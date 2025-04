Top 10 Vercel-alternatieven voor snellere implementaties in 2025

Vercel staat bekend om zijn eenvoudige installatie, naadloze GitHub-integratie en eenvoud, waardoor het een populaire keuze is voor het maken van frontend apps. De beperkte gratis tier van het platform en de hoge prijs zijn echter belangrijke nadelen geworden voor gebruikers.

Hoewel Vercel perfect past in een instelling voor ondernemingen, is het op de lange termijn niet betaalbaar voor startups, KMO's en zelfs grootschalige ondernemingen. Als je het hiermee eens bent, zit je hier goed.

Dit artikel onderzoekt de beste alternatieven voor Vercel die robuuste functies hebben, kosteneffectief zijn en ontwikkelaars de beste ervaring bieden.

Blijf bij ons tot je de perfecte match hebt gevonden!

Vercel alternatieven in een oogopslag

Hier is een snelle vergelijking om je op weg te helpen.

Platform Beste Voor Sleutelfuncties Beperkingen Prijzen Beoordelingen Netlify Statische sites en moderne app-implementatie gebouwd met JAMstack-architectuur Ingebouwde afhandeling van formulieren, wereldwijde CDN-integratie, serverloze functies, siteanalyse Onoverzichtelijke interface, beperkende limieten voor serverloze functies, buggy plugins Free, Pro: $19/member/maand, Enterprise: Aangepaste prijzen G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen), Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen) Render Full-stack webapps met databases en backendservices Privé netwerken, infrastructuur als code, PostgreSQL databasebeheer WebSocket/serverloze ondersteuning beperkt, beperkte taalopties Hobby: $0, Professional: $19/gebruiker/maand, Organisatie: $29/gebruiker/maand, Enterprise: Aangepaste prijzen G2: 4.7/5 (70+ beoordelingen), Capterra: Niet genoeg beoordelingen DigitalOcean App Platform Apps schalen met volledige controle over de server Git-gebaseerde werkstroom, serverloze architectuur, deployment rollback, logboekintegratie met derden Duur voor grotere projecten, mist off-server back-ups, trage ondersteuning bij veel verkeer Free, Droplets: Vanaf $4/maand, Kubernetes: Begint bij $11/maand G2: 4.6/5 (600+ beoordelingen), Capterra: 4.6/5 (140+ beoordelingen) AWS Versterken Grootschalige apps bouwen en gebruiken Beheerde hosting, robuuste verificatie, mogelijkheden om functies te markeren, dashboard voor gebruikers in realtime Steile leercurve, hoge kosten als het gebruik niet wordt gecontroleerd, trage interface Free voor 12 maanden, Pay-as-you-go prijzen G2: 4.2/5 (80+ beoordelingen), Capterra: Niet genoeg beoordelingen Fly.io Wereldwijde implementatie van gecontaineriseerde apps met controle over de infrastructuur Beheerde containers, Kubernetes, persistente opslagruimte, Fly Proxy voor load balancing Regio-gebaseerde prijzen, buggy installatieproces, handmatige implementatie van wijzigingen krediet voor gratis proefversie van $5, Hobby: $5/maand, Pay-as-you-go, Ondersteuning op maat: Begint bij $29/maand G2: Niet genoeg beoordelingen, Capterra: Niet genoeg beoordelingen Heroku Snel prototypes maken en webapplicaties beheren Gezondheid van apps, runtime-metingen van talen, real-time overzicht van pijplijnen, implementatie met één klik Beperkte SQL database analyse, duur voor KMO's Eco/Basic: $5+/maand, Production: $25+/maand, Advanced: $250+/maand, Enterprise: Aangepaste prijzen G2: 4.2/5 (140+ beoordelingen), Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen) Firebase Hosting Veilige hosting van statische en dynamische apps Nul-configuratie SSL, Firebase CLI voor implementatie, Realtime Database, rollback met één klik Beperkte veiligheid, hoge kosten voor grootschalige projecten, niet ideaal voor complexe query's Spark: Free, Blaze: Aangepaste prijzen G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen), Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen) Kinsta Beheerde hosting voor WordPress MySQL optimalisatie, app prestatiebewaking, automatische back-ups, malwarebewaking Trage installatie, geen domeinreservering, ongebruikelijk controlepaneel Enkele site: $35/maand, Meerdere sites: $70/maand, Agentschap: Vanaf $340/maand G2: 4.8/5 (900+ beoordelingen), Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen) Surge.sh Statische webpublicaties en apps voor de client CORS-ondersteuning, aangepaste domeinnamen, pushState-ondersteuning voor apps met één pagina Beperkte aanpassingen, op commando gebaseerde aanpak, geen ingebouwde CI/CD automatisering Surge: Free, Surge Professional: $30/maand G2: Niet genoeg beoordelingen, Capterra: Niet genoeg beoordelingen Kapstan Complexe cloudinfrastructuur beheren Multi-cloud ondersteunen, automatische implementatie, zelfbedieningsportal voor ontwikkelaars Geen native container launching mogelijkheden (vereist tools van derden zoals Docker) Aangepaste prijzen G2: Niet genoeg beoordelingen, Capterra: Niet genoeg beoordelingen ClickUp Stroomlijnen van software projectmanagement en DevOps workflows Taakbeheer, GitHub-integratie, AI-gestuurde codefragmenten, automatiseringen, bug bijhouden, aanpasbare sjablonen, samenwerking in realtime Leercurve voor nieuwe gebruikers, geavanceerde functies vereisen mogelijk aanpassingen Free, Unlimited: $7/gebruiker/maand, Business: $12/gebruiker/maand, Enterprise: Aangepaste prijzen G2: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen), Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Wat moet je zoeken in Vercel Alternatieven?

