11 Beste Productive.io Alternatieven in 2025

Het gebruik van Productive.io kan voelen alsof je probeert je projecten in de mal van iemand anders te passen. Door de steile leercurve, de beperkte flexibiliteit in rapportage en de trage klantenservice voelt u zich al snel opgesloten.

Stelt u zich eens voor dat u overstapt op een platform dat zich aanpast aan de manier waarop uw team werkt, waar rapportages aanpasbaar zijn, de gebruikersinterface intuïtief is en hulp binnen handbereik is. Dat is precies wat de beste alternatieven voor Productive.io bieden.

In deze post nemen we de toptools met je door die de meest voorkomende pijnpunten van Productive aanpakken en je helpen de controle over je werkstromen terug te krijgen. Of je nu een solo-freelancer bent, een groeiende startup of een volledige onderneming, laten we eens kijken naar de toptools voordat je interacties met clients veranderen in crisismanagement.

Waar moet je op letten bij alternatieven voor Productive.io?

Het kiezen van het juiste Productive.io alternatief hangt af van de unieke behoeften van je team. Ben je specifiek op zoek naar software voor het beheren van taken, het bijhouden van financiën of het plannen van resources? Hier zijn de sleutel functies om te overwegen:

Project- en Taakmanagement : Zoek tools waarmee u gemakkelijk taken kunt maken, toewijzen en bijhouden. Functies zoals Kanban-borden, grafieken en automatisering kunnen helpen om werkstromen te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren

Samenwerkingstools : Kies software die de teamcommunicatie verbetert door middel van chatten in realtime, delen van bestanden en opmerkingen over Taken, zodat iedereen op één lijn blijft

Resource planning : Optimaliseer de verdeling van werklast met functies zoals toewijzing van resources, abonnement en werklastbalancering, zodat teams efficiënt kunnen werken

Financieel beheer : Vereenvoudig budgettering en facturering met het bijhouden van uitgaven, factureerbare uren en facturering aan de client om de financiën in de gaten te houden

Automatisering en integraties : Bespaar tijd door repetitieve taken te automatiseren en te integreren met CRM-tools, e-mailplatforms en boekhoudsoftware voor een naadloze workstroom

Rapportage en analyse: Neem gegevensgestuurde beslissingen met aanpasbare dashboards, tijdsregistratierapporten en prestatieanalyses voor betere inzichten in projecten

👀 Wist u dat? Meer dan 85% van de bedrijven gebruikt actief software voor projectmanagement en de markt zal naar verwachting een waarde van $7 miljard bereiken. Beheer je nog steeds projecten met spreadsheets en hoop? Misschien is het tijd om over te stappen op een slimmere managementtool.

1. ClickUp (Beste alles-in-één software voor projectmanagement)

Aan de slag Beheer uw projecten, taken en documenten allemaal op één plek op ClickUp-taak

ClickUp, de alles-app voor werk, is een topalternatief voor Productive.io dat project- en projectmanagement, samenwerking tussen teams en resourceplanning onder één dak brengt. Als je moe bent van het stuiteren tussen losse tools, houdt ClickUp's alles-in-één platform je projecten, kennis, chatten en zelfs ClickUp AI assistentie gecentraliseerd, zodat teams van elke grootte slimmer kunnen werken.

Abonneer, organiseer en werk samen aan elk project met ClickUp-taaken

Het hart van de ClickUp Project Management Solution wordt gevormd door ClickUp-taaken, waarmee u complexe projecten kunt opsplitsen in beheersbare, traceerbare stappen. Het beste deel? In tegenstelling tot andere projectmanagementtools die niet flexibel zijn, passen ClickUp-taken zich aan elke workflow aan.

Met aangepaste velden in ClickUp kunt u ruimte maken voor alle details van taken, van toegewezen personen en deadlines tot budgetten, prioriteitsniveaus, namen van clients en zelfs aangepaste tags die bij uw werkstroom passen. Koppelingen, documenten en audio- of video Clips direct aan Taken koppelen voor extra context.

Taak-afhankelijkheden van ClickUp zorgen ervoor dat teams weten wat er eerst gedaan moet worden, terwijl aangepaste statussen verder gaan dan de gebruikelijke "Te doen" en "Klaar", waardoor voortgang dynamischer wordt bijgehouden. En met prioriteitsniveaus blijft iedereen gefocust op wat het belangrijkst is.

