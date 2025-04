Hoe je commerciële clients krijgt: Tips voor zakelijke groei

Het maakt niet uit in welke branche je actief bent (marketing, bouw, schoonmaakdiensten of een ander B2B veld), commerciële klanten werven kost moeite. Het is de ruggengraat van je business, maar laten we eerlijk zijn... het levert niet altijd meteen geld op.

Commerciële clients nemen geen snelle beslissingen. Ze nemen de tijd, vergelijken opties en richten zich op waarde op de lange termijn. Dat betekent dat je niet het meest flitsende verhaal nodig hebt - je hebt de juiste aanpak nodig om bij de besluitvormers te komen en te bewijzen waarom jij de beste keuze bent.

Dat is precies waar we hier dieper op ingaan.

Laten we eens kijken hoe je waardevolle commerciële clients kunt aantrekken, winnen en behouden (zonder tijd te verspillen aan doodlopende leads).

60-seconden samenvatting Commerciële klanten huren andere bedrijven in voor langetermijndiensten, bulkbestellingen of gespecialiseerde oplossingen. In tegenstelling tot individuele klanten hebben ze meerdere beslissers en richten ze zich op ROI in plaats van impulsaankopen

Een sterke online aanwezigheid helpt bij het aantrekken van clients . Door je website te optimaliseren met duidelijke boodschappen en SEO, actief te blijven op sociale media en gastbijdragen te leveren aan branchesites, vergroot je de zichtbaarheid en trek je potentiële klanten aan

Netwerken met lokale bedrijven is essentieel om contact te leggen met belangrijke besluitvormers. Het bijwonen van beurzen, evenementen in de sector en zakelijke netwerkgroepen vergroot de zichtbaarheid en bouwt relaties op die kunnen leiden tot langetermijncontracten

Koud benaderen werkt als het gepersonaliseerd is . Op onderzoek gebaseerde e-mails over specifieke pijnpunten kunnen zorgen voor meer reacties en geboekte vergaderingen

Regelmatige controlebezoeken en gestructureerde feedback versterken de relaties met de client en zorgen voor langetermijncontracten en doorverwijzingen

ClickUp stroomlijnt het hele proces van het bijhouden van leads, het beheren van verkooppijplijnen en het overzien van potentiële klanten tot het automatiseren van follow-ups en het optimaliseren van relaties van het bijhouden van leads, het beheren van verkooppijplijnen en het overzien van potentiële klanten tot het automatiseren van follow-ups en het optimaliseren van relaties

Commerciële clients begrijpen

Commerciële klanten zijn bedrijven of organisaties die andere bedrijven inhuren voor producten of diensten. In tegenstelling tot individuele klanten die snelle, eenmalige aankopen doen, zijn commerciële klanten op zoek naar langetermijnpartnerschappen, bulkservices of aangepaste oplossingen die waarde toevoegen aan hun activiteiten.

Verschil tussen commerciële en particuliere clients

Om de juiste clients binnen te halen, moet je weten met wie je te maken hebt. Commerciële en particuliere klanten hebben verschillende behoeften, budgetten en besluitvormingsstijlen.

Hier is een overzicht:

Factor Commerciële clients Niet-commerciële clients Definitie Business, bedrijven, vastgoedbeheerders, organisaties Particulieren Beslissingsproces Duurt langer, heeft betrekking op meerdere belanghebbenden, richt zich op ROI op lange termijn Snellere beslissingen, vaak gebaseerd op emoties, gemak en prijs Contractgrootte en -omvang Grotere contracten, doorlopende diensten, bulkaankopen, hogere waarde aan transacties Eenmalige of incidentele aankopen, kleinschaligere projecten, beperkte budgetten Verkoop en marketing B2B-marketing, relaties opbouwen, netwerken, zakelijke waarde aantonen Directe reclame, verwijzingen, emotionele aantrekkingskracht

Sleuteleigenschappen van commerciële clients

Als je meer clients wilt werven in de commerciële ruimte, is het van sleutel belang om hun kenmerken te begrijpen.