Of je nu op zoek bent naar meer controle over de implementatie, aanpassingen of mogelijkheden voor zelf hosten, het selecteren van het juiste platform is cruciaal. Hier zijn een paar sleutel functies die een must-have zijn in Vercel alternatieven.

Geautomatiseerde CI/CD-pijplijnen : Selecteer een Vercel-alternatief dat het proces van het bouwen, testen en implementeren van software automatiseert. Dit helpt je bij het oplossen van bugs, het lanceren van nieuwe functies en het sneller opleveren van producten

Uitrolscripts aanpassen : Zorg ervoor dat de door jou gekozen software de optie heeft om implementatiescripts aan te passen. Dit zorgt voor meer controle over de implementatie van applicaties, wat nodig is voor complexe projecten

Ondersteuning voor meerdere clouds : Kies platformen waarmee je kunt implementeren in meerdere clouds, zoals Azure, AWS of Google Cloud, zodat je applicaties gemakkelijk kunt schalen. Dit zorgt voor flexibiliteit en vermindert vendor lock-in, zodat je kunt profiteren van de voordelen van elk platform

Veiligheid en compliance: Kies een platform met functies voor veiligheid op ondernemingsniveau, zoals toegangscontrole op basis van rollen, verificatie met twee factoren, automatische waarschuwingen, DDoS-bescherming, HTTP/SSL-encryptie, enz. voor een laag risico en naleving van de veiligheidsnormen

De 10 beste Vercel alternatieven

Laten we eens kijken naar de 10 beste Vercel alternatieven, hun sleutel functies, prijzen, voordelen en limieten.

1. Netlify (het beste voor statische sites en moderne apps gebouwd met JAMstack-architectuur)

via Netlify

Netlify's krachtige serverloze platform heeft robuuste ingebouwde functies, vooral voor frontend-ontwikkelaars. Het automatiseert frontend ontwikkeling, stroomlijnt implementatie en integreert naadloos met Git opslagplaatsen.

Het beste is dat Netlify geavanceerde functies biedt voor complexere projecten, van aangepaste domeinen tot HTTPS en splittesten die de betrokkenheid van gebruikers helpen evalueren door versies van de site te implementeren.

