Prijzen van Jotform: abonnementen en functies om het beste voor u te kiezen

Online formulierbouwers zijn een uitkomst voor iedereen die niet kan coderen of handmatige gegevensinvoer wil vermijden. Ze zijn gebruiksvriendelijk, zeer aanpasbaar en ontworpen om het hele proces te vereenvoudigen.

Maar dat weet u al – u bent hier om te bepalen of de prijsstructuur van Jotform de moeite waard is. Waarom zou u immers investeren in een AI-aangedreven formulierbouwer die over zes maanden misschien niet meer aan uw veranderende behoeften voldoet?

Door vooraf inzicht te krijgen in de abonnementen, sterke punten en beperkingen van Jotform, voorkomt u later vervelende verrassingen. In deze gids vindt u alles wat u moet weten om te beslissen of Jotform geschikt is voor u en, nog belangrijker, welk abonnement de beste waarde biedt. 💡

Wat is Jotform?

via Jotform

Jotform is een online formulierbouwer waarmee u formulieren kunt maken, aanpassen en delen voor gegevensverzameling, betalingen, enquêtes en meer, zonder dat u hoeft te coderen. Of u nu eigenaar bent van een klein bedrijf, docent bent of gewoon een etentje organiseert, Jotform biedt u alles wat u nodig hebt.

U hoeft niet helemaal vanaf nul te beginnen, want u kunt gebruikmaken van de sjabloonbibliotheek van Jotform, die alles bevat, van eenvoudige contactformulieren tot sjablonen voor complexe enquêteresultaten. Met de interface met slepen en neerzetten kunt u alles aanpassen, van het ontwerp tot tools voor het beheren van gebeurtenissen en velden voor handtekeningen. Delen is ook eenvoudig via links, insluitingen of pdf's.

Voor professionals in de gezondheidszorg zorgen de HIPAA-conforme functies voor een veilige gegevensverzameling en het beheer van gevoelige medische informatie.

💡Pro-tip: Download de broncode van Jotform en laat uw ontwikkelaars deze bewerken om extra functies toe te voegen.

Voorbeelden van Jotform-toepassingen

Het beste aan een formulierbouwer is dat deze aan verschillende behoeften kan voldoen. Hier zijn drie manieren waarop u Jotform kunt gebruiken:

Gegevens verzamelen via enquêtes : maak enquêtes of vragenlijsten, verzamel feedback van klanten en gebruik tools zoals slepen en neerzetten, meerdere vraagtypes en voorwaardelijke logica

Beheer registraties voor gebeurtenissen : maak registratieformulieren voor evenementen, lessen of lidmaatschappen, ontvang gegevens van deelnemers, beheer RSVP's en verzamel betalingen

Verzenden van betalingen organiseren: verkoop producten, accepteer donaties of breng kosten in rekening voor diensten met betalingsintegraties zoals PayPal, Stripe en Square

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of het nu gaat om het versturen van aantekeningen of het gebruik van spreadsheets, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

Abonnementen van Jotform

Houd er rekening mee dat prijzen kunnen worden gewijzigd en dat de prijzen in dit blogbericht actueel zijn op de datum van publicatie. Raadpleeg de website van Jotform voor de meest recente prijzen.

Nu u bekend bent met de functies van Jotform, kunnen we de abonnementen bekijken en het abonnement vinden dat het beste bij uw behoeften past.

Startabonnement

Als u nog niet bekend bent met online formulieren of basisbehoeften hebt, is het gratis abonnement van Jotform een goede manier om te beginnen. Hiermee kunt u het platform verkennen en eenvoudig gratis formulieren maken.

Belangrijkste functies

Basisformulieropmaak: Toegang tot de belangrijkste functies van Jotform, waaronder de formulierbouwer met slepen en neerzetten, sjablonen en basisintegraties

Beperkt gebruik: Stel vijf formulieren in en verzend maandelijks 100 formulieren met 100 MB opslagruimte. Het biedt ook ruimte voor 1.000 weergaven van formulieren en 500 verzonden formulieren

Basisfuncties: Inclusief 10 velden per formulier, 10 verzendingen per maand en 10 ondertekende documenten per maand

Beperkingen

Jotform-branding: Alle formulieren onder het gratis abonnement worden voorzien van het logo en de voettekst van Jotform, die niet kunnen worden verwijderd

Beperkte bronnen: Het gratis abonnement beperkt het aantal formulieren, verzendingen, opslagruimte en betalingsverzendingen

Geen HIPAA-compliance: HIPAA-compliancefuncties zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement

Voor wie is het bedoeld: Het gratis abonnement is ideaal voor particulieren, studenten of kleine teams met eenvoudige formulierbehoeften en een beperkt budget. Het is een geweldige manier om te beginnen met het maken van formulieren, maar naarmate uw gebruik toeneemt, zult u waarschijnlijk moeten upgraden.

Prijzen:

Free

Bronze-abonnement

De limiet voor bronnen wordt verhoogd in het Bronze-abonnement en de Jotform-branding kan worden verwijderd.

Belangrijkste functies

Verhoogde capaciteit: Maak en open 25 formulieren, 1.000 verzendingen per maand, 1 GB opslagruimte, 10.000 weergaven van formulieren en opslagruimte voor verzendingen

Professionele uitstraling: verwijder de Jotform-branding uit uw formulieren

Uitgebreide functionaliteit: Maak 250 velden per formulier, verzend 100 betalingen per maand en onderteken 100 documenten per maand

Beperkingen

Niet voor formulieren met een hoog volume: Hoewel het abonnement veel functies biedt in vergelijking met het gratis abonnement, kunnen de limieten voor verzenden en opslagruimte nog steeds een beperking vormen voor bedrijven met een hoge behoefte

Geen HIPAA-conformiteit: HIPAA-functies zijn niet beschikbaar

Voor wie is het bedoeld: Het Bronze-abonnement is geschikt voor kleine bedrijven, freelancers en organisaties die meer formulieren, verzendingen en opslagruimte nodig hebben dan het gratis abonnement biedt. Het is ook ideaal voor wie een professionele uitstraling met eigen huisstijl wil.

Prijzen

$ 39/maand per gebruiker

👀 Wist u dat: 81% van de B2B-beslissers zegt dat het essentieel is dat de software die ze aanschaffen AI heeft.

Zilveren abonnement

Het Silver-abonnement biedt een goede balans tussen functies en kosten.

Sleutel functies

Uitgebreide bronnen: Gebruik 50 formulieren en verzend maandelijks 2500 formulieren. Inclusief 10 GB opslagruimte, 100.000 weergaven van formulieren en 25.000 opslagruimte voor verzendingen

Meer functionaliteit: Toegang tot 500 velden per formulier, 250 verzendingen per maand en 250 ondertekende documenten per maand

Beperkingen

Kostenstijging: Dit abonnement is duurder dan het Bronze-abonnement, dus bekijk of de hogere limieten de kosten voor uw behoeften rechtvaardigen

Geen HIPAA-compliance: HIPAA-compliance is nog steeds niet inbegrepen

Voor wie is het bedoeld: In vergelijking met het Bronze-abonnement is het Silver-abonnement ideaal voor groeiende bedrijven die meer formulieren willen gebruiken, verzenden en meer opslagruimte nodig hebben.

Prijzen

$ 49/maand per gebruiker

Gouden abonnement

Het Gold-abonnement is bedoeld voor grotere organisaties of bedrijven met een grote behoefte aan formulieren en HIPAA-compliancevereisten.

Belangrijkste functies

Hoge limieten: Toegang tot 100 formulieren en 10.000 verzendingen per maand. Krijg 100 GB opslagruimte, 1.000.000 weergaven van formulieren en 100.000 opslagruimte voor verzendingen

HIPAA-compatibel: Gebruik HIPAA-compatibele functies, essentieel voor zorgverleners en organisaties die met beschermde gezondheidsinformatie werken

Uitgebreide functionaliteit: Implementeer 1.000 velden per formulier, 1.000 verzonden betalingen per maand en 1.000 ondertekende documenten per maand

Beperkingen

Hoogste kosten: Dit is het duurste standaardabonnement, dus alleen de moeite waard als u hoge limieten en HIPAA-compliance nodig hebt

Voor wie is het bedoeld: Het Gold-abonnement is bedoeld voor grote organisaties, bedrijven in gereguleerde sectoren of zorgverleners die moeten voldoen aan HIPAA-voorschriften en grote hoeveelheden formulieren moeten kunnen verwerken.

Prijzen

$ 129/maand per gebruiker

Enterprise-abonnement

Voor bedrijven met onbeperkte behoeften zijn de Jotform Enterprise-abonnementen een goede keuze.

Belangrijkste functies

Onbeperkt gebruik: Toegang tot onbeperkte formulieren, verzendingen, opslagruimte en meer

Platform voor meerdere gebruikers: Ondersteuning voor meerdere teams en gebruikers met gedetailleerde controle

Speciale ondersteuning: Profiteer van prioriteit en realtime ondersteuning om uw werk soepel te laten verlopen

Geavanceerde functies: Gebruik eenmalige aanmelding (SSO), opties voor gegevensopslag en diensten voor het opzetten van werkstromen

Beperkingen

Prijzen kunnen hoog zijn: Aangezien de prijzen worden afgestemd op uw behoeften, kan dit een aanslag op uw financiën betekenen

Voor wie is het bedoeld: Het Enterprise-abonnement is bedoeld voor grote ondernemingen met complexe werkstromen, hoge volumes en specifieke behoeften waaraan de standaardabonnementen van Jotform niet kunnen voldoen. Aangepaste prijzen helpen om te voldoen aan verbeterde veiligheid en administratieve behoeften, terwijl het platform voor meerdere gebruikers grote teams beheert.

Prijzen

Aangepaste prijzen

Andere prijsniveaus: Jotform biedt tot 50% korting aan non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen

🧠 Leuk weetje: In 1838 voerde de Statistical Society of London een vroeg onderzoek uit om de staat van het onderwijs in Westminster te beoordelen. Dit omvatte het ontwikkelen van een gestructureerde vragenlijst om systematisch gegevens te verzamelen, waarmee de basis werd gelegd voor moderne enquêtemethoden.

Voordelen en nadelen van de prijzen van Jotform

Nu we de prijsniveaus van Jotform hebben bekeken, gaan we de voor- en nadelen op een rijtje zetten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Voordelen van Jotform-abonnementen

Hier zijn enkele voordelen van de prijsniveaus van de online formulierbouwer van Jotform:

Gratis abonnement beschikbaar: Biedt de belangrijkste functies zonder initiële kosten voor studenten en particulieren

Gedifferentieerde prijsstructuur: Maakt schaalbaarheid mogelijk op basis van uw behoeften, waarbij u alleen betaalt voor de middelen die u nodig hebt naarmate uw formuliergebruik toeneemt

Diverse abonnementen: Toegankelijk voor verschillende gebruikersbehoeften, van freelancers en kleine start-ups tot middelgrote bedrijven en grote organisaties met hoge volumes

Kortingen voor non-profitorganisaties/onderwijsinstellingen: Voordelen voor bepaalde organisaties met speciale kortingen

Flexibele abonnementen: Upgrade, downgrade of annuleer uw abonnement met een 30 dagen volledige geld-terug-garantie

Nadelen van de prijzen van Jotform

Overweeg deze beperkingen van de prijsstructuur van Jotform voordat u zich aanmeldt.

Beperkingen van het gratis abonnement: Beperkt aantal formulieren, verzendingen, opslagruimte en Jotform-branding kunnen beperkend zijn voor groeiende behoeften

Kosten kunnen stijgen: Naarmate uw gebruik toeneemt en u hogere niveaus nodig hebt, kan de prijs een belangrijke factor worden, vooral voor kleinere bedrijven

Jotform HIPAA-prijzen: HIPAA-compliance is alleen beschikbaar in de Gold- en Enterprise-abonnementen, wat een belemmering kan vormen voor bedrijven in de gezondheidszorg en zorgprofessionals

Kosten voor een hoger niveau: Het prijsverschil tussen de verschillende niveaus is aanzienlijk, dus u moet goed overwegen of de extra functies de kosten rechtvaardigen

Waarom alternatieven voor Jotform verkennen?

Jotform accepteert betalingen van de meeste populaire gateways en is een geweldige online formulierbouwer. Andere tools bieden echter verbeterde functies en flexibele prijsniveaus.

Een gebruiker op G2 gaf bijvoorbeeld aan dat de gratis versie van Jotform beperkend kan zijn:

Het enige minpuntje is dat de gratis versie een beetje beperkt is. Als we een paar extra formulieren en iets meer ruimte voor uploads zouden hebben, zou het perfect zijn. Een abonnement van $ 5 tot $ 7 per maand met een bescheiden upgrade ten opzichte van de gratis versie zou ideaal zijn. We hebben niet alle bandbreedte nodig die het abonnement van $ 20 per maand biedt. De gratis versie voldoet voor 90% aan onze behoeften!

Het enige minpunt is dat de gratis versie een beetje beperkt is. Als we een paar extra formulieren en iets meer ruimte voor uploads zouden hebben, zou het perfect zijn. Een abonnement van $ 5 tot $ 7 per maand met een bescheiden upgrade ten opzichte van de gratis versie zou ideaal zijn. We hebben niet alle bandbreedte nodig die het abonnement van $ 20 per maand biedt. De gratis versie voldoet voor 90% aan onze behoeften!

Investeren in Gold- en Enterprise-abonnementen kan een flinke aanslag op uw budget betekenen als u een kleine start-up bent die sterk afhankelijk is van online formulieren. Die kosten en andere overheadkosten bieden niet de beste waarde.

Overweeg daarom een alternatief voor Jotform dat een volledig beheer van de werkstroom belooft.

👀 Wist u dat: The People's Climate Vote 2024 is 's werelds grootste enquête over klimaatverandering.

ClickUp: een alles-in-één alternatief voor Jotform

Gebruik voorwaardelijke logica in formulieren om interne feedback te organiseren met ClickUp Forms

Als u op zoek bent naar iets dat meer doet dan alleen formulieren, kan ClickUp, de alles-in-één app voor werk, een goed alternatief zijn.

ClickUp Forms is bijvoorbeeld niet alleen bedoeld om informatie te verzamelen, maar ook om die informatie rechtstreeks in uw werkstroom te integreren. Met andere woorden, deze software maakt het eenvoudig om feedback van gebruikers te gebruiken om acties uit te voeren.

Stel u voor dat u een formulier maakt om feedback over een project te verzamelen. De verzamelde reacties worden automatisch taken binnen dat domein. U kunt deze vervolgens toewijzen aan uw teamleden, die ze indien nodig kunnen verbeteren.

Zodra iemand het formulier invult, kunt u ClickUp Automations gebruiken om regels in te stellen die acties triggeren op basis van verzonden formulieren.

Stel een aangepaste automatisering in met ClickUp Automations

Op basis van de reacties op een formulier kunt u bijvoorbeeld automatisch taken toewijzen, notificaties versturen, statussen bijwerken en zelfs subtaken aanmaken zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Zo kunt u ClickUp-automatisering gebruiken:

Verhoog de algehele productiviteit door handmatige invoer van gegevens en het overzetten van informatie tussen verschillende apps overbodig te maken

Pas ClickUp-automatisering aan specifieke werkstromen en formulieren aan, zodat de juiste acties worden ondernomen op basis van de verzamelde informatie

Stuur automatische bevestigingen of follow-upberichten naar de indieners van formulieren, waardoor de communicatie en klanttevredenheid worden verbeterd

Houd de voortgang van geautomatiseerde werkstromen bij en identificeer verbeterpunten

Met ClickUp Automations kunnen bedrijven zonder handmatige inspanningen steeds grotere hoeveelheden verzonden formulieren verwerken.

Het integreert ook de AI-aangedreven ClickUp Brain in uw werkstroom en verbetert het gegevensbeheer. Verzamel en gebruik gegevens om diepere inzichten te verkrijgen over uw werkprocessen en klantenbestand.

Zo kan ClickUp Brain u helpen:

Brainstorm ideeën voor uw enquêtevragen met ClickUp Brain

Genereer ideeën voor nieuwe en bestaande formulieren en enquêtes als u niet zeker weet hoe u feedback moet vragen

Vat formulierreacties samen in sleutelpunten, zodat u grote hoeveelheden gegevens gemakkelijker kunt bekijken en analyseren

Verzamel ideeën om nieuwe sjablonen voor feedbackformulieren te maken

Identificeer trends, patronen en inzichten in formulierreacties en verkrijg waardevolle informatie voor besluitvorming

Combineer AI met de automatiseringsfuncties van ClickUp om acties te triggeren op basis van sentimentanalyse of natuurlijke taalverwerking van formuliergegevens

Waarom ClickUp zich onderscheidt

Waarom zou u ClickUp overwegen als alternatief voor Jotform?

ClickUp is niet alleen een formulierbouwer; het is een platform voor werkbeheer. Zie het als volgt: Jotform helpt bij het maken en beheren van formulieren, maar ClickUp gaat nog een stap verder door deze rechtstreeks te integreren in uw projecten, taken en algehele werkstroom.

U kunt uw formulieren, takenlijsten, teamcommunicatie en al het andere op één plek organiseren. Dit maakt het nog handiger voor teams die meer nodig hebben dan alleen gegevens verzamelen.

Als u het beu bent om tussen verschillende apps te schakelen en informatie handmatig over te zetten, bespaart de alles-in-één aanpak van ClickUp u veel tijd.

Sleutel functies

ClickUp heeft functies die opvallen in de ruimte voor het maken van formulieren, vooral voor teams die een meer geïntegreerde oplossing nodig hebben. Laten we ze eens bekijken:

1. Formulieren verbinden met uw werkstromen

Stel je een feedbackformulier voor waarbij elke verzending direct een taak aanmaakt die je team kan bekijken en beantwoorden. Zo werkt ClickUp. De formulieren van ClickUp worden niet gewoon ter beoordeling voorgelegd, maar zijn ontworpen om actief deel te nemen aan je werkprocessen.

U kunt ClickUp Chat gebruiken om formulieren te delen, reacties te bespreken en de voortgang op het platform bij te houden. Hiermee kunt u taken en berichten aan elkaar koppelen, zodat de context nooit verloren gaat. Geen eindeloze e-mailketens of verwarrende spreadsheets meer.

ClickUp kan worden geïntegreerd met populaire apps zoals Google Drive en Slack, zodat u uw formulieren en gegevens kunt koppelen aan de interne tools die u al gebruikt. Dit betekent minder schakelen tussen apps en een soepelere, meer geïntegreerde werkstroom.

U kunt bijvoorbeeld automatisch bijlagen van formulieren opslaan in Google Drive of Slack-notificaties ontvangen wanneer er nieuwe formulieren worden ingediend.

Prijsoverzicht

ClickUp biedt een gelaagde prijsstructuur voor individuen, kleine teams en grote ondernemingen.

Hier volgt een overzicht van hun abonnementen:

Free Forever

Dit abonnement is bedoeld voor individuen of kleine teams die net beginnen. Hiermee krijgt u toegang tot de belangrijkste functies van ClickUp, zoals onbeperkte taken, gezamenlijke documenten, whiteboards en een aangepast veldbeheer, en kunt u het platform zelf ervaren. En ja, u krijgt ook een gratis ClickUp-formulier!

Voor wie is het bedoeld: Dit abonnement is ideaal voor persoonlijk gebruik of kleine teams met basisbehoeften.

Unlimited-abonnement

Dit abonnement verwijdert limieten voor opslagruimte en voegt functies toe die de productiviteit en samenwerking verbeteren.

U krijgt toegang tot alles in het Free-abonnement met onbeperkte opslagruimte, integraties, dashboards, gasttoegang, Gantt-grafieken, aangepaste velden, chatberichten en meer.

Voor wie is het bedoeld: Kleine tot middelgrote teams (startups, kleine bedrijven, afdelingen binnen grotere bedrijven) die onbeperkte opslagruimte, integraties en toegang tot belangrijke productiviteitsfuncties zoals Gantt-grafieken, aangepaste velden en tijdregistratie nodig hebben.

Business-abonnement

Dit abonnement biedt geavanceerde functies voor meer controle, automatisering en beheer.

U kunt alles gebruiken in het Unlimited-abonnement, plus Google SSO, onbeperkte teams, aangepast exporteren, geavanceerde automatisering, dashboardfuncties, tijdregistratie en meer.

Enterprise

Dit abonnement is op maat gemaakt voor grote organisaties met complexe behoeften en biedt maximale veiligheid, controle en ondersteuning.

Ontgrendel alles in het Business-abonnement, plus extra functies zoals white labeling, geavanceerde toestemmingen, voorwaardelijke logica voor formulierweergave, Enterprise API, onbeperkte aangepaste rollen, MSA- en HIPAA-beschikbaarheid, eenmalige aanmelding (SSO) en meer.

Voor wie is dit bedoeld: Dit abonnement is bedoeld voor wanneer kant-en-klare oplossingen niet volstaan en een sterk aangepast platform van enterprise-kwaliteit essentieel is.

Dankzij de flexibele prijsstructuur van ClickUp kunt u uw gebruik naar behoefte schalen.

Tyler Guthrie, directeur Revenue Operations bij Home Care Pulse, zei:

Formulieren en goedkeuringsprocessen zijn zeer eenvoudig te implementeren en maken het afhandelen van verzoeken tussen afdelingen veel eenvoudiger, wat tijd bespaart.

Formulieren en goedkeuringsprocessen zijn zeer eenvoudig te implementeren en maken het afhandelen van verzoeken tussen afdelingen veel eenvoudiger, wat tijd bespaart.

Beheer uw formulieren samen met uw werkstroom met ClickUp

Jotform is een solide tool voor het maken en beheren van formulieren, met een breed bereik aan sjablonen en integraties. Het is echter misschien niet de beste keuze voor snelgroeiende bedrijven.

Overweeg software die meer biedt dan alleen formulieren, die deze koppelt aan uw werkstromen en al uw werk samenbrengt. Bijvoorbeeld ClickUp!

Met ClickUp wordt gegevensbeheer eenvoudiger. Zeg vaarwel tegen handmatige gegevensinvoer of het overzetten van informatie tussen verschillende apps, en maak aangepaste formulieren met uw huisstijl.

Kortom, ClickUp is een uitstekende keuze voor teams die hun gegevensverzameling rechtstreeks willen koppelen aan hun werkstromen. ✨ Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en organiseer uw werkproces. ✅