10 slimme AI-tools voor therapeuten om de resultaten voor cliënten te verbeteren in 2026

Disclaimer: Dit artikel is bedoeld om informatie te verstrekken over tools en strategieën voor productiviteit. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling van enige mentale of fysieke aandoening.

Je bent uitgeput van je dagelijkse routine als therapeut. De patiëntgegevens stapelen zich op en er is een nieuwe beoordeling die je aandacht vraagt. En alsof dat nog niet genoeg is? Je loopt achter met de voorbereiding van je ochtendsessie met een client.

Klinkt dat bekend?

Kunstmatige intelligentie vindt toepassing in verschillende sectoren, en de geestelijke gezondheidszorg vormt daarop geen uitzondering. De juiste AI-tools kunnen tijdrovende, administratieve taken, zoals het doornemen van aantekeningen over de voortgang, van u overnemen, waardoor u de ruimte krijgt om u te concentreren op uw eigen welzijn en dat van uw client.

Om u te helpen bij uw keuze hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste AI-tools voor therapeuten, zodat u de zorg voor uw cliënten kunt blijven garanderen terwijl u een stressvrije groepspraktijk of privépraktijk runt.

⏰Samenvatting in 60 seconden ClickUp : Het meest geschikt voor het stroomlijnen van therapiewerkstroomen en AI-gestuurde documentatie Het meest geschikt voor het stroomlijnen van therapiewerkstroomen en AI-gestuurde documentatie Mentalyc: Het meest geschikt voor het maken van op maat gemaakte sjablonen voor het maken van aantekeningen Upheal: Het meest geschikt voor het vastleggen van verschillende webgesprekken Autonotes: Het beste voor een sneller documentatieproces Lyssn: Het meest geschikt voor het verbeteren van therapeutische vaardigheden Woebot Health: Het beste voor 24/7 hulp bij counseling Earkick: Het beste voor het monitoren van je geestelijke gezondheid Talkspace: Het beste om verbinding te maken met professionals Calmify: Het beste voor begeleide meditatie en ademhalingsoefeningen Kintsugi: Het meest geschikt voor het monitoren van de geestelijke gezondheid

Ongeveer 46% van de professionals in de geestelijke gezondheidszorg kan niet voldoen aan de behoeften van hun cliënten.

Gelukkig zijn er speciale AI-tools en apps die hen kunnen helpen deze uitdaging het hoofd te bieden. Om het u gemakkelijker te maken, volgt hier een overzicht van waar u op moet letten bij de selectie van een oplossing voor uw therapiepraktijk:

Gegevensveiligheid en naleving: Zoek naar AI-oplossingen die voldoen aan de HIPAA-normen en alle relevante regelgeving naleven om gevoelige gegevens te beveiligen

Uitgebreide integratiemogelijkheden: Kies tools die synchroniseren met uw EPD en praktijkbeheersystemen om dubbele gegevensinvoer te voorkomen

Aanpasbaarheid: Kies voor Kies voor AI-technologie waarmee u inzichten van sessies kunt aanpassen, herinneringen kunt automatiseren of strategieën voor cliëntbetrokkenheid kunt afstemmen op uw werkstroom

Schaalbaarheid: Kies een AI-oplossing die meegroeit met uw behoeften en een groter cliëntenbestand ondersteunt zonder extra kopzorgen

De werkdruk neemt enorm toe wanneer u meerdere afspraken moet beheren en de voortgang van cliënten moet bijhouden. Dit is het moment waarop u AI-tools kunt inzetten om de routinetaken te automatiseren, werkstroomen te stroomlijnen en meer ruimte te creëren voor zinvolle interacties met cliënten.

Hier is een lijst met de beste AI-tools die je zeker moet bekijken 👇

1. ClickUp (Het meest geschikt voor het stroomlijnen van therapiewerkstroomen en AI-gestuurde documentatie

ClickUp is de 'alles-in-één-app voor werk' die projectmanagement, taakbeheer en kennisdeling combineert met AI-aangedreven automatisering.

