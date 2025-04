Time Doctor beoordeling: Functie, prijs, voor- en nadelen

Heeft u wel eens het gevoel dat de werkdag aan u voorbijglijdt en dat u zich afvraagt waar al die tijd gebleven is? U bent niet de enige. 56% van de telewerkers heeft moeite om zich na het werk af te schakelen en Business is niet beter in het bijhouden van productiviteit.

Stel je voor dat je een projectmanager bent die een strakke deadline probeert te halen of een freelancer die per uur factureert - elke minuut telt. Dan stapt Time Doctor in en helpt teams tijd te registreren, workflows te optimaliseren en gefocust te blijven, zonder dat het een hoofdpijn wordt voor micromanagement.

Laten we in de Time Doctor review duiken en de functies, prijzen, voor- en nadelen bespreken.

Wat is TimeDoctor?

Heb je ooit het gevoel dat je werkdag verdwijnt in een waas van e-mails, vergaderingen en eindeloos scrollen? Gefocust blijven is moeilijk en de Time Doctor helpt je daarbij.

Het is een krachtig hulpmiddel voor tijdsregistratie en productiviteit dat u helpt uw tijd terug te winnen en tegelijkertijd een cultuur van "altijd en overal werken" te bevorderen - en dat alles met volledige transparantie en verantwoording.

Time Doctor, vertrouwd door meer dan 250.000 gebruikers wereldwijd, biedt real-time bijhouden, automatisering van urenregistratie en diepgaande productiviteitsrapporten, waardoor teams het gedetailleerde inzicht krijgen dat ze nodig hebben om verantwoordelijk te blijven.

Belangrijkste functies van Time Doctor

Time Doctor helpt je te analyseren hoe je je tijd dagelijks besteedt, waardoor het gemakkelijker wordt om prioriteiten te stellen bij dringende taken en de efficiëntie te verbeteren. Hier vindt u enkele van de opvallendste functies:

1. Slimme tijdsregistratie

Time Doctor's slimme tijdsregistratie zorgt ervoor dat elke minuut werk nauwkeurig wordt bijgehouden, of u nu achter uw bureau zit of onderweg bent. De desktop- en mobiele apps bieden een eenvoudige manier om de timer te starten, pauzeren en stoppen, waardoor het eenvoudig is om de productiviteit op verschillende apparaten bij te houden.

Dit is de instelling die het verschil maakt:

Online bijhouden : Geen verbinding met internet? Geen zorgen. De app registreert de tijd zelfs als u offline bent en synchroniseert deze later

Computer bijhouden : Helpt bij het bijhouden van in-app gebruik en tijd besteed aan websites en biedt gedetailleerde inzichten in productiviteit

Mobiel bijhouden : Ideaal voor werknemers op afstand en veldwerkers, zodat tijdsregistratie onderweg mogelijk is

Detectie van pauze- en inactieve tijd: Detecteert wanneer gebruikers inactief zijn en stopt met bijhouden om actief werk van downtime te scheiden

Time Doctor houdt niet alleen uren bij, maar controleert ook toetsenbord- en muisactiviteiten om ervoor te zorgen dat werknemers betrokken blijven. De geautomatiseerde tijdsregistratie en inzichten in productiviteit maken het een goede keuze voor teams die hun efficiëntie willen verbeteren.

2. Productiviteitscontrole

Time Doctor's productiviteitsmonitoring biedt diepgaand inzicht in hoe werknemers hun werkuren besteden.

Geautomatiseerde schermafbeeldingen en video-opnamen : De software maakt discreet schermafbeeldingen van uw computerscherm op vaste intervallen, met video-opname beschikbaar op het Premium abonnement

AI-gestuurde activiteitenanalyse : Machine learning categoriseert apps en websites als productief of improductief. Managers kunnen ook aangepaste beoordelingen van productiviteit instellen

Tijd- en activiteitenregistratie: Detecteert periodes van inactiviteit op apparaten van werknemers en registreert toetsenbord-/muisactiviteitsniveaus voor betere werkanalyse

Voor privacy-bewuste teams biedt het opties om schermafbeeldingen te vervagen of uit te schakelen. Hoewel deze monitoringtools de productiviteit en verantwoordelijkheid kunnen verhogen, moeten bedrijven ze transparant implementeren om een positieve werkcultuur te garanderen.

