Top 10 AI-tools voor uitmuntend risicomanagement in 2025

De geschiedenis bewijst dat het niet identificeren van potentiële risico's tot een ramp kan leiden. Neem een van de grootste financiële ineenstortingen in de Amerikaanse geschiedenis: de ineenstorting van de schuld van Lehman Brothers ter waarde van $ 619 miljard, die de wereldwijde financiële markten in 2008 deed instorten.

De oorzaak? Slechte risicobeoordeling van hun door hypotheken gedekte risicovolle veiligheid.

Gelukkig is risicomanagement sindsdien sterk geëvolueerd. Op kunstmatige intelligentie gebaseerde tools voor risicobeheer maken gebruik van machine learning om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren, voorspellende analyses om risicofactoren vast te stellen en realtime monitoring om rampen te voorkomen voordat ze toeslaan.

Of het nu gaat om naleving van regelgeving, datalekken, fraudedetectie of het beheren van projectrisico's, AI maakt risicomanagement sneller en slimmer met natuurlijke taalverwerking.

Hier is een lijst met de top 10 AI-tools voor projectrisicobeoordeling en risicomanagement om uw organisatie te helpen projectrisico's aan te pakken, naleving van regelgeving te handhaven en de concurrentie voor te blijven!

Risico's zijn onvermijdelijk. Business kan niet zonder, want zonder risico's is groei niet mogelijk.

Statistisch gezien zegt 57% van de risicoprofessionals dat ze al betere besluitvorming en bruikbare inzichten hebben gezien door het gebruik van technische toepassingen.

De sleutel tot zekerheid in onzekere situaties? Grondige risicobeoordelingen om potentiële bedreigingen op te sporen en effectieve risicobeperking met AI-tools.

dus hier zijn de sleutel voordelen en functies die de juiste risicomanagement oplossing moet leveren voor effectief risicomanagement in uw organisatie:

Realtime bewaking: biedt direct inzicht in verschuivende risicofactoren

Voorspellende analyses: Gebruikt machine learning om patronen te identificeren en toekomstige risico's te voorspellen

Geautomatiseerde werkstromen: Vermindert handmatige fouten en verbetert de efficiëntie

Fraudedetectie: Identificeert verdachte activiteiten in financiële transacties

Bijhouden van naleving van regelgeving: Zorgt voor naleving van de regelgeving en voorkomt boetes

Aanpasbare dashboards: Tailors risicorapportages naar uw branche en zakelijke behoeften

Data-integratie: Sluit naadloos aan op bestaande systemen voor uitgebreide risicobeoordelingen

Machine learning-mogelijkheden: Gebruikt geavanceerde algoritmen om patronen te identificeren en anomalieën te detecteren, zodat risico's proactief kunnen worden opgespoord

Rapportage en visualisatie: Genereert duidelijke, datagestuurde rapporten met visuele hulpmiddelen om risico-inzichten effectief over te brengen

Veiligheid en privacy van gegevens: Zorgt voor naleving van robuuste veiligheidspraktijken om gevoelige gegevens te beschermen en naleving van de regelgeving te handhaven

Bij de selectie van de juiste AI-tool voor risicobeheer gaat het niet alleen om het vermijden van bedreigingen, maar ook om het gebruik van AI-tools voor slimmere besluitvorming in uw organisatie.

AI in risicomanagement is niet nieuw, maar met de huidige risicofactoren die zich sneller dan ooit vermenigvuldigen, is het vinden van de juiste AI-oplossing voor risicomanagement van cruciaal belang voor bedrijven. Laten we in de top 10 lijst duiken!

1. ClickUp (de beste voor AI-gestuurd risicobeheer en automatisering van werkstromen)

Volgens McKinsey maakt 72% van de organisaties nu gebruik van AI-systemen, wat duidelijk maakt dat bedrijven prioriteit geven aan automatisering en voorspellende analyses om risico's voor te blijven en hun bedrijf te beschermen.

Maar dit is het probleem. Projectrisico's zijn verspreid over losse tools, waardoor de besluitvorming wordt vertraagd en de risico's toenemen. Geen wonder dat slechts 34% van de professionals vindt dat hun organisatie voorbereid is om risico's effectief te beheren.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken de alles-in-één app voor werk met een alles-in-één AI-platform voor risicobeheer houdt projectmanagement, beoordeling en communicatie op één plek.

