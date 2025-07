8 beste AI-habit trackers in 2025

🗓️ Dag 1: U begint met de beste bedoelingen. Meer water drinken, naar de sportschool gaan en mediteren voor het slapengaan.

Hier is een kort overzicht van de 8 beste AI-habit trackers:

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp AI-aangedreven doel-/taakbeheer, terugkerende taken, gepersonaliseerde habit trackers met de AI-assistent van ClickUp Alle soorten freelancers, kleine teams en ondernemingen die AI-gestuurd doel- en taakbeheer willen Free Forever-abonnement; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen HabitNow Flexibele planning, aangepaste herinneringen en alarm, dagelijkse aantekeningen Personen die eenvoudig en flexibel hun gewoontes willen bijhouden Gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen vanaf $ 9,99 (voor onbeperkt gebruik) Way of Life Bijhouden van streaks, wekelijkse/maandelijkse feedback, aangepaste tags, trendgrafieken en -diagrammen, aantekeningen bij invoer, kleurblindheidmodus Freelancers die houden van een eenvoudige interface en gedraginzichten Gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen vanaf $ 4,99 Habitica Gamified habit tracking (avatars, beloningen, straffen), community-uitdagingen Individuen en groepen die het bijhouden van gewoontes willen gamificeren Gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen vanaf $ 9 Habitify Stemmingen bijhouden, Gewoonten stapelen, Apple Health/Google Fit synchroniseren, Focus timer, Solopreneurs die coaching en community-gedreven bijhouden van gewoontes willen Gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen vanaf $ 2,49 Streaks Bijhouden op basis van streaks (tot 24 gewoontes, aanpasbare thema's en pictogrammen, synchroniseren met Apple Health Momentum opbouwen door middel van streaks Geen gratis abonnement. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5,99 (levenslang) Coach. me Persoonlijke coachingdiensten, community Q&A en ondersteuning, mijlpaalvieringen Zeer gemotiveerde mensen die coaching en community-gedreven bijhouden van gewoontes willen Gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen vanaf $ 87 Reclaim. ai AI-gestuurde gewoonteplanning, integratie met kalender en synchroniseren, analyses van tijdsbesteding Solopreneurs die AI-gestuurde planning en productiviteit willen Gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen vanaf $ 8

Hoewel het makkelijk is om een gewoonte aan te leren, is het moeilijk om deze vol te houden. Een app voor het bijhouden van gewoontes helpt je om verantwoordelijk te blijven door een eenvoudige manier te bieden om dagelijkse activiteiten te registreren en te monitoren.

Van persoonlijke groei tot zelfzorgroutines en alles daartussenin: deze tools helpen je om consistent te blijven bij het opbouwen van gewoontes met herinneringen, inzichten en motivatie.

Dit kunt u verwachten:

AI-gestuurde inzichten : zoek naar tools die uw voortgang analyseren, patronen identificeren en datagestuurde inzichten bieden om u te helpen begrijpen wat werkt en wat verbetering behoeft ✅

Doelen bijhouden : Kies een app die je helpt grote doelen op te splitsen in haalbare targets, waardoor langdurig succes met continue verbetering beter haalbaar wordt ✅

Functies voor streaks en motivatie : kies een app voor het bijhouden van gewoontes met streak-tracking, gamification-elementen en motiverende nudges om je betrokken en gemotiveerd te houden voor een bepaalde gewoonte ✅

Aanpassing : Kies een tracker voor het opbouwen van gewoontes waarmee je aangepaste categorieën voor gewoontes, flexibele planning en gepersonaliseerde dashboards kunt instellen, zodat deze aan jouw behoeften voldoen ✅

Gebruiksvriendelijke interface : Investeer in een intuïtieve app die gebruikmaakt van dashboards, grafieken, lijsten, timers, enz. , om het bijhouden van gewoontes leuk en moeiteloos te maken ✅

Gegevensveiligheid: kies een tool voor het opbouwen van gewoontes die uw gegevens veilig opslaat met back-up- en versleutelingsopties ✅

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd doel- en taakbeheer)

"Als je het juiste kleine gedrag kiest en dit in de juiste volgorde uitvoert, hoef je jezelf niet te motiveren om het te laten groeien. Het gebeurt gewoon vanzelf, zoals een goed zaadje dat op een goede plek is geplant." – BJ Fogg, Amerikaans sociaal wetenschapper

Maak een gepersonaliseerde habit tracker met herinneringen met behulp van ClickUp Brain

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die taak- en doelbeheer, chat, documenten en meer combineert. Zo helpt ClickUp je om kleine gedragingen in de juiste volgorde vast te leggen. Bekijk het zelf.

💜 ClickUp-doelen

Dus wanneer het volhouden van gewoontes een zware strijd lijkt, kunt u met ClickUp Goals aan de slag door ze op te splitsen in eenvoudige, haalbare taken, zogenaamde 'Targets'

Deze targets kunnen worden aangepast aan verschillende soorten gewoontes:

Nummerdoelen : Ideaal voor kwantificeerbare gewoontes, zoals 'Lees vier boeken per maand. '

Monetaire targets : Perfect voor financiële doelen zoals 'Maandelijkse uitgaven terugbrengen tot € 100. '

Waar/onwaar-targets: handig voor ja/nee-taken voor de dag, zoals 'Besteed elke ochtend 5-10 minuten aan het doornemen van taken en het instellen van prioriteiten. '

Blijf op koers met duidelijke tijdlijnen, meetbare targets en het automatisch bijhouden van voortgang met ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

Weet u niet zeker welke gewoontes u moet ontwikkelen? ClickUp Brain kan ideeën bedenken op basis van uw doelen.

Gebruik AI-aangedreven brainstorming om een lijst met potentiële gewoontes te genereren met ClickUp Brain

ClickUp Brain wordt uw productiviteitscoach en een door AI aangestuurde persoonlijke assistent door u te helpen informatie vast te leggen en te organiseren voor onbeperkte gewoontes en taken en herinneringen te creëren voor meer consistentie.

De krachtige neurale netwerken van Brain genereren ook AI-aangedreven samenvattingen van uw voortgang en rapporten over uw gewoontes, waardoor ClickUp een van de beste apps voor het bijhouden van gewoontes is.

Dat is nog niet alles! Met een aangepaste automatiseringsagent van ClickUp kunt u het bijhouden van uw gewoontes aanpassen, automatiseren en stroomlijnen. Het kan:

Gebruik de aangepaste Autopilot Agents van ClickUp om het bijhouden van je AI-gewoontes te personaliseren

Het kan:

Maak automatisch terugkerende taken aan voor dagelijkse, wekelijkse of aangepaste gewoontes.

Stuur herinneringen en notificaties om jezelf verantwoordelijk te houden.

Houd uw voortgang bij door statussen of aangepaste velden bij te werken op basis van uw activiteiten.

Genereer rapporten of overzichten van uw gewoontepatronen en voltooiingspercentages.

Stel verbeteringen voor of geef motiverende tips op basis van AI-inzichten.

Door gebruik te maken van een automatische piloot kunt u zich meer concentreren op het opbouwen van gewoontes en minder op het handmatig bijhouden ervan, waardoor uw reis naar gewoontes soepeler en effectiever verloopt.

💜 ClickUp-taken

Voor dagelijkse gewoontes zoals sporten, lezen of mindfulness beoefenen, hoeft u met de terugkerende taken van ClickUp niet steeds handmatig dezelfde taak aan te maken, zodat u nooit iets mist.

Plan een taak die met een bepaalde frequentie terugkomt, bijvoorbeeld dagelijks of tweewekelijks, of wanneer de status verandert met de terugkerende taken van ClickUp

Deze functie helpt u:

Bepaal hoe vaak de taak moet worden herhaald: dagelijks, wekelijks of op specifieke dagen

Geef aan wanneer de herhaling moet beginnen en, indien van toepassing, eindigen

Kies of de volgende gebeurtenis wordt aangemaakt nadat de huidige is voltooid of volgens een vast schema

💜 Sjabloon voor persoonlijke gewoonte-tracker

Klaar om een voorsprong te nemen op uw gewoontes? Probeer de sjabloon voor persoonlijke gewoonte-trackers van ClickUp.

Gratis sjabloon Blijf georganiseerd en bouw productieve routines op met de sjabloon voor persoonlijke gewoonten van ClickUp

Met dit sjabloon is het eenvoudig om:

Maak een lijst van uw gewoontes en werk deze dagelijks bij met check-ins om de voortgang, reflecties of aanpassingen bij te houden met ClickUp Documenten , en deel deze met een vriend, coach of team voor ondersteuning

Markeer sleutelpunten in de voortgang en prestaties in ClickUp Mijlpalen om het momentum voor persoonlijke ontwikkeling vast te houden

Werk je gewoontenlogboek automatisch bij met als-dan-regels en triggers met behulp van ClickUp-automatisering

De beste functies van ClickUp

Aangepaste tags : voeg : voeg aangepaste velden toe om extra details over je gewoonte vast te leggen, zoals de duur of aantekeningen over elke sessie

Overzicht voortgang : maak een : maak een ClickUp-dashboard om de voortgang in de loop van de tijd te visualiseren en bij te houden, wat zorgt voor motivatie en inzicht in uw consistentie

Herinneringen en notificaties: schakel : schakel ClickUp-herinneringen in voor uw terugkerende taken om notificaties te ontvangen, zodat u uw gewoontes niet over het hoofd ziet in uw drukke agenda in uw planning-app

Beperkingen van ClickUp

De uitgebreide reeks functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools op één plek vervangt. Je hoeft niet meer te schakelen tussen meerdere apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies in vergelijking met andere software.

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools op één plek vervangt. Je hoeft niet meer te schakelen tussen meerdere apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies in vergelijking met andere software.

2. HabitNow (het beste voor het organiseren van gewoontes en taken op één plek)

via HabitNow

HabitNow combineert het bijhouden van doelen en abonnementen om u te helpen uw dagelijkse gewoontes en routines effectief te organiseren. U kunt gewoontes definiëren en aanpassen met dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse doelen en deze ordenen in verschillende categorieën en lijsten.

Een flexibel planningssysteem, aanpasbare herinneringen en alarmen en een timerfunctie helpen je om je beter te concentreren tijdens taken, en gedetailleerde grafieken en statistieken maken het bijhouden van de voortgang snel en moeiteloos.

De beste functies van HabitNow

Consistentie-markeringen : creëer succesreeksen voor motivatie en documenteer je reis met dagelijkse aantekeningen voor continue verbetering

Aanpassing : personaliseer uw ervaring met aangepaste timerintervallen, thema's en pictogrammen

Taakbeheer: voeg terugkerende taken, herinneringen en checklists toe voor bredere taken, zoals boodschappen, huishoudelijke taken, werk, enz.

Beperkingen van HabitNow

Het is niet mogelijk om op nummers gebaseerde targets om te zetten in ja/nee-targets voor dezelfde gewoonte

Het laat gebruikers geen gewoontes sorteren op basis van het tijdstip van de dag

Prijzen van HabitNow

Free

Levenslang: $9,99

Beoordelingen en recensies van HabitNow

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📌 Probeer dit eens: De 'twee minutenregel' is een geweldige productiviteitstip die het opbouwen en volhouden van een routine gemakkelijk maakt. Maak elke nieuwe gewoonte zo eenvoudig dat het minder dan 2 minuten kost om te beginnen. In plaats van jezelf toe te wijzen tot 20 minuten meditatie per dag, begin je met 2 minuten mindful reflecteren.

3. Way of Life (het beste voor het bijhouden en opbouwen van gewoontes met een eenvoudige interface)

via Way of Life

Way of Life helpt je positieve ochtendroutines op te bouwen, slechte gewoontes te doorbreken en je gedragspatronen in de loop van de tijd te begrijpen. Met de eenvoudige maar effectieve interface kun je jezelf uitdagen om ononderbroken streaks te behouden en wekelijks en maandelijks feedback krijgen over je gewoontes via het ingebouwde scorebord.

De app voor het bijhouden van doelen helpt ook bij het bijhouden van gedachten, reflecties of observaties door u de mogelijkheid te bieden om snelle aantekeningen toe te voegen aan elke invoer van een gewoonte. De kleurblinde modus zorgt voor een toegankelijkere en gebruiksvriendelijkere ervaring voor iedereen.

De beste functies van Way of Life

Aangepaste tags : groepeer en beheer al uw gewoontes efficiënt met behulp van aanpasbare tags, zodat u verschillende aspecten van uw leven gemakkelijker kunt bijhouden

Inzicht in voortgang : analyseer uw gewoontes in de loop van de tijd met cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en trendlijnen om voortgang te visualiseren en patronen te herkennen

Herinneringen en planning: blijf op koers met flexibele herinneringen waarmee u meldingen met aangepaste berichten kunt plannen

Beperkingen van Way of Life

Alleen met het premium-abonnement kun je onbeperkt gewoontes bijhouden en gewoontes archiveren die je niet langer nodig hebt, maar wel wilt bewaren

Geen geavanceerde functies voor taak- en tijdbeheer

Prijzen Way of Life

Free

Premium: vanaf $ 4,99

Beoordelingen en recensies van Way of Life

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Way of Life?

Een recensie in de Apple Store zegt:

Ik gebruik het nu al een paar jaar heel consequent en het heeft een enorme positieve impact op mijn leven gehad. Doordat ik mijn patronen en gedrag elke dag heel snel en gemakkelijk kan vastleggen, ben ik me meer bewust van mezelf en kan ik mezelf beter verantwoordelijk houden.

Ik gebruik het nu al een paar jaar heel consequent en het heeft een enorme positieve impact op mijn leven gehad. Doordat ik mijn patronen en gedrag elke dag heel snel en gemakkelijk kan vastleggen, ben ik me meer bewust van mezelf en kan ik mezelf beter verantwoordelijk houden.

4. Habitica (het beste voor het gamificeren van het bijhouden van gewoontes)

via Habitica

Habitica combineert traditionele methoden voor het bijhouden van gewoontes met interactieve spelelementen om het bijhouden van gewoontes leuk, boeiend en zeer motiverend te maken.

Je kunt zowel positieve gewoontes instellen (bijv. 'Eet een gezonde maaltijd') als negatieve gewoontes (bijv. 'Sla de training over'). Als je positieve gewoontes aanneemt, word je beloond met voordelen in het spel, terwijl het toegeven aan negatieve gewoontes resulteert in straffen.

'Dailies' zijn terugkerende taken die u dagelijks, een paar keer per week of maandelijks wilt voltooien, en 'To-Do's' zijn eenmalige taken met deadlines waarmee u beloningen kunt verdienen wanneer u ze voltooit.

De beste functies van Habitica

Gamification : Doe mee aan rollenspellen, avatars, aangepaste beloningen, streaks, moeilijkheidsgraden, enz. , zodat zelfverbetering aanvoelt als een avontuur

Community-uitdagingen : ga de strijd aan met vrienden en onbekenden om gemeenschappelijke doelen te bereiken en speciale beloningen te winnen

Gedeeld takenbord: Verhoog de verantwoordelijkheid door samen met je groepsleden aan taken te werken op een gedeeld bord

Beperkingen van Habitica

In het gedeelte 'Nog te doen' kunt u geen lijst maken en vervolgens taken aan die lijst toevoegen

Sommige gebruikers vonden dat de vele pop-ups en advertenties in het spel de gebruikerservaring verstoren

Prijzen van Habitica

Free

Groepsabonnement: $ 9/maand + $ 3 per extra lid/maand

Beoordelingen en recensies van Habitica

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Habitica?

Een recensie in de Apple Store zegt

Omdat Habitica een zeer aanpasbaar spel is, kunt u uw gewoontes en taken echt gamificeren zodat ze aansluiten bij uw eigen niveau van creativiteit, utilitarisme, minimalisme en betrokkenheid bij de gemeenschap.

Omdat Habitica een zeer aanpasbaar spel is, kunt u uw gewoontes en taken echt gamificeren zodat ze aansluiten bij uw eigen niveau van creativiteit, utilitarisme, minimalisme en betrokkenheid bij de gemeenschap.

5. Habitify (het beste voor het bijhouden van gewoontes op een minimalistische interface)

via Habitify

Habitify is een digitale planner waarmee u gewoontes kunt instellen die aansluiten bij uw doelen, zoals dagelijks mediteren, meer water drinken of elke avond lezen, en deze kunt ordenen in ochtend-, middag- en avondroutines voor een duidelijke, gestructureerde aanpak van het bijhouden van gewoontes.

Aangepaste herinneringen houden u verantwoordelijk en notificaties passen zich aan uw schema en voorkeuren aan, zodat u op het juiste moment een duwtje in de rug krijgt. De app kan ook worden geïntegreerd met Apple Health en Google Fit om fitness- en welzijnsdoelen op meerdere apparaten bij te houden.

De beste functies van Habitify

Focus-timer : besteed je volledige aandacht aan taken met hoge prioriteit met ingebouwde timers die taakbeheer efficiënter maken

Stemmingen bijhouden : houd gevoelens en emoties bij om triggers en patronen te ontdekken die van invloed zijn op je voortgang, waardoor je zelfbewustzijn toeneemt en je betere beslissingen kunt nemen

Gewoontestapeling: integreer nieuwe gewoontes in je dagelijkse routine door ze te koppelen aan bestaande gewoontes en aangepaste herinneringen te maken

Beperkingen van Habitify

De app voor het bijhouden van gewoontes maakt het niet mogelijk om voortgang bij te houden op basis van percentages, wat handig is voor gewoontes waarbij de voortgang niet binair of op basis van tellingen is

Sommige gebruikers melden dat de app soms traag kan zijn

Prijzen van Habitify

Free

Premium : $ 2,49/maand

Levenslang: $59,99

Beoordelingen en recensies van Habitify

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Habitify?

Een recensie op Google Play zegt:

De interface is overzichtelijk en intuïtief, waardoor je gemakkelijk gewoontes kunt toevoegen en bijhouden. Wat Habitify onderscheidt van andere apps voor het bijhouden van gewoontes, is de inzichtelijke analyse, die waardevolle gegevens biedt over mijn voortgang en gewoontes in de loop van de tijd.

De interface is overzichtelijk en intuïtief, waardoor je gemakkelijk gewoontes kunt toevoegen en bijhouden. Wat Habitify onderscheidt van andere apps voor het bijhouden van gewoontes, is de inzichtelijke analyse, die waardevolle gegevens biedt over mijn voortgang en gewoontes in de loop van de tijd.

6. Streaks (het beste voor het opbouwen van momentum met een op streaks gebaseerde habit tracker)

via Streaks

Met Streaks kun je tot 24 gewoontes bijhouden en gemotiveerd blijven met gedetailleerde inzichten, zoals gewoonte statistieken, streak lengtes en voltooiingspercentages. Om je ruimte te personaliseren, kun je kiezen uit 78 verschillende kleurthema's en meer dan 600 taakiconen.

Het synchroniseert al je Apple-apparaten en integreert met Apple Health om automatisch stappen, slaap en trainingen bij te houden.

De beste functies van Streaks

Dagelijkse aantekeningen : houd uw voortgang bij of denk na over uitdagingen, successen, persoonlijke groei en verbeteringen

Getimede taken : gebruik de ingebouwde tijden voor het bijhouden van gewoontes die een specifieke duur vereisen, zoals meditatie, stretchen of lezen

Gedeelde taken: deel gewoontes met andere Streaks-gebruikers om teamwork en motivatie te stimuleren, perfect om elkaar verantwoordelijk te houden

Beperkingen van streaks

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten, in tegenstelling tot andere apps voor het bijhouden van gewoontes die op meerdere apparaten toegankelijk zijn

Het kost nogal wat tijd om de app te leren kennen, zelfs met de helpfunctie

Prijzen van Streaks

Levenslang: $5,99

Beoordelingen en recensies van Streaks

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

7. Coach. me (het beste voor het bijhouden van gewoontes met ingebouwde coaching en ondersteuning door een community)

Door een robuuste habit tracker te combineren met toegang tot een ondersteunende community en professionele coaching, biedt Coach.me verschillende opties voor persoonlijke hulp bij productiviteit, fitness, leiderschap en meer.

Je kunt vrienden volgen om hen aan te moedigen en hun voortgang te zien, of anderen ondersteunen die aan dezelfde gewoontes werken als jij via een wereldwijde activiteitenfeed. Elke gewoonte heeft een vraag- en antwoordgedeelte waar je vragen kunt stellen of beantwoorden en ervaringen kunt delen.

Coach. me beste functies

Persoonlijke coaching : krijg advies en ondersteuning op maat van professionele coaches die je helpen uitdagingen te overwinnen en je te blijven toewijzing aan je doelen

Positieve bekrachtiging: Ontvang aanmoediging via functies zoals het vieren van mijlpalen en high fives van de community, die dienen om positief, door gewoontes gedreven gedrag te motiveren en te versterken

Community-ondersteuning: Sluit je aan bij een community van gelijkgestemden als je ondersteuningsnetwerk om ervaringen te delen en elkaar verantwoordelijk te houden

Coach. me beperkingen

Sommige gebruikers meldden dat de interface soms traag kan zijn en moeilijk te navigeren

Prijzen van Coach.me

Free

Individuele gewoontecoaching: vanaf $ 25 per week

Coach. me beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Coach.me?

Een recensie in de Apple Store zegt:

Ik vind deze app leuk – hij is eenvoudig en heeft mij geholpen bij het opbouwen en bijhouden van gewoontes. Het is geweldig om elke dag een herinnering te krijgen van dingen die ik moet doen, zodat ik ze kan afvinken, hoe klein ze ook zijn.

Ik vind deze app leuk – hij is eenvoudig en heeft voor mij gewerkt bij het opbouwen en bijhouden van gewoontes. Het is geweldig om elke dag een herinnering te krijgen van dingen die ik moet doen, zodat ik ze met een goed gevoel kan afvinken, hoe klein ze ook zijn.

8. Reclaim. ai (het beste voor AI-gestuurde gewoonteplanning)

Reclaim.ai is een AI-aangedreven kalendertool die is ontworpen om u te helpen doelen te stellen en gewoontes bij te houden. De tool integreert uw routines in uw bestaande kalender. Zodra u de gewoontes hebt geïdentificeerd die u wilt aanleren, zoekt de AI-assistent automatisch de beste momenten in uw kalender om professionele en persoonlijke ontwikkelingsgewoontes in te plannen, zodat deze naadloos aansluiten op uw bestaande verplichtingen.

U kunt ook instellingen aanpassen, zoals frequentie, duur en voorkeursperiodes voor een specifieke gewoonte, en de planning van gerelateerde taken en herinneringen automatiseren.

Reclaim. ai beste functies

Aangepaste planning : gebruik 'Flexibele tijdsblokken' en 'Slimme tijdvensters' om gewoontes naar behoefte te verplaatsen en aanpassingen in je kalender door te voeren

Analytics : krijg inzicht in hoe je je tijd besteedt en hoe je je aan je abonnement houdt, hoe vaak je gewoontes voltooit en de algehele voortgang van je persoonlijke doelen

Prioriteiten voor gewoontes: Wijs prioriteitsniveaus toe, variërend van Kritiek (P1) tot Laag (P4), om ervoor te zorgen dat gewoontes met een hogere prioriteit worden ingepland vóór gewoontes met een lagere prioriteit

Reclaim. ai-limieten

Sommige gebruikers meldden dat de telefooninterface moeilijk te gebruiken is

Soms worden taken te veel ingepland, waardoor de kalender overweldigend lijkt

Prijzen van Reclaim.ai

Lite : Gratis

Starterspakket : $ 8 per zetel/maand

Business : $ 12 per zetel/maand

Enterprise: $ 18 per zetel/maand

Reclaim. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reclaim.ai?

Een G2-recensie zegt:

Reclaim geeft u precies genoeg controle om de engine te instrueren uw taken zo in te plannen als u dat wilt. Het is goed geïntegreerd met ClickUp en Google, en stelt u in staat om taken vanaf elke locatie te beheren.

Reclaim geeft u precies genoeg controle om de engine te instrueren uw taken zo in te plannen als u dat wilt. Het is goed geïntegreerd met ClickUp en Google, en stelt u in staat om taken vanaf elke locatie te beheren.