Taken beheren is natuurlijk één ding - de tijd die eraan besteed wordt bijhouden is een ander verhaal. ClickUp Tijdregistratie. Start en stop timers vanaf elk apparaat, log uren handmatig in of synchroniseer met apps zoals Toggl en Harvest voor naadloze invoer van tijd. Bovendien worden de factureerbare uren in gedetailleerde rapportages uitgesplitst, zodat teams hun productiviteit kunnen optimaliseren.

Registreer tijd handmatig of met terugwerkende kracht vanaf elk apparaat met Time Tracking op ClickUp

Voor verdeelde teams zorgt realtime samenwerking ervoor dat niemand buitengesloten wordt. Met ClickUp's samenwerkingsdetectie kan uw team zien wanneer teamgenoten wijzigingen aanbrengen in gedeelde ClickUp Documenten en ClickUp Whiteboards, terwijl automatische synchronisatie ervoor zorgt dat updates direct beschikbaar zijn. Geen heen-en-weer-verwarring meer, alleen een soepele voortgang van projecten.

Zie wanneer andere gebruikers een document aan het bewerken zijn met realtime samenwerking op ClickUp

ClickUp Brain 's conversationele en contextuele AI binnen uw werkruimte maakt taakbeheer een stuk eenvoudiger door projectstanden en -updates te automatiseren, samenvattingen van activiteiten op te stellen en actiepunten voor te stellen om projectmanagement op koers te houden - en dat allemaal in luttele seconden.

Met Ask AI in ClickUp vinden teams direct sleutelinformatie, waardoor er geen tijd meer wordt verspild aan het doorspitten van enorme mappen en lijsten. Door het afhandelen van repetitieve taken kunnen teams zich concentreren op werk met een hoge impact in plaats van op handmatig werk.

Genereer content, haal werkruimtegegevens op en blijf op de hoogte van uw werk met ClickUp Brain

Wilt u alledaags, handmatig werk verder verminderen? ClickUp-automatiseringen triggeren acties op basis van aangepaste voorwaarden en zorgen voor terugkerende updates, taaktoewijzingen en notificaties. Dat betekent minder klikken, minder gedoe en een efficiëntere workflow voor projecten.

Word productiever met sneltoetsen voor projecten en automatisering van werkstromen op ClickUp

En als je een voorsprong nodig hebt, zorgen de aanpasbare sjablonen voor projectmanagement van ClickUp voor een eenvoudige installatie.

Ontvang gratis sjabloon Stuur projecten van begin tot voltooiing naadloos aan met het sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Het ClickUp Projectmanagement sjabloon helpt teams om complexe projecten zonder silo's te beheren en zorgt vanaf dag één voor een duidelijke toewijzing van middelen, communicatie met de client en tijdlijnen voor het project.

ClickUp beste functies

Werk eenvoudig samen met je team, partners en clients met ClickUp Docs . Beperk de toegang tot gevoelige bedrijfsgegevens om privacy en veiligheid te behouden

Pas uw werkruimte aan met meer dan 15 ClickUp-werkruimten , zoals de tabelweergave voor het maken van databases, de grafiekweergave voor het bijhouden van tijdlijnen en de bordweergave voor het bijhouden van de voortgang van taken in verschillende fasen

Gebruik ClickUp Formulieren om verzoeken, feedback en enquêtes efficiënt vast te leggen

Werk samen en brainstorm in realtime met ClickUp Whiteboards

Verbinding maken met meer dan 1.000 apps met behulp van ClickUp integraties om workflows te optimaliseren en uw sleutel projectgegevens te centraliseren in één tool

📮 ClickUp Insight: Context-switching vreet stilletjes aan de productiviteit van je team. Uit ons onderzoek blijkt dat 42% van de onderbrekingen op het werk te wijten is aan het jongleren met platforms, het beheren van e-mails en het heen en weer springen tussen vergaderingen. Wat als je deze kostbare onderbrekingen zou kunnen elimineren? ClickUp verenigt uw werkstromen (en chatten) onder één gestroomlijnd platform. Start en beheer uw taken vanuit chatten, documenten, whiteboards en meer, terwijl AI-functies de context verbonden, doorzoekbaar en beheersbaar houden!

