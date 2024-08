50 beste AI-apps om werkstromen te optimaliseren voor 2024

In de afgelopen twee jaar hebben de meesten van ons de stap gezet van verbazing over wat GPT-3 kon doen en bezorgdheid over wat het betekende voor onze carrière naar het gebruik van Artificial Intelligence (AI) apps om ons leven gemakkelijker te maken. Je hebt waarschijnlijk al enkele van de populairste AI-toepassingen uitgeprobeerd, maar er worden zoveel nieuwe uitgebracht dat het moeilijk is om bij te blijven.

Eén ding is echter duidelijk: AI kan een revolutie teweegbrengen in hoe we werken. Van virtuele assistenten en chatbots voor Taakbeheer en oplossingen voor het aanmaken van content aI-toepassingen worden met de dag beter en zullen blijven bestaan.

Je mist een kunstje als je geen AI-apps gebruikt om productiever te zijn in 2024. Dus, poets je kennis van AI-gestuurde tools met onze round-up van 50 ongelooflijke AI-apps die jou en je teams kunnen helpen om die lijsten met taken op het werk te verpletteren.

De belangrijkste typen AI-apps die vandaag de dag populair zijn

AI kan nu dingen doen die veel verder gaan dan we ooit voor mogelijk hielden. Het is niet langer alleen een hulpmiddel om complexe wiskundige problemen op te lossen of content te bewerken. AI apps zijn nu enorm uitgebreid en divers en breiden zich voortdurend uit naar nieuwe gebieden. Enkele populaire AI-categorieën zijn:

Generatieve AI

Generatieve AI is een type AI-technologie waarmee je nieuwe content kunt genereren, zoals tekst, afbeeldingen, muziek, audio, video en zelfs AI avatars. Deze generatieve modellen kunnen zeer bruikbare en nauwkeurige output leveren met behulp van eenvoudige tekstaanwijzingen. Generatieve AI-tools voor marketeers en makers van content kunnen de tijd en moeite die nodig zijn voor het aanmaken van nieuwe content drastisch verminderen.

Enkele populaire toepassingen van generatieve AI zijn te zien in:

Afbeeldingen genereren : Creëer unieke afbeeldingen en kunstwerken met behulp van op tekst gebaseerde aanwijzingen. Voorbeelden zijn DALL-E, Midjourney, enz.

: Creëer unieke afbeeldingen en kunstwerken met behulp van op tekst gebaseerde aanwijzingen. Voorbeelden zijn DALL-E, Midjourney, enz. Content- of schrijfassistenten : Maak overtuigende kopij voor e-mails, berichten op sociale media en scripts. Voorbeelden zijn ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, enz.

: Maak overtuigende kopij voor e-mails, berichten op sociale media en scripts. Voorbeelden zijn ClickUp Brain, Jasper, Rytr, Copy.ai, Writesonic, Chatsonic, enz. Ontwerp- en beeldassistenten: Genereer ontwerpelementen zoals logo's, lay-outs, mockups en bewerk afbeeldingen. Enkele populaire tools in deze categorie zijn Descript, Facetune, Kraftful en meer

Productiviteit en werkstroom

Een AI app kan ook helpen bij projectplanning, projectmanagement en het automatiseren van workflows, zodat bedrijven hun dagelijkse taken kunnen stroomlijnen. Populaire tools en virtuele assistenten in deze categorie zijn onder andere:

Hulpmiddelen voor projectmanagement : ClickUp Brain, Asana, ClickUp AI, enz.

: ClickUp Brain, Asana, ClickUp AI, enz. Persoonlijke assistenten : Siri, Google Assistant, Alexa, etc.

: Siri, Google Assistant, Alexa, etc. Aantekeningen apps: Fireflies, Supernormal, Botsonic, e.a

Personele chatbots

Met de groeiende populariteit van generatieve AI-tools hebben we de opkomst gezien van verschillende chatgebaseerde AI-oplossingen die voor een breder bereik aan activiteiten kunnen worden gebruikt. Hieronder vallen producten zoals ChatGPT, Bing, Gemini en andere geweldige AI-apps waarmee gebruikers eenvoudige aanwijzingen kunnen geven en kunnen chatten met de AI-assistent. Veel apps kunnen ook content in verschillende talen vertalen naar de taal van de gebruiker.

Deze modellen kunnen ook worden geïmplementeerd voor zakelijk gebruik om grote hoeveelheden gegevens te analyseren en antwoorden te geven op specifieke vragen. Tools in deze categorie zijn onder andere ClickUp Brain, Zapier Chatbots, Growbots en CustomGPT.

**Wat moet je zoeken in AI-apps?

Niet alle AI apps zijn gelijk en het vinden van de juiste app is cruciaal voor het verbeteren van je productiviteit. Houd daarom deze belangrijke overwegingen in gedachten wanneer u uw opties bekijkt:

Ken uw doel: Voordat u AI-apps in uw werkstroom opneemt, moet u uw doelstellingen duidelijk maken. Wat wil je met AI doen? Wil je taken automatiseren, de communicatie verbeteren, de samenwerking stimuleren of iets anders? Kies de apps die het specifieke probleem direct aanpakken

Voordat u AI-apps in uw werkstroom opneemt, moet u uw doelstellingen duidelijk maken. Wat wil je met AI doen? Wil je taken automatiseren, de communicatie verbeteren, de samenwerking stimuleren of iets anders? Kies de apps die het specifieke probleem direct aanpakken Kijk naar integraties: Stel je voor dat je tijdens je drukke werkdag met meerdere losgekoppelde tools moet jongleren. Niet zo leuk, toch? Om dit te voorkomen, zoek je naar apps die soepel integreren met je bestaande ecosysteem, of het nu gaat om projectmanagement platforms, communicatiekanalen of ontwerpsoftware