Met realtime inzichten, AI-gestuurde automatisering van taken en aanpasbare dashboards helpt ClickUp teams potentiële risico's te identificeren, activiteiten te stroomlijnen en de naleving van regelgeving te verbeteren.

U hoeft niet meer de hele nacht door te graven in eindeloze spreadsheets om het volgende grote financiële risico te vinden ClickUp automatiseert en organiseert alles voor u:

ClickUp Brain: Uw AI-gebaseerde risico-assistent

Simuleer potentiële risico's, compliance en risicobeperkingstechnieken met ClickUp Brain

Ooit gewenst dat je een assistent had die projectrisico's kon analyseren, mogelijke problemen met naleving kon voorspellen en strategieën voor risicobeperking kon voorstellen?

Dat is ClickUp Brain - een AI-assistent die taken, documenten en risico-inzichten op één plaats met elkaar verbindt.

Of het nu gaat om het genereren van een risicobeheerplan voor een project of het identificeren van patronen in historische gegevens, het neemt het giswerk weg bij het identificeren van risico's. Maak een vliegende start met strategieën met een Risico Management Plan generator en een risicobeoordeling prompt, allemaal in een paar seconden.

✅ ClickUp Whiteboards: AI ontmoet visueel bijhouden van risico's met dit sjabloon voor risicobeoordeling

Risicomanagement draait niet alleen om nummers, maar ook om inzicht in de blootstelling aan risico's op een manier die zinvol is.

ClickUp Whiteboards veranderen uw risicobeheer in een interactieve, AI-gestuurde ruimte waar teams risico's in kaart kunnen brengen, kunnen brainstormen over risicobeperkende strategieën en in realtime kunnen samenwerken.

Ontvang gratis sjabloon Vereenvoudig het brainstormen over het bijhouden van risico's en risicobeperkende strategieën in een open, collaboratief canvas met het sjabloon voor risicobeoordeling van ClickUp

ClickUp's Whiteboard sjabloon voor risicobeoordeling, een open samenwerkingscanvas, vergemakkelijkt real-time monitoring zodat u altijd op de hoogte bent van aankomende strategieën en voortgang.

Pro Tip: Gebruik aantekeningen en tags met kleurcodes om risicogebieden te visualiseren en prioriteit te geven aan risicobeperkende inspanningen.

ClickUp-taak: Organiseer risicobeheer als een professional

Automatiseer taken en convergente workflows met ClickUp-taaken, die 15+ weergaven, ClickUp Docs-integratie en meer biedt

Zie risicobeoordelingen als een blauwdruk voor stabiliteit - zonder een solide abonnement kunnen onverwachte hiaten tot problemen leiden. Of u nu risico's identificeert, problemen bijhoudt of bevindingen rapporteert, ClickUp-taak zorgt ervoor dat elke stap gestroomlijnd en waterdicht is.

Met 15+ Taakweergaven, kunt u risicobeoordelingen visualiseren op uw manier-gebruik Kalenderweergave om risicobeoordelingen te plannen, Tijdlijnweergave om de voortgang bij te houden en Meervoudige lijsten om risico's te categoriseren in verschillende teams.

📌 Voorbeeld: Maak in plaats van een verspreid risicoregister een "Risk Management Dashboard" waar elk potentieel probleem wordt gecategoriseerd op ernst met behulp van aangepaste velden. Wijs prioriteitsniveaus toe - van laag tot urgent - zodat uw team weet wat als eerste aandacht nodig heeft.

Risicoregistersjablonen: Klare kaders voor risicobeheer

Ontvang gratis sjabloon Stroomlijn het bijhouden en identificeren van risico's met georganiseerde gegevens met ClickUp's sjabloon voor risicoregisters en houd alles op één plaats

Risico's bijhouden zou geen ingewikkeld proces moeten zijn dat uit meerdere stappen bestaat. ClickUp's sjabloon voor risicoregisters helpt teams bij het evalueren van risicocategorieën en het analyseren van transactiegegevens om mogelijke problemen met naleving te identificeren. Bovendien kunt u de blootstelling aan risico's bijhouden met real-time monitoring.

