Top 10 AI-dashboardgenerator-tools in 2025

Als data-analist bent u uren bezig met het opschonen, samenvoegen en handmatig visualiseren van gegevens en inzichten. Maar u begint enkele tekortkomingen op te merken.

Uw handmatige processen leiden tot foutgevoelige rapportage.

U heeft een achterstand in ad-hocverzoeken van andere teams.

Hier komt een AI-dashboardgenerator u te hulp. Het versnelt de gegevensvoorbereiding, vermindert fouten en maakt tijd vrij voor diepgaandere analyses.

Niet alle dashboards zijn gemaakt om uw leven gemakkelijker te maken. Laten we snel bekijken waar u op moet letten, en dan gaan we verder met de 10 beste AI-dashboardgenerators die er zijn!

De juiste dashboardgenerator transformeert uw rapportage-werkstroom. Maar de verkeerde kan u nog meer vertragen.

Dit is waar u op moet letten bij een AI-dashboardgenerator:

Integratie van databronnen : zorg ervoor dat de tool naadloos aansluit op uw bestaande projectmanagementsystemen, CRM's, databases en stopwatches om handmatige gegevensoverdracht te voorkomen

Aanpasbare statistieken en KPI's : zoek een AI-dashboardgenerator waarmee u gegevens kunt analyseren op basis van uw aangepaste KPI's. Rigide sjablonen vertragen uw teams alleen maar bij het visualiseren van waardevolle informatie

AI-gestuurde installatie: Kies een maker van dashboards die u automatisch helpt bij het configureren van uw databronnen, KPI's en visualisaties, zonder dat u elke stap handmatig hoeft te definiƫren

Functies voor samenwerking : zoek naar de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit het dashboard opmerkingen te plaatsen, taken toe te wijzen of inzichten te delen, zodat rapportage en actie nauw met elkaar verbonden blijven

Geautomatiseerde KPI-aanbevelingen: Kies een dashboardgenerator die belangrijke KPI's en benchmarks aanbeveelt op basis van uw bedrijfsmodel, prestaties in het verleden of trends in het gedrag van gebruikers

Query's in natuurlijke taal: Kies een geavanceerde dashboardtool met AI-functies waarmee u vragen kunt stellen als 'Toon mij de best presterende producten van deze maand' en de AI maakt de grafiek voor u, zonder dat u hoeft te coderen

Toegangscontrole en delen : zorg ervoor dat u eenvoudig toestemmingen kunt instellen, dashboards kunt delen met specifieke belanghebbenden en rapporten kunt exporteren zonder gevoelige gegevens in gevaar te brengen

Flexibele visualisatie : goede tools bieden meerdere visualisatietypen (grafieken, tabellen, staafdiagrammen en tijdlijnen), zodat verschillende teams informatie kunnen interpreteren op de manier die zij nodig hebben

Schaalbaarheid en prestaties: zorg ervoor dat de tool steeds grotere hoeveelheden gegevens en gebruikers aankan zonder vertraging of dat u dashboards handmatig opnieuw moet opbouwen

