20 eenvoudige dagelijkse gewoonten om productiviteit te maximaliseren in 2024

Brits schrijver Samuel Smiles gewoonte beschreven als een overgangsfase tussen een handeling (actie) en het karakter van een individu, dat op korte termijn zijn lot vormt. Omdat je dagelijkse gewoonten een grote invloed hebben op de resultaten, kun je ze gebruiken als een essentieel hulpmiddel om persoonlijke en professionele doelen te bereiken!

Dus of je nu wilt afvallen, stoppen met roken, stress verminderen, die promotie wilt maken, productiever wilt worden of de perfecte balans wilt vinden tussen werk en privé, je kunt het allemaal bereiken door goede dagelijkse gewoonten.

Blijf kijken hoe dagelijkse gewoonten je leven meer betekenis geven. We zetten ook 20 eenvoudige maar effectieve gewoontes op een rijtje om je leven gemakkelijker te maken.

Hoe worden dagelijkse gewoontes gevormd?

de gewoonte-lus, zoals voorgesteld door_ charles Duhigg Het idee van wat dagelijkse gewoonten vormt, werd voor het eerst gepubliceerd in het boek van Charles Duhigg, The Power of Habit. Charles propageerde de gewoonte-lus, of de cue-trigger-reward-lus, als de theorie achter wat gewoonten vormt (of breekt). Het bijna cyclische proces verloopt als volgt:

Cue/trigger : Een specifieke trigger op een bepaald moment van de dag zet de gewoontelus in gang. De trigger kan geassocieerd worden met een emotionele toestand, een locatie of een intrinsieke of extrinsieke stimulus

: Een specifieke trigger op een bepaald moment van de dag zet de gewoontelus in gang. De trigger kan geassocieerd worden met een emotionele toestand, een locatie of een intrinsieke of extrinsieke stimulus Routine/gedrag : Dit is de resulterende actie die volgt op de cue. Het kan een vaste gewoonte zijn of een gewoonte die je wilt aanleren

: Dit is de resulterende actie die volgt op de cue. Het kan een vaste gewoonte zijn of een gewoonte die je wilt aanleren Beloning/straf : Je beloning is het resultaat van de routine. Als de beloning positief is, versterkt dit de gewoonte, en negatieve emoties (straf) weerhouden dergelijk gedrag

: Je beloning is het resultaat van de routine. Als de beloning positief is, versterkt dit de gewoonte, en negatieve emoties (straf) weerhouden dergelijk gedrag Herhaling: Herhaling is het laatste element dat de dagelijkse gewoonte versterkt. De gewoonte raakt diepgeworteld wanneer de cue-trigger-beloning zich voordoet, en na verloop van tijd associëren je hersenen de cue met de routine en de beloning om de neurale paden te versterken om de gewoonte automatisch uit te voeren

Neem dit voorbeeld van de cue-trigger-reward lus: Als je je gestrest voelt (cue), drink je koffie (routine). De cafeïnerush helpt om de stress te verlichten, geconcentreerd te blijven en de taak te voltooien (beloning). Voor je het weet, zet je koffie wanneer je gestrest bent (dagelijkse gewoonte).

Voordelen van het ontwikkelen van dagelijkse gewoonten

We hebben al vastgesteld dat gewoontes een voorloper zijn van persoonlijk en professioneel succes. Het opbouwen van de juiste set dagelijkse gewoontes heeft de volgende voordelen:

Verhoogde stabiliteit : Dagelijkse gewoonten voegen structuur toe aan iemands leven. Een vaste routine creëert een consistente en voorspelbare omgeving die zorgt voor stabiliteit en vertrouwen

: Dagelijkse gewoonten voegen structuur toe aan iemands leven. Een vaste routine creëert een consistente en voorspelbare omgeving die zorgt voor stabiliteit en vertrouwen Verbeterde productiviteit : Dagelijkse gewoonten zijn een uitstekende productiviteitshack. De automatische koppeling van signalen en acties stroomlijnt routineactiviteiten en maakt mentale energie vrij voor complexere taken