💡 Pro Tip: Een goed bijgehouden risicoregister verbetert de besluitvorming. Gebruik aangepaste velden om uw gegevens georganiseerd en up-to-date te houden en naleving van de regelgeving en transparantie voor belanghebbenden te garanderen, zonder dat u op het laatste moment in de war hoeft te raken.

ClickUp Automatiseringen: Halveer uw werklast voor risicobeheer

Taken toewijzen, voortgang bijhouden en risicobeheertechnieken vereenvoudigen met ClickUp-taakautomatisering

Het handmatig beheren van risicobeoordelingen kost veel tijd, dus waarom zou u AI niet het zware werk laten doen? ClickUp-automatiseringen stroomlijnen de inspanningen op het gebied van risicobeheer door potentiële risico's te identificeren, Taken voor risicobeperking aan de juiste teams toe te wijzen en de voortgang ervan in realtime bij te houden.

ClickUp Automatiseringen stuurt ook direct notificaties wanneer een risico escaleert, wat helpt bij fraudepreventie en incidentrapportages.

voorbeeld: IT-incidentbestrijding Een bedrijf ontdekt een risico op gegevensinbreuk in hun IT-systeem. In plaats van taken handmatig te delegeren, zorgt ClickUp-taak voor automatisering: Creëert een "Critical Security Risk" taak en wijst deze toe aan het cyberbeveiligingsteam.

Triggert een checklist met vooraf gedefinieerde stappen voor risicobeperking (bijv. opnieuw instellen van referenties, auditlogboeken).

Stuurt een waarschuwing naar leidinggevenden als de Taak 24 uur onvolledig blijft.

ClickUp Dashboards: De ultieme hub voor risico-informatie

Visualiseer risicofactoren, compliance en risicometrics om gegevens om te zetten in bruikbare inzichten met ClickUp Dashboards

Risico's beheren zonder een gecentraliseerde hub met gegevens kan ertoe leiden dat u metriek mist in uw risicobeoordelingen.

Daarom kunnen de meer dan 50 aanpasbare widgets van ClickUp Dashboards u helpen bij het monitoren van risicofactoren, compliance-metriek en financiële blootstelling, allemaal op één plek.

Of het nu gaat om het bijhouden van audit trails, het monitoren van andere financiële instellingen en financiële markten of het identificeren van cyberbedreigingen, alles wordt gevisualiseerd en georganiseerd voor effectief risicobeheer.

ClickUp beste functies

Doelen bijhouden: Stel meetbare doelen voor risicobeperking en bewaak de voortgang in de tijd met Stel meetbare doelen voor risicobeperking en bewaak de voortgang in de tijd met ClickUp Goals

Samenwerkingstools: Gebruik Gebruik ClickUp Docs om risico's te documenteren, eigendom toe te wijzen en teamdiscussies over risicomanagementstrategieën te faciliteren

Tijdsregistratie: Houd nauwkeurig bij hoeveel tijd wordt besteed aan inspanningen om risico's te beperken, zodat resources efficiënt worden toegewezen

: Verbind ClickUp met CRM-software, tools voor gegevensanalyse, financiële systemen en meerdere andere tools voor naadloos risicobeheer Integratie met 1000+ tools: Verbind ClickUp met CRM-software, tools voor gegevensanalyse, financiële systemen en meerdere andere tools voor naadloos risicobeheer

Aanpasbare workflows: Creëer op maat gemaakte risicomanagementprocessen door aangepaste taaktypes, velden voor het bijhouden van risico's en goedkeuringsworkflows in te stellen

Meerdere weergaven: Organiseer risicogegevens effectief met Organiseer risicogegevens effectief met 15+ ClickUp weergaven , inclusief tabelweergave voor gestructureerd bijhouden van risico's, mindmaps voor het visualiseren van afhankelijkheid van risico's en mindmaps voor het bewaken van tijdlijnen voor risicobeperking

ClickUp beperkingen

De uitgebreide functies van het platform kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

De mobiele app mist enkele functies die beschikbaar zijn in de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker van Capterra zei:

Ik gebruik ClickUp al vanaf het begin van mijn carrière. Dankzij de geavanceerde functies en prachtige interface kan ons team de productiviteit en nauwkeurigheid voor elke Taak maximaliseren. Elk project ziet er nu beter georganiseerd en opgeruimd uit.

