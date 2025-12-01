De 8 beste AI-tools voor het bijhouden van gewoontes in 2026

🟗 Dag 1: Je begint met de beste voornemens. Meer water drinken, naar de sportschool gaan en mediteren voor het slapengaan.

Maar op de een of andere manier verdwijnen je nieuwe gewoontes op mysterieuze wijze tegen de derde dag. Het overkomt zelfs de besten onder ons.

Maak je geen zorgen; er is een uitweg uit deze cyclus van uitstelgedrag en half afgemaakte takenlijsten.

Maak kennis met apps voor het bijhouden van gewoontes: uw geheime wapen tegen vergeetachtigheid, gebrek aan motivatie en het klassieke excuus ‘Ik begin maandag’. Ze maken van zelfverbetering een spel en houden u verantwoordelijk op manieren die uw wilskracht alleen niet kan.

Klaar om je eindelijk aan je doelen te houden? Hier zijn de beste tools voor het bijhouden van gewoontes om je op koers te houden en het leuk te maken!

Hier volgt een kort overzicht van de 8 beste AI-tools voor het bijhouden van gewoontes:

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp AI-gestuurd doel- en taakbeheer, terugkerende taken, gepersonaliseerde gewoonte-trackers met de AI-assistent van ClickUp Alle soorten freelancers, kleine teams en ondernemingen die op AI gebaseerd doel- en taakbeheer willen Free Forever-abonnement voor onbepaalde tijd; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen HabitNow Flexibele planning, aangepaste herinneringen en alarmen, dagelijkse aantekeningen Mensen die op zoek zijn naar een eenvoudige, flexibele manier om hun gewoontes bij te houden Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,99 (voor onbepaalde tijd). Levensstijl Streak-bijhouden, wekelijkse/maandelijkse feedback, aangepaste tags, trendgrafieken en -diagrammen, aantekeningen bij invoer, modus voor kleurenblinden Freelancers die houden van een eenvoudige interface en inzichten in gedrag Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 4,99 Habitica Gamified manier om gewoontes bij te houden (avatars, beloningen, sancties), community-uitdagingen Individuen en groepen die het bijhouden van gewoontes willen gamificeren Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 Habitify Stemmingsbijhouden, Gewoontestapelen, Synchronisatie met Apple Health/Google Fit, Focus-timer, Solopreneurs die coaching en community-gedreven bijhouden van gewoontes willen Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 2,49 Streaks Bijhouden op basis van streaks (tot 24 gewoontes, aanpasbare thema's en pictogrammen, synchronisatie met Apple Health Momentum opbouwen door middel van reeksen Geen gratis abonnement. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5,99 (voor onbepaalde tijd) Coach.me Persoonlijke coaching, Q&A en ondersteuning binnen de community, viering van mijlpalen Zeer gemotiveerde mensen die coaching en community-gedreven bijhouden van gewoontes willen Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 87 Reclaim. ai AI-gestuurde planning van gewoontes, integratie en synchronisatie met de kalender, analyses van tijdsbesteding Solopreneurs die op zoek zijn naar AI-gestuurde planning en productiviteit Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8

Hoewel het makkelijk is om een gewoonte aan te nemen, is het moeilijk om die op de lange termijn vol te houden. Een app voor het bijhouden van gewoontes helpt je om jezelf verantwoordelijk te houden door een eenvoudige manier te bieden om dagelijkse activiteiten vast te leggen en bij te houden.

Van persoonlijke groei tot zelfzorgroutines en alles daartussenin: deze tools helpen je om consistent te blijven bij het opbouwen van gewoontes met herinneringen, inzichten en motivatie.

Dit is waar je op moet letten:

AI-gestuurde inzichten : Zoek naar tools die je voortgang analyseren, patronen herkennen en datagestuurde inzichten bieden, zodat je beter begrijpt wat werkt en wat verbetering behoeft ✅

Doelen bijhouden : Kies een app die je helpt grote doelen op te splitsen in haalbare targets, waardoor langdurig succes door voortdurende verbetering beter haalbaar wordt ✅

Streaks en motivatiefuncties : Kies een app voor het bijhouden van gewoontes met streak-tracking, gamification-elementen en motiverende duwtjes in de rug om je betrokken en gemotiveerd te houden voor een bepaalde gewoonte ✅

