10 gratis sjablonen voor klanttevredenheidsonderzoeken

Zijn uw klanten tevreden?

Veel bedrijven gaan ervan uit dat ze uitstekende service bieden, totdat negatieve beoordelingen of dalende verkopen een ander beeld schetsen.

Een goed ontworpen klanttevredenheidsenquête overbrugt deze kloof en geeft u direct inzicht in wat werkt en wat verbetering behoeft. Het opstellen van de juiste vragen kost echter tijd, en een slecht gestructureerde enquête kan leiden tot vage of misleidende feedback.

Daar komt een sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken goed van pas! Ze stroomlijnen het proces en zorgen ervoor dat u duidelijke, bruikbare antwoorden krijgt.

In dit artikel bespreken we de beste sjablonen voor klantenservice-enquêtes.

🔎 Wist u dat? De eerste klacht van een klant dateert uit 1750 v.Chr.! Een ontevreden koper, Nanni, schreef een klacht op een kleitablet nadat hij koperen erts van slechte kwaliteit had ontvangen van een handelaar. 📜

Wat zijn sjablonen voor klanttevredenheidsonderzoeken?

Een sjabloon voor een klantenservice-enquête is een vooraf ontworpen vragenlijst die wordt gebruikt om de klanttevredenheid over een product, dienst of algemene ervaring te meten.

Deze sjablonen werken als feedbackformulieren en bieden een gestructureerde manier om feedback van klanten te verzamelen. Ze helpen u sterke punten te identificeren, pijnpunten aan te pakken, gebruikersonderzoek uit te voeren en klantrelaties te verbeteren.

In plaats van zelf een enquête te maken, krijgt u zorgvuldig opgestelde vragen die zijn afgestemd op verschillende branches en doelstellingen. Sommige vragen zijn bedoeld om u inzicht te geven in de klanttevredenheid, terwijl andere vragen zich richten op specifieke gebieden zoals productkwaliteit, klantenservice, KPI's voor klantervaring of gebruiksgemak.

Klanttevredenheidsenquêtes zijn beschikbaar in verschillende formats, waaronder meerkeuzevragen, beoordelingsschalen (zoals Net Promoter Score en Customer Effort Score) en open vragen voor gedetailleerde inzichten.

Wat maakt een sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek goed?

Een goede sjabloon voor klantenservice-enquêtes doet meer dan alleen antwoorden verzamelen. Het helpt u de klanttevredenheid te meten en te ontdekken wat wel en niet werkt in het klanttraject.

Dit is wat een enquêtesjabloon onderscheidt:

Duidelijke en beknopte vragen: Verwarrende enquêtes leiden tot verwarrende antwoorden. Zorg ervoor dat de sjabloon eenvoudige, goed geformuleerde vragen voor klanttevredenheidsonderzoeken bevat die betere antwoorden opleveren

Evenwichtige vraagtypes: Gebruik een sjabloon met een mix van meerkeuzevragen, Likert-schaalvragen en open vragen. Zo krijgt u inzicht in verschillende aspecten van de klantervaring, van productfuncties tot servicekwaliteit

Kortheid is de sleutel: Niemand houdt van eindeloze online enquêtes. De beste sjablonen maken het vragen om feedback eenvoudig door de tijd van de klant te respecteren en zich alleen te richten op essentiële vragen

Logische werkstroom: Een enquête moet natuurlijk aanvoelen. Zorg ervoor dat de sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoek breed begint en ga vervolgens in op specifieke zaken zoals ondersteuning, gebruiksgemak of productfuncties

Bruikbare inzichten: Gegevens zijn alleen nuttig als ze veranderingen teweegbrengen. Een goed gestructureerd sjabloon zet reacties om in bruikbare feedback, waardoor bedrijven kunnen verbeteren en groeien

10 beste sjablonen voor klanttevredenheidsonderzoeken

Hier zijn de 10 beste sjablonen voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp, de alles-in-één app voor werk die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop teams projecten, documenten en communicatie beheren, allemaal in één uniform platform. Door gebruik te maken van de kracht van de volgende generatie AI versnelt ClickUp werkstromen en stelt het u in staat om naadloos feedback van klanten te verzamelen en te analyseren:

1. Sjabloon voor klanttevredenheid van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verzamel bruikbare feedback met de sjabloon voor klanttevredenheid van ClickUp

Het verkrijgen van eerlijke feedback van klanten hoeft geen worsteling te zijn, en met deze sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken van ClickUp gaat dat moeiteloos.