3. Urenregistratie en salarisbeheer

Time Doctor vereenvoudigt het beheer van urenstaten door alle geregistreerde uren automatisch samen te voegen in digitale urenstaten. Managers kunnen uren voor een specifieke week, maand of betaalperiode met slechts een paar klikken bekijken en goedkeuren.

Gedetailleerde urenstaten : Weergave van totaal aantal gewerkte uren, handmatige invoer, salarispercentages, aanpassingen en betaalmethoden op één plek

Aanpasbare loontarieven: Stel verschillende tarieven in voor normale uren, overuren en vakantiedagen.

Toestemmingen voor werknemers: Geef teamleden de mogelijkheid om hun invoer te controleren en te bewerken voordat ze worden verzonden

Naadloze loonlijstintegratie: Synchroniseer direct met Gusto, QuickBooks en andere grote payroll providers om handmatige invoer van gegevens te verminderen

Hoewel het salarissysteem efficiënt is, zijn de aangepaste opties voor rapportages beperkt, waardoor het minder flexibel is voor bedrijven met complexe behoeften op het gebied van salarisadministratie.

💡Pro Tip: Maak de invoer van uren direct gedurende de dag, in plaats van te wachten tot het einde van de week. Dit zorgt voor nauwkeurigheid en vermindert het risico op het vergeten van belangrijke details

Time Doctor prijzen

Time Doctor biedt flexibele abonnementen voor elk budget:

Basis abonnement : $6.70/maand per gebruiker

Standaard : $11. 70/maand per gebruiker

Premium : $16. 70/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

📖 Lees meer: AI voor tijdmanagement

Voordelen van het gebruik van Time Doctor

Time Doctor is een krachtig hulpmiddel voor tijdsregistratie en productiviteit en biedt verschillende voordelen voor bedrijven en teams op afstand. Dit is waarom het het overwegen waard is:

Nauwkeurige tijdsregistratie

Met realtime tijdsregistratie voor desktop- en mobiele apps, offline bijhouden en geautomatiseerde urenstaten zorgt Time Doctor ervoor dat elke gewerkte minuut wordt verantwoord - geen giswerk meer.

Gedetailleerde inzichten in productiviteit

Van het bijhouden van websites en applicaties tot het monitoren van inactieve tijd, Time Doctor biedt diepgaande rapporten met urenregistratie die managers helpen te begrijpen hoe tijd wordt besteed en verbeterpunten te identificeren.

Aanpasbare bewakingsopties

Met schermafbeelding, het bijhouden van activiteiten en beoordelingen van productiviteit kunnen managers instellingen op maat maken voor individuele rollen met behoud van transparantie en privacy.

Geïntegreerde salaris- en betalingsverwerking

Het geautomatiseerde goedkeuringsproces van urenregistratie en de naadloze integratie met payroll providers zoals Gusto en QuickBooks stroomlijnen betalingen, waardoor handmatige berekeningen tot het verleden behoren.

Naadloze samenwerking tussen teams

Met tijdsregistratie voor projecten en taken helpt Time Doctor teams om op één lijn te blijven, zodat elk gelogd uur bijdraagt aan de doelen van het bedrijf.

In essentie biedt Time Doctor een krachtige toolkit voor bedrijven die hun werkstroom willen optimaliseren, hun productiviteit willen verhogen en hun activiteiten willen stroomlijnen.

