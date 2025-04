Top 10 AI-apps voor iOS voor meer productiviteit en creativiteit

Mobiele apps met AI maken het leven gemakkelijker - of het nu gaat om het organiseren van je Taken, het genereren van content of zelfs om hulp bij het perfectioneren van je Engelse uitspraak.

De juiste AI-app kan je tijd en moeite besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Met AI kunnen professionals tot wel vier uur per week terugwinnen. Dat is extra tijd om je te concentreren op wat echt belangrijk is, of je nu onderweg bent of in een creatieve werkstroom zit.

Met 72% van de bedrijven die AI al in hun werkstromen integreren, is deze technologie verre van een trend - ze wordt essentieel.

Van realtime transcriptie tot intelligent Taakbeheer: deze beste AI-apps voor iOS kunnen je productiviteit en creativiteit een boost geven. Laten we eens kijken welke een plekje op je startscherm verdienen!

60-seconden samenvatting Hier vind je de 10 beste AI-apps voor iOS die je dagelijkse Taken en creatieve projecten kunnen veranderen: ClickUp : De beste voor AI-taken en projectmanagement : De beste voor AI-taken en projectmanagement

Google Gemini : Het beste voor onderzoek en het beantwoorden van vragen

ChatGPT : Het beste voor schrijven, brainstormen en gespreksantwoorden

Replika : Het beste voor ondersteuning van de geestelijke gezondheid en AI-gezelschap

Youper : Het beste voor het beheren van emotioneel welzijn

Otter. ai : Het beste voor geautomatiseerde transcripties van vergaderingen en aantekeningen in realtime

Lensa : De beste voor AI-gestuurde fotobewerking

ELSA Speak : Het beste voor het verbeteren van de uitspraak van de Engelse taal

Socratic van Google : Het beste voor huiswerkhulp en leren

Zien AI: Het beste voor toegankelijkheid en objectidentificatie

Wat moet je zoeken in AI-apps voor iOS?

De juiste AI app moet twee dingen doen: je tijd besparen en je leven makkelijker maken - of je nu een drukke professional bent, content maakt of gewoon iemand die van slimmere, creatievere tools houdt. Dit is wat je moet overwegen:

Zoek doelgerichte AI-functies : Apps moeten echte problemen oplossen, zoals taakbeheer, automatisering van werkstromen of creatieve verbeteringen

Let op naadloze integratie met het Apple ecosysteem : De beste AI-apps werken moeiteloos met functies van iOS en synchroniseren met AI-tools voor Mac. Dankzij de synchronisatie met de cloud moet je op elk Apple apparaat toegang hebben tot je taken, aantekeningen en andere belangrijke gegevens

Geef voorrang aan gebruiksgemak : AI moet Taken vereenvoudigen, niet ingewikkelder maken, met een intuïtief ontwerp en soepele navigatie

Vergelijk gratis versies met premium versies : Veel apps bieden gratis versies, maar premium abonnementen ontgrendelen vaak geavanceerde functies die de prijs waard kunnen zijn

Kies apps met bewezen resultaten: De beste tools verbeteren consistent de efficiëntie, nauwkeurigheid of creativiteit in de praktijk

Voordat je naar je kredietkaart grijpt en je vastlegt op een abonnement, kun je het beste eerst je wensen afvinken aan de hand van deze lijst. We hopen dat het je helpt bij het selecteren van de juiste app.

De 10 beste AI-apps voor iOS

Er zijn zoveel mobiele apps met AI beschikbaar dat het soms overweldigend is om de ideale app te kiezen.

Daarom hebben we deze 10 beste AI-apps voor iPhone-gebruikers zoals jij uitgekozen op basis van een objectieve analyse van hun functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

1. ClickUp (de beste voor ClickUp-taak- en projectmanagement met AI op iOS)

ClickUp downloaden voor iOS Vereenvoudig projectmanagement onderweg met de iOS app van ClickUp

Als je jongleert met meerdere projecten, deadlines en dagelijkse to-dos, is ClickUp er om je te helpen.

De everything app for work is een van de beste iOS projectmanagement apps die je kunt gebruiken om georganiseerd te blijven en overal bovenop te zitten - zonder stress.

Hoe?

Werk is tegenwoordig kapot. 60% van onze tijd besteden we aan het delen, zoeken en bijwerken van informatie in verschillende tools. Onze taken, documentatie en communicatie zijn verspreid over losse tools die onze productiviteit aantasten. ClickUp lost dit probleem op door uw projecten, kennis en chatten op één plek te combineren - allemaal aangedreven door 's werelds meest samenhangende ClickUp AI.