Aanpassing : Kies een tracker voor het opbouwen van gewoontes die aangepaste gewoontecategorieën, flexibele planning en gepersonaliseerde dashboards biedt, afgestemd op uw behoeften ✅

Gebruiksvriendelijke interface : Investeer in een intuïtieve app die gebruikmaakt van dashboards, grafieken, lijsten, timers, enz. om het bijhouden van gewoontes leuk en moeiteloos te maken ✅

Gegevensveiligheid: Kies een tool voor het opbouwen van gewoontes die je gegevens veilig opslaat met back-up- en versleutelingsopties ✅

1. ClickUp (Het beste voor AI-gestuurd doel- en taakbeheer)

“Als je het juiste kleine gedrag kiest en het in de juiste volgorde uitvoert, hoef je jezelf niet te motiveren om het te laten groeien. Het gebeurt gewoon vanzelf, zoals een goed zaadje dat op een goede plek is geplant. ” – BJ Fogg, Amerikaans sociaal wetenschapper

Maak een gepersonaliseerde gewoontetracker met herinneringen met behulp van ClickUp Brain

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die taak- en doelbeheer, chat, documenten en meer combineert. Zo helpt ClickUp je om kleine gewoontes in de juiste volgorde aan te leren. Laten we eens kijken.

🟒 ClickUp-doelen

Dus als het vasthouden aan gewoontes een zware strijd lijkt, helpt ClickUp Goals je op weg door ze op te splitsen in eenvoudige, haalbare taken die 'Targets' worden genoemd.

Deze targets kunnen worden aangepast aan verschillende soorten gewoontes:

Targets : Ideaal voor meetbare gewoontes, zoals ‘Lees vier boeken in een maand. ’​

Financiële targets : Perfect voor financiële doelen zoals ‘De maandelijkse uitgaven terugbrengen tot $100. ’

Waar/Onwaar-doelen: Handig voor taken die je die dag wel of niet moet doen, zoals ‘Besteed elke ochtend 5-10 minuten aan het doornemen van taken en het stellen van prioriteiten. ’

Blijf op koers met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangsregistratie met ClickUp Goals

💜 ClickUp Brain

Weet je niet zeker welke gewoontes je moet aanleren? ClickUp Brain kan ideeën bedenken op basis van je doelen.

Gebruik AI-gestuurde brainstormen om een lijst met mogelijke gewoontes te genereren met ClickUp Brain

ClickUp Brain wordt je coach voor productiviteit en een door AI aangestuurde persoonlijke assistent door je te helpen informatie vast te leggen en te ordenen voor een onbeperkt aantal gewoontes, en door taken en herinneringen aan te maken voor meer consistentie.

De krachtige neurale netwerken van Brain genereren ook AI-aangedreven samenvattingen van je voortgang en rapporten over je reeks van dagen dat je een gewoonte hebt volgehouden, waardoor ClickUp een van de beste apps voor het bijhouden van gewoontes is.

Dat is nog niet alles! Met een aangepaste ClickUp-Autopilot-agent kunt u uw proces voor het bijhouden van gewoontes aanpassen, automatiseren en stroomlijnen. Het kan:

Gebruik de aangepaste Autopilot Agents van ClickUp om je AI-gewoontes bij te houden

Het kan:

Maak automatisch terugkerende taken aan voor dagelijkse, wekelijkse of aangepaste gewoontes.

Stuur herinneringen en notificaties om jezelf verantwoordelijk te houden.

Houd je voortgang bij door statussen of aangepaste velden bij te werken op basis van je activiteiten.

Genereer rapporten of overzichten van je reeksen en voltooiingspercentages.

Doe suggesties voor verbeteringen of geef motiverende tips op basis van AI-inzichten.

Door gebruik te maken van een automatische tracker kun je je meer richten op het opbouwen van gewoontes en minder op handmatig bijhouden, waardoor het proces van gewoontevorming soepeler en effectiever verloopt.

🟒 ClickUp-taak

Voor dagelijkse gewoontes zoals sporten, lezen of mindfulness beoefenen, zorgen de terugkerende taken van ClickUp ervoor dat je niet steeds handmatig dezelfde taak hoeft aan te maken, zodat je nooit iets mist.