Ik gebruik ClickUp al vanaf het begin van mijn carrière. Dankzij de geavanceerde functies en prachtige interface kan ons team de productiviteit en nauwkeurigheid voor elke Taak maximaliseren. Elk project ziet er nu beter georganiseerd en opgeruimd uit.

💡Pro Tip: Risicomanagement draait niet alleen om preventie, maar ook om voorbereiding. Een solide rampenplan zorgt ervoor dat uw bedrijf veerkrachtig blijft als er dingen misgaan. Ontdek hier hoe u het uwe kunt ontwikkelen!

2. LogicManager (de beste voor risicobeheer voor ondernemingen en naleving van regelgeving)

Via LogicManager

Als het om ERM (Enterprise Risk Management) gaat, is een versnipperde aanpak niet genoeg, vooral niet als naleving van regelgeving en risicobeoordelingen precisie vereisen.

LogicManager brengt alles onder één dak en voldoet aan alle eisen op het gebied van risicobeperking. Het biedt een gecentraliseerde hub voor risicobeheer die organisaties helpt potentiële risico's te identificeren, rimpeleffecten te voorspellen en het bijhouden van naleving te automatiseren.

LogicManager beste functies

Risicogegevens, compliance-informatie en auditprogramma's consolideren voor een eenduidige weergave van organisatorische risico's

Analyseer kaders voor risicobeoordeling die zijn afgestemd op branchespecifieke voorschriften en normen

Genereer gedetailleerde rapportages, heat maps en dashboards om risicoprofielen te visualiseren en bedreigingen te prioriteren

Bijhouden hoe goed risicobeperkende strategieën werken, zodat risico's goed worden beheerd

Evalueer de volwassenheid van een organisatie op het gebied van risicobeheer en identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

LogicManager limieten

Het beheren van enorme risicodatasets kan moeilijk zijn, waardoor navigatie en analyse een uitdaging vormen

Sommige gebruikers vinden dat de rapportagetools niet diep genoeg zijn om inzichten in risico's te presenteren aan verschillende belanghebbenden

Organisaties moeten hun risicobeoordelingen regelmatig bijwerken en aanpassen

LogicManager prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LogicManager

G2: 4. 5/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over LogicManager?

Volgens deze gebruiker van G2:

Het platform is op hoog niveau zeer eenvoudig te begrijpen en gebruikers/beheerders hebben weinig training nodig om het te kunnen gebruiken. Ik ben de primaire systeembeheerder en er zijn verschillende iteraties geweest van hoe we onze controles in LogicManager hebben geïmplementeerd.

Het platform is op hoog niveau zeer eenvoudig te begrijpen en gebruikers/beheerders hebben weinig training nodig om het te kunnen gebruiken. Ik ben de primaire systeembeheerder en er zijn verschillende iteraties geweest van hoe we onze controles in LogicManager hebben geïmplementeerd.

3. RiskWatch (de beste voor op veiligheid gericht risicobeheer en nalevingsbewaking)

Via RiskWatch

Riskwatch is een oplossing voor risicobeheer die prioriteit geeft aan risicobeoordelingen, bijhouden van compliance en analyse van de veiligheid.

In plaats van te verdrinken in spreadsheets, helpt RiskWatch organisaties bij het identificeren van potentiële risico's, het analyseren van bedreigingen en het bijhouden van compliance - allemaal vanuit een gebruiksvriendelijk dashboard.

De beste functies van RiskWatch

Krijg toegang tot tools om potentiële risico's vast te stellen, de ernst ervan te evalueren en de waarschijnlijkheid te bepalen

Help risico's te rangschikken op impactniveau en creëer target strategieën voor risicobeperking

Maak snelle reacties op veiligheidsincidenten, compliance-inbreuken en operationele verstoringen mogelijk

Geef realtime inzicht in risicoblootstelling, bedreigingen voor de veiligheid en naleving van regelgeving

Gebruikers in staat stellen op maat gemaakte rapportages te genereren en sleutelbevindingen te delen met belanghebbenden

Gebruik data-analyse van derden om risico's te beoordelen op basis van locatie, industrienormen en eerdere incidenten

Beperkingen van RiskWatch

Kan moeite hebben om opkomende risico's te detecteren die niet zijn meegenomen in de oorspronkelijke risicoanalyse

Sommige risico's met een lage waarschijnlijkheid en grote gevolgen blijven mogelijk onopgemerkt

Het verzamelen van gegevens uit financiële, operationele en externe bronnen kan complex zijn

RiskWatch prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

RiskWatch beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Previse (de beste voor AI-gestuurde risicodetectie in de energiehandel)

Via Previse

Previse Coral is een AI-gestuurd Energy Trading and Risk Management (ETRM) systeem ontworpen om energiebedrijven te helpen potentiële risico's te identificeren, blootstelling te beheren en in realtime te reageren op marktschommelingen.

