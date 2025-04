Organisatorische stress: Soorten, symptomen en hoe ermee omgaan

Als je op deze blogpost hebt geklikt, voel je je waarschijnlijk gestrest.

feitencheck: 83% van de werknemers in de VS zegt dagelijks last te hebben van werkgerelateerde stress. Dit heeft een overheersend effect op productiviteit, creativiteit en persoonlijke relaties.

Met de onstabiele arbeidsmarkt, veeleisende nieuwe rollen en remote/hybride werkmodellen zijn er tegenwoordig te veel factoren die het werk beïnvloeden. En al deze factoren kunnen leiden tot organisatorische stress.

In deze blogpost bieden we een uitgebreide inleiding over organisatiestress. We bespreken hoe u stress op uw werk kunt diagnosticeren, begrijpen en verminderen.

⏰ 60-seconden samenvatting

Organisatorische stress is de fysieke, emotionele en mentale belasting die werknemers ondervinden door de eisen die hun baan stelt.

Dit kan zich uiten in de vorm van vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, onvermogen om te slapen en andere lichamelijke kwalen, zoals hoofdpijn, rugpijn, problemen met de spijsvertering, enz.

Soorten stress

Werklast stress

Rol stress

Loopbaanontwikkeling stress

Veranderingsstress

Interpersoonlijke stress

Economische stress

De impact van stress

Studies hebben herhaaldelijk aangetoond dat organisatorische stress een zware impact heeft op de fysieke en mentale gezondheid van elk individu.

Lage productiviteit

Absenteïsme

Hoog personeelsverloop

Stijgende kosten voor gezondheidszorg

Reputatieverlies

Beheersingsstrategieën en stressmanagement in de organisatie

Omgaan met stress vereist een strategische aanpak en robuuste hulpmiddelen, waaronder:

Efficiënt Taakbeheer

Doordacht tijdmanagement

Redelijk beheer van werklast

Duidelijke prioriteiten

Transparante communicatie

Een grondig, holistisch en organisatiebreed stressbeperkend initiatief

## **Wat is organisatiestress?

Organisatorische stress of stress op de werkplek verwijst naar de fysieke, emotionele en mentale druk die mensen ervaren door de eisen die hun baan stelt. Dit kan het gevolg zijn van:

Rollen : Een mismatch tussen de capaciteiten van een individu en de rol die hem is toegewezen binnen de organisatie

: Een mismatch tussen de capaciteiten van een individu en de rol die hem is toegewezen binnen de organisatie Verantwoordelijkheden : Onredelijke verwachtingen en overweldigende verantwoordelijkheden die werknemers het gevoel geven dat ze gedoemd zijn om te falen

: Onredelijke verwachtingen en overweldigende verantwoordelijkheden die werknemers het gevoel geven dat ze gedoemd zijn om te falen Omgeving: Culturele en interpersoonlijke aspecten die bijdragen aan het werk

In de volgende paragraaf gaan we dieper in op enkele van deze oorzaken.

Soorten organisatorische stress

Organisatorische stress is iets dat we niet met brede penseelstreken kunnen schilderen. Alles kan stressvol zijn, van een plotseling geplande vergadering, een opvliegende manager tot een stagnerende carrière.

Maar een paar Instances van hoge activiteit leiden meestal niet tot stress. Organisatorische stress is vaak het resultaat van fysieke, emotionele of mentale spanning over een langere periode. Om het hele scala te begrijpen, laten we eens kijken naar een paar soorten stress op het werk.

Werklast stress

Als er altijd te veel te doen is (of te complexe taken), strakke deadlines of monotoon werk dat geen creativiteit opwekt, ontstaat er werklaststress.

Als je Teams bijvoorbeeld gedurende langere periodes aan meerdere projecten met een hoge prioriteit tegelijk werken, kunnen ze zich overweldigd en overwerkt voelen, wat tot stress leidt.

Rol stress

Als er sprake is van ambiguïteit, conflicten of overbelasting in de verantwoordelijkheden, zullen de leden van het team waarschijnlijk rolstress ervaren.

Bijvoorbeeld, van een medewerker van de klantenservice verwachten dat hij technische query's afhandelt zonder adequate training/bijscholing kan leiden tot verwarring, slechte prestaties en frustratie.

Stress bij loopbaanontwikkeling

Loopbaanstress komt voort uit bezorgdheid over professionele groei en veiligheid. Beperkte mogelijkheden voor promoties, interne overplaatsingen, bijscholing of groei kunnen stressvol zijn voor werknemers. De snelle groei van technologie en AI draagt ook bij aan de angst voor veroudering.

Veranderingsstress

Verandering is onvermijdelijk. De stress die daarmee gepaard gaat vaak ook. Elke organisatie heeft te maken met nieuwe systemen, technologie, leiderschap, strategie, enz. De druk om je aan te passen aan deze veranderingen leidt vaak tot stress.

Interpersoonlijke stress

Een organisatie is een groep mensen die harmonieus met elkaar moeten werken. Wanneer er disharmonie is in de vorm van conflicten, miscommunicatie, negatieve interacties of verbroken samenwerking, ontstaat er interpersoonlijke stress.

Economische stress

Economische stress ontstaat door financiële onzekerheden binnen de organisatie, zoals baanonzekerheid, lage lonen of onvoldoende middelen. Het meest voorkomende voorbeeld is wanneer een organisatie ontslagen aankondigt. Het kan echter ook optreden wanneer de markten instabiel zijn of wanneer de uitgaven van een individu stijgen (zoals wanneer ze een kind krijgen of een huis kopen).

Bij het begrijpen van stress is het belangrijk om aan te tonen dat verschillende schijnbaar ongerelateerde factoren kunnen bijdragen aan overbelasting.

Bijvoorbeeld, het niet volgen van gezondheids- en veiligheidsprotocollen kan ervoor zorgen dat iemand zich zorgen maakt over zijn veiligheid, wat leidt tot stress.

Ongemelde of onopgeloste seksuele intimidatie kan een grote stressfactor zijn. Hier zijn enkele van de meest voorkomende oorzaken van organisatorische stress.

De oorzaken van organisatiestress

Toen we het hadden over soorten stress, hebben we een aantal situaties onderzocht die tot organisatiestress leiden. Hoewel een zware werklast of een plotseling ontslag een trigger kan zijn, is de fundamentele oorzaak meer systemisch, zoals:

Imperfecte organisatieplanning: Elke organisatie die geen duidelijk en aanpasbaar abonnement heeft, is een broedplaats van stress voor alle werknemers. Veel voorkomende problemen zijn onder andere het beloven van onredelijke tijdlijnen aan de client, onvoldoende aanwerving/personeel, het ontbreken van een robuust compensatieplan of het ontbreken van empathische diversiteitsinitiatieven.

Gebrek aan welzijnsinitiatieven voor werknemers: Om werkgerelateerde stress te beheersen, heb je programma's nodig om werknemers te helpen hun spanningen te identificeren en te beheersen. Dit kan een hulplijn zijn voor problemen met de geestelijke gezondheid, mogelijkheden voor rouwverlof, niet-oordelend leiderschap, enz. Het ontbreken van dergelijke programma's verergert de stress op het werk.

De werknemer belasten: Organisaties die hun werknemers meer macht willen geven, belasten hen onbedoeld ook met hun eigen stressmanagement.

Als het kantoor bijvoorbeeld niet toegankelijk is voor gehandicapte teamleden, wordt het de verantwoordelijkheid van de werknemer om ondersteuning te vragen. Dit kan fysiek en emotioneel belastend zijn.

Onsympathieke communicatie: Een organisatie wordt bepaald door hoe ze met haar mensen communiceert, vooral als het slecht nieuws is. Wanneer er gecommuniceerd wordt zonder empathie, duidelijkheid of medeleven, kan elke boodschap leiden tot verwarring en uiteindelijk stress.

Gebrek aan grenzen: Snelgroeiende organisaties, vooral start-ups, verwachten dat werknemers lange uren werken. Providers van essentiële diensten zoals verpleegkundigen en artsen doen vaak nog overuren. Dit kan van invloed zijn op de balans tussen werk en privé en op het persoonlijke leven, wat uiteindelijk kan leiden tot chronische stress.

Ineffectief leiderschap: Werknemers kijken naar hun managers voor begeleiding en richting. Soms kunnen de managers individueel goed presteren, maar zijn ze niet getraind in het leiden van een team. Het resultaat is dat ondoeltreffende leiders kunnen leiden tot verwarde teams die alles proberen uit te zoeken, wat veel stress veroorzaakt.

Wat het type of de oorzaak van de organisatorische stress ook is, de eerste stap in het overwinnen ervan is het begrijpen van de symptomen en de echte impact. Laten we eens kijken.

Symptomen van organisatiestress

Net als bij een lichamelijke ziekte, moet ook stress grondig gediagnosticeerd worden. In sommige gevallen moet je een arts raadplegen. Vaak kun je de symptomen ook zelf zien.

Hier zijn enkele van de vaak waargenomen symptomen van organisatorische stress.

Vermoeidheid: Werknemers die last hebben van organisatiestress voelen zich fysiek en mentaal uitgeput, niet in verhouding tot de inspanning die ze hebben geleverd. Aanhoudende vermoeidheid verlaagt het energieniveau, waardoor het voor hen een uitdaging wordt om productief en gefocust te blijven.

Prikkelbaarheid: Stress kan ervoor zorgen dat werknemers snel geïrriteerd of gefrustreerd raken, zelfs door kleine ongemakken. Je zou kunnen opmerken dat iemand die altijd aardig gevonden werd, opeens ongevraagd naar mensen snauwt of vervelende e-mails verstuurt.

Gebrek aan betrokkenheid: Gestresste mensen benaderen werk vaak cynisch. Ze zijn niet enthousiast over nieuwe initiatieven of ideeën. Ze kunnen zich ook terugtrekken uit organisatorische activiteiten zoals bedrijfsuitjes of andere gebeurtenissen.

Concentratieproblemen: Een ander veel voorkomend symptoom van stress is cognitieve achteruitgang, waaronder het onvermogen om zich te concentreren of informatie effectief te verwerken. Werknemers kunnen moeite hebben om prioriteiten te stellen bij taken, beslissingen te nemen of essentiële details te onthouden.

Onvermogen om te slapen: Werknemers die stress ervaren, hebben vaak moeite om in slaap te vallen of te blijven slapen, omdat hun gedachten bezig blijven met werkgerelateerde zaken. Dit gebrek aan herstellende slaap resulteert in verdere vermoeidheid, prikkelbaarheid en een verminderd mentaal vermogen om met uitdagingen op het werk om te gaan.

Lichamelijke gezondheidsproblemen: In gevorderde gevallen kan chronische stress zich fysiek manifesteren in de vorm van hoofdpijn, hoge bloeddruk, spierspanning of spijsverteringsproblemen. Als je pijn in je onderrug hebt en je nieuwe ergonomische stoel heeft niet geholpen, overweeg dan om een arts te raadplegen over stress.

Dit zijn symptomen op individueel niveau. Als je denkt dat dit persoonlijk is en alleen gevolgen heeft voor de werknemer, dan heb je het helemaal mis.

De invloed van organisatorische stress

Organisatorische stress werpt een lange schaduw op problemen die rechtstreeks van invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijke gevolgen hieronder.

Lage productiviteit

"Hogere stressscores werden significant geassocieerd met lagere productiviteitsscores" schrijven de auteurs van een recente studie . Ze ontdekten dat dit geldt voor alle rassen, geslachten, relaties en opleidingsniveaus. In wezen maakt stress jou en je werknemers minder productief.

Ziekteverzuim

Het Amerikaanse Instituut voor Stress schat dat een miljoen werknemers afwezig zijn elke dag afwezig als gevolg van stress. Zelfs als werknemers aan het werk zijn, denken ze meer dan vijf uur per week aan stressfactoren.

Personeelsverloop 40% van personeelsverloop in het Verenigd Koninkrijk is te wijten aan stress. 95% van de HR-managers erkent dit - 46% noemt het als reden voor het vertrek van de helft van hun werknemers. De kosten voor het aannemen, trainen en inwerken van teamleden ter vervanging van de vertrokken medewerkers kunnen oplopen tot miljoenen dollars.

Gezondheidszorgkosten

Beroepsstress kost de VS $190 miljard aan gezondheidszorg per jaar. De prevalentie van stressgerelateerde problemen zoals depressie, angst, aantasting van het immuunsysteem, spijsverteringsproblemen, enz. verhoogt de verzekeringspremies, naast het verlies aan productiviteit door ziekteverlof of ziekenhuisopname.

Op een ander niveau versterkt stress ook de impact van slecht gedrag.

Instance zou roken, alcoholmisbruik, overeten, het gebruik van geneesmiddelen zonder recept, enz. kunnen toenemen, wat weer een golf van gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Uitbreiding van de impact

Stress is niet besmettelijk. Of toch wel? Eén gestresste werknemer kan een vijandige of geïrriteerde sfeer creëren binnen zijn team. Als het een manager is, kan zijn stress overslaan op die van zijn team. Na verloop van tijd stapelt de organisatiecultuur zich op tot een cultuur van stress en burn-out.

Reputatieverlies

Als een organisatie een vijandige of stressvolle omgeving is, zal het nieuws zich verspreiden. Via netwerken als LinkedIn, Reddit en beoordelingssites van organisaties zullen potentiële investeerders, werknemers en klanten op de hoogte zijn van de stress die uw teams ervaren. Dit kan immense langetermijngevolgen hebben.

Als je nog steeds niet overtuigd bent, hier zijn er een paar burnout-statistieken om een compleet beeld te schetsen.

Hulpverleningsstrategieën en stressmanagement

De beste manier om stress te verminderen is voor organisaties om systemen te bouwen die ontworpen zijn om stress in de eerste plaats te vermijden.

Breng duidelijkheid en zichtbaarheid met efficiënt Taakbeheer

Als een werknemer niet weet welk werk hij heeft en wanneer, zal hij zich waarschijnlijk verward voelen. Dit betekent dat ze elke dag komen opdagen en wachten tot de manager instructies geeft. Bovendien, zonder zichtbaarheid in zelfs kortetermijndoelen en -taken, is elke vorm van planning onmogelijk.

Voor angst op de werkplek verminderen en het verminderen van rolgerelateerde stress, een systeem voor taakbeheer opzetten. ClickUp-taaken is een effectieve manier om werk te organiseren en te stroomlijnen.

Taken : Stel individuele Taken in met duidelijke beschrijvingen

: Stel individuele Taken in met duidelijke beschrijvingen Toegewezen personen : Verduidelijk verantwoordelijkheden door toegewezen personen en volgers toe te voegen

: Verduidelijk verantwoordelijkheden door toegewezen personen en volgers toe te voegen Dadlines : Plan werk effectief in met redelijke tijdlijnen

: Plan werk effectief in met redelijke tijdlijnen Afhankelijkheid : Beheer afhankelijkheid van taken en verbonden werkstromen zonder plotselinge knelpunten tegen te komen

: Beheer afhankelijkheid van taken en verbonden werkstromen zonder plotselinge knelpunten tegen te komen Samenwerking : Verduidelijk ideeën en vereisten in context met behulp van de geneste opmerkingen

: Verduidelijk ideeën en vereisten in context met behulp van de geneste opmerkingen Herhaalbaarheid: Repliceer standaard operationele procedures (SOP's) en projectstructuren met sjablonen voor lijsten met taken Als dit nieuw voor je is, probeer dan ClickUp-taakbeheersjabloon . Dit beginnersvriendelijke sjabloon kan u helpen uw totale project te visualiseren, het op te splitsen in beheersbare taken, workflows te optimaliseren, real-time voortgang te meten en nog veel meer.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-731.png ClickUp's sjabloon voor taakbeheer https://app.clickup.com/signup?template=t-102451782&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Tijd doordacht beheren

Meer dan 85% van de werknemers of leden van de beroepsbevolking denkt dat ze productief zijn. Meer dan 85% van de managers vindt dat er meer te wensen overblijft wat betreft productiviteit.

Satya Nadella, CEO, Microsoft

Een van de sleutelaspecten van productiviteit is tijd. Alle tijd die wordt besteed aan activiteiten die werknemers niet waardevol vinden, kan de stress om het werk gedaan te krijgen vergroten.

Zo klagen hybride teams vaak dat ze overspoeld worden met vergaderingen, wat resulteert in herstel van vergaderingen en extra uren moeten maken om hun taken te voltooien.

Besteed als projectmanager aandacht aan tijd.

Inschatten : Nodig de leden van het team uit om een schatting te maken van de tijd die ze aan elke Taak moeten besteden en plan de tijd dienovereenkomstig in

: Nodig de leden van het team uit om een schatting te maken van de tijd die ze aan elke Taak moeten besteden en plan de tijd dienovereenkomstig in Bijhouden : Vraag de leden van het team om tijdens het uitvoeren van de Taak de tijd bij te houden, zodat je de tijdsinschattingen kunt vergelijken met de werkelijke tijd. Houd ook bij hoeveel tijd wordt besteed aan vergaderingen, e-mails, enz.

: Vraag de leden van het team om tijdens het uitvoeren van de Taak de tijd bij te houden, zodat je de tijdsinschattingen kunt vergelijken met de werkelijke tijd. Houd ook bij hoeveel tijd wordt besteed aan vergaderingen, e-mails, enz. Optimaliseer: Plan werk in met voldoende buffertijd om productiviteit te verbeteren . Maak naadloze asynchrone samenwerking mogelijk met een hulpmiddel als ClickUp chatten om onnodige vergaderingen te minimaliseren

Async gesprekken, contextuele opmerkingen, met één klik ClickUp-taak aanmaken en meer op ClickUp Chat

Werklast redelijk toewijzen

Op elk moment hebben werknemers al een heleboel taken waar ze aan werken of een achterstand die ze moeten wegwerken. Zorg ervoor dat u rekening houdt met deze werklast voordat u hen nieuw werk toewijst.