In een notendop ⬇️

Meerdere beslissers: Aankopen lopen via managers, financiële teams of inkoopafdelingen, waardoor het proces gestructureerder verloopt Grootschalige vereisten: Bestellingen, contracten en projecten zijn meestal groter en complexer dan werk in de woningbouw Gestroomlijnd aankoopproces: Alles verloopt via verkoopovereenkomsten, bestellingen en formele voorstellen ROI-gedreven beslissingen: Kosten, waarde en efficiëntie zijn belangrijker dan emoties omdat commerciële clients zich richten op rendement op de lange termijn

Belang van commerciële clients voor bedrijfsgroei

Als je je bedrijf serieus wilt laten groeien, kun je door je te richten op commerciële clients grotere kansen krijgen, zoals:

Commerciële contracten zijn groter, terugkerend en vaak winstgevender dan individuele verkopen

Werken met gevestigde bedrijven versterkt je reputatie en trekt meer clients aan

Het bedienen van een handvol grote clients is vaak beter beheersbaar dan tientallen kleine

Met gestructureerde betalingstermijnen en bulkbestellingen bieden commerciële clients financiële stabiliteit

➡️ Lees meer: How to Find Clients for Your Consulting Business

Strategieën om commerciële clients te krijgen

Om commerciële klanten te werven, heb je slimme strategieën nodig die je op het juiste moment bij de juiste businesses onder de aandacht brengen.

Laten we eens kijken hoe je dat voor elkaar kunt krijgen:

1. Digitale marketing en online aanwezigheid

Als je een eigen Business hebt, moet je online aanwezig zijn. Maar 'online' zijn betekent niet *'overal' zijn. het gaat erom dat je opduikt waar besluitvormers zoeken naar bedrijven zoals het jouwe en dat je het vertrouwen van de client opbouwt voordat je contact opneemt.

Dit is hoe je dat kunt doen:

verbeter je website en optimaliseer voor SERP's

Zorg voor een duidelijke boodschap zodat het eerste wat bezoekers zien is wie je helpt en welk probleem je oplost

Trefwoorden invoegen die bovenaan staan zodat de juiste mensen je kunnen vinden

Integreer de beste software voor SEO-bureaus in uw workflows om blogberichten, nieuwsbrieven en servicepagina's te optimaliseren

💡 Pro Tip:Verander je best presterende pagina's in lead magnets door pagina-specifieke hulpmiddelen in plaats van algemene aanmeldingen. Denk aan sjablonen, checklists of minigidsen die conversies 3-5X meer stimuleren dan standaard opt-ins.

actief worden op sociale media

6sense rapporteert dat 70% van de B2B-beslissers verkopers online onderzoekt voordat ze met hen in zee gaan. Zorg ervoor dat:

Optimaliseer uw profiel: Je bedrijfspagina's moeten lezen als een oplossing voor de problemen waarmee je prospects te maken hebben

Ga strategisch te werk: Geef commentaar op posts van industrieleiders, eigenaren van bedrijven, clients en prospects via de pagina (vraag senior-level medewerkers om hetzelfde te doen vanuit hun accounts)

Deel waardevolle content: Post inzichten, succesverhalen en trends in de sector omdat commerciële clients experts vertrouwen

Maar sociale media beheren terwijl je een business runt, is niet eenvoudig. Plan uw sociale-mediastrategie zonder twijfels met het sjabloon voor het sociale-media-inhoudsplan van ClickUp.

Ontvang gratis sjabloon Maak, plan en meet socialemediaposts met ClickUp's sjabloon voor het socialemediacontentplan

Met dit sjabloon kun je:

Bepaal hoe succes eruitziet - meer betrokkenheid, merkbekendheid of klikken

Houd je voortgang bij zodat je weet wat werkt (en wat niet)

Breng je posts in kaart met een content kalender om consistent te blijven

Taken toewijzen, deadlines stellen en goedkeuringen bijhouden zodat niets onopgemerkt blijft

Gebruik statussen als In uitvoering , Voor goedkeuring , en Gepubliceerd om content moeiteloos bij te houden

Voeg details toe zoals platforms, tekstschrijvers, ontwerpers en deadlines om alles te synchroniseren

gastbijdragen en thought leadership content publiceren

Kom in contact met potentiële clients, want je weet nooit of ze nu een blog in de sector lezen. Draag artikelen bij aan bekende sites waar ze naartoe gaan voor informatie.

Hieronder vind je een aantal populaire sites waar je een pitch kunt doen en impactvolle content aan kunt bijdragen:

Categorie Websites voor gastposten Business en marketing Entrepreneur, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Technologie en startups TechCrunch (netwerk van bijdragers), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Financiën en investeringen Investopedia, Forbes (netwerk van bijdragers), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Algemeen bloggen Medium (diverse publicaties), LinkedIn artikelen, Quora blogs, YourStory, Business. com

2. Vertrouwen opbouwen en gebruik maken van bestaande clients

Weet je wat de beste bron van vertrouwen is voor een nieuw bedrijf? Je bestaande of vroegere clients.