Stel je voor dat je tijdens je drukke werkdag met meerdere losgekoppelde tools moet jongleren. Niet zo leuk, toch? Om dit te voorkomen, zoek je naar apps die soepel integreren met je bestaande ecosysteem, of het nu gaat om projectmanagement platforms, communicatiekanalen of ontwerpsoftware Gebruiksgemak: Als de nieuwe AI app een steile leercurve heeft, zul je niet direct resultaat zien. Kies in plaats daarvan voor apps met intuïtieve interfaces en gebruiksvriendelijke functies. De door jou gekozen AI-app moet voor alle leden van je team eenvoudig en snel te gebruiken en te leren zijn

Als de nieuwe AI app een steile leercurve heeft, zul je niet direct resultaat zien. Kies in plaats daarvan voor apps met intuïtieve interfaces en gebruiksvriendelijke functies. De door jou gekozen AI-app moet voor alle leden van je team eenvoudig en snel te gebruiken en te leren zijn Veiligheid en privacy van gegevens: Zorg ervoor dat de AI-apps die je gebruikt, vooral voor werk, strikte protocollen voor gegevensbescherming volgen en je informatie beschermen. Een datalek kan desastreus zijn voor je merk

Zorg ervoor dat de AI-apps die je gebruikt, vooral voor werk, strikte protocollen voor gegevensbescherming volgen en je informatie beschermen. Een datalek kan desastreus zijn voor je merk Kwaliteit van de output: Niet alle AI-apps bieden gebruikers nauwkeurige resultaten. Test de nauwkeurigheid van elke AI-app voordat je een voorkeursoplossing kiest en kies op basis van je persoonlijke ervaring

Niet alle AI-apps bieden gebruikers nauwkeurige resultaten. Test de nauwkeurigheid van elke AI-app voordat je een voorkeursoplossing kiest en kies op basis van je persoonlijke ervaring Schaalbaarheid: Je behoeften evolueren, en je AI-apps zouden dat ook moeten doen. Kies apps die zich aanpassen en met je meegroeien, of je nu een startup bent of een groot team leidt

Je behoeften evolueren, en je AI-apps zouden dat ook moeten doen. Kies apps die zich aanpassen en met je meegroeien, of je nu een startup bent of een groot team leidt Prijzen: Waar voor je geld is belangrijk. Houd rekening met je budget en kies een app met een prijsmodel dat past bij je behoeften

De 50 beste AI-apps om te gebruiken in 2024

1. ClickUp ClickUp staat bovenaan onze lijst omdat het het alles-in-één productiviteitsplatform is dat teams helpt bij het plannen, organiseren en samenwerken aan Taken. Maar u kunt uw productiviteit nog verder verhogen met

ClickUp Brein onze virtuele assistent met AI.

Bovendien hebt u met ClickUp overal toegang tot uw werk via de extensie voor Chrome, de desktop-app en de mobiele app voor gebruikers van iOS en Android.

Krijg direct antwoord op al uw vragen over uw werk in ClickUp van ClickUp Brain

De beste functies van ClickUp

Creëer overtuigende content, e-mails, berichten op sociale media en meer met behulp van eenvoudige aanwijzingen

Tekst snel samenvatten of herformuleren en inzichten halen uit stukken content met een lang formulier

Overal in ClickUp contextuele antwoorden krijgen op al uw vragen met betrekking tot uw werk

Werk sneller met door AI gegenereerde updates, stand-ups,AI-notulist voor vergaderingenen meer

Doorbreek taalbarrières en communiceer effectief met een divers team in meerdere talen

Krijg AI-gestuurde suggesties voor websitemockups, afbeeldingen voor sociale media en andere visuele middelen

Stroomlijn uw ontwikkelingsproces met intelligente suggesties voor code en automatisch commentaar

Maak gebruik van AI om waardevolle inzichten te verkrijgen en patronen te identificeren uit uw gegevens binnen ClickUp AI

Toegang tot meer dan 100 rolgebaseerde AI-tools, elk ontworpen om aan de specifieke behoeften van de werkstroom te voldoen

Werk rechtstreeks binnen ClickUp, zodat u niet tussen verschillende platforms hoeft te schakelen

ClickUp beperkingen

De interface is even wennen

De uitgebreide functies kunnen een leercurve betekenen voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/maand per lid van de ClickUp-werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. ChatGPT

Een andere koploper in de lijst van beste AI-apps is ChatGPT, een module van OpenAI die een revolutie teweeg heeft gebracht in de wereld van AI voor gesprekken. Deze veelzijdige AI-app is ontworpen om op een mens lijkende antwoorden te genereren voor gebruikers op basis van eenvoudige tekstprompts en het genereren van natuurlijke taal en kan worden gebruikt voor het aanmaken van content, klantenservice, het genereren van code, assistentie en nog veel meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ChatGPT-prompt-view-1400x889.png De promptweergave van ChatGPT /$$$img/

weergave prompt via *[chatGPT](https://chat.openai.com/auth/login)*

De beste functies vanChatGPT

Gebruik het uitgebreid voor verschillende doeleinden, zoals copywriting, het genereren van ideeën en codering

Krijg onderweg toegang tot ChatGPT door de ChatGPT app voor mobiel te koppelen aan al uw andere apparaten

Krijg bruikbare antwoorden, zelfs op complexe query's

Gebruik het als een framework voor andere apps of chatbots dankzij de cross-platform compatibiliteit en API-flexibiliteit

ChatGPT-limieten

De gratis versie kan vertragingen of glitches vertonen tijdens hoge activiteit

De AI-gegenereerde content is mogelijk niet altijd volledig accuraat

Robotische toon, vooral bij gebruik van het GPT 3.5-model

ChatGPT-prijzen

Gratis versie

Plus : $20/maand

: $20/maand Teams: $25/maand per gebruiker

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

3. Bing (Copiloot)

dashboard en use cases van Copilot via *[bing](https://www.microsoft.com/en-us/bing?ep=278&form=MA13LT&es=31)* Copilot, de AI-assistent van Microsoft, is een extensie van de Bing-zoekmachine. Het integreert kunstmatige intelligentie voor verbeterde zoekmogelijkheden en gebruikerservaringen. Het maakt gebruik van het GPT 4.0-model en kan interactieve, inzichtelijke zoekresultaten bieden en binnen enkele seconden tekst en afbeeldingen genereren. Bing en Copilot zijn afzonderlijk verkrijgbaar voor zowel Android- als iOS-gebruikers.