Netlify beste functies

Verzamel en beheer formulier verzendingen zonder backend code met ingebouwde formulier afhandeling

Host statische sites met Netlify's integratie met een wereldwijd CDN (Content Delivery Network)

Gebruik serverloze functies om de serverinfrastructuur te beheren terwijl ontwikkelaars zich kunnen concentreren op codering

Volg trends in website-activiteit met Site Analytics

Netlify limieten

De interface kan soms onoverzichtelijk en overweldigend overkomen

De serverloze functies zijn beperkt tot 10 seconden. Zelfs in het Pro abonnement krijg je 26 seconden, wat ook nogal beperkend is voor verschillende gebruikers

Soms zijn de plugins buggy

Netlify prijzen

Gratis

Pro : $19 per lid/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Netlify beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Netlify?

Netlify's eenvoud en kracht zijn ongeëvenaard. De naadloze CI/CD integratie maakt het implementeren van websites en web apps ongelooflijk eenvoudig, zelfs voor beginners. Het intuïtieve dashboard, gekoppeld aan preview koppelingen, heeft mijn workflow gestroomlijnd voor frequente implementaties. Hoewel Netlify over het algemeen fantastisch is, heeft het gratis abonnement limieten op bouwminuten en bandbreedte, wat beperkend kan zijn voor het schalen van projecten.

2. Render (het beste voor full-stack webapps met databases en backendservices)

via Render

Het uniforme platform van Render helpt je om applicaties te bouwen en uit te voeren. Of je nu een database, dynamische websites, statische sites of aangepaste Docker-bestanden nodig hebt, Render heeft het allemaal. In tegenstelling tot Vercel heeft Render native ondersteuning voor het uitvoeren van gecontaineriseerde apps en services op een volledig beheerd platform.

Het biedt blok opslagruimte (bekend als persistente schijven) om gegevens op te slaan die tijdens implementaties moeten blijven bestaan. Hierdoor kun je stateful apps zoals databases draaien zonder add-on's voor DevOps-tools.

De beste functies renderen

Creëer services die ontoegankelijk zijn via het openbare internet en maak veilige onderlinge communicatie mogelijk met privé netwerken

Definieer uw infrastructuur als code in één enkele blauwdruk voor eenvoudige replicatie tussen omgevingen

PostgreSQL databases implementeren, beheren, verbinden en schalen met point-in-time herstel en on-demand logische exports

Beperkingen renderen

Volgens enkele gebruikers ondersteunt Render WebSockets en serverless functies niet volledig

Beperkte taalondersteuning (Node. js, Python, Ruby, Go, Rust en Elixir) en aanpassingen

Render prijzen

Hobby : $0

Professioneel : $19 per gebruiker/maand

Organisatie : $29 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Render

G2: 4. 7/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Render?

Het is gratis voor het ontwikkelen en implementeren van vele andere services (zoals Node. js) en kan worden geïntegreerd om met één klik een CI/CD installatie te bieden met VCS zoals GitHub. De gratis tier is echter verschrikkelijk traag, zowel bij het implementeren als bij het opstarten van de server nadat deze in de slaapstand is gezet.

💡Pro Tip: Door ClickUp te verbinden met PostgreSQL databases kunt u gegevens repliceren. U kunt dan ClickUp gegevens opslaan en analyseren in uitgebreide, relationele databases, wat complexere query's vergemakkelijkt.

📮ClickUp Insight: 37% van de werknemers stuurt aantekeningen of notulen van vergaderingen om items bij te houden, maar 36% vertrouwt nog steeds op andere, gefragmenteerde methoden. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen van beslissingen kunnen de sleutelinzichten die u nodig hebt, verloren gaan in chats, e-mails of spreadsheets. Met ClickUp kunt u gesprekken direct omzetten in bruikbare Taken voor al uw taken, chats en documenten, zodat er niets tussen wal en schip valt.