Met deze AI-tool voor productiviteit hoeft je team niet langer te gissen naar Taken, zodat iedereen zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.

Blijf deadlines voor met Taakprioritering op basis van AI in ClickUp-taak

Hoe werkt dat? Zeg hallo tegen ClickUp Brain, je vertrouwde AI-assistent die in je telefoon woont. Hiermee kun je je werklast analyseren en aanbevelingen krijgen over wat prioriteit heeft, zodat je altijd weet wat je als volgende moet doen.

Vat artikelen samen, vind een planning die voor u werkt en maak uw dag productiever met ClickUp Brain

Moet je een lang document of een thread met opmerkingen samenvatten? Brain kan de belangrijkste punten eruit halen, waardoor je tijd bespaart.

En hoe zit het met het samenvatten van vergaderingen?

De ClickUp AI Notetaker maakt automatisch aantekeningen voor je vergaderingen, voltooid met een audio-opname, transcript, samenvatting en actie-items. Op deze manier kun je je concentreren op de echte discussie, in plaats van verwoed handmatig aantekeningen te maken tijdens je belangrijkste vergaderingen.

Automatiseer aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker

Het beste deel? Deze aantekeningen maken verbinding met je Taken en documenten in ClickUp- zodat elke vergadering meteen actiegerichter wordt.

Lees hier hoe je het beste gebruik kunt maken van kunstmatige intelligentie voor aantekeningen voor vergaderingen:

Naast AI kunt u met de Dashboards van ClickUp doelen bijhouden, tijdlijnen voor taken visualiseren en de prestaties van teams volgen - alles op één plek. Kies uit 50+ aangepaste kaarten zoals lijn-, balk- en taartdiagrammen, staafdiagrammen, sprintkaarten, prioriteitskaarten, toegewezen persoonskaarten, tabelkaarten en meer om uw werkstromen te visualiseren.

Meet je belangrijkste prestatiecijfers met ClickUp Dashboards

Tot slot kunt u ClickUp-automatiseringen gebruiken om routinematige, repetitieve taken te delegeren en u te concentreren op werk dat de naald beweegt. Er zijn drie eenvoudige manieren om zonder code automatiseringen te bouwen in ClickUp:

Kies uit kant-en-klare sjablonen voor automatisering

Gebruik de eenvoudige if-then automatisering bouwer. Kies de trigger/voorwaarde en het uiteindelijke resultaat uit een vervolgkeuzemenu (voorbeeld: trigger = status van taak wijzigen, resultaat = toegewezen persoon wijzigen)

Bouw aangepaste automatiseringen met behulp van natuurlijke taalprompts in ClickUp Brain (bijvoorbeeld: als de status van een taak verandert in 'in beoordeling', wijs deze dan toe aan 'mij')

Bouw aangepaste automatiseringen in natuurlijke taal in ClickUp

ClickUp beste functies

Richt je op taken met een hoge prioriteit met AI-gestuurde projectanalyse en aanbevelingen

Verdeel complexe projecten in behapbare ClickUp-taakjes . Genereer automatisch relevante subtaken op basis van taakbeschrijvingen, met behulp van ClickUp Brain

Laat AI duidelijke, beknopte samenvattingen van vergaderingen maken op basis van je aantekeningen

Stel werkstromen sneller in met aanpasbare sjablonen voor elk project

Houd de voortgang bij met visueel taakbeheer via meer dan 15 ClickUp-views , waaronder Lijsten, Borden en de ClickUp Kalenderweergave

Communiceer asynchroon of in realtime met collega's zonder van platform te wisselen met ClickUp Chat

Schrijf en bewerk content samen met live samenwerking in ClickUp Docs

ClickUp Insight: Kenniswerkers sturen dagelijks gemiddeld 25 berichten op zoek naar informatie en context. Dit betekent dat er veel tijd wordt verspild aan scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱 Had je maar een slim platform dat Taken, projecten, chatten en e-mails (plus AI!) op één plek verbindt. Maar dat heb je!

ClickUp limieten

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk een leercurve nodig om de geavanceerde functies in ClickUp op iOS te ontdekken

Sommige AI-tools zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ClickUp zeggen

Ik ben dol op de combinatie van persoonlijk taakbeheer met zakelijk kennisbeheer, snelle aantekeningen en het ClickUp AI brein is FANTASTISCH. Het is verbazingwekkend contextbewust en letterlijk een beest van een assistent.

Ik ben dol op de combinatie van persoonlijk taakbeheer met zakelijk kennisbeheer, snelle aantekeningen en het ClickUp AI brein is FANTASTISCH. Het is verbazingwekkend contextbewust en letterlijk een beest van een assistent.

2. Google Gemini (het beste voor AI-gestuurd onderzoek en het beantwoorden van vragen)

via Google Gemini

Snel antwoorden nodig zonder meerdere webpagina's te hoeven scannen of een beetje hulp nodig bij het brainstormen? Google Gemini helpt je hierbij. Deze AI-tool maakt onderzoek en het aanmaken van content overzichtelijker en minder tijdrovend - of je nu een opdracht aan het maken bent, een professional die ideeën ordent of een maker die op zoek is naar inspiratie.

Hoewel er een app is voor iOS-gebruikers, werkt deze het beste met Google apps. Zo kun je inzichten verzamelen, concepten verfijnen of schrijfsuggesties krijgen zonder tussen platforms te hoeven springen.

Hoe gebruik je Google Gemini het beste? Stel gewoon een vraag in gewoon Engels en Gemini gebruikt natuurlijke taalverwerking om je slimme, contextbewuste antwoorden te geven, of je nu een lastig concept wilt verduidelijken of creatieve oplossingen zoekt.

👉🏼 P. S. Deze video laat onze beste tips zien om AI-tools op de juiste manier vragen te stellen. Als je ooit een 3-minutencursus in prompt engineering wilt volgen, kijk dan hier! 👇🏽

De beste functies van Google Gemini

Krijg direct goed onderbouwde antwoorden op elke vraag

Genereer ideeën, maak schetsen en schrijf samenvattingen voor je documenten

Integreer moeiteloos met Google Documenten, Gmail, Google Vergaderen en Google Maps

Stel vragen en ontvang antwoorden in meerdere talen

Google Gemini limieten

Beperkte offline functie voor iOS gebruikers

Vereist een stabiele internetverbinding voor nauwkeurige resultaten

Google Gemini prijzen

Free Forever

Google One AI Premium abonnement: $19. 99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Google Gemini

G2: 4. 4/5 (150+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (4 beoordelingen)

3. ChatGPT (de beste voor AI voor gesprekken en het aanmaken van content)

via ChatGPT

ChatGPT is de beste keuze voor iPhone-gebruikers die willen brainstormen over ideeën, content willen opstellen of creatieve projecten willen aanpakken. Of je nu een e-mail opstelt, aantekeningen samenvat of een script voor een YouTube-video maakt, de krachtige generatieve AI-modellen maken het proces soepeler en bijna moeiteloos.

Heb je een eenvoudige, no-nonsense manier nodig om AI-tools te gebruiken? De gebruikersinterface van ChatGPT houdt het simpel en is daarom geschikt voor zowel beginners als professionals. Het is geschikt voor makers van content, professionals en iedereen die een beetje extra denkkracht nodig heeft.

💡ProTip: Gebruik aangepaste instructies in ChatGPT en andere ChatGPT-alternatieven om antwoorden af te stemmen op je specifieke branche, toon of content.

ChatGPT beste functies

Snel artikelen schrijven, ideeën brainstormen of teksten samenvatten

Genereer afbeeldingen met tekstaanwijzingen

Direct antwoord op query's, vragen of creatieve uitdagingen

Schetsen genereren, rapporten schrijven of bestaande content verfijnen

ChatGPT limieten

De gratis app heeft limiettoegang tot geavanceerde modellen

Internetverbinding vereist voor optimale prestaties

ChatGPT-prijzen

Gratis

Plus: $20/maand per gebruiker

Pro: $200/maand per gebruiker

Teams: $25/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4. 7/5 (680+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 5/5 (100+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ChatGPT zeggen

Dat is praktisch voor alles bruikbaar, er is geen Taak te groot voor. Ik gebruik het elke dag voor mijn werk, voor mijn dagelijks leven, om mijn dochters te helpen met hun huiswerk, om te leren. Er zijn veel goede dingen aan het hebben van de tool. Het heeft mijn leven veranderd.

Dat is praktisch voor alles bruikbaar, er is geen Taak te groot voor. Ik gebruik het elke dag voor mijn werk, voor mijn dagelijks leven, om mijn dochters te helpen met hun huiswerk, om te leren. Er zijn veel goede dingen aan het hebben van de tool. Het heeft mijn leven veranderd.