Previse Coral is speciaal gebouwd voor de Europese handel in elektriciteit, aardgas en certificaten en biedt AI-gestuurde analyse met aanpasbare functies voor rapportage. Dit zorgt ervoor dat bedrijven onvoorspelbare marktrisico's voor blijven.

Previse beste functies

Gebruik machine learning om transactiegegevens te analyseren en frauduleuze activiteiten of financiële risico's te detecteren

Stuur direct waarschuwingen over potentiële risico's terwijl transacties plaatsvinden, zodat er snel kan worden gereageerd

Genereer op maat gemaakte risicorapportages op basis van bedrijfsspecifieke behoeften en risicoprofielen

Intuïtief ontwerp voor eenvoudige navigatie, risicobewaking en data-interpretatie

Aanpassen aan groeiende datavolumes en toenemende complexiteit van de markt

Beperkingen voorkomen

Sterke afhankelijkheid van marktgegevensintegratie voor nauwkeurige risicoberekeningen, wat in volatiele markten kan limieten

Beperkt aanpasbaar voor bedrijven met zeer specifieke handelsbehoeften

Potentiële leercurve voor gebruikers die complexe financiële risicomodellen hanteren

Prijsstelling voorkomen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies voorkomen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. LogicGate (de beste voor governance-, risico- en nalevingsbeheer op schaal)

Via LogicGate

LogicGate is ontworpen als een platform voor governance, risico en compliance (GRC) dat organisaties helpt risico's te beoordelen, werkstromen te automatiseren en compliance te stroomlijnen binnen één aanpasbaar systeem.

In plaats van te schakelen tussen spreadsheets en audit trails na te jagen, biedt LogicGate geautomatiseerde risicobeoordelingen, bewijsverzameling en tools voor risicokwantificering om businesses te helpen compliance te handhaven.

LogicGate beste functies

Maak gebruik van AI-governance om governance-, risico- en compliance (GRC)-processen te beheren binnen één platform en zorg zo voor een uitgebreid overzicht van risico's.

Risicobeoordelingen, risicobeperkende abonnementen en rapportages automatiseren om handmatige inspanningen en menselijke fouten te verminderen

Risicobeoordelingen aanpassen aan branchevoorschriften en specifieke behoeften van bedrijven

Prioriteit geven aan risico's op basis van waarschijnlijkheid van impact en potentiële gevolgen

Genereer uitgebreide rapportages en dashboards om risicotrends te visualiseren en inzichten te communiceren

LogicGate limieten

Biedt beperkte filteropties in rapportage, waardoor het moeilijk is om datumspecifieke inzichten te verkrijgen

Ontbreekt aan geautomatiseerde verzameling van auditbewijs, waardoor handmatige invoer nodig is voor het bijhouden van naleving

Biedt zeer aanpasbare workflows, maar sommige gebruikers vinden ze minder intuïtief om door te navigeren

LogicGate prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LogicGate

G2: 4. 6/5 (160+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over LogicGate?

Een gebruiker van Capterra zei:

LG Ondersteuningsteams zijn game changers! Zij zijn de lijm die de applicaties bij elkaar houdt en helpen u een applicatie te bouwen die niet alleen voldoet aan de behoeften van uw organisatie, maar ook automatisering omarmt.

LG Ondersteuningsteams zijn game changers! Zij zijn de lijm die de applicaties bij elkaar houdt en helpen u een applicatie te bouwen die niet alleen voldoet aan de behoeften van uw organisatie, maar ook automatisering omarmt.

