-ontwerpproces met solide UX-ontwerptools en een aanpak waarbij echte gebruikers voorop staan. Laten we eens kijken naar de essentiële fasen waarin UX-ontwerpteams concepten omzetten in producten.

Onderzoek en ontdekking

Beschouw UX-onderzoek als detectivewerk. U verzamelt aanwijzingen over hoe gebruikers denken, voelen en zich gedragen wanneer ze uw product gebruiken. Dit inzicht helpt bij het vormgeven van ontwerpbeslissingen en een UX-strategie die werkt voor echte mensen. 🔍

Methoden voor gebruikersonderzoek kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: kwalitatief (het 'waarom' achter het gedrag van gebruikers) en kwantitatief (het meetbare 'wat'). Een combinatie van beide geeft het duidelijkste beeld.

📌 Toen Airbnb bijvoorbeeld merkte dat gebruikers in bepaalde regio's minder boekingen maakten, keken ze niet alleen naar de nummers. Ze spraken met hosts en reizigers, keken hoe mensen hun platform gebruikten en ontdekten dat onduidelijke prijzen voor aarzeling zorgden. Deze mix van gegevens en directe feedback van gebruikers leidde tot hun transparante prijsmodel.

Zo kan ClickUp u helpen

De juiste tools maken het verschil bij het verzamelen van inzichten van gebruikers en het in kaart brengen van hun belangrijkste pijnpunten. Bekijk ClickUp-formulieren!

Zet reacties om in resultaten met ClickUp-formulieren die feedback centraliseren, werkstromen opstarten en AI-aangedreven analyses stimuleren

Deze zijn rechtstreeks in uw werkstroom geïntegreerd, waardoor u eenvoudig enquêtes over productfeedback kunt maken en gestructureerde feedback kunt verzamelen.

Bovendien helpt het sjabloon voor gebruikersonderzoek van ClickUp u bij het organiseren van uw onderzoeksactiviteiten en houdt het alles op één plek.

Gratis sjabloon downloaden Krijg inzicht in de gebruikerservaring en hun reis met het sjabloon voor gebruikersonderzoek van ClickUp

📚 Lees ook: Beste software voor enquêteanalyse

Wireframing en prototyping

De volgende fase in het UX-ontwerpproces bestaat uit het omzetten van inzichten uit gebruikersonderzoek in testbare ontwerpen. Hier komen wireframingtools en digitale prototypes om de hoek kijken.

Met wireframes kunnen ontwerpers de basisstructuur laten zien zonder de fraaie details. Begin met low-fidelity wireframes om de kernfuncties en layout vast te leggen. Kies een van deze sjablonen voor wireframes! Verzamel vervolgens feedback en verfijn het ontwerp. ⚙️

Prototypingtools gaan nog een stap verder door interactie toe te voegen. Gebruikers kunnen doorklikken en een goed beeld krijgen van hoe het eindproduct zal werken.

📌 Dropbox gebruikte bijvoorbeeld prototyping om zijn onboarding-werkstroom te testen en te verbeteren, waardoor meer gebruikers het aanmeldingsproces konden voltooien.

Zo kan ClickUp u helpen

Breng uw UX-ontwerp in kaart op ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards brengen uw hele UX-proces tot leven, visueel en in samenwerking. Of u nu gebruikersreizen in kaart brengt, wireframes schetst of onderzoeksinzichten organiseert, met Whiteboards kunt u eenvoudig ideeën, taken en teams in realtime met elkaar verbinden.

En met kant-en-klare sjablonen voor whiteboards kunt u direct aan de slag met uw sessies voor ontwerpdenken, iteratiecycli verkorten en alles vanaf dag één op één lijn houden.

👀 Wist u dat? Studies tonen aan dat investeren in gebruikersonderzoek zich dubbel en dwars terugbetaalt: elke dollar die u uitgeeft, levert doorgaans $ 100 aan waarde op.

Interactie- en UI-ontwerp

Denk aan het menubord van een koffiebar. Het moet duidelijke secties, leesbare tekst en een duidelijke werkstroom hebben, zodat klanten snel hun drankjes kunnen kiezen. Op dezelfde manier hebben digitale gebruikersinterfaces een doordachte organisatie en visuele aanwijzingen nodig om gebruikers te begeleiden. 🎨

Een goede interface en een gebruikersgericht ontwerp volgen specifieke ontwerpprincipes die apps en websites aantrekkelijk en praktisch maken.

Het eerste punt is vindbaarheid: gebruikers moeten acties gemakkelijk kunnen vinden, zoals de knop 'Verzenden' op de plek waar ze die verwachten. Duidelijke visuele hints, zogenaamde signifiers, laten zien wat je kunt aanklikken of swipen.

Consistentie speelt ook een grote rol. Wanneer knoppen, menu's en andere elementen bekende patronen volgen, hoeven gebruikers niet bij elk nieuw scherm opnieuw te leren hoe dingen werken.

Hier zijn een paar praktische manieren om dit werk te maken: Deel een UX-ontwerpsysteem waarmee iedereen dezelfde visuele elementen gebruikt

Maak snel prototypes om ideeën te testen voordat u alles inzetten

Gebruik tools waarmee UI-ontwerpers en klanten op dezelfde pagina blijven

📚 Lees ook: Best practices voor projectmanagement in design

Testen en iteratie

Het UX-proces eindigt niet bij de eerste versie. Slimme teams blijven testen met gebruikers en aanpassingen doorvoeren om hun product te verbeteren door de belangrijkste pijnpunten van de gebruiker aan te pakken.

Testen met echte gebruikers brengt problemen aan het licht die u misschien over het hoofd ziet. Wanneer u ziet hoe mensen uw product daadwerkelijk gebruiken, vallen u vaak verwarrende elementen op die voor uw team vanzelfsprekend leken. 📝

💡 Pro tip: Wanneer de feedback binnenkomt, kunt u sjablonen voor procesdocumentatie gebruiken om deze te verzamelen en er actie op te ondernemen.

Hier is een verrassend feit: door te testen met slechts vijf typische gebruikers kunt u 85% van de bruikbaarheidsproblemen opsporen. Daarom zijn regelmatige sessies met kleine groepen vaak beter dan één groot onderzoek.

Zo kan ClickUp u helpen

Houd feedback georganiseerd en houd elke iteratie moeiteloos bij met ClickUp Documenten

De dynamische ClickUp-documenten helpen teams:

Leg alle testobservaties op één plek vast

Werk samen met andere onderzoekers en ontwerpers aan het bijhouden en herhalen van processen

Zet suggesties van gebruikers om in uitvoerbare taken

Houd bij welke wijzigingen hebben gewerkt en welke niet

📚 Lees ook: Voorbeelden van bruikbaarheidstests

Best practices voor een effectief UX-ontwerpproces

Een solide UX-ontwerpproces begint met het goed begrijpen van de basisprincipes.

Marktonderzoek toont aan dat het focussen op consistentie en toegankelijkheid in combinatie met het gebruik van de juiste tools voor projectmanagement een enorm verschil kan maken in hoe gebruikers omgaan met uw product.

1. Consistentie behouden

Beschouw consistentie als een vertrouwde vriend: het helpt gebruikers zich thuis te voelen met uw product. Wanneer knoppen, kleuren, lettertypen en navigatiepatronen in uw hele ontwerp hetzelfde blijven, hoeven gebruikers minder mentale energie te steken in het uitzoeken van dingen.

📌 Een voorbeeld uit de praktijk? Neem een bank-app die de knop voor overschrijvingen op alle schermen op dezelfde plek heeft staan. Gebruikers weten snel waar ze deze kunnen vinden, waardoor transacties sneller verlopen en er minder fouten worden gemaakt.

Om consistentie in uw UX-ontwerpproces te garanderen:

Bouw een ontwerpsysteem met herbruikbare onderdelen

Maak duidelijke stijlgidsen voor uw team

Houd navigatiepatronen uniform

Test ontwerpen regelmatig met echte gebruikers

2. Toegankelijkheid behouden

Het is niet alleen prettig om uw product voor iedereen te laten werken, het is ook noodzakelijk. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bieden een stappenplan voor inclusief ontwerp dat alle gebruikers ten goede komt, niet alleen mensen met een beperking.

📌 Een goed kleurcontrast helpt bijvoorbeeld niet alleen gebruikers met een visuele beperking, maar maakt tekst ook voor iedereen beter leesbaar, vooral in fel zonlicht of op donkere schermen.

Hier volgen enkele belangrijke toegankelijkheidspraktijken voor uw UX-ontwerpproces:

Alt-tekst toevoegen aan afbeeldingen

Zorg ervoor dat de navigatie met het toetsenbord soepel werkt

Zorg voor een hoog kleurcontrast

Test met verschillende ondersteunende technologieën

3. ClickUp gebruiken voor projectmanagement en automatisering van werkstromen

Het beheren van UX-projecten wordt eenvoudiger met de tools van ClickUp voor effectieve teamsamenwerking.

Met ClickUp kunt u:

Maak aangepaste werkstromen voor elke ontwerpfase

Feedback en revisies in realtime bijhouden

Stel automatische herinneringen in voor ontwerpbeoordelingen

Deel prototypes en krijg snel input van belanghebbenden

ClickUp-automatisering

Besteed minder tijd aan repetitieve taken met ClickUp-automatisering. Verplaats taken automatisch op basis van testfasen, trigger notificaties op basis van feedback van gebruikers en zorg ervoor dat problemen snel worden opgelost. U kunt moeiteloos inzichten in de bruikbaarheid bijhouden en krijgt een duidelijk overzicht van elke testfase.

Stel terugkerende taken in, wijs automatisch verantwoordelijkheden toe en stroomlijn goedkeuringen: ClickUp Automations neemt uw routinewerk uit handen, zodat u dat niet hoeft te doen!

UX-ontwerp stroomlijnen met ClickUp

Het creëren van een geweldig UX-ontwerp vereist samenwerking tussen UX-ontwerpers, ontwikkelaars en belanghebbenden. Maar wanneer uw UX-assets, feedback en taken in verschillende tools staan, gaan belangrijke details vaak verloren. Dat is waar het juiste platform het verschil maakt.

ClickUp , de alles-in-één app voor werk, brengt alles wat UX-teams nodig hebben samen in één centrale hub. Laten we eens kijken hoe de functies teams helpen om sneller een betere UX te creëren.

Documenteer en deel UX-onderzoek

ClickUp Docs biedt UX-teams een speciale ruimte om hun kennisbank op te bouwen. Teams kunnen levendige ontwerpdocumentatie maken die actueel blijft naarmate projecten evolueren, van gebruikersprofielen tot user journey maps.

Met ClickUp Brain kunt u feedback van gebruikerstests rechtstreeks in ClickUp Docs documenteren. Identificeer snel terugkerende patronen en fouten in bruikbaarheidstests.

Vat grote hoeveelheden gebruikersonderzoek, interviews of enquêteresultaten samen tot beknopte inzichten met behulp van ClickUp Brain

U kunt ClickUp Prebuilt Autopilot Agents in uw werkruimte gebruiken om: Analyseer UX-onderzoeksgegevens die uw team al heeft verzameld (bijv. aantekeningen, schermafbeeldingen of feedback die is opgeslagen in ClickUp)

Help bij het organiseren en samenvatten van taken of bevindingen van concurrentieanalyses

Genereer inzichten of aanbevelingen op basis van patronen in uw gegevens

Werk visueel samen aan ontwerpideeën

Het UX-ontwerpproces komt tot leven in de visuele werkruimte van ClickUp. Teams kunnen concepten schetsen op digitale Whiteboards en vervolgens de functie Redactie gebruiken om gerichte feedback rechtstreeks op ontwerpbestanden te verzamelen.

Stel dat een UX-ontwerper input wil over een nieuwe werkstroom voor het afrekenen. Belanghebbenden kunnen specifieke elementen annoteren en verbeteringen direct in ClickUp bespreken. Geen eindeloze e-mailthreads of tegenstrijdige feedbackversies meer.

📮 ClickUp-inzicht: Uit de resultaten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 18% van de respondenten vertrouwt op e-mailthreads voor asynchrone communicatie. Hoewel e-mails gedetailleerde discussies mogelijk maken zonder realtime vergaderingen, worden te veel threads overweldigend en moeilijk bij te houden. Transformeer e-mailchaos in georganiseerde actie met ClickUp's e-mailprojectmanagement. Zet belangrijke e-mails direct om in traceerbare taken, stel prioriteiten, wijs verantwoordelijkheden toe en stel deadlines vast, allemaal zonder te schakelen tussen platforms. Houd uw inbox overzichtelijk en uw projecten op schema met ClickUp!

Beheer ontwerpprojecten van begin tot eind

Het UX-ontwerpproces heeft structuur nodig om op koers te blijven. De aanpasbare projectweergaven van ClickUp helpen teams:

Breek complexe visuele ontwerpprojecten op in behapbare stukken met behulp van ruimtes, mappen en lijsten

Voeg specifieke functionaliteit toe met meer dan 35 ClickApps voor het bijhouden van sprints, aangepaste velden en meer

Automatiseer routinetaken zoals statusupdates en notificaties

Houd iedereen gesynchroniseerd

Een soepel UX-ontwerpproces hangt af van duidelijke communicatie. ClickUp kan worden geïntegreerd met tools zoals Figma, Slack en Google Drive om visuele ontwerpelementen, discussies en het bijhouden van projecten met elkaar te verbinden.

Teams kunnen hun ClickUp-werkruimte aanpassen aan hun werkstroom, of het nu gaat om het beheren van kleine ontwerpupdates of grootschalige UX-initiatieven.

Door UX-werkstromen in één platform te integreren, kunnen teams zich concentreren op wat echt belangrijk is: het creëren van uitzonderlijke gebruikerservaringen. De uniforme aanpak helpt miscommunicatie te voorkomen en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft wat betreft de doelstellingen en voortgang van het UX-ontwerp.

Ui + UX-ontwerper Oray Ciftliklioglu verwoordt het perfect:

Als professional heb ik ongeveer 20 jaar in teams gewerkt die digitale projecten produceren. Ik voelde me altijd ongemakkelijk bij de saaie, door ingenieurs ontworpen interfaces en gebruikerservaringen van platforms zoals Jira en Trello die ik eerder had gebruikt. ClickUp heeft de industrie het belang van de 'menselijke factor' bijgebracht. Het werd het beste voorbeeld van het gebruik van de constructieve en heilzame kracht van design.

Verbeter uw gebruikerservaring met ClickUp

Wanneer je je UX-proces perfect hebt, maak je niet alleen dingen mooi. Je lost echte problemen op voor echte mensen, verandert gefrustreerde zuchten in tevreden gebruikers en maakt apps en websites met een soepele werkstroom voor gebruikers.

Blijf testen met gebruikers, stel vragen en kijk hoe mensen uw product gebruiken. Hoe meer u over uw gebruikers te weten komt, hoe beter u hen van dienst kunt zijn.

En hier is nog een laatste tip: de beste UX blijft vaak onopgemerkt. Wanneer gebruikers zonder problemen door uw product navigeren en hun doelen zonder verwarring bereiken, weet u dat u uw werk goed hebt gedaan. ClickUp fungeert als een end-to-end tool voor ontwerpbeheer en gebruikerstests, zodat u niet voortdurend hoeft te schakelen.

Klaar om deze inzichten in de praktijk te brengen? Meld u nu aan voor ClickUp!