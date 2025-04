15 beste tools voor verkoopprospectie in 2025

Verkoop draait op targets - wat is de pijplijn die je hebt gegenereerd, hoeveel is het account waard, wat zal je commissie zijn. Daarom voelen de meeste prospectie-inspanningen aan als een spel met nummers. Gewoon weer een lead. De zoveelste e-mail.

Het resultaat? Veel verkoopteams jagen op volume in plaats van waarde en slaan vaak het systeem over dat nodig is om bruikbare gegevens vast te leggen. Dit betekent gemiste trends, niet-traceerbare prestaties en uiteindelijk gemiste kansen om strategieën te verfijnen en conversie te verhogen.

Tools voor verkoopprospectie kunnen hierbij helpen. Ze leggen nauwkeurige gegevens vast, houden betrokkenheid bij en identificeren leads met een hoge waarde om slimmer en strategischer te werk te gaan.

In deze blogpost bekijken we de top 15 tools voor verkoopprospectie en hun belangrijkste functies om verkoopprofessionals te helpen een sterkere pijplijn op te bouwen.

60 seconden samenvatting Kies uit deze 15 beste verkoop prospectie software om elke lead te laten tellen: : Beste voor projectmanagement van verkoop en relatiebeheer met klanten ClickUp: Beste voor projectmanagement van verkoop en relatiebeheer met klanten LinkedIn Sales Navigator: Het beste voor het identificeren en binden van B2B-leads Apollo. io: Het beste voor toegang tot geverifieerde leadgegevens over meerdere kanalen ZoomInfo: Het beste voor het vinden van gekwalificeerde leads op basis van intentie UpLead: Beste voor het verifiëren van e-mails van prospects Cognism: Het beste voor het zoeken van prospects met behulp van AI 6Sense: Beste voor het begrijpen van de intentie van kopers met behulp van voorspellende analyses Seamless. ai: Het beste voor het in realtime ontdekken van contacten Lusha: Beste voor automatisering van prospectie LeadIQ: Het beste voor het prioriteren van prospects met een hoge potentie SalesIntel: Beste voor het verkrijgen van door mensen geverifieerde gegevens Leadfeeder: Beste voor het omzetten van websitebezoekers in verkoopleads Kaspr: Beste voor het extraheren van contactgegevens uit LinkedIn Outreach: Beste voor multichannel bereik HubSpot Sales Hub: Beste voor het scoren van leads

De beste prospectietools fungeren als brug tussen bedrijven en potentiële klanten. De juiste prospectietools voor verkoop kunnen koude leads omzetten in warme kansen. Hier lees je waar je op moet letten als je er een kiest:

Seamless CRM workflow : De tool moet een ingebouwde CRM-software of een CRM-integratie hebben om een gecentraliseerde database van prospects te onderhouden

AI-powered actionable insights: Het moet het gedrag en de engagementpatronen van prospects analyseren en de beste tijden, kanalen en berichten voor outreach voorstellen. Dit maakt hypergepersonaliseerde prospectie mogelijk

Omnichannel betrokkenheid: De tool moet je in staat stellen om verbinding te maken met prospects via meerdere kanalen, waaronder e-mail, telefoongesprekken, LinkedIn en andere sociale platforms

Geavanceerde voorspellende analyses: Een uitstekende tool voor verkoopprospectie moet patronen en trends in prospectieprestaties identificeren, zodat verkoopteams hun strategieën kunnen verfijnen

Leadscoring: De beste tool moet leads scoren op basis van hun conversiekansen, intentiesignaal en betrokkenheid, zodat je je middelen verstandig kunt investeren

Verrijking van gegevens: Door het invullen van ontbrekende details zoals functienamen, e-mailadressen, telefoonnummers en bedrijfsomzet, zorgt een goede sales prospecting tool ervoor dat uw prospect lijst zowel voltooid als up-to-date is

Firmografisch en technografisch inzicht: Een hulpmiddel voor verkoopprospectie moet inzicht bieden in de grootte (grootte, branche, locatie en omzet) en de technologie ( de technologiestapel die door een bedrijf wordt gebruikt) van het bedrijf om u te helpen de ideale bedrijven te targetten

Verkoop automatisering: De tool moet verkoop projectmanagement automatiseren, zoals ervoor zorgen dat tijdige follow-ups worden verzonden, zodat geen enkele lead wordt vergeten

Met deze checklist in gedachten evalueren we een aantal van de beste prospectietools op de markt voor een soepele cyclus.