: Dagelijkse gewoonten zijn een uitstekende productiviteitshack. De automatische koppeling van signalen en acties stroomlijnt routineactiviteiten en maakt mentale energie vrij voor complexere taken Verbeterde gezondheid en welzijn : Gewoonten zoals het bereiden van maaltijden, een goede nachtrust, het bijhouden van een dagboek, lichaamsbeweging, enz. maken de weg vrij voor een gezondere levensstijl en verbeteren het mentale en fysieke welzijn

: Gewoonten zoals het bereiden van maaltijden, een goede nachtrust, het bijhouden van een dagboek, lichaamsbeweging, enz. maken de weg vrij voor een gezondere levensstijl en verbeteren het mentale en fysieke welzijn Focus en concentratie : Dagelijkse gewoonten helpen je om je geest te trainen om je te concentreren op specifieke taken op gezette tijdenprestaties te verbeteren en productiviteit

: Dagelijkse gewoonten helpen je om je geest te trainen om je te concentreren op specifieke taken op gezette tijdenprestaties te verbeteren en productiviteit Vaardigheidsontwikkeling : Het opnemen van gewoontes die gericht zijn op leren en het ontwikkelen van vaardigheden kan je helpen om professioneel en persoonlijk te groeien, en door dit continu te doen word je aanpasbaar en wendbaar

: Het opnemen van gewoontes die gericht zijn op leren en het ontwikkelen van vaardigheden kan je helpen om professioneel en persoonlijk te groeien, en door dit continu te doen word je aanpasbaar en wendbaar Effectief tijdmanagement: Gewoonten regelen hoe je tijd besteedt. Het volgen van een planning, het prioriteren van essentiële taken en het evalueren van de tijd die je besteedt aan taken minimaliseert uitstelgedrag, helpt deadlines te halen en doelen sneller te bereiken

Gewoonten regelen hoe je tijd besteedt. Het volgen van een planning, het prioriteren van essentiële taken en het evalueren van de tijd die je besteedt aan taken minimaliseert uitstelgedrag, helpt deadlines te halen en doelen sneller te bereiken Positieve mentaliteit : Je dag beginnen metdagelijkse planning en affirmaties en eindigen met reflectie en dankbaarheid creëert een duurzame positieve mindset

: Je dag beginnen metdagelijkse planning en affirmaties en eindigen met reflectie en dankbaarheid creëert een duurzame positieve mindset Verbeterde relaties : Gebruik dagelijkse gewoonten om je relatie met jezelf of de mensen om je heen te verbeteren. Als je tijd vrijmaakt om je familieleden onverdeelde aandacht te geven of als je je fysieke en mentale gezondheid regelmatig controleert, bouw je sterkere en betekenisvollere relaties op met positieve interacties

: Gebruik dagelijkse gewoonten om je relatie met jezelf of de mensen om je heen te verbeteren. Als je tijd vrijmaakt om je familieleden onverdeelde aandacht te geven of als je je fysieke en mentale gezondheid regelmatig controleert, bouw je sterkere en betekenisvollere relaties op met positieve interacties Financiële stabiliteit : Dagelijkse gewoonten rondom budgetteren en sparen zorgen voor financiële discipline. Al snel zul je slimmere beslissingen nemen om geld te besparen en financiële stabiliteit op de lange termijn te bereiken

: Dagelijkse gewoonten rondom budgetteren en sparen zorgen voor financiële discipline. Al snel zul je slimmere beslissingen nemen om geld te besparen en financiële stabiliteit op de lange termijn te bereiken Persoonlijke discipline : Het opbouwen van dagelijkse gewoonten vereist een flinke dosis discipline, zelfbeheersing en zelfregulering. Hoe meer je deze kwaliteiten traint, hoe sterker ze worden in het vormen van je persoonlijkheid

: Het opbouwen van dagelijkse gewoonten vereist een flinke dosis discipline, zelfbeheersing en zelfregulering. Hoe meer je deze kwaliteiten traint, hoe sterker ze worden in het vormen van je persoonlijkheid Gevoel van prestatie: Positieve resultaten zoals tijd en geld besparen, een gezondere levensstijl leiden, een gevoel van controle hebben, de productiviteit verbeteren, etc., dragen bij aan het gevoel van voldoening. Het bereiken van dergelijke korte- en langetermijndoelen zal het gemakkelijker maken om door te gaan met het opbouwen van dagelijkse gewoonten, waardoor de gewoonte-lus op een positieve manier wordt afgerond

20 dagelijkse gewoonten om je leven te verbeteren

In zijn bestseller Atomic Habits benadrukt James Clear hoe dagelijkse gewoontes iemands leven veranderen. Naast het erkennen van Duhigg's gewoonte-lus model, heeft Clear het over de 1% regel, die kleine, incrementele en consistente veranderingen in iemands dagelijks leven aanmoedigt. Dit heeft een versterkend effect en katalyseert de gewoontevorming.

