Gratis sjablonen voor het onboarden van klanten om de ervaring van nieuwe klanten te stroomlijnen

U hebt net een nieuwe client binnengehaald. Alles verloopt voorspoedig, totdat iemand om een bestand vraagt waarvan u dacht dat iemand anders het had. Een kick-off loopt vertraging op. Een sleutelvraag blijft een week onbeantwoord.

En plotseling lijkt die soepele onboarding die u beloofde een loze belofte. 🫤

Een betrouwbare sjabloon voor het onboarden van clients kan dit vlindereffect voorkomen. Het helpt u georganiseerd te blijven, verwachtingen vroeg vast te leggen en beide partijen vanaf dag één op één lijn te houden.

In deze blog verkennen we gratis sjablonen voor het onboarden van clients om consistentie, duidelijkheid en de broodnodige rust in uw onboardingproces te brengen. 🧰

Wat zijn sjablonen voor client onboarding?

Sjablonen voor het onboarden van clients zijn gestructureerde frameworks die bedrijven helpen nieuwe clients kennis te laten maken met hun processen, werkstromen en deliverables. Ze helpen u vanaf dag één duidelijke verwachtingen te scheppen, miscommunicatie en gemiste stappen te voorkomen en tijd te besparen met herhaalbare processen.

Met checklists, tijdlijnen, welkomstpakketten en instructiegidsen zorgen deze sjablonen voor een soepel onboardingproces voor clients.

Wat maakt een goede sjabloon voor het onboarden van clients?

De beste sjablonen voor client onboarding zetten de toon voor de hele relatie met de klant. Ze vereenvoudigen uw proces, verminderen heen-en-weer-communicatie en helpen klanten zich geïnformeerd, gerustgesteld en klaar voor succes te voelen.

👀 Dit is wat een betrouwbare sjabloon voor het onboarden van clients doet:

Duidelijke structuur: beschrijft elke stap van de onboarding-werkstroom, van welkomst-e-mails tot kick-offgesprekken en deliverables, zodat iedereen weet wat er wanneer gebeurt

Flexibiliteit: Past zich aan verschillende soorten clients, branches of diensten aan zonder dat u uw hele proces telkens opnieuw hoeft op te zetten

Geïntegreerde communicatietools: Inclusief welkomstpakketten, intakeformulieren en e-mailsjablonen om verwachtingen vast te leggen en veelgestelde vragen vooraf te beantwoorden

Ingebouwde automatisering: Synchroniseert met uw projectmanagement tools om taken toe te wijzen, herinneringen te versturen en updates automatisch te triggeren

Zelfbedieningsbronnen: Links naar handige handleidingen, instructievideo's en documentatie, zodat clients snel antwoorden kunnen vinden zonder op uw team te hoeven wachten

Feedback verzamelen: Verzamel input van clients tijdens of na de onboarding om rode vlaggen vroegtijdig te signaleren en processen te verbeteren

🧠 Leuk weetje: Het bijhouden van klanten is een oud idee. Meer dan 20.000 jaar geleden gebruikten handelaren eenvoudige administratie (en hun geheugen) om relaties met kopers te beheren. Vroege grootboeken bevatten zelfs aantekeningen over schulden en goederen, een vroege versie van klantsegmentatie.

13 sjablonen voor het onboarden van clients

Geen twee clients zijn hetzelfde. Daarom kan het hebben van de juiste sjabloon voor onboarding het verschil maken. Of u nu alleen werkt of met een team, u vindt er altijd een die bij uw stijl past.

En als u nog een stap verder wilt gaan, brengt ClickUp CRM Project Management Software alles samen. Van het bijhouden van deals en taken tot het beheren van relaties en follow-ups, alles is georganiseerd, aanpasbaar en gebouwd om mee te groeien met uw bedrijf.

Met deze kant-en-klare sjablonen kunt u een soepele, consistente onboarding-ervaring bieden, ongeacht uw branche of de grootte van uw team.

Blader door deze lijst, kies wat bij u past en maak van onboarding een zorg minder! 🎯

1. Sjabloon voor onboarding van klanten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Creëer een naadloze onboarding-ervaring met de ClickUp-sjabloon voor klant-onboarding

De ClickUp-sjabloon voor het onboarden van klanten fungeert als uw coördinator achter de schermen om een geweldige eerste indruk te maken bij elke nieuwe klant.

Met aangepaste velden zoals klanttype, servicepakket en onboarding-gespreksdatum kunt u het onboarding-traject van elke klant personaliseren en tegelijkertijd efficiënt blijven werken. U kunt bijvoorbeeld een tag 'Startup' toevoegen voor een gestroomlijnde, zelfbedieningsonboarding, of 'Enterprise' voor een op maat gemaakte, persoonlijke ervaring.

Het veld Servicepakket triggert automatisch relevante onboarding-playbooks, zoals extra ondersteuning voor Pro-clients of een checklist voor een snelle start voor Basic-gebruikers. Onboarding-gespreksdatum helpt uw team georganiseerd te blijven door schema's bij te houden en ervoor te zorgen dat er geen gesprekken worden gemist.

Deze velden centraliseren de context van de client, zodat uw klantenservice, verkoop en productteams op één lijn blijven.

📌 Ideaal voor: Servicegerichte teams die meerdere clientsegmenten beheren en een gecentraliseerd, geautomatiseerd systeem nodig hebben om alle onboarding-taken te personaliseren, de voortgang bij te houden en efficiënt op te schalen

🔍 Wist u dat? De omzet van de markt voor software voor klantrelatiebeheer zal naar verwachting met 10,17% per jaar groeien en in de nabije toekomst een marktvolume van $ 145,61 miljard bereiken.

2. Sjabloon voor onboarding van klanten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Leg klantverzoeken, POC, de waarde van het abonnement en de betaalmethode vast met de sjabloon voor klantregistratie van ClickUp

Stel je voor dat een nieuwe klant zich aanmeldt voor je mid-tier abonnement en vraagt om white label-documenten, een vast contactpersoon en maandelijkse facturering. Met de sjabloon voor het onboarden van klanten van ClickUp kun je deze informatie vooraf vastleggen met behulp van velden zoals klantverzoeken, POC, waarde van het abonnement en betaalmethode, zodat je team direct aan de slag kan.

Als u bijvoorbeeld een abonnement met een waarde van $ 2.500 tagt en 'aangepaste branding' als klantverzoek registreert, wordt het onboardingproces direct aangepast. Als er extra beoordelingscycli of ontwerpmiddelen nodig zijn, weet uw team wat prioriteit heeft. Het veld POC zorgt voor duidelijke communicatie en met de betaalmethode kan uw financiële team nauwkeurige facturen opstellen.

Moeten contracten worden goedgekeurd? In het veld Handtekening wordt bijgehouden of overeenkomsten zijn ondertekend. Wilt u feedback? Leg de mening van klanten vast in het veld Klantfeedback. Met het veld Onboardingfase weet u altijd wat de voortgang van de klant is, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

📌 Ideaal voor: Visuele denkers die de voortgang van clients liever beheren via een Kanban-achtig bord met eenvoudige drag-and-drop-functionaliteit.

💡 Pro-tip: Gamificeer onboarding-taken voor uw klanten! Voeg elementen toe zoals badges of beloningen voor het voltooien van taken om clients betrokken te houden.

3. Sjabloon voor onboarding van nieuwe gebruikers van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Neem uw clients naadloos op in uw werkruimte met de sjabloon voor onboarding van nieuwe gebruikers van ClickUp

Het introduceren van nieuwe gebruikers aan uw product of platform is een sleutelmoment dat hun ervaring, vertrouwen en langdurige betrokkenheid vormt. De sjabloon voor het onboarden van nieuwe gebruikers van ClickUp zorgt ervoor dat dit traject naadloos en consistent verloopt, met een duidelijk, gestructureerd pad dat gebruikers helpt zich op hun gemak te voelen, snel waarde te ontdekken en betrokken te blijven.

Met dit sjabloon kunt u hen automatisch door een reeks op maat gemaakte taken leiden: de layout van de werkruimte verkennen, hun taakopdrachten bekijken, begrijpen hoe ze opmerkingen kunnen plaatsen of teamgenoten kunnen taggen, en leren hoe ze deliverables kunnen bijhouden.

Elke stap is vooraf opgesteld, intuïtief en begeleidt hen naar waarde zonder een ondersteuningsticket. Structureer het traject in duidelijke fasen, zoals 'Welkom rondleiding', 'Eerste taak' en 'Teamsamenwerking 101'

Voeg ClickUp-documenten met ingebouwde tutorials toe, wijs taken in checklist-stijl toe en stel automatiseringen in om op te volgen als iemand achterloopt.

📌 Ideaal voor: SaaS-bedrijven of -platforms die nieuwe gebruikers verwelkomen en hen helpen snel de belangrijkste functies en werkstromen te leren.

📖 Lees meer: Gratis sjablonen voor communicatie over projecten

4. Sjabloon voor checklist voor onboarding van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Ontvang een uitgebreide checklist voor het onboarden van medewerkers met de sjabloon voor onboarding van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor de checklist voor onboarding biedt u een herhaalbaar, georganiseerd systeem om ervoor te zorgen dat elke nieuwe medewerker vanaf dag één aan de slag kan

Stel dat u een nieuwe medewerker in de klantenservice aanneemt. Met dit sjabloon kunt u de ervaring direct aanpassen met velden zoals functietitel, afdeling en startdatum. Zodra u hun zakelijke e-mailadres invoert, triggert het sjabloon automatisch taken zoals het versturen van een welkomstmail, het verstrekken van ondersteuningstools en het plannen van een 1-op-1-gesprek met hun manager.

Taken zoals producttraining, systeemtoegang en bevestiging van beleid zijn al vooraf ingesteld, toegewezen en traceerbaar, zodat niets wordt gemist.

📌 Ideaal voor: People Ops, HR en teamleiders bij snelgroeiende bedrijven die nieuwe medewerkers snel moeten onboarden binnen hun client onboarding software.

🤝 Vriendelijke herinnering: Zodra uw clients zich hebben aangemeld, begint u met een vriendelijke welkomst-e-mail. Vermeld de basisgegevens, zoals contactinformatie, contractkopieën en de volgende stappen. U kunt ook nuttige bronnen toevoegen, zoals tutorials, veelgestelde vragen of handleidingen.

5. ClickUp HubSpot-sjabloon voor onboarding

Gratis sjabloon downloaden Creëer een gepersonaliseerde ervaring voor uw klanten met de ClickUp Hubspot-sjabloon voor onboarding

De ClickUp HubSpot-sjabloon voor onboarding biedt elke client een soepele, gepersonaliseerde onboarding-ervaring. Van CRM-installatie tot marketingautomatisering: u kunt sleutels, mijlpalen en taken in kaart brengen in een duidelijk, traceerbaar abonnement voor een snellere implementatie.

Hiermee kunt u:

Pas onboarding aan op het type client: Een start-up heeft misschien alleen CRM-installatie en een handleiding voor de landingspagina nodig. Een uitrol voor een onderneming? Dat kan gegevensmigratie, integratie met bestaande tools en onboarding-sessies voor het hele team omvatten

Houd elke stap bij in alle functies: Gebruik aangepaste weergaven om de voortgang van taken te volgen in sales-, marketing-, IT- en klantenserviceteams

Centraliseer alles op één plek: voeg SOP's, documenten met uitleg en trainingsvideo's rechtstreeks toe aan taken. Nooit meer zoeken naar links of bestanden in verschillende tools

Maak op rollen gebaseerde onboarding-trajecten: Train een verkoper in de fasen van de pijplijn terwijl u een marketingmanager onboardeert in campagne-werkstromen en leadscoring, elk met hun eigen taken, eigenaren en deadlines

📌 Ideaal voor: Bureaus of teams die clients overstappen naar HubSpot-tools en -services, met stappen die zijn afgestemd op dat ecosysteem.

6. Sjabloon voor ClickUp-intakeformulier

Gratis sjabloon downloaden Verzamel vooraf belangrijke gegevens, zet reacties om in actie en stroomlijn overdrachten met het sjabloon voor het intakeformulier van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor intakeformulieren biedt een duidelijk format om precies te verzamelen wat u nodig hebt van clients, teamgenoten of belanghebbenden, zonder onnodige discussies. U kunt het aanpassen aan uw werkstroom voor het verzamelen van clientbriefings, serviceverzoeken, interne feedback en nieuwe projectdetails.

Met ingebouwde velden zoals Budget, Voorkeurscontactmethode, Bedrijfsnaam en Extra aantekeningen kunt u alle context verzamelen die u nodig hebt. Alles wat wordt ingediend, wordt omgezet in ClickUp-taken of items in de werkruimte, zodat follow-ups automatisch kunnen plaatsvinden.

Met dit sjabloon voor een intakeformulier kunt u ook reacties doorsturen, teamleden toewijzen en zelfs delen van het proces automatiseren om alles te versnellen.

📌 Ideaal voor: Dienstverlenende bedrijven die voorafgaand aan kick-offgesprekken of offertes informatie over nieuwe klanten verzamelen.

📖 Meer informatie: Customer Lifecycle Marketing: een gids voor marketeers

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 43% van de werknemers verstuurt dagelijks 0-10 berichten. Hoewel dit duidt op meer gerichte of weloverwogen gesprekken, kan het ook wijzen op een gebrek aan naadloze samenwerking, waarbij belangrijke discussies elders plaatsvinden (zoals via e-mail). Om onnodig wisselen van platformen en context te voorkomen, heb je een alles-in-één app voor werk nodig, zoals ClickUp, die projecten, kennis en chat combineert op één plek, allemaal aangedreven door AI die je helpt efficiënter te werken.

7. ClickUp CRM-sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd verkopen bij, controleer de klanttevredenheid en voed leads met de ClickUp CRM-sjabloon

Het beheren van klantrelaties houdt deals in beweging en klanten tevreden. De ClickUp CRM-sjabloon helpt u bij het beheren van meerdere leads, gesprekken, follow-ups en taken die gekoppeld zijn aan elke fase van het verkoop- en klanttraject.

De sjabloon is ontworpen om structuur aan te brengen in relaties en clientbeheer. Hiermee kunt u uw pijplijn in kaart brengen, de voortgang van elke lead volgen en acties prioriteren op basis van de verkoopfase. Het helpt u ook om een overzichtelijke, doorzoekbare klantendatabase bij te houden. U kunt belangrijke informatie zoals branche, functietitel en contactgegevens opslaan en snel sorteren of filteren op basis van uw behoeften.

Voor elke lead kunt u taken instellen, zoals eerste contact, follow-up e-mail en demo-planning, zodat elke stap duidelijk verantwoord is. Naarmate uw verkoopteam vordert in de pijplijn, kan het de Gantt-grafiek van ClickUp gebruiken om taak tijdlijnen te visualiseren en herinneringen voor follow-ups of notificaties bij het bereiken van mijlpalen te automatiseren.

Ideaal voor: Sales- en accountmanagementteams die leadbeheer, communicatie met klanten en het prioriteren van taken willen stroomlijnen met CRM in ClickUp.

🔍 Wist u dat? Vóór de komst van digitale tools gebruikten bedrijven in de jaren vijftig Rolodex-kaarten om klantcontacten handmatig te beheren, waarbij ze door kaarten bladerden in plaats van door dashboards.

Gratis sjabloon downloaden Leg eenvoudig vragen van klanten vast, houd ze bij en los ze op met het sjabloon voor klantcontactformulieren van ClickUp

Met het sjabloon voor klantcontactformulieren van ClickUp kunt u op een handige manier feedback van klanten bijhouden, gegevens verzamelen voor onderzoek, enquêtes en klantenservice, en contactgegevens ordenen voor marketingcampagnes of follow-ups.

De weergave van het klantcontactformulier registreert en organiseert alle ingediende formulieren, waardoor u eenvoudig toegang hebt tot contactgegevens, feedback en problemen. De weergave van het contactoverzicht geeft u een momentopname van lopende verzoeken, zodat u trends of dringende zaken kunt identificeren.

U kunt zelfs follow-ups automatiseren en verzoekgegevens analyseren om de efficiëntie van de ondersteuning te verhogen en tijdige reacties te garanderen.

📌 Ideaal voor: Klantenservice teams, servicemanagers en bedrijven die de communicatie met klanten willen verbeteren en ervoor willen zorgen dat elk verzoek efficiënt wordt afgehandeld.

9. ClickUp-sjabloon voor samenwerking met clients voor succes

Gratis sjabloon downloaden Bouw een succesvolle relatie op met uw klanten met de ClickUp-sjabloon voor samenwerking met klanten

Het succes van klanten is afhankelijk van het opbouwen van sterke, langdurige relaties om hen te helpen hun doelen te bereiken. De sjabloon voor samenwerking voor het succes van klanten van ClickUp ondersteunt dit partnerschap door teams voor klantensucces een broodnodige structuur te bieden om te communiceren, plannen en samen te werken met klanten in een gedeelde werkruimte, zodat iedereen gefocust blijft op resultaten.

Met dit sjabloon kunt u een uniforme hub voor klantbetrokkenheid creëren. Van kick-off tot het bijhouden van mijlpalen, het bewaart sleuteltaken, aantekeningen en updates op één plek. Gebruik het om checklists voor client onboarding op te stellen, feedback te registreren, KPI's bij te houden of regelmatige check-ins te plannen. U kunt ook verantwoordelijkheden toewijzen, tijdlijnen instellen en de voortgang in realtime bijhouden.

📌 Ideaal voor: Teams en managers die zich bezighouden met klantensucces en die in verschillende afdelingen werken om ervoor te zorgen dat onboarding, betrokkenheid en klantretentie op elkaar zijn afgestemd en proactief zijn.

Met ClickUp zijn we een stap verder gegaan en hebben we dashboards gemaakt waar onze klanten in realtime toegang hebben tot prestaties, bezetting en projecten en deze kunnen monitoren. Hierdoor voelen klanten zich verbonden met hun teams, vooral omdat ze zich in verschillende landen en soms zelfs op verschillende continenten bevinden.

Met ClickUp zijn we een stap verder gegaan en hebben we dashboards gemaakt waar onze klanten in realtime toegang hebben tot prestaties, bezetting en projecten en deze kunnen monitoren. Hierdoor voelen klanten zich verbonden met hun teams, vooral omdat ze zich in verschillende landen en soms zelfs op verschillende continenten bevinden.

10. Sjabloon voor klantregistratie door HubSpot

via HubSpot

De sjabloon voor klantonboarding van HubSpot is als een startpakket voor bedrijven die een goede eerste indruk willen maken op nieuwe klanten. Het is ontworpen om beide kanten van het onboardingproces te ondersteunen. Klanten krijgen een duidelijk stappenplan en alle informatie die ze vooraf nodig hebben, terwijl uw interne team tools krijgt om achter de schermen georganiseerd te blijven.

Gebruik de checklist voor interne onboarding van nieuwe klanten om uw team op één lijn te brengen met de sleutels tot succes voordat de klant van start gaat en stuur een aanpasbaar welkomstpakket om klanten duidelijkheid te geven over wie ze moeten contacteren, hoe ondersteuning werkt en wat de volgende stappen zijn.

Verzamel alle belangrijke gegevens vooraf met het formulier voor klantregistratie, zodat uw team het onboardingproces kan personaliseren.

📌 Ideaal voor: Marketing- en salesteams die HubSpot gebruiken en een plug-and-play-proces willen voor het onboarden van nieuwe klanten.

📖 Lees meer: Software voor klantenbinding

🔍 Wist u dat? CRM kwam in de jaren '90 op gang, met de lancering van Siebel Systems in 1993. Het bracht verkoop, marketing en ondersteuning samen op één platform. Dit was ook het tijdperk van Sales Force Automation, een innovatievere manier om het verkoopproces te beheren.

11. Sjabloon voor het onboarden van klanten door Pipefy

via Pipefy

De sjabloon voor het onboarden van klanten van Pipefy bevat een bewerkbare onboarding-trechter en aanpasbare formulieren om vooraf gegevens vast te leggen, zoals de doelen van de client, technische voorkeuren en besluitvormers.

Terwijl clients de verschillende fasen van de onboarding doorlopen (welkom, installatie, training, livegang), stuurt de sjabloon automatisch herinneringen, wijst taken toe en werkt de status bij. De functie Gedeelde inbox houdt de communicatie overzichtelijk door alle berichten op het platform op te slaan en toe te wijzen aan teamleden, zodat uw team sneller en efficiënter kan reageren.

📌 Ideaal voor: Operationele en procesgestuurde teams die een gestructureerde, traceerbare werkstroom willen die kan worden opgeschaald naar grotere teams of afdelingen.

🤝 Vriendelijke herinnering: Begin vroeg en consistent met communiceren, waarbij u zich altijd richt op waardegedreven berichten. Uw taal moet eenvoudig en duidelijk zijn, zonder jargon wanneer u processen uitlegt of vragen beantwoordt.

12. Sjabloon voor formulier voor het onboarden van clients door Template. Net

Sjabloon. Het sjabloon voor het onboarden van clients van Template. Net begint met het vastleggen van clientinformatie (bedrijfsnaam, adres en primaire contactpersoon), zodat uw team over nauwkeurige gegevens beschikt en later geen verwarring ontstaat.

De sjabloon bevat ruimte voor clients om aan te geven naar wat voor soort diensten ze op zoek zijn, zoals advies, project werk of ontwerp/ontwikkeling. Zo kunnen clients hun doelen in hun eigen woorden beschrijven.

In het gedeelte Juridische overeenkomsten wordt bevestigd dat de client op de hoogte is van uw voorwaarden en privacybeleid, waardoor beide partijen juridische duidelijkheid hebben.

📌 Ideaal voor: Kleine bedrijven of zelfstandige professionals die een overzichtelijk, eenvoudig formulier willen om klantgegevens en servicebehoeften te verzamelen.

💡 Pro-tip: Gebruik interactieve walkthroughs, checklists of voortgangsbalkjes om clients door elke essentiële stap te leiden. Combineer deze tools met gedetailleerde begeleiding en voortgangsindicatoren om clients betrokken en op koers te houden.

13. Sjabloon voor presentatie voor onboarding van verkoopclients door Template. Net

Sjabloon. De sjabloon voor de presentatie van de onboarding van verkoopclients van Net is ontworpen om de overdracht na de verkoop zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voeg betalingsschema's, geaccepteerde betaalmethoden en zelfs beleid voor late betalingen toe om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen.

Tijdlijnen, deliverables en KPI's worden vooraf vastgelegd, zodat er geen twijfel bestaat over wat succes inhoudt of wanneer sleutel mijlpalen moeten worden bereikt. Ook wordt vastgelegd hoe en hoe vaak u contact zult hebben, wat helpt om vanaf dag één een soepeler werkritme op te bouwen.

📌 Ideaal voor: Vertegenwoordigers of accountmanagers die onboarding-informatie visueel presenteren aan nieuwe klanten, met sleuteldetails zoals tijdlijnen, KPI's en deliverables voor een goed onboardingproces van klanten.

🔍 Wist u dat? Een van de eerste moderne tools voor contactbeheer was ACT ( Automated Contact Tracking), gelanceerd in 1986. Deze tool, ontwikkeld door Pat Sullivan en Mike Muhney, hielp verkopers bij het bijhouden van gesprekken en leads nog voordat 'CRM' een modewoord was.

Ontvang uw gratis onboarding-toolkit met ClickUp

U krijgt nieuwe clients binnen, wat geweldig is, totdat u moeite heeft om dat intakeformulier te vinden, u zich afvraagt of u follow-up e-mails heeft verzonden of door e-mail threads moet spitten.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, biedt kant-en-klare sjablonen voor onboarding die overzichtelijk en aanpasbaar zijn en speciaal zijn ontwikkeld voor echte teams.

Of u nu een zelfstandig consultant bent of deel uitmaakt van een groeiend bureau, deze sjablonen bieden u structuur zonder rigiditeit.

Werk als een professional en meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp! ✅