6. Resolver (de beste voor risico- en nalevingsbeheer voor de hele onderneming)

Via Resolver

Resolver is ontworpen voor organisaties die te maken hebben met financiële, operationele, compliance- en veiligheidsrisico's. De oplossing biedt risico-informatie en het bijhouden van audits, die bruikbare inzichten kunnen bieden voor risicobeoordelingen om bedrijven te helpen weloverwogen beslissingen te nemen.

Resolver integreert ook risicodata uit meerdere databronnen en zorgt zo voor een duidelijke en nauwkeurige weergave van bedreigingen voor de hele onderneming.

Beste functies van Resolver

Koppel potentiële risico's aan daadwerkelijke incidenten, voor nauwkeurige abonnementen op risicobeperking en updates van het risicoregister

Voer uitvoerbare risicobeoordelingen uit op basis van echte gegevens voor beter geïnformeerde besluitvorming

Compliancebeheer stroomlijnen door wettelijke vereisten te organiseren en bij te houden

Identificeer en bijhoud risico's door middel van interne audits en pak problemen proactief aan voordat ze escaleren

Consolideer en analyseer risk intelligence-gegevens om de werkelijke impact van risico's op de business te onthullen

Integreer gegevens uit meerdere databronnen voor een holistisch overzicht van risico's

Beperkingen oplossen

Creëert silo risicomanagement als data-integratie tussen afdelingen niet goed wordt beheerd

Produceert onvolledige risicobeoordelingen wanneer u vertrouwt op beperkte of onnauwkeurige gegevens

Resolver prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Resolver

G2: 4. 3/5 (160+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Resolver?

Volgens deze gebruiker van G2:

Ik heb het gevoel dat Resolver behoorlijk gebruiksvriendelijk is voor gebruikers die de RCSA-ervaring doorlopen, wat een game-changer is geweest voor de tweede verdedigingslinie van ons bedrijf. Mensen zijn veel minder geïntimideerd en vinden het intuïtiever.

Ik heb het gevoel dat Resolver behoorlijk gebruiksvriendelijk is voor gebruikers die de RCSA-ervaring doorlopen, wat een game-changer is geweest voor de tweede verdedigingslinie van ons bedrijf. Mensen zijn veel minder geïntimideerd en vinden het intuïtiever.

7. Quantifind (de beste voor AI-gestuurde detectie van financiële criminaliteit en risicobeoordeling)

Via Quantifind

Quantifind is een AI-gestuurd platform voor risicobeheer dat complexe netwerken van entiteiten analyseert om potentiële financiële risico's op te sporen, waaronder witwaspraktijken en fraude.

Door gebruik te maken van machine learning en data-analyse helpt Quantifind bedrijven en overheidsinstellingen bij het identificeren van verdachte activiteiten, het monitoren van entiteiten met een hoog risico, het waarborgen van operationele efficiëntie en het verbeteren van compliance-inspanningen - en dat alles binnen een cloud-gebaseerd platform dat is gebouwd voor schaalbaarheid.

Vind de beste functies

Analyseer enorme databronnen om potentiële risico's van personen en bedrijven te identificeren

Verborgen verbindingen en risicopatronen ontdekken die traditionele methoden mogelijk missen

Entiteiten screenen op lijsten met sancties en realtime waarschuwingen genereren voor verdachte activiteiten

Toegang tot tools voor het in kaart brengen van relaties en datavisualisatie voor diepgaand risico-onderzoek

KYC-processen stroomlijnen door automatisch risicoprofielen van klanten te beoordelen

Aanpassen aan grote datavolumes en veranderende regelgeving

Beperkingen kwantificeren

Vereist regelmatige modelupdates om evoluerende fraudetactieken voor te blijven

Presenteert complexe inzichten in gegevens die een uitdaging kunnen vormen voor niet-technische gebruikers

Is sterk afhankelijk van automatisering, wat kan leiden tot gemiste risico's als menselijk toezicht ontbreekt

Quantifind prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Quantifind beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Darktrace (de beste voor AI-gestuurd beheer van cyberrisico's en detectie van autonome bedreigingen)

Via Darktrace

Cyberbedreigingen wachten niet tot uw team voor veiligheid inklokt, en Darktrace doet dat ook niet. Darktrace maakt gebruik van zelflerende AI en monitort netwerkactiviteiten in realtime, past zich aan nieuwe aanvalspatronen aan en identificeert potentiële cyberrisico's voordat ze escaleren.