Bing (Copilot) beste functies

Krijg nauwkeurigere en contextueel relevantere zoekresultaten dankzij de geavanceerde algoritmen van Bing AI

Zoek met behulp van afbeeldingen, gebruikmakend van Bing AI's vermogen om visuele content te analyseren

Ga verder dan traditionele generatieve AI en genereer afbeeldingen, tekst en meer met Bing Co-Pilot

Bing (Copilot) beperkingen

Bing AI heeft mogelijk een kleiner marktaandeel in vergelijking met andere zoekmachines, wat de beschikbaarheid van sommige functies kan beïnvloeden

Ondanks het gebruik van het GPT 4.0-model zijn de resultaten niet zo krachtig en nauwkeurig als bij het GPT 4.0-model van OpenAI

Bing prijzen

Gratis

Bing beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

4.3/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

4. Facetune

Facetune is een krachtige AI-app voor het bewerken van foto's die tot de best verkopende fotografie-apps in de Google Play Store behoort. Je kunt er portretten of andere foto's mee verbeteren en verfijnen met intuïtieve bewerkingstools en andere waardevolle functies. De app is beschikbaar voor zowel Android- als iOS-gebruikers.

Homepage weergave via Facetunen

Facetune beste functies

Verfijn het uiterlijk van uw onderwerp met behulp van geavanceerde AI-algoritmen, zoals het gladstrijken van de huid, het bleken van tanden, het verbeteren van de ogen en nog veel meer

Verbeter foto's voor een professionele look of andere verbeteringen met slimme AI-filters en creatieve effecten

Facetune limieten

Het heeft een steile leercurve, waardoor het overweldigend is voor de meeste gebruikers

Niet de ideale optie om liggende of andere fotoformaten te verfijnen

Prijzen van Pacificune

Gratis abonnement

VIP abonnement beschikbaar op aanvraag

Facetune beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Lensa

Lensa brengt een vleugje AI naar mobiele fotografie met zijn intuïtieve platform. Gebruik het om moeiteloos prachtige foto's vast te leggen en te bewerken. De alles-in-één AI app voor beeldbewerking van Prism Labs gebruikt neurale netwerken, computer vision en deep learning om je te helpen bij het retoucheren van foto's en het maken van portretten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Lensa-interface-1400x557.png Lensa-interface /%img/

lensa-interface via *[_Prisma Labs](https://prisma-ai.com/lensa)*

Lensa AI beste functies

Foto's automatisch verbeteren door instellingen aan te passen voor optimale helderheid, contrast en kleur

Aantrekkelijke achtergrondvervagingseffecten introduceren, portretten een professioneel tintje geven en meer met behulp van AI-aanwijzingen

Lensa AI limieten

Gebruikers die op zoek zijn naar uitgebreide handmatige controle over foto-instellingen kunnen de geautomatiseerde aanpak van Lensa als beperkend ervaren

Lensa AI prijzen

$4 om tot 20 foto's te uploaden voor bewerking

Lensa AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet beschikbaar

6. Alexa

Alexa is een krachtige virtuele assistent van Amazon met AI. Alexa is de perfecte aanvulling voor uw omgeving, of het nu gaat om apparaten die door smart-home worden bestuurd of om andere apps.

stappen om Alexa toe te voegen via *[_Amazon Alexa](https://alexa.amazon.com/)*

De beste functies van Alexa

Bedien al je slimme thuisapparaten, zoals lampen, thermostaten en airconditioners die naadloos synchroniseren met Alexa

Laat Alexa's AI-assistent acties uitvoeren met spraakopdrachten, zoals muziek afspelen, het nieuws voorlezen, realtime verkeersgegevens en meer

Alexa limieten

Hoewel Alexa een uitgebreide bibliotheek met vaardigheden heeft, kunnen sommige gebruikers beperkingen vinden in bepaalde integraties van apps van derden

Werkt het beste met apparaten die Alexa ondersteunen, wat de bruikbaarheid beperkt

Alexa prijzen

Het is gratis met door Alexa ondersteunde apparaten, maar je moet meer dan $1500 betalen om alle door Alexa ondersteunde apparaten te krijgen

Alexa beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

7. Siri

Net als Amazon heeft Siri, de spraakassistent van Apple met AI, een opmerkelijke naam opgebouwd dankzij de mate van personalisatie, contextualisering en gebruiksvriendelijkheid. Sindsdien is het een integraal onderdeel van iOS-apparaten en biedt het spraakgestuurde assistentie voor een breed array aan Taken.

functies van Siri via apple

Zijn beste functies

Taken automatiseren, zoekopdrachten uitvoeren en antwoorden krijgen op specifieke vragen met behulp van verbeterde query's in natuurlijke taal

Werk naadloos met elk Apple-apparaat of ondersteund platform met behulp van Siri's handsfree bediening

De beperkingen van Siri

Siri is primair ontworpen voor Apple-apparaten en is niet beschikbaar voor Android-gebruikers

De prijzen van Siri

Gratis voor Apple-apparaten

Siri beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

8. Socratisch

Moeite met het begrijpen van complexe concepten of hulp nodig bij de voorbereiding op examens? Socratic is uw AI-ondersteunde leerpartner en biedt persoonlijke begeleiding en interactieve uitleg om uw begrip te verbeteren.

uitleg functie via *[_Socratisch](https://socratic.org/)*

De beste functies van Socratic

Stel vragen in natuurlijke taal en ontvang stap voor stap uitleg op maat van uw specifieke behoeften

Krijg toegang tot een uitgebreide bibliotheek met uitleg, diagrammen en oefenproblemen gemaakt door docenten en materiedeskundigen