💡Pro Tip: Gebruik Time Doctor's inactieve tijdsdetectie om onproductieve gewoonten te identificeren en dagelijkse doelen in te stellen om gefocust te blijven

Veel voorkomende pijnpunten voor gebruikers van Time Doctor

Hoewel Time Doctor krachtige functies voor tijdsregistratie en productiviteit biedt, ondervinden sommige gebruikers problemen die hun ervaring beïnvloeden. Hier zijn de meest voorkomende pijnpunten:

steile leercurve

Nieuwe gebruikers vinden de interface van Time Doctor vaak overweldigend. Met zoveel functies en instellingen kan het tijd kosten om te begrijpen hoe je de tool effectief kunt gebruiken.

handmatig schakelen tussen taken

Gebruikers die aan meerdere projecten tegelijk werken, moeten handmatig schakelen tussen taken, wat vervelend kan zijn. Een slimmere, geautomatiseerde manier om overlappende taken bij te houden zou de efficiëntie verbeteren.

problemen met synchroniseren tussen apparaten

Hoewel Time Doctor zowel desktop als mobiel bijhouden ondersteunt, verloopt het synchroniseren tussen de twee niet altijd vlekkeloos. Beide tegelijk gebruiken kan leiden tot discrepanties in de rapportage.

❗Limiet aangepast in loonrapportages

Time Doctor integreert met loonservices, maar loonrapporten zijn niet flexibel - gebruikers kunnen weergaven niet diepgaand aanpassen, behalve de basisgegevens over uren en loonperioden.

gegevensgebruik uit schermafbeeldingen

Voor teams met beperkte internetabonnementen kan het dataverbruik van het uploaden van schermafbeeldingen (ongeveer 2 MB voor elke 10 schermafbeeldingen) snel oplopen, vooral voor teams op afstand.

❗Web app beperkingen

De web app staat geen nieuwe invoer toe - gebruikers kunnen alleen bestaande invoer weergeven en bewerken. Voor realtime tijdsregistratie is de desktop-app of de extensie voor Chrome nodig, wat sommigen als limiet ervaren.

gebrek aan GPS bijhouden en overwerkwaarschuwingen

Time Doctor biedt geen GPS-tracering of overwerkwaarschuwingen, wat een doorslaggevende factor kan zijn voor sectoren zoals de bouw of field services.

mogelijke zorgen over privacy

Hoewel controlefuncties zoals schermafbeeldingen en het bijhouden van activiteiten de controleerbaarheid verbeteren, kunnen ze voor sommige werknemers als invasief worden ervaren. De juiste balans vinden tussen controle en vertrouwen is de sleutel tot het behoud van het moreel.

Hoewel deze pijnpunten het overwegen waard zijn, vinden veel gebruikers dat de voordelen van Time Doctor opwegen tegen de nadelen - vooral wanneer het wordt geïmplementeerd met duidelijke communicatie en transparantie.

Time Doctor beoordelingen op Reddit

Reddit, vaak beschouwd als het stadsplein van het internet, is een goudmijn voor ongefilterde meningen. Gebruikers hebben gemengde ervaringen met Time Doctor.

Sommige gebruikers van Reddit waarderen het naadloos bijhouden van salarissen.

Het houdt automatisch je tijd bij. Dus als je een Time Doctor hebt, zou je geen prestatieverslag aan het einde van de dag (EOD) of iets dergelijks hoeven te sturen. Maar nog steeds van geval tot geval.

Een andere Reddit review vindt de controle functies opdringerig, vooral de automatische schermafbeeldingen die aanvoelen als micromanagement.

Time Doctor is een SaaS-tool voor het monitoren van werknemers die in 2012 werd gelanceerd door de eigenaars van Staff. com. Het bevat functies voor het bijhouden van toetsaanslagen, schermafbeeldingen en internetgebruik. Een multifunctionele toepassing voor het monitoren van werknemers met CRM- en white label-mogelijkheden. Ik heb knappe aanbiedingen afgewezen zodra ze vermeldden dat ik TimeDoctor gebruikte omdat (1) het een vorm van micromanagement is en (2) zelfs als je ijverig aan het werk bent en je je geen zorgen maakt over de schermafbeelding van je desktop die elke X minuten wordt gemaakt, of de software die controleert wat je typt, het nog steeds een mentale belasting voor je is. Persoonlijk denk ik dat micromanagement niet meer nodig is in deze tijd, sakit sa ulo lang voor zowel de managers als de ondergeschikten (in elk geval op het gebied van output). De aanwezigheid van software die elke tien minuten een foto van wat ik aan het doen ben naar mijn werkgever stuurt voelt invasief, vooral als sa personal unit ko ininstall.

Zoals met elke tool kunnen ervaringen verschillen en het is cruciaal om te beoordelen of de functies aansluiten bij de specifieke behoeften van je team.

🧠 Wist u dat? Afgeleide werknemers kosten Business jaarlijks ongeveer 588 miljard dollar.

Alternatief hulpprogramma in plaats van Time Doctor

Hoewel Time Doctor geweldig is voor tijdsregistratie en het bijhouden van activiteiten, is het misschien niet voor iedereen geschikt - vooral niet voor mensen die op zoek zijn naar een veelzijdigere en minder opdringerige oplossing. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

In plaats van zich alleen te richten op het monitoren van werknemers, kiest ClickUp voor een holistische benadering van productiviteit door krachtige tijdsregistratie te combineren met naadloos projectmanagement.

ClickUp functies

ClickUp is een compleet ecosysteem voor werk dat uw werkstroom stroomlijnt, tijd bespaart en uw team op één lijn houdt. De functies van ClickUp helpen u tijd bijhouden, projecten beheren, uw week plannen en nog veel meer. Hier kijken we wat het een geweldig alternatief maakt voor Time Doctor:

1. Slimmere tijdsregistratie voor projecten

Volg tijd naadloos op al uw apparaten - begin op desktop, stop op mobiel en ga verder waar u gebleven was met ClickUp

ClickUp Project Time Tracking maakt tijdsregistratie moeiteloos, zodat teams zich op het werk kunnen concentreren in plaats van op het micromanagen van uren. Dit is hoe het zich onderscheidt:

Moeiteloze tijdsregistratie : Houd uw tijd bij vanaf een desktop, mobiele telefoon of browser zonder uw werkstroom te onderbreken. Met de gratis extensie voor Chrome kunt u direct vanaf elke webpagina, e-mail of Taak uw tijd bijhouden

Naadloos schakelen tussen apparaten : Begin met bijhouden op uw laptop, pauzeer tijdens een gesprek en ga verder op uw telefoon - perfect voor freelancers en teams op afstand die meerdere Taken beheren

Globale timer & bijhouden met terugwerkende kracht: Start, stop en wissel tussen taken zonder het overzicht te verliezen. Bent u vergeten de tijd te loggen? Voeg invoer met terugwerkende kracht toe of stel een aangepast bereik in

Integratie met uw favoriete tools: Synchroniseer tijdgegevens van Toggl, Harvest, Everhour en andere populaire tijdregistratieprogramma's voor een eenduidige weergave van de productiviteit van uw team

Vereenvoudigde facturatie en urenstaten : Markeer tijd als factureerbaar of niet-factureerbaar, genereer aanpasbare tijdsregistraties en houd de tijd bij per dag, week of maand voor transparante facturatie aan de client

Slimme tijdsinschattingen & rapportage: Vergelijk bijgehouden vs. geschatte uren, zodat projecten op schema blijven. Het gedetailleerde dashboard met rapportages helpt teams inefficiënties op te sporen en werkstromen te optimaliseren

Werkuren naadloos bijhouden, indienen en goedkeuren met ClickUp Timesheets

Voorbeeld: Als een marketingteam merkt dat ze consequent de geschatte tijdsinschattingen voor advertentiecampagnes overschrijden, kunnen ze hun toekomstige abonnementen aanpassen en realistischere tijdsbestekken toewijzen

ClickUp's tijdsregistratie gaat over slimmer bijhouden, georganiseerd blijven en nauwkeurig betaald worden.

Het beste deel? Met ClickUp Brain krijgt u direct updates over de dagelijkse Taken van uw team en de voortgang van uw project.

Ontvang Taak-updates en inzichten in projecten met ClickUp Brain

2. Geavanceerd tijdbeheer

ClickUp tools voor tijdbeheer zijn er om u te helpen uw tijd optimaal te benutten.

Blijf op schema en mis nooit een deadline met de ClickUp kalenderweergave

Met de functie Time Management van ClickUp kunt u:

Wijs geschatte uren toe aan taken en verdeel ze over de leden van het team, voor een eerlijke verdeling van de werklast

Organiseer uw werklast moeiteloos met behulp van de kalenderweergave. Sleep en zet taken neer, plan gebeurtenissen direct opnieuw en schakel tussen dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse weergaven - ideaal voor freelancers die meerdere clients of teams beheren en steeds wisselende prioriteiten hebben

Blijf deadlines voor door afhankelijkheid in kaart te brengen met door afhankelijkheid in kaart te brengen met aangepaste kaarten zoals de kaartweergave, zodat één vertraagde taak niet het hele project doet ontsporen

Werklasten optimaliseren voor piekefficiëntie. Met de werklastweergave kunnen managers gedetailleerde analyses zien van het aantal taken, uren of punten dat elk lid van het team afhandelt. Als een ontwerper overbelast is terwijl een ontwikkelaar beschikbaar is, kunnen taken proactief opnieuw worden toegewezen om burn-out en vertragingen te voorkomen

Visualiseer de capaciteit van teams en houd projecten bij met de werklastweergave van ClickUp

U kunt ClickUp ook synchroniseren met Google Agenda, Outlook, Toggl, Harvest en andere tools voor tijdbeheer, zodat uw team het programma probleemloos kan gebruiken zonder de bestaande workflows te verstoren

Voorbeeld: Een marketingteam dat een campagne abonneert, kan specifieke uren toewijzen aan copywriting, ontwerp en installatie van advertenties.

leuk weetje: Multitasking vermindert de efficiëntie met wel 40%! Gebruik ClickUp's Werklastweergave om opdrachten in evenwicht te brengen en een burn-out te voorkomen

3. Naadloze planning & timesheets voor betere zichtbaarheid

ClickUp Calendar is uw ultieme bondgenoot om georganiseerd te blijven, deadlines te vergaderen en uw team op één lijn te houden.

Visualiseer prioriteiten, achterstallige taken, vergaderingen en beschikbaarheid van teams in één geïntegreerde kalender

Met ClickUp kalender kunt u:

Beheer je taken, deadlines en planningen op één plek zonder van app te hoeven wisselen

Schakel tussen dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven om in te zoomen op deadlines of een projectbreed overzicht te krijgen. Gebruik filters om de sleutel Taken te prioriteren

Stel taken en afhankelijkheid onmiddellijk opnieuw in - als een concept voor content vertraging oploopt, verschuif de taak dan naar voren zonder de werkstroom te verstoren

Ontvang direct notificaties op verschillende apparaten en deel veilig kalenders voor een naadloze samenwerking in teams

4. Eenvoudig beheer van urenregistratie

De functie ClickUp Urenregistratie stroomlijnt tijdsregistratie, verzenden en goedkeuren - alles in één platform.

Volg, dien in en keur tijd naadloos goed met ClickUp Timesheets

De functie ClickUp Urenregistratie maakt het mogelijk:

Geautomatiseerde tijdsregistratie: Vastgelegde tijd van Taken automatiseert de invoer van urenstaten, waardoor handmatige invoer overbodig wordt

Eenvoudige goedkeuringen: Managers kunnen wijzigingen direct in de hub goedkeuren, afwijzen of aanvragen

Real-time inzichten: Houd factureerbare uren, budgetoverschrijdingen en tijdsindeling direct bij

Gecontroleerde en nauwkeurige records: Goedgekeurde urenstaten worden verzegeld, zodat de salarisadministratie en facturatie nauwkeurig en zonder aanpassingen op het laatste moment verlopen

Dat is nog niet alles! ClickUp biedt ook een aantal kant-en-klare sjablonen om tijdmanagement te vereenvoudigen. Een van de meest opvallende is de ClickUp Time Allocation Template.

Ontvang gratis sjabloon Optimaliseer uw tijd moeiteloos met het ClickUp sjabloon voor tijdsindeling: plan, volg en blijf op schema

Deze sjabloon is ontworpen om tijd efficiënt in te schatten, toe te wijzen en bij te houden en zorgt ervoor dat elke taak nauwkeurig wordt ingepland, zodat projecten op schema blijven en teams op één lijn blijven. Met dit sjabloon kunt u:

Stel duidelijke tijdsinschattingen in: Voordat u aan een taak begint, definieert u de verwachte tijdsinschattingen om de nauwkeurigheid te verbeteren en vertragingen te voorkomen

Verhoog productiviteit: Wijs realistische tijdschema's toe en blok tijd om teams te motiveren, uitstelgedrag te voorkomen en ervoor te zorgen dat geen enkele Taak onafgemaakt blijft liggen

Verbeter de planning van taken: Gebruik het sjabloon als inwerkhulpmiddel om werkverwachtingen in te stellen of een tijdsinschatting te maken voor terugkerende taken

voorbeeld: Stel je een content team voor dat het sjabloon gebruikt om tijd toe te wijzen voor het schrijven, bewerken en publiceren van blog posts. Door een duidelijke tijdsinschatting in te stellen, kunnen ze ervoor zorgen dat artikelen volgens schema worden gepubliceerd zonder dat de leden van het team overbelast raken

Van naadloze planning tot moeiteloze tijdsregistratie, ClickUp geeft u alles wat u nodig hebt om productief en op schema te blijven. Hier zijn nog een paar sjablonen voor tijdsregistratie voor uw werkstroom:

ClickUp Tijdlijn sjabloon : Perfect voor het visualiseren van tijdlijnen van projecten en het bijhouden van de tijd voor verschillende Taken. Ideaal voor teams die complexe projecten met meerdere afhankelijkheid beheren : Perfect voor het visualiseren van tijdlijnen van projecten en het bijhouden van de tijd voor verschillende Taken. Ideaal voor teams die complexe projecten met meerdere afhankelijkheid beheren

ClickUp Uurroostersjabloon : Dit sjabloon is ontworpen voor freelancers en uurloners en helpt u om uw factureerbare uren nauwkeurig en gemakkelijk te registreren : Dit sjabloon is ontworpen voor freelancers en uurloners en helpt u om uw factureerbare uren nauwkeurig en gemakkelijk te registreren

: Helpt juridische professionals nauwkeurig factureerbare uren te registreren, tijdlijnen te beheren en facturering te stroomlijnen ClickUp Attorney Time Bijhouden Sjabloon: Helpt juridische professionals nauwkeurig factureerbare uren te registreren, tijdlijnen te beheren en facturering te stroomlijnen

ClickUp Services Urenregistratie sjabloon: Vereenvoudigt tijdsregistratie voor dienstverlenende bedrijven en zorgt voor een nauwkeurige registratie van factureerbare uren : Vereenvoudigt tijdsregistratie voor dienstverlenende bedrijven en zorgt voor een nauwkeurige registratie van factureerbare uren

ClickUp prijzen

ClickUp biedt een bereik van prijsabonnementen die passen bij elk budget:

Leuk weetje: De gemiddelde persoon besteedt in zijn leven ongeveer 90.000 uur aan werk. Tools voor tijdbeheer kunnen u helpen het meeste uit deze uren te halen

Maximaliseer productiviteit met ClickUp

Time Doctor blinkt uit in gedetailleerde activiteitsmonitoring en loonlijstintegratie, waardoor het een goede keuze is voor bedrijven die zich richten op verantwoording en facturering per uur. De steile leercurve en privacyproblemen zijn echter niet geschikt voor elk team.

ClickUp biedt een meer holistische aanpak. Het is een alles-in-één productiviteitsplatform dat tijdsregistratie, projectmanagement en samenwerkingstools combineert.

ClickUp biedt de flexibiliteit en automatisering die je nodig hebt om je tijd onder controle te krijgen en slimmer te werken, niet harder.

Klaar om te veranderen hoe u tijd en projecten beheert? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp en ontdek waarom dit de ultieme tool voor productiviteit is voor moderne teams.