Naam tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp AI-aangedreven dashboards en efficiĆ«nte werkstromen AI-gestuurde installatie van dashboards, ClickUp Brain, aanpasbare kaarten, automatisering Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Dashboard AI door Prototypr. ai Dashboardgeneratie met ontwerp als uitgangspunt AI-aangedreven generatie, visie-integratie, community-marktplaats Gratis: 25 gratis kredietenPay-as-you-go: 50 kredieten voor $ 25 USD Polymer AI Dashboard Generator AI-gestuurde datavisualisatie en het aanmaken van dashboards Slepen en neerzetten, automatische inzichten, interactieve visualisatie FreeStarter: $50/maandPro: $100/maandTeams: $250/maandEnterprise: Aangepaste prijzen Bricks AI Dashboard Maker Datavisualisatie op basis van spreadsheetgegevens Presentatie in meerdere formaten, samenwerking, gegevensopschoning FreePremium: $20 per zetel/maandEnterprise: Aangepaste prijzen Mokkup. ai Aanpasbare BI-dashboards met Power BI/Tableau-integratie Slepen en neerzetten, meer dan 180 sjablonen, wireframes exporteren Standaard: GratisMokkup Pro: $ 8/maandTeams: $ 10/maand per licentie Supadash Snelle, realtime datavisualisatie met PostHog-integratie Real-time monitoring, visuele query builder, aanpasbare dashboards GratisBasic: $7/maandPro: $19/maandEnterprise: Aangepaste prijzen BlazeSQL AI-aangedreven SQL-query's en visualisaties met veiligheid voor ondernemingen Natuurlijke taal SQL, ondersteuning voor meerdere databases, white-labeling Voor particulierenPro: $ 99/maandAdvanced: $ 149/maandVoor TeamsBlaze Team: $ 249/maandBlaze Team Advanced: $ 499/maandBlaze Enterprise: aangepaste prijzen Onvo AI IntuĆÆtieve, AI-gestuurde dashboards met ondersteuning in meerdere talen Duidelijke queries, meertalige dashboards, eenvoudige API/SDK-integratie Startup: $ 199/maandGroei: $ 499/maandEnterprise: aangepaste prijzen Leniolabs AI-datadashboard Ruwe gegevens omzetten in interactieve visualisaties Aanpassing op basis van prompts, CSV-uploads, interactieve verkenning Gratis te gebruiken Spotfire van TIBCO Geavanceerde datavisualisatie en realtime inzichten met geografische context Aangepaste extensies, realtime streaming, responsieve layouts Aangepaste prijzen

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven dashboards en efficiƫnte werkstromen)

Wanneer teams projecten beheren met verschillende tools, veranderen dashboards vaak in een lappendeken van spreadsheets, presentaties en verspreide rapporten. Zonder een gecentraliseerd systeem wordt het moeilijker om risico's vroegtijdig te signaleren, de voortgang van de werkstroom te visualiseren of met vertrouwen beslissingen te nemen.

Dit is wanneer teams op zoek gaan naar een tool die visuele gegevenspunten weergeeft van waar ze staan in termen van projecten, mijlpalen, KPI's en bedrijfsprestaties. En om datavisualisatie intuĆÆtief te maken, heeft ClickUp, de alles-in-Ć©Ć©n app voor werk, ClickUp Dashboards geĆÆntroduceerd.

ClickUp-dashboards bieden een gestructureerde manier om werk in realtime te centraliseren en visualiseren. In plaats van handmatig rapporten samen te stellen, kunt u dynamische dashboards bouwen die live werkruimtegegevens ophalen uit taken, tijdregistratie, doelen, documenten en projectprestaties.

Geef taken, deadlines en toegewezen personen weer en houd de voortgang van projecten bij met ClickUp Dashboards

Elk dashboard is volledig aanpasbaar, met vooraf gemaakte kaarten om de werklast, sprintsnelheid, prioriteiten of tijdsinschattingen te monitoren. Geavanceerde filters helpen je om je te concentreren op wat echt belangrijk is, of het nu gaat om het bijhouden van een enkele sprint of het beoordelen van bedrijfsbrede KPI's.

Om het bouwen van dashboards nog slimmer te maken, treedt ClickUp Brain op als een intelligente gids. Als u niet zeker weet welke statistieken u moet bijhouden of hoe u uw dashboard voor een specifiek project moet structureren, kunt u deze AI op de werkplek om suggesties vragen.

U kunt bijvoorbeeld de volgende vraag stellen: 'Welke KPI's moet ik opnemen in een Sprint-dashboard? of 'Welke statistieken zijn het belangrijkst voor het bijhouden van een marketinglancering? De aanbevelingen van Brain helpen u bij het opzetten van werkdashboards die niet alleen snel te maken zijn, maar ook strategischer en beter afgestemd op uw doelen.

Gebruik ClickUp Brain voor intelligente suggesties voor het bouwen van strategische dashboards die zijn afgestemd op uw doel

Samen vereenvoudigen ClickUp Dashboards en ClickUp Brain de rapportage en helpen teams levendige dashboards te creƫren die gelijke tred houden met het werk.

Zodra u het dashboard volledig hebt ingesteld, neemt ClickUp Automations het handmatige onderhoud uit handen. U kunt specifieke regels maken die automatisch de status van taken bijwerken, kaarten over uw dashboard verplaatsen, herinneringen activeren of teams op de hoogte stellen wanneer een doel in gevaar is.