Ze kennen je waarde en capaciteiten al en hun netwerk zit waarschijnlijk vol met potentiële leads. Dit is hoe je hun netwerk kunt aanboren:

maak een doorverwijzingsprogramma

Vraag je clients: 'Wie in jouw branche zou onze diensten of producten kunnen gebruiken? Bied hen aan om een snelle intro e-mail op te stellen die ze kunnen doorsturen naar potentiële leads of vraag hen om jou in contact te brengen met de relevante persoon op sociale media.

Belangrijker nog, geef ze een reden om zaken met je te doen door middel van kortingen, gratis proefversies of exclusieve toegang tot diensten.

nieuwe beoordelingen ophalen en promoten

Als een bedrijf je mogelijk wil inhuren of je aanbod wil gebruiken, zullen ze eerst je online beoordelingen bekijken voordat ze contact met je opnemen.

Als je Google en LinkedIn bedrijfspagina's leeg zijn, is dat een rode vlag ⛳. Vraag bestaande clients om snel een eerlijke review achter te laten. Neem deze beoordelingen op in uw website, offertes, en sociale media om besluitvormers aan te trekken.

💡 Pro Tip: Blok een driemaandelijkse 'Review Day' af en laat je team 30 minuten lang persoonlijk contact opnemen met hun beste clients. In plaats van gewoon te vragen om een beoordeling, laat ze een specifiek moment of succes delen dat ze zich herinneren van hun samenwerking. Dit soort oprechte, nostalgische boodschappen voelen betekenisvol aan.

3. Breid je netwerk en aanwezigheid in de sector uit

Om meer goedbetalende clients te werven, hoeft u niet meer mensen te ontmoeten; u moet gewoon de juiste mensen ontmoeten. Zo 👇

conferenties en gebeurtenissen bijwonen

Ga naar waar de besluitvormers en branchegenoten zijn. Dit kunnen grote technische gebeurtenissen zijn, beurzen, lokale kamers van koophandel of BNI-groepen.

via Google

Maar komen opdagen is niet genoeg. Je moet duidelijk zijn over wie je wilt ontmoeten en waarom. Doe je huiswerk en benader ze voor de gebeurtenis om snelle introducties te regelen.

⏱️ Vriendelijke herinnering: Ontwerp een goed bedrijfsplan dat je op je laptop of tablet kunt laten zien. Stel doordachte vragen over de uitdagingen waar branchegenoten mee te maken hebben. Aangezien je vergadert op een gebeurtenis, is de kans groot dat potentiële clients je graag willen horen.

✅ Werk samen met complementaire bedrijven

Stel, je hebt een bedrijf dat kantoren schoonmaakt. In plaats van op deuren te kloppen, werk je samen met een lokaal bedrijf voor kantoorbenodigdheden. Zij verkopen al aan bedrijven die schone werkruimtes nodig hebben, dus waarom niet samenwerken?

Stel een doorverwijzingspartnerschap in. Wanneer zij een nieuwe klant aanbrengen, bevelen zij jouw diensten aan en jij doet hetzelfde voor hen. Het is een win-win situatie!

4. Focus op waardevolle clients

Ga niet achter elk bedrijf in je branche aan. Richt je op potentiële commerciële clients die nodig hebben wat jij te bieden hebt.

Hier lees je hoe je dat doet:

✅ Gebruik LinkedIn en nieuwsinzichten voor verkoop

Zoek naar besluitvormers op industrie, grootte van het bedrijf en rol op LinkedIn Sales Navigator. Met deze tool kunt u een gerichte lijst maken van bedrijven en sleutelpersonen die u kunt benaderen. Navigeer daarnaast naar Crunchbase en CB Insights om bedrijven te vinden die onlangs financiering hebben gekregen of aan het uitbreiden zijn.

gebruik vacaturebanken en platforms voor lead-sourcing

Scan een branchespecifieke vacaturebank zoals Wellfound, Y Combinator en Indeed. Als een bedrijf vacatures heeft voor een rol die gerelateerd is aan jouw dienst, dan staan ze misschien open voor outsourcing.