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers rapporteren een leercurve vanwege de uitgebreide functieset

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

Business : $12/maand per gebruiker

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

Wij gebruiken ClickUp voor al ons project- en projectmanagement en als kennisbank. Het is ook gebruikt voor het bewaken en bijwerken van ons OKR-framework en verschillende andere use cases, waaronder grafieken en formulieren en workflows voor vakantieaanvragen. Het is geweldig om dit allemaal binnen één product te kunnen doen, omdat dingen heel gemakkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

📖 Lees ook: Hoe AI gebruiken voor productiviteit (Use Cases & Tools)

2. Monday. com (Beste voor intuïtieve en visuele project abonnementen)

Stel je voor dat je je hele project in één oogopslag in kaart brengt - geen rommel, geen verwarring. Monday.com geeft teams dat intuïtieve voordeel met visuele projectmanagement tools zoals dynamische Gantt grafieken, Kanban-borden en project dashboards.

Het stroomlijnt het beheer van taken door eigenaren toe te wijzen, prioriteiten in te stellen en de voortgang in realtime bij te houden. Ingebouwde automatisering elimineert terugkerende taken, waardoor projecten blijven lopen zonder voortdurende handmatige updates.

De beste functies van Monday. com

Integreer met tools van derden zoals Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack en Mailchimp

Laat leden van een team tegelijkertijd content aan projecten toevoegen en bewerken

Ondersteun ingebedde dashboards en video's zodat informatie op één plaats wordt georganiseerd

Monday. com limieten

Tijdlijn, Gantt en kalender weergaven zijn beperkt tot het Standaard abonnement en hoger, waardoor gebruikers van het Basis abonnement beperkt zijn

Automatiseringen, integraties en apps zijn premium functies waarvoor hogere abonnementen nodig zijn

Monday. com prijzen

Gratis: Free forever

Basis: $12/maand per gebruiker

Standaard: $14/maand per gebruiker

Pro: $24/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (12.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (5.400+ beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over Monday. com

Over het algemeen doet het fantastisch werk. Het kostte wat tijd om uit te zoeken hoe we onze borden, subitems en verbindingen het beste konden indelen. We hebben nul sjablonen uit de doos gebruikt. De zichtbaarheid die het creëert is geweldig en dankzij automatiseringen missen we gewoon geen deadlines en details.

3. Asana (de beste voor het beheer van taken en werkstromen)

via Asana

Leuk weetje: Asana begon als een intern hulpmiddel voor Taakbeheer, ontwikkeld door twee Facebook-technici. Tegenwoordig is het geëvolueerd tot een platform voor werkbeheer waarmee u taken kunt beheren, verantwoordelijkheden kunt delegeren en voortgang kunt bijhouden.

De AI-gestuurde automatisering, afstemming op doelen en real-time rapportage zorgen ervoor dat teams productief blijven en zich richten op taken met een hoge prioriteit.

De beste functies van Asana

Verbind projecten met doelen van het bedrijf of de organisatie

Automatiseer terugkerende processen met eenvoudige automatiseringsregels en ingebouwde sjablonen

Beperkingen van Asana

Beperkte real-time functies voor samenwerking in vergelijking met concurrenten

Het gratis abonnement heeft beperkingen voor de grootte van teams en geavanceerde rapportage

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Free

Starter: $13. 49/gebruiker per maand

Geavanceerd: $30. 49/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4. 4/5 (10.800+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (13.300+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Asana zeggen

Asana is geweldig om de taken van je team te beheren, maar het is ook super handig om je eigen projecten en activiteiten bij te houden. U kunt verschillende projecten/borden gebruiken om alles georganiseerd te houden en een duidelijk beeld te krijgen van wat er gedaan moet worden, wie erbij betrokken is en wanneer elke specifieke taak af moet zijn.

Pro Tip: Een van de grootste redenen waarom projecten eindeloos aanslepen is een vage definitie van wat "Klaar" eigenlijk betekent. Is het project Voltooid als de deliverables zijn ingediend? Wanneer de client het goedkeurt? Wanneer het live is en resultaten genereert? Stel aan het begin duidelijke succescriteria op zodat er geen onduidelijkheid bestaat wanneer het tijd is om het project af te sluiten. Anders loop je het risico op eindeloze revisies en scope creep die je tijdlijn en budget opvreet.