Voor therapeuten is de nieuwe AI Notetaker een echte gamechanger.

In plaats van tijdens een sessie haastig aantekeningen te maken, luistert ClickUp AI Notetaker (met toestemming van de client), legt het gesprek in realtime vast en genereert het achteraf automatisch overzichtelijke aantekeningen. Het kan die aantekeningen zelfs omzetten in vervolgacties, behandelplannen of herinneringen, zodat u zich volledig op de patiënt kunt concentreren.

Houd belangrijke informatie bij met ClickUp AI Notetaker

Na afloop van de vergadering wordt er een overzichtelijk (privé!) document aangemaakt met alle essentiële informatie: de naam van de vergadering, de datum, een lijst met deelnemers en zelfs een audio-opname voor als u deze later nog eens wilt beluisteren. U krijgt een korte samenvatting, een lijst met de belangrijkste punten en duidelijk omschreven vervolgstappen, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er na het gesprek daadwerkelijk moet gebeuren.

Zodra de AI Notetaker alles heeft vastgelegd, wordt alles rechtstreeks in ClickUp Docs geïmporteerd. Met Docs kunt u van alles maken, van sessieverslagen en behandelplannen tot interne handleidingen en gidsen voor cliënten.

Organiseer belangrijke informatie op één centrale hub met ClickUp Docs

En omdat Docs is gekoppeld aan je werkruimte, kun je het rechtstreeks koppelen aan taken, projecten, tijdlijnen en zelfs specifieke patiëntdoelen waar je naartoe werkt.

Gebruik ClickUp Docs als een editor voor gezamenlijke documenten, compleet met taken, AI, insluitingen en realtime teamsamenwerking

Maar het beheren van aantekeningen is slechts een deel van het geheel – er moet ook nog voortgang worden bijgehouden en met cliënten worden gecommuniceerd.

Kies voor ClickUp Brain. Het is je AI-aangedreven schrijfassistent, taakbeheerder en kennisopzoeker in één.

Het haalt ruwe sessie-aantekeningen uit Docs en zet deze direct om in taken, of het nu gaat om het plannen van een vervolgafspraak, het bijwerken van een behandelplan of het vastleggen van een mijlpaal van een client. Het genereert ook duidelijke, beknopte samenvattingen, zodat u niet vastzit aan het herlezen van pagina's met aantekeningen.

Bovendien haalt Brain belangrijke inzichten uit eerdere sessies, behandelplannen of onderzoeksartikelen die in uw werkruimte zijn opgeslagen – u hoeft niet meer door mappen te spitten of te onthouden waar u iets hebt opgeschreven.

Krijg direct toegang tot clientgegevens, samenvattingen en actiepunten met ClickUp Brain voor naadloos therapiebeheer

ClickUp-automatisering gaat nog een stap verder. U kunt automatisch vervolgtaken, sessieherinneringen, documentaanvragen of zelfs het aanmaken van facturen na afloop van een sessie triggeren.

Maak aangepaste automatiseringen om herinneringen door te sturen en sessies in te plannen met ClickUp Automations

En als u intelligente automatisering wilt die het werk voor u doet, probeer dan de Autopilot Agents van ClickUp. Deze bots kunnen worden geconfigureerd om specifieke gebruikssituaties af te handelen met minimale installaties en zonder code!