Veel sectoren hebben ook RFP (Request for Proposal) boards waar bedrijven commerciële projecten plaatsen. Deze forums zijn RFP Database, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter en meer.

✅ Gebruik marktrapporten en -gidsen

Kijk naar sectorrapporten en directories, zoals IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass en Gouden Gids, om groeiende bedrijven te spotten die jouw diensten nodig zouden kunnen hebben.

➡️ Bonus: How to Find and Retain Clients for Construction Business

📮ClickUp Inzicht: Teams die slecht presteren hebben 4 keer zoveel kans om te jongleren met 15+ tools, terwijl teams die goed presteren hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limieten tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chatten en gesprekken samen op één platform, voltooid met AI-gestuurde workflows. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

5. Gebruik e-mail en betaalde advertenties

Soms is de beste manier om ideale clients te krijgen, rechtstreeks naar hen toe te gaan. In een notendop,

e-mail en cold outreach

Generieke e-mails die zeggen, 'Hé, wij bieden XYZ diensten aan, laten we chatten' worden verwijderd. Je moet duidelijk en persoonlijk zijn als je echte resultaten wilt - meer antwoorden, geboekte vergaderingen en gesloten deals. Maar eerst moet je een e-mail lijst van hoge kwaliteit samenstellen:

Gebruik LinkedIn Sales Navigator om besluitvormers in uw target industrie te vinden (Bijvoorbeeld: CEO's, marketingdirecteuren of inkoopmanagers bij middelgrote productiebedrijven)

Gebruik tools zoals Hunter. io, Snov. io, of Apollo. io to om geverifieerde e-mails te verzamelen. Ze zorgen ervoor dat je contacten accuraat en up-to-date blijven en minder snel in de spam terechtkomen

Besteed vervolgens wat tijd aan het schrijven van de e-mail.

Begin met een persoonlijke onderwerpregel (bijv. '[Voornaam], snel idee om [Bedrijfsnaam] te helpen inkomsten te verhogen').

Open met een op onderzoek gebaseerde eerste zin die laat zien dat je hun bedrijf begrijpt (bijv. 'Ik zag dat [bedrijfsnaam] net is uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk - veel bedrijven worstelen in deze fase met [uitdaging]. ').

In plaats van te pitchen, bied je direct waarde aan: deel een casestudy, een nuttige tip of een gratis bron. Houd je CTA tot slot eenvoudig: 'Would love to share this in a quick 15-minute chatten. Werkt het volgende week dinsdag?'

🔎 Pro Tip: Stel een e-mail funnel in voor 2-4 weken, afhankelijk van je branche en target. Een reeks van 4 e-mails is een goed uitgangspunt: 1️⃣ Dag 1: Eerste contact (gepersonaliseerde, op waarde gebaseerde e-mail) 2️⃣ Dag 4-6: Follow-up 1 (herinnering + extra waarde) 3️⃣ Dag 9-12: Follow-up 2 (Bezwaren wegnemen, waarde versterken) 4️⃣ Dag 15-20: Slotopvolging (e-mail om uit elkaar te gaan, de deur openlaten)

betaalde advertenties

Betaald adverteren is een krachtig hulpmiddel, maar het vereist een specifiek budget en een strategische aanpak (er staat tenslotte echt geld op het spel).

Dit zijn de volgende kanalen die je kunt gebruiken:

LinkedIn-advertenties: Bereik besluitvormers op basis van hun titel, anciënniteit, bedrijfstak en grootte van het bedrijf

Google PPC: Bied op belangrijke, branchespecifieke zoekwoorden waarop kopers actief zoeken (bijv. 'beste B2B leadgeneratiebureau' in plaats van alleen 'leadgeneratie')

Retargeting-advertenties: Creëer aangepaste doelgroepen van bezoekers die zich hebben geëngageerd op sleutel pagina's zoals je prijzen of case studies

De waarheid is dat het vinden en beheren van klanten overweldigend kan zijn als je geen goed systeem hebt. Jongleren met e-mails, follow-ups en het bijhouden van leads op meerdere platforms is een recept voor frustratie.

Enter, ClickUp, de alles-in-één app voor werk. 💁

Organiseer en optimaliseer je verkoop-, marketing- en CRM-inspanningen

Eén tool voor projectmanagement bij de client, een andere voor bijhouden en weer een andere voor samenwerking. Klinkt dit niet als een eindeloze cyclus van klikken tussen tabbladen en het overzicht verliezen over wat eigenlijk aandacht nodig heeft? Dan heb je een alles-in-één app nodig die alles centraliseert!

