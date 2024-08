10 gratis sjablonen voor het bijhouden van gewoontes in Google Sheets & ClickUp

De meesten van ons weten wat we moeten doen om een evenwichtig leven voor onszelf op te bouwen. Het gaat ongeveer zo:

Regelmatig bewegen. Verruil junkfood voor gezonde zelfgemaakte maaltijden. Drink water. Genoeg slapen. Beperk onze tijd op sociale media. Meer tijd doorbrengen met dierbaren. Blijven leren en groeien. 🌻

Maar doen we deze dingen altijd?

Ummm ... niet zo veel. Ondanks de beste bedoelingen kan het moeilijker zijn dan het klinkt om goede gewoontes te behouden en slechte gewoontes sluipen er snel weer in.

Dat is waar sjablonen voor het bijhouden van gewoontes van pas komen. Als je gewoontes bijhoudt, zijn ze gemakkelijker te beheren. Voor je het weet, zijn je gloednieuwe gewoontes - zullen we het zeggen? -gewoontes geworden, zodat je er niet meer aan hoeft te denken. 🤩

Laten we eens kijken hoe een sjabloon voor het bijhouden van gewoontes je kan helpen om die gewoontes te ontwikkelen en vol te houden gezonde gewoonten . Daarna delen we een aantal ideeën voor het bijhouden van gewoontes om je te helpen je doelen te bereiken, stap voor stap.

Wat is een sjabloon voor het bijhouden van gewoontes?

Een sjabloon voor het bijhouden van gewoontes helpt je om doelen te stellen en die doelen vervolgens op te splitsen in kleine acties die je regelmatig kunt uitvoeren om positieve verandering te bereiken.

Gewoontepatronen helpen je om momentum op te bouwen door je eraan te herinneren welke acties je elke dag moet ondernemen. Een beetje zoals apps voor het bijhouden van doelen ze bieden een visuele momentopname van je voortgang, houden bij hoe je het doet en helpen je snel bij te sturen als je van het pad afraakt.

Ze motiveren je om door te gaan totdat die nieuwe, positieve gewoonten zijn verankerd in je dagelijkse routine - wat iets langer kan duren dan de algemeen aanvaarde 21 dagen .

Je kunt een wekelijks gewoonte-sjabloon gebruiken om doelen te stellen voor een week, een 30-daagse gewoonte-sjabloon om doelen te stellen voor een hele maand, of een jaarlijkse gewoonte-sjabloon voor een heel jaar, of langer.

Ga je gang en gebruik de sjablonen voor het bijhouden van gewoontes voor zelfzorgprojecten zoals het verhogen van je waterinname, het innemen van je dagelijkse supplementen of het nemen van regelmatige pauzes tijdens je werkdag. Of gebruik ze om u te helpen prioriteiten te stellen voor uw werk spaar voor een droomvakantie of maak tijd vrij om eindelijk dat boek te schrijven, een paar bladzijden per keer. 📚

Hoe je het ook toepast, het gebruik van een gewoontetracker om taken te beheren is een van de beste manieren om je werk te doen productieve dingen die je kunt doen .

Wat maakt een sjabloon voor een goede gewoontetracker?

De beste gewoonte tracker apps en sjablonen hebben bepaalde dingen gemeen:

Ze zijn eenvoudig en makkelijk te gebruiken

Hun formaat werkt voor u - of het nu een goed ontworpen tabel met datums is, een mini-gewoonte tracker die u in uw tas of portemonnee kunt bewaren, een bullet journal gewoonte tracker met verschillende kleuren voor verschillende doelen, of een cirkelvormige gewoonte tracker die van de ene dag naar de volgende stroomt

Ze laten je dingen afvinken als je ze doet, elektronisch of op een printbare planner, zodat je dagelijks een gevoel van prestatie krijgt ✅

Ze helpen metprioriteitenbeheer zodat je je altijd concentreert op wat het belangrijkst is

Ze werken naast elke anderedigitale planners die u gebruikt omuw werklast te beheren ## 10 sjablonen voor het bijhouden van gewoonten om te gebruiken in 2024

Het maakt niet uit wat je doel is, er is een sjabloon voor het bijhouden van gewoontes voor jou. Misschien heb je een 30-daagse uitdaging om een maand lang elke dag een potentiële nieuwe klant te bellen. Of misschien werk je aan een doel op langere termijn, zoals je voorbereiden op het lopen van een marathon. (Misschien wil je daarvoor een 100-dagen gewoonte tracker gebruiken.) 🏃

Veel sjablonen voor het bijhouden van gewoontes zijn nu digitaal. Maar als je liever met een papieren versie werkt, zoek dan een van de gratis printbare gewoonte trackersjablonen die online beschikbaar zijn - en voel je vrij om motiverende stickers toe te voegen terwijl je bezig bent.