Automatiseer taaktoewijzingen, notificaties en werkstromen met ClickUp-automatisering

Dit betekent dat u niet alleen een dashboard voor projectmanagement beheert, maar deze ook actief up-to-date houdt zonder elke update handmatig te hoeven beheren.

De beste functies van ClickUp

Direct samenwerken : bespreek updates, deel waardevolle inzichten en maak taken rechtstreeks vanuit : bespreek updates, deel waardevolle inzichten en maak taken rechtstreeks vanuit ClickUp Chat om gesprekken actiegerichte en verbonden te houden

Gestructureerd werkbeheer : wijs deadlines, prioriteiten en aangepaste statussen toe met : wijs deadlines, prioriteiten en aangepaste statussen toe met ClickUp-taken , zodat de eigendom en voortgang binnen teams duidelijk zichtbaar zijn

Flexibele projectvolging : schakel tussen lijst-, bord-, kalender- of Gantt-weergaven met aanpasbare : schakel tussen lijst-, bord-, kalender- of Gantt-weergaven met aanpasbare ClickUp-weergaven om taken en mijlpalen te beheren op een manier die past bij uw werkstroom

Diepere inzichten in productiviteit: registreer uren, schat werklasten en bekijk tijdrapporten met : registreer uren, schat werklasten en bekijk tijdrapporten met ClickUp Tijdsregistratie om de productiviteit, toewijzing van middelen en efficiƫntie te verbeteren

Beperkingen van ClickUp

Het enorme aantal functies van ClickUp kan voor nieuwe gebruikers een kleine leercurve met zich meebrengen

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een G2-recensie:

Het beste aan ClickUp is de mogelijkheid om een aangepast dashboard te maken dat bepaalde soorten taken prioriteit geeft. Het is eenvoudig om de werklastweergave te gebruiken om taken aan uw team toe te wijzen en de bovengenoemde dashboards met uw clients te delen, zodat zij in een speciaal gedeelte kunnen zien wat voor hen belangrijk is. Het beste van alles is dat het kan worden geĆÆntegreerd met bestaande diensten zoals GitHub, en als je een ontwikkelaar bent, kun je eenvoudig aangepaste integraties maken als dat meer jouw ding is. Ik gebruik dit nu dagelijks om al mijn projecten te beheren. '

Het beste aan ClickUp is de mogelijkheid om een aangepast dashboard te maken dat bepaalde soorten taken prioriteit geeft. Het is eenvoudig om de werklastweergave te gebruiken om taken aan uw team toe te wijzen en de bovengenoemde dashboards met uw clients te delen, zodat zij in een speciaal gedeelte kunnen zien wat voor hen belangrijk is. Het beste van alles is dat het kan worden geĆÆntegreerd met bestaande diensten zoals GitHub, en als je een ontwikkelaar bent, kun je eenvoudig aangepaste integraties maken als dat meer jouw ding is. Ik gebruik dit nu dagelijks om al mijn projecten te beheren.

2. Dashboard AI van Prototypr. ai (het beste voor het genereren van dashboards waarbij het ontwerp voorop staat)

Prototypr. ai's Dashboard AI maakt gebruik van modellen zoals OpenAI's GPT-4o, Llama 3 en Google Gemini 2. 0 Flash om gebruikers te helpen volledig functionele, high-fidelity dashboards en productanalyse mockups te genereren.

U kunt natuurlijke taal gebruiken om het nieuwe dashboard te beschrijven dat u nodig hebt. De tool genereert direct complete, responsieve dashboards. Vervolgens kunt u Google Gemini 2. 0 Flash vragen om dashboards samen te vatten in e-mails of rapporten.

