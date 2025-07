Gratis sjablonen voor aanwezigheidsbeleid voor werknemers voor duidelijke richtlijnen op de werkplek

U kent het wel. De ene medewerker meldt zich 's ochtends ziek voor een drukke dienst, de andere komt weer een half uur te laat en nu moet u weer alles opschuiven.

Zonder een duidelijk beleid voor de aanwezigheid van werknemers is het chaos. Inconsistente aanwezigheid kan een routine worden en voor u het weet, begint het verzuim van werknemers het moreel en de productiviteit van het team te ondermijnen.

Als u het probleem wilt oplossen zonder elke kloktijd te controleren, kan een gestructureerd sjabloon voor het aanwezigheidsbeleid van werknemers u veel hoofdpijn besparen.

Deze blog biedt precies dat: een kant-en-klare, juridisch verantwoorde en praktische sjabloon voor bedrijven van elke grootte. Laten we meteen beginnen.

Wat zijn sjablonen voor het aanwezigheidsbeleid van werknemers?

Een sjabloon voor een aanwezigheidsbeleid voor werknemers is een vooraf opgemaakt document dat u helpt bij het volgende:

Geef een overzicht van de regels en verwachtingen van het bedrijf met betrekking tot de aanwezigheid en stiptheid van werknemers

Inclusief duidelijke richtlijnen voor geplande diensten, rapportage van afwezigheid en verlofaanvragen

Uitleg over hoe om te gaan met ongeoorloofde afwezigheid, buitensporig verzuim en overtredingen van de aanwezigheidsregels

Definieer termen als gerechtvaardigde afwezigheid, het niet opkomen voor het werk, vroegtijdig vertrek en opeenvolgende dagen afwezigheid

Raadpleeg de naleving van federale wetten zoals de Family and Medical Leave Act (FMLA) en de Americans with Disabilities Act (ADA) om HR-teams te helpen op één lijn te blijven

Sjablonen worden vaak gebruikt om consistente documentatie te creëren in werknemershandboeken, HR-handleidingen en intern beleid. Ze ondersteunen ook het progressieve disciplinaire proces, inclusief mondelinge waarschuwingen, schriftelijke waarschuwingen en laatste schriftelijke waarschuwingen.

🔍 Wist u dat? Het Bureau of Labor Statistics rapporteerde dat het nationale verzuimpercentage in 2024 3,2% bedroeg, een stijging ten opzichte van het verzuimpercentage van 3,1% in 2023. De belangrijkste oorzaken van verzuim zijn letsel en ziekte.

Wat maakt een sjabloon voor een goed aanwezigheidsbeleid voor werknemers?

Een effectief sjabloon voor het aanwezigheidsbeleid van werknemers is duidelijk, specifiek en voldoet aan de wettelijke vereisten. Het definieert de verwachtingen voor regelmatige aanwezigheid, beschrijft hoe onverwachte afwezigheid moet worden gemeld en stelt regels vast voor het naleven van geplande diensten.

De sleutelelementen van een goed sjabloon voor een aanwezigheidsbeleid voor werknemers zijn onder meer: Definities van gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden

Regels rond geplande werktijden en werkuren

Rapportage van afwezigheid en vereisten voor voorafgaande kennisgeving

Richtlijnen voor verlofaanvragen, jurydienst en religieuze feestdagen

Procedure voor het omgaan met buitensporig ziekteverzuim, vroegtijdig vertrek en onverwachte afwezigheid

Regels bijhouden via apps voor in- en uitklokken of aanwezigheidsregistratiesystemen

Stappen in een progressief disciplinaire beleid (bijv. mondelinge waarschuwing, schriftelijke waarschuwing, laatste schriftelijke waarschuwing)

Beleid voor vrijgestelde en niet-vrijgestelde werknemers

Verwijzingen naar federale wetten, waaronder de FMLA en de ADA

Aantekeningen over vereisten voor doktersverklaringen en redelijke aanpassingen

Flexibiliteit voor alternatieve werkregelingen en systemen voor aanwezigheid op afstand

Duidelijke procedures voor het aanpakken van aanwezigheidsproblemen per geval

Opties voor sjablonen voor aanwezigheidsbeleid voor werknemers die het opslaan waard zijn

Als u het gedoe met lege pagina's wilt overslaan en direct aan de slag wilt, zijn deze kant-en-klare sjablonen voor het aanwezigheidsbeleid voor werknemers een goed startpunt. Laten we eens kijken:

1. Sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer het aanwezigheidsbeleid van uw bedrijf met de sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp

De sjabloon voor bedrijfsbeleid van ClickUp biedt een centrale ruimte om beleid op te stellen, te bewerken en te beheren. U kunt gerelateerde bronnen koppelen, teamleden taggen en uw aanwezigheidsbeleid, regels voor betaalde tijd en aantekeningen over FMLA-naleving allemaal op één plek bewaren.