Laten we eens kijken naar een paar van de beste opties die vandaag de dag online beschikbaar zijn.

1. ClickUp sjabloon voor persoonlijk gewoontegedrag

Maak stap voor stap gezonde nieuwe gewoontes aan met de ClickUp Persoonlijke gewoonte sjabloon

De ClickUp Persoonlijke Habit Tracker is een gratis sjabloon voor het bijhouden van gewoonten die u helpt uw dagelijkse activiteiten onder controle te houden en gezonde gewoonten te ondersteunen terwijl u naar uw doelen toewerkt.

Begin met het gebruik van een KlikUp Doc of Kleverige notities op een ClickUp Whiteboard om uw doelen te identificeren. Vervolgens brainstormt u over de gewoonten die u moet aanleren om ze te bereiken. Als u niet zeker weet wat uw echte prioriteiten zijn, kunt u een sjabloon voor prioriteiten kan je helpen om dat duidelijk te krijgen.

Maak een taak voor elke gewoonte die je wilt volgen, wat van alles kan zijn van "elke dag 10 minuten mediteren" tot "drie keer per week studeren" Stel voor elke taak een tijdlijn op met behulp van Mijlpalen zodat je minidoelen hebt om naartoe te werken en gebruik aangepaste velden voor kleinere, regelmatige taken, zoals 15 pagina's lezen of elke dag 10K stappen lopen.🚶

Gebruik de velden Status open en Status voltooid en de voortgangsbalk om te zien hoe u het doet met individuele taken. Bepaal vervolgens hoe u uw algehele voortgang wilt bijhouden - kies uit een Tabel of een lijstweergave. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Werk Te Doen Sjabloon

Pak alle komende verplichtingen met succes aan met het ClickUp sjabloon Werk Te Doen

De ClickUp Werk Te Doen Sjabloon helpt u om uw taken snel, efficiënt en in de juiste volgorde uit te voeren, zodat u goede gewoonten creëert die u naar uw doelen leiden. 🌈

Deze planningssjabloon splitst elke grote taak op in kleinere, beter beheersbare subtaken, elk met een deadline. Het helpt je om prioriteiten te stellen, zodat je altijd eerst aan de belangrijkste taken werkt Kanban-bord . En als er nog iemand bij betrokken is, kun je taken aan anderen toewijzen met behulp van ClickUp Automatiseringen .

Categoriseer uw taken met aangepaste velden zoals Taaktype, Frequentie en Belangrijke opmerkingen en volg de voortgang met aangepaste statussen zoals Te doen, In uitvoering, Voltooid of Geannuleerd.

Je kunt al je taken zien in de lijstweergave Taken. Gebruik de sjabloon als weekplanner in Weekly Kalenderweergave of gebruik het als sjabloon voor een maandelijkse gewoonte in de maandelijkse kalenderweergave. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Dagelijkse Te Doen Sjabloon

Met deze klassieke ClickUp sjabloon voor dagelijkse dingen die u moet doen, kunt u eenvoudig taken en hun voortgang bijhouden

De ClickUp Dagelijkse Te Doen Sjabloon is een tracker voor dagelijkse gewoonten, omdat dagelijkse gewoonten u helpen om langetermijndoelen te bereiken.

Gebruik checklists en aangepaste velden zoals Categorieën, Werklast en Vooruitgang om ervoor te zorgen dat u elke dag niets mist. Sorteer items op je takenlijst op datum en geef ze een prioriteit, zodat je weet waar je je het eerst op moet concentreren.

Met deze eenvoudige sjabloon voor het bijhouden van gewoontes kun je items afvinken als je ze uitvoert. Daarna kun je ze verbergen of open en zichtbaar laten als je dat liever doet. Het zien van je voltooide taken geeft je vaak een gevoel van prestatie. ✅

De Board View laat je snel zien wat er nog gedaan moet worden en wat er af is, zodat je altijd weet waar je staat in het grotere geheel. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Kalender Te Doen Lijst Sjabloon

Deze sjabloon downloaden Bekijk al uw taken voor elke dag op de ClickUp Kalender sjabloon

De ClickUp Kalender sjabloon voor te doen lijst werkt vooral goed als je met meerdere taken jongleert en niet goed weet waar je moet beginnen. Deze gratis sjabloon voor het bijhouden van gewoontes toont al uw taken in een tijdlijnformaat zodat u gemakkelijk kunt visualiseren wat u moet doen.