De werklast- en boxweergaven van ClickUp zijn een geweldige manier om te voorkomen dat overbelasting van werknemers . Bekijk wie wat doet, hoeveel tijd ze beschikbaar hebben, wanneer ze met verlof zijn, enz. allemaal op één plek om resources effectief te beheren.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-733.png ClickUp Weergave kaderweergave /$$$img/

ClickUp Kaderweergave om teambronnen te beheren

Een onmiddellijk effectieve manier om dit te doen is met ClickUp's sjabloon voor werklast van werknemers . Het helpt u werklasten te controleren, inzicht te krijgen in de huidige capaciteit, knelpunten te identificeren en werk op de juiste manier aan werknemers toe te wijzen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-734.png ClickUp's sjabloon voor werklast van werknemers https://app.clickup.com/signup?template=t-216058901&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Gebruik deze sjabloon als wekelijkse rapportkaart van het werk van uw team - wie doet wat en in welk tempo. Maak aanpassingen zoals het aanpassen van deadlines of het herschikken van middelen op basis van real-time inzicht.

De juiste prioriteiten instellen

Te veel taken die allemaal tegelijk belangrijk zijn, is overweldigend en stressvol. Gebruik dus een prioriteringstool om je teams te verlossen van onnodige stress. Gebruik ClickUp-taak prioriteiten om een taak te markeren als "dringend", "hoog", "normaal" of "laag"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-24.gif ClickUp-taak prioriteiten /$$$img/

markeer uw taken nu met ClickUp-taakprioriteiten voordat iemand stress markeert_

Duidelijk communiceren

Of het nu gaat om de aankondiging van een nieuw back-to-office beleid of details van een nieuw project, maak er een gewoonte van om duidelijk en transparant te communiceren.

Gebruik lange teksten: Als je een lange aankondiging of beleidswijziging opschrijft, maak het dan toegankelijk en leesbaar met een hulpmiddel zoals ClickUp Documenten . Banners, afbeeldingen, tekst highlights, enz. toevoegen om beter te kunnen onthouden.

Probeer video's: Iets demonstreren of iemand trainen? Probeer ClickUp clips om moeiteloos video's op het scherm vast te leggen.

Houd account: Als u tegen een specifieke persoon of een specifiek team spreekt, tag @ hen dan zodat u zeker weet dat ze uw boodschap hebben begrepen.

Houd verbinding: Verbind uw berichten met Taken, documenten, bestanden en meer binnen ClickUp Chat voor een contextueel gesprek.

Creëer een positieve werkomgeving

Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar we moeten het proberen, toch? Hier zijn enkele manieren waarop u dit kunt implementeren.

Train uw werknemers

Geef regelmatig workshops en seminars over onderwerpen die met stress te maken hebben, zoals hoe te herstellen van een burn-out en hoe mentale vermoeidheid te bestrijden . Nodig externe sprekers en deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid uit om je teamleden de juiste instrumenten te geven voor hun stressgerelateerde behoeften.

Grenzen aangeven

Moedig werknemers actief aan om grenzen te stellen aan hun werkdag. Dit kan bijvoorbeeld zijn om na werktijd geen e-mails meer te ontvangen van het werk of om elk kwartaal een paar dagen vrij te maken voor gezinsvakanties. Help hen positieve stress of eustress te koesteren - een normale en gezonde reactie op stressvolle gebeurtenissen.

De instelling van grenzen moet beginnen bij het beheren van overbelasting door notificatie . De leden van het team in staat stellen om notificaties te beheren op ClickUp door notificaties op mobiele apparaten uit te schakelen terwijl u ze op uw kantoorapparaat ontvangt.

Houd werk en privé in balans

Alleen werk en geen plezier maakt van Jack een saaie jongen. Zorg voor een omgeving waarin werknemers de pauzes nemen die ze nodig hebben om op te laden. Je zou zelfs discretionaire budgetten opzij kunnen zetten om hun hobby's of een opleiding te ondersteunen, zelfs als die niet direct met werk te maken hebben.

📖 Bonus lezen:Kijk ook eens naar voorbeelden balans werk-privé .

Alle bovenstaande ideeën kunnen projectmanagers en teamleiders op hun niveau implementeren. Wat kunnen HR en leiderschap dan doen op organisatieniveau? Laten we dat eens uitzoeken.

De rol van HR en leiderschap in het verminderen van stress

Human Resources (HR) en leiderschap hebben de verantwoordelijkheid om strategische en organisatiebrede programma's te maken om stress te verminderen. Hier volgen enkele ideeën.

Betere werving: Zorg er eerst voor dat de kandidaat geschikt is voor de baan om rolstress te voorkomen. Schrijf duidelijke functiebeschrijvingen, stel realistische verwachtingen, zorg voor een goede inwerkperiode en bereid je werknemers voor op succes.

Gerichte leiderschapstraining: Train je leiders om beter met hun eigen stress en die van het team om te gaan. Leer hen feedback te geven, effectief te communiceren, moeilijke beslissingen te nemen of teamconflicten op te lossen zonder de stress te verhogen.

Feedback van medewerkers: Krijg regelmatig inzicht in de pulse van de organisatie met behulp van welzijnsenquêtes voor werknemers . Publiceer de bevindingen transparant en neem onmiddellijk de nodige maatregelen.

Aangepast beleid: Ontwerp uw beleid op basis van de resultaten van de enquête, zodat het voldoet aan de behoeften van uw werknemers.

Als teams bijvoorbeeld rapporteren dat ze overwerkt zijn, richt u het beleid op aanwerving, betere toewijzing van middelen of automatisering.

Prioriteiten op het gebied van geestelijke gezondheid: Creëer beleid en initiatieven die prioriteit geven aan geestelijke gezondheid, zoals Employee Assistance Programs (EAP's), flexibele werktijden, wellnessdagen, stressmanagementprogramma's, enz. Zorg ervoor dat het verzekeringsabonnement voorzieningen heeft voor problemen op het gebied van geestelijke gezondheid.

Samenwerken met non-profits of providers in de gezondheidszorg om counseling of zelfs medische ondersteuning te bieden bij problemen met de geestelijke gezondheid.

Open gesprekken: Wees open over het bespreken van psychische problemen binnen de organisatie. Creëer een omgeving waarin een werknemer in alle openheid en zonder oordeel kan praten over stress.

Ondersteun iedereen: Zorg ervoor dat de stem van elke werknemer wordt gehoord en dat er rekening wordt gehouden met zijn of haar behoeften.

Instance: Misschien heb je maar een paar werknemers met een handicap. Zelfs dan moet je beleidsregels en systemen opstellen om ervoor te zorgen dat ze worden opgenomen en dat aan hun unieke behoeften wordt voldaan.

Organisatorische stress effectief beheren met ClickUp*



Als 83% van de werknemers dagelijks gestrest is, is dat zeker een punt van grote zorg. Toch proberen we als mensen stress onder het tapijt te vegen en door te gaan alsof het er niet toe doet. Organisaties doen dat ook, totdat ze zich realiseren wat de werkelijke financiële, reputatie- en menselijke kosten van stress zijn.

Organisatorische stress is complex en heeft vele facetten. Regelmatig lange werkdagen maken kan leiden tot slapeloosheid, angst, verbroken relaties en uiteindelijk de productiviteit en creativiteit aantasten.

Het onvermogen om een paar dagen vrij te nemen om op te frissen kan verstikkend zijn en het welzijn van werknemers aantasten. Werk krijgen waarvoor je niet gekwalificeerd/voorbereid bent kan leiden tot intense problemen met je gevoel van eigenwaarde. En elk van deze problemen kan leiden tot $300 miljard aan verliezen voor de Amerikaanse industrie .

Aan de andere kant heeft het aanpakken van overmatige stress een systemische en strategische aanpak nodig. Eén flexibel verlofbeleid of een gratis hulplijn voor geestelijke gezondheid is niet genoeg.

De beste manier om met stress om te gaan is door de manier waarop we werken fundamenteel te veranderen - om ons effectief aan te passen aan een virtuele werkruimte die ons allemaal dient.

A gratis software voor projectmanagement zoals ClickUp is een goed startpunt. Met ClickUp kunt u tijd, middelen, werklasten en taken beheren. U kunt beleidsregels transparant publiceren zodat werknemers er altijd en overal toegang toe hebben.

U kunt repetitieve processen automatiseren en notificaties beheren. U kunt ook realistische doelen instellen en deze zonder stress bereiken. Probeer ClickUp vandaag nog gratis!