Als u op zoek bent naar een nog meer geïntegreerde oplossing, dan bent u bij ClickUp aan het juiste adres!

Voor teams die klaar zijn om de aanwezigheid bij te houden zonder omslachtige spreadsheets, is ClickUp Urenregistratie een geweldige functie. Het biedt een geïntegreerde manier om overtredingen van de aanwezigheid van werknemers, tijdregistraties, goedkeuringen en rapportage te beheren, rechtstreeks vanuit het platform dat u al gebruikt voor projecten.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel beleidsdocumenten op en bewaar ze in een gezamenlijk document

Tag HR-managers voor snelle en effectieve beoordelingen en updates

Krijg volledige versiebeheer voor transparante beleidswijzigingen

🔑 Ideaal voor: Teams die één overzichtelijke werkruimte willen voor beleid, taken en updates.

📑 Casestudy: RevPartners heeft de levertijd van zijn diensten met 64% verkort door gebruik te maken van de sjablonen voor klantlevering van ClickUp. Door complexe, herhaalbare werkstromen om te zetten in gestructureerde sjablonen, hebben ze een einde gemaakt aan de chaos van handmatige overdrachten en versnipperde communicatie. Taken worden nu automatisch toegewezen, de juiste mensen worden op het juiste moment op de hoogte gebracht en de voortgang wordt in realtime bijgehouden. Deze verandering heeft de tijd die aan het organiseren van werk werd besteed verminderd en ervoor gezorgd dat niets meer door de mazen van het net glipt.

2. ClickUp-sjabloon voor personeelshandboeken, beleid en procedures

Gratis sjabloon downloaden Stel duidelijke verwachtingen voor werknemers vast met de sjabloon voor het werknemershandboek van ClickUp

De sjabloon voor personeelshandboeken, beleidsregels en procedures is een uitgebreide tool voor werkstromen die is ontworpen voor het organiseren en beheren van gedetailleerd personeelsbeleid.

Als uw gedeelde kalender werkuren bijhoudt, legt deze sjabloon voor een werknemershandboek vast wat de verwachtingen zijn. Zo kunt u bepalen hoe diensten worden gedefinieerd, hoe vertragingen worden afgehandeld en wat als gerechtvaardigde afwezigheid geldt.

Gebruik het om aanwezigheidsbeleid onderdeel te maken van een breder, afdwingbaar kader dat duidelijk, toegankelijk en aanpasbaar is.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs taken toe aan teamleden voor het schrijven of beoordelen van content

Creëer een veilige werkomgeving door ervoor te zorgen dat werknemers alle beleidsregels kennen

Beheer werknemershandboeken, beleidsregels en verschillende procedures

Gebruik statustags om wijzigingen in tijd- en aanwezigheidsregels bij te houden

🔑 Ideaal voor: HR-teams die volledige werknemershandboeken opstellen die verder gaan dan aanwezigheid en ook beleid bevatten over verlofdagen, salarisadministratie en procedures.

🔍 Wist u dat? Bijna de helft ( 47% ) van alle overuren wordt gebruikt om afwezigheid van werknemers op te vangen. Dat drijft niet alleen de arbeidskosten op, maar zorgt ook voor burn-out bij de rest van het team.

3. Sjabloon voor werknemershandboek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel een boeiend, deelbaar werknemershandboek samen met de vooraf opgestelde secties en opmaaktools van ClickUp

De sjabloon voor het werknemershandboek van ClickUp is ontworpen voor een snelle onboarding en soepele interne communicatie. HR-teams kunnen hun beleid invoeren, secties in realtime bewerken en snel updates doorvoeren.

Het sjabloon bevat vooraf opgestelde secties, zoals werkuren en communicatierichtlijnen, voor het gedetailleerd beschrijven van verwachtingen rond stiptheid, werken op afstand en verlof.

Met een ingebouwde inhoudsopgave en tools voor teamsamenwerking blijft alles overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk. Voor bedrijven die consistentie en snelheid willen, is dit document de perfecte oplossing.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Voeg de aanwezigheidsregels toe en bewerk ze onder Werkuren

Gebruik realtime opmerkingen om vragen over aanwezigheid snel op te lossen

Voeg geneste pagina's toe voor PTO, te laat komen en planningsdetails

🔑 Ideaal voor: HR-managers die saaie handboekcontent willen omzetten in een interactief document dat gemakkelijk te onderhouden en te delen is.

Over de functionaliteit van ClickUp zegt een gebruiker:

We gebruiken ClickUp eigenlijk als een uitgebreide takenlijst. Het is vooral handig voor processen die uit meerdere stappen bestaan en die we herhaaldelijk uitvoeren en waarbij verschillende mensen betrokken zijn. We maken een sjabloon voor dat proces, zodat we niets missen en er gemakkelijk (automatisch) wordt gecommuniceerd tussen mensen wanneer ze hun taken kunnen uitvoeren.

We gebruiken ClickUp eigenlijk als een uitgebreide takenlijst. Het is vooral handig voor meerstapsprocessen die we herhaaldelijk uitvoeren en waarbij meerdere mensen betrokken zijn. We maken een sjabloon voor dat proces, zodat we niets missen en er gemakkelijk (automatisch) wordt gecommuniceerd tussen mensen wanneer ze hun taken kunnen uitvoeren.

4. Geavanceerde sjabloon voor werknemershandboek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel een robuuste werknemershandleiding op met tijdlijnen, taken en bijhouden met behulp van de geavanceerde handboeksjabloon van ClickUp

De sjabloon voor het werknemershandboek (geavanceerd) van ClickUp gaat veel verder dan alleen het documenteren van basisbeleid. Het is gemaakt voor HR-teams die behoefte hebben aan structuur en schaalbaarheid.

U kunt taken toewijzen, deadlines bijhouden en het hele proces van het aanmaken van het handboek beheren als een project, met aanpasbare weergaven zoals lijst, kalender en Gantt. Het ondersteunt ook realtime samenwerking en geautomatiseerde werkstromen, wat minder micromanagement en snellere implementaties betekent.

Bovendien kunt u met ClickUp Docs documenten maken, er samen aan werken en ze rechtstreeks aan uw werkstromen koppelen. Van het opstellen van beleid tot live bewerking en realtime feedback: u kunt statische documenten omzetten in bruikbare abonnementen. Wijs taken toe, voeg aangepaste widgets toe, neem media op en bewaar alles op een centrale plek.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Markeer secties en tag nieuwe medewerkers bij vragen om twijfels snel op te lossen

Stel een kalender of Gantt-weergave in om de tijdlijnen voor de uitrol van updates van het aanwezigheidsbeleid en gerelateerde trainingen visueel te beheren

Maak het handboek aantrekkelijk met GIF's, grafieken en andere visuele elementen

🔑 Ideaal voor: Groeiende teams of organisaties met meerdere afdelingen die behoefte hebben aan een aantrekkelijk en goed beheerd personeelshandboek dat met hen mee kan groeien.

📚 Lees ook: Gratis sjablonen voor bedrijfsbeleid en -procedures in Word en ClickUp

5. Sjabloon voor werknemershandleiding van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel een gestructureerde en bij te werken werknemershandleiding op met behulp van de slimme documenttools van ClickUp

De sjabloon voor het werknemershandboek van ClickUp is ontworpen voor bedrijven die een aantrekkelijk document willen, geen statische PDF die stof verzamelt. Met deze sjabloon kunt u een handboek maken dat met uw team meegroeit. Het combineert uitgebreide opmaak, het bijhouden van taken en automatisering, zodat het beleid actueel blijft en iedereen altijd toegang heeft tot de nieuwste versie.

Om deze flexibiliteit te ondersteunen, integreert ClickUp krachtige functies die uw handleiding omzetten in een dynamische bron.

ClickUp's AI-kennisbeheer verandert uw hele werkruimte in een doorzoekbaar brein. Van beleid tot wiki's, het maakt gebruik van AI om direct antwoorden te geven in alle documenten, taken en opmerkingen – geen gezoek meer. U kunt oude bestanden importeren, de versiegeschiedenis beheren en toestemmingen vergrendelen, waardoor uw interne kennisbank slimmer en gemakkelijker te beheren wordt.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Geef duidelijkheid over verwachtingen met overzichtelijke secties en mijlpalen

Houd updates bij met aangepaste statussen om herzieningen van het aanwezigheidsbeleid georganiseerd en zichtbaar te houden

Zorg ervoor dat het aanwezigheidsbeleid voldoet aan de wettelijke vereisten en bedrijfsnormen, en werk het bij als de wetgeving verandert

🔑 Ideaal voor: HR- en operationele teams die een eenvoudig te bewerken, in de werkstroom geïntegreerde handleiding willen die de huidige processen weergeeft en kan worden aangepast aan veranderingen binnen de organisatie.

💡 Pro-tip: Gebruik geautomatiseerde urenregistratie met goedkeuringswerkstromen om uren direct vast te leggen en fouten op het laatste moment bij de salarisadministratie te voorkomen. Zo hoeft u niet langer gemiste registraties op te sporen of rommelige spreadsheets bij te houden.

6. Sjabloon voor HR-handboek van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel bedrijfsbrede verwachtingen vast met de HR-handboeksjabloon van ClickUp voor duidelijk beleid

De HR-handboeksjabloon van ClickUp is ontworpen voor teams die een gecentraliseerde, altijd toegankelijke gids nodig hebben die alles omvat, van verlofrechten tot het gedrag van werknemers.

Dit is vooral handig voor HR-afdelingen die te maken hebben met snelle groei of meerdere locaties. In tegenstelling tot traditionele handboeken die statisch zijn en snel worden vergeten, maakt deze sjabloon voor HR-beleid integraal deel uit van uw werkstroom.

U kunt content organiseren met tabellen, bewerkingen bijhouden en updates direct delen met medewerkers.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Stel beleid op met vooraf gestructureerde secties en documentformattering

Categoriseer content met aangepaste velden voor snelle navigatie

Wijs eigenaren toe aan specifieke secties van het handboek

Werk samen met teamleiders via gedeelde opmerkingen en taken

🔑 Ideaal voor: HR-teams die handboeken opstellen of bijwerken om de transparantie binnen het hele bedrijf te verbeteren, handmatig heen-en-weer-gepraat te verminderen en iedereen op één lijn te houden met het huidige beleid.

📮 ClickUp Insight: 12% van de werknemers zegt dat volledig werken op afstand ideaal is, terwijl 48% de voorkeur geeft aan hybride opstellingen. Om samenwerking in externe of hybride omgevingen te laten floreren, hebt u echter de juiste tools nodig. Als alles-in-één app voor werk elimineert ClickUp silo's. Houd uw taken, documenten, chats en projecten gecentraliseerd en doorzoekbaar binnen één werkruimte, zodat teams op één lijn blijven, waar ze ook werken! 💫 Echte resultaten: STANLEY Security zag een toename van 80% in de tevredenheid over teamwork dankzij de naadloze samenwerkingstools van ClickUp.

7. Sjabloon voor beleidsnota's van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel beleidswijzigingen snel op en verspreid ze met de kant-en-klare sjabloon voor beleidsnota's van ClickUp

De sjabloon voor beleidsnota's van ClickUp is ontworpen voor managers die snel en duidelijk interne beleidswijzigingen moeten doorvoeren.

Als het aanwezigheidsbeleid van uw bedrijf vaak verandert, biedt dit sjabloon een betrouwbaar format om nieuwe regels duidelijk en snel te communiceren. Het is ontworpen voor duidelijkheid en structuur, zodat richtlijnen voor ploegendiensten, regels voor vrije dagen en verwachtingen ten aanzien van aanwezigheid allemaal op één plek staan.

U kunt mensen taggen, deadlines instellen en bevestigingen bijhouden, allemaal rechtstreeks in de memo. In tegenstelling tot traditionele tools voor gedeelde kalenders werkt dit format goed voor het documenteren en handhaven van beleidsbeslissingen.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Maak uniforme memo's met aanpasbare secties

Tag belanghebbenden rechtstreeks in beleidsontwerpen voor beoordeling

Voeg dienstroosters of verlofformulieren rechtstreeks toe aan de memo

Gebruik herinneringen om te controleren of het beleid is gelezen

🔑 Ideaal voor: Teamleiders en HR-managers die beleidswijzigingen of nieuwe verwachtingen aan hun medewerkers moeten communiceren zonder verwarring of verspreide documentatie.

🔍 Wist u dat? Amerikaanse bedrijven verliezen jaarlijks 225,8 miljard dollar aan ziekteverzuim. Dat is 1685 dollar per werknemer, voornamelijk als gevolg van ongeplande afwezigheid, verschuivingen in ploegendiensten en verloren productiviteit.

8. Sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Definieer en documenteer de waarden van uw bedrijf met de sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp

De sjabloon voor bedrijfscultuur van ClickUp is perfect voor teams die meer willen afstemmen dan alleen deadlines. Deze sjabloon is een gestructureerde, bewerkbare ruimte om de kernwaarden, doelen en teamverwachtingen van uw organisatie vast te leggen.

Met deze sjabloon kunt u initiatieven voor cultuurontwikkeling beheren als een project, met functies als aangepaste velden, gedeelde documenten, whiteboards en realtime bewerking. Of u nu snel schaalbaar wilt werken of interne normen wilt herzien, met deze sjabloon krijgt uw cultuurstrategie een concrete structuur.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Leg de waarden, missie en verwachtingen van uw bedrijf vast

Wijs teamnormen zoals stiptheid of ploegendienstdekking toe als taken

Gebruik aangepaste velden om het gedrag met betrekking tot aanwezigheid bij te houden

Stel herinneringen in om beleid bij te werken op basis van feedback of prestaties

🔑 Ideaal voor: Groeiende teams die de identiteit van het bedrijf in praktische termen willen definiëren en iedereen, van HR tot het management, op één lijn willen houden met betrekking tot gedeelde waarden en verwachtingen.

9. Sjabloon voor verlofaanvragen van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Vereenvoudig het bijhouden en goedkeuren van vakanties met de sjabloon voor verlofaanvragen van ClickUp

De sjabloon voor verlofaanvragen van ClickUp is ontworpen om het verlofbeheer te vereenvoudigen. Geen verspreide e-mails, gemiste goedkeuringen of last-minute verrassingen meer. Dit is een volledig interactief systeem waarmee werknemers betaald verlof kunnen aanvragen, statuswijzigingen kunnen bijhouden en notificaties kunnen ontvangen.

De installatie van dit sjabloon voor verlofaanvragen omvat aangepaste statussen zoals Goedgekeurd, In behandeling en Afgewezen. Het biedt velden voor het bijhouden van start- en einddatums, soorten aanvragen en zelfs digitale handtekeningen.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verlofaanvragen indienen en goedkeuren in een gestructureerd formulier

Teamleiders automatisch op de hoogte stellen wanneer een aanvraag wordt ingediend

Weergave van alle openstaande, goedgekeurde en afgewezen aanvragen in overzichtelijke dashboards

Houd een doorzoekbaar logboek bij van de verlofgeschiedenis van werknemers

🔑 Ideaal voor: Teams die een duidelijk, geautomatiseerd systeem nodig hebben voor het beheer van afwezigheden van medewerkers, het waarborgen van consistente goedkeuringen en het voorkomen van planningsconflicten.

10. ClickUp sjabloon voor afwezigheidsbrief

Gratis sjabloon downloaden Maak snel professionele afwezigheidsverklaringen met de sjabloon voor verzuimbrief van ClickUp

De sjabloon voor verzuimbrief van ClickUp biedt werknemers en managers een verzorgd, kant-en-klaar format voor het formeel communiceren van afwezigheid van werknemers. Of het nu gaat om ziekteverlof, een persoonlijke noodsituatie of jurydienst, dit document zorgt ervoor dat alles overzichtelijk en conform de regels verloopt.

De sjabloon helpt bij het standaardiseren van de rapportage van afwezigheden. Dit maakt het voor HR gemakkelijker om documentatie bij te houden en op te slaan in het dossier van de medewerker, waardoor consistentie met het aanwezigheidsbeleid wordt gewaarborgd.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Vul snel afwezigheidsgegevens in met een begeleid documentformat

Voeg reden, datum en eventuele ondersteunende documenten toe

Brieven voor school, werk of persoonlijk gebruik aanpassen

Bewaar ingediende brieven in een gedeelde ClickUp-map

🔑 Ideaal voor: HR-afdelingen of teamleiders die het verzuimbeheer willen formaliseren en vage of inconsistente documentatie willen voorkomen wanneer er ongeoorloofd verzuim plaatsvindt.

💡 Pro-tip: maak een versie van de checklist als snel naslagwerk voor managers die te maken hebben met aanwezigheidsproblemen. Beleid is geweldig, maar niemand wil halverwege een dienst 12 pagina's doorbladeren. Maak een beknopte checklist met sleutelacties die teamleiders kunnen gebruiken wanneer er problemen met de aanwezigheid ontstaan.

11. Sjabloon voor afwezigheidsregeling van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Zorg dat taken blijven lopen wanneer teamleden afwezig zijn met de sjabloon voor afwezigheidsplanning van ClickUp

De sjabloon voor afwezigheidsplanning van ClickUp is uw vangnet voor wanneer teamleden afwezig zijn. Hiermee kunt u taakdelegatie, tijdlijnen en verantwoordelijkheden schetsen zonder momentum te verliezen.

Met speciale weergaven zoals de afwezigheidskalender en het voorafgaande goedkeuringsproces weet iedereen wie wat doet en wanneer. U kunt details van verzoeken bijhouden, zoals het type verlof, het aantal verlofdagen en eventuele taken die nog moeten worden gedelegeerd, allemaal in één gestroomlijnd systeem.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs verantwoordelijkheden toe aan back-up team leden

Gebruik een gedeelde kalender om tijdlijnen voor dekking in kaart te brengen

Stel herinneringen en follow-ups in voor belangrijke data

🔑 Ideaal voor: Managers en teamleiders die een naadloze bedrijfsvoering willen tijdens geplande afwezigheden, zonder de gebruikelijke last-minute stress of gemiste taken.

12. Sjabloon voor taak 'Afwezigheidsregeling' in ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Delegeer verantwoordelijkheden naadloos met de sjabloon voor taken voor afwezigheidsplanning van ClickUp

De sjabloon voor het plan voor afwezigheid bij ClickUp is perfect voor de dagelijkse planning van diensten en om het werk aan projecten ononderbroken te laten verlopen wanneer teamleden afwezig zijn.