Krijg meer gedaan met de AI-agenten van ClickUp

De beste functies van ClickUp

Gebruik ClickUp-taaken om afspraken, therapie-aantekeningen en follow-ups te organiseren, zodat u het werk dat moet worden gedaan soepel kunt bijhouden

Gebruik de aangepaste velden van ClickUp om therapiedoelen, mijlpalen van sessies en aantekeningen voor elke client op een overzichtelijke manier vast te leggen

Vind cliëntdossiers, documenten en therapie-aantekeningen in verschillende mappen en projecten met ClickUp Connected Search

Probeer ClickUp tijdsregistratie om de tijd bij te houden die je besteedt aan therapiesessies, consulten en administratieve taken

Limieten van ClickUp

Beginners kunnen zich overweldigd voelen door de vele functies binnen ClickUp

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Het is geweldig om taken voor de hele organisatie te beheren. Ook voor repetitieve taken, waarbij je gebeurtenissen kunt inplannen. Zeer gebruiksvriendelijk, en je kunt aangepaste velden toevoegen, wat erg handig is. Ik ben dol op de verschillende weergaven.

2. Mentalyc (Het meest geschikt voor het maken van op maat gemaakte sjablonen voor het maken van aantekeningen)

via Mentalyc

Met Mentalyc kunt u notitiesjablonen maken die zijn afgestemd op uw klinische stijl en praktijkbehoeften. Met de intuïtieve sjabloonbouwer van de tool kunnen gebruikers sjablonen ontwerpen en aanpassen, van SOAP en DAP tot meer gespecialiseerde formaten, zodat elke aantekening de unieke details en nuances van elke sessie vastlegt.

U kunt uw eigen praktijkmethodologieën structureren en tegelijkertijd de naleving van verzekeringsvoorschriften en de nauwkeurigheid van de documentatie verbeteren.

De beste functies van Mentalyc

Krijg toegang tot gedeelde cliëntendossiers en prestatiedashboards om de samenwerking binnen groepspraktijken te coördineren

Verzamel gegevens over de dynamiek van sessies, zoals spreektijd en stiltes, om therapeutische processen te verfijnen

Verbeter de samenwerking door supervisors en supervisanten de mogelijkheid te bieden sessieaantekeningen te delen en te bekijken

Limieten van Mentalyc

U kunt uw opnames kwijtraken voordat de aantekeningen zijn gegenereerd

Het kan niet als een volledig EPD functioneren, waardoor gebruikers genoodzaakt zijn meerdere platforms te gebruiken

Prijzen van Mentalyc

Gratis: 14 dagen proefversie

Mini: $19,99/maand per gebruiker

Basis: $ 39,99/maand per gebruiker

Pro: $ 69,99/maand per gebruiker

Super: $ 119,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Mentalyc

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (meer dan 50 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat als resultaat heeft dat er gemiste beslissingen worden genomen en dat de uitvoering vertraagd wordt. Of u nu follow-upaantekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn blijft.

3. Upheal (Het meest geschikt voor het opnemen van verschillende webgesprekken)

via U pheal

De Upheal-app helpt professionals in de geestelijke gezondheidszorg, zoals therapeuten, psychiaters en coaches, om sessies op te nemen via verschillende methoden, waaronder directe opname of opname vanaf andere apparaten. U kunt de Chrome-extensie gebruiken om in te loggen op andere platforms, waarna de sessies worden opgenomen.

Het biedt ook gedetailleerde sessiegrafieken, waardoor therapeuten objectieve gegevens krijgen over de dynamiek van de sessie. Als u zich bijvoorbeeld een belangrijk moment herinnert, maar niet precies weet wanneer het plaatsvond, kan de sessiekaart dit snel lokaliseren.

De beste functies van Upheal

Stel een behandelplan en SMART-doelen op nadat je drie aantekeningen voor een client hebt gemaakt

Krijg inzicht in de dynamiek van sessies, waaronder spreekverhoudingen, spraakritme, reactietijden, sentimentanalyse en het gebruik van tijden

Plan een sessie met de kalender van Upheal en ontvang een unieke, veilige link voor het gesprek

Limieten van Upheal

Herkent stemmen af en toe verkeerd, waarbij de therapeut soms als client wordt gelabeld en de stem van de client niet nauwkeurig wordt vastgelegd

De app ondersteunt geen directe opname van telefoongesprekken op iPhones vanwege systeembeperkingen

Prijzen van Upheal

Free

Startpakket: $ 49 per maand per gebruiker

Premium: $ 99 per maand per gebruiker

Onbeperkt: $ 149/maand per gebruiker

Team voor groepspraktijk: 1. 10 per sessie

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Upheal

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🧠 Leuk weetje: In een recente proefversie in Londen wordt gekeken naar 'komedie op recept', waarbij patiënten gratis komedieshows bijwonen om hun geestelijke gezondheid te verbeteren en hun afhankelijkheid van antidepressiva te verminderen.