Plan een taak om met elke gewenste frequentie terug te keren, bijvoorbeeld dagelijks of tweewekelijks, of wanneer de status verandert met de terugkerende taken van ClickUp

Deze functie helpt u:

Bepaal hoe vaak de Taak moet worden herhaald: dagelijks, wekelijks of op specifieke dagen

Geef aan wanneer de herhaling moet beginnen en, indien van toepassing, eindigen

Kies of de volgende gebeurtenis wordt aangemaakt nadat de huidige is voltooid of volgens een vast schema

💜 Sjabloon voor persoonlijke gewoontetracker

Klaar om een voorsprong te nemen op je gewoontes? Probeer de sjabloon voor persoonlijke gewoontetracker van ClickUp.

Ontvang een gratis sjabloon Blijf georganiseerd en ontwikkel routines met hoge productiviteit met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijke gewoontetrackers

Met dit sjabloon is het eenvoudig om:

Maak een lijst van je gewoontes en werk deze dagelijks bij met check-ins om je voortgang, reflecties of aanpassingen bij te houden met ClickUp Docs , en deel deze met een vriend, coach of team voor ondersteuning

Markeer belangrijke mijlpalen en prestaties in ClickUp Milestones om de voortgang voor persoonlijke ontwikkeling vast te houden

Werk je gewoontelogboek automatisch bij met als-dan-regels en triggers met behulp van ClickUp-automatiseringen

De beste functies van ClickUp

Aangepaste tags : voeg : voeg aangepaste velden toe om extra details bij te houden tijdens je gewoonte-traject, zoals de duur of aantekeningen over elke gewoontesessie

Overzicht van de voortgang : Maak een : Maak een ClickUp-dashboard om de voortgang in de loop van de tijd te visualiseren en bij te houden, wat motivatie en inzicht geeft in je consistentie

Herinneringen en notificaties: Schakel : Schakel ClickUp-herinneringen in voor uw terugkerende taken om notificaties te ontvangen, zodat u uw gewoontes niet over het hoofd ziet te midden van een drukke agenda in uw planning-app

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 zegt:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is dat het meerdere tools in één platform vervangt. Je hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende apps. Het biedt een ongeëvenaard aantal functies in vergelijking met andere software.

2. HabitNow (Het beste voor het organiseren van gewoontes en Taaken op één plek)

via HabitNow

HabitNow combineert het bijhouden van doelen met planning om je te helpen je dagelijkse gewoontes en routines effectief te organiseren. Je kunt gewoontes definiëren en aanpassen met dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse doelen en ze indelen in verschillende categorieën en lijsten.

Een flexibel planningssysteem, aanpasbare herinneringen en alarmen, en een timer-functie helpen je om je beter te concentreren tijdens taken, en gedetailleerde grafieken en statistieken maken het bijhouden van je voortgang snel en moeiteloos.

De beste functies van HabitNow

Consistentie-indicatoren : creëer succesreeksen voor extra motivatie en leg je voortgang vast met dagelijkse aantekeningen voor continue verbetering

Aanpassing : Personaliseer je ervaring met aangepaste timerintervallen, thema's en pictogrammen

Taakbeheer: voeg terugkerende taken, herinneringen en checklists toe voor bredere taken, zoals boodschappen doen, huishoudelijke taken, werk, enz.

Limieten van HabitNow

Het is niet mogelijk om op nummers gebaseerde doelen om te zetten in ja/nee-doelen voor dezelfde gewoonte

Gebruikers kunnen gewoontes niet sorteren op basis van het tijdstip van de dag

Prijzen van HabitNow

Free

Levenslang: $ 9,99

Beoordelingen en recensies van HabitNow

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📌 Probeer dit eens: De ‘Twee-Minuten-Regel’ is een geweldige tip voor productiviteit die het opbouwen en volhouden van een routine gemakkelijk maakt. Maak elke nieuwe gewoonte zo eenvoudig dat het minder dan 2 minuten duurt om ermee te beginnen. In plaats van je te committeren aan 20 minuten meditatie per dag, begin je met 2 minuten mindful nadenken.

3. Way of Life (Het meest geschikt voor het bijhouden en opbouwen van gewoontes met een eenvoudige interface)

via Way of Life

Way of Life helpt je bij het opbouwen van positieve ochtendroutines, het doorbreken van slechte gewoontes en het inzicht krijgen in je gedragspatronen in de loop van de tijd. Met de eenvoudige maar effectieve interface kun je jezelf uitdagen om ononderbroken reeksen vol te houden en krijg je wekelijkse en maandelijkse feedback over je gewoontes via het ingebouwde scorebord.