Of u nu op zoek bent naar visueel pijplijnbeheer of naar eenvoudiger contactontdekking en -bereik, elk van de volgende tools voor verkoopprospectie heeft een USP die voor u op maat is gemaakt. Lees verder om de juiste tool te vinden.

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en relatiebeheer)

Beheer uw verkoopprojecten in ClickUp Beheer verkoopprojecten en relaties met klanten op één plek met ClickUp

Je leads staan netjes geordend in een gedetailleerde spreadsheet, maar zodra je begint met outreach, valt het proces uit elkaar. Als een lead extra onderzoek of een e-mailbeoordeling nodig heeft, moet je constant tussen toepassingen heen en weer springen.

Contactgegevens staan op de ene plaats, aantekeningen op een andere en campagnes ergens anders. Deze losgekoppelde werkstroom verandert wat rechttoe rechtaan zou moeten zijn in iets frustrerends en chaotisch.

Dit is precies waar tools voor verkoopprospectie en klantenbeheer zoals ClickUp uitblinken: ze stroomlijnen naadloos uw prospectie-inspanningen en zorgen voor een samenhangend beheer van uw verkooppijplijn.

ClickUp is de alles-in-app voor werk die projectmanagement, samenwerking in teams en documentatie voor je verkoopteam combineert in één platform - versneld door de volgende generatie ClickUp AI automatisering en zoekfuncties.

ClickUp for Sales Teams helpt u bij het visualiseren van uw pijplijn, het beheren van prospectbereik en het automatiseren van repetitieve workflows.

Visualiseer de verkooppijplijn en automatiseer verkoopworkflows met ClickUp for Sales Teams

Begin met het verzamelen van alle potentiële leads en hun contactgegevens op één plek. ClickUp CRM maakt dit mogelijk. Het helpt je om leads van sociale media, websites, formulieren en andere plaatsen op één platform te verzamelen. Zodra u de gegevens hebt, kunt u ClickUp-taaken gebruiken om verschillende leads op de lijst toe te wijzen aan uw teamleden voor onderzoek, engagement en outreach. Stel aangepaste Taak Statussen in ClickUp in, zoals 'Nieuwe lead', 'Onderzoekend' en 'Campagne verzonden' om uw volledige verkooppijplijn bij te houden. U kunt zelfs prioriteiten voor taken instellen om ervoor te zorgen dat accounts met een hoge waarde het eerst worden benaderd.

Taken toewijzen en bijhouden met ClickUp-taak

📮ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om items bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of je nu aantekeningen stuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De Taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt voor een naadloze omzetting van gesprekken in taken, zodat uw team snel kan handelen en op één lijn kan blijven.

Nu is het tijd om een outreachstrategie op maat in te stellen. ClickUp Brain, de krachtige ClickUp AI assistent, stelt u in staat om gepersonaliseerde berichten te schrijven voor elke prospect.

wist u dat? 75% van de marketeers gelooft dat personalisatie essentieel is voor het stimuleren van verkoop en herhalingsaankopen

Personaliseer berichten voor betere verkoopvooruitzichten met ClickUp Brain

Wil je leren hoe je AI voor verkoop kunt gebruiken om je processen efficiënter te maken? We hebben deze snelle uitleg voor je👇

U kunt ook ClickUp-taak automatiseren om terugkerende taken te automatiseren en het verkoopprospectieproces verder te stroomlijnen. Hiermee kunt u triggers instellen om workflows te automatiseren. Voorbeeld: je kunt triggers instellen om leads toe te wijzen aan verkopers op basis van vooraf gedefinieerde regels (branche, regio, enz. ). Of, als een prospect niet reageert, een automatische herinnering instellen voor follow-up na een week.

