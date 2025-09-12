De 10 beste Granola AI-alternatieven om te bekijken in 2026

Granola AI is een door AI aangedreven notitieblok dat is ontworpen om de productiviteit tijdens vergaderingen te verbeteren door door de gebruiker getypte aantekeningen te combineren met door AI gegenereerde transcripties. Het maakt op maat gemaakte samenvattingen, biedt context en legt de nadruk op privacy door opdringerige bots te vermijden.

Ondanks zijn sterke punten heeft Granola AI ook limieten. Sommige gebruikers melden problemen met spraakherkenning, het ontbreken van video-opname en beperkte platformondersteuning (momenteel alleen voor Mac). Anderen vinden de leercurve voor nieuwe functies steil, en het ontbreken van mobiele apps beperkt het gebruik onderweg.

Als u ook met soortgelijke problemen te maken heeft en wilt overstappen van Granola, hebben wij het voorwerk al gedaan. In deze gids bespreken we de top 10 Granola AI-alternatieven om de productiviteit van uw vergaderingen te verhogen.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier is een kort overzicht van de top 10 Granola AI-alternatieven: ClickUp : Het beste voor notities maken en alles-in-één-vergaderingen Het beste voor notities maken en alles-in-één-vergaderingen Fathom: Het beste voor geautomatiseerde inzichten over vergaderingen en CRM-integratie Otter.ai: Het beste voor realtime transcriptie en analyse van meerdere vergaderingen MeetGeek.ai: Het beste voor het extraheren van actiepunten uit aantekeningen van vergaderingen Avoma: Het beste voor sales intelligence en analyse van gesprekken tl;dv: Het beste voor het vertalen van aantekeningen van vergaderingen in meerdere talen Wudpecker: Het beste voor onbeperkte realtime ondersteuning bij vergaderingen Chorus.ai: Het beste voor het analyseren van klantinteracties Krisp: Het beste voor AI-ruisonderdrukking en live transcriptie Fireflies.ai: Het beste voor veilige transcriptie van vergaderingen

Waar moet je op letten bij Granola AI-alternatieven?

Bij het zoeken naar alternatieven voor Granola AI is het belangrijk om te letten op functies die je productiviteit echt verhogen en bij je werkstroom passen. Hier is waar je op moet letten bij apps voor het maken van aantekeningen:

📌 Gebruiksgemak: Zoek een app die vanaf het begin intuïtief aanvoelt. Een overzichtelijke interface en eenvoudige navigatie voor het maken van aantekeningen kunnen het verschil maken

📌 Betrouwbare synchronisatie tussen apparaten: Je aantekeningen moeten overal toegankelijk zijn: op je telefoon, laptop of tablet. Zorg ervoor dat de app soepel synchroniseert zonder dat er gegevens verloren gaan of vertragingen ontstaan

📌 Krachtige zoek- en ordeningsfuncties: Een goede AI-app voor aantekeningen moet je helpen om aantekeningen snel terug te vinden. Let op slimme tags, geavanceerd zoeken met filters en mappen die alles overzichtelijk houden

📌 Privacy en veiligheid: Kies een app met sterke versleuteling en een duidelijk privacybeleid om je gegevens te beveiligen

📌 Aanpassingsmogelijkheden: Iedereen werkt anders en gebruikt andere tools voor samenwerking en communicatie op de werkplek. Het beste alternatief voor Granola AI moet je in staat stellen sjablonen of werkstroom aan te passen aan je persoonlijke behoeften

De 10 beste alternatieven voor Granola AI

U hoeft geen genoegen te nemen met de limieten van Granola AI Notetaker; hier zijn enkele alternatieven voor Granola AI:

1. ClickUp (Beste software voor notities maken en alles-in-één vergaderen)

Vereenvoudig je werkstroom met ClickUp Brain Maak aantekeningen en transcripties van vergaderingen doorzoekbaar met ClickUp Brain

Heeft u moeite met het combineren van verschillende apps voor vergaderingen, aantekeningen en taken? Dit heeft als resultaat inefficiëntie, verlies aan productiviteit en versnipperde informatie.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, combineert notities maken, taakbeheer en teamsamenwerking – allemaal aangedreven door AI.

ClickUp's AI Notetaker

De AI Notetaker van ClickUp fungeert als uw persoonlijke, door AI aangestuurde assistent voor vergaderingen die discussies eenvoudig vastlegt, samenvat en organiseert. Het legt notulen vast, haalt belangrijke inzichten eruit en maakt bruikbare takenlijsten.