Met deze achtergrond zijn hier 20 kleine dagelijkse gewoonten die een groot verschil maken:

1. Stel een ochtendroutine in

Een gestructureerde ochtendroutine zet de toon voor je dag. Alles wat je 's ochtends doet, laat zien hoe je dag zal verlopen. Als je je 's ochtends haast en stress hebt om dingen af te krijgen, zal dit gevoel de hele dag aanhouden. Blijf kalm en orden je gedachten; je zult een dag vol helderheid doorbrengen.

Hier zijn enkele manieren om een positieve ochtendroutine op te bouwen:

Maak de avond ervoor een plan voor de volgende dag. Zet de wekker, ga op tijd naar bed, zet een fles water naast je bed, leg je kleren klaar, enz.

Sta vroeg op, idealiter op een vaste wektijd, om de interne klok van je lichaam te kalibreren. Vermijd de drang om op de sluimerknop te drukken

Drink een glas water om je lichaam te hydrateren na de nachtrust

Maak je bed op om één item van je to-do lijst af te vinken en start de dag met een gevoel van voldoening

Pas deze routine aan je doelen en voorkeuren aan. Begin ook klein en bouw geleidelijk op naar een uitgebreidere ochtendroutine om te voorkomen dat je je meteen overweldigd voelt.

2. Regelmatig bewegen

Zodra je de dag bent begonnen, is het tijd om je lichaam te bewegen. Dagelijkse lichaamsbeweging verbetert je fysieke en mentale welzijn. Zelfs een paar minuten lichaamsbeweging, zoals de trap nemen of wandelen naar plaatsen in de buurt, versterkt de spieren, verbetert de cardiovasculaire gezondheid en helpt bij het behouden van een gezond gewicht.

Naast het voorkomen van ziekten, verbetert lichaamsbeweging (vooral buiten in de frisse lucht) je humeur, verhoogt het je energieniveau en maakt het endorfine vrij - het 'feel good'-hormoon.

Je hoeft geen sportschoolrat te zijn om regelmatig te bewegen. Dat kan ook:

Kies eenvoudige, behapbare en plezierige activiteiten voor je leeftijd en fitnessniveau (dansen, fietsen, een sport beoefenen, wandelen, calisthenics, etc.)

Streef ernaar om met de tijd uithoudingsvermogen op te bouwen en geef voorrang aan consistentie boven intensiteit

Houd het interessant door uw trainingsroutine te mixen

Zoek een partner om consequent te blijven, vooruitgang te meten en mijlpalen te vieren

Maak een speciaal tijdstip vrij om te sporten. Behandel het als een niet te missen afspraak.

Blijf op schema en maximaliseer de efficiëntie van uw workouts met de ClickUp trainingslogboek sjabloon

3. Focus op voeding

Een evenwichtige, voedzame voeding moet de basis vormen van al je maaltijden - van een gezond ontbijt tot wat je als avondeten eet en alles daartussenin. Het eten van de juiste voeding voorziet het lichaam van essentiële voedingsstoffen, verbetert de energie en vitaliteit, helpt bij het beheersen van het gewicht en voorkomt ziekten. Je voeding heeft ook invloed op je geestelijke gezondheid en cognitief functioneren.

Hier lees je hoe je van gezond eten een prioriteit kunt maken:

Gebruik maaltijdplanning om een gezond dieet te volgen en te voorkomen dat je ten prooi valt aan impulsief, ongezond snacken

Beperk bewerkte voedingsmiddelen en minimaliseer de inname van producten met veel zout en suiker. Concentreer je in plaats daarvan op het eten van hele, voedingsrijke voedingsmiddelen

Sla geen maaltijden over en eet regelmatig gedurende de dag om energiecrashes of eetbuien te voorkomen

Eet een regenboog aan fruit en groenten om je dosis vitaminen en mineralen binnen te krijgen die hartaandoeningen en andere chronische aandoeningen bestrijden

Beoefen mindful eten zodat je elke hap waardeert en je lichaam behandelt als de tempel die het is.