Socratische limieten

Richt zich voornamelijk op wiskunde, wetenschap en geschiedenis

Ondersteunt open vragen of creatieve vragen in beperkte mate

Socratische prijzen

Gratis abonnement

Pro:begint bij $10/maand per gebruiker

Socratische beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Cleo

Cleo is een AI-app voor gesprekken die je persoonlijke ondersteuning biedt voor je financiële welzijn. Het helpt je bij het bijhouden van je budget, stelt financiële doelen en geeft inzicht in je uitgaven.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Cleo-1400x676.png Cleo AI's chatbot voor persoonlijk financieel beheer /$$$img/

chatbot voor persoonlijk financieel beheer via *[coleo AI](https://web.meetcleo.com/)*

De beste functies van Coleo

Houd financiën en doelen bij om de voortgang te begrijpen en gebruik eenvoudige aanwijzingen om AI-gebaseerde aanbevelingen te krijgen

Maak automatisch een vast bedrag over naar uw spaarrekening met de automatische spaartool

Beheer geld slimmer met een in-app portemonnee die integreert met je spaar account

Cleo limieten

Geen gratis proefversie of gratis versie

Beperkte integraties maken het onhandig voor wie zowel professionele als persoonlijke uitgaven wil bijhouden

Prijzen voor Coleo

Cleo Plus : $5,99/maand

: $5,99/maand Cleo Builder: $14,99/maand

Cleo beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

10. Uper

Een van de beste AI-apps in de ruimte voor geestelijke gezondheidszorg, Youper is de AI-vriend die zonder oordeel luistert en ondersteuning biedt om je stemming te verbeteren. Door middel van boeiende gesprekken en gepersonaliseerde activiteiten helpt het je stress te beheersen, zelfvertrouwen op te bouwen en gezondere omgangsmechanismen te ontwikkelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Youper-1400x727.png Weergave homepage Youper /%img/

chatbot en geestelijke gezondheidszorg tracker via_ youper

Je beste functies

Praat met Youper over alles wat je bezighoudt en ontvang empathische reacties en bemoedigende woorden

Speel spelletjes, voltooi creatieve oefeningen en doe aan mindfulness om je op te beuren en stress te beheersen

Ontvang persoonlijke affirmaties op basis van je stemming en doelen om je zelfvertrouwen en zelfrespect een boost te geven

Bewaak je stemmingspatronen en bijhoud je voortgang naar je doelen op het gebied van emotioneel welzijn

Uiterlijke beperkingen

Gelimiteerd tot op tekst gebaseerde interacties

Niet geschikt voor mensen met ernstige geestelijke gezondheidsproblemen

Gunstige prijsstelling

Gratis abonnement

Premium: $69,99/jaar

Youper beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

11. Otter.ai

Te veel vergaderingen of interviews? Otter.ai dekt je met zijn krachtige AI transcriptie assistent die audio in realtime vastlegt en omzet in een nauwkeurig, doorzoekbaar format voor tekst.

vergaderassistent via_ otter.ai

Otter.ai beste functies

Directe transcripties van elke audio-opname, inclusief vergaderingen, lezingen en interviews

Identificeer automatisch verschillende sprekers in een gesprek voor gemakkelijke referentie

Otter trainen om specifieke termen en jargon te herkennen die relevant zijn voor uw veld

Gemakkelijk door transcripties zoeken, sleutelpunten markeren en bewerken op nauwkeurigheid

Otter.ai limieten

Nauwkeurigheid kan variëren afhankelijk van audiokwaliteit en achtergrondgeluid

Het gratis abonnement heeft beperkte transcriptie minuten en functies

Tter.ai prijzen

Gratis abonnement

Pro abonnement: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business-abonnement: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise-abonnementen: Op aanvraag

Otter.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (172 beoordelingen)

4.2/5 (172 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (80 beoordelingen)

12. Google Assistent

Deze AI-assistent van Google is een harde concurrent voor Siri en Alexa. Van het instellen van alarmen en het voeren van telefoongesprekken tot het afspelen van muziek en het bedienen van je smart home en mobiele apparaten, het is de ideale optie voor mensen die Google smart home-apparaten en smartphones gebruiken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Google-Assistant-1400x609.png Google Assistant's spraak commando /$$$img/

gesproken commando's via *[google](https://assistant.google.com/)*

De beste functies van Google Assistant

Bedien je telefoon en smart home-apparaten met je stem met behulp van eenvoudige commando's

Antwoorden krijgen op je vragen en informatie van het web met Google Search

Maak en beheer takenlijsten, stel herinneringen in en voeg gebeurtenissen toe aan je kalender

Bellen en tekstberichten versturen met spraakopdrachten

Muziek, podcasts en audioboeken afspelen en het afspelen regelen met uw stem

Vertalen tussen talen in real-time

Google Assistant limieten

Werkt alleen met Google Home apparaten en apps

Verstaat je commando's niet altijd perfect, vooral in luidruchtige omgevingen

Google Assistant prijzen

Gratis met Google apparaten

Google Assistant beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

13. Briljant

Brilliant is een interactief online platform dat les geeft in STEM-onderwerpen (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) door middel van boeiende verhalen, simulaties en uitdagingen.

chatbot functie via *[_Mem](https://get.mem.ai/)*

Mem beste functies

Gebruik query's in natuurlijke taal om informatie te vinden uit verschillende bronnen, waaronder wetenschappelijke tijdschriften, nieuwsartikelen en websites

Organiseer uw onderzoek met mappen, tags en aantekeningen

Automatisch citaten genereren in de stijlen MLA, APA en Chicago

Deel je onderzoek met anderen en werk samen aan projecten

Mem limieten

Abonnement vereist voor toegang tot alle functies

Vindt niet altijd de meest relevante informatie

Niet zo uitgebreid als sommige andere onderzoeksdatabases

Mem prijzen

Individueel : $14,99/maand

: $14,99/maand Teams: Aangepaste prijzen

Mem beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

15. Blader door AI

Browse AI is een tool voor webautomatisering waarmee je gegevens van elke website kunt extraheren en bewaken.