Automatiseer workflows met ClickUp Automations voor snelle actie of follow-ups met prospects

ClickUp biedt ook verkoop- en CRM-sjablonen om het verkoopprospectieproces te vereenvoudigen:

ClickUp is de tool die ons echt heeft geholpen om innovatie in deze business te brengen, waardoor we zijn gegroeid van 2% digitale verkoop naar meer dan 65% digitale verkoop na de pandemie.

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

Het heeft een steile leercurve vanwege de vele functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Contact voor prijzen

ClickUp Brain: toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ClickUp?

Deze overstap naar ClickUp voor alle Teams heeft gezorgd voor een gecentraliseerde hub waar al onze teams + gebruikers kunnen bestaan en hun eigen werk kunnen organiseren terwijl ze ook het werk van andere teams kunnen bijhouden. De functies en tools van ClickUp zijn geweldig voor CS, Sales en ons Development team om onze projecten efficiënt en effectief te beheren voor het hele bedrijf!

Lees meer: Gratis sjablonen voor verkoopplannen in Word, Excel en ClickUp

2. LinkedIn Sales Navigator (de beste voor het identificeren en benaderen van B2B leads)

via LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator is een prominente sales prospectietool voor het identificeren van leads en het prioriteren van accounts. De Lead Spotlights tool maakt het gemakkelijker om leads en beslissers te vinden bij je target accounts.

Je kunt zelfs de CRM-integratie gebruiken om klanten uit het verleden op te sporen die naar een nieuwe organisatie zijn verhuisd, zodat je meer relevante leads krijgt. Sales Navigator biedt ook inzicht in gegevens, zoals het aantal werknemers en groeitrends, zodat je gemakkelijk waardevolle B2B-leads kunt identificeren.

LinkedIn Sales Navigator beste functies

Gebruik geavanceerde filters zoals functietitels, grootte van de organisatie en branche voor naadloos leadbeheer

Betrek prospects door middel van gepersonaliseerde outreach via LinkedIn mail

Stel het ideale klantprofiel in om leads te vinden op basis van rol anciënniteit of titel

Ontdek uw potentiële relaties bij elke organisatie met de Relationship Explorer

LinkedIn Sales Navigator limieten

Het heeft beperkte exportmogelijkheden en heeft extra tools nodig om e-mails te vinden

Kan duur zijn voor kleine bedrijven

LinkedIn Sales Navigator prijzen

30 dagen gratis proefversie

Sales Navigator Core (Professional): $99. 99/maand per gebruiker

Sales Navigator Advanced (Team): $ 179,99/maand per gebruiker

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): begint bij $1600/jaar per gebruiker

LinkedIn Sales Navigator beoordelingen

G2: 4. 6/5 (1900+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (150+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over LinkedIn Sales Navigator?

Ik vind het fijn dat LinkedIn Sales Nav mijn team de mogelijkheid biedt om geavanceerde zoekfilters te gebruiken om specifieke types van potentiële clients die we zoeken te verfijnen. Ik vind het ook leuk dat het integreert met HubSpot. Het is vrij duur voor een klein team als het mijne.

Ik vind het fijn dat LinkedIn Sales Nav mijn team de mogelijkheid biedt om geavanceerde zoekfilters te gebruiken om specifieke types van potentiële clients die we zoeken te verfijnen. Ik vind het ook leuk dat het integreert met HubSpot. Het is vrij duur voor een klein team als het mijne.

3. Apollo. io (het beste voor toegang tot geverifieerde leadgegevens via meerdere kanalen)

Apollo. io is een toonaangevende sales prospecting software die toegang biedt tot geverifieerde leadgegevens van LinkedIn, Salesforce, Gmail of een andere bedrijfswebsite. Je kunt leads filteren op factoren zoals kopersintentie, vacatures en bedrijfsgroei om potentiële klanten te vinden. De AI-tool van Apollo kan ook leads van hoge kwaliteit identificeren, scores toevoegen en vergaderingen boeken.