4. Replika (de beste voor ondersteuning van de geestelijke gezondheid en AI-gezelschap)

via Replika

Soms heb je gewoon iemand nodig om mee te praten, en Replika blinkt daarin uit. De app biedt AI-chatbot-tekens die zijn ontworpen voor gezelschap en emotionele ondersteuning, en biedt een veilige ruimte om te chatten, na te denken of gewoon te chatten.

De AI van het teken leert van je gesprekken en past zich na verloop van tijd aan je persoonlijkheid aan, zodat je je meer als een echte vriend voelt. Of je nu last hebt van stress of gewoon ruimte nodig hebt om je gedachten en emoties te delen, Replika maakt het makkelijker om je gedachten en emoties te uiten.

⚠️ Vriendelijke herinnering: AI-gezelschap kan leuk en boeiend zijn, maar vergeet niet dat het geen vervanging is voor echte menselijke verbindingen. Om online veilig te blijven, moet je rekening houden met de persoonlijke gegevens die je deelt met AI-chatbotprogramma's.

Replika beste functies

Chatten op een manier die persoonlijk aanvoelt en op jou is afgestemd

Druk gedachten en emoties uit in een veilige ruimte zonder oordeel

Kijk hoe de AI-chatbot leert en zich aanpast aan jouw communicatiestijl

Gebruik prompts en stemmingscheck-ins om emotioneel welzijn bij te houden

Replika limieten

De gratis versie heeft beperkte functies voor aanpassingen en interactie

Geen vervanging voor professionele geestelijke gezondheidstherapie

Replika prijzen

Free Forever

Maandelijks abonnement: $7. 99/maand per gebruiker

Replika beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: Reviews niet beschikbaar

5. Youper (Je AI-assistent op zakformaat voor geestelijke gezondheid)

via Youper

Het beheren van je mentale gezondheid is net zo belangrijk als het beheren van de Taken op je lijst. Youper werkt als een persoonlijke assistent voor het reguleren, bijhouden en beheren van je emoties, zodat je in balans blijft terwijl je dagelijkse uitdagingen aangaat.

Youper is gebaseerd op technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en biedt slimme bijhouden van stemmingen en geleide reflecties om stress onder controle te houden. Of je nu jongleert met strakke deadlines of vastzit in een spiraal van overpeinzingen, Youper helpt je te pauzeren, na te denken en weer perspectief te krijgen - en dat allemaal vanaf je iPhone.

De beste functies van Youper

Houd dagelijkse stemmingen bij om patronen te ontdekken en te begrijpen wat stress of positiviteit beïnvloedt

Daag negatieve gedachten uit met AI-gestuurde CBT-oefeningen voor betere emotionele controle

Ontvang persoonlijk advies op basis van je stemmingsontwikkelingen en gedrag

Besteed slechts een paar minuten per dag om je lichter, rustiger en evenwichtiger te voelen

Youper limieten

Geavanceerde tools zoals diepe analyse vereisen de premium versie

Het is een hulpmiddel maar geen vervanging voor professionele therapie

Youper prijzen

Free Forever

Premium: $9.99/maand

Youper beoordelingen en recensies

G2: Reviews niet beschikbaar

Capterra: Beoordelingen niet beschikbaar

🧠 Leuk weetje: Siri was niet de eerste AI-assistent. De beroemde AI-assistent van Apple debuteerde in 2011, maar virtuele assistenten met AI gaan terug tot 1966 met ELIZA, een chatbot die een psychotherapeut nabootste.

6. Otter. ai (het beste voor realtime transcriptie en aantekeningen voor vergaderingen)

Ben je het zat om al je tijd te besteden aan het aantekeningen maken tijdens vergaderingen of lezingen? Er is tenslotte geen alternatief voor live deelnemen aan de discussie. Otter.ai maakt het mogelijk om dat te doen, zonder je zorgen te maken over het vastleggen van aantekeningen tijdens vergaderingen.

Het transcribeert gesproken woorden in realtime en identificeert de sprekers, zodat je je op het gesprek kunt blijven concentreren. Bovendien kun je met de doorzoekbare transcripties en AI-ondersteunde samenvattingen gemakkelijk belangrijke punten herhalen zonder uren audio door te hoeven spitten.

💡 Pro Tip: Voor degenen die extra functies nodig hebben, combineren Otter.ai alternatieven zoals ClickUp, Sonix en Descript transcriptie met krachtige bewerkings- en samenwerkingstools, waardoor je aantekeningen op nog meer manieren kunt verfijnen en delen.

Otter. ai beste functies

Zet gesproken woorden direct om in bewerkbare tekst

Identificeer en tag sprekers automatisch in transcripties en aantekeningen van vergaderingen

Synchroniseer met Google Meet, Zoom en Microsoft Teams om moeiteloos aantekeningen te maken

Doorzoek transcripties om sleutel details in seconden te vinden

Otter. ai limieten

De gratis versie biedt een limiet aan transcriptieminuten per maand

Nauwkeurigheid kan iets afnemen bij achtergrondgeluiden of overlappende spraak

Otter. ai prijzen

Basis: Free

Pro: $16.99 per gebruiker/maand

Business: $30 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai Google beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (290+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 4/5 (90+ beoordelingen)

Wat gebruikers over Otter. ai zeggen

Een fantastische app die me zoveel tijd heeft bespaard. Ik ben een bekende tragicus als het gaat om het kwijtraken van papier. Ik kan er niet tegen om lange aantekeningen te maken, dus Otter is geweldig voor me geweest.

Een fantastische app die me zoveel tijd heeft bespaard. Ik ben een bekende tragicus als het gaat om het kwijtraken van papier. Ik kan er niet tegen om lange aantekeningen te maken, dus Otter is geweldig voor me geweest.

7. Lensa (de beste voor AI-gestuurde fotobewerking en -verbetering)

via Lensa AI

Lensa is ontworpen voor creatieven en maakt bewerking van foto's moeiteloos met AI-tools. Retoucheer selfies, verwijder ongewenste objecten uit het frame en verfijn achtergronden - alles in slechts een paar tikken.

Lensa is een van de meest intuïtieve fotobewerkingsapps voor iPhone gebruikers en biedt functies zoals huid gladstrijken, achtergrondaanpassingen en AI-gestuurde beeldgeneratie en -verbeteringen. Het is een krachtige maar eenvoudige manier om je foto's te laten opvallen zonder de steile leercurve (en hoge tag) van professionele bewerkingssoftware.

Lensa beste functies

Maak de huid gladder, verbeter gezichtstrekken en pas de belichting aan voor vlekkeloze selfies

Verwijder met één tik ongewenste afleiding van foto's

Vervaag, vervang of pas achtergronden aan voor opvallende afbeeldingen

Verbeter scherpte, kleur en details met AI-gestuurde verbeteringen

Lensa limieten

Sommige premium functies vereisen in-app aankopen

Zwaar bewerkte foto's kunnen er overdreven bewerkt uitzien als ze niet goed zijn afgestemd

Lensa prijzen

Free Forever

Onbeperkte toegang: $4. 99/maand

Lensa beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Capterra: Reviews niet beschikbaar

8. ELSA Speak (het beste voor het verbeteren van de uitspraak van het Engels met AI)

via ELSA Speak

Worstel je met de uitspraak van het Engels? ELSA Speak luistert naar je spraak, ontdekt fouten en geeft direct feedback om je te helpen nauwkeuriger te klinken en dichter bij een moedertaalspreker te komen.

ELSA wordt aangestuurd door AI en stemt lessen af op je sterke en zwakke punten, waardoor oefenen effectief en gemakkelijk wordt. Of je je nu voorbereidt op een sollicitatiegesprek, een presentatie of gewoon dagelijkse gesprekken, het helpt je te verbeteren met snelle, target oefeningen.

💡 Pro Tip: Gebruik de functie "Proefgesprek" van ELSA om te oefenen met het beantwoorden van sollicitatievragen met realtime AI-feedback. Deze functie is geweldig voor professionals die hun spreekvaardigheid willen aanscherpen!

De beste functies van ELSA Speak

Krijg AI-gestuurde correcties en persoonlijke feedback op maat van je spraak

Bouw een aangepast leerpad op basis van je taalvaardigheidsniveau

Oefen natuurlijke gesprekken met echte zinnen en scenario's

Houd de voortgang bij met gedetailleerde analyses en inzichten

Beperkingen van ELSA Speak

Sommige geavanceerde lessen en functies zijn vergrendeld achter de premium versie

Vereist consistent gebruik voor merkbare verbetering

ELSA Speak prijzen

Teamplan: $18. 20/maand per gebruiker

ELSA School Abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ELSA Speak

G2: 4. 5/5 (100+ beoordelingen)

Hoofdstukra: 4. 6/5 (170+ beoordelingen)

Wat gebruikers over ELSA Speak zeggen

Dit is de beste app om Engels te leren waar ik op dit moment ervaring mee heb. Het is perfect voor spreekoefeningen en dat vind ik het leukst omdat dit het zwakste deel van mijn Engels is - uitstekend geschreven Engels en vastgelopen als het op spreken aankomt. Ik hoef alleen maar dialogen te herhalen en word steeds zelfverzekerder als ik exprompt spreek, elke dag dat ik oefen.

Dit is de beste app om Engels te leren waar ik op dit moment ervaring mee heb. Het is perfect voor spreekoefeningen en dat vind ik het leukst omdat dit het zwakste deel van mijn Engels is - uitstekend geschreven Engels en vastgelopen als het op spreken aankomt. Ik hoef alleen maar dialogen te herhalen en word steeds zelfverzekerder als ik exprompt spreek, elke dag dat ik oefen.

leuk weetje: AI-gegenereerde muziek is in opkomst. Apps als AIVA en Soundraw kunnen volledig originele nummers componeren en sommige AI-gegenereerde nummers zijn zelfs viraal gegaan op streamingplatforms!

9. Socratic van Google (de beste app voor leren en huiswerkbegeleiding)

via Socratic van Google

Socratic van Google maakt leren gemakkelijker door vragen om te zetten in duidelijke, stap-voor-stap antwoorden. Je hoeft alleen maar een foto van een probleem te maken of een query in te typen en de AI-technologie van Google Gemini geeft binnen een paar seconden nauwkeurige uitleg.

Socratic is ontworpen voor gebruikers van een iPhone en vereenvoudigt het studeren door complexe onderwerpen op te splitsen in eenvoudig te begrijpen inzichten. Of je nu bezig bent met wiskunde, wetenschap of geschiedenis, het is alsof je een persoonlijke tutor in je zak hebt die je altijd kan helpen.

Socratic van Google beste functies

Maak een foto van het probleem en de AI-functies geven antwoorden met duidelijke uitleg

Bekijk video's, stap-voor-stap-gidsen en artikelen om wiskunde, natuurwetenschappen en meer te leren

Eenvoudig vragen invoeren door ze te typen of hardop te zeggen

Begrijp concepten beter met interactieve tools en visuele hulpmiddelen

Socratic door Google limieten

Gelimiteerd tot academische onderwerpen zoals wiskunde, wetenschap en literatuur

Het is niet zo effectief voor open of complexe vragen

Socratic door Google prijzen

Free Forever

Socratic beoordelingen en recensies

G2: Reviews niet beschikbaar

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Seeing AI (de beste voor toegankelijkheid en objectidentificatie)

via AI zien

Seeing AI vertelt de wereld in realtime en helpt mensen met een visuele beperking objecten, mensen en tekst te herkennen. Van het lezen van menu's tot het identificeren van producten, het zet visuele informatie om in gesproken woorden, waardoor alledaagse taken toegankelijker worden.

Voor gebruikers van een iPhone is het alsof ze een persoonlijke assistent hebben die streepjescodes scant, valuta detecteert en zelfs scènes beschrijft. Seeing AI maakt het navigeren in de wereld eenvoudiger en onafhankelijker, zowel thuis als onderweg.

De beste functies van AI zien

Objecten, mensen en tekst direct herkennen met de camera van je iPhone

Documenten, menu's of handgeschreven aantekeningen hardop voorlezen voor eenvoudige toegang

Begrijp de omgeving met AI-ondersteunde beschrijvingen van scènes

Scan producten of rekeningen voor snelle identificatie

De beperkingen van AI zien

Sommige functies vereisen een internetverbinding voor optimale prestaties

Beperkte nauwkeurigheid in complexe of onoverzichtelijke omgevingen

AI-prijzen bekijken

Free Forever

AI beoordelingen en recensies bekijken

G2: Reviews niet beschikbaar

Capterra: Reviews niet beschikbaar

ClickUp: De enige AI-app voor iOS die je nodig hebt

Vergeet de gewone productiviteitstools voor je iPhone - AI-toepassingen veranderen de manier waarop we werken en creëren fundamenteel. De iOS app ClickUp onderscheidt zich echt door zich aan te passen aan jouw behoeften en een einde te maken aan de digitale rommel die je dag opslokt.

Als je een iPhone gebruikt en echt impactvol werk wilt doen, geeft ClickUp je wat telt: meer tijd om creatief te denken en minder tijd om je bezig te houden met druk werk. Elke functie is slim genoeg zodat je telefoon eindelijk net zo hard werkt als jij.

Neem de controle over je werk terug met technologie die jouw uitdagingen aangaat.

Probeer ClickUp vandaag nog!