Eerst en vooral, om die pijplijn vol te krijgen en echte groei te realiseren, heb je een marketingmotor nodig die het juiste publiek aantrekt, engageert en converteert.

ClickUp for Marketing geeft uw team een centrale hub om strategieën te creëren, uit te voeren en te optimaliseren. Deze marketingtool stroomlijnt elke stap, van campagneplanning en contentbeheer tot het bijhouden van prestaties en samenwerking tussen teams.

Houd alle marketinginitiatieven in één weergave met de ClickUp Marketing Team-oplossing

Hiermee kun je:

Maak marketingstappenplannen, stel specifieke groeidoelen en houd de tijdlijnen van campagnes kristalhelder

Breng teams samen met ClickUp Whiteboards , Redactie en meer, zodat iedereen op één lijn zit, van brainstorm tot uitvoering

Houd KPI's bij, meet het succes van campagnes en pas strategieën aan met behulp van interactieve dashboards

Bovendien? ClickUp heeft een bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen om u tijd te besparen. Gebruik bijvoorbeeld ClickUp's Marketing Action Plan Template met aanpasbare campagnetrackers, kalenders voor content en workflows voor leadgeneratie.

Ontvang gratis sjabloon Richt uw marketinginspanningen op de juiste manier met ClickUp's sjabloon voor een marketingactieplan

Met dit sjabloon kun je:

Stel de statussen van taken in zoals 'Geblokkeerd', 'Geannuleerd', 'Voltooid', 'In uitvoering' en 'Gepland'

Aangepaste attributen toevoegen (bijv. 'Output', 'Team toegewezen', 'Bestanden', 'Doelen') om sleutelgegevens bij te houden en voortgang te bewaken

Marketingactieplannen bijhouden met tags, doelen, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailintegratie

Zodra uw marketinginspanningen leads beginnen op te leveren, is de volgende stap ze om te zetten in loyale clients. En hoe kunt u daar beter mee beginnen dan met ClickUp for Sales? Verlies nooit meer waardevolle deals met deze robuuste oplossing voor projectmanagement.

Verwijder het giswerk uit het bijhouden van verkopen met ClickUp Sales

voorbeeld: je kunt automatisch taken toewijzen op basis van elke fase van je verkoopproces. U kunt statusupdates triggeren wanneer een lead actie onderneemt (bijv. reageert op een e-mail of een voorstel downloadt). Je kunt ook leads met een hoge waarde prioriteren, zodat je team weet waar het zich op moet richten!

Nog beter, bouw dashboards zonder code met ClickUp Dashboards om meer zichtbaarheid aan uw werkstroom toe te voegen. Deze geven u een weergave op het hoogste niveau van conversietrends met geavanceerde visuele grafieken, inclusief sluitingspercentages, de gemiddelde tijd die nodig is om een deal te sluiten en nog veel meer

Je kunt ook de prestaties van individuen en teams bijhouden, zodat je weet wie er afsluit en waar verbeteringen nodig zijn.

Zet leads om in levenslange clients

Met de CRM Projectmanagement oplossing van ClickUp hebt u geen dozijn tools nodig om uw verkooppijplijn bij te houden. Alles (contactgegevens, deals, clients aantekeningen en e-mails) is netjes georganiseerd op één plaats.

Maak uw relaties met clienten overzichtelijk, doorzoekbaar en toegankelijk met ClickUp CRM

Lang verhaal kort, krijg 👇

👀 Visuele verkooppijplijn: Houd leads, deals en klantinteracties bij op een manier die voor u logisch is. Kies uit meerdere weergaven (Kanban, Lijst, Tabel, etc. ) om in één oogopslag te zien waar alles staat

Live dashboards: Krijg een overzicht van sleutelgegevens zoals customer lifetime value, grootte van deals en verkooptrends (allemaal in realtime)

📧 E-mail integratie: Synchroniseer uw e-mails rechtstreeks met ClickUp zodat uw team eerdere gesprekken kan zien, kan samenwerken aan follow-ups en alles kan bewaren waar u werkt

📂 Account- en dealbeheer: Organiseer klantinformatie, houd bestellingen bij en beheer verkooptrechters met ClickUp aangepaste velden en workflows

Daarmee heb je je CRM ingesteld: leads zijn georganiseerd, deals worden bijgehouden en relaties met klanten lopen gesmeerd.