De app voor het bijhouden van doelen helpt ook bij het vastleggen van gedachten, reflecties of observaties door u de mogelijkheid te bieden korte aantekeningen als bijlagen toe te voegen aan elke gewoonte-invoer. De modus voor kleurenblinden zorgt voor een toegankelijkere en gebruiksvriendelijkere ervaring voor iedereen.

De beste functies van Way of Life

Aangepaste tags : Groepeer en beheer al je gewoontes efficiënt met behulp van aanpasbare tags, waardoor het makkelijker wordt om verschillende aspecten van je leven bij te houden

Inzichten in uw voortgang : analyseer uw gewoontes in de loop van de tijd met cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en trendlijnen om uw voortgang te visualiseren en patronen te herkennen

Herinneringen en planning: Blijf op koers met flexibele herinneringen waarmee u meldingen kunt plannen met aangepaste berichten

Limieten van de levensstijl

Alleen met het premium-abonnement kun je een onbeperkt aantal gewoontes bijhouden en de gewoontes archiveren die je niet langer nodig hebt, maar wel wilt bewaren

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor taak- en tijdbeheer

Prijzen voor Way of Life

Free

Premium: Vanaf $ 4,99

Beoordelingen en recensies van Way of Life

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Way of Life?

Een recensie in de Apple Store zegt:

Ik gebruik het nu al een paar jaar lang heel consequent, en het heeft een enorme positieve impact op mijn leven gehad. Doordat ik elke dag op een heel snelle en gemakkelijke manier mijn patronen en gedragingen kan bijhouden, ben ik me er meer van bewust en neem ik meer verantwoordelijkheid voor mezelf.

4. Habitica (Het beste voor het gamificeren van het bijhouden van gewoontes)

via Habitica

Habitica combineert traditionele methoden voor het bijhouden van gewoontes met interactieve spelelementen om het bijhouden van gewoontes leuk, boeiend en zeer motiverend te maken.

Hiermee kunt u zowel positieve gewoontes (bijv. 'Eet een gezonde maaltijd') als negatieve gewoontes (bijv. 'Sla sporten over') instellen. Het nastreven van positieve gewoontes levert u in-game voordelen op, terwijl het toegeven aan negatieve gewoontes het resultaat is van straffen.

'Dailies' zijn terugkerende taken die je dagelijks, een paar keer per week of maandelijks wilt voltooien, en 'To-Dos' zijn eenmalige taken met deadlines waarmee je beloningen kunt verdienen als je ze voltooit.

De beste functies van Habitica

Gamificatie : Maak gebruik van rollenspellen, avatars, aangepaste beloningen, streaks, moeilijkheidsgraden, enz. om van zelfverbetering een avontuur te maken

Community-uitdagingen : Ga de strijd aan met vrienden en onbekenden om gemeenschappelijke doelen te bereiken en win speciale beloningen

Gedeeld takenbord: Vergroot de verantwoordelijkheid door samen met je groepsleden aan taken te werken op een gedeeld bord

Limieten van Habitica

In het gedeelte 'Nog te doen' kunt u geen lijst aanmaken en vervolgens taken aan die lijst toevoegen

Sommige gebruikers vonden dat de vele pop-ups en in-game advertenties de gebruikerservaring verstoren

Prijzen van Habitica

Free

Groepsabonnement: $9/maand + $3 per extra lid/maand

Beoordelingen en recensies van Habitica

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Habitica?

In een recensie van de Apple Store staat :

Omdat Habitica een zeer aanpasbaar spel is, kun je je gewoontes en Taaken echt gamificeren, afgestemd op je eigen niveau van creativiteit, utilitarisme, minimalisme en betrokkenheid bij de community.

5. Habitify (Het beste voor het bijhouden van gewoontes op een minimalistische interface)

via Habitify

Habitify is een digitale planner waarmee je gewoontes kunt instellen die aansluiten bij je doelen, zoals dagelijkse meditatie, meer water drinken of elke avond lezen, en deze kunt indelen in ochtend-, middag- en avondroutines voor een duidelijke, gestructureerde aanpak van het bijhouden van gewoontes.

Aangepaste herinneringen houden je verantwoordelijk, en notificaties passen zich aan je schema en voorkeuren aan, zodat je op het juiste moment een duwtje in de rug krijgt. De app kan ook worden geïntegreerd met Apple Health en Google Fit om je te helpen bij het bijhouden van fitness- en welzijnsdoelen op meerdere apparaten.

De beste functies van Habitify

Focus-timer : Besteed je volledige aandacht aan taken met hoge prioriteit dankzij ingebouwde timers die taakbeheer efficiënter maken

Stemmingsregistratie : Houd je gevoelens en emoties bij om triggers en patronen te ontdekken die je voortgang beïnvloeden, waardoor je zelfbewustzijn toeneemt en je betere beslissingen kunt nemen

Gewoontestapelen : integreer nieuwe gewoontes in je dagelijkse routine door ze te koppelen aan bestaande gewoontes en aangepaste herinneringen in te stellen

Beperkingen van Habitify

De app voor het bijhouden van gewoontes biedt geen mogelijkheid om op basis van percentages bij te houden, wat handig is voor gewoontes waarbij de voortgang niet binair of op basis van aantallen is

Sommige gebruikers melden dat de app soms traag kan zijn

Prijzen van Habitify

Free

Premium : $ 2,49/maand

Levenslang: $59,99

Beoordelingen en recensies van Habitify

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Habitify?

Een recensie op Google Play zegt:

De interface is overzichtelijk en intuïtief, waardoor je moeiteloos gewoontes kunt toevoegen en bijhouden. Wat Habitify onderscheidt van andere apps voor het bijhouden van gewoontes, zijn de inzichtelijke analyses, die waardevolle gegevens bieden over mijn voortgang en gewoontes in de loop van de tijd.

6. Streaks (Het beste om momentum op te bouwen met een op streaks gebaseerde gewoontetracker)

via Streaks

Met Streaks kun je tot 24 gewoontes bijhouden en gemotiveerd blijven dankzij gedetailleerde inzichten, zoals statistieken over je gewoontes, de lengte van je streak en voltooiingspercentages. Om je ruimte te personaliseren, kun je kiezen uit 78 verschillende kleurenthema's en meer dan 600 taakpictogrammen.

De app synchroniseert met al je Apple-apparaten en integreert met Apple Health om automatisch je stappen, slaap en trainingen bij te houden.

De beste functies van Streaks

Dagelijkse aantekeningen : Houd je voortgang bij of denk na over uitdagingen, successen, persoonlijke groei en verbeteringen

Tijdgebonden taken : Gebruik de ingebouwde tijdsfuncties voor het bijhouden van gewoontes die een bepaalde duur vereisen, zoals meditatie, stretchen of lezen

Gedeelde taken: deel gewoontes met andere Streaks-gebruikers om teamwork en motivatie te stimuleren, ideaal om elkaar verantwoordelijk te houden

Limieten van Streaks

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten, in tegenstelling tot andere apps voor het bijhouden van gewoontes die op meerdere apparaten toegankelijk zijn

Het kost nogal wat tijd om met de app te spelen om alles onder de knie te krijgen, zelfs met de helpsectie

Prijzen van Streaks

Levenslang: $ 5,99

Beoordelingen en recensies van Streaks

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: Gezondheid en fitness zijn de belangrijkste persoonlijke doelen voor de deelnemers aan onze enquête, maar 38% geeft toe dat ze hun voortgang niet consequent bijhouden. 🤦Dat is een grote kloof tussen intentie en actie! ClickUp kan je helpen je fitnessroutine naar een hoger niveau te tillen met de speciale sjablonen voor gewoontetrackers en terugkerende taken. Stel je voor dat je moeiteloos die routines opbouwt, elke training bijhoudt en die meditatiestreak sterk houdt. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers melden een verdubbeling van hun productiviteit — want op koers blijven begint met het daadwerkelijk zien van de voortgang.

7. Coach.me (Het beste voor het bijhouden van gewoontes met ingebouwde coaching en ondersteuning door de community)

Door een krachtige habit tracker te combineren met toegang tot een ondersteunende community en professionele coaching, biedt Coach.me verschillende opties voor gepersonaliseerde hulp op het gebied van productiviteit, fitness, leiderschap en meer.

Je kunt vrienden volgen om ze aan te moedigen en hun voortgang te zien, of anderen ondersteunen die aan dezelfde gewoontes werken als jij via een wereldwijde activiteitenfeed. Elke gewoonte heeft een vraag-en-antwoordgedeelte waar je vragen kunt stellen of beantwoorden en ervaringen kunt delen.

De beste functies van Coach.me

Persoonlijke coaching : Krijg advies en ondersteuning op maat van professionele coaches die je helpen uitdagingen te overwinnen en je aan je doelen te blijven houden

Positieve bekrachtiging: Krijg aanmoediging via functies zoals het vieren van mijlpalen en high-fives van de community, die dienen om positief, door gewoontes gedreven gedrag te motiveren en te versterken

Ondersteuning door de community: Sluit je aan bij een community van gelijkgestemden die je ondersteunen, zodat je ervaringen kunt delen en elkaar verantwoordelijk kunt houden

Beperkingen van Coach.me

Sommige gebruikers meldden dat de interface soms traag kan zijn en moeilijk te navigeren

Prijzen van Coach.me

Free

Individuele gewoontecoaching: vanaf $ 25 per week

Beoordelingen en recensies van Coach.me

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Coach.me?

Een recensie in de Apple Store zegt:

Ik vind deze app leuk – hij is eenvoudig en heeft voor mij gewerkt bij het opbouwen en bijhouden van gewoontes. Het is geweldig om een dagelijkse herinnering te krijgen aan taken die ik kan afvinken, hoe klein ze ook zijn.

8. Reclaim.ai (Het beste voor AI-gestuurde planning van gewoontes)

Reclaim.ai is een door AI aangestuurde kalendertool die is ontworpen om u te helpen bij het stellen van doelen en het bijhouden van gewoontes. De tool integreert uw routines in uw bestaande agenda. Zodra u de gewoontes heeft geïdentificeerd die u wilt aanleren, zoekt de AI-assistent automatisch de beste momenten in uw agenda om gewoontes voor professionele en persoonlijke ontwikkeling in te plannen, zodat deze naadloos aansluiten op uw bestaande verplichtingen.

U kunt ook instellingen zoals frequentie, duur en gewenste tijdvakken voor een specifieke gewoonte aanpassen en de planning van gerelateerde taken en herinneringen automatiseren.

De beste functies van Reclaim.ai

Aangepaste planning : Gebruik ‘Flexibele tijdreserveringen’ en ‘Slimme tijdvensters’ om gewoontes naar behoefte te verplaatsen en rekening te houden met wijzigingen in je kalender

Analytics : Krijg inzicht in uw tijdsbesteding en het naleven van geplande gewoontes, de voltooiingspercentages van gewoontes en de algehele voortgang bij het bereiken van persoonlijke doelen

Prioriteiten voor gewoontes: Wijs prioriteitsniveaus toe, variërend van Kritiek (P1) tot Laag (P4), om ervoor te zorgen dat gewoontes met een hogere prioriteit eerder worden ingepland dan die met een lagere prioriteit

Beperkingen van Reclaim.ai

Sommige gebruikers gaven aan dat de interface van de telefoon moeilijk te gebruiken is

Soms worden er te veel taken ingepland, en als je naar de kalender kijkt, voelt dat overweldigend

Prijzen van Reclaim.ai

Lite : Gratis

Starter : $ 8 per zetel/maand

Business : $ 12 per zetel/maand

Enterprise: $ 18 per gebruiker/maand

Reclaim.ai-beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reclaim.ai?

Een recensie op G2 zegt:

Reclaim geeft je precies genoeg controle om de engine te laten weten hoe je taken moeten worden ingepland. Het is goed geïntegreerd met ClickUp en Google, en stelt je in staat om taken overal te beheren.

Bouw blijvende gewoontes op met ClickUp

Het opbouwen van betere gewoontes en je eraan houden hoeft geen worsteling te zijn, zeker niet als je de juiste tools hebt om gewoontes op te bouwen en bij te houden, zodat je jezelf verantwoordelijk houdt.

Met de AI-aangedreven functies van ClickUp wordt het bijhouden van gewoontes moeiteloos, met automatisering en volledig aanpasbaar aan jouw levensstijl.

Of je nu dagelijks wilt mediteren, de productiviteit op je werk wilt verhogen of een vaste trainingsroutine wilt ontwikkelen, ClickUp helpt je bij het opbouwen en volhouden van gewoontes.