4. Zapier (het beste voor automatisering en integraties van werkstromen)

via Zapier

Natuurlijk is Zapier geen typische software voor projectmanagement. Maar het is wel hét platform voor automatisering voor bedrijven die werken met de populairste platformen voor projectmanagement. Als je je activiteiten wilt stroomlijnen en repetitieve taken wilt elimineren, kan Zapier je helpen.

Verbind Zapier met je tool voor projectmanagement en 7.000+ andere apps om workflows te automatiseren - codering is niet nodig. Zeg maar dag tegen vervelende handmatige Taken en hallo tegen efficiëntie. Dankzij inzichten op basis van AI kunnen teams zich richten op waardevol werk, terwijl automatisering het drukke werk afhandelt.

De beste functies van Zapier

Maak aangepaste workflows, genaamd Zaps, met behulp van de no-code automatisering builder

Taken automatisch aan de juiste teams toewijzen op basis van aangepaste regels

Ga snel aan de slag met kant-en-klare sjablonen voor automatisering

Zapier beperkingen

Mist ingebouwde tools voor het bijhouden en rapporteren van taken, waardoor integratie met projectmanagement tools nodig is

Complexe werkstromen kunnen probleemoplossing vereisen, vooral voor niet-technische gebruikers

Zapier prijzen

Gratis

Professioneel: Vanaf $29.99/maand

Teams: Vanaf $103. 50/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zapier beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (1.300+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.900+ beoordelingen)

5. Jira (het beste voor Agile teams en teams voor softwareontwikkeling)

via Jira

Beheer je een technisch team dat zweert bij de Agile-methodologie? Je teamgenoten zullen zich thuis voelen met Jira.

Jira, ontwikkeld door Atlassian, is gebouwd voor Agile teams die complexe projecten beheren en biedt krachtige tools voor Sprint planning, probleem bijhouden en automatisering van workflows.

Het stelt teams in staat om taken op te splitsen, afhankelijkheid bij te houden en de levering te optimaliseren met AI-gestuurde inzichten. Met ingebouwde project rapportage, integraties en zeer aanpasbare workflows houdt Jira ontwikkelteams op één lijn en efficiënt.

De beste functies van Jira

Gebruik geavanceerde problemen en Sprint bijhouden om Agile en Scrum methodologieën te ondersteunen

Geniet van realtime samenwerking met integraties voor Figma, Slack, Google Drive en meer

Optimaliseer de prestaties van teams met uitgebreide rapportage en inzichten

Jira limieten

Zware installatie vereist mogelijk beheerexpertise voor volledige optimalisatie

Problemen met prestaties op schaal, vooral bij grote databases en projecten met een hoog volume

Prijzen van Jira

Free: Voor maximaal 10 gebruikers

Standaard: $7. 53/gebruiker per maand

Premium: $13. 53/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2: 4. 3/5 (6.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (15.000+ beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Het Agile Manifesto, dat projectmanagement in softwareontwikkeling heeft veranderd, is geschreven en ontwikkeld door een groep ontwikkelaars in 2001 - in een skioord in Utah!

6. Wrike (de beste voor projectmanagement op ondernemingsniveau)

via Wrike

Niet elk project verloopt zoals gepland - vraag maar aan 3M! Toen wetenschapper Spencer Silver een supersterke lijm wilde maken, vond hij per ongeluk een zwakke uit. Maar in plaats van het een mislukking te noemen, vond 3M er een nieuw doel voor, wat leidde tot een van de meest iconische kantoorartikelen ooit: Post-it aantekeningen.

Bij goed projectmanagement gaat het er niet alleen om dat je je aan het abonnement houdt, maar ook dat je je aanpast als de dingen anders lopen dan verwacht. Dat is waar Wrike om de hoek komt kijken.

Wrike helpt teams om wendbaar te blijven met veiligheid op enterprise-niveau, integraties met tools zoals Slack, Google en Adobe en realtime dashboards die knelpunten markeren voordat ze de voortgang doen ontsporen.