3. DigitalOcean App Platform (het beste voor het schalen van apps met volledige controle over de server)

via DigitalOcean

Het app-platform van DigitalOcean is een PaaS (Platform-as-a-Service) waarmee je code op servers kunt publiceren zonder je zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur. Het biedt meer controle over implementaties en biedt tegelijkertijd full-stack veelzijdigheid.

Het platform valt op door zijn eenvoud en gebruiksgemak. Het biedt een intuïtieve Git-gebaseerde werkstroom, waardoor je Git kunt gebruiken voor samenwerking in code, versiebeheer en automatische implementaties. Bovendien ondersteunt het een serverloze architectuur via DigitalOcean Functions, een FaaS-platform (Function-as-a-Service) waarmee je codes kunt uitvoeren zonder serverbeheer.

De beste functies van DigitalOcean

Houd de voortgang van de implementatie bij en rol indien nodig terug naar vorige implementaties van apps

Logboeken doorsturen naar externe logproviders zoals Datadog voor gegevensanalyse en probleemoplossing

Stel waarschuwingen in voor gebeurtenisbewaking en krijg inzicht in app resources

DigitalOcean limieten

Volgens enkele gebruikers wordt de tool prijzig voor grotere projecten. De aanschaf van extra servergeheugen resulteert bijvoorbeeld in een grote kostenstijging

Het ontbreekt aan off-server back-ups, vooral voor statische bestanden en databases

Sommige gebruikers rapporteren trage ondersteuning, vooral tijdens drukke tijden

DigitalOcean prijzen

De prijzen van DigitalOcean zijn gebaseerd op de cloud oplossingen die je kiest. Zo ziet de prijs van het app-platform eruit:

Gratis

Droplets : Vanaf $4/maand

Kubernetes: Begint bij $11/maand

Beoordelingen en beoordelingen van DigitalOcean

G2: 4. 6/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (140+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over DigitalOcean?

DigitalOcean is snel, schoon, was de eerste in zijn soort toen ze begonnen, goedkoop, ze hebben geweldige documentatie, ze hebben tutorials, makkelijk te gebruiken, snel, en serieuze klantenservice en geweldige producten. Echter, de laatste twee maanden werkt mijn droplet waarop mijn website draait niet meer zoals verwacht en werken alleen de hand en diensten niet meer, dat komt misschien omdat ze veel andere diensten en producten en updates hebben toegevoegd.

4. AWS Amplify (het beste voor het bouwen en afhandelen van grootschalige apps)

via AWS Amplify

AWS Amplify is ontworpen voor frontend-ontwikkelaars en biedt een full-stack TypeScript-ontwikkelaarservaring, zodat u frontend- en backend-code naadloos kunt integreren. Het platform biedt beheerde hosting en robuuste functies voor verificatie om u te helpen probleemloze onboarding werkstromen te creëren met een volledig beheerde gebruikersdirectory en vooraf gebouwde sign-up, sign-in en multi-factor auth workflows.

Het ondersteunt ook serverloze apps door integratie met AWS Lambda en andere SaaS-tools, waardoor ontwikkelaars apps kunnen maken en implementeren zonder servers te beheren.

AWS Amplify beste functies

Host statische en dynamische web apps met Git-gebaseerde en ingebouwde CI/CD workflows met Amplify hosting

Wijzig de functionaliteit van applicaties zonder opnieuw te implementeren met functie-flag mogelijkheden

Bewaak belangrijke statistieken, de huidige status en bestudeer historische KPI-trends met het realtime dashboard voor gebruikers

AWS Amplify limieten

Het heeft een steile leercurve

Kosten kunnen uit de hand lopen als je je gebruik niet in de gaten houdt

De interface kan soms traag en onoverzichtelijk overkomen

AWS Amplify prijzen

Amplify is 12 maanden gratis bij AWS. Het volgt een pay-as-you-go prijsstelling, inclusief meerdere sites, per project en gratis SSL-certificaten

Beoordelingen en recensies van AWS Amplify

G2: 4. 2/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over AWS Amplify?

Een krachtig systeem voor het bouwen van full-stack apps, maar de leercurve is steil en debuggen kan complex zijn.

5. Fly. io (het beste voor het wereldwijd implementeren van gecontaineriseerde apps met controle over de infrastructuur)

Fly. io is voor ontwikkelaars die veel met Docker-containers werken. Het is een Vercel-alternatief waarmee je Docker-containers wereldwijd kunt implementeren, terwijl je meer controle hebt over het implementatieproces en een meer traditionele serveromgeving.

U kunt Fly. io zien als uw persoonlijke cloud, die DevOps automatisering vereenvoudigt, vooral als u met databases werkt of aangepaste configuraties nodig hebt. Bovendien maakt het gebruik van functies zoals private networking, wereldwijde implementaties, veilige VPN en hardware-isolatie het een potentiële fit voor het personal cloud-concept.

Fly. io beste functies

Vereenvoudig containerorkestratie en implementatie met beheerde containers en Kubernetes

Toegang tot lokale permanente opslagruimte en back-ups van gegevens met Fly Volume snapshots

Machines automatisch starten/stoppen op basis van verkeer, verbindingen beheren en belasting balanceren met Fly Proxy

Fly. io limieten

Prijzen verschillen per regio

Het installatieproces kan buggy en tijdrovend zijn

Vereist het handmatig uitrollen van nieuwe wijzigingen met het commando fly_deploy

Fly. io prijzen

$5 gratis krediet voor proefversie

Hobby abonnement : $5/maand

Pay-as-you-go : Gebaseerd op de exacte resources die je gebruikt

Dedicated ondersteuning: Begint bij $29/maand

Fly. io beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Fly. io?

Een van de geweldige dingen is dat het beschikbaar is in veel regio's, namelijk 16 regio's. Het heeft GitHub-integratie en een volledig geautomatiseerde en gedocumenteerde API, waardoor het beter is dan andere op de markt. Ik vond echter dat de geautomatiseerde gezondheidscontroles en fallover beperkt waren. Het heeft ook verschillende prijzen voor verschillende regio's. Het bedrijf zou met een gemeenschappelijk abonnement voor verschillende regio's moeten komen.

6. Heroku (het beste voor snelle prototypes en het beheren van webapplicaties)

via Heroku

Heroku van Salesforce is een uniform platform dat de frontend, backend en databases afhandelt, in tegenstelling tot Vercel. Het ondersteunt meerdere programmeertalen en heeft naadloze integratiemogelijkheden die de ontwikkeling versnellen.

Het beste is dat het platform robuuste functies heeft en toch een minimale configuratie vereist. Het ondersteunt ook het met één klik implementeren van diensten zoals Postgres, Redis en RabbitMQ.

Heroku beste functies

Identificeer, onderzoek en diagnosticeer problemen met de gezondheidsstatistieken van apps, zoals reactietijd, doorvoer, fouten, enz.

Houd taalspecifieke prestatiecijfers bij met Language Runtime Metrics

Visualiseer de levering van code en realtime overzicht van de pijplijn met het Heroku Dashboard

Toegang tot tools voor het schrijven van code, bewerking van syntaxis, debuggen en het gebruik van frameworks

Heroku beperkingen

Het biedt beperkte analyses voor de SQL-database die op de server wordt gehost

De tool kan duur zijn, vooral voor KMO's

Heroku prijzen

Eco en Basic : $5 en hoger/maand

Productie : $25/maand en meer

Geavanceerd : $250/maand en meer

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen van Heroku

G2: 4. 2/5 (140+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (300+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Heroku?

Salesforce Heroku is een PaaS-platform dat ik ben gaan waarderen. Het onderscheidt zich door zijn eenvoud bij de instelling, de implementatie van code en het algemene beheer. Het is echter duur en heeft veel betaalde add-ons.

🧠 Wist je dat? Volgens Statista waren de meest gebruikte programmeertalen onder ontwikkelaars in 2024 JavaScript, gevolgd door HTML/CSS en Python.

7. Firebase Hosting (de beste voor veilige hosting van statische en dynamische apps)

via Firebase

Firebase Hosting is een productie-grade webhostingdienst van Google die het implementeren, beheren en leveren van webassets vereenvoudigt. Met het platform kun je snel webapps en statische content implementeren.

In tegenstelling tot de frontend-gerichte services van Vercel, biedt Firebase een voltooide BaaS-ervaring (Backend-as-a-Service). Dit maakt het platform geschikter voor projecten die backend-services nodig hebben, vooral degenen die gebruikmaken van Google's ecosysteem. Firebase Hosting is ook een populairdere keuze voor ontwikkelaars die andere Firebase-services gebruiken, zoals Firebase Verificatie, Firestore of Cloud Functies.

Firebase Hosting beste functies

Lever content veilig af met zero-configuratie SSL

Weergave en testen van wijzigingen in lokaal gehoste URL en interactie met geëmuleerd backend

Implementeer nieuwe versies van apps en gebruik één-klik rollback met Firebase CLI

Bewaar en synchroniseer gegevens tussen gebruikers en houd je apps up-to-date met Firebase Realtime Database

Firebase Hosting limieten

Veiligheidsregels zijn beperkt, waardoor het niet zo haalbaar is voor ondernemingen

Prijzen kunnen verwarrend en extreem hoog zijn voor grootschalige projecten

Als NoSQL-database is Firebase misschien niet ideaal voor complexe query's

Firebase Hosting prijzen

Spark abonnement : Free

Blaze abonnement: Aangepaste prijzen

Firebase Hosting beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (700+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Firebase Hosting?

Firebase is een goede keuze voor veel projecten, vooral voor kleinere. Het is eenvoudig en snel op te zetten en te gebruiken. Vooral de real-time database en verificatie functies zijn erg handig. Kleinere projecten profiteren hier enorm van. De kosten van deze dienst kunnen echter te hoog zijn voor sommige projecten en de veiligheidsregels zijn beperkend en onduidelijk om in te stellen.

Leuk weetje: Firebase werd in 2011 oorspronkelijk ontwikkeld door Envolve als een real-time database, speciaal ontworpen om apps voor chatten te bouwen. Later werd het in 2014 overgenomen door Google.

8. Kinsta (Beste voor beheerde hosting voor WordPress)

via Kinsta

Kinsta is gespecialiseerd in WordPress-sites, wat het hosten en beheren van websiteprestaties eenvoudig maakt en je DevOps-pijplijn stroomlijnt om de levering van software te versnellen. Het platform biedt robuuste ingebouwde functies zoals intuïtieve fase-omgevingen en automatische back-up, waardoor het een geweldig Vercel-alternatief is.

Wat gebruikers geweldig vinden aan Kinsta is dat het gebouwd is op Google Cloud Platform en een gebruiksvriendelijk dashboard heeft dat helpt bij het centraal beheren van meerdere websites, kloonsites en omgevingen, het monitoren van siteprestaties, bronnen, problemen met de veiligheid en nog veel meer.

De beste functies van Kinsta

MySQL database optimalisatie automatiseren

Los PHP-knelpunten, externe HTTP-aanroepen en trage MySQL query's op met de ingebouwde prestatiebewaking voor apps

Maak automatisch back-ups van bestanden en databases, stel waarschuwingen in en bewaak en verwijder malware voor een betere veiligheid

Kinsta limieten

De installatie van de omgeving kan traag zijn. Bij het kopiëren van live naar staging duurt het soms meer dan 5 minuten, zelfs voor kleine websites

Kinsta prijzen

Single-site abonnementen : $35/maand

Abonnementen voor meerdere sites : $70/maand

Agency-programma: Vanaf $340/maand

Beoordelingen en recensies van Kinsta

G2: 4. 8/5 (900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 8/5 (20+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Kinsta?