In plaats van te vertrouwen op vooraf gedefinieerde handtekeningen voor bedreigingen, bouwt Darktrace inzicht op in "normaal" netwerkgedrag en signaleert alles wat verdacht is, zelfs als het een nog nooit vertoonde aanval is.

Van geautomatiseerde reactie op bedreigingen tot beheer van aanvalsoppervlakken, het biedt een proactieve aanpak voor het beperken van cyberrisico's.

De beste functies van Darktrace

Analyseer normale netwerkactiviteiten om afwijkend gedrag te detecteren dat kan duiden op cyberbedreigingen

Detecteer veiligheidsincidenten in realtime, zodat teams onmiddellijk kunnen reageren

Visualisatiedashboards voor bedreigingen bekijken voor betere incidentanalyse en risicoprioritering

Automatiseer de indamming van bedreigingen om schadelijke activiteiten te isoleren met minimale handmatige tussenkomst

Correleer bedreigingsgegevens over verschillende systemen om verborgen aanvalspatronen te ontdekken

Past zich voortdurend aan veranderende cyberrisico's aan en leert nieuw netwerkgedrag voor voortdurende bescherming

Beperkingen van darktrace

Handmatige analyse vereist om de ernst van gedetecteerde bedreigingen te bepalen

Is afhankelijk van de datakwaliteit, wat betekent dat onvolledige of onnauwkeurige netwerklogs de nauwkeurigheid van de detectie kunnen beïnvloeden

Biedt een steile leercurve, vooral voor teams die nog niet bekend zijn met AI-gebaseerde cyberbeveiliging

Darktrace prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Darktrace

G2: 4. 4/5 (25+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over Darktrace?

Dit is wat een gebruiker van G2 zei:

Geweldig systeem voor het monitoren van het netwerk, zowel on-premise als in de cloud. Vanuit één enkele interface kunnen we het netwerkverkeer op onze bedrijfskritische diensten monitoren en beoordelen. De interface toont live verkeer en stelt ons in staat gebeurtenissen terug te spoelen om te zien wanneer dingen gebeuren en wanneer ze gebeuren.

Geweldig systeem voor het monitoren van het netwerk, zowel on-premise als in de cloud. Vanuit één enkele interface kunnen we het netwerkverkeer op onze bedrijfskritische diensten monitoren en beoordelen. De interface toont live verkeer en stelt ons in staat gebeurtenissen terug te spoelen om te zien wanneer dingen gebeuren en wanneer ze gebeuren.

9. Riskified (de beste voor AI-gestuurde fraudepreventie in e-commerce)

Via Riskified

Fraude is een constante strijd voor online retailers en het wegsturen van goede klanten terwijl slechte klanten worden geblokkeerd is een kostbare vergissing. Riskified gebruikt AI-gestuurde risicobeoordeling om potentiële fraude te identificeren, legitieme transacties goed te keuren en terugboekingsrisico's te minimaliseren.

In plaats van handelaren te dwingen om te kiezen tussen veiligheid en verkoop, analyseren Riskified's machine learning-modellen transactiepatronen in realtime, zodat bedrijven hun inkomsten maximaliseren en fraudeurs op afstand houden.

Riskified beste functies

Dek terugboekingskosten af, zodat Business meer transacties kan goedkeuren zonder financieel risico

Analyseer transactiegegevens met behulp van AI-fraudedetectie en identificeer nauwkeurig aankopen met een hoog risico

Zorg voor gedetailleerde dashboards en fraude-inzichten om klantgedrag en betalingstrends bij te houden

Legitieme transacties in realtime goedkeuren, vertragingen tot een minimum beperken en de klantervaring verbeteren

Gelimiteerde risico's

Afhankelijkheid van gegevenskwaliteit, wat betekent dat onvolledige of onnauwkeurige transacties de effectiviteit kunnen verminderen

Risico op vals positieven, mogelijk afwijzen van geldige aankopen wanneer fraudefilters te agressief zijn

Vereist integratie met handelaar, waardoor installatie en prestaties afhankelijk zijn van de juiste systeemconfiguratie

Risicogerelateerde prijsstelling

Enterprise: Aangepaste prijzen

Riskified beoordelingen en recensies

G2: 4. 5/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (25+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Riskified?

Volgens deze gebruiker van Capterra:

*Wij verkopen luxe goederen en kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van fraude. Riskified beschermt ons en onze bestellingen. Hun klantenservice is ook ON POINT!

*Wij verkopen luxe goederen en kunnen gemakkelijk het slachtoffer worden van fraude. Riskified beschermt ons en onze bestellingen. Hun klantenservice is ook ON POINT!

10. IBM OpenPages met Watson (de beste voor AI-gestuurd beheer van governance, risico's en compliance)

Via IBM OpenPages met Watson

Het handmatig beheren van governance, risk en compliance (GRC) is een hoofdpijn, vooral wanneer de regelgeving blijft veranderen. IBM OpenPages met Watson vereenvoudigt de chaos door risico-identificatie, -beoordeling en het bijhouden van naleving te centraliseren, allemaal aangedreven door AI-gestuurde analyses.

Met de machine-learningcapaciteiten van Watson kunnen bedrijven operationele risico's bewaken, financiële controles bijhouden en naleving van regelgeving garanderen zonder eindeloze spreadsheets door te spitten.

IBM OpenPages met Watson beste functies

Automatiseer het beheer van operationele risico's door risico's in realtime te meten en bij te houden

Stroomlijn het beheer van beleid en compliance om ervoor te zorgen dat Business voldoet aan veranderende mandaten op het gebied van regelgeving

IT-governance beheren, cyberbeveiligingsrisico's verminderen en compliance beter bijhouden

Verlaag de financiële kosten door het beheer van financiële controles te verbeteren en de algemene risico's van projectkosten te minimaliseren

Behoud de bedrijfscontinuïteit tijdens verstorende gebeurtenissen met AI-gestuurde risicobeoordelingen

Organiseer en centraliseer het beheer van modelrisico's om het toezicht op bedrijfsmodellen te verbeteren

Vereenvoudig auditbeheer en maak het bijhouden van risico's en verificatie van naleving eenvoudiger

IBM OpenPages met Watson limieten

Kan niet alle risico's elimineren, aangezien sommige operationele onzekerheden inherent zijn aan bedrijfsprocessen

Invoer van gebruikers vereist, wat betekent dat AI alleen niet alle risicobeoordelingen volledig kan automatiseren

IBM OpenPages met Watson prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

IBM OpenPages met Watson beoordelingen en recensies

G2: 4. 2/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen gebruikers over IBM OpenPages with Watson?

Volgens deze gebruiker van G2:

De flexibiliteit van IBM OpenPages is wat ik het meest waardeer. Ik kan de dashboards, weergaven, objecten en rapporten aanpassen aan de specifieke behoeften van het Bci team. Dit helpt ons om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

De flexibiliteit van IBM OpenPages is wat ik het meest waardeer. Ik kan de dashboards, weergaven, objecten en rapporten aanpassen aan de specifieke behoeften van het Bci team. Dit helpt ons om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

ClickUp helpt u risico's te beheren als een professional

Risico's krijgen meestal een slechte reputatie - rampen die op zich laten wachten.

Maar hier is een andere kijk: wat als risico's eigenlijk kansen zijn? Een kans om uw bedrijf te versterken, de concurrentie voor te blijven en een veerkrachtigere strategie te ontwikkelen door AI op de werkplek te implementeren!

Volgens IBM besparen bedrijven met een IR-team (incident response) dat hun abonnement actief test, gemiddeld $ 2,66 miljoen aan inbreuken in vergelijking met bedrijven zonder IR-team.

In businesstermen betekent dat in één klap twee keer winst: lagere kosten en een slimmere risicobeheerstrategie.

Met geautomatiseerde werkstromen, gecentraliseerde dashboards en AI-gestuurde inzichten helpt ClickUp organisaties risico's vroegtijdig te identificeren, snel actie te ondernemen en kostbare verstoringen te voorkomen.

ClickUp stelt me niet alleen in staat om projecten bij te houden en risico's vroegtijdig te detecteren, het helpt me ook als individuele bijdrager met mijn dagelijkse taken.

ClickUp stelt me niet alleen in staat om projecten bij te houden en risico's vroegtijdig te detecteren, het helpt me ook als individuele bijdrager met mijn dagelijkse taken.

Klaar om risico's onder controle te krijgen en ze om te zetten in groeikansen? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!