Deze versie op taakniveau is gedetailleerder, zodat u verantwoordelijkheden kunt opsplitsen in specifieke deliverables, back-ups kunt toewijzen en de voortgang kunt bijhouden met behulp van afhankelijkheid- en prioriteitstags.

Het werkt goed voor korte afwezigheden, onverwachte vrije dagen of wisselende ploegendiensten waarbij de bezetting vaak moet worden aangepast.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Wijs back-up eigenaren toe aan sleutel taken met betrekking tot aanwezigheid

Gebruik de kalenderweergave om check-ins en deadlines te plannen

Automatiseer herinneringen voor aankomende afwezigheidsdata

🔍 Wist u dat? Het gemiddelde productiviteitsverlies als gevolg van ongeplande afwezigheid is het hoogst met 36,6%, terwijl het gemiddelde productiviteitsverlies als gevolg van geplande afwezigheid 22,6% bedraagt.

13. ClickUp sjabloon voor vakantiekalender

Gratis sjabloon downloaden Houd de vrije dagen van werknemers bij met de visuele en volledig aanpasbare sjabloon voor de vakantiekalender van ClickUp

Het sjabloon voor de PTO-kalender van ClickUp maakt het eenvoudig om bij te houden wie er aanwezig is, wie er afwezig is en wanneer. Dit sjabloon is ontworpen voor HR-teams en managers en biedt meerdere weergaven, waaronder een PTO-database, een aanvraagformulier en een kalender waarop in één oogopslag de komende verlofdagen te zien zijn.

Met aangepaste velden voor redenen voor verlof, goedkeurders en vrije dagen krijgt u volledig inzicht in de beschikbaarheid van teams en verlofaanvragen zonder handmatige follow-up.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Verzoeken goedkeuren, afwijzen of beoordelen met statusupdates

Weergave van alle verlof van medewerkers in één gedeelde kalender

Verzamel details over verlof via een aanvraagformulier

Centraliseer en beheer verlofregistraties voor controle en abonnementen

🔑 Ideaal voor: HR-teams die een hybride of verspreid personeelsbestand beheren en een overzichtelijke, traceerbare en deelbare oplossing nodig hebben voor het verwerken van betaald verlof en onverwachte afwezigheden.

14. Sjabloon voor werknemersroosters van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Stel flexibele, efficiënte ploegendienstroosters op met de sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp

De sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp is gemaakt voor teams die moeten jongleren met ploegendiensten, beschikbaarheid en een evenwichtige werklast, zonder de chaos van spreadsheets. Of u nu uurloonpersoneel of multifunctionele teams beheert, met deze sjabloon kunt u slimmer plannen.

Het bevat speciale weergaven zoals Weekrooster, Capaciteit medewerkers en Statusbord, samen met velden voor het bijhouden van arbeidskosten, uurtarieven en ploegmanagers.

U krijgt ook ingebouwde functies voor tijdregistratie en automatisering om overplanning te voorkomen en geplande diensten gemakkelijker te beheren.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Abonnementen op basis van beschikbaarheid en capaciteit van medewerkers

Wijs taken toe aan specifieke tijdsblokken of wekelijkse doelen

Houd arbeidskosten bij en markeer problemen met de planning

Gebruik visuele borden om schema's in één oogopslag te bekijken en aan te passen

🔑 Ideaal voor: Teamleiders en HR-managers die de planning van ploegendiensten, vrije dagen en dagelijkse taken onder controle moeten houden, vooral wanneer ze met meerdere afdelingen of wisselende roosters te maken hebben.

🎐 Bonustip: Maak gekoppelde SOP's voor uitzonderlijke gevallen. In plaats van alle 'wat als'-scenario's in het hoofddocument op te nemen, kunt u voor complexe gevallen, zoals langdurig ziekteverlof, aanpassingen of FMLA-verzoeken, een link naar korte SOP's toevoegen. Zo blijft het hoofddocument overzichtelijk, maar toch volledig.

15. Sjabloon voor zwangerschapsverlof van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan tijdlijnen en overdrachten voor zwangerschapsverlof met het sjabloon voor zwangerschapsverlof van ClickUp

De sjabloon voor zwangerschapsverlof van ClickUp neemt het giswerk weg bij het voorbereiden van langdurige afwezigheid op het werk. Het helpt aanstaande teamleden om belangrijke data te organiseren, verantwoordelijkheden te delegeren en details over het verlof te communiceren met minimale stress. Zo kunt u genieten van de tijd met het nieuwe lid van uw gezin zonder u zorgen te maken over onvoorziene omstandigheden op het werk!

De sjabloon is gebaseerd op een whiteboard en een taaksysteem en ondersteunt het bijhouden van mijlpalen, werklasttransities en het plannen van de terugkeer naar het werk.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Breng belangrijke verlofdata en terugkeerabonnementen in kaart

Organiseer checklists voor planning vóór en na verlof

Houd belanghebbenden op de hoogte met realtime updates

🔑 Ideaal voor: HR-teams en zwangere werknemers die op een gestructureerde, probleemloze manier zwangerschapsverlof willen beheren zonder de teamactiviteiten te verstoren.

16. Sjabloon voor aanwezigheidslijst van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd bij wie er aanwezig is, wie er te laat is en wie er afwezig is met de sjabloon voor aanwezigheidsregistratie van ClickUp

De sjabloon voor aanwezigheidsformulieren van ClickUp is een eenvoudige maar krachtige tool voor het registreren van de aanwezigheid van werknemers. Hoewel het is ontwikkeld voor schoolaanwezigheid, kan het eenvoudig worden aangepast om ongeoorloofde afwezigheden te markeren en trends in de loop van de tijd te bekijken.

Het bevat aangepaste velden zoals les van de dag, naam van het klaslokaal en e-mail, die u kunt hernoemen naar 'Afdelingsnaam', 'Team', enzovoort. Dit maakt het net zo effectief voor trainingsprogramma's als voor de dagelijkse aanwezigheid van werknemers.

Of u nu geplande dienstroosters of te laatkomers controleert, met dit sjabloon voor aanwezigheidsregistratie krijgt u een duidelijk en doorzoekbaar overzicht van wat er op de werkvloer gebeurt.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Registreer aanwezigheid met statusupdates in één klik (aanwezig, afwezig, te laat, gepland)

Verzamel contactgegevens en aantekeningen over opdrachten voor elke medewerker

Visualiseer aanwezigheidslogboeken via kalender- of lijstweergave

Herken aanwezigheids patronen en trigger follow-ups indien nodig

🔑 Ideaal voor: HR-teams, instructeurs of teamleiders die op een snelle, georganiseerde manier de aanwezigheid willen bijhouden, aanwezigheidsproblemen willen signaleren en een overzichtelijke administratie willen bijhouden zonder van tool te hoeven wisselen.

💡 Pro-tip: Gebruik roostersoftware met realtime beschikbaarheidsupdates en conflictmeldingen om diensten sneller in te vullen en overlappingen in de planning te voorkomen, vooral tijdens drukke periodes of bij personeelstekorten.

17. greytHR-sjabloon voor aanwezigheidsbeleid

via greytHR

De sjabloon voor aanwezigheidsbeleid van greytHR is een formeel document dat voldoet aan de HR-voorschriften. Het is perfect voor organisaties die duidelijkheid nodig hebben over afwezigheid van werknemers, geplande diensten, loonverlies (LOP) en disciplinaire procedures.

Het wordt aangeboden als een downloadbaar Word-document en bevat regels voor het bijhouden van aanwezigheid, gevolgen van te laat komen en goedgekeurde verzuimredenen volgens een progressief sanctiesysteem. Het beleid bevat ook specifieke informatie over het verlaten van het werk, het naleven van de kloktijden en wat als ongeoorloofd verzuim wordt beschouwd.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Communiceer aanwezigheidsregels en LOP-voorwaarden

Stel drempels in voor te laat komen en vroegtijdig vertrek

Pas een progressief disciplinaire procedure toe die gekoppeld is aan overtredingen

Bepaal hoe u omgaat met FMLA, ongeplande afwezigheden en medisch verlof

🔑 Ideaal voor: HR-professionals of operationele managers die een kant-en-klare sjabloon voor een aanwezigheidsbeleid nodig hebben dat voldoet aan de lokale wetgeving en interne procedures.

✨ Bonustip: Voeg praktijkvoorbeelden toe aan uw beleidsdocumenten. Abstracte regels blijven niet hangen. Voeg voorbeelden toe zoals 'Wat geldt als een gerechtvaardigde afwezigheid?' of 'Wat gebeurt er als iemand twee opeenvolgende diensten niet komt opdagen?' om verwachtingen duidelijker te maken en gemakkelijker te handhaven.

18. Sjabloon voor aanwezigheidsbeleid voor werknemers van Workable

via Workable

Het sjabloon voor het aanwezigheidsbeleid voor werknemers van Workable is een veelomvattend document dat is ontworpen om te omgaan met te laat komen, verzuim, het niet opkomen voor het werk en progressieve disciplinaire maatregelen.

Gedeelde kalenders laten misschien zien wie wanneer werkt, maar dit sjabloon legt uit waarom en hoe, bijvoorbeeld hoe afwezigheid moet worden gemeld, wat als te laat wordt beschouwd en wanneer afwezigheid een probleem wordt.

Als uw organisatie gebruikmaakt van planningstools, voegt dit beleid achter de schermen structuur toe, waardoor de aanwezigheid consistent kan worden beheerd.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer termen als absenteïsme, te laat komen en presenteïsme duidelijk

Stel protocollen op voor rapportage van afwezigheid en het aanvragen van betaald verlof

Stel consequenties vast voor chronisch verzuim of niet komen opdagen zonder te bellen

Geef managers tools om constructief om te gaan met aanwezigheidsproblemen

🔑 Ideaal voor: HR-teams of bedrijfseigenaren die een uitgebreide sjabloon voor een personeelsaanwezigheidsbeleid willen dat mensen centraal stelt en verantwoordelijkheid afdwingt.

💡 Pro-tip: Gebruik sjablonen met versiebeheer en goedkeuringsgeschiedenis. Beleid kan sluipend veranderen: houd bij wie wat wanneer heeft gewijzigd. Gebruik ClickUp Documenten voor versiegeschiedenis en toegangscontrole, zodat HR altijd met de nieuwste versie werkt.

19. Sjabloon voor een steekproef van het aanwezigheidsbeleid voor werknemers door Forbes. com

via Forbes

Deze sjabloon voor aanwezigheidsbeleid van Forbes is ontworpen voor HR-teams die een kant-en-klaar raamwerk nodig hebben met duidelijke regels voor afwezigheid, te laat komen en disciplinaire maatregelen. Het schetst de basisverwachtingen, van werktijden en respijtperiodes tot triggers voor het verlaten van het werk en vereisten voor een doktersverklaring.

De structuur is plug-and-play, waardoor deze ideaal kan worden aangepast door waarden in te voeren voor extra minuten, notificatie-uiterste termijnen en disciplinaire drempels. Het bevat ook een ingebouwd bevestigingsformulier voor werknemers om naleving formeel te documenteren.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Definieer duidelijke regels voor gerechtvaardigde en ongerechtvaardigde afwezigheden

Pas drempels aan voor beëindiging, waarschuwingen en disciplinaire vergaderingen

Stel gestructureerde verlofprotocollen op voor ziektedagen, vakanties en vroegtijdig vertrek

Voeg een ondertekende bevestiging toe om de instemming van werknemers met de aanwezigheidsvoorwaarden te garanderen

🔑 Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven die een eenvoudig aanwezigheidsraamwerk willen met ruimte om hun eigen specifieke kenmerken toe te voegen en dit onmiddellijk in alle teams te implementeren.

20. AIHR-sjabloon voor aanwezigheidsbeleid

via AIHR

AIHR's sjabloon voor aanwezigheidsbeleid zorgt voor duidelijkheid, verantwoordelijkheid en een juridisch onderbouwde basis voor het aanwezigheidsbeheer van uw bedrijf. Het is ontworpen voor HR-teams die verder willen gaan dan vage regels en een schaalbaar, afdwingbaar beleid willen opstellen.

De sjabloon bevat juridische overwegingen, methoden voor tijdregistratie, disciplinaire procedures en zelfs voorspellende personeelsanalyses om trends in verzuim te helpen identificeren. Het ondersteunt ook het welzijn van werknemers door toegang tot counseling en flexibele responskaders te integreren.

⭐ Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden:

Registreer aanwezigheid via elektronische systemen, tijdregistratie of mobiele apps

Implementeer gelaagde disciplinaire stappen, waaronder PIP's en triggers voor beëindiging

Bewaar vertrouwelijke gegevens die worden beheerd door HR met toegang op supervisorniveau

Integreer FMLA- en ADA-compliance met gedocumenteerde ondersteuningspaden

🔑 Ideaal voor: HR-managers die behoefte hebben aan een geformaliseerd, compliance-ready aanwezigheidsraamwerk met ingebouwde flexibiliteit.

Stel uw aanwezigheidsbeleid op, houd het bij en handhaaf het met ClickUp

Het opstellen van een solide aanwezigheidsbeleid voor werknemers voorkomt niet alleen dat mensen niet komen opdagen, maar zorgt ook voor een duidelijke toon voor verantwoordelijkheid, consistentie en teamsamenwerking.

Of u nu een klein team beheert of meerdere afdelingen, met de juiste sjabloon kunt u uw beleid snel en zonder stress implementeren.

Met deze 20 kant-en-klare sjablonen voor aanwezigheidsbeleid kunt u verwachtingen definiëren, goedkeuringen stroomlijnen en naleving handhaven zonder helemaal opnieuw te beginnen.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om toegang te krijgen tot sjablonen, het bijhouden van aanwezigheid te automatiseren en uw beleid om te zetten in echte, traceerbare werkstromen.