De sjabloon helpt bij het verzamelen van gegevens over klanttevredenheid op verschillende contactpunten in het klanttraject. Het heeft verschillende weergaven, zoals de weergave Respondenten, het formulier Klanttevredenheidsonderzoek en de weergave Kennisbeoordeling, en een gebruiksvriendelijke layout, waardoor waardevolle feedback eenvoudig kan worden beoordeeld.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Bespaar tijd met een kant-en-klare enquête en pas de vragen aan uw zakelijke behoeften aan

Verzamel feedback met aangepaste velden, zoals Nuttig, Duidelijkheid, Feedback en Is het probleem opgelost?

Gebruik de lijstweergave van respondenten om klanten te groeperen op basis van of hun problemen zijn opgelost, en de weergave van kennisbeoordelingen om een duidelijk overzicht te krijgen van de kwaliteit van de feedback

Ideaal voor: Bedrijven die inzicht willen krijgen in de ervaringen van hun bestaande klanten en de tevredenheid willen verbeteren.

💡 Pro-tip: Het formulier voor klanttevredenheidsonderzoek legt automatisch de gegevens en feedback van respondenten vast. Wilt u uw formulier nog slimmer maken? Gebruik voorwaardelijke logica voor de weergave van het formulier om vragen weer te geven of te verbergen op basis van eerdere antwoorden, zodat de enquête relevant en boeiend blijft!

Hier volgt een kort overzicht van hoe u voorwaardelijke logica kunt gebruiken in ClickUp:

2. Sjabloon voor klantenservicebeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verkort de responstijd van uw klanten met de sjabloon voor klantenservicebeheer van ClickUp

Klanten tevreden houden is meer dan alleen problemen oplossen; het gaat om het leveren van een naadloze, stressvrije ervaring. De sjabloon voor klantenservicebeheer van ClickUp helpt teams bij het beheren van ondersteuningsverzoeken, het bijhouden van klantinteracties en het voorkomen dat er problemen door de mazen van het net glippen.

Het organiseert alles, van feedback van klanten tot servicetaken, op één plek. Of het nu gaat om het afhandelen van vragen, klachten of follow-ups, het is een hulpmiddel voor klantenbinding en houdt uw klantenservice sterk!

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Bereid uw klantenserviceformulieren vooraf voor met de weergave Formulier

Houd ondersteuningsverzoeken en beoordelingen op een georganiseerde manier bij

Verbeter de reactietijden door samen te werken met verschillende teams en afdelingen om de problemen van klanten beter aan te pakken

Ideaal voor: Ondersteuningsteams en bedrijven die de efficiëntie van hun klantenservice willen verbeteren.

🧠 Leuk weetje: 89% van de klanten zal waarschijnlijk opnieuw een aankoop doen als ze een positieve service-ervaring hebben gehad!

3. ClickUp-sjabloon voor succesvolle clients

Gratis sjabloon downloaden Houd de voortgang van uw clients bij met behulp van de sjabloon voor clientsucces van ClickUp

De sjabloon voor klantensucces van ClickUp helpt uw client teams om klanttrajecten bij te houden, relaties te onderhouden en ervoor te zorgen dat klanten het maximale uit uw product of dienst halen.

In plaats van gegevens in spreadsheets of verspreide aantekeningen te ordenen, organiseert de sjabloon interacties met clients, follow-ups en sleutel mijlpalen met behulp van automatisering, integratie en checklists.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Monitor de voortgang van clients en organiseer moeiteloos interacties en follow-ups met clients

Documenteer en deel sleutels tot succes met clients via openbare of privé-links

Open het sjabloon in zes weergaven, zoals het Client Success Playbook, Feedbackformulier, Verlenging en Betrokkenheid

Ideaal voor: Bedrijven en teams die zich richten op het leveren van uitzonderlijke klantervaringen en het opbouwen van langdurige relaties.

💡 Pro-tip: Gebruik in ClickUp de weergave Client Success Playbook om best practices op te slaan en de weergave Feedbackformulier om inzichten voor verbetering te verzamelen. Houd verlengingen in de gaten met de weergave Verlenging en houd klantinteracties bij met de weergave Betrokkenheid om groeikansen te signaleren voordat ze verloren gaan!

4. Sjabloon voor feedbackformulier voor clients van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verzamel zinvolle feedback van klanten met behulp van het sjabloon voor feedbackformulieren voor clients van ClickUp

Eerlijke feedback krijgen zou geen gokspel moeten zijn. Met het sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp kunnen bedrijven eenvoudig waardevolle input verzamelen zonder klanten te overweldigen.

Of het nu gaat om productfuncties, servicekwaliteit of de algehele klantervaring, met de sjabloon kunt u de juiste enquêtevragen stellen en klanten een platform bieden om hun mening te geven.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Ontdek welke diensten verbetering behoeven en welke diensten zeer worden aanbevolen met behulp van de weergave van de beoordeling van de dienstverlening

Analyseer de prestaties van uw team met de weergave voor beoordeling van providers

Zet feedback om in echte verbeteringen door feedback om te zetten in taken

Ideaal voor: Bedrijven die inzicht willen krijgen in de ervaringen van bestaande klanten en hun producten of diensten willen verbeteren

Leer hoe u ClickUp-formulieren kunt gebruiken voor intake-doeleinden in deze korte video:

5. ClickUp-sjabloon voor klanttevredenheid

Gratis sjabloon downloaden Luister naar de voorkeuren van uw klanten met behulp van de sjabloon 'Stem van de klant' van ClickUp

Luisteren naar klanten is de sleutel tot het opbouwen van een merk waar ze van houden! De sjabloon 'Stem van de klant' van ClickUp helpt u feedback van klanten vast te leggen en te analyseren om producten, diensten en de algehele klantervaring te verbeteren.

Organiseer uw feedback op één plek en identificeer trends om actie te ondernemen. Krijg meer inzicht in de voorkeuren en behoeften van klanten en breng weloverwogen productverbeteringen aan.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Beheer en behoud clients door het projectmanagement voor clients te verbeteren

Gebruik verschillende aangepaste attributen, zoals klantbehoefte, VoC-bron en oplossing, om feedback te visualiseren

Gebruik de bordweergave om input te categoriseren op basis van de VoC-bron en overeenkomsten of verschillen te identificeren

Ideaal voor: Bedrijven die de klanttevredenheid willen meten en de ervaringen willen verbeteren.

Gratis sjabloon downloaden Sla alle contactgegevens van klanten op één plek op met het sjabloon voor klantcontactformulieren van ClickUp

Open en probleemloze communicatie maakt het verschil in de klantervaring. Het sjabloon voor klantcontactformulieren van ClickUp is perfect voor bedrijven om vragen, ondersteuningsverzoeken en algemene feedback te verzamelen.

Houd query's van klanten bij, verzamel gegevens uit verschillende bronnen en organiseer contactinformatie zodat u uw klanten gemakkelijk kunt bereiken met deze sjabloon. Geef prioriteit aan verzoeken van klanten door aangepaste statussen toe te voegen aan taken, zoals geblokkeerd, voltooid, in behandeling en nieuwe verzoeken.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Verbeter de reactietijden en verbeter de communicatie met klanten

Controleer uw formulier regelmatig op nieuwe feedback door herinneringen in te stellen

Vat alle contactgegevens samen met de weergave Contactoverzicht

Ideaal voor: Bedrijven die de efficiëntie van hun communicatie met klanten willen verbeteren.

Lees wat Philip Storry , Senior Systeembeheerder bij SYZYGY, te zeggen heeft over ClickUp:

De coördinatie bij SYZYGY is over de hele linie verbeterd. Het beste voorbeeld is ons proces voor nieuwe medewerkers, waarbij vier afdelingen moeten samenwerken: HR, Finance, IT en Facilities. Met behulp van een sjabloon en een formulier kunnen we snel de gegevens van een nieuwe medewerker vastleggen en vervolgens een taak aanmaken met subtaak voor elke afdeling voor het werk dat moet worden gedaan.

De coördinatie bij SYZYGY is over de hele linie verbeterd. Het beste voorbeeld is ons proces voor nieuwe medewerkers, waarbij vier afdelingen moeten samenwerken: HR, Finance, IT en Facilities. Met behulp van een sjabloon en een formulier kunnen we snel de gegevens van een nieuwe medewerker vastleggen en vervolgens een taak aanmaken met subtaak voor elke afdeling voor het werk dat moet worden gedaan.

7. Sjabloon voor analyse van klantbehoeften van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Begrijp de behoeften van klanten met behulp van de sjabloon voor analyse van klantbehoeften van ClickUp

Wilt u gedetailleerde inzichten verzamelen in de verwachtingen van uw klanten? Zoek dan niet verder dan de sjabloon voor analyse van klantbehoeften van ClickUp! Hiermee kunt u zich verdiepen in de verwachtingen, pijnpunten en prioriteiten van klanten. Gebruik een systematische aanpak om feedback te analyseren, trends te signaleren en producten of diensten af te stemmen op de werkelijke behoeften.

Beheer de behoeften van klanten met aangepaste velden, zoals een link naar een evaluatieformulier, bijlagen, een datalink en een projectbeschrijving. Of u nu productfuncties wilt verbeteren, de ondersteuning wilt verfijnen of het klanttraject wilt optimaliseren, met deze tool blijft u gefocust op wat echt belangrijk is.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Maak projecten voor de behoeften van elke klant en wijs teamleden direct toe

Breng de verwachtingen van klanten in kaart met een gestructureerde aanpak

Identificeer hiaten in producten, diensten of ondersteuning aan de hand van de resultaten van de enquête

Ideaal voor: Bedrijven die inzicht willen krijgen in de behoeften van bestaande klanten en oplossingen willen bieden die werken.

8. ClickUp Likert-schaal sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Meet meningen en tevredenheid met behulp van de Likert-schaal sjabloon van ClickUp

De ClickUp Likert-schaal sjabloon is de perfecte manier om de mening, tevredenheid en algemene stemming van uw klanten of teamleden te meten.

Met behulp van een eenvoudige schaal, van Helemaal oneens tot Helemaal eens, kunt u genuanceerde feedback over een onderwerp vastleggen zonder respondenten in verwarring te brengen.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Meet de algemene mening over een specifiek onderwerp, product, dienst of ervaring

Gebruik aangepaste velden, zoals 'Actie ondernomen', 'Escaleren', 'Gegevenslink', 'Projectbeschrijving' en meer om gedetailleerde feedback te verzamelen

Voeg gerelateerde bestanden of documenten toe in het gedeelte Bijlage om meer context te bieden

Ideaal voor: Teams die de klanttevredenheid willen meten met eenvoudig te analyseren enquêtes.

9. ClickUp Likert-schaal sjabloon voor beginners

Gratis sjabloon downloaden Verzamel zinvolle feedback van uw klanten met behulp van de ClickUp Likert-schaal sjabloon voor beginners

Vraagt u zich wel eens af hoe tevreden uw klanten zijn? Met de sjabloon voor beginners van ClickUp met Likert-schaal kunt u gestructureerde feedback verzamelen met behulp van een eenvoudig beoordelingssysteem.

In plaats van vage antwoorden geven klanten hun ervaringen een duidelijke score, waardoor het eenvoudiger wordt om de klanttevredenheid te meten, de sentimenten bij te houden en de klantervaring te verbeteren. Gebruik aangepaste kenmerken om zinvolle gegevens te verzamelen, zoals hoe redelijk de werklast is, het contactnummer en hoe gastvrij de werkomgeving is.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Gebruik vragen met een Likert-schaal voor eenvoudige, consistente beoordelingen

Bewerk het enquêteformulier om de formulierelementen te wijzigen, vragen toe te voegen of te verwijderen en het aan uw wensen aan te passen

Identificeer trends en patronen in de ontvangen feedback

Ideaal voor: Organisaties die informatie zoeken over een specifiek product, een specifieke dienst of een specifieke ervaring.

💡 Pro-tip: Bekijk de feedback van medewerkers van verschillende afdelingen met de weergave 'Per afdeling' en krijg een overzicht van de verzamelde feedback met de weergave 'Overzicht enquête'!

10. Sjabloon voor productfeedbackenquête van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Verbeter uw product met zinvolle feedback met behulp van de sjabloon voor productfeedback van ClickUp

Als u feedback wilt verzamelen over uw nieuwe product, gebruik dan de sjabloon voor productfeedback van ClickUp! Met deze sjabloon kunt u feedback ontvangen over elk aspect van uw product, waaronder kwaliteit, prijs, eerste gebruikservaring, bruikbaarheid, klantenservice, aankoopervaring en gebruikservaring.

Organiseer feedback om trends gemakkelijk bij te houden en verbeteringen te prioriteren. Ontdek wat uw klanten wel en niet waarderen om de richting van uw innovatie te bepalen. Bovendien verzamelt u directe inzichten over productfuncties, bruikbaarheid en algemene tevredenheid.

Waarom u dit geweldig zult vinden:

Identificeer veelvoorkomende pijnpunten en verbeterpunten

Houd veranderingen in de klanttevredenheid bij in de loop van de tijd

Krijg een duidelijk beeld van de klanttevredenheid met de weergave van de algemene tevredenheid

Ideaal voor: Organisaties die de functies van hun producten willen verfijnen of nieuwe producten willen lanceren

Laat elke reactie tellen met ClickUp

Het kiezen van de juiste sjabloon voor klanttevredenheidsonderzoeken maakt het verschil bij het verzamelen van zinvolle inzichten. Of u nu de klantervaring bijhoudt, productfeedback analyseert of de kwaliteit van uw dienstverlening wilt verbeteren, deze sjablonen helpen u het proces te stroomlijnen.

Van gestructureerde Likert-schaalvragen tot gedetailleerde feedbackformulieren voor klanten: elke sjabloon is ontworpen om gegevens eenvoudig, efficiënt en bruikbaar te verzamelen.

Bent u op zoek naar een naadloze manier om klantinzichten te beheren? ClickUp biedt krachtige functies en sjablonen om u te helpen georganiseerd te blijven en weloverwogen beslissingen te nemen.

Meld u vandaag nog gratis aan om de verschillende aspecten van klantenservice-enquêtes te verbeteren!