Vereenvoudig klantenwerving met de juiste systemen

Marketing, operations en klantenservice dragen allemaal bij aan het veranderen van potentiële klanten in langetermijnpartners. Wanneer teams echter losgekoppelde tools gebruiken, gaat er informatie verloren, lopen deadlines uit en vertraagt het hele proces.

Gebruik ClickUp-taak om elke stap in het proces van klantenwerving te organiseren. Beheer leads, wijs follow-ups toe en stel onderweg deadlines in. Wijs bijvoorbeeld Team A toe aan het maken van lijsten met leads, terwijl Team B de opgehaalde leads in de tweede fase van de funnel verzorgt.

Taken toewijzen, voortgang bijhouden en meer met ClickUp-taaken

Wilt u efficiënter werken? Gebruik ClickUp Tijdregistratie om te begrijpen of teams hun tijd effectief gebruiken. Van verkoopgesprekken tot het voorbereiden van voorstellen, zie waar de inspanningen worden besteed en optimaliseer processen.

Moeiteloos pitches voor clients maken, bewerken en delen

Bewerk met rijke formattering, snelle slash commando's en voeg knoppen, banners, blokken code en widgets toe in ClickUp Docs

Teams hebben onmiskenbaar behoefte aan een manier om pitches te maken, te verfijnen en te delen zonder heen-en-weergeloop. En ClickUp Docs doet precies dat!

Het is gemaakt voor teams die een snelle, georganiseerde manier nodig hebben om voorstellen voor clients, verkoopdecks en pitchmateriaal te maken. Het kan je helpen:

Maak gestructureerde voorstellen met vooraf ontworpen sjablonen

Werk in realtime met je team zonder versieconflicten

Bewaar alle klantgerelateerde documenten, aantekeningen van vergaderingen en referenties in één hub

Deel direct via een link (geen verouderde bijlagen meer sturen)

Maar als het overweldigend voelt om vanaf nul te beginnen, zorgt ClickUp Brain ervoor dat u meteen aan de slag kunt. Of u nu een projectvoorstel, verkoopgesprek of contractverlenging nodig hebt, Brain genereert het voor u.

Instance, je kunt Brain bijvoorbeeld een opdracht geven als 'Schrijf een overtuigend verkooppraatje voor een brandingbureau dat zich richt op startende e-commercebedrijven. Benadruk expertise in visuele identiteit, productverpakking en social media branding. Houd het professioneel maar innemend. '

Dit is het antwoord:

Versnel het aanmaken van content en zorg voor merkconsistentie in campagnes met ClickUp Brain

Met ClickUp Automatiseringen wordt het proces nog eenvoudiger. Wanneer u Klaar bent met het maken van een pitch deck of contract, stel dan een "wanneer-dan" automatisering in ClickUp in om het ter goedkeuring naar de client of naar een collega lid van het team te sturen ter beoordeling.

Uitdagingen overwinnen bij het werven van commerciële clients

Zelfs als u alle strategieën voor klantenwerving in uw verkoopdraaiboek hebt, is het binnenhalen van deze deals geen rechte lijn. SuperOffice rapporteert dat prospectie voor 80% van de verkopers de meest uitdagende fase van het verkoopproces is, gevolgd door het kwalificeren van leads (44%) en het sluiten van deals (24%).

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee je te maken krijgt als je commerciële clients wilt werven?

1. Je verkoopcycli lijken eindeloos

In tegenstelling tot kleinere deals doorlopen commerciële clients meerdere goedkeuringslagen, budgetbeoordelingen en soms hele fiscale cycli.

🎯 Oplossing: Identificeer het goedkeuringsproces in een vroeg stadium - vraag: 'Wie moet hier nog voor tekenen?' Creëer daarnaast urgentie door het aanbieden van prijzen voor een beperkte tijd, prioriteit bij het in dienst nemen of exclusieve add-on's voor snelle actie.

2. Gevestigde leveranciers hebben de markt in handen

Veel commerciële klanten hebben langdurige relaties met hun huidige product- of serviceproviders. Zelfs als ze niet tevreden zijn, voelt het als een gedoe om over te stappen.

🎯 Oplossing: Positioneer jezelf als het alternatief waar ze niet omheen kunnen. Kunt u snellere doorlooptijden of een gespecialiseerde aanpak bieden waar hun grote box-leverancier niet aan kan tippen? Benadruk deze verschillen. Bied een proefproject of een proefversie aan om hun risico te verkleinen.