Het beste aan deze tool is dat je unieke bezoekers op je website kunt bijhouden en de pagina's kunt vinden die ze weergeven. Dit helpt je om het gedrag van gebruikers te analyseren en een meer gepersonaliseerde strategie te creëren.

Apollo. io beste functies

Ontvang een uitgebreide prospectdatabase verrijkt met nauwkeurige contactgegevens, inclusief e-mails, telefoonnummers en bedrijfsinzichten

Naadloze integratie met verkoop- en marketingtools via Zapier voor efficiënte automatisering van de werkstroom

Gebruik formulieren met automatisch ingevulde gegevens voor snellere conversie van inkomende leads

Apollo. io limieten

Sommige gebruikers rapporteren dat Apollo. io onnauwkeurige leadgegevens en verouderde contacten biedt

Apollo. io prijzen

Gratis

Basis abonnement: $59/maand per gebruiker

Professioneel abonnement: $99/maand per gebruiker

Organisatie abonnement: $149/maand per gebruiker

Apollo. io beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (8000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6 (350+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Apollo. io?

Als vertegenwoordiger is Apollo een gemakkelijke manier om nuttige en nauwkeurige informatie te verkrijgen over bedrijven en clients die je prospecteert. De proefversies die je krijgt zijn een goede start om een gevoel te krijgen hoe de software werkt. De enige twee nadelen zijn de kosten en de telefoontjes van de verkoopondersteuning. De kosten zijn een beetje hoog als je een kleiner bedrijf bent of slechts één of twee mensen in een verkoopteam hebt.

Als vertegenwoordiger is Apollo een gemakkelijke manier om nuttige en nauwkeurige informatie te verkrijgen over bedrijven en clients die je prospecteert. De proefversies die je krijgt zijn een goede start om een gevoel te krijgen hoe de software werkt. De enige twee nadelen zijn de kosten en de telefoontjes van de verkoopondersteuning. De kosten zijn een beetje hoog als je een kleiner bedrijf bent of slechts één of twee mensen in een verkoopteam hebt.

4. ZoomInfo (het beste voor het vinden van gekwalificeerde leads op basis van intentie)

via ZoomInfo

ZoomInfo is een B2B-tool voor verkoopprospectie die bedrijfs- en contactgegevens biedt voor verkoop-, marketing- en talentteams. Het maakt gebruik van AI en machine learning om bedrijfsgegevens te verzamelen, zoals grootte van het bedrijf en trends op het gebied van aanwerving.

Met ZoomInfo hebt u toegang tot organogrammen van afdelingen om meer te weten te komen over de besluitvormers en kunt u hen rechtstreeks bereiken. De Guided Intent functie analyseert CRM-gegevens en identificeert de onderwerpen waar je prospects vaak naar zoeken. Dit maakt het eenvoudiger om het contact op maat te maken en aangepaste oplossingen te bieden voor snellere conversies.

ZoomInfo beste functies

Stel je ideale klantprofiel (ICP) op om prospects beter te begrijpen en ideale kopers te identificeren

Toegang tot bedrijfs-, technologie-, financiële en contactgegevens voor beter inzicht in prospects

Ontvang voorspellende signalen en intentie-inzichten om te anticiperen op gedrag en acties van bedrijven

Houd websitebezoekers bij en verzamel meer leads

ZoomInfo beperkingen

Het rekent een vergoeding per contact, wat duur kan zijn voor kleinere teams

ZoomInfo prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (8800+ beoordelingen)

Capterra: 4. 1/5 (290+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over ZoomInfo?

Wij gebruiken ZoomInfo Sales om nieuwe target campagnes te ontwikkelen en prospects te valideren die onze site bezoeken of koopintentie tonen. Met de toevoeging van Copilot kunnen we nog dieper ingaan op specifieke accounts van prospects en ons verkoopteam uitrusten met achtergrondinformatie die hen kan helpen een voet tussen de deur te krijgen.

Wij gebruiken ZoomInfo Sales om nieuwe target campagnes te ontwikkelen en prospects te valideren die onze site bezoeken of koopintentie tonen. Met de toevoeging van Copilot kunnen we nog dieper ingaan op specifieke accounts van prospects en ons verkoopteam uitrusten met achtergrondinformatie die hen kan helpen een voet tussen de deur te krijgen.