Zoekfunctie via naadloze AI_

De beste functies van naadloze AI

Gemakkelijk lead- en prospectinformatie vastleggen met hunAI extensie voor Chrome* Schrijf scripts voor cold calls, e-mails, LinkedIn-berichten, berichten op sociale media en meer met behulp van de generatieve AI-copywriting functie

Werk naadloos met HubSpot, Salesforce, LinkedIn Sales Navigator en andere top-CRM's met behulp van API-integraties

Seamless AI limieten

Vereist technische expertise voor instelling en gebruik

Mogelijk niet geschikt voor alle bedrijven

Prijzen voor naadloze AI

Gratis

Basis: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Naadloze AI beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1200+ beoordelingen)

4.2/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (122 beoordelingen)

17. Lees AI

Read AI is een AI app die je helpt bij het genereren van transcripties, samenvattingen en het afspelen van belangrijke momenten van elke online vergadering.

functie voor samenvattingen van vergaderingen via *[aI lezen](https://www.read.ai/)*

Lees AI's beste functies

Krijg automatisch inzicht in belangrijke momenten van vergaderingen met behulp van AI Highlights

Ontvang samenvattingen, onderwerpen enactie items van de vergadering met behulp van Vergaderaantekeningen

Word een betere communicator en krijg input over spraakverbetering met behulp van AI Assisted Speaker Coach

Lees AI-beperkingen

Voor sommige geavanceerde aanpassingsopties is een betaald abonnement nodig

Het is mogelijk dat niet alle nuances van menselijke spraak perfect worden weergegeven

Lees prijzen AI

Gratis

Pro : $19,75/maand

: $19,75/maand Enterprise : $29,75/maand

: $29,75/maand Enterprise+: $39,75/maand

Lees AI beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: NA

18. Graan

Grain is een AI-aangedreven platform voor het aantekeningen maken en bijhouden van vergaderingen dat inzichten en actie-items vastlegt en u helpt uw tijd te besteden waar dat het belangrijkst is.

Homepage weergave via chatbase_

De beste functies van Chatbase

Maak chatbots in verschillende talen met behulp van een drag-and-drop interface zonder code

Integreer met populaire berichtenplatforms zoals Messenger, WhatsApp en Telegram

Train je chatbot om query's in natuurlijke taal te begrijpen en erop te reageren

Chatbotprestaties en betrokkenheid bijhouden

Chatbase limieten

Geavanceerde NLP functies en integraties vereisen een betaald abonnement

Kan enige technische expertise vereisen voor complexe chatbot ontwerpen

Chatbase prijzen

Gratis

Hobby : $19/maand

: $19/maand Standaard : $99/maand

: $99/maand Unlimited: $399/maand

Keuringen en beoordelingen van chatbases

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.3/5 (70 beoordelingen)

21. Beschrijving

Descript is een alles-in-één audio- en videobewerkingsprogramma met krachtige AI-functies voor transcriptie, bewerking en samenwerking.

AI-gestuurde editor via Descript

Beschrijf beste functies

Automatisch transcriberen van audio- en video-opnamen met hoge nauwkeurigheid met behulp van AI-aangedreven transcriptie

Gemakkelijk voice-overs en schermafbeeldingen opnemen

Audio en video bewerken met intuïtieve tools en effecten

Deel projecten met anderen en werk samen in realtime

Podcasts maken en publiceren met de ingebouwde tools van Descript

Descript beperkingen

Voor geavanceerde functies en integraties is een betaald abonnement nodig

Mogelijk niet geschikt voor complexe video bewerking projecten

Prijzen

Gratis

Maker : $15/maand

: $15/maand Pro: $30/maand

Beschrijving beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (344 beoordelingen)

4.5/5 (344 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (164 beoordelingen)

22. HeyGen

HeyGen is een AI-gestuurd platform voor het aanmaken van video's en stemmen waarmee je krachtige AI-gegenereerde avatars en stemmen kunt maken.

Video editor via HeyGen

HeyGen beste functies

Genereer innovatieve AI-video's voor training, productmarketing, sociale media en meer

Schaal het aanmaken van video content met behulp van de intuïtieve interface van de tool

Vertaal je gemaakte video's automatisch in meerdere talen

HeyGen limieten

Hoewel HeyGen uitblinkt in het genereren van content, kan het nodig zijn dat gebruikers de output moeten beoordelen en verfijnen om originaliteit en afstemming op specifieke vereisten te garanderen

HeyGen prijzen

Gratis

Maker : $29/maand

: $29/maand Business: $89/maand

HeyGen beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (41 beoordelingen)

23. Kopiëren.ai

Copy.ai is een bekend platform voor AI-gegenereerde kopij en content en biedt een probleemloze optie om boeiende en aantrekkelijke zakelijke content te genereren.

maker van vergaderingsaantekeningen via *[_Supernormaal](https://supernormal.com/)*

Supernormale functies

Automatiseer repetitieve taken voor het maken van aantekeningen, bespaar tijd en laat teams zich concentreren op specifieke items

Verbeter teamworkflows en samenwerking met behulp van een AI-gebaseerde activiteiten-tracker, wat naadloze communicatie en voortgang van projecten bevordert

Supernormale limieten

Beperkte functies voor gratis abonnement

Aantekeningen van vergaderingen zijn mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van achtergrondgeluiden en begrip van de app

Supernormale prijzen

Gratis

Pro : $18/maand

: $18/maand Business: $29/maand

Supernormale beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (16 beoordelingen)

4.4/5 (16 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

25. CustomGPT

CustomGPT is een platform waarmee je binnen enkele minuten een aangepaste chatbot voor GPT kunt bouwen. Het kan helpen bij het automatiseren van terugkerende taken, het beantwoorden van query's van klanten en het uitvoeren van andere taken die menselijk personeel kunnen vrijmaken.

AI Chatbot via persoonlijke AI_

De beste functies van Persoonlijke AI

Free uw tijd met AI-ontworpen teksten en e-mails

Creëer je eigen AI-assistent en train hem op jouw gegevens en berichten, waarbij jij de toegang regelt

Beperkingen van persoonlijke AI

Hoge prijs en steile leercurve

Prijzen voor persoonlijke AI

Premium: $40/maand voor persoonlijk of professioneel gebruik

$40/maand voor persoonlijk of professioneel gebruik Elevate: Aangepaste prijzen voor zakelijk gebruik

Personal AI beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

28. Growbots

Growbots is een alles-in-één AI-tool voor het automatiseren van outbound sales, waaronder prospectie, outreach en zelfs Nog-te-doen outbound via Concierge.

AI-gestuurde automatisering via Cody

De beste functies van Cody

Train de chatbot op je eigen gegevens enkennisbank zodat hij contextuele antwoorden kan geven op al uw vragen en u tijd kan besparen

Wees zeker van de authenticiteit van de gegenereerde uitvoer met de meegeleverde citaten

Cody limieten

Klanten rapporteren de behoefte aan follow-up en trage actie op serviceverzoeken

Cody prijzen

Basic : $29/maand

: $29/maand Premium : $99/maand

: $99/maand Geavanceerd: $249/maand

Cody beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: NA

30. Zapier Chatbots

Zapier, een automatiseringstool die meerdere apps en diensten met elkaar verbindt, heeft ook een chatbot. Met deze tool kun je verschillende applicaties, waaronder chatbots, met elkaar verbinden om naadloze workflows te creëren.

Workflow automatisering en NLP functies via klaude_

De beste functies van Claude

Genereer tekst en krijg nauwkeurige antwoorden op uw vragen in een gebruikersvriendelijke interface

Geavanceerde AI-modellen bouwen met de nadruk op begrip op menselijk niveau

De limieten van Claude

Gezien de geavanceerde aard van Anthropic's tools, kunnen gebruikers te maken krijgen met een leercurve, vooral als ze nieuw zijn in ethische AI-ontwikkeling

De dataset is bijgewerkt tot 2022 en kan dus geen nauwkeurige antwoorden geven over recentere gebeurtenissen

Claude prijzen

Claude onmiddellijk : $0,80 per miljoen tokens

: $0,80 per miljoen tokens Claude 2.0: $8.00 per miljoen tokens

Claude beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (120 beoordelingen)

4.7/5 (120 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

32. Luchtpisser

Airparser is een GPT-gestuurd gegevensextractieprogramma dat gegevens uit PDF's, e-mails, HTML pagina's, websites en andere documenten haalt en deze in realtime naar elke app exporteert.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Airparser-1400x706.png De functies voor gegevensextractie van Airparser /$$$img

functies voor gegevensextractie via *[luchtverzamelaar](https://airparser.com/)*

De beste functies van Airparser

Gebruik precisie gegevensextractie om gegevens nauwkeurig uit verschillende documenten en bronnen te extraheren en te parsen

Maak gebruik van aanpasbare parsingregels om u aan te passen aan verschillende documentstructuren en formats

Toegang tot de geëxtraheerde gegevens in uw favoriete toepassingen omdat de tool integreert met Google Spreadsheets, Zapier, enz.

Limieten van Airparser

Hoewel zeer aanpasbaar, kan de instelling van parsingregels een initiële configuratie vereisen op basis van specifieke documenttypes, wat een ingewikkeld proces is

Prijzen van Airparser

Starter : $39/maand

: $39/maand Groei : $59/maand

: $59/maand Business : $179/maand

: $179/maand Premium: $249/maand

Airparser beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

33. Botsonic

Botsonic is een intuïtieve robotassistent die kan worden gebruikt om veelzijdige ondersteuningsbots te bouwen met behulp van Open AI's ChatGPT-framework. Het wordt getraind op uw gegevens om query's op te lossen met betrekking tot klantenservice en meer.

de AI-gestuurde chatbot wordt getraind voor klantinteracties via *[_Botsonic](https://writesonic.com/botsonic)*

Botsonic beste functies

Gebruikt NLP-gebaseerde algoritmen om query's van gebruikers te begrijpen en erop te reageren met een hoge mate van nauwkeurigheid

Botsonic chatbots inzetten op verschillende kanalen, zoals Slack, Telegram en WhatsApp, om de toegankelijkheid voor gebruikers te verbeteren

Botsonic limieten

Extreem complexe use cases kunnen extra fine-tuning en maatwerk vereisen, waardoor de tijdlijnen voor ontwikkeling mogelijk langer worden

Botsonic prijzen

Gratis

Plus : $20/maand

: $20/maand Business: $49/maand

Botsonic beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (33 beoordelingen)

4.8/5 (33 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (11 beoordelingen)

34. Dante AI

Dante AI is een platform voor het bouwen van aangepaste AI-chatbots op basis van uw gegevens.

chatbot maker met aangepaste integraties via *[_Dante AI](https://www.dante-ai.com/)*

De beste functies van Dante AI

Integreer de tool met 5000+ apps om bestaande werkstromen efficiënter te maken

Verhoog de productiviteit door AI te gebruiken om gegevens en tekst te analyseren, kopij te maken, code te debuggen, het sentiment in sociale media bij te houden en meer

Dante AI limieten

Het is mogelijk dat gebruikers de door AI gegenereerde antwoorden de eerste paar Instances moeten bekijken en aanpassen aan hun specifieke merk of persoonlijke schrijfstijl

Prijzen voor Dante AI

Gratis

Invoer : $9/maand

: $9/maand Premium : $99/maand

: $99/maand Professioneel : $199/maand

: $199/maand Business: $399/maand

Dante AI beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

35. Schrijftonic

Writesonic, een ander AI-platform voor het aanmaken van content, helpt je om elk formulier van content 10x sneller te creëren. Het kan worden gebruikt voor het aanmaken van content, bewerking, het publiceren van SEO-geoptimaliseerde artikelen, blogs, advertenties, landingspagina's, eCommerce productbeschrijvingen, social media posts en nog veel meer.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Writesonic-1400x694.png Writesonic's AI-functie voor het schrijven van blogs /$$$img/

AI functie voor het schrijven van blogs via Writesonic

De beste functies van Writesonic

Gebruik de AI copywriting functies om overtuigende en boeiende teksten te genereren voor marketing, sociale media en andere content behoeften