Het beste is dat het naadloos integreert met Zoom, Google Meet en Microsoft Teams, waardoor het je ultieme partner voor vergaderingen wordt.

Automatiseer het genereren van transcripties, samenvattingen en actiepunten met ClickUp AI's Notetaker

ClickUp documents

En wat meer is: je krijgt de volledige opname en het transcript van de vergadering, zodat je je gesprek op elk moment kunt terugkijken voor gedetailleerde context! Alle opnames en aantekeningen worden overzichtelijk opgeslagen in privé ClickUp-documenten, waar je ze naar behoefte kunt taggen, formateren en delen.

Met ClickUp Documents kunt u:

Format voor aantekeningen voor een betere leesbaarheid

Gebruik bidirectionele verbindingen om aantekeningen aan taken te koppelen

Werk in realtime samen met je team

Vat tekst samen, corrigeer je grammatica en verbeter je schrijfstijl met ingebouwde AI-functies

Beheer opnames, aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen in ClickUp Docs

ClickUp Brain

Combineer dit met ClickUp Brain, de AI-assistent die aantekeningen maken naar een hoger niveau tilt. Het kan lange verslagen van vergaderingen samenvatten tot beknopte actiepunten, taken en subtaken genereren op basis van aantekeningen van vergaderingen, aantekeningen herformatteren voor een betere structuur en duidelijkheid, en zelfs aantekeningen van vergaderingen vertalen.

Deze geavanceerde functies, gecombineerd met AI-samenwerking, zetten uw aantekeningen van vergaderingen om in bruikbare inzichten die de productiviteit verhogen.

Een extra bonus ✨? Gebruikers van ClickUp Brain kunnen rechtstreeks vanuit hun ClickUp-werkruimte kiezen uit meerdere externe AI-modellen, waaronder Claude en GPT-4o!

Sjablonen voor vergaderingen

Aantekeningen maken is één ding, ze effectief structureren is iets anders. ClickUp biedt een bereik aan sjablonen, waaronder de ClickUp-sjabloon voor vergadernotities, om je te helpen bij het beheren van vergaderagenda's, het vastleggen van notulen en het documenteren van vervolgacties.

Houd je agenda's, belangrijkste punten en follow-ups overzichtelijk georganiseerd met behulp van de ClickUp-sjabloon voor vergadernotities

Met ClickUp blijven je vergaderingen, aantekeningen en ideeën altijd overzichtelijk en toegankelijk, waardoor je ideeën gemakkelijker in daden kunt omzetten.

De beste functies van ClickUp

Houd vergaderingen, stel agenda's op, maak aantekeningen en wijs actiepunten toe – allemaal met ClickUp Meetings . U hoeft niet meer te schakelen tussen apps om bij te houden wat er is besproken en wat nog te doen is

Chat, bespreek taken, deel updates en werk in realtime samen zonder belangrijke details uit het oog te verliezen. In tegenstelling tot verspreide berichten in andere apps, houdt ClickUp Chat alles gekoppeld aan je projecten

Zet besprekingen uit vergaderingen om in concrete taken met deadlines, toegewezen personen en prioriteiten. Met ClickUp-taaken wordt elke item bijgehouden, zodat er niets wordt vergeten

Noteer belangrijke gedachten, herinneringen en taken zonder je werkstroom te onderbreken met ClickUp Notepad

Limieten van ClickUp

Het heeft een steile leercurve vanwege het brede bereik aan functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard in vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte aan planning voor gebeurtenissen en updates, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere marketingprioriteiten.

💟 Bonus: Op zoek naar een slimmer alternatief voor Granola AI? Maak kennis met Brain MAX — uw AI-aangedreven desktopassistent die verder gaat dan basisautomatisering. Met Brain MAX krijgt u toegang tot meerdere toonaangevende AI-modellen (LLM's) voor alles, van het opstellen van documenten en het bedenken van ideeën tot het beheren van projecten en het doorzoeken van al uw apps. Zeg gewoon wat je denkt, en Brain MAX legt het vast, organiseert het en onderneemt direct actie. Nooit meer jongleren met verschillende tools of de beste AI mislopen – Brain MAX brengt alles samen en biedt je voice-first productiviteit en geavanceerde intelligentie binnen handbereik.