Dashboard AI van Prototypr. ai beste functies

AI-aangedreven visie-integratie : upload afbeeldingen van dashboardontwerpen en zet ze direct om in functionele front-end code

Community-marktplaats : krijg toegang tot een bibliotheek met kant-en-klare dashboard-mockups om uw prototypes te visualiseren en te meten

Versiegeschiedenis: Klik op de kaart met de versie om terug te keren naar een eerder ontwerp en vrij te experimenteren zonder voortgang te verliezen

Dashboard AI door Prototypr. ai beperkingen

De tool bevat momenteel geen functies voor automatisering en sjablonen voor analyserapporten

Dashboard AI door Prototypr. ai prijzen

Gratis : 25 gratis kredieten

Pay-as-you-go: 50 kredieten voor $ 25 USD

Dashboard AI door Prototypr. ai beoordelingen en recensies

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

3. Polymer AI Dashboard Generator (het beste voor AI-gestuurde datavisualisatie en het aanmaken van dashboards)

via Polymer

De Polymer AI Dashboard-generator is ontworpen voor gebruikers zonder technische achtergrond en helpt u dashboards te maken op basis van uw datasets met behulp van een intuĆÆtieve interface met slepen en neerzetten.

De tool biedt meer dan 20 vooraf gemaakte sjablonen die zijn afgestemd op verschillende gebruikssituaties, zoals e-commerce, verkoop en marketing dashboards, die kunnen worden aangepast aan specifieke branding en analytische behoeften.

De beste functies van de Polymer AI Dashboard-generator

Data-integratie : Ondersteunt het importeren van gegevens uit verschillende bronnen, waaronder Google Spreadsheets, Excel, Facebook Ads, Google Ads, enz.

Inzichtelijke uitleg : genereert automatische uitleg bij grafieken, biedt context en helpt bij het interpreteren van gegevens

Interactieve visualisatie: maakt het aanmaken van verschillende grafiektypen mogelijk, waaronder draaitabellen, tijdlijnen, spreidingsdiagrammen en scorecards

Beperkingen van de Polymer AI Dashboard-generator

Geen geavanceerde functies voor realtime samenwerking

Prijzen voor Polymer AI Dashboard Generator

Free

Starter : $ 50/maand

Pro : $ 100/maand

Teams : $ 250/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Polymer AI Dashboard Generator

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

4. Bricks AI Dashboard Creator (het beste voor datavisualisatie op basis van spreadsheetgegevens)

via Bricks

Bricks AI Dashboard Creator integreert AI-mogelijkheden met een gebruiksvriendelijke spreadsheetinterface om datavisualisatie en - analyse te vereenvoudigen. U kunt gegevens uit verschillende bronnen importeren, waaronder Google Spreadsheets, Excel en CSV-bestanden, om gegevens uit verschillende tools in uw tech stack te consolideren.

Bovendien verbetert de tool de datakwaliteit door inconsistenties, fouten en anomalieƫn in uw datasets automatisch te identificeren en te corrigeren.

De beste functies van Bricks AI Dashboard Creator

Samenwerking : deel dashboards en rapporten met teamleden of clients met Ć©Ć©n klik

Presentatie van gegevens in meerdere formaten : zet dashboards om in presentaties voor vergaderingen en datagestuurde discussies

Visualisatieopties: maak verschillende soorten visuals, waaronder grafieken, kalenders, tijdlijnen, roadmaps, Kanban-borden en organigrammen

Beperkingen van Bricks AI Dashboard Maker

De tool mist geĆÆntegreerde functies voor projectmanagement, zoals het toewijzen van taken, tijdsregistratie en het instellen van doelen

Prijzen voor Bricks AI Dashboard Creator

Free

Premium : $ 20 per zetel/maand

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Bricks AI Dashboard Creator

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

5. Mokkup. ai (het beste voor het maken van aanpasbare BI-dashboards met eenvoudige integratie voor Power BI en Tableau)

Mokkup is een wireframing dashboard generator voor data-analisten, BI-ontwikkelaars en visualizers. Met een intuĆÆtieve drag-and-drop interface, gecombineerd met meer dan 180 kant-en-klare sjablonen en meer dan 20 aanpasbare widgets, kunt u met Mokkup. ai binnen enkele minuten dashboard wireframes maken. U kunt samengestelde kleurenthema's en brandingtools toepassen om uw dashboards visueel consistent en in lijn met uw merk te houden.

U kunt wireframes ook rechtstreeks exporteren naar Power BI of Tableau, waardoor u tijd bespaart en niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. Het is ontwikkeld met het oog op samenwerking, zodat u eenvoudig ontwerpen kunt delen, feedback kunt verzamelen, opmerkingen kunt achterlaten en realtime updates kunt doorvoeren met uw team.

De beste functies van Mokkup.ai

Eenvoudig integreren en delen: deel uw wireframes via een eenvoudige URL of integreer ze rechtstreeks in websites, applicaties of blogs

Bekijk een voorbeeld voordat u begint: Bekijk direct hoe uw dashboard wireframes er in Power BI en Tableau uit zullen zien en ontdek problemen in een vroeg stadium

Aanpassen aan uw visie: Pas elk aspect van uw dashboard aan, van widgetstijlen tot kleurenthema's, en zorg ervoor dat uw ontwerp perfect aansluit bij uw merk en doelstellingen

Beperkingen van Mokkup.ai

Er ontbreken extra grafiekopties, zoals draaitabelweergave en activiteitslogboekweergave, die BI-ontwikkelaars het meest gebruiken

Prijzen van Mokkup.ai

Standaard: Gratis

Mokkup Pro: $ 8/maand

Teams: $ 10/maand per licentie

Beoordelingen en recensies van Mokkup. ai

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,4/5

Wat zeggen echte gebruikers over Mokkup. ai?

Hier is een recensie van Capterra:

Ik vind de dashboard-specifieke layout, elementen en meerdere schermen erg prettig, omdat dit met andere tools moeilijk te repliceren is. Het zal erg nuttig zijn voor mijn team. *

Ik vind de dashboard-specifieke layout, elementen en meerdere schermen erg prettig, omdat dit met andere tools moeilijk te repliceren is. Het zal erg nuttig zijn voor mijn team.

6. Supadash. co (het beste voor snelle, realtime datavisualisatie met naadloze PostHog-integratie)

via Supadash

Supadash maakt het u gemakkelijk om uw gegevens te visualiseren en analyseren zonder dat u complexe SQL-query's hoeft te schrijven of ingewikkelde installaties hoeft uit te voeren. Zodra u uw database hebt aangesloten, genereert Supadash automatisch tijdreeksgrafieken en andere visualisaties in slechts enkele seconden en biedt u een onmiddellijk overzicht van uw gegevens.

Van daaruit kunt u uw dashboard eenvoudig uitbreiden door extra grafieken toe te voegen met behulp van ruwe SQL-query's of de ingebouwde visuele query-builder, afhankelijk van wat het beste bij uw werkstroom past. Het integreert ook naadloos met PostHog, zodat u uw API-sleutel kunt plakken, de gebeurtenissen kunt selecteren die u wilt bijhouden en direct een op maat gemaakt dashboard krijgt.

De beste functies van Supadash

Realtime monitoring: Blijf realtime op de hoogte van uw gegevens, zodat u sneller en beter geĆÆnformeerde beslissingen kunt nemen

Aanpasbare dashboards: Selecteer uw tabellen en velden om dashboards te maken die aan uw specifieke behoeften voldoen

Gestroomlijnde toegang tot gegevens: zet elke SQL-query direct om in een grafiek, zodat u al uw statistieken op Ć©Ć©n plek kunt bijhouden zonder tussen platforms te schakelen

Beperkingen van Supadash

Het ondersteunt niet standaard complexe front-end frameworks zoals React, Angular of Vue. js uit de box

Prijzen van Supadash

Free

Basis: $7/maand

Pro: $19/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Supadash

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. BlazeSQL (het beste voor AI-aangedreven SQL-query's en visualisaties met ondersteuning voor meerdere databases en veiligheid voor ondernemingen)

via BlazeSQL

Met BlazeSQL kunt u moeiteloos natuurlijke taal omzetten in SQL-query's en visualisaties met behulp van krachtige AI-modellen zoals OpenAI's GPT-4 en Claude-3. 5-Sonnet. Zodra u verbinding hebt gemaakt met uw SQL-databases, hoeft u de AI alleen maar te vertellen wat voor soort grafiek of tabel u nodig hebt en deze wordt binnen enkele seconden gegenereerd.

U kunt ook de eenvoudige drag-and-drop-interface gebruiken om grafieken en tabellen precies zo te rangschikken als u wilt, allemaal afgestemd op uw specifieke behoeften. BlazeSQL biedt ook proactieve inzichten door automatisch sleutelcijfers en trends weer te geven op basis van uw rollen en prioriteiten, zodat u niet op zoek hoeft te gaan naar updates.

De beste functies van BlazeSQL

Ondersteuning voor meerdere databases: Ondersteunt een breed bereik van SQL-databases, waaronder Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift en SAP SQL Anywhere

Veiligheid op ondernemingsniveau: Biedt functies zoals Single Sign-On (SSO) verificatie en de optie voor zelf gehoste oplossingen om de veiligheid en naleving voor gebruikers van ondernemingen te verbeteren

White-labeling en integratie: Pas BlazeSQL aan, geef het een nieuwe merknaam en integreer het in uw website of software met naadloze integratie in uw bestaande infrastructuur

Beperkingen van BlazeSQL

BlazeSQL ondersteunt slechts een beperkt aantal SQL-functies, dus meer geavanceerde functies zoals volledige JOIN-bewerkingen, vensterfuncties, subquery's en complexe aggregaties kunnen beperkt zijn

Prijzen van BlazeSQL

Voor particulieren

Pro: $99/maand

Geavanceerd: $ 149/maand

Voor Teams

Blaze Team: $ 249/maand

Blaze Team Advanced: $ 499/maand

Blaze Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van BlazeSQL

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Onvo AI (het beste voor intuĆÆtieve, AI-gestuurde dashboards met ondersteuning voor meerdere talen en eenvoudige integratie)

via Onvo AI

In plaats van te worstelen met complexe queries, kunt u gewoon uw vragen in gewoon Engels typen en Onvo AI genereert automatisch de visualisaties en grafieken die u nodig hebt. Het platform maakt het verbinden met uw databronnen ongelooflijk eenvoudig. Met slechts Ć©Ć©n klik kunt u integreren met SQL/NoSQL-databases, Redshift, Snowflake, BigQuery en populaire SaaS-apps zoals Salesforce en Google Analytics om gegevens te importeren.

Onvo. ai geeft u ook de vrijheid om uw dashboards aan te passen aan uw huisstijl, kleurenschema's en lettertypes op basis van voorbeelden van dashboardontwerpen. Creƫer een look en feel die voor u werkt. Bovendien kunt u met flexibele API's en SDK's uw dashboards met minimale moeite integreren in web- en mobiele apps.

De beste functies van Onvo AI

Moeiteloze versiebeheer: Beheer dashboardversies zoals Git-vertakkingen, zodat u gemakkelijk wijzigingen kunt bijhouden en indien nodig kunt terugdraaien

Gestroomlijnd gebruikersbeheer: Wijs op rollen gebaseerde toegang en toestemmingen toe om het veilig delen van dashboards tussen teams te beheren

Meertalige ondersteuning: krijg toegang tot dashboards en AI in meer dan 30 talen en bevorder een soepele samenwerking tussen diverse teams

Beperkingen van Onvo AI

Hoewel Onvo AI aanpassingsopties biedt, vinden sommige gebruikers deze minder uitgebreid in vergelijking met speciale tools voor datavisualisatie

Prijzen van Onvo AI

Startup: $199/maand

Groei: $ 499/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Onvo AI

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Onvo AI?

Hier is een recensie van Capterra:

De grafieken zijn zeer professioneel, maar toch eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Het ondersteuningsteam is ongelooflijk goed, reageert zeer snel en brengt snel verbeteringen aan.

De grafieken zijn zeer professioneel, maar toch eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. Het ondersteuningsteam is ongelooflijk goed, reageert zeer snel en brengt snel verbeteringen aan.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (het beste voor het omzetten van ruwe gegevens in interactieve visualisaties)

via Leniolabs AI Data Dashboard

Leniolabs AI Data Dashboard, aangedreven door OpenAI's GPT-3, transformeert ruwe datasets in zinvolle, visueel aantrekkelijke grafieken zonder dat gebruikers handmatig titels, labels of datamappings hoeven in te stellen. U kunt uw eigen CSV-bestanden uploaden om uw gegevens tot leven te zien komen of met willekeurige datasets spelen als u gewoon wilt verkennen. Als u klaar bent, kunt u de grafieken exporteren als JavaScript-code, zodat u ze gemakkelijk in uw webprojecten kunt invoegen.

De beste functies van Leniolabs AI Data Dashboard

Pas visualisaties aan met prompts: Begeleid de AI door uw eigen context toe te voegen via aangepaste prompts en help hem grafieken te genereren die uw specifieke analytische doelen weerspiegelen

Filter gegevens voor diepere inzichten: pas filters toe voordat u uw dataset visualiseert om u te concentreren op sleutelsegmenten of om dieper in te zoomen op bepaalde gegevenspunten

Bekijk resultaten in een interactief dashboard: Schakel over naar een gebruiksvriendelijke dashboardweergave waarmee u intuĆÆtiever met uw grafieken kunt werken en deze kunt verkennen

Beperkingen van het AI-datadashboard van Leniolabs

Het dashboard ondersteunt momenteel maximaal 1.000 records per dataset. Deze beperking kan het nut ervan voor gebruikers die met grotere datasets werken, belemmeren

Prijzen voor Leniolabs AI Data Dashboard

Open-source tool

Beoordelingen en recensies van Leniolabs AI Data Dashboard

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Spotfire van TIBCO (het beste voor geavanceerde datavisualisatie en realtime inzichten met geografische context)

via Spotfire

Door geografische context te integreren in gegevensanalyse helpt Spotfire bedrijven om geologische voorwaarden te monitoren en regionale trends te identificeren op het gebied van gezondheid, energie, productie en toeleveringsketens.

Om het in kaart brengen van gegevens met meerdere lagen intuĆÆtiever te maken, kunt u met deze tool met gegevens communiceren via query's in natuurlijke taal, en reageren de kaartlagen op acties zoals markeren en selectie. Het platform stelt ook optimale visualisaties en analysemethoden voor op basis van de gegevenscontext.

Spotfire van TIBCO beste functies

Aangepaste extensies : ontwikkel en integreer aangepaste visualisaties en analytische functies met behulp van R, Python of JavaScript

Realtime datastreaming : neem streaminggegevens op en analyseer ze voor tijdige inzichten en besluitvorming

Responsieve layouts: maak dashboards die zich aanpassen aan verschillende schermgroottes voor eenvoudige toegankelijkheid op alle apparaten

Spotfire by TIBCO beperkingen

Het aanpassen van het dashboard vereist geavanceerde technische vaardigheden

Prijzen van Spotfire by TIBCO

Aangepaste prijzen

Spotfire by TIBCO beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Spotfire?

Hier is een G2-recensie:

Het is uitgerust met datavisualisatiemogelijkheden voor grote datasets en helpt bij het identificeren van trends en anomalieƫn. Het integreert goed met alle databronnen zoals Maximo en SAP Hana. D3. Js breidt de functionaliteit verder uit door gebruik te maken van aangepaste visuals.

Het is uitgerust met datavisualisatiemogelijkheden voor grote datasets en helpt bij het identificeren van trends en anomalieƫn. Het integreert goed met alle databronnen zoals Maximo en SAP Hana. D3. Js breidt de functionaliteit verder uit door gebruik te maken van aangepaste visuals.

Verbeter de besluitvorming en verbeter de controle over projecten met ClickUp Dashboards

In plaats van tijd te besteden aan het verzamelen van gegevens uit meerdere bronnen en het samenstellen van handmatige rapporten, hebt u nu op Ć©Ć©n plek toegang tot realtime inzichten in uw KPI's, de voortgang van projecten en de algehele prestaties. AI-dashboardgenerators stroomlijnen het hele proces, elimineren druk werk en stellen uw team in staat zich te concentreren op wat echt belangrijk is.

ClickUp is een van de beste oplossingen die deze verandering mogelijk maken. Met zijn krachtige AI-mogelijkheden, volledig aanpasbare dashboards en ingebouwde automatisering maakt ClickUp het eenvoudig om de voortgang van projecten bij te houden, KPI's te monitoren en naadloos samen te werken.

Meld u gratis aan bij ClickUp om te beginnen met het visualiseren van uw gegevens.