Maak zoekmachine-geoptimaliseerde teksten voor landingspagina's in 25+ talen om conversies te verbeteren

De limieten van Writesonic

Hoewel AI-gegenereerde content efficiënt is, moet deze door de gebruiker worden beoordeeld en verfijnd voor specifieke nuances en context

Writesonic prijzen

Gratis

Klein Team : $19/maand

: $19/maand Enterprise : Begint bij $500/maand

: Begint bij $500/maand Freelancer: $20/maand

Writesonic beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

36. Chatsonic

Chatsonic is een alternatief voor de app ChatGPT voor het aanmaken van content en heeft geavanceerde functies zoals zoekintegratie, chatten met PDF, AI-afbeelding genereren en andere opties waarmee je efficiënter content kunt aanmaken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Chatsonic-1400x704.png Chatsonic AI-functies voor het aanmaken van content /$$$img/

functies voor het aanmaken van content viaAI *[catsonic](https://writesonic.com/chat)*

Chatsonic beste functies

Analyseer markttrends, schrijf advertenties en bewerk kopieën met behulp van geavanceerde marketinggerichte AI-aanwijzingen

Onderzoek en verzamel gegevens van al uw verbonden apps samen met Google om zinvolle inzichten af te leiden

Chatsonic limieten

Sommige content aanmaken en schrijven kan onjuist zijn en contextueel begrip kan ontbreken

Chatsonic prijzen

Gratis

Chatsonic beoordelingen en recensies

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: NA

37. AssemblageAI

AssemblyAI is een hulpmiddel voor automatische spraakherkenning (ACR) dat gebruik maakt van geavanceerde AI-algoritmen om gesproken taal om te zetten in nauwkeurige en bruikbare tekst.

aCR transcriptietool via *[_BouwAI](https://www.assemblyai.com/)*

Beste functies van AssemblyAI

Gebruik het voor uw real-time transcriptie- en samenvattingsbehoeften, het stroomlijnen van workflows die directe toegang tot gesproken content en een hoge nauwkeurigheid vereisen

Bouw uw eigen spraakgebaseerde AI-producten door te integreren met Assembly AI's API

AssemblyAI limieten

Hoewel nauwkeurig, kunnen de prestaties van AssemblyAI variëren met bepaalde accenten, waardoor af en toe handmatige controle nodig is voor nauwkeurigheid

Prijzen van assemblyAI

Spraak-naar-tekst : $0,37/uur

: $0,37/uur Reële transcriptie : $0,47/uur

: $0,47/uur Audio-inlichtingen en LeMUR:Prijs per token

Beoordelingen en beoordelingen van AssemblageAI

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: NA

38. Tijdig

Timely is een AI-tool voor tijdsregistratie waarmee je tijd kunt bijhouden voor meerdere projecten. De desktop- en mobiele app kan vergaderingen, taken, projecten en meer bijhouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Timely-1400x768.png Timely's stopwatch /$$$img/

tijdregistratiesysteem met weergave van meerdere projecten via *[tijdig](https://timelyapp.com/)*

Tijdig beste functies

Automatiseer tijdsregistratie voor meerdere projecten en Taken

Budget en andere statistieken met betrekking tot uw projecten bewaken

Geavanceerde rapportage gebruiken metprojectvoorspelling en analyses om u te helpen uw projecten efficiënt te plannen

Tijdelijke limieten

De functies voor facturering moeten mogelijk worden verbeterd

Er kunnen haperingen optreden als u meerdere projecten tegelijk bijhoudt

Tijdelijke prijzen

Starter : $11/maand

: $11/maand Premium : $20/maand

: $20/maand Unlimited: $28/maand

Tijdige beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (350+ beoordelingen)

4.8/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

39. Supersterk

Superpowered is nog een AI-notificatie app in de lijst, maar met een twist. Er doen geen bots mee aan je video- of telefoongesprekken. Geen opnames. Het doet wat het moet doen: goede aantekeningen maken!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Superpowered-1400x825.png Superpowered's AI-functie voor het maken van aantekeningen /%img/

AI functie voor aantekeningen maken via Superpowered

Superpowered beste functies

Aantekeningen automatisch onderverdelen in 'samenvatting' en 'actie items'

Gebruik AI sjablonen om u te helpen bij effectieve vergaderingen voor 1-1 verkoopgesprekken, interviews en meer

Superpowered limieten

Omdat er geen bots zijn, moet je Superpowered expliciet toestemming geven om deel te nemen aan vergaderingen

Prijzen voor Superpowered

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : $36/maand

: $36/maand Pro: $108/maand

Superieure beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

40. Jasper

Jasper is een krachtige AI-tool voor het aanmaken van content die marketingteams helpt hun processen te optimaliseren en te versnellen.

Verkoopbot via Relevantie AI

De beste functies van Relevance AI

Bouw een AI-personeelsbestand dat zich richt op specifieke businessgebieden en taken uitvoert die vergelijkbaar zijn met menselijke werknemers

Integreer de app met LLM providers zoals OpenAI, Google, Meta en Anthropic voor gestroomlijnde processen

Relevance AI limieten

Gebruikers moeten mogelijk rekening houden met een initiële trainingsperiode wanneer het platform zich aanpast aan specifieke voorkeuren en gedrag van gebruikers

Prijzen voor Relevance AI

Gratis

Teams : $199/maand

: $199/maand Business : $599/maand

: $599/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Relevantie AI beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

42. Opmerkingen

TalkNotes, een uitblinker in de ruimte voor spraaktranscriptie en aantekeningen maken, is gericht op het proces te stroomlijnen van het vastleggen en gebruiken van gesproken informatie. Het maakt gebruik van een AI-gestuurd platform voor natuurlijke taalverwerking om gesproken woorden om te zetten in bruikbare, georganiseerde aantekeningen.