2. Fathom (Het beste voor geautomatiseerde inzichten over vergaderingen en CRM-integratie)

via Fathom

Fathom neemt alle teamvergaderingen en verkennende gesprekken op en transcribeert ze op één plek. Hierdoor kunnen verkoopteams gesprekken analyseren en de beste verkoopboodschappen identificeren, of achterhalen welke leden meer training nodig hebben.

U kunt het rechtstreeks integreren met CRM-systemen en documentatieplatforms zoals Google Documenten, Notion en Asana om een ononderbroken automatisering van uw werkstroom te garanderen. Bovendien maakt Fathom met functies als live transcriptie, ondersteuning voor meerdere talen en directe downloads van vergaderingen handmatig aantekeningen maken overbodig, waardoor de analyse na de vergadering sneller en nauwkeuriger verloopt.

De beste functies van Fathom

Krijg direct toegang tot nauwkeurige en gestructureerde transcripties tijdens gesprekken

Identificeer en categoriseer belangrijke conclusies, beslissingen en taken, waardoor de noodzaak voor handmatige follow-ups wordt verminderd

Deel eenvoudig een samenvatting van het gesprek met het sales- en customer success-team

Beperkingen van Fathom

Automatisch gegenereerde verslagen van vergaderingen zijn soms onnauwkeurig of onvolledig, wat kan leiden tot misverstanden

Fathom is alleen beschikbaar met Zoom

Prijzen van Fathom

Standaard: $ 29/maand

Pro: $39/maand

Beoordelingen en recensies van Fathom:

G2: 5/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fathom?

Actie-items na vergaderingen zijn goud waard. De functie 'Ask Fathom' is ook geweldig. Het is fantastisch om vragen te stellen als: 'Wat waren de drie belangrijkste redenen waarom Michael niet verder zou willen gaan met mijn oplossing?'

🧠 Wist je dat? De markt voor AI-notitie-apps groeit explosief! Met een waarde van 450 miljoen dollar in 2023 zal deze markt tegen 2033 naar verwachting uitgroeien tot meer dan 2,3 miljard dollar, met een indrukwekkend jaarlijks groeipercentage van 18,7%.

3. Otter.ai (Het beste voor realtime transcriptie en analyse van meerdere vergaderingen)

Otter.ai, een krachtig AI-aangedreven transcriptieplatform, zet spraak in realtime om in tekst. Het verwerkt audio van virtuele vergaderingen, past natural language processing (NLP) toe om transcripties te structureren en maakt live samenwerking mogelijk met markeringen, opmerkingen en tijdstempels.

U kunt Otter.ai integreren met kalenders, de automatisering van vergaderverslagen uitvoeren en eerdere transcripties opvragen met behulp van de AI-chatbot. Dankzij ondersteuning voor analyse van meerdere vergaderingen, aangepaste woordenschat en gelijktijdige opnames is Otter.ai een krachtige tool voor teams die complexe gebruikersinput verwerken.

De beste functies van Otter.ai

Leg gesproken content direct vast met de live-transcriptie-engine van Otter.ai

Haal tegelijkertijd inzichten uit meerdere vergaderingen. Doorzoek transcripties met AI-aangedreven queries om belangrijke patronen en discussies te identificeren

Train Otter.ai om vakspecifieke jargon, afkortingen en bedrijfsterminologie te herkennen

Vraag de AI-chatbot van Otter om directe samenvattingen, beslissingen of actiepunten uit eerdere vergaderingen

Beperkingen van Otter.ai

Er zijn minimaal 10 licenties nodig voor CRM-integratie, waardoor het minder geschikt is voor kleinere teams

Neemt alleen audio op; video-opname is alleen beschikbaar in het Enterprise-abonnement

Ondersteunt realtime transcriptie voornamelijk in het Engels, met beperkte ondersteuning voor andere talen

Prijzen van Otter.ai

Free

Pro: $ 16,99/maand

Business: $30/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Wat mijn favoriete eigenschap van Otter is, is dat ik mijn volledige aandacht kan richten op de mensen met wie ik aan het bellen ben tijdens een verbinding, zonder dat ik continu aantekeningen hoef te maken. Gesprekken verlopen soepeler, ik kan meer vragen stellen en veel meer informatie verzamelen omdat ik weet dat Otter aantekeningen maakt en een audiotranscript opneemt.

