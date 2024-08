Tips en hulpmiddelen om angst op de werkplek te verminderen

Hoi!

Snelle mentale gezondheidscontrole: Hoe gaat het vandaag met je?

Neem even de tijd om te beoordelen hoe je je (echt) voelt:

via Delphis.org we hopen dat het goed met je gaat, maar als je het moeilijk hebt, wordt het vanaf hier beter - we zijn er voor je. We hebben dit artikel geschreven om je wat tips en suggesties te geven over hoe je je stress- en angstniveaus op het werk kunt beheersen._ 💜

Het is geen geheim dat geestelijke gezondheid tegenwoordig een belangrijk onderwerp is - zoals het hoort. Met de recente pandemie is het meer dan ooit normaal om over geestelijke gezondheid te praten en de gesprekken komen nu ook op de werkplek.

Als samenleving beginnen we nu echt te begrijpen dat geestelijke gezondheid een integraal onderdeel is van onze algehele gezondheid. Maar zelfs met de toegenomen gesprekken die worden gevoerd, kan het nog steeds een uitdaging zijn om je bewust te zijn van je eigen mentale welzijn en het top of mind te houden als je midden in een drukke dag, week of maand zit.

Het is onnodig om te zeggen dat werken tot u uw burnout punt is niet duurzaam - het schaadt onze geestelijke gezondheid waardoor we ons dag in dag uit angstiger voelen. Angst is een van de grootste uitdagingen op het gebied van geestelijke gezondheid waar mensen elke dag mee te maken hebben, of het nu thuis is of op het werk. Daarom is het tijd om meer licht op dit onderwerp te werpen en manieren te delen om er op een holistische manier mee om te gaan. ✨

Laten we eens duiken in wat je moet weten over mentaal welzijn op het werk, hoe angst op het werk is van invloed is op de productiviteit van mensen, samen met een paar essentiële tips en hulpmiddelen om je hele welzijn in goede vorm te houden!

Geestelijke gezondheid: Zorg voor het controlecentrum van je lichaam 🧠 🌱

Het woord geestelijke gezondheid wordt de laatste tijd nogal eens gebruikt, dus laten we het snel definiëren om je meer context te geven.

Volgens de Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid geestelijke gezondheid omvat ons emotioneel, psychologisch en sociaal welzijn; het beïnvloedt hoe we denken, voelen, handelen, keuzes maken en omgaan met anderen. Het is essentieel voor onze algehele gezondheid en kwaliteit van leven.

We leven in een wereld waarin we voortdurend onderweg zijn en het kan moeilijk zijn om even afstand te nemen en voor onszelf te zorgen. De realiteit is dat onze geestelijke gezondheid een grote invloed heeft op onze relatie met onszelf, anderen en onze levenskwaliteit.

Als we niet beginnen met het herkennen en normaal maken van de noodzaak om de pauzes te pauzeren om zo nu en dan een geestelijke gezondheidscheck te doen, of in ieder geval aandacht te besteden aan behoeften wanneer die zich voordoen, dan lopen we het risico in chaos te vervallen.

Onze hersenen zijn tenslotte het belangrijkste controlecentrum van ons lichaam; als er chaos heerst, lijdt al het andere daaronder.

via Nami.org

Angst: Veel meer dan zorgen maken 🎭

Ken je dat gevoel? Die benauwdheid, de brok in je keel en de knoop van paniek die zich vormt als je het gevoel hebt dat er iets mis gaat. Wat dacht je van het gevoel dat je nooit vooruit kunt komen of dat je nooit genoeg kunt doen? 🥵

Je begint te twijfelen aan elke beslissing en vraagt je af of je wel de juiste beslissing hebt genomen. Het kan zelfs zijn dat je een scenario dat zich al heeft afgespeeld opnieuw probeert te analyseren hoe je dingen hebt gezegd, hoe je hebt gehandeld, enzovoort. Kortom, je hebt het gevoel dat je geest gewoon niet weet hoe te stoppen met denken of anticiperen op een negatieve uitkomst in de toekomst - dat is geen normaal piekeren, dat is werkangst_ .

De maatschappij waarin we leven bevordert drukte waardoor we onszelf constant pushen en denken dat we meer succes hebben als we nooit stoppen met bewegen of denken.

Maar we zijn geen haaien - we moeten soms stoppen met bewegen. ✋ 🛑

Beseffen wanneer je op pauze moet gaan ⏸

De Wet van de afnemende meeropbrengsten is een term die vaak wordt gebruikt in de economie, maar die ook zeker kan worden toegepast op ons dagelijks leven en onze mentale gezondheid. Het suggereert dat je tot een bepaalde drempel de vruchten kunt plukken van je investeringen (je tijd, geld, energie, enz.), maar dat er een moment komt waarop je een lagere opbrengst begint te ontvangen rendement op investering (ROI) .

Kijk hier eens naar grafiek voorbeeld. 👀

via Persoonlijke uitmuntendheid Wat je hier ziet is een weergave van de correlatie tussen je inspanningen en je output. Op het punt van afnemende meeropbrengsten zou je al je energie en tijd hebben uitgeput, waardoor de kwaliteit van je werk, acties, ideeën, enz. minder optimaal en creatief zou zijn in vergelijking met wanneer je goed uitgerust bent en je batterij volledig is opgeladen. 🔋

Langer werken betekent niet altijd meer bereiken en perfectionistische neigingen zijn niet altijd gezond voor je geestelijke gezondheid. 😬

Zonder tijd voor zelfzorg of reflectie zal de angst die je ervaart alleen maar toenemen als je je limieten blijft verleggen... en geloof me, iedereen heeft een limiet. Dit zal leiden tot een burn-out en je kunt zelfs je motivatie verliezen en helemaal willen stoppen vanwege de verwoestende niveaus van uitputting .

het is tijd om onze geestelijke gezondheid terug te nemen!

Hoe je onnodige angsten op het werk of thuis kunt verminderen

Angst, niet te verwarren met chronische angst is een normale menselijke emotie die we allemaal op verschillende niveaus in ons leven ervaren. Het gevoel van angst komt en gaat, dus moeten we gezonde gewoonten invoeren om de stress en angstniveaus te helpen verminderen. Dit omvat tijd maken voor zelfzorg, veranderingen in je levensstijl, leren wanneer je een pauze moet nemen (en die ook echt nemen_) en het implementeren van hulpmiddelen om je werklast te organiseren en beheren.

Hier zijn een paar tips en verwerkingstechnieken om werkgerelateerde angst te verminderen:

💜 Maak tijd voor zelfzorg

Zelfzorg ziet er voor iedereen anders uit, en het zijn niet altijd de instant lekkernijen die retailers verkopen als "zelfzorg"

We moeten beginnen met het idee te ontkrachten dat zelfzorg gaat over manicures, ijs eten als je verdrietig bent en jezelf een poriemasker geven (hoewel, ja ze kunnen je helpen om je tijdelijk beter te voelen). Maar op deze manier over zelfzorg denken heeft zeker bijgedragen aan het misverstand dat zelfzorg een frivool, uitbundig concept is in plaats van een levensvaardigheid.

Het is belangrijk om te ontdekken wat je nodig hebt, waar je van geniet en je emotionele beker vult, en bereid te zijn om een paar veranderingen door te voeren om ze in je routine te integreren.

Of dat nu 's ochtends voor het werk een fietstochtje maken is, een massage nemen, met een vriend of therapeut praten of naar de sportschool gaan om te trainen, zorg ervoor dat je tijd vrijmaakt in je schema om je behoeften op de eerste plaats te zetten. #ListentoMoiraRose

Schitt's Creek via GIPHY

Doe een levensstijlcheck

slaap je genoeg? Drinkt u genoeg water? Eet u gezonde, evenwichtige maaltijden? Beweegt u uw lichaam elke dag voldoende? Ik weet het... het is veel om elke dag weer aan te denken.

Hier zijn wat lifestyle tips voor je:

Verbeter de slaap kwaliteit 💤

Stel een herinnering voor bedtijd in op je telefoon

Investeer in dejuiste matras voor een ononderbroken slaap

Vermijd blauw licht ongeveer twee tot drie uur voor het slapengaan

Gebruik eenslaap app om gegevens over je slaapkwaliteit te krijgen

Drinkcafeïnevrije thee voor het slapen gaan Hydrat e, hydrateren, hydrateren! 💧

Koop een herbruikbare waterfles of investeer in eenslimme waterfles om je eraan te herinneren dat je moet hydrateren, vooral op je drukste werkdagen

Eet gezonde maaltijden 🥗

Zorg voor voedingsrijk voedsel dat u echt eet

Beperk het gebruik van suikerhoudende voedingsmiddelen, bewerkte voedingsmiddelen, kunstmatige zoetstoffen, alcohol en cafeïne

Zorg voor uwdarmgezondheid;eet voedsel dat goed is voor je darmen Beweeg je lichaam 💃

Neem lichaamsbeweging op in je dagelijkse routine om "blije/goede" hormonen vrij te maken dieendorfinesen om de afgifte te stimuleren van andere chemische stoffen in de hersenen die een belangrijke rol spelen bij het reguleren van je stemming

Neemt je gedachten af van ongewenste en negatieve gedachten

Dit cirkelt ook weer terug naar zelfzorg 😉

Dansen telt trouwens ook als lichaamsbeweging, dus speel 5-10 minuten per dag op je favoriete muziek en rol de angstige gedachten uit je hoofd 🕺

The Office via GIPHY

Let op uw cafeïne-inname ☕️

Noteer hoeveel cafeïne je dagelijks gebruikt en houd een dagboek bij van je stemming gedurende de dag om te zien hoe cafeïne je beïnvloedt

Verminder je cafeïneconsumptie of vermijd het volledig als het je eendoor cafeïne veroorzaakte angst* Schakel over van het drinken van koffie of energiedrankjes naar natuurlijke alternatieven zoals thee

Verminder de schermtijd en besteed minder tijd aan sociale media

Verminder de tijd die je besteedt aan sociale media, vooral als je je angstig en overweldigd voelt. Begin met het instellen van tijdslimieten voor je dagelijkse sociale mediagebruik om je te blijven concentreren op je werk en afleidingen te limieten die je productiviteit en denken kunnen beïnvloeden. Je kunt zelfs de modus "Niet storen" of "Focus" op je telefoon inschakelen om afleiding en de verleiding om je notificaties te controleren te limieten!

Weet wanneer je een pauze moet nemen (en neem hem ook echt)

Dit is een uitdaging, ik weet het! 😬

Een pauze nemen is een belangrijk onderdeel van een gezond evenwicht tussen werk en privé. Als je vrij neemt, kunnen je hersenen rusten en zich opladen, waardoor je mentaal helderder wordt. En wanneer je je verfrist en minder gestrest voelt, kunnen je hersenen letterlijk beter presteren !

👩‍💻 Gebruik een hulpmiddel voor taakbeheer en productiviteit

Soms lijkt het alsof er gewoon te veel op ons bordje ligt en hoe meer Taken je afmaakt, hoe meer nieuwe taken er opduiken. Het is gemakkelijk om overweldigd te raken door dit soort situaties omdat je constant denkt aan alles wat nog gedaan moet worden zonder dat je een duidelijke manier hebt om ze aan te pakken.

Met hulpmiddelen voor Taakbeheer en productiviteit kunnen dingen beter beheersbaar worden. Een tool voor taakbeheer en productiviteit zoals ClickUp kan u helpen uw ongerustheid te verminderen door uw werk op één plaats te consolideren, uw werk te organiseren en uw werklast te beheren, uw taken bijhouden en manieren om ideeën te dumpen in documenten, kladblok, taken en meer, zodat je niet op je geheugen hoeft te vertrouwen om elk klein detail te onthouden!

Bonus: ADHD Productiviteit Hulpmiddelen! Sleutel functies in ClickUp die u helpen weer controle te krijgen over uw werklast:

Integraties : Verbind uw meest gebruikte werktools (meer dan 1.000+ opties) met ClickUp en breng al uw werk op één plaats

: Verbind uw meest gebruikte werktools (meer dan 1.000+ opties) met ClickUp en breng al uw werk op één plaats Hiërarchie : Structureer uw werk door Ruimtes, Mappen, Taken, Subtaken en meer om ze georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden

Structureer uw werk door Ruimtes, Mappen, Taken, Subtaken en meer om ze georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden Weergave kalender : Blijf op schema door uw taken per dag, week, maand in te plannen en weer te geven

Blijf op schema door uw taken per dag, week, maand in te plannen en weer te geven WERKLASTWEERGAVE : Plan en bewaak uw capaciteit om overbelasting en burn-out te voorkomen

Plan en bewaak uw capaciteit om overbelasting en burn-out te voorkomen Me-modus : Minimaliseer andere afleidingen op het scherm en zie alleen de Taken die aan u zijn toegewezen

Minimaliseer andere afleidingen op het scherm en zie alleen de Taken die aan u zijn toegewezen TIME TRACKER : Beheer uw tijd beter. Houd uw tijd bij en stel tijdsinschattingen in

Beheer uw tijd beter. Houd uw tijd bij en stel tijdsinschattingen in Prioriteitsvlaggen : Taken ordenen op belangrijkheid en urgentie

Taken ordenen op belangrijkheid en urgentie Toegewezen opmerkingen &Toegewezen aan mij weergave in Notificaties: Wijs opmerkingen toe aan je team (en jezelf) en bekijk opmerkingen/actie-items die aan jou zijn toegewezen in de weergave Toegewezen aan mij in notificaties

Werklast bekijken in de werklastweergave van ClickUp

Tijdbeheer en instelling van grenzen

Met het drukke tempo van de hedendaagse werkplek is het geen wonder dat veel mensen zich angstig voelen. Met zoveel Nog te doen en niet genoeg tijd op een dag, kunnen gevoelens van angst gemakkelijk de overhand nemen. Daarom is het belangrijk dat we manieren vinden om onze tijd effectiever te beheren!