5. UpLead (het beste voor het verifiëren van e-mails van prospects)

via UpLead

UpLead vereenvoudigt het genereren van leads door geverifieerde contactgegevens en slimme zoekfuncties te bieden. Met 50+ filters voor real-time e-mail verificatie en gedetailleerde gegevensverrijking, helpt het je vol vertrouwen de juiste prospects te bereiken. Je kunt contacten filteren op basis van branche, rol of locatie, waardoor targeting nauwkeuriger wordt.

Wil je bedrijven bereiken die tools van je concurrenten gebruiken? UpLead biedt meer dan 1600 gegevenspunten, waarmee je bedrijven kunt identificeren die gebruikmaken van concurrerende software, zodat je je bereik kunt aanpassen en ze voor je kunt winnen. Je kunt ook bedrijven uitsluiten die bepaalde software gebruiken, zodat je irrelevante accounts kunt filteren.

UpLead beste functies

E-mails in realtime controleren om de nauwkeurigheid van de gegevens te garanderen

Verzamel informatie over bedrijven met de extensie voor Chrome van UpLead

URL's van bedrijven uploaden om inzichten te krijgen

UpLead limieten

Beperkte functies in lagere abonnementen; vereist upgrades voor volledige functie

UpLead prijzen

7-daagse gratis proefversie

Essentials : $99/maand

Plus : $199/maand

Professioneel: Aangepaste prijzen

UpLead beoordelingen en recensies

G2: 4. 7/5 (780+ beoordelingen)

Capterra: 4. 6/5 (70+ beoordelingen)

leuk weetje: John H. Patterson, de oprichter van de National Cash Register Company (NCR), wordt vaak gekrediteerd als de pionier van een face-to-face versie van cold calling aan het einde van de 19e eeuw. Zijn verkopers gingen van deur tot deur om bedrijven ervan te overtuigen dat ze kassa's nodig hadden - een revolutionaire verkooptactiek.

6. Cognism (het beste voor het zoeken van prospects met behulp van AI)

via Cognism

Cognism is een sales intelligence platform dat je helpt om de juiste prospects voor je sales pipeline te vinden met behulp van AI. Je kunt typen of voice search gebruiken om relevante leads te vinden. Cognism gebruikt een mix van firmografische gegevens (bedrijfskenmerken), technografische gegevens (de technologiestapel van het bedrijf) en kopersintentie om waardevolle gegevens te leveren.

Het platform integreert met CRM-systemen zoals Salesforce en HubSpot, waardoor het eenvoudiger wordt om leads te beheren. Cognism biedt ook verrijking van de lijst met prospects. Dit zorgt ervoor dat je alleen de meest recente, bijgewerkte prospectgegevens toevoegt aan je CRM.

Cognism beste functies

Stel prospectlijsten samen met geverifieerde e-mailadressen en telefoonnummers op basis van ideale klantprofielen

Exporteer contacten van LinkedIn en plaats ze in je CRM met de extensie voor Chrome

Identificeer prospects in uw markt met intent data monitoring via Bombora integratie

Krijg toegang tot wereldwijde B2B-gegevens van de regio's NAM, APAC en EMEA om besluitvormers effectief te targetten

Limieten van cognitie

Deze tool is afhankelijk van LinkedIn functiebeschrijvingen, wat de nauwkeurigheid van de gegevens kan beïnvloeden

Cognism prijzen

Aangepaste prijzen

Cognism beoordelingen en recensies

G2: 4. 6/5 (790+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (150+ beoordelingen)

7. 6Sense (het beste voor het begrijpen van de intentie van kopers met behulp van voorspellende analyses)

via 6Sense

6sense is in de eerste plaats een inkomsteninformatieplatform dat gedetailleerde inzichten biedt in het volledige kooptraject. Het gebruikt realtime gegevens, zoals campagneprestaties en aankoopintentie, om een op maat gemaakte lijst met prospects samen te stellen.