4. MeetGeek.ai (Het beste voor het extraheren van actiepunten uit aantekeningen van vergaderingen)

via MeetGeek

MeetGeek.ai neemt zelfstandig deel aan geplande vergaderingen, legt discussies vast met zeer nauwkeurige spraakherkenning en genereert gestructureerde samenvattingen. Het is uitgerust met realtime detectie van actiepunten en doorzoekbare transcripties voor het snel terugvinden van belangrijke inzichten.

Het kan transcripties in meer dan 30 talen vertalen en kan worden geïntegreerd met platforms zoals Zoom, Microsoft Teams en Google Meet. Het kan projectmanagers ook helpen bij de automatisering van werkstroomprocessen door vergaderinformatie te integreren in CRM- en taakbeheersystemen.

De beste functies van MeetGeek.ai

Zet spraak om in nauwkeurige transcripties met tijdstempels zonder op 'Opnemen' te drukken

AI-gestuurde verwerking garandeert een hoge transcriptiekwaliteit in meer dan 30 talen die worden ondersteund

Ga naar elk deel van de discussie zonder handmatig door video-bestanden te moeten bladeren

Beperkingen van MeetGeek.ai

Opnames en transcripties van vergaderingen kunnen niet als PDF worden geëxporteerd, wat de flexibiliteit van het format beperkt

Zonder mapindeling (afspeellijst) kunnen gebruikers vergaderingen niet categoriseren of groeperen, wat het beheer van content bemoeilijkt

Prijzen van MeetGeek.ai

Free

Pro: $19/maand

Business: $39/maand

Enterprise: $59/maand

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over MeetGeek.ai?

Ik vind het geweldig dat ik geen aantekeningen hoef te maken, geen notities hoef te nemen en zelfs niet hoef uit te zoeken wat ik gemist heb, want zelfs als ik niet aanwezig ben bij de vergadering, is MeekGeek er voor mij bij en vat alles tot in de kleinste details samen! Het wordt nog beter als je precies kunt zien waar in de opname je een specifiek onderwerp kunt vinden. Het is zoooo goed! Het houdt je georganiseerd en altijd een stap voor!

💡Pro-tip: Met sommige AI-tools kunt u het maken van aantekeningen sturen met aangepaste prompts. Probeer eens herinneringen in te stellen voor deadlines, beslissingen te markeren of om samenvattingen per onderwerp te vragen om meer gerichte inzichten te krijgen.

5. Avoma (Het beste voor sales intelligence en analyse van gesprekken)

via Avoma

Avoma staat voor ‘A Very Organized Meeting Assistant’ en kan uw verkoopgesprekken efficiënt verwerken en analyseren. Het is een AI-gedreven revenue intelligence-platform dat is ontworpen voor realtime prognoses en dealbeheer. Door gebruik te maken van machine learning kent Avoma scores toe aan de status van deals, houdt het veranderingen in de pijplijn bij en voert het automatisering uit van CRM-updates.

Avoma houdt ook verkoopmethodologieën bij en voorspelt omzetresultaten op basis van gegevens uit gesprekken. Met de AI-aangedreven copiloot kunnen uw verkoopteams giswerk elimineren, dealrisico's beperken en de nauwkeurigheid van prognoses verbeteren zonder handmatige tussenkomst.

De beste functies van Avoma

Detecteer patronen in verkoopgesprekken, e-mails en vergaderingen om de status van deals te beoordelen

Leg elke verkoopinteractie in realtime vast en registreer deze

Werkt CRM-records bij notities van vergaderingen, belangrijke beslissingen en actiepunten, zodat teams met de meest recente gegevens werken

Limieten van Avoma

Het proces om toegang te krijgen tot specifieke gespreksfragmenten is omslachtig, omdat je handmatig door afspeellijsten moet zoeken zonder dat er een directe mogelijkheid is om te downloaden

De AI-notulist komt soms te laat bij vergaderingen en kan sprekers verkeerd identificeren, wat de nauwkeurigheid van de transcripties beïnvloedt

Prijzen van Avoma

AI Vergadering Assistent: $ 29/maand

Gesprek Intelligence: $ 69/maand

Revenue Intelligence: $ 99/maand

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Avoma?

Het is heel gebruiksvriendelijk. Het is heel eenvoudig in te stellen met Zoom en andere videobelsystemen. Het neemt niet alleen het gesprek op, maar maakt ook een samenvatting en laat je het transcript lezen. Ik gebruik het minstens 3 keer per week. Het is een redder in nood!