4. Stel duidelijke doelen

Dagelijkse doelen stellen is een uitstekende manier om grotere langetermijndoelen op te splitsen in kleinere, haalbare stukjes. Door een duidelijke, werkbare to-do-lijst voor een dag te maken, kun je een routekaart voor succes maken en je tijd en energie richten op taken met een grote impact.

Het helpt je ook om je vooruitgang bij te houden, je motivatie op peil te houden en je tijd te beheren. Bovendien maakt het je acties wendbaar omdat je je doelen kunt bijstellen op basis van veranderende prioriteiten en omstandigheden.

Verbeter het stellen van dagelijkse doelen door:

Je doelen SMART (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden) te definiëren

Een takenlijst te maken met je dagelijkse doelen. Hulpmiddelen te gebruiken zoals voortgangsbalken enchecklists om succes te visualiseren

Beperk het aantal doelen om te voorkomen dat je je opgebrand of overweldigd voelt. Overwinningen vieren en jezelf belonen voor het bereiken van doelen om gemotiveerd te blijven

Begin je dag met het stellen van doelen en eindig de dag door te meten hoe je het hebt gedaan.

5. Een schema bijhouden

Gebruik de ClickUp kalenderweergave om uw planning per week en per maand te bekijken

Doelen stellen heeft geen zin als u niet doorgaat met een degelijk plan en een uitvoerbare planning. Een werkschema geeft structuur en organisatie aan je leven. Effectief roosterbeheer optimaliseert uw tijd, verhoogt de productiviteit en vermindert stress.

Je kunt je schema onderhouden en je eraan houden door:

Uw dag in de vroege uurtjes te plannen om de toon te zetten voor een gerichte en georganiseerde dag

Tools zoals ClickUp te gebruiken om taken, afspraken en tijdlijnen vast te leggen. DeClickUp kalenderweergave geeft een overzicht van uw volledigekalenderplanning en deadline

Bereid je schema voor met redelijk gespreide pauzes en rustpauzes om op te laden. Wees realistisch over je tijdsinschattingen. Een lunchpauze van 10 minuten zal meer schade aanrichten doordat je meer vermoeid dan verjongd achterblijft

Voel je comfortabel om nee te zeggen tegen dingen die niet op één lijn liggen terwijl je een schema volgt.

6. Geef prioriteit aan taken

Het prioriteren van taken helpt je om je aan je schema te houden, slimmere beslissingen te nemen en resultaten te boeken. De meeste succesvolle mensen volgen de 80/20-regel (Pareto-principe) bij het prioriteren van hun taken. Volgens dit concept komt 80% van je resultaten uit 20% van je activiteiten. Door je te concentreren op de kritieke taken, krijg je meer gedaan.

Rangschik je werk volgens dit principe op prioriteit:

Cruciale, complexe en veeleisende taken 's ochtends te plannen wanneer je energieniveau hoog is

Een Eisenhower-matrix te gebruiken om taken in te delen en te categoriseren op basis van impact en prioriteit

Grotere taken opsplitsen in functionele eenheden om ze minder moeilijk te prioriteren te maken

Soortgelijke, nauw verwante of onderling afhankelijke taken groeperen en ze in één keer aanpakken

Gebruik taakprioritering dus om je tijd en energie in zinvolle en impactvolle activiteiten te steken.

7. Tijd blokkeren

Gebruik de werklastweergave om tijdblokkering op ClickUp te oefenen en af te dwingen

Tijd blokkeren houdt in dat u bepaalde perioden of blokken van tijd wijdt aan specifieke activiteiten. Zet bijvoorbeeld het eerste uur van uw dagelijkse werk opzij om e-mails te controleren en te beantwoorden. Hierdoor blijft u gefocust op de taak die u moet uitvoeren in plaats van alles tegelijk te proberen.

Om tijd te blokkeren kun je het volgende doen:

Een inventarisatie maken van je werklast, bijbehorende taken en activiteiten, prioriteiten en dagelijkse doelen. Stel vervolgens een praktisch realiseerbare planning op met aangewezen tijdlijnen

Gebruik eendigitale planner om de curve voor te blijven. ClickUp's tijdmanagement tool is de eenvoudigste manier om schema's te maken en tijd te blokkeren voor taken

Belast diepgaand werk of focussessies voor complexe taken voor maximale concentratie en creatieve probleemoplossing

Behoud de flexibiliteit om uw planning aan te passen aan veranderende prioriteiten of onverwachte gebeurtenissen

Houd tijdens het tijd blokkeren gezonde persoonlijke grenzen aan om uitstelgedrag te voorkomen.

8. Beperk het wisselen van context

Hoe vaak ben je aan een taak begonnen om vervolgens afgeleid te worden door een video of doomscrolling op sociale media? Behoorlijk vaak!

Hoewel aandacht een kostbaar goed is, is het ook beperkt en (enigszins) vervangbaar. Wat nog erger is, is dat sommige afleidingen kunnen sluipen onder het mom van werk! Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je het maken van je rapport opzij moet zetten omdat een manager iets moet bespreken. Of je stopt midden in je code om te reageren op een e-mail van je werk. Context wisselen belemmert het werk, verhoogt de cognitieve belasting, voegt fouten toe en vermindert de efficiëntie. Dit is hoe je het neutraliseert:

Concentreer je op slechts één taak, project of context tegelijk. Geef prioriteit aan taken om de taken te identificeren die uw onmiddellijke aandacht vereisen

Sluit alle onnodige tabbladen, applicaties en programma's op uw computer of smartphone

Volg de Pomodoro techniek om taken in kleinere sprints uit te voeren

Gerichte werkperiodes doorgeven aan vrienden, familie of collega's om onderbrekingen tot een minimum te beperken

Door het wisselen tussen contexten te beperken, geniet je van een haarscherpe focus en blijf je bij je prioriteiten.

9. Probeer iets nieuws te leren

Voortdurend leren is de weg naar voortdurende verbetering. Een nieuwsgierige geest verbreedt perspectieven en stimuleert persoonlijke en professionele groei. Iets nieuws leren stimuleert ook de hersenen om de vorming van nieuwe neurale netwerken te bevorderen en verhoogt het cognitief functioneren.

Om van leren en bijscholen een dagelijkse gewoonte te maken, kun je:

Experimenteren met hobby's en activiteiten die je interesse wekken

Deelnemen aan online gemeenschappen en forums die gerelateerd zijn aan uw interesses

Dode tijd zoals woon-werkverkeer gebruiken om cursussen, luisterboeken, podcasts, enz. te volgen.

Anderen leren over wat je hebt geleerd of de leerervaring documenteren

Kortom, blijf nieuwsgierig.

10. Beoefen mindfulness

Mindfulness vereist dat we aanwezig blijven in het nu. Door dit te doen, worden we ons steeds meer bewust van onze omgeving, gedachten en emoties terwijl we oordelen of kritiek wegnemen. Het doet wonderen voor je mentale gezondheid. Bewust prioriteit geven aan zelfzorg vermindert stress, verbetert je emotionele regulatie en vergroot je veerkracht.

Volg de onderstaande tips om van mindfulness een dagelijkse gewoonte te maken:

Neem mindfulness op in je ochtendroutine. Doe het door middel van mindful mediteren, een bodyscan of dankbaarheid

Neem de tijd om je te concentreren op je ademhaling en adem een paar keer per dag bewust in en uit

Integreer mindfulness in alles, of je nu 's ochtends vroeg wandelt of 's avonds de afwas doet

Stel herinneringen in om gedurende de dag mindfulness te beoefenen

Sluit je aan bij mindfulness groepen of gemeenschappen om consistent te blijven en je ervaringen te delen.

11. Neem powernaps

Kattenslaapjes of powernaps zijn een geweldige manier om je geest en lichaam te revitaliseren. Als je ze goed doet, geven ze je een uitgerust gevoel, gaan ze vermoeidheid tegen, geven ze je energieniveau een boost, verbeteren ze je humeur en scherpen ze je cognitieve functies aan.

Powernappen is echter een wetenschap die je voorzichtig moet beoefenen. Maak je powernaps meester met de volgende tips:

Slaap kort, idealiter in uitbarstingen van 10 tot 20 minuten, en vermijd de sluimerknop

Plan een powernap in de namiddag, meestal tussen 01:00 en 03:00 uur, zodat hij overeenkomt met je circadiane ritme

Slaap in een comfortabele, rustige omgeving. Dim de lichten, gebruik een kussen, speel omgevingsgeluiden of witte ruis af en ga zo maar door

Volg een powernap op met ontspannende zelfzorgactiviteiten zoals diep ademhalen of licht rekken en strekken

Sommige kattennappers raden ook een nappaccino aan - een kop koffie voor een powernap die aanslaat als je wakker wordt!

12. Trek tijd uit voor netwerken

Maak wat tijd vrij voor sociale netwerken terwijl je oefent met tijd blokkeren. Gebruik deze tijd om je professionele netwerk aan te spreken, kansen te ontdekken, ideeën uit te wisselen, carrièreadvies te krijgen en meer zichtbaarheid te krijgen binnen je sector.

Op persoonlijk vlak, gebruik het om contact te leggen met je vrienden en familieleden en je interpersoonlijke relaties te versterken. Maak van netwerken een gewoonte door:

Lid te worden van professionele organisaties en bij te dragen aan de gemeenschap. Af en toe een virtueel of persoonlijk netwerkevenement bij te wonen

Eén-op-één sessies te initiëren bij de koffie of via videoconferenties

In contact te blijven met de mensen om je heen met een eenvoudige boodschap of het vieren van prestaties

Actief luisteren, oprechte interesse tonen en doordachte vragen stellen

Door het bovenstaande te doen, creëer je een solide ondersteuningssysteem voor jezelf en je omgeving.

13. Communiceer effectief

Effectief communiceren is een vaardigheid. Hoe meer je oefent, hoe beter het zich zal manifesteren als een gewoonte.

Duidelijke, doelbewuste en waardegerichte communicatie helpt teams en individuen op verschillende manieren groeien. Het bouwt begrip op, verbetert samenwerking, bevordert vertrouwen, lost conflicten op en vergemakkelijkt de uitwisseling van ideeën.

Van effectieve communicatie een dagelijkse gewoonte maken is mogelijk als je:

Een geschikt communicatiemedium kiest, afhankelijk van de context - e-mail, telefoon, instant messaging, face-to-face, enz.

Vragen stelt om de luisteraar te betrekken en te begrijpen waar ze vandaan komen

Let op non-verbale signalen zoals toon, gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, enz.

Plan regelmatige check-ins met vrienden, familie en teamleden en spreek dankbaarheid en waardering uit

Combineer tot slot effectieve communicatie met actief luisteren. Deze combinatie zal ervoor zorgen dat je minder telefoontjes hoeft te plegen, minder e-mails hoeft uit te wisselen en meer gedaan krijgt!

14. Stel gezonde grenzen

Voel je je vaak een doetje of iemand die worstelt met het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé? Dan is het tijd om gezonde grenzen te stellen als dagelijkse gewoonte.

Gezonde grenzen stellen houdt in dat je grenzen stelt aan wat je wel en niet wilt doen, dat je je behoeften kenbaar maakt en dat je boven alles prioriteit geeft aan zelfzorg. Als gevolg daarvan zul je je minder gestrest voelen, genieten van goede relaties, meer zelfrespect hebben en je richten op wat echt belangrijk is .

Hier zijn enkele tips om gezonde grenzen te stellen:

Oefen met nee zeggen wanneer dat nodig is om te voorkomen dat je je opgebrand, boos en overspannen voelt

Communiceer je grenzen duidelijk en assertief

Delegeer waar mogelijk taken en verantwoordelijkheden om je werkdruk te verlichten

Maak tijd vrij voor zelfzorgrituelen zoals sporten, mindful mediteren of iets anders dat je ontspant

Als we het over grenzen hebben, horen daar ook grenzen voor technologie bij! Zoek manieren om je schermtijd te beperken, meldingen uit te schakelen en geniet af en toe van een digitale detox om even afstand te nemen van technologie.

15. Dagelijkse reflectie

Meten en beoordelen van vooruitgang met dagelijkse reflecties

Dagelijkse reflectie genereert zelfbewustzijn, verbetert de besluitvorming, beoordeelt de voortgang en herijkt de afstemming op het doel.

Gewoonlijk plannen mensen dagelijkse reflectie aan het einde van de dag om na te gaan hoe de dag is verlopen en wat ze beter hadden kunnen doen. Je kunt echter ook snelle sessies van slechts een paar minuten over de dag verspreiden om even op adem te komen en de balans op te maken. Dergelijke reflectie wordt gemakkelijker door:

Het gebruik van eengewoonte-tracker registreert automatisch digitale activiteiten zoals de tijd die besteed wordt aan werken, surfen, enz.

De belangrijkste hoogtepunten van de dag identificeren en deze gebruiken om intenties te stellen voor de volgende dagen

Uitdagingen, tegenslagen, kansen en verbeterpunten overwegen die de uitkomst hadden kunnen veranderen

De vooruitgang en ontwikkelingen vieren die je hebben geholpen om je doel te bereikenprojectdoelstellingen Ongeacht wanneer of hoe vaak je aan zelfreflectie doet, probeer er een ritueel van te maken door het consequent volgens een vast schema te doen.

16. Dagboek over dankbaarheid

Het bijhouden van een dankbaarheidsjournaal helpt je te ontspannen en de fijne dingen in het leven te waarderen. Het is vooral krachtig om je geest en al je gedachten op het positieve te richten, zodat je je gelukkiger en meer voldaan voelt.

Je kunt het bijhouden van een dagboek over dankbaarheid tot een gewoonte maken door:

Een consistent moment van elke dag (vroeg in de ochtend, tijdens een pauze, aan het einde van de dag) te reserveren om te reflecteren en te dagboeken

Gebruik geheugensteuntjes als leidraad voor je dankbaarheidsdagboek notities

Erken zelfs de micromomenten die je vreugde brachten en vier de kleine overwinningen

Een gemengd medium en verschillende benaderingen voor dankbaarheidsjournaals gebruiken - van het schrijven van gedetailleerde alinea's tot lijsten met opsommingstekens, tekeningen of zelfs foto's

Een dankbaarheidsdagboek bijhouden doet je beseffen dat het misschien een slechte dag was, maar geen slechte carrière of slecht leven!

17. Slaaphygiëne

Slaaphygiëne heeft betrekking op een reeks gewoonten en gebruiken die je volgt om een gezonde slaaproutine te ontwikkelen.

Een goede nachtrust zorgt ervoor dat je alert en uitgerust bent om de taken van de dag aan te kunnen. Het verbetert de prestaties en verbetert de algehele gezondheid, het emotionele welzijn en het cognitieve functioneren.

Hier zijn enkele manieren om een betere slaaphygiëne te cultiveren:

Kalibreer je interne lichaamsklok en het circadiane ritme door een consistent slaapschema te volgen

Beperk het surfen op digitale apparaten een uur voordat je naar bed gaat. Volg in plaats daarvan een ontspannende routine zoals licht lezen, een warmwaterbad of stretchen

Creëer een ontspannende omgeving door te investeren in goed beddengoed, luchtbevochtigers, dimmers, verduisteringsgordijnen, temperatuurregelaars, enz.

Let op wat je eet of drinkt voordat je naar bed gaat. Vermijd cafeïne, nicotine, overvloedige vloeistoffen of zware maaltijden rond bedtijd

Je kunt alleen de dag plukken als je nacht de moeite waard is geweest.

18. Periodieke zelfcontrole

We zijn zo druk met het controleren van onze vrienden, familie, collega's, enz. dat we vergeten om onszelf te controleren. Als je deze fase overslaat, raak je uit contact met je gevoelens. Een dergelijke discrepantie kan ertoe leiden dat we de onopvallende tekenen van stress en verdriet negeren, wat leidt tot een lawine van emoties, soms tot het punt van een inzinking!

Dus, doe jezelf een plezier en controleer jezelf met behulp van eenvoudige gewoonten zoals:

Gebruik maken van technieken zoals mindfulness, dankbaarheidsdagboeken, dagelijkse reflecties, enz. Opvolgen met zelfzorgactiviteiten zoals voedzaam eten, bewegen in de frisse lucht, goed slapen en meer

Het uitvoeren van bodyscans door het inwendig monitoren van tekenen van stress of angst zoals snelle ademhaling, spierspanning, verhoogde hartslag, enz. en deze aan te pakken door middel van diepe ademhaling, mindfulness, enz

Je energieniveaus beoordelen en daarop reageren, zoals pauzes nemen, een snelle maaltijd nemen, katnappen of hydrateren

Je acties, emoties en twijfels erkennen zonder te oordelen en acceptatie oefenen

Vriendelijker en compassievol zijn met jezelf kan wonderen doen!

19. Creativiteit uiten

Creatieve expressie houdt dingen fris in je persoonlijke en professionele leven. Het is een kanaal om jezelf uit te drukken en een gezond zelfbeeld te ontwikkelen en een aanvullende vaardigheid om nieuwe dingen te leren. Tegelijkertijd bevordert het creatief problemen oplossen, verbreedt het nieuwe perspectieven en daagt het comfortzones uit.

Er zijn maar een paar dingen die je kunt doen om jezelf creatiever uit te drukken:

Verken verschillende creatieve uitlaatkleppen en vind wat met je resoneert; begin met kleinere projecten

Integreer creativiteit in je dagelijkse taken. Voeg bijvoorbeeld kunstwerken toe aan je werkplek, probeer nieuwe recepten uit of luister naar muziek in een nieuwe taal

Doe mee aan creatieve lessen en workshops. Maak contact met de creatieve gemeenschap en vraag feedback over je vooruitgang

Stel creatieve uitdagingen voor jezelf om verder te gaan en met dingen te experimenteren

Tot slot, vergeet niet om je creatieve project te behandelen als het resultaat van je passie, niet als een verlengstuk van jezelf.

20. Regelmatig herzien

Geen enkele gewoonte, hoe effectief of krachtig ook, moet voor altijd in beton gegoten zijn. Je dagelijkse gewoonten moeten flexibel zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zelfs als je een gewoonte niet openlijk hervormt of vervangt door een andere gewoonte, is er altijd ruimte om deze te verfijnen en te verbeteren. Daarom moet het herzien van je gewoontes ook deel uitmaken van je gewoontes!

Herzie je gewoontes door:

Gebruik een digitale of fysieke gewoonte tracker of de tijd tracking functie van tools zoals ClickUp om je gewoontes bij te houden. Bekijk hoeveel waarde het aan je leven toevoegt en hoeveel tijd je eraan besteedt

Houd rekening met seizoensgebonden veranderingen. Je moet bijvoorbeeld je trainingsschema aanpassen van hardlopen naar lichaamsgewichtoefeningen als het buiten begint te sneeuwen

Het elimineren van ineffectieve gewoonten die niet langer waardevol zijn of niet overeenkomen met je doelen. Je kunt ook geschikte vervangers zoeken voor dergelijke gewoonten

Reflecteren op hoe de gewoonte je heeft geholpen je doel te bereiken of je vooruitgang op weg ernaar toe en de successen onderweg vieren

Probeer je bevindingen, lessen en observaties te documenteren tijdens het herzien van je gewoonten, zodat je hier altijd op terug kunt komen om je beslissingen te valideren en tijdens toekomstige herzieningen.

Maak van succes een gewoonte met succesvolle gewoonten

James Clear noemde dagelijkse gewoonten "de samengestelde rente van zelfverbetering" en daar zijn we het helemaal mee eens.

Het cultiveren van succesvolle gewoontes zorgt voor succesvolle mensen en de cyclus gaat door.

Natuurlijk kunnen de specifieke gewoonten veranderen afhankelijk van iemands persoonlijkheid en persoonlijke of professionele groei. Een workaholic kan proberen gewoonten te ontwikkelen om dingen langzaam aan te doen. Een ongeorganiseerd persoon kan op zoek gaan naar organisatie. De doelen veranderen.

Er zijn echter specifieke gemeenschappelijke thema's die je misschien hebt opgemerkt in dit streven naar het ontwikkelen van gezonde en nuttige gewoonten.

Ten eerste moet je consequent blijven. Je moet die ene gewoonte aanhoudend beoefenen totdat het een tweede natuur voor je wordt. Ten tweede moet je slimmer omgaan met je tijd.

Of je nu een ochtendroutine volgt, je maaltijden voorbereidt, netwerkt, aan zelfzorg doet of gezonde grenzen stelt, alles valt in duigen als je je tijd niet kunt beheren.