En als je klaar bent om aan de slag te gaan, kun je de details van elke taak bekijken. Aangepaste attributen zoals Categorie, Rol, Hulpbronnen en Productiviteitsniveau laten je precies zien waar je mee werkt en wat je moet bereiken.

Je kunt je taken ook ordenen op basis van een aantal van deze kenmerken, waaronder Categorie en Rol, zodat je aan gelijksoortige taken samen kunt werken als je dat wilt. Als je klaar bent, verander je gewoon de status van Open in Voltooid.

Je kunt deze sjabloon gebruiken als dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse gewoontetracker, afhankelijk van hoe ver je van tevoren wilt plannen. 🗓️ Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Persoonlijk Ontwikkelingsplan Sjabloon

Deze sjabloon downloaden Gebruik deze sjabloon om je groeiplan op een rijtje te zetten en te visualiseren

Voortdurende persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van het groeien als persoon - en van het groeien van je carrière. Vervul je potentieel door inzicht te krijgen in je sterke punten en je gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, en maak vervolgens plannen om naar de beste versie van jezelf toe te werken.

De ClickUp sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan helpt u precies dat te doen. Het is een persoonlijke en professionele doelvolger en projectplanner die u helpt om doelen te stellen en organiseer je taken, rekening houdend met mogelijke wegversperringen. Daarna kun je je vooruitgang naar die doelen toe meten.

Meerdere taakstatussen zoals Niet op schema, Op schema en Doel bereikt houden je gefocust en gemotiveerd. En aangepaste attributen zoals de mogelijkheid om een Verantwoordingspersoon te kiezen, dagelijkse minimumdoelen in te stellen en overwinningen en prestaties te vieren, zorgen ervoor dat u vooruit blijft gaan. 🏆

De PD per Kwartaal Board View toont u uw persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke drie maanden. Je kunt ook je tevredenheidsniveaus voor elke taak meten door een aantal hartjes op vijf te selecteren voor het aangepaste veld "Hoe tevreden ben je met je vooruitgang?". Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Dagelijks Persoonlijk Rooster voor Kinderen Sjabloon

Deze sjabloon downloaden Creëer al vroeg routine en structuur met de ClickUp Dagindeling voor kinderen Sjabloon

"Heb je je tanden gepoetst/bed opgemaakt/huiswerk gemaakt?" Elke ouder herkent dit soort dagelijkse taken - en hoe moeilijk het soms kan zijn om kinderen zover te krijgen. Creëer al vroeg goede gewoonten en maak het jezelf (en je kinderen) makkelijker met de ClickUp Dagelijkse Persoonlijke Agenda voor Kinderen .

Deze sjabloon voor het bijhouden van gewoontes is oorspronkelijk ontworpen voor kinderen die thuis leren, maar kan ook gemakkelijk worden aangepast om goede gewoontes te ontwikkelen voor kinderen die naar school gaan. Het is een visueel, kindvriendelijk hulpmiddel dat structuur biedt en precies laat zien wat ze elke dag moeten doen en wanneer, met handige geheugensteuntjes als dat nodig is.

Met tijdblokken voor huiswerk, gezinstijd en leuke activiteiten die voor een goede balans zorgen, houdt het hen productief en gelukkig en je kunt extra taken toevoegen die ze moeten doen, zoals hun tanden poetsen of hun bed opmaken. 🛏️

Het werkt zelfs als een stemmentracker en stimuleert meer persoonlijke interactie met aangepaste velden zoals "Hoe was je dag?", "Wat heeft je vandaag aan het lachen gemaakt?" en "Is er iets waar je privé over wilt praten?" Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Persoonlijke Productiviteit Sjabloon

Gebruik ClickUp voor persoonlijke productiviteit met deze sjabloon

Zeg vaarwel tegen overweldiging en organiseer je leven met ClickUp's persoonlijke productiviteitssjabloon .

Stel uw doelen voor de langere termijn vast en plan vervolgens kleinere taken om u te helpen ze te bereiken. Stel prioriteiten aan je dag, van je ochtendmeditatie tot je vergaderingen en je maaltijdplanning, op basis van wat voor jou het belangrijkst is, zodat je gefocust en gemotiveerd blijft.

Verander taken van Te Doen in Voltooid terwijl je ermee bezig bent of gebruik meer specifieke aangepaste statussen zoals Maaltijden Gepland, Kopen bij de Vleesmarkt en Gemaakt! om elke stap bij te houden. Gebruik de Tijdregistratie app om precies te zien hoe lang je aan een taak hebt besteed en een Gantt-diagram om te zien hoe ver je nog van de voltooiing verwijderd bent. Dan kun je beslissen waar je je plan moet aanpassen.

Dit gratis sjabloon voor het bijhouden van gewoontes helpt je ook om terugkerende taken in te stellen. Stel bijvoorbeeld een taak in om jezelf eraan te herinneren regelmatig pauzes te nemen gedurende de dag zodat je productief blijft. 💪 Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp SMART Doelen Sjabloon

Deze sjabloon downloaden Gebruik ClickUp's SMART Doelen sjabloon om ze te organiseren in een beheersbaar systeem dat uw dagelijkse aanpak van doelen stellen en doelen behalen ondersteunt

De beste doelen zijn SMART-doelen, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden.

De ClickUp SMART Doelen Sjabloon helpt je om echt duidelijk te krijgen wat al die elementen van je doelen zijn, terwijl je het allemaal opdeelt in veel beter hanteerbare brokken. Met kleinere mijlpalen om na te streven, is het gemakkelijker om gemotiveerd en gefocust te blijven.

De sjabloon moedigt je ook aan om dieper na te denken over je doelen en mogelijke obstakels te identificeren. Bijvoorbeeld, aangepaste velden zoals "Waarom stel ik dit doel nu?" en "Heb je de vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken?" en "Hoeveelheid vereiste inspanning" zetten je aan het denken en zorgen ervoor dat je de juiste doelen stelt op het juiste moment. 🚦

Handige statussen zoals "Niet op koers", "Op koers" en "Verpletterend" laten je weten hoe je ervoor staat en waarschuwen je als je corrigerende maatregelen moet nemen om te komen waar je heen wilt. Deze sjabloon downloaden

9. Google Sheets Habit Tracker Werkblad Sjabloon door Hellometrics

via Hellometrie De Google Sheets Habit Tracker Template is ontworpen om bedrijfseigenaren of bloggers te helpen terugkerende taken bij te houden, maar iedereen kan het gebruiken om goede gewoonten in te stellen.

Beheer je werkroutine door taken in te stellen die je op specifieke tijdstippen moet doen, bijvoorbeeld dagelijks, een of twee keer per week of een keer per maand. Je kunt de sjabloon aanpassen aan je specifieke behoeften.

Vervolgens vink je taken af die klaar zijn. Als je ze afvinkt, krijg je een mooi beeld dat je het gevoel geeft dat je iets bereikt hebt. En als je een samenvatting wilt zien, kun je op het tabblad Voortgang zien hoe vaak je elke taak hebt gedaan - zo blijf je echt op de hoogte van wat je hebt gedaan. 👀 Deze sjabloon downloaden

10. Google Sheets Habit Tracker Werkblad Sjabloon by Template.net

via Sjabloon.net Dit Google Sheets Habit Tracker Template is een eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken document waarmee je een lijst kunt maken van je taken - of de gewoonten waaraan je wilt werken - samen met een vervaldatum en -tijd. Je kunt de wekelijkse of maandelijkse gewoonte bijhouden alsof het een terugkerende taak is en dan de status veranderen van Onvoltooid naar Voltooid als het klaar is.

Je moet betalen voor een Template.net abonnement voordat je dit gewoonte bijhouden sjabloon kunt downloaden in Google Sheets of Excel formaat. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, is het bewerkbaar en afdrukbaar en zal het je helpen om verantwoording af te leggen aan jezelf. 📝 Deze sjabloon downloaden

Bereik uw doelen met sjablonen voor gewoontetracker die voor u werken

Iedereen heeft iets nodig om naar te streven, of dat nu succes in je carrière, een goede gezondheid, financiële duurzaamheid of een combinatie daarvan is. Het bereiken van dit soort doelen gaat echter niet over één nacht ijs. Ze zijn het resultaat van goede gewoontes die keer op keer worden uitgevoerd, zelfs als het leven in de weg staat.

Hulpmiddelen zoals sjablonen voor het bijhouden van gewoontes helpen ons duidelijk te krijgen wat we proberen te bereiken en herinneren ons er elke dag aan wat we moeten doen om dat doel te bereiken. Ze houden ons gefocust ondanks afleidingen. Als we onze vooruitgang duidelijk kunnen zien, motiveert dat ons om door te gaan. 🙌

De gratis sjablonen voor gewoonte-volgsystemen van ClickUp behoren tot de beste die online beschikbaar zijn. Zoals alle sjablonen van ClickUp zijn ze gemakkelijk om mee te werken, kunnen ze aan uw behoeften worden aangepast en helpen ze om uw workflow te stroomlijnen als nooit tevoren. Meld u gratis aan voor ClickUp en krijg toegang tot onze uitgebreide reeks sjablonen voor het bijhouden van gewoontes en nog veel meer. Het beheren van uw bedrijf - en uw leven - is nog nooit zo eenvoudig geweest.