Tijdmanagementtechnieken zoals tijd blokkeren taken prioriteren op basis van urgentie, belang en gevoeligheid voor timing kan structuur brengen in uw werkdagen en controle krijgen over uw werklast.

Je kunt beginnen met bijhouden hoe lang je aan elk type taak besteedt om te zien hoe veeleisend ze zijn, eventuele blokkeerders identificeren en ze op prioriteit indelen.

⭐️ Pro tip: Als u een tool voor taakbeheer met mogelijkheden voor tijdsregistratie nodig hebt wend u dan tot ClickUp om u te helpen! Houd eenvoudig bij hoeveel tijd u aan een taak hebt besteed, stel de geschatte tijdsinschatting van voltooiing in om verwachtingen te stellen en voeg prioriteitsvlaggen toe om uw taken te labelen op basis van urgentie of belangrijkheid.

De instelling van deze tijdslimieten voor uzelf is de sleutel tot het beheersen van stressniveaus en voorkomt dat u zich voortdurend overweldigd voelt.

Wereldwijde tijdsregistratie in ClickUp op desktop en in de mobiele app

✅ SMART doelen stellen

Instellingen SMART doelen kunnen helpen om een gestructureerd pad te creëren en je gefocust te houden. Wanneer je doelen instelt, zorg er dan voor dat ze: Sspecifiek, Mhaalbaar, Ahaalbaar, Rrelevant en Ttijdgebonden zijn.

We willen ook graag realistisch aan die lijst toevoegen! Waarom? Nou, we hebben allemaal wel eens de neiging om voor de sterren te schieten (soms zonder het te beseffen!), maar de instelling van realistische SMART doelen is een manier om eerlijk en transparant te zijn tegenover onszelf. Hoe realistischer onze doelen zijn, hoe meer controle we zullen hebben over het bereiken van onze overkoepelende doelen!

⭐️Pro tip:Houd al je doelen bij met ClickUp's Doelen functie. ClickUp Goals is er om u te helpen uw doelen in te stellen en bij te houden op een manier die voor u werkt. U kunt al uw doelen typen, ze categoriseren op basis van uw voorkeuren en aantekeningen toevoegen aan elk doel. Zodra u Klaar bent met het instellen van de doelen, neemt u de leiding en begint u met bijhouden!

you got this_ 👊 😉

Duidelijke en meetbare doelen instellen in ClickUp Goals

Voel je nooit slecht als je hulp nodig hebt!

Het is belangrijk om te leren hoe u om hulp kunt vragen als u zich overweldigd of angstig voelt op het werk. Het lijkt misschien alsof je de enige bent die worstelt met deze moeilijke emoties, maar dat is absoluut niet waar.

Veel mensen ervaren deze gevoelens elke dag en er is veel moed voor nodig om toe te geven dat ze hulp nodig hebben. Als je je angstig voelt omdat je te veel hooi op je vork neemt en het lijkt alsof je het nooit meer kunt inhalen, vraag dan om hulp of delegeer taken.

En nogmaals, je bent niet alleen - we hebben allemaal op de een of andere manier hulp nodig. Of je nu je baas of collega's deelgenoot maakt van het feit dat je je overweldigd voelt door je werklast, in de war bent over een taak of niet zeker weet welke eerste stap je moet zetten in een project, door met hen te communiceren en transparant te zijn, kunnen ze je situatie misschien beter begrijpen en op hun beurt jou helpen een oplossing te vinden.

Laten we samen het stigma rond hulp vragen uit de wereld helpen. 🤝 💜

Bonus: Zie hoe je neurodiverse een concurrentievoordeel kan zijn 😊

Breng rust terug in uw werkdag 🧘‍♀️

Wij geloven in het belang van een gezonde balans tussen werk en privé en tijd vrijmaken voor ontspanning en de dingen die je energie geven.

Daarom hebben we ClickUp , een alles-in-één platform dat balans in je leven kan brengen, je een dag per week kan besparen en je kan helpen een werkstroom te creëren die je stress vermindert niet verergert.

En als je een dag per week bespaart, gebruik de bespaarde tijd dan om je beker te vullen - wat dat voor jou ook mag zijn!