6. tl;dv (Het beste voor het vertalen van aantekeningen van vergaderingen in meerdere talen)

tl;dv is een AI-aangedreven notitie-app, ontwikkeld voor teams die meer nodig hebben dan alleen transcripties. Het neemt vergaderingen op, transcribeert ze en haalt er belangrijke inzichten uit, en integreert naadloos met CRM's, ticketsystemen en meer dan 5.000 tools.

tl;dv ondersteunt het opnemen van vergaderingen in Google Meet, Zoom en Microsoft Teams. Bovendien werkt het CRM-velden automatisch bij en stuurt het actiepunten door naar tools zoals Jira en Slack. tl;dv is ideaal voor verkoopteams van kleine en middelgrote bedrijven, maar ondersteunt ook product-, engineering- en customer success-teams met meertalige ondersteuning, functies voor veiligheid en coachingtools.

tl;dv beste functies

Detecteer sprekers automatisch, vat discussies samen en categoriseer inzichten voor snelle raadpleging

Synchroniseer gespreksinzichten rechtstreeks met CRM-velden zoals Salesforce en HubSpot, zodat handmatige gegevensinvoer overbodig wordt en uw gegevens up-to-date blijven

Markeer belangrijke momenten in vergaderingen met tijdstempels en tag-leden, zodat ze direct via e-mail worden geïnformeerd met directe afspeellinks

Verzamel inzichten uit meerdere vergaderingen tegelijk met geplande rapporten die rechtstreeks in je inbox worden bezorgd

tl;dv limieten

De mobiele app is minder intuïtief dan de desktop-versie, waardoor het gebruik onderweg lastig is

Realtime transcriptie is niet beschikbaar, waardoor directe toegang tot de content van vergaderingen beperkt is

tl;dv prijzen

Free

Pro: $29/maand

Business: $ 98/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over tl;dv?

tl;dv is de beste tool die ik heb gebruikt voor het opnemen van Franse gesprekken. Het presteert zelfs uitstekend bij snelle spraak en slechte audio door de discussie nauwkeurig vast te leggen. Het is geweldig om belangrijke punten terug te kijken via samenvattingen met tijdstempels, biedt aanpasbare sjablonen voor het delen van relevante inzichten en heeft een gebruiksvriendelijke interface met handige tutorials. Bovendien houdt de optie om opnames per project te ordenen alles gestroomlijnd.

📮ClickUp Insight: Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen neemt bijna 40% van de respondenten deel aan 4 tot 8+ vergaderingen per week, waarbij elke vergadering tot een uur duurt. Dit komt neer op een duizelingwekkende hoeveelheid tijd die binnen uw organisatie aan vergaderingen wordt besteed. Wat als je de tijd terug zou kunnen winnen? De geïntegreerde AI Notetaker van ClickUp kan je helpen je productiviteit met wel 30% te verhogen door middel van directe verslagen van vergaderingen, terwijl ClickUp Brain helpt bij het automatisch aanmaken van taken en het stroomlijnen van werkstroomen, waardoor urenlange vergaderingen worden omgezet in bruikbare inzichten.

7. Wudpecker (Het beste voor onbeperkte realtime ondersteuning bij vergaderingen)

Wudpecker is een AI-vergaderassistent die gebruikmaakt van geavanceerde natuurlijke taalverwerking en GPT-3-technologie om inzichten en actiepunten uit vergaderingen te halen en follow-up-e-mails op te stellen.

Een opvallende functie is het AI-aangedreven query-stelsel waarmee je tijdens vergaderingen vragen kunt stellen en realtime, contextbewuste antwoorden krijgt. Bovendien biedt Wudpecker platformonafhankelijke opname, die werkt voor zowel virtuele als fysieke vergaderingen zonder gebruik te maken van bots.

De beste functies van Wudpecker

Haal belangrijke inzichten, actiepunten en beslissingen uit vergaderingen zonder handmatig te hoeven controleren

Stel tijdens vergaderingen realtime vragen en krijg direct contextgebaseerde antwoorden

Neem onbeperkt vergaderingen op zonder opslagruimte of tijdsbeperkingen op alle apparaten

Integreer met Slack, Notion, HubSpot en meer om aantekeningen te bewaren waar je ze nodig hebt

Limieten van Wudpecker

Transcripties bevatten vaak typefouten, verkeerde toeschrijvingen en fouten, waardoor ze handmatig moeten worden gecontroleerd voordat ze worden gedeeld

Er is geen optie om de notulist uit te sluiten van specifieke terugkerende vergaderingen, waardoor elke keer handmatig ingrijpen nodig is

Prijzen van Wudpecker

Free

Plus: $19/maand

Pro: $32/maand

Beoordelingen en recensies van Wudpecker

Onvoldoende beoordelingen

8. Chorus.ai (Het beste voor het analyseren van klantinteracties)

via Zoom Marketplace

Chorus.ai, van ZoomInfo, is een platform voor conversatie-intelligentie dat bedrijven helpt hun verkoopresultaten te verbeteren door klantinteracties te analyseren. Het registreert, transcribeert en analyseert gesprekken in realtime. Het resultaat? Een boost in de pijplijn en omzet.

Het platform neemt deel aan online vergaderingen, zelfs ongeplande, en legt zowel audio als schermdelen vast. Het maakt gebruik van AI om belangrijke discussiepunten, zoals prijzen of bezwaren, te identificeren en integreert naadloos met tools zoals Salesforce en Zoom om bruikbare inzichten te bieden aan verkoopteams.

De beste functies van Chorus.ai

Krijg direct na vergaderingen toegang tot nauwkeurige transcripties van gesprekken, zodat u eenvoudig CRM-systemen kunt bijwerken of follow-up-e-mails kunt versturen

Benadruk risico's, kansen en cruciale onderwerpen zoals volgende stappen of bezwaren tijdens gesprekken

Blijf klantinteracties, positieve feedback en commitment-uitspraken bijhouden om teams te helpen deals sneller te sluiten en acties af te stemmen op verkoopdoelen

Beperkingen van Chorus.ai

Het kan enkele uren of dagen duren voordat de opname is geüpload

In vergaderverslagen kunnen belangrijke details ontbreken

Prijzen van Chorus.ai

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Chorus.ai

G2: 4,5/5 (meer dan 2.960 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Chorus.ai?

Met Chorus kan ik fragmenten van belangrijke delen van vergaderingen met klanten selecteren en deze rechtstreeks naar mijn klanten sturen. Ze zijn ook een enorme hulp geweest bij het ordenen van de details van de vergaderingen in een overzichtelijk format, en zijn van onschatbare waarde geweest voor het maken van aantekeningen.

9. Krisp (Het beste voor AI-ruisonderdrukking met live transcriptie)

via Krisp

Als achtergrondgeluiden tijdens vergaderingen je grootste zorg zijn, is Krisp de oplossing. Krisp is een door AI aangestuurde vergaderassistent die is ontworpen om de geluidskwaliteit te verbeteren en de automatisering van aantekeningen te realiseren. In tegenstelling tot standaard transcriptietools biedt het realtime AI-ruisonderdrukking, accentlokalisatie en live AI-vertolking.

Met de botvrije AI-aantekeningsfunctie van Krisp kunnen gebruikers samenvattingen en actiepunten genereren zonder een extra deelnemer aan hun gesprekken toe te voegen.

De beste functies van Krisp

Verwijder achtergrondgeluiden zoals toetsaanslagen of cafégepraat in realtime, voor kristalhelder geluid

Vertaal gesproken gesprekken onderweg in meer dan 20 talen, waardoor menselijke tolken overbodig worden

Zet accenten om in zes door AI gegenereerde stemmen, waardoor de communicatie in internationale teams en de interactie met klanten wordt verbeterd

Krijg toegang tot realtime transcriptie met automatische redigering van PII, waardoor de veiligheid en compatibiliteit met UCaaS- en CCaaS-platforms worden gegarandeerd

Limieten van Krisp

Individuele gebruikers vonden dat de functie voor het verwijderen van achtergrondgeluid niet compatibel was met Bluetooth-apparaten en andere hoofdtelefoons

Computers met minder krachtige processors hebben geklaagd over vertraging van het systeem

Prijzen van Krisp

Free

Pro: $ 8/maand

Business: $15/maand

Beoordelingen en recensies van Krisp

G2: 4,7/5 (560 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Krisp?

Ik vind het geweldig dat het eenvoudig kan worden geïntegreerd in elk platform voor videoconferenties. Het is gebruiksvriendelijk en biedt ook uitstekende klantenservice. Ik zou deze software echt aanbevelen voor dagelijks gebruik op je werk. Het kan je systeem wel een beetje vertragen als je geen goede processor hebt.

🙂 Leuk weetje: NASA staat bovenaan de klantenlijst van Krisp, naast andere grote namen zoals Sony en Atlassian.

10. Fireflies.ai (Het beste voor veilige transcriptie van vergaderingen)

via Fireflies

Fireflies.ai is een populaire, AI-gestuurde vergaderassistent waarmee u gesprekken met hoge precisie kunt transcriberen, samenvatten en analyseren. Het legt vergaderingen vast op platforms zoals Zoom, Google Meet en MS Teams, en zet discussies om in een gestructureerde, doorzoekbare kennisbank.

En wat meer is? U krijgt een door ChatGPT aangestuurde assistent die op verzoek follow-up-e-mails, taken en samenvattingen genereert, waardoor de productiviteit na vergaderingen wordt verhoogd. Fireflies voldoet ook aan normen voor de veiligheid van ondernemingen met end-to-end-versleuteling, SOC 2 Type 2-certificering en HIPAA/GDPR-compliance, wat een veilige gegevensverwerking garandeert. Bovendien kunt u met integraties in meer dan 50 zakelijke apps vergaderwerkstroomautomatisering uitvoeren zonder handmatige inspanning.

De beste functies van Fireflies.ai

Vind specifieke locaties in vergaderingen met een zoekfunctie die transcripties en audio in je hele bibliotheek doorzoekt

Voeg branchespecifieke termen toe aan het woordenboek van de AI voor nauwkeurigere transcripties en samenvattingen

Stuur aantekeningen over vergaderingen, actiepunten en samenvattingen rechtstreeks naar CRM-systemen zoals Salesforce, waardoor handmatige gegevensinvoer wordt verminderd

Transcribeer vergaderingen in meer dan 100 talen met een transcriptienauwkeurigheid van meer dan 95%

Beperkingen van Fireflies.ai

Sommige gebruikers melden dat het ontbreekt aan gedetailleerde AI-inzichten over meerdere vergaderingen heen, wat een uitgebreide analyse in de weg staat

Het gratis abonnement heeft beperkte functies, geen video-opname en opslagruimte, en sommige gebruikers vinden de bots die aan vergaderingen deelnemen vervelend

Prijzen van Fireflies.ai

Free

Pro: $ 18/maand

Business: $29/maand

Enterprise: $39/maand

Beoordelingen en recensies van Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies.ai?

Ik vind het geweldig dat Fireflies me de vrijheid geeft om actief te luisteren en deel te nemen aan de vergaderingen die het opneemt en transcribeert. Ik ben niet langer gebonden aan mijn pen en notitieboekje. Ik vind het ook fijn dat als ik een vergadering mis, ik de samenvatting en het transcript kan lezen om te zien wat er echt is gebeurd. Het was naadloos te implementeren en te integreren in onze vergaderingen en iedereen op ons kantoor gebruikt het uiteindelijk meerdere keren per week.

💡Pro-tip: Stel aangepaste trefwoorden en triggers in je AI-notitie-app in om belangrijke punten te markeren. Als je bijvoorbeeld vaak deadlines bijhoudt, configureer de AI dan om zinnen als ‘uiterlijk op’, ‘deadline’ of ‘datum voor verzending’ te markeren.

Verhoog de productiviteit van vergaderingen met de AI-notulist van ClickUp AI

Aantekeningen maken terwijl je betrokken blijft, is lastig, en het missen van belangrijke details kan je vertragen. Als Avoma niet je voorkeur heeft, zijn er tal van alternatieven. Als je echter op zoek bent naar een alles-in-één-tool voor AI-aangedreven vergaderopnames, taakbeheer en teamsamenwerking, probeer dan ClickUp.

De ClickUp AI Notetaker neemt automatisch deel aan je vergaderingen, luistert mee en legt de belangrijkste punten vast – zodat jij dat niet hoeft te doen. Je hoeft niet langer door rommelige aantekeningen te spitten of het overzicht over actiepunten te verliezen. In plaats daarvan krijg je duidelijke, gestructureerde samenvattingen waarmee je alles onder controle houdt.

Met ClickUp kun je je concentreren op het gesprek terwijl AI het zware werk doet. Meld je aan bij ClickUp en verander de manier waarop je aantekeningen maakt tijdens een vergadering.