De beste functies van Wrike

Schakel tussen Gantt grafieken, Kanban borden, tabellen en dashboards voor het bijhouden van projecten

Pas dashboards, workflows en sjablonen aan die bij jouw team passen

Ontvang live updates van projecten, houd prestaties bij en analyseer gegevens-in één tool

Wrike beperkingen

Zeer flexibel maar overweldigend om in te stellen voor beginners

Geavanceerde functies zoals automatisering en AI zijn alleen beschikbaar in premium abonnementen, waardoor het duur is voor kleinere teams

Prijzen van Wrike

Gratis

Professioneel: $10/gebruiker per maand

Business: $25/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4. 2/5 (3.700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (2.700+ beoordelingen)

7. Teamwork (Beste voor client- en agentschapsbeheer)

via Teamwerk

De meeste tools voor projectmanagement zijn gemaakt voor interne teams. Maar wat als je een meer solide tool voor clients wilt? Teamwork zou het kunnen zijn.

Het is een platform voor projectmanagement dat speciaal is ontworpen voor bedrijven die zich richten op client services. Het vereenvoudigt onboarding, beheer en levering van clients zodat iedereen op dezelfde pagina blijft. Bureaus, IT-services, adviesbureaus en engineeringteams kunnen allemaal profiteren van de functies voor realtime samenwerking van Teamwork.

Beste functies voor teamwork

Bewaak factureerbare uren in real-time, houd budgetten bij en zorg voor nauwkeurige facturering

Krijg toegang tot kant-en-klare project sjablonen voor website ontwikkeling, client onboarding en meer

Geef de beschikbaarheid van teams weer, optimaliseer werklasten en abonneer resources efficiënt

Teamwerk limieten

Niet geschikt voor teams die niet betrokken zijn bij client services

Mist robuuste ingebouwde tools voor projectmanagement van documentatie

Hoewel de tool veel functies heeft, kunnen de kosten snel oplopen als bedrijven uitbreiden

Teamwork prijzen

Lever: $13. 99/gebruiker per maand

Groei: $25. 99/gebruiker per maand

Schaal: $69. 99/gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Teamwork

G2: 4. 4/5 (1.100+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (900+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Teamwork zeggen

Teamwork heeft een super intuïtieve interface; ik hoefde niet te verdwalen in een zee van instellingen om te beginnen. Ik kon projecten aanmaken, taken toewijzen en deadlines instellen zonder het gevoel te hebben dat ik een geheime code aan het kraken was.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor projectcommunicatieplannen: Excel, Word & ClickUp

8. Scoro (Beste voor financieel en zakelijk beheer)

via Scoro

Stel je voor dat je met meerdere tools moet worstelen om je adviesbureau of agentschap draaiende te houden. Met Scoro kun je projectmanagement, CRM, offertes, facturatie en rapportage integreren in één systeem.

Het platform helpt teams georganiseerd te blijven, resources te optimaliseren en realtime inzichten te krijgen zonder dat ze hoeven te switchen tussen apps. Het heeft ook een intuïtief ontwerp en solide integraties met tools als Slack en Google Agenda, waardoor dagelijkse werkzaamheden efficiënter verlopen.

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

Scoro beste functies

Krijg realtime inzicht in projectkosten, omzet en winstgevendheid om financieel succes te garanderen

Optimaliseer de capaciteit van teams, voorkom overwerk en verbeter het gebruik van resources

Beperkingen van Scoro

Alleen ontworpen voor dienstverlenende bedrijven en bijbehorende projecten

Meer gestructureerd rond projectfinanciën en bedrijfsvoering in plaats van samenwerking op Taak-niveau

Duurder vergeleken met de meeste andere tools voor projectmanagement

Scoro prijzen

Essentieel: $28/gebruiker per maand

Standaard: $42/gebruiker per maand

Pro: $71/gebruiker per maand

Ultimate: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (230+ beoordelingen)

👀 Wist u dat? De term "projectmanager" ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het Amerikaanse leger een gestructureerde manier nodig had om toezicht te houden op complexe operaties in oorlogstijd. Sindsdien is projectmanagement uitgegroeid tot een cruciale discipline in alle sectoren, maar niet alle tools zijn voor hetzelfde doel gemaakt.

9. Kantata (Beste voor resourcebeheer en voorspelling)

via Kantata

In tegenstelling tot projectmanagementsoftware voor algemeen gebruik, is Kantata speciaal ontwikkeld voor adviesbureaus en bureaus die het uitgavenbeheer nauwlettend in de gaten willen houden.

Het biedt geavanceerde projectprognoses, realtime bijhouden van de gezondheid van portfolio's en geïntegreerde projectadministratie, waarmee bedrijven hun winstgevendheid en efficiëntie kunnen optimaliseren.

Het biedt een hoog niveau van strategisch overzicht aan servicegebaseerde bedrijven.

Kantata beste functies

Werkuren, onkosten en facturering bijhouden met geautomatiseerde functies voor compliance

Feedback van clients en bruikbare inzichten vastleggen met enquêtes

Voorspel eenvoudig de behoefte aan resources voor een project

Kantata limieten

Alleen geschikt voor professionele diensten of adviesbureaus

Meer geschikt voor financieel bijhouden en resourceplanning dan voor taken en workflows

Kanban, Gantt en andere flexibele opties voor het bijhouden en visualiseren van projecten ontbreken

Kantata prijzen

Prijzen: Aangepaste prijzen

Kantata beoordelingen en recensies

G2: 4. 2/5 (1.400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 2/5 (600+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Kantata zeggen

Het is geweldig voor het beheren van tijd en projecttoewijzingen. De datakant vereist wat talent om te beheren, maar als je bedrijf een toegewijde persoon heeft, dan is het zeer beheersbaar.

💡 Pro Tip: De beste projectmanagers behandelen elk project als een leermoment. Voer na het voltooien van een project een post-mortem uit om te evalueren wat goed ging en wat niet. Documenteer deze inzichten en pas ze toe op toekomstige projecten van clients. Na verloop van tijd zullen deze kleine aanpassingen je werkstroom verfijnen en elk nieuw project vlotter laten verlopen dan het vorige.

10. Accelo (de beste voor servicebedrijven en automatisering)

via Accelo

Servicebedrijven draaien op efficiëntie, maar jongleren met meerdere tools en handmatige workflows kan knelpunten opleveren. Accelo centraliseert projectmanagement, verkoopmanagement, tijdsregistratie, facturering en rapportage in één platform, waardoor inefficiënties worden verminderd en het overzicht wordt verbeterd.

Met automatisering van werkstromen, realtime bijhouden en een klantenportaal kunnen teams op één lijn blijven, activiteiten stroomlijnen en duidelijke zichtbaarheid behouden voor elk project.

De beste functies van Accelo

Automatiseer terugkerende taken, trigger acties en verminder handmatig werk

Bied klanten realtime projectupdates met een speciaal portaal voor clients

Ga naadloos over van verkoop naar projectuitvoering en zorg dat teams op één lijn zitten wat betreft de verwachtingen van de client

Beperkingen van Accelo

Voornamelijk voor dienstverlenende bedrijven en bureaus

Biedt geen gratis abonnement voor kleine teams of starters

Accelo prijzen

Prijzen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Accelo

G2: 4. 4/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (170+ beoordelingen)

11. Workamajig (Beste voor creatieve bureaus)

via Workamajig

In het tijdperk van de 'Mad Men' draaiden bureaus op whisky, instinct en veel papierwerk. Vandaag de dag hebben creatieve teams meer nodig dan alleen goede ideeën - ze hebben structuur nodig. Dat is wat Workamjig aan de tabel toevoegt.

Workamajig is speciaal ontworpen voor creatieve bureaus en combineert projectmanagement, budgettering, resourceplanning en samenwerking met de client.

Van het bijhouden van taken tot het beheren van offertes van leveranciers en het automatiseren van facturering, het vereenvoudigt alles zodat uw bureau georganiseerd, efficiënt en winstgevend kan blijven

Workmajig beste functies

Stroomlijn creatieve beoordelingen met ingebouwde opmaaktools en goedkeuringsrouting

Gebruik de client portal voor aanvragen, goedkeuringen en real-time communicatie

Wijs effectief middelen toe en automatiseer de toewijzing van taken om de werkstromen soepel te laten verlopen

Workamajig limieten

Hoofdzakelijk ontworpen voor creatieve bureaus, misschien niet ideaal voor andere industrieën

Het platform vereist mogelijk een steile leercurve en tijd om te implementeren

Workamajig prijzen

In-house: $41/maand voor 10 gebruikers

Bureau: $41/maand voor 10 gebruikers

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workamajig

G2: 3. 8/5 (280+ beoordelingen)

Capterra: 3. 7/5 (320+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Workamajig zeggen

Gebruiksvriendelijke, uitgebreide software. Ik hou van de aanpasbare rapportage en hoe de projectmanagement, tijdsregistratie en boekhoudfuncties allemaal met elkaar verbonden zijn.