AI functie voor aantekeningen maken via TalkNotes

De beste functies van TalkNotes

Audio omzetten in tekst met behulp van zeer nauwkeurige AI-luistertools die zijn getraind om nauwkeurige en foutloze transcripties te leveren

Organiseer en categoriseer je transcripties, zodat teams gemakkelijker toegang hebben tot belangrijke informatie

De limieten van TalkNotes

Gebruikers kunnen variaties in nauwkeurigheid ervaren in de aanwezigheid van veel achtergrondgeluid, waardoor optimale opnamevoorwaarden moeten worden overwogen

TalkNotes prijzen

Plus: $11,97/maand

Pro: $49/maand

TalkNotes beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

43. Sprong AI

Leap AI helpt je bij het ontwerpen van werkstromen zonder dat je code hoeft te schrijven. Je kunt het intuïtieve dashboard gebruiken om acties te selecteren en ze direct uit te voeren.

functie voor het samenvatten van vergaderingen via *[klinker](https://www.vowel.com/)*

De beste functies van klinkers

Gebruikmaken van AI voor real-time transcriptie tijdens vergaderingen, waardoor de toegankelijkheid wordt verbeterd en beoordelingen na vergaderingen worden vereenvoudigd

Gebruik geavanceerde analysefuncties om u te helpen de effectiviteit van vergaderingen te verbeteren, met inbegrip van inzichten zoals vergaderdeelname, mate van betrokkenheid en andere inzichten

Beperkingen van klinkers

Gebruikers in gebieden met inconsistente internetverbindingen kunnen onderbrekingen ervaren in realtime functies, waardoor rekening moet worden gehouden met optimale voorwaarden voor gebruik

Klinkerprijzen

Gratis

Business: $19.99/maand

Klinkerbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.6/5 (188 beoordelingen)

4.6/5 (188 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

46. SemblyAI

SemblyAI is een alles-in-één AI-teamassistent die je kan helpen aantekeningen te maken, inzichten te genereren en vergaderingen te transcriberen om te zorgen voor optimale en resultaatgerichte vergaderingen.

AI-luisterfunctie via Kraftvol

Kraftful beste functies

Houd feedback en klachten van klanten bij met behulp van kwalitatieve AI-analyse, aangepaste enquêtes en functies om te luisteren

Zet inzichten van gebruikers automatisch om in user stories voor uw projectmanagement workflows

Kraftful limieten

Vereist duidelijke en beknopte input voor optimale resultaten

Beperkte functies met het gratis abonnement

Kraftful prijzen

Gratis

Pro: $15/maand

Krachtige beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

48. Synthese

Synthesis biedt een AI-app om synthetische gegevens te genereren, die helpen bij het trainen van modellen voor machinaal leren en kunnen worden gebruikt als testgegevens voor nieuwe producten. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in medisch onderzoek om AI te trainen om ziektepatronen te identificeren en in financiële modellen om de impact in te schatten van gebeurtenissen zoals een grootschalige verstoring in de wereldwijde toeleveringsketen.

functies voor het overschrijven en aantekeningen maken van vergaderingen via Fireflies.ai *[vuurvliegen.ai](https://fireflies.ai/)*

De beste functies van Fireflies.ai

Automatisch audio- en video transcripties voor elke vergadering vastleggen en samenvatten

Gebruik maken van geavanceerde Notetaker functies die zelfs stem nuances begrijpen om te bepalen wie wat heeft gezegd in een vergadering

Deel aantekeningen van vergaderingen naar andere toepassingen zoals Slack,

Fireflies.ai limieten

Integraties met CRM en andere tools kunnen soms niet synchroon lopen

Omdat het automatisch elke vergadering in je kalender bijwoont en transcribeert, kan dit problemen geven met privacy, waardoor je het handmatig moet pauzeren voor geselecteerde vergaderingen

Fireflies.ai prijzen

Gratis

Pro : $18/maand

: $18/maand Business : $29/maand per zetel

: $29/maand per zetel Enterprise: $39/maand per zetel

Beoordelingen en beoordelingen van Fireflies.ai

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

50. Flowise

Flowise is een open source low-code LLM app builder waarmee ontwikkelaars AI chatbots en LLM orkestratie workflows kunnen bouwen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Flowise-1400x697.png Flowise LLM workflow-bouwer /$$img/

lLM workflow-bouwer via *[_Flowise](https://flowiseai.com/)*

De beste functies van de flowise

Maak gebruik van open AI-assistenten, aangepaste bots en machine learning om taken en workflows te automatiseren

Snel LLM chatbots bouwen zonder code nodig te hebben

Integreer AI-chatassistenten in uw toepassingen met behulp van API, SDK en embedded chatopties

Gebruik geavanceerde orkestratie om LLM's te verbinden met geheugen, gegevensladers, cache, moderatie en andere apps

Flowise beperkingen

Gebruikers moeten LLM's en andere workflows mogelijk op juistheid controleren omdat ze onnauwkeurig kunnen zijn, afhankelijk van de context en de gebruikte gegevens

Flowise prijzen

Gratis

Flowise beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: NA

Versterk uw productiviteit met behulp van kunstmatige intelligentie

We hebben 50 van de beste AI-apps met talloze mogelijkheden bekeken, maar er is nog veel meer te doen. Van het maken van content tot het beheren van workflows en het ontdekken van verborgen inzichten uit je gegevens AI-platforms voor ontwikkelaars , marketeers en projectmanagers zorgen voor een revolutie in ons werk.

Naarmate AI beter wordt, zal het ook steeds meer gebruikt worden voor nieuwe toepassingen. Maar je kunt nu al veel AI-apps gebruiken om je doelen sneller te bereiken. Dus experimenteer, verken en vind de beste AI apps voor jouw specifieke use cases.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp AI Tools voor marketingteams Schrijf een voorbeeld van een casestudy /$$$img/

ClickUp's tekstgenerator AI assistent in actie

Als u tijd besparen en moeite in het dagelijkse werk, zult u genieten van ClickUp Brein . Dit is een van de beste AI-apps om workflows te automatiseren en productiviteit te optimaliseren, zodat jij je kunt richten op wat belangrijk is. Meld je aan voor een gratis proefversie van ClickUp vandaag.