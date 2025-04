10 Beste AppFlowy alternatieven voor Open-Source projectmanagement

AppFlowy is een van de populaire Notion alternatieven. Met functies zoals AI, Projecten, Taken, Sjablonen en Sites creëert het bijna dezelfde ervaring als Notion.

Het enige verschil? AppFlowy is open source. In tegenstelling tot Notion heeft het mogelijkheden voor zelf-hosting waarmee gebruikers controle hebben over hun gegevens.

Maar dit is een tweesnijdend zwaard. Zonder ingebouwde cloud synchronisatie wordt het moeilijk om AppFlowy in te stellen en eraan samen te werken. Bovendien mist de tool essentiële software-integraties en slaagt hij er niet in om een soepele mobiele ervaring te leveren.

Dus, als je op zoek bent naar tools die echt samenwerking in projectmanagement bieden, bekijk dan deze 10 AppFlowy alternatieven.

Wil je een voorproefje van onze favoriet? Bekijk dan deze video! 👇🏻

⏰ 60-seconden samenvatting Hier is een lijst met de 10 beste AppFlowy alternatieven om te overwegen: ClickUp : Het beste voor AI-gestuurd collaboratief projectmanagement : Het beste voor AI-gestuurd collaboratief projectmanagement

Notion : Het beste voor het beheren van projecten en aantekeningen in een aanpasbare werkruimte

Obsidian : Het beste voor het organiseren van projecten met gekoppelde, local-first aantekeningen

Trello : Het beste voor visueel projectmanagement en eenvoudige taakorganisatie

Airtable : Het beste voor het bijhouden van projecten met organisatie in databasestijl en velden voor aantekeningen

Monday. com : Het beste voor het beheren van complexe projecten met samenwerking in teams en documentatie

Asana : Het beste voor projectmanagement met gestructureerde taken en gedetailleerde aantekeningen

Todoist : Het beste voor het beheren van eenvoudige projectmanagement taken en lichtgewicht aantekeningen maken

Coda : Het beste voor het combineren van projectmanagement, aantekeningen en databases in interactieve documenten

Taskade: Het beste voor het gezamenlijk plannen van projecten met geïntegreerde aantekeningen en het bijhouden van taken

AppFlowy limieten

AppFlowy verkoopt zichzelf als een Notion alternatief. Functioneel gezien is het een tool voor projectmanagement die ook dienst doet als app voor het maken van aantekeningen.

Hoewel het zijn voordelen heeft, zijn hier enkele belangrijke aspecten waar het tekortschiet:

Complexe installatie: AppFlowy kan moeilijk in te stellen zijn voor gebruikers zonder technische expertise. Omdat het een open-source projectmanagement tool is, moet men zijn eigen server omgeving bouwen, waarbij complexe afhankelijkheid geconfigureerd moet worden

Geen ingebouwde cloudsynchronisatie: Omdat het een zelfhostend platform is, wordt elk stukje data - of het nu een bestand of aantekening is - lokaal op een server opgeslagen. Hoewel dit goed is voor de veiligheid omdat gebruikers zo niet de controle over hun gegevens verliezen, maakt het de samenwerking met andere leden van het team ingewikkeld

Beperkte functies voor samenwerking: Hoewel AppFlowy functies voor samenwerking biedt, zijn deze niet zo geavanceerd en intuïtief als die van zijn concurrenten. Bovendien klagen veel gebruikers over vertragingen tijdens realtime samenwerking

➡️ Lees meer: Beste alles-in-één softwareoplossingen voor Business

AppFlowy alternatieven in één oogopslag

Hier is een overzicht van elk AppFlowy alternatief vermeld in deze blogpost. Bekijk in één oogopslag hun opvallende functie en geschiktheid:

AppFlowy alternatieven Opvallende functie Beste voor ClickUp Biedt een alles-in-één productiviteitssuite met zeer aanpasbare weergaven van taken, documenten, doelen en tijdsregistratie Teams, ondernemingen, ondernemingen gericht op productiviteit Notion Biedt een modulaire werkruimte waarin gebruikers databases, wiki's en memo's kunnen maken, aanpassen en met elkaar kunnen verbinden Startups, kleine bedrijven, teams op afstand Obsidian Biedt een local-first, markdown-gebaseerd kennisbeheersysteem met geavanceerde backlinking en grafiekvisualisatie Onderzoekers, schrijvers, kenniswerkers Trello Functie voor een intuïtief Kanban-bordsysteem dat het bijhouden van Taken vereenvoudigt Kleine teams, freelancers, starters Airtable Combineert de kracht van spreadsheets met databasefunctionaliteit Business, Enterprise, Teams met veel data Maandag. com Biedt een uitgebreid systeem voor procesautomatisering met aanpasbare dashboards, integraties en sjablonen Ondernemingen, grote teams, projectmanagers Asana Maakt gestructureerd werkbeheer mogelijk met hiërarchieën van taken, werklastbalancering en gedetailleerde rapportage Teams, starters, groeiende bedrijven Todoist Functies van een minimalistische, afleidingsvrije Taakmanager met invoer in natuurlijke taal en bijhouden van productiviteit Particulieren Coda Combineert interactieve documenten, automatisering zonder code en relationele databases Teams op afstand, start-ups, multifunctionele teams Taskade Integreert AI-gestuurde brainstormsessies, mindmaps en samenwerking tussen teams in één werkruimte Freelancers, externe medewerkers, kleine teams

De 10 beste AppFlowy alternatieven om te gebruiken

Hier zijn de top 10 AppFlowy alternatieven als open-source niet werkt voor jou:

1. ClickUp (het beste voor samenwerking in projectmanagement met AI)

De meeste tools beloven te veel en leveren te weinig op het gebied van projectmanagement. Maar ClickUp, de alles-in-één app voor werk, niet.

Probeer ClickUp gratis uit Maak taken, wijs verantwoordelijkheden toe en houd de voortgang bij - alles op één plek met het ClickUp Projectmanagement platform

Taken aanmaken, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang bijhouden om projecten vooruit te helpen - alles op één plek met de oplossing voor projectmanagement van ClickUp. Het is uitgebreid ontworpen om samenwerking probleemloos te laten verlopen. Van taken tot documenten, u kunt bijna overal op het platform met uw team werken om een project probleemloos af te ronden.

Het beste deel? Alle functies van ClickUp worden versneld door ingebouwde ClickUp AI. Ze zijn dus niet alleen nuttig, maar ook effectief!

📮 ClickUp Insight: Teams die slecht presteren hebben 4 keer meer kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl ClickUp AI de rest afhandelt.

Laten we nu alle functies in detail bespreken:

Projectmanagement met AI-ondersteuning

De functies voor projectmanagement van ClickUp zijn uitgebreid.

Met ClickUp-taaken kunt u met één klik items aanmaken uit uw e-mails, chatten en documenten. U kunt ook hun categorie definiëren, prioriteitsniveaus instellen, cruciale afhankelijkheid markeren en ze toewijzen aan leden van uw team om ervoor te zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien.

Met 15+ weergaven in ClickUp en ClickUp-dashboards kunt u eenvoudig de voortgang van elke Taak in realtime bijhouden. Kies uit Lijsten (voor een overzicht van alle taken in vogelvlucht) tot Kanban-borden (voor het bijhouden van fasen van taken), Gantt-grafieken (voor tijdlijnen en afhankelijkheid), en meer. Uitgebreide statistieken van dashboards helpen om projectbeslissingen te vereenvoudigen, werklasten te beheren, ETA's in te schatten en kosten bij te houden.

Maar wat is een van de krachtigste functies van allemaal? Dat is ClickUp Brain, ClickUp's ingebouwde AI!

Genereer projectdocumentatie zoals projectbeschrijvingen met ClickUp Brain

Hersenen gebruiken als:

Een AI-schrijver om voltooide projectdocumentatie te genereren met eenvoudige aanwijzingen

Een AI Projectmanager die automatisch rapporten opstelt en op commando een samenvatting maakt van Taken

Een AI Knowledge Manager die onmiddellijk informatie ophaalt uit uw ClickUp-werkruimte

Breng informatie direct naar boven vanuit ClickUp en aangesloten apps met ClickUp Brain

Naadloze samenwerking

Als je projectmanagement en chattools van elkaar gescheiden zijn, kan de communicatie binnen een team snel in het honderd lopen. Maar dankzij ClickUp Chat hoeft u zich daar geen zorgen meer over te maken. Het is ingebouwd in ClickUp, dus u hoeft nooit meer van platform te wisselen om uw collega's te DM'en of een snelle update te posten op een gedeeld projectkanaal.

Bereik al je teamleden binnen je projectmanagement tool via ClickUp Chat

Met ClickUp Chat blijven uw context en gesprekken met elkaar verbonden. Gebruik chatten om:

Koppel gesprekken aan relevante taken en documenten

Taken aanmaken en toewijzen aan teamleden, rechtstreeks vanuit berichten

Voer realtime audio- en videogesprekken (SyncUps) en deel je scherm

Efficiënte mogelijkheden voor het aantekeningen maken

Aantekeningen zijn een centraal onderdeel van projectmanagement. Ze helpen om projecten op te splitsen in uitvoerbare taken en de voortgang ervan bij te houden. ClickUp heeft dus ook een ingebouwde tool voor het maken van aantekeningen!

Gebruik ClickUp Notepad om aantekeningen te maken, lijsten te maken en alles daartussenin

Met ClickUp Notepad houdt u uw aantekeningen, memo's, brain-dumps, takenlijsten, actieplannen, enz. georganiseerd op één plaats. U kunt een aantekening ook omzetten in een taak met de juiste deadlines, prioriteiten en toegewezen personen.

Pro Tip: Moe van het handmatig aantekeningen maken van vergaderingen? Maak kennis met de ClickUp AI Notetaker. Deze notuleert, transcribeert en vat uw vergaderingen samen, zodat u zich kunt concentreren op het gesprek. Het creëert zelfs actie-items voor snelle uitvoering en follow-ups!

Automatiseringen

Bouw automatiseringen zonder code om druk werk te verminderen met ClickUp Automations

Met ClickUp Automations hebt u toegang tot meer dan 100 aanpasbare triggers om terugkerende taken te stroomlijnen, zoals het wijzigen van de toegewezen persoon wanneer de status van de taak verandert of het triggeren van een update notificatie wanneer een taak urgent wordt.

Leer hoe je workflow automatiseringen kunt bouwen in deze video explainer:

ClickUp beste functies

Creëer en werk naadloos samen aan documenten met ClickUp Docs

Brainstorm ideeën en zet ze om in uitvoerbare Taken met ClickUp-taaks

Gebruik ClickUp Goals om doelstellingen van teams bij te houden en voortgang moeiteloos te meten

Standaardiseer processen met ClickUp-taaksjablonen om de efficiëntie van alle Taken te garanderen

Doorzoek elke taak, document of opmerking onmiddellijk met ClickUp-taak Zoeken in verbinding

Integreer naadloos met Slack, Google Drive en Zoom om teamwerk te stroomlijnen

Geniet van cross-platform compatibiliteit met speciale desktop- en mobiele apps

ClickUp beperkingen

Nieuwe gebruikers vinden de tool vaak overweldigend vanwege het brede bereik aan functies

ClickUp prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (10.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt, want het is makkelijk te gebruiken, de UI is goed ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams is makkelijker. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en rapporteren en op basis van de voortgang dagelijks overleg plegen; het plannen van de toekomst was eenvoudig.

ClickUp heeft veel te bieden op één plek, zoals projectmanagement, brainstormopties, taakbeheer, projectplanning, documentatiebeheer, enz. Het heeft het leven absoluut gemakkelijker gemaakt, want het is makkelijk te gebruiken, de UI is goed ontworpen en de samenwerking binnen het team en met andere teams is makkelijker. We konden het werk beter beheren, het werk gemakkelijk bijhouden en rapporteren en op basis van de voortgang dagelijks overleg plegen; het plannen van de toekomst was eenvoudig.

➡️ Lees meer: Free Projectmanagement sjablonen voor alle soorten projecten

2. Notion (het beste voor projectmanagement en aantekeningen in een aanpasbare werkruimte)

via Notion

Notion inspireerde tot het aanmaken van AppFlowy. Het is een realtime samenwerkingsplatform waarmee je met je team kunt samenwerken aan wiki's, documenten en projecten.

Op het platform kun je informatie organiseren, taken, lijsten en werkvisualisaties maken om iedereen op één lijn te houden met het project.

Notion biedt ook integraties met derden, meer dan 100 blokken en automatiseringen om je workflow te stroomlijnen. De ingebouwde AI-integratie is een andere professionele functie die repetitieve Taken automatiseert en je tijd bespaart.

Beste functies van Notion

Toegang tot databases, Kanban-borden, kalenders en tabellen voor diverse processen

Vereenvoudig het insluiten van rich media (afbeeldingen, video's, enz.) binnen pagina's

Profiteer van krachtige functies voor zoeken en taggen voor eenvoudige navigatie

Beperkingen van de bewegingsvrijheid

Geen zelf-hosting, waardoor de kans op vendor lock-in toeneemt

Kan een uitdaging zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Notion prijzen

Gratis

Meerprijs: $10/maand per zetel

Business: $15/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4. 7/5 (5.900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.400+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Notion?

Notion is super gemakkelijk te gebruiken! Ik vind het geweldig hoe flexibel het is om alles te organiseren, of het nu gaat om taken, aantekeningen of projecten. Het is geweldig voor zowel persoonlijk gebruik als voor samenwerking in teams.

Notion is super gemakkelijk te gebruiken! Ik vind het geweldig hoe flexibel het is om alles te organiseren, of het nu gaat om taken, aantekeningen of projecten. Het is geweldig voor zowel persoonlijk gebruik als voor samenwerking in teams.

➡️ Meer lezen: ClickUp vs. Notion: De beste document tool om te kiezen

3. Obsidian (het beste voor het organiseren van projecten met diep gekoppelde, local-first aantekeningen)

via Obsidian

Als je op zoek bent naar een app voor het maken van aantekeningen om je projecten te centraliseren, dan zou Obsidian je moeten interesseren. Hiermee kun je diep gekoppelde, op Markdown gebaseerde aantekeningen maken die het eenvoudiger maken om gedetailleerde projectdocumentatie te maken.

Obsidian biedt ook uitgebreide functies voor bewerking en samenwerking. U kunt met uw team samenwerken aan gedeelde bestanden om ideeën te brainstormen en bewerkingen voor te stellen.

Omdat het gebruik maakt van niet-merkgebonden bestanden, worden al uw memo's opgeslagen als platte tekst Markdown bestanden op uw lokale apparaat in plaats van te worden opgesloten in een database of cloud systeem. Je kunt het downloaden op Windows, Linux en Mac desktops.

Obsidian beste functies

Maak gebruik van local-first opslagruimte voor meer privacy en controle over informatie

Werk eenvoudig samen met behulp van plugins zoals Obsidian Publish voor gedeelde records

Maak gebruik van de krachtige zoekfunctie om informatie gemakkelijk terug te vinden

Integreer met platforms zoals GitHub, Google Drive en Zotero voor verbeterd onderzoek

Obsidian limieten

Voornamelijk gericht op aantekeningen maken; mist robuuste functies voor projectmanagement

Vereist technische kennis om geavanceerde functies en samenwerking in te stellen

Obsidian prijzen

Synchroniseren: $5/gebruiker per maand

Publiceer: $10/site per maand

Katalysator: $25 (eenmalige betaling)

Commercieel: $50/gebruiker per jaar

Beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: 4. 8/5 (30+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: Obsidian vs. Notion: Welke tool voor aantekeningen maken is het beste?

4. Trello (het beste voor visueel projectmanagement en eenvoudige taakorganisatie)

via Trello

Trello is een cloudgebaseerde tool voor het beheren van taken met eenvoudige functies voor samenwerking. Het helpt je om taken te visualiseren in de vorm van lijsten, borden en kaarten. Je kunt ook deadlines instellen, prioriteiten bepalen en taken toewijzen aan leden van je team.

Dankzij de no-code automatiseringen maakt Trello het eenvoudig om repetitieve taken in je workflow te automatiseren. Bovendien kun je met de kant-en-klare sjablonen voor het maken van aantekeningen een solide basis leggen voor je projecten.

Trello beste functies

Gebruik checklists, deadlines en prioriteiten voor het bijhouden van taken

Taken onderweg beheren met een gebruiksvriendelijke mobiele app

Plan, plan en pas taken aan met drag-and-drop mogelijkheden

Trello beperkingen

Beperkte functies voor het maken van aantekeningen voor complexe projecten

Niet ideaal voor het beheren van grote teams of zeer complexe workflows

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker

Premium: $10/maand per gebruiker

Enterprise: $17. 50/maand per gebruiker

Beoordelingen en reviews van Trello

G2: 4. 4/5 (13.600+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (23.300+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Ik vond het geweldig dat het zo makkelijk te gebruiken is, zo makkelijk dat mijn niet-techneuten het konden gebruiken en ik niet achter ze aan hoefde te lopen om fouten te herstellen.

Ik vond het geweldig dat het zo makkelijk te gebruiken is, zo makkelijk dat mijn niet-techneuten het konden gebruiken en ik niet achter ze aan hoefde te lopen om fouten te herstellen.

💡 Pro Tip: Houd uw projectmanagement tools, apps en integraties altijd bijgewerkt met de nieuwste veiligheidspatches om misbruik van bekende kwetsbaarheden te voorkomen! 🔒

5. Airtable (het beste voor het bijhouden van projecten met organisatie in databasestijl en velden voor aantekeningen)

via Airtable

Hoewel Airtable geen conventionele tool voor projectmanagement is, is het een krachtig low-code alternatief dat de flexibiliteit van spreadsheets combineert met functies op databaseniveau. In tegenstelling tot starre, gestructureerde PM-software kunt u met Airtable workflows aanpassen aan uw exacte behoeften - of u nu voortgang wilt bijhouden, repetitieve taken wilt automatiseren of processen in teams wilt standaardiseren.

Airtable biedt ook bruikbare inzichten in de prestaties van teams en de status van projecten, zodat je betere, datagestuurde beslissingen kunt nemen. Ondanks alles is het beste deel van de app de gebruikersinterface, die zeer schoon en goed gestructureerd is.

Airtable beste functies

Krijg toegang tot krachtige filter-, sorteer- en zoekmogelijkheden voor grote datasets

Relaties tussen projectonderdelen eenvoudig bijhouden met gegevenskoppeling in twee richtingen

Integreer met tools zoals Google Agenda, Slack en Zapier voor aangepaste automatisering van je werkstroom

Beperkingen

Steile leercurve, vooral voor gebruikers die niet bekend zijn met databases

Niet zo intuïtief voor wie op zoek is naar een eenvoudige Taakmanager of Nog te doen lijst

Airtable prijzen

Gratis

Teams: $20/maand per zetel

Business: $45/maand per zetel

Enterprise Schaal: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (2.700+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (2.100+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: De beste softwaretools voor automatisering van werkstromen

6. Monday. com (Beste voor het beheren van complexe projecten met samenwerking in teams en documentatie)

Als je de flexibiliteit van AppFlowy wilt zonder de overhead van het zelf hosten en onderhouden van je eigen systeem, dan biedt Monday. com een gestructureerd, schaalbaar en gebruiksvriendelijk alternatief.

Deze tool voor werkbeheer heeft een zeer aanpasbare interface. Je kunt workflows personaliseren, je ideale weergave voor projecten kiezen en zelfs het uiterlijk van je dashboard aanpassen. Bovendien automatiseert de AI-integratie terugkerende taken, zodat je minder tijd kwijt bent aan het beheren van routineprojecten.

Monday. com beste functies

Maak samenwerking in teams mogelijk via gedeelde werkruimten, Taakcommentaar en het delen van documenten

Volg de voortgang van taken in meerdere weergaven van projecten (Kanban, Gantt, Kalender) om te voldoen aan de behoeften van het team

Houd iedereen op één lijn met ingebouwde teamcommunicatie, goedkeuringen en delen van bestanden

Monday. com limieten

Gebrek aan native integratie met bepaalde niche tools en platforms

Kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers die complexe werkstromen beheren

Monday. com prijzen

Free (tot 2 gebruikers)

Basis: $12/maand per zetel

Standaard: $14/maand per zetel

Pro: $24/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Monday. com

G2: 4. 7/5 (12.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (5.400+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday. com?

Ik vind het geweldig dat ik projecten kan opdelen in kleine Taken en dat ik gemakkelijk kan samenwerken met collega's.

Ik vind het geweldig dat ik projecten kan opdelen in kleine Taken en dat ik gemakkelijk kan samenwerken met collega's.

🔍 Did You Know? 40% van de gemiddelde werkdag is rijp voor automatisering, dankzij AI!

7. Asana (het beste voor projectmanagement met gestructureerde taken en gedetailleerde aantekeningen)

via Asana

De volgende op de lijst van AppFlowy alternatieven is Asana, een kernsoftware voor projectmanagement die geschikt is voor teams die aan complexe projecten werken. Het biedt kant-en-klare workflows, afhankelijkheid van taken, mijlpalen en werklastbalancering in één tool om projecten op schema te houden.

Je kunt kiezen uit een lijst met projectweergaven, taken toewijzen aan teamleden en geautomatiseerde updates ontvangen over de voortgang. Bovendien kun je met de eenvoudige tijdsregistratie de tijd schatten die je aan elke taak besteedt en de capaciteit en werklast voor de toekomst beter plannen.

Asana beste functies

Organiseer projecten eenvoudig in secties. Gebruik tags en aangepaste velden voor beter bijhouden

Maak samenwerking in teams mogelijk via opmerkingen bij taken, bijlagen en realtime notificaties

Bespaar tijd met regelgebaseerde automatiseringen, genereer gedetailleerde rapporten en houd de voortgang bij zonder handmatige updates

Beperkingen van Asana

Biedt geen efficiënte offline modus op de mobiele app

Kan complex zijn om te gebruiken voor nieuwe gebruikers zonder de juiste training

Prijzen voor Asana

Personal: Free forever

Starter: $13. 49/maand per gebruiker

Geavanceerd: $30. 49/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4. 4/5 (10.800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (13.300+ beoordelingen)

➡️ Lees meer: Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word & ClickUp

8. Todoist (het beste voor het beheren van eenvoudige projecttaken en het maken van lichte aantekeningen)

via Todoist

Todoist is een Taakmanager en Aantekeningen app in één. Als je team een tool nodig heeft die de brainstormfase van een project stimuleert, dan is dit een goede keuze. Met Todoist kunnen gebruikers aantekeningen en ideeën centraliseren om ze te helpen uitgebreide briefings op te stellen.

Bovendien is het een goede Taak tracker. Maak snel en gemakkelijk lijsten met taken om grote projecten stap voor stap op te splitsen en bij te houden. De interface van het platform is ook erg intuïtief en gemakkelijk te gebruiken.

De beste functies van Todoist

Taaksamenwerking mogelijk maken met deadlines, prioriteiten en taakopdrachten in één oogopslag

Maak projectorganisatie mogelijk met secties, taken en subtaken

Gebruik terugkerende taken en het dagelijks/wekelijks bijhouden van doelen voor persoonlijke productiviteit

Todoist beperkingen

Mist geavanceerde functies voor projectmanagement, zoals Gantt grafieken of afhankelijkheid van taken

Niet ideaal voor grote teams of complexe projecten met veel bewegende delen

Prijzen voor Todoist

Beginner: Free forever

Pro: $5/maand per gebruiker

Business: $8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (2.500+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Met Todoist kan ik gemakkelijk prioriteiten stellen bij belangrijke Taken. Het heeft een functie voor herinneringen die ervoor zorgt dat ik geen Taken en projecten vergeet of oversla.

Met Todoist kan ik gemakkelijk prioriteiten stellen bij belangrijke Taken. Het heeft een functie voor herinneringen die ervoor zorgt dat ik geen Taken en projecten vergeet of oversla.

9. Coda (het beste voor het combineren van projectmanagement, aantekeningen en databases in interactieve documenten)

via Coda

Als je software nodig hebt die functioneert als een uitgebreide, collaboratieve werkruimte voor je team, kijk dan eens naar Coda. In tegenstelling tot de standaard aantekeningenstructuur van AppFlowy, kun je met Coda interactieve documenten maken met tabellen, knoppen en integraties, waardoor het dynamischer wordt voor samenwerking in teams.

Je kunt werkstromen direct binnen je documenten automatiseren met behulp van Coda's ingebouwde automatiseringsregels en Packs (integraties met Google Documenten, Slack, Jira, Google Agenda, etc.), waardoor je minder handmatig werk hoeft te doen.

De tabellen van Coda functioneren als databases, waardoor je kunt filteren, koppelen en weergaven kunt aanpassen - geweldig voor projectmanagement, product roadmaps of CRM-systemen.

Coda beste functies

Krijg krachtige aangepaste functies voor workflows, tabellen en taakbeheer

Overbrug de kloof tussen traditionele documenten en complexe zakelijke apps met een interface zonder code

Ondersteun samenwerking in realtime met dynamische elementen zoals knoppen, selectievakjes en bewerkbare tabellen

Maak offline werken mogelijk via de desktop-app voor ononderbroken toegang

Coda limieten

Steilere leercurve dankzij de aanpasbare structuur

Betaald abonnement vereist voor volledige toegang tot geavanceerde functies

Coda prijzen

Gratis

Pro: $12/maand per documentmaker

Teams: $36/maand per Docmaker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Coda beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (90+ beoordelingen)

10. Taskade (het beste voor het gezamenlijk plannen van projecten met geïntegreerde aantekeningen en het bijhouden van taken)

via Taskade

Met Taskade, een andere tool voor taakbeheer, kun je taken automatiseren en samenwerken met je team in een uniform platform. De belangrijkste USP is echter de ingebouwde werkplek-AI. Met de krachtige AI agents kun je moeiteloos een bereik aan taken uitvoeren, waaronder het instellen van projecten, het schrijven van documentatie vanaf nul, het bouwen van workflows en het prioriteren van taken.

Met Taskade kun je ook samenwerken met je team met realtime updates en synchronisaties. Het is beschikbaar voor Windows, Mac, Linux, Android en iOS-apparaten.

Taskade beste functies

Vereenvoudig het plannen van projecten met lijsten met taken, mindmaps en samenwerking tussen documenten

Gebruik functies zoals het prioriteren van taken, deadlines en tijdlijnen voor een georganiseerd beheer

Geniet van aangepaste branding en gezamenlijk delen van documenten voor teams

Taskade limieten

Beperkt voor diepgaande aantekeningen en documentatie

Ontbreekt integratie met gespecialiseerde tools voor projectmanagement

Taskade prijzen

Gratis

Taskade Pro: $10/maand per gebruiker

Taskade voor Teams: $20/maand per gebruiker

Taskade beoordelingen en reviews

G2: 4. 6/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (60+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Taskade?

Taskade is geweldig vanwege de gebruiksvriendelijke interface, realtime samenwerking en aangepaste opties. Het helpt mensen moeiteloos samen te werken en georganiseerd te blijven.

Taskade is geweldig vanwege de gebruiksvriendelijke interface, realtime samenwerking en aangepaste opties. Het helpt mensen moeiteloos samen te werken en georganiseerd te blijven.

✨ Speciale vermeldingen Notesnook : Verwerkt projecten met end-to-end versleutelde aantekeningen

Microsoft OneNote : Beheert projecten met vrije aantekeningen en organisatie

Workflowy: Structureert projecten met een systeem voor aantekeningen op basis van contouren

Move Over AppFlowy, ClickUp is de beste tool voor gezamenlijk projectmanagement!

AppFlowy is een uitstekende keuze voor mensen die op zoek zijn naar een open-source alternatief voor Notion. Het combineert privacy, zelf hosten en aanpassen, waardoor het ideaal is voor particulieren en bedrijven die volledige controle willen over hun gegevens.

De beperkte functies voor samenwerking kunnen echter een nadeel zijn voor teams die afhankelijk zijn van real-time communicatie.

Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken: een samenwerkende, uitgebreide werkruimte voor projectmanagement die het beste biedt van Notion en AppFlowy. Of u nu op zoek bent naar naadloos teamwork, dynamisch Taakbeheer of flexibele aanpassingen, ClickUp is er voor u.

Klaar om uw werkstroom te verbeteren? Probeer ClickUp vandaag nog.