4. Autonotes (Het beste voor een sneller documentatieproces)

via AutoNotes

Therapeuten kunnen hun aantekeningen over de sessie rechtstreeks in Autonotes dicteren, waarna de AI de informatie transcribeert en in het gekozen sjabloon verwerkt. Dit versnelt het documentatieproces en herkent en corrigeert grammaticale fouten.

Met de functie 'Voorinstellingen' kunt u ook snelkoppelingen maken voor veelgebruikte zinnen, uitdrukkingen of hele paragrafen en zo tijd besparen.

De beste functies van Autonotes

Maak en beheer behandelplannen voor cliënten, inclusief doelen en interventies, binnen het platform

Krijg direct toegang tot de functies van Autonotes met behulp van de browser-extensie

Sla deze aantekeningen op in mappen en open ze wanneer nodig met behulp van het Secure Folder System van Autonotes

Limieten van Autonotes

AI kan onjuiste informatie genereren of informatie verkeerd interpreteren

Het geeft u geen controle over het format en de structuur van bepaalde secties

Prijzen van Autonotes

Gratis abonnement

Essentieel: $ 25 per maand per gebruiker

Premium: $ 49 per maand per gebruiker

Ultimate: $ 99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Autonotes

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Autonotes?

Het vat aantekeningen op een beknopte manier samen, waardoor ik me beter kan concentreren op de zorgen van de client. De applicatie is intuïtief in gebruik en het navigeren tussen de verschillende functies gaat soepel. – G2-recensie

5. Lyssn (Het meest geschikt voor het verbeteren van therapeutische vaardigheden)

via Lyssn

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg kunnen de AI van Lyssn gebruiken als een virtuele AI-therapeut-supervisor om direct feedback te krijgen over hun prestaties. Als u bijvoorbeeld moeite heeft met het tonen van emotionele steun, zal de tool specifieke momenten uit de opname markeren en alternatieve benaderingen voorstellen.

De on-demand training helpt je je vaardigheden te verbeteren zonder je drukke agenda te verstoren. Dus terwijl jij je tijdens de sessie op de client concentreert, weet je dat Lyssn op de achtergrond ook aan het werk is.

De beste functies van Lyssn

Breng specifieke communicatiestijlen en -technieken van de therapeut in kaart

Maak een concept van de klinische aantekening en leg belangrijke details en interventies vast met de Document-functie

Ontvang gepersonaliseerde feedback over uw sterke en zwakke punten om uw praktijk te verbeteren

Limieten van Lyssn

Lyssn telehealth is niet compatibel met mobiele apparaten

Bij een uploadsnelheid van minder dan 5 Mbps kunnen de video en audio tijdens de telezorgsessie vertraging oplopen

Prijzen van Lyssn

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lyssn

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist u dat? Psychische problemen beginnen vaak veel eerder dan de meeste mensen denken. Ongeveer de helft van alle psychische stoornissen manifesteert zich al op 14-jarige leeftijd, maar veel daarvan blijven onopgemerkt of worden niet aangepakt. Op 24-jarige leeftijd loopt dat aantal op tot 75%, wat betekent dat de meeste problemen al in de vroege volwassenheid zijn ontstaan.

6. Woebot Health (Het beste voor 24/7 begeleiding)

via Woebot Health

Woebot is een chatbot die gebruikers op aanvraag virtuele ondersteuning biedt. De chatbot maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking en machine learning om gesprekken te voeren en biedt technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness en andere evidence-based benaderingen. Het is een tool die kan worden aanbevolen voor gebruikers die mogelijk frequente, on-demand ondersteuning nodig hebben.

De beste functies van Woebot Health

Geef gebruikers de mogelijkheid om hun stemming in de loop van de tijd bij te houden en patronen of triggers te herkennen

Bied 24/7 ondersteuning op aanvraag, waardoor hulp op het gebied van geestelijke gezondheid toegankelijker wordt

Geef gebruikers meer zelfredzaamheid met psycho-educatie en zelfhulpoefeningen die veerkracht en effectieve copingstrategieën opbouwen

Beperkingen van Woebot Health

De interacties in de app kunnen beperkt aanvoelen door vooraf vastgelegde reacties, die mogelijk niet volledig recht doen aan complexe emoties

Prijzen van Woebot Health

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Woebot Health

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

7. Earkick (Het beste voor het monitoren van je geestelijke gezondheid)

via Earkick

Earkick is een door AI aangestuurde hulp bij geestelijke gezondheidszorg die mensen helpt hun mentale welzijn te monitoren en te verbeteren. Of u nu even snel bij uzelf wilt inchecken of uw patiënten in staat wilt stellen hun stemmingen eenvoudig bij te houden, Earkick maakt het proces soepeler.

De tool maakt ook een einde aan de noodzaak van lange vragenlijsten of dagboeknotities en leert u hoe u AI als persoonlijke assistent kunt gebruiken. Bovendien kunt u uw mentale toestand consequent bijhouden en mogelijke triggers of patronen identificeren.

De beste functies van Earkick

Geef uiting aan uw gevoelens en gedachten via spraak- of video-opnames, zodat u gemakkelijk een dagboek kunt bijhouden en kunt reflecteren

Maak gebruik van begeleide ademhalingsoefeningen om stress te verminderen en de productiviteit te verhogen met behulp van AI

Ontvang dagelijks citaten en inzichten die zijn afgestemd op uw stemming en bijgehouden gegevens

Limieten van Earkick

Het bijhouden van stemmingen is inherent subjectief, en de input van gebruikers is mogelijk niet altijd nauwkeurig of consistent

Earkick biedt geen therapie of andere interventies op het gebied van geestelijke gezondheid aan

Prijzen van Earkick

Free Forever

Beoordelingen en recensies van Earkick

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Talkspace (Het beste om een verbinding te maken met professionals)

via Talkspace

Talkspace is een platform voor geestelijke gezondheidszorg dat therapie- en psychiatrische diensten aanbiedt via zijn mobiele app en website. Het brengt mensen in verbinding met gediplomeerde therapeuten en psychiaters via tekst-, audio- en video-boodschappen, evenals live videosessies.

Het platform onderscheidt zich door een flexibele benadering van therapie te bieden, waardoor gebruikers in hun eigen tempo en wanneer het hen uitkomt met hun therapeuten kunnen communiceren, in plaats van gebonden te zijn aan vaste afspraken.

De beste functies van Talkspace

Krijg toegang tot een netwerk van gediplomeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg

Breng gebruikers in verbinding met noodhulp en hulpbronnen op het gebied van geestelijke gezondheid wanneer dat nodig is

Voer therapie uit via berichten, video-sessies of audio-oproepen

Limieten van Talkspace

De verzekeringsdekking heeft een limiet voor Amerikaanse zorgverzekeringen, werkgeversverzekeringen en Employee Assistance Programs (EAP).

Prijzen van Talkspace

Messaging-therapie: $ 69 per week

Video- en berichtentherapie: $99/week

Video + berichten + workshops: $109/week

Eerste therapiesessie: $ 299 per sessie

Live sessies voor relatietherapie + berichten: $436/maand

Beoordelingen en recensies van Talkspace

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Talkspace?

Ik vond het prettig dat ik virtueel met een therapeut kon afspreken, aangezien er in mijn omgeving maar weinig mogelijkheden zijn voor geestelijke gezondheidszorg. Ook gaf de mogelijkheid om uit een breed scala aan providers te kiezen me een gevoel van meer autonomie bij mijn beslissing om überhaupt hulp te zoeken voor mijn geestelijke gezondheid. – G2-recensie

9. Calmify (Het beste voor begeleide meditatie en ademhalingsoefeningen)

via Calmify

Calmify biedt begeleide meditaties, ademhalingsoefeningen, slaapverhaaltjes en rustgevende muziek om ontspanning te bevorderen en het algehele welzijn te verbeteren. Het is een handig hulpmiddel om patiënten te begeleiden die worstelen met angst, slapeloosheid of langdurige burn-out.

Gebruikers kunnen chatten met Calmify AI om hun gevoelens te uiten en gepersonaliseerde plannen te krijgen. De bot biedt ook evidence-based CGT-interventies om u te helpen oplossingen te vinden.

De beste functies van Calmify

Ontdek een bibliotheek met meditaties gericht op betere slaap en zelfcompassie

Krijg 24/7 toegang, zodat gebruikers emoties zoals depressie, angst op het werk , slapeloosheid, relatieproblemen, een laag zelfbeeld, trauma's en ingrijpende veranderingen in het leven kunnen beheersen

Houd uw mindfulness-beoefening bij en volg uw voortgang in de loop van de tijd

Beperkingen van Calmify

Calmify is een AI-tool voor persoonlijk gebruik en kan niet worden gebruikt als vervanging voor professionele geestelijke gezondheidszorg

Prijzen van Calmify

Free

Standaard: $10 per maand per gebruiker

Premium: $ 25 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Calmify

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Kintsugi (Het meest geschikt voor het monitoren van de geestelijke gezondheid)

via Kintsugi

Kintsugi Voice is bedrijfssoftware die kan worden geïntegreerd in klinische werkstroomen en callcenters. Het analyseert passief spraakgegevens uit interacties met patiënten om gedragsgerelateerde gezondheidsproblemen te detecteren. De AI identificeert subtiele vocale signalen die wijzen op emotionele stress, zelfs als de patiënt niet expliciet een probleem uit.

De persoon wordt vervolgens doorgestuurd naar Kintsugi Connect om geschikte hulpbronnen op het gebied van geestelijke gezondheid te vinden, zoals therapeuten, psychiaters of apps.

De beste functies van Kintsugi

Analyseer gedachten en gevoelens om inzicht te krijgen in het mentale welzijn van patiënten en hun voortgang bij te houden

Ga aan de slag met spraakdagboeken met de Kintsugi-app

Integreer met uw bestaande praktijkbeheer- en telegezondheidssystemen voor een uniforme werkstroom

Beperkingen van Kintsugi

Stelt geen diagnose van psychische aandoeningen; het is een screening- en monitoringtool

Prijzen van Kintsugi

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Kintsugi

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Bouw een verbinding op met uw cliënten voor betere resultaten met ClickUp

Het combineren van cliëntenzorg, administratieve taken en het voortdurende streven naar een goede balans tussen werk en privé kan ervoor zorgen dat professionals in de geestelijke gezondheidszorg zich overweldigd voelen. Daarom is het belangrijk om te leren hoe u AI kunt inzetten voor dagelijkse taken.

In dit geval zouden therapeuten deze modellen moeten gaan gebruiken om tijd te besparen en aandacht te kunnen besteden aan meer cliënten. Het gebruik van meerdere tools voor verschillende taken kan echter leiden tot versnipperde werkstroomen en onnauwkeurige gegevens, waardoor de vertrouwelijke informatie van een patiënt nog meer in gevaar komt.

Daarom is het gebruik van een alles-in-één oplossing zoals ClickUp de beste keuze. Het verwerkt gegevens, maakt aantekeningen, analyseert informatie, biedt inzichten en geeft uw agenda weer op een aanpasbare kalender.