3. Je blijft steken in de fase van het voorstel

Je hebt goede gesprekken gehad en ze vragen om een voorstel, maar zodra je het verstuurt, loopt het vast. Misschien komen ze terug op de prijs, stellen ze de beslissing uit of reageren ze helemaal niet meer.

🎯 Oplossing: Voordat je het voorstel verstuurt, moet je bevestigen dat ze klaar zijn om verder te gaan en eventuele resterende zorgen vooraf bespreken. Maak voorstellen actiegedreven. In plaats van alleen een lijst met diensten op te sommen, voeg casestudy's, sociaal bewijs en een duidelijke deadline toe.

Langdurige relaties opbouwen met klanten

Je hebt een systeem gevonden dat je helpt om commerciële clients binnen te halen met positieve resultaten. Maar wat komt hierna? Client management! Hoe beter je dit doet, hoe meer verwijzingen en duurzame groei je zult zien. Dit is wat je moet doen:

1. Kom regelmatig langs om clients betrokken te houden

Zelfs één slechte ervaring kan het vertrouwen van een client beschamen, dus ga verder dan het contract. Een sterk onboardingsysteem helpt je om je product of dienst te introduceren en om proactief query's te beantwoorden.

Om te beginnen gebruikt u het sjabloon voor klantsucces van ClickUp . Door alle klantgerelateerde details te centraliseren, kunt u de voortgang bijhouden, belangrijke successen en aandachtspunten documenteren en regelmatige updates vergemakkelijken.

Ontvang gratis sjabloon Beheer accounts van klanten of werf nieuwe klanten met ClickUp's sjabloon voor klantensucces

Pro Tip: Bepaal een communicatieritme op basis van uw branche en contractcyclus, of het nu gaat om wekelijkse check-ins, maandelijkse rapportages of kwartaalevaluaties. Gebruik indien nodig kant-en-klare sjablonen voor clientbeheer.

2. Creëer een feedbacklus die werkt

Je kunt niet verbeteren wat je niet meet. Daarom is het verzamelen van feedback essentieel voor de communicatie met de client. Het helpt je te begrijpen wat werkt en waar je client meer ondersteuning nodig heeft.

Gebruik om te beginnen ClickUp Formulieren om onmiddellijk de behoeften van de client vast te leggen, verzoeken door te sturen en ervoor te zorgen dat feedback omgezet wordt in actie.

Stroomlijn het verzamelen van feedback van clients met ClickUp Forms

ClickUp Formulieren passen de vragen aan op basis van de antwoorden van de client met voorwaarden, waardoor ze eenvoudiger in te vullen zijn en beter relevante informatie verzamelen.

Zodra de formulieren zijn ingediend, kunnen ze eenvoudig worden omgezet in taken en worden toegewezen aan de juiste leden van het team voor verdere uitvoering.

Vroeger spendeerden we extra uren aan het handmatig doen van routinematige dingen, zoals het aanleveren van projecten aan ons team, het maken van taken en het plakken van links. Nu gebruiken we die tijd om meer van de workflows van het team te abonneren op ClickUp.

3. Gebruik sjablonen om interacties met clients te vereenvoudigen

Je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden of iets overdreven creatiefs te ontwikkelen om relaties te onderhouden. Soms kan het helpen om beproefde strategieën en sjablonen voor klantenbinding te volgen.

Neem bijvoorbeeld het verzamelen van feedback. Als je geen zin hebt om een feedbackproces vanaf nul op te zetten, bekijk dan eens ClickUp's sjabloon voor feedbackformulieren. Stem enquêtes af op specifieke klantbehoeften met aanpasbare velden, beoordelingsschalen en open vragen.

Bonus: Gratis creatieve korte sjablonen en voorbeelden voor marketing

Win nieuwe commerciële clients met ClickUp

Het is logisch dat je je zorgen maakt over het binnenhalen van nieuwe commerciële clients, gezien de lange verkoopcycli, de hevige concurrentie en de snel krimpende budgetten.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, helpt je om je salesbereik efficiënt te verfijnen, leads te monitoren en sneller deals te sluiten. Het centraliseert alle verkoopactiviteiten, waardoor het voor jou en je team gemakkelijker wordt om georganiseerd (en consistent) te blijven.

Meld je vandaag nog aan voor ClickUp - helemaal gratis - en ervaar zelf de voordelen.