Het biedt een zeer sterke service en uitstekende prestaties, maar de hoge prijs is een belangrijke factor in de beslissing van de klant om zijn diensten te gebruiken. Er is ook geen domeinreservering of gratis domein verzenden. Er zijn weinig opties voor services en het configuratiescherm is eenvoudig maar ongebruikelijk en vereist training.

9. Surge. sh (het beste voor statische webpublicaties en apps voor de client)

Met Surge, een statisch hostingplatform voor websites, kun je statische webpagina's in een paar klikken rechtstreeks vanaf de commandoregel publiceren. Het is een platform zonder franje, ideaal voor snelle prototypes, het maken van aangepaste webpagina's en persoonlijke projecten.

Met de software kun je ook gratis aangepaste domeinnamen gebruiken en het is een eenvoudiger alternatief voor Vercel.

Surge. sh beste functies

Geef je website toegang tot bronnen van andere domeinen met Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Gebruik aangepaste domeinnamen en pas 404-foutenpagina's aan

Implementeer apps met één pagina met pushState ondersteuning voor een betere gebruikerservaring

Surge. sh limieten

Beperkte aanpassingen

Afhankelijkheid van een op commando gebaseerde aanpak, wat misschien niet ideaal is voor ontwikkelaars die de voorkeur geven aan een meer grafische interface

Geen ingebouwde CI/CD automatisering

Surge. sh prijzen

Surge : Free

Surge Professional: $30/maand

Surge. sh beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Kapstan (het beste voor het beheren van complexe cloudinfrastructuur)

via Kapstan

Kapstan is een oplossing voor ondernemingen die webapps automatisch implementeert, je meer controle geeft over implementaties en meerdere cloudomgevingen beheert. In tegenstelling tot Vercel biedt Kapstan infrastructuurisolatie waarmee je apps in aparte omgevingen kunt uitvoeren. Het biedt een compleet ontwikkelplatform dat naadloos aansluit op je DevOps workstroom met uitgebreide aanpassingen.

Kapstan stelt ontwikkelteams in staat om hun infrastructuur te beheren zonder dat ze DevOps-expertise nodig hebben, waardoor het ontwikkelingsproces wordt versneld.

Kapstan beste functies

Ondersteun multi-cloud en beheer verschillende cloudomgevingen bij providers zoals AWS, GCP en Azure

Implementeer webapps automatisch zonder dat je ze handmatig hoeft te starten

Beheer en implementeer cloudinfrastructuur en apps met uitgebreide DevOps-expertise, met een zelfbedieningsportaal voor ontwikkelaars

Kapstan limieten

Kapstan heeft geen native mogelijkheden om containers te lanceren. Je moet tools van derden gebruiken, zoals Docker-containers.

Prijzen Kapstan

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kapstan

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Oef! Nu je de Vercel-alternatieven voor een snellere implementatie hebt onderzocht, is er nog één tool die de moeite waard is om toe te voegen aan je ontwikkel-ecosysteem.

Werk is vandaag de dag kapot. We werken allemaal in te veel losgekoppelde apps en dat is funest voor de productiviteit van teams. Het voortdurend schakelen tussen apps - kopiëren, plakken, formatteren en delen van blokken code en berichten - verspilt tijd en verhoogt de kans op miscommunicatie of het kwijtraken van belangrijke details.

Hoewel de bovenstaande tools je helpen bij het hosten, bouwen en implementeren van apps, heb je een oplossing nodig die je verspreide werk naar één plek brengt. Dit is waar je een software projectmanagement tool nodig hebt.

ClickUp, de alles-in-app voor werk, heeft gespecialiseerde functies die het je potentiële DevOps-teamgenoot maken. 🤝

Met ClickUp for Software Teams kun je al je apps op één plek abonneren, bouwen en verzenden.

Wijs ontwikkelingstaken toe en houd ze bij met ClickUp-taaken

Als u aan softwareprojecten werkt, kunt u met ClickUp-taak de ontwikkelingsworkflows stroomlijnen en software-implementaties bijhouden door uitvoerbare taken te maken. U kunt deze taken toewijzen met duidelijke deadlines, de voortgang bijhouden met aangepaste statussen, tags toevoegen voor eenvoudig zoeken en zelfs @mentions en opmerkingen toewijzen zodat niemand iets mist.

Je kunt de taken ook koppelen aan GitHub toewijzingen, vertakkingen en pull-aanvragen met behulp van de ClickUp-GitHub integratie.

Stroomlijn softwareprojecten en workflows met ClickUp-taaken

Werklast beheren met AI en automatisering

Het beheren van uw werklast wordt eenvoudiger met ClickUp. ClickUp Brain, de ingebouwde ClickUp AI assistent, kan u helpen bij het genereren van code snippets, het samenvatten van project inzichten en het maken van technische documenten.

Genereer code snippets met ClickUp Brain

Aan de andere kant kan ClickUp Automatiseringen workflows stroomlijnen, routinetaken zoals goedkeuringen en statusupdates afhandelen en project handoffs beheren. Je kunt kiezen uit meer dan 100 kant-en-klare workflows en deze aanpassen aan je behoeften.

Verzamel app-gegevens met ClickUp Forms

Wat nog meer? ClickUp helpt ook bij het bijhouden van bugs en documentatie. U kunt het bijhouden van bugs vereenvoudigen door ClickUp Formulieren te gebruiken om bugverzoeken te verzamelen, bugrapporten om te zetten in uitvoerbare Taken met ClickUp-taak, en bugbeheer te prioriteren.

U kunt ook bugdetails documenteren met behulp van de samenwerkende ClickUp Docs, samen met de nodige schermafbeeldingen en stappen voor het reproduceren.

ClickUp Brain helpt bij het maken van technische documentatie voor softwareprojecten binnen ClickUp Docs

Standaardiseer het ontwikkelproces van apps met sjablonen

En niet te vergeten, ClickUp heeft een uitgebreide bibliotheek met sjablonen die tijd en moeite besparen. Zo helpt het ClickUp Website Development Template u om het hele project te visualiseren en te abonneren.

Ontvang gratis sjabloon Lever websites waar klanten dol op zijn met het ClickUp sjabloon voor websiteontwikkeling

Met dit sjabloon kun je:

Taken, deadlines en belanghebbenden bijhouden

Resources organiseren voor efficiënte ontwikkeling

Visualiseer de voortgang van je werk

Samenwerking optimaliseren

Websites leveren die voldoen aan de verwachtingen van de client

U kunt ook het ClickUp Bug & Issue Tracking Template en het ClickUp Bug Report Template gebruiken om bugs in een mum van tijd bij te houden, te registreren en op te lossen.

Het beste deel? ClickUp's robuuste functies zijn beschikbaar voor een betaalbare prijs, zodat je geen fortuin hoeft uit te geven om je DevOps doelen te bereiken.

ClickUp prijzen

Vercel is ongetwijfeld een van de beste tools voor frontend implementaties. De steeds hogere prijzen maken het echter een onhoudbare optie voor kleine en grote bedrijven.

De tien beste Vercel-alternatieven die we in de lijst hebben opgenomen, blinken op hun eigen manier uit. Maak nu een keuze op basis van je behoeften en doelen, zodat je een tool krijgt die het beste bij je doel past. Als hosting bijvoorbeeld je prioriteit is, overweeg dan Firebase, en als je full-stack webontwikkelingstools wilt, probeer dan Netlify, Render of DigitalOcean.

Welk platform je ook kiest, koppel het met ClickUp om je ontwikkelingsproces te verbeteren. ClickUp biedt verschillende functies waarmee u de implementatie kunt stroomlijnen, bugs kunt oplossen, bronnen en documentatie kunt organiseren en in realtime kunt samenwerken.

Meld je gratis aan om ClickUp in actie te zien!