De AI-tool van het platform gebruikt voorspellende analyses om historische opportunitygegevens, profielgeschiktheid, accountbereik en realtime koopsignalen te analyseren. Vervolgens voorspelt het prospects met de hoogste conversiekansen, zodat het verkoopteam accounts met een hoge waarde kan targetten.

6Sense beste functies

Accounts identificeren op basis van kopersgedrag voor gerichte targeting

Maak gedetailleerde doelgroepsegmenten met behulp van bedrijfsgegevens en engagementgegevens voor een beter presterende campagne

Krijg toegang tot de contactgegevens van het inkoopteam en maak gepersonaliseerde e-mails om contact te leggen met de belangrijkste besluitvormers

6Sense limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het platform in het begin ingewikkeld kan zijn om te gebruiken

6Sense prijzen

Aangepaste prijzen

6Sense beoordelingen en recensies

G2: 4. 3/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 7/5 (20+ beoordelingen)

Seamless. ai biedt meer dan 100 filters om je ideale klantpersona te definiëren en je zoekopdracht te verfijnen. De AI-tool doorzoekt gegevens in realtime om je te helpen e-mails en telefoonnummers van prospects te achterhalen, zodat je minder tijd kwijt bent aan verouderde informatie.

Je kunt de AI-tool ook gebruiken om gedetailleerd inzicht te krijgen in je prospects, inclusief hun sociale-mediaposts, beoordelingen van werknemers, recent nieuws, awards en technologiestapel. Dit maakt meer gepersonaliseerde berichtgeving en targeted outreach mogelijk.

Tot slot kun je met Seamless. ai ook een geautomatiseerde bulklijst maken voor uitgaande verkoop. Deze functie is echter alleen beschikbaar in de premium abonnementen.

Seamless. ai beste functies

Zoek B2B-contacten en bedrijven met AI-gestuurde realtime gegevensontdekking

Toegang tot doorkiesnummers en mobiele nummers voor eenvoudiger bereik

Integreer naadloos met Salesforce, HubSpot en andere populaire CRM's

Identificeer prospects met kopersintentie om uw verkoopproces te versnellen

Naadloos. ai limieten

Het biedt geen aangepaste dashboards voor analyse en rapportage

Seamless. ai prijzen

Free: De proefversie bevat 50 gratis kredieten

Pro: dagelijks krediet; aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Seamless. ai beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (4900+ beoordelingen)

Capterra: 3. 8/5 (150+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Seamless.ai?

Het gemak van het maken van lijsten, het vinden van gegevens, het hebben van 1000 kredieten voor leads per dag is enorm, vooral als je kijkt naar andere abonnementen van andere gegevenssoftware die 10x zoveel kosten als Seamless. ai en dit geeft een SDR 1000 leads per dag. Een nadeel is dat je de kwaliteit van de informatie niet kunt instellen voordat je gaat scrapen. Dus je moet je 1000 kredieten per dag uitgeven om junk of goede leads te scrapen, en je kunt pas filteren nadat je hebt gescrapt.

Het gemak van het maken van lijsten, het vinden van gegevens, het hebben van 1000 kredieten voor leads per dag is enorm, vooral als je kijkt naar andere abonnementen van andere gegevenssoftware die 10x zoveel kosten als Seamless. ai en dit geeft een SDR 1000 leads per dag. Een nadeel is dat je de kwaliteit van de informatie niet kunt instellen voordat je gaat scrapen. Dus je moet je 1000 kredieten per dag uitgeven om junk of goede leads te scrapen, en je kunt pas filteren nadat je hebt gescrapt.

9. Lusha (de beste voor automatisering van prospectie)

via Lusha

Lusha is verkoopintelligentiesoftware die gegevens in elk systeem, database of app verrijkt met behulp van de API en waardevolle inzichten biedt in de intentie van kopers. Het biedt gedetailleerde contactgegevens, inclusief de rollen en senioriteit van je prospects binnen bedrijven. Bovendien biedt Lushas AI-gegenereerde e-mail sequenties om je outreach te automatiseren en je sales productiviteit te verbeteren .

Lusha heeