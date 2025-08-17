Top 10 gebruiksvriendelijke apps voor gedeelde takenlijsten voor 2025

Het begint met een simpele vraag: 'Heeft iemand de hond al eten gegeven?' of 'Wie werkt er aan de presentatie?' Het ene is een huishoudelijke taak en het andere een project van een team, maar beide zijn afhankelijk van mensen die met elkaar synchroniseren.

En dat is niet altijd even gemakkelijk wanneer taken verspreid zijn over groeps-chats, notitieblokken of iemands geheugen. 📒

Met een gedeelde takenlijst-app heeft iedereen één plek om bij te houden wat er moet gebeuren, wie het doet en wat al is afgehandeld. In deze blogpost hebben we gebruiksvriendelijke apps verzameld die helpen om alles op rolletjes te laten lopen.

Laten we beginnen!

De beste gedeelde takenlijst-apps in één oogopslag

Hier is een overzicht van de beste apps waarmee je een takenlijst kunt maken. 📸

Tool Beste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Met kleur gecodeerde gezinskalenders, gedeelde boodschappenlijstjes, maaltijdplanning, whiteboards voor samenwerking en dagboeken Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; aanpassing mogelijk voor ondernemingen Todoist Natuurlijke taalinvoer, visuele grafieken voor productiviteit, geneste subtaken, herinneringen op basis van locatie Particulieren, kleine bedrijven Gratis abonnement; betaald abonnement vanaf $ 2,50 per maand Lovewick Gedeelde taakrotatie, budgettering voor koppels, privé verrassingen, dashboard voor relaties Individuen, koppels Gratis abonnement; betaald abonnement vanaf $ 9,90 per maand Trello Kanban-borden, op kaarten gebaseerde werkstromen, bijlagen met checklists, regels voor automatisering (Butler) Kleine bedrijven, middelgrote ondernemingen Gratis abonnement; betaald abonnement vanaf $ 6 per maand Any. do Synchroniseren tussen apparaten, dagelijkse taakplanning (Moment), gedeelde lijsten, gecombineerde taak- en kalenderweergave Particulieren, kleine bedrijven, gezinnen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 7,99/maand Cozi Aangepaste velden, taakafhankelijkheden, visuele projectweergaven en geautomatiseerde werkstromen Gezinnen, individuen Gratis abonnement; Aangepaste prijzen Microsoft Loop Realtime samenwerking, gesynchroniseerde componenten in Teams/Outlook, adaptieve tabellen, ingebouwde takenlijsten Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,20/maand voor teams en $ 12,99/maand voor huishoudens Asana Aangepaste velden, afhankelijkheid van taken, visuele projectweergaven, geautomatiseerde werkstromen Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand Notion Gekoppelde databases, taken in documenten, dashboards, aanpasbare sjablonen Kleine bedrijven, middelgrote ondernemingen Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 12 per maand Google Keep Realtime gedeelde checklists, mobiel scannen van notities naar tekst, naadloze overdracht van documenten Individuen, koppels, gezinnen Gratis met een Google-account

Waar moet u op letten bij een app voor gedeelde takenlijsten?

De juiste gedeelde takenlijst-app maakt een einde aan chaos, stroomlijnt de samenwerking en past zich aan uw werkstroom aan. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een goede tool:

Intuïtieve interface: Vereenvoudigt het aanmaken van taken en navigatie, waardoor snelle acceptatie door teams met verschillende vaardigheidsniveaus wordt gegarandeerd

Synchroniseren in realtime: Persoonlijke taken worden direct bijgewerkt op alle apparaten, zodat u geen deadlines mist en dubbel werk voorkomt

Flexibele toestemmingen: maakt aangepaste toegang mogelijk, zoals beheerderstoegang of alleen-weergave, voor veilige samenwerking

Taakcategorisatie: Groepeer taken met tags, Groepeer taken met tags, prioriteitenlijsten of projectmappen voor overzicht en duidelijkheid

Naadloze integraties: Maakt verbinding met tools zoals Slack, Google-apps of Microsoft Outlook voor uniforme werkstromen

Geautomatiseerde herinneringen: Stuurt tijdige notificaties voor aankomende deadlines of wijzigingen om Stuurt tijdige notificaties voor aankomende deadlines of wijzigingen om taken bij te houden

Mobiele toegankelijkheid: Ondersteunt taakbeheer onderweg met robuuste, gebruiksvriendelijke apps voor Android- en iOS-gebruikers

Voortgang bijhouden: Visualiseert de voltooiing van taken via intuïtieve grafieken of status dashboards voor duidelijk inzicht

🧠 Leuk weetje: De volgorde van je lijst is belangrijk. Mensen hebben de neiging om de eerste paar items betrouwbaarder te voltooien vanwege wat het primacy-effect wordt genoemd. Daarom raden productiviteitsexperts aan om de belangrijkste taak bovenaan te zetten, zelfs als dit ook de taak is die je het liefst zou vermijden.

De 10 beste gedeelde takenlijst-apps

Op zoek naar een gedeelde takenlijst-app die geen digitaal stof verzamelt? Hier zijn opties die voor verschillende behoeften werken. 🗃️

1. ClickUp (het beste voor het samenvoegen van taken, projecten en teamsamenwerking)

Gedeelde taken mislukken vaak omdat mensen niet één plek hebben om bij te houden wat er al gedaan is, wat er nog gedaan moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Deel en houd taken bij met ClickUp-lijsten Groepeer gedeelde verantwoordelijkheden op thema met behulp van ClickUp-lijsten

ClickUp lost dat op. Het is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp Lijsten

Alles in ClickUp begint met een lijst.

ClickUp-lijsten zijn waar gerelateerde taken worden bewaard, gegroepeerd per project, routine of gedeeld doel.

Stel dat u een huishouden runt. U hebt dan misschien lijsten voor 'Wekelijkse klusjes', 'Maaltijdplanning' en 'Schoolzaken'. Elke lijst geeft u een duidelijk overzicht van wat er op dat gebied speelt en maakt het gemakkelijker om u te concentreren zonder afgeleid te worden door werk dat er niets mee te maken heeft.

ClickUp-taken

Beheer gedeelde taken met ClickUp's taken, subtaken en checklists

Binnen elke lijst maak je ClickUp-taken aan. Elke taak bevat alles wat je nodig hebt om deze te voltooien: een titel, beschrijving, toegewezen persoon, deadline, status en zelfs subtaken.

In een werkomgeving kan een productteam bijvoorbeeld een taak met de naam 'E-mailconcept starten' toevoegen en deze toewijzen aan de copywriter. Vervolgens kunnen ze subtaken toevoegen, zoals 'Concept schrijven', 'Feedback vragen' en 'Onderwerp afronden', die elk aan de juiste persoon worden gedelegeerd.

Je kunt ook deze video bekijken om taken beter te prioriteren.

Op die manier laat niemand iets liggen en doet niemand dubbel werk.

ClickUp Sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Gratis sjabloon Begin elke dag met een duidelijke, herbruikbare layout met behulp van de sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Als u elke dag dezelfde taken herhaalt, wordt het opnieuw opstellen van takenlijsten al snel vervelend. De sjabloon voor dagelijkse takenlijsten van ClickUp bespaart u hier tijd.

De sjabloon voor takenlijsten is ontworpen om teams en huishoudens te helpen hun dag overzichtelijk te structureren. Het bevat vooraf ingestelde taken zoals Ochtendritueel, Middagritueel en Avondritueel. Onder deze taken vind je subtaken zoals Boek lezen, Rustmoment, Meditatiewandeling en meer.

Er zijn ook aangepaste velden van ClickUp om aantekeningen te maken, je streak bij te houden en taken te categoriseren.

ClickUp Automatisering

Zodra de structuur is opgezet, kunnen kleine taken zoals notificaties en updates nog steeds voor vertraging zorgen. ClickUp Automatisering helpt deze te stroomlijnen.

Verminder handmatige updates met ClickUp Automatiserings

U kunt regels instellen die automatisch taken verplaatsen, updates verzenden of toegewezen personen wijzigen wanneer aan bepaalde triggers wordt voldaan. In een druk huishouden kunt u bijvoorbeeld een automatisering instellen die een taak naar 'Voltooid' verplaatst zodra deze is afgevinkt, of wekelijkse klusjes elke maandagochtend opnieuw toewijst.

De beste functies van ClickUp

Houd uw dag bij met slimme suggesties: Laat Laat ClickUp Calendar automatisch taken plannen op basis van prioriteit en beschikbaarheid, zodat u tijd bespaart op handmatig plannen

Herschik taken met de functie slepen en neerzetten in ClickUp Kalender

Synchroniseren tussen agenda's: Koppel Google, Outlook of Apple Agenda aan ClickUp, zodat al uw agenda-gebeurtenissen automatisch worden aangepast

Genereer voortgangsrapporten: Vraag Vraag ClickUp Brain om de voortgang van uw team of huishouden bij te houden en gebruik AI voor dagelijkse taken

Wijs snel actie-items toe: Communiceer snel en wijs taken toe met Communiceer snel en wijs taken toe met ClickUp Assign Comments , zodat alles wat met de taak te maken heeft op één plek blijft staan

Automatiseer werkstromen tussen apps: Maak triggers die automatisch gegevens verplaatsen tussen tools, zoals het instellen van terugkerende deadlines of het verplaatsen van taken tussen projectborden

Toegang tot externe documenten: Sluit Google Documenten, Spreadsheets en zelfs websites rechtstreeks in taken in met Sluit Google Documenten, Spreadsheets en zelfs websites rechtstreeks in taken in met ClickUp-integraties , zodat u alles wat u nodig hebt bij de hand hebt zonder de app te verlaten

Beperkingen van ClickUp

Te veel aangepaste opties kunnen verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (10.215+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.455+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

ClickUp is uiterst nuttig voor het beheren van taken en het georganiseerd houden van alles op één plek. Het platform is zeer intuïtief, biedt een hoge mate van aanpassing en maakt het gemakkelijk om prioriteiten te stellen en deadlines te halen. Met name taakbeheer heeft de productiviteit van ons team aanzienlijk verbeterd, en de mogelijkheid om alles via dashboards en lijsten te bekijken is een echte gamechanger. Ik gebruik het elke dag, de hele dag door, en heb het al geïntegreerd met enkele andere apps, zoals Toogl Track, Google Agenda en Microsoft Outlook.

📮 ClickUp Insight: Kenniswerkers versturen gemiddeld 25 berichten per dag, op zoek naar informatie en context. Dit betekent dat er behoorlijk wat tijd verloren gaat met scrollen, zoeken en ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱 Had u maar een slim platform dat taken, projecten, chatten en e-mails (plus AI!) op één plek samenbrengt. Maar dat heeft u: probeer ClickUp!

2. Todoist (het beste voor een evenwicht tussen eenvoud en krachtige functies)

via Todoist

Misschien voelt u zich overweldigd door complexe tools voor projectmanagement. Todoist biedt de perfecte balans tussen eenvoud en functionaliteit.

De overzichtelijke interface verbergt krachtige organisatorische functies. Hiermee kunt u gedeelde projecten maken voor alles, van het plannen van een vakantie met vrienden tot het coördineren van deadlines met collega's. De natuurlijke taalinvoer valt op: als u 'Stuur rapport elke vrijdag' typt, worden automatisch terugkerende taken ingesteld.

Beste functies van Todoist

Stel locatiegebaseerde herinneringen in die u een melding geven over de boodschappenlijst zodra u uw vaste supermarkt binnenloopt

Verdeel complexe projecten in drie niveaus van geneste subtaak die zelfs ingewikkelde projecten overzichtelijk houden

Houd de voortgang bij met visuele grafieken die in één oogopslag de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse productiviteit weergeven

Bekijk en werk gedeelde lijsten in realtime bij op Android-, Windows-, web- of Apple-apparaten

Beperkingen van Todoist

Het gratis abonnement is beperkt tot slechts vijf actieve projecten

Bestanden groter dan 25 MB kunnen niet aan taken worden bijgevoegd

Opmerkingen en taakgeschiedenis zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie

Prijzen van Todoist

Beginners: Gratis

Pro: $ 2,5 per maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2.585+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een recensie op G2 verwoordt het als volgt:

Voor mij is Todoist een redder in nood. Het was eenvoudig in te stellen en helpt echt om alles in duidelijke takenlijsten te zetten, zelfs voor grote projecten met mijn team. Bovendien is het heel eenvoudig om deadlines te wijzigen.

Voor mij is Todoist een redder in nood. Het was eenvoudig in te stellen en helpt echt om alles in duidelijke takenlijsten te zetten, zelfs voor grote projecten met mijn team. Bovendien is het heel eenvoudig om deadlines te wijzigen.

🔍 Wist je dat? Er is een psychologische reden waarom je blijft denken aan onafgemaakte taken. Dit wordt het Zeigarnik-effect genoemd: je hersenen houden die items open als tabbladen in een browser totdat je ze oplost of wegwerkt. Door ze op te schrijven, kun je ze mentaal loslaten.

3. Lovewick (het beste voor stellen die samen huishoudelijke taken beheren)

via Lovewick

Denk aan een app die speciaal is ontworpen voor gesprekken tussen partners over wie wat doet. Dat is Lovewick. In tegenstelling tot algemene taakbeheerders is deze app vanaf de grond af aan gebouwd voor jou en je partner die een huis delen.

De app is erop gericht om het huishouden meer als een teaminspanning te laten voelen. Het stimuleert gelijke eigendom van taken door middel van slimme herinneringen en een functie voor evenwichtige verdeling.

De beste functies van Lovewick

Maak terugkerende huishoudelijke routines die automatisch tussen partners rouleren, zodat niemand elke week aan het schoonmaken is

Houd gedeelde uitgaven en budgetdoelen bij naast taken om uw huur, nutsvoorzieningen en boodschappen op één plek te beheren

Gebruik het dashboard voor relaties om voltooide taken te vieren en ervoor te zorgen dat huishoudelijke taken in balans blijven

Plan speciale gelegenheden en verrassingsuitjes in een privé gedeelte waar je partner geen toegang toe heeft tot de onthullingsdatum

Beperkingen van Lovewick

Beperkte integratie met andere apps voor productiviteit

Minder geschikt voor taken die met werk te maken hebben

Beide partners moeten de app actief gebruiken om er maximaal voordeel uit te halen

Prijzen van Lovewick

Free

Lovewick Plus: $ 9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Lovewick

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Lovewick?

Deze Reddit-commentaar brengt een interessant aspect naar voren:

Ik vind Lovewick echt geweldig. Het is eenvoudig, gratis en de interface voldoet aan onze behoeften. Je gelooft niet hoeveel geheime afspraakjes ik met deze app heb kunnen plannen. En natuurlijk de takenlijsten! Mijn partner en ik zijn organisatiefreaks, dus voor ons was het een geweldige ervaring.

Ik vind Lovewick echt geweldig. Het is eenvoudig, gratis en de interface voldoet aan onze behoeften. Je gelooft niet hoeveel geheime afspraakjes ik met deze app heb kunnen plannen. En dan heb ik het nog niet eens over de takenlijsten! Mijn partner en ik zijn organisatiefreaks, dus voor ons was het een geweldige ervaring.

💡 Pro-tip: Schrijf de taak op zoals je toekomstige zelf deze moet zien. 'Opvolgen met Paul' wordt duidelijker als je schrijft 'Opvolgen met Paul: rapportage Q2 – wachten op zijn feedback van afgelopen donderdag'. Je lijst moet wrijving verminderen, niet veroorzaken.

4. Trello (het beste voor visuele denkers die de voorkeur geven aan layouts op een bord)

via Trello

Voor visuele denkers biedt Trello een verfrissende benadering van persoonlijk taakbeheer. Met het op kaarten gebaseerde Kanban-systeem kunt u taken verplaatsen over aanpasbare borden die verschillende fasen van voltooiing vertegenwoordigen. Deze werkstroom maakt het eenvoudig om de status van projecten in één oogopslag te zien.

Je kunt kaarten verslepen tussen kolommen zoals 'Nog te doen', 'In uitvoering' en 'Klaar', waardoor je een overzichtelijke weergave van de voortgang krijgt.

De beste functies van Trello

Voeg bestanden, checklists, deadlines en opmerkingen rechtstreeks toe aan taakkaarten voor een volledig overzicht van de projectresultaten

Maak sjablonen voor takenlijsten voor herhaalbare projecten, zodat uw team niet elke keer opnieuw structuren hoeft op te bouwen

Pas de automatiseringsregels van Butler aan om kaarten te verplaatsen en teamleden op de hoogte te stellen wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan

Voeg labels met kleurcodes toe om taken te categoriseren op afdeling, prioriteit of clientnaam, zodat je snel een overzicht hebt

Beperkingen van Trello

Beperkte rapportage en analyse in de gratis en lagere abonnementen

Aangepaste velden vereisen een premium abonnement

Kalenderintegratie en tijdlijnweergaven zijn niet zo robuust

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (13.670+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (23.435+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Volgens een recensie op Trustpilot:

Zeer eenvoudige maar handige tool. We gebruiken deze voor onze technische en productroadmap en om de voortgang van het werk te volgen. Het is erg nuttig geweest. Er zijn ook verschillende aanpassingen mogelijk en verschillende integraties. De prijs is de afgelopen maanden behoorlijk gestegen. Verder een geweldige tool voor start-ups.

Zeer eenvoudige maar handige tool. We gebruiken deze voor onze technische en productroadmap en om de voortgang van het werk te volgen. Het is erg nuttig geweest. Er zijn ook verschillende aanpassingen mogelijk en verschillende integraties. De prijs is de afgelopen maanden behoorlijk gestegen. Verder een geweldige tool voor start-ups.

🔍 Wist u dat? Volgens een enquête onder 2000 mensen schrijft de gemiddelde volwassene in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks 156 takenlijsten. Meer dan een derde van de respondenten zei dat ze zonder hun lijsten verloren zouden zijn, en 21% zou moeite hebben om iets gedaan te krijgen zonder deze lijsten.

Pro-tip: Om u aan taken te herinneren, kunt u ClickUp Brain, uw persoonlijke AI-assistent, gewoon vertellen wat u moet doen en wanneer. Of voer uw hele lijst in en laat ClickUp's AI-aangedreven kalender het voor u plannen. Makkelijker kan het niet! Laat ClickUp Brain taken in uw kalender plannen en ook herinneringen voor u instellen

5. Any. do (Beste voor naadloos synchroniseren tussen verschillende apparaten)

via Any.do

Any. do blinkt uit in zijn cross-platformmogelijkheden. De app schakelt soepel over tussen je desktop, mobiel, web en zelfs smartwatch-interfaces. Je kunt een boodschappenlijstje beginnen op je computer en items afvinken op je telefoon terwijl je in de winkel bent, zonder problemen met synchroniseren.

Het strakke, minimalistische ontwerp richt de aandacht op taken in plaats van u te overweldigen met complexe functies.

Any. do beste functies

Plan uw dag met de functie 'Moment', die u elke ochtend een snel overzicht van vijf minuten geeft van de komende taken

Maak gedeelde lijsten voor boodschappen of huishoudelijke taken die in realtime worden bijgewerkt op alle apparaten van de gezinsleden

Integreer gebeurtenissen uit de kalender met taken om een compleet overzicht te krijgen van afspraken en taken in een uniforme tijdlijn

Groepeer taken in aanpasbare categorieën die passen bij uw specifieke levensgebieden, zoals huisrenovatie of het plannen van een bruiloft

Any. do beperkingen

De opties voor het organiseren van taken zijn minder flexibel dan bij sommige concurrenten

Opties voor terugkerende taken blijven beperkter dan bij Todoist

De functies voor samenwerking zijn niet zo robuust als die van alternatieven die op teams zijn gericht

Any. do prijzen

Free

Premium: $7,99/maand

Familie: $ 9,99/maand (voor vier leden)

Teams: $7,99/maand per gebruiker

Any. do beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (190 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: De gemiddelde persoon kan slechts 3-5 items tegelijk in zijn werkgeheugen vasthouden. Dat is een van de redenen waarom takenlijsten zo belangrijk zijn; ze ontlasten je hersenen en geven je ruimte om je te concentreren zonder alles tegelijk te moeten onthouden.

6. Cozi (het beste voor drukke gezinnen die meerdere agenda's moeten combineren)

via Cozi

Cozi biedt een oplossing voor de unieke uitdagingen van gezinsorganisatie. Het brengt gezinsagenda's, boodschappenlijstjes, taken en maaltijdplannen samen in één interface met kleurcodes.

Elk lid van het gezin krijgt een kleur toegewezen, zodat je gemakkelijk kunt zien wie waar en wanneer moet zijn. De functie voor het delen van boodschappenlijstjes voorkomt dubbele aankopen en zorgt ervoor dat er niets wordt vergeten tijdens het boodschappen doen.

De beste functies van Cozi

Deel boodschappenlijstjes en takenlijsten die elk lid van het gezin vanaf zijn eigen apparaat kan bijwerken, zelfs zonder mobiele service

Plan maaltijden en sla recepten op in dezelfde app waarin boodschappenlijstjes worden gemaakt om het bereiden van het avondeten te stroomlijnen

Ontvang elke ochtend agenda-e-mails met een volledig overzicht van de activiteiten en afspraken van alle gezinsleden

Houd een gezinsdagboek bij waarin leden herinneringen en foto's van mijlpalen kunnen vastleggen, naast dagelijkse taken en prestaties

Beperkingen van Cozi

De gratis versie bevat advertenties die sommige gebruikers storend vinden

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met flexibelere taakbeheerders

Minder integraties met kalenders en diensten van derden

Prijzen van Cozi

Free

Cozi Gold: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Cozi

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Microsoft Loop (het beste voor teams die al Microsoft 365 gebruiken)

via Microsoft Loop

Microsoft Loop transformeert taakbeheer in een dynamische, collaboratieve werkruimte. Het combineert aspecten van documenten, whiteboards en takenlijsten in componenten die in realtime worden bijgewerkt in alle Microsoft-toepassingen.

Dit betekent dat een takenlijst die in Loop is gemaakt, direct wordt weergegeven en bijgewerkt wanneer deze wordt ingesloten in uw Teams-chats of Outlook-e-mails.

De beste functies van Microsoft Loop

Maak samenwerkingscomponenten die gesynchroniseerd blijven wanneer ze worden gedeeld via Teams, Outlook en Word, zonder handmatige updates

Zet ideeën om in uitvoerbare taken zonder te schakelen tussen verschillende tools tijdens vergaderingen met verschillende afdelingen

Houd de voortgang van projecten bij met adaptieve tabellen die iedereen tegelijkertijd kan bijwerken tijdens of na videogesprekken

Beperkingen van Microsoft Loop

Vereist een Microsoft 365-abonnement voor volledige functionaliteit

Het is een relatief nieuw product, met functies die nog steeds in ontwikkeling zijn

Steilere leercurve dan standalone apps voor taakbeheer

Prijzen van Microsoft Loop

Voor thuis

Microsoft 365 Family: $ 12,99/maand (voor één tot zes personen)

Microsoft 365 Personal: $ 9,99/maand (voor één persoon)

Voor zakelijk gebruik

Microsoft 365 Business Basic: $ 7,20/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 15/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Premium: $ 26,40/maand per gebruiker

Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $ 9,90/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Loop

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Onderzoek van de American Psychological Association wijst uit dat zelfs korte mentale blokken die ontstaan door het schakelen tussen taken, wel 40% van iemands productieve tijd kunnen kosten.

8. Asana (het beste voor teams die betrouwbaar projecten willen bijhouden)

via Asana

Asana tilt het beheer van gedeelde taken naar een hoger niveau. Het platform biedt verschillende manieren om werk te visualiseren, zoals lijsten, borden, tijdlijnen en kalenders, zodat uw team projecten kan bijhouden op de manier die het beste bij hen past.

Met de gedetailleerde instellingen voor toestemming kunt u bepalen wie specifieke taken kan bekijken, bewerken of van commentaar voorzien, waardoor het geschikt is voor complexe teamstructuren.

De beste functies van Asana

Maak aangepaste velden om taken te filteren op basis van specifieke informatie, zoals de goedkeuringsstatus van de client en budgetcategorieën

Automatiseer routineprocessen met regels die taken toewijzen, statussen bijwerken en notificaties versturen wanneer deadlines naderen

Stel afhankelijkheden tussen taken in, zodat teamleden precies weten welke items moeten worden voltooid voordat ze aan hun werk kunnen beginnen

Beperkingen van Asana

Gratis abonnement beperkt tot 15 teamleden

Sommige gebruikers melden een overdaad aan notificaties bij actieve projecten

De mobiele app mist enkele functies die wel beschikbaar zijn in de desktop-versie

Relatief duur voor incidenteel of kleinschalig gebruik

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starterspakket: $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (11.580+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (13.435+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Lees wat een G2-recensent te zeggen had over deze app voor gedeelde takenlijsten:

Wat ik het leukste vind aan Asana is hoe gemakkelijk het was om te implementeren in onze hele organisatie. De intuïtieve interface zorgde voor een naadloze onboarding en de vooraf gebouwde dashboards boden onmiddellijk zichtbaarheid in de voortgang van projecten zonder dat er uitgebreide aanpassingen nodig waren. Bovendien maken de eenvoudige navigatie en het gebruiksvriendelijke ontwerp het voor eindgebruikers van alle niveaus eenvoudig om hun taken over te nemen en betrokken te blijven.

Wat ik het leukste vind aan Asana is hoe gemakkelijk het was om te implementeren in onze hele organisatie. De intuïtieve interface zorgde voor een naadloze onboarding en de vooraf gebouwde dashboards boden onmiddellijk zichtbaarheid in de voortgang van projecten zonder dat er uitgebreide aanpassingen nodig waren. Bovendien maken de eenvoudige navigatie en het gebruiksvriendelijke ontwerp het voor eindgebruikers op alle niveaus eenvoudig om hun taken over te nemen en betrokken te blijven.

9. Notion (het beste voor het combineren van aantekeningen, documenten en taken)

via Notion

Met Notion kunt u uitgebreide takenlijsten maken die zijn ingebed in contextuele documenten. De flexibele database-aanpak maakt aangepaste eigenschappen en weergaven mogelijk die zich aanpassen aan specifieke werkstromen.

Uw team zal het waarderen hoe Notion referentiemateriaal en actiepunten met elkaar verbindt. Het ondersteunt ook het gebruik van AI om taken te automatiseren.

Beste functies van Notion

Bouw aangepaste databases die nieuwe taken bijhouden, samen met gerelateerde clientinformatie, projectdocumentatie en aantekeningen van vergaderingen

Maak gekoppelde weergaven die dezelfde taken op verschillende manieren gefilterd weergeven voor leidinggevenden, managers en individuele bijdragers

Ontwerp dashboard-pagina's die taken, aantekeningen en statistieken combineren in één overzichtelijke weergave voor projectoverzichten

Schakel tussen eenvoudige checklists en database weergaven naarmate de complexiteit van uw project evolueert van concept tot uitvoering

Beperkingen van Notion

Steilere leercurve dan speciale apps voor taakbeheer

De prestaties kunnen vertragen bij grote databases en complexe pagina's

De installatie vergt veel tijd en moeite

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Business: $ 24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2540 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Mensen zijn meer toegewijd aan doelen wanneer er een publiek element aan verbonden is. Uit een onderzoek bleek dat mensen die hun doelen met anderen deelden of zichtbaar maakten (bijvoorbeeld op een gedeeld takenbord), deze vaker volbrachten.

10. Google Keep (het beste voor het snel vastleggen van eenvoudige gedeelde taken)

via Google

Google Keep biedt een eenvoudige aanpak voor uw gedeelde taken. De app werkt als digitale plaknotities met extra functies voor samenwerking.

U kunt aantekeningen met kleuren en checklists voor projectmanagement maken die op alle apparaten worden gesynchroniseerd. De integratie met andere Google-services maakt het bijzonder handig als u al Gmail of Google Agenda gebruikt. Bovendien is het dankzij de eenvoud perfect voor snelle boodschappenlijstjes of terugkerende herinneringen.

De beste functies van Google Keep

Deel aantekeningen en checklists direct met Google-contacten die deze in realtime kunnen bekijken en bewerken terwijl ze in verschillende winkels aan het winkelen zijn

Zet handgeschreven aantekeningen om in tekst met de camerafunctie van de mobiele app wanneer u ideeën op servetten of notitieblokken noteert

Kopieer de content van aantekeningen rechtstreeks naar Google Documenten om eenvoudige lijsten uit te breiden tot gedetailleerde documenten zonder opnieuw te typen

Beperkingen van Google Keep

Geen geavanceerde functies voor taakbeheer, zoals afhankelijkheid of subtaak

Beperkte opmaakopties voor tekst in vergelijking met volledig uitgeruste notitie-apps

Geen mogelijkheid om specifieke items binnen een gedeelde lijst aan verschillende personen toe te wijzen

Prijzen van Google Keep

Gratis met een Google-account

Beoordelingen en recensies van Google Keep

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (230 beoordelingen)

💡 Pro-tip: Maak een 'catch-all'-lijst voor alle willekeurige dingen van iedereen. Van het ophalen van de stomerij tot het onthouden om tante Mary te bellen, het is gemakkelijker als iedereen zijn eigen taken in een gedeelde lijst zet. Beperk het echter tot het essentiële, zodat het geen rommelbak wordt.

Werk beter samen met ClickUp

Een gedeelde takenlijst-app werkt alleen als hij mensen daadwerkelijk verantwoordelijk houdt. Dit betekent realtime updates, duidelijke eigendom en een eenvoudig te begrijpen layout. Zonder dat vallen taken weg, worden deadlines gemist en worden dingen twee keer gedaan of helemaal niet.

Als u op zoek bent naar één app die alles integreert – taken, routines, updates en zelfs een beetje automatisering – dan is ClickUp precies wat u zoekt.

Het is gemaakt voor samenwerking op elk niveau, van gezinnen tot snel veranderende teams, en zit boordevol functies die meegroeien met uw behoeften.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en maak uw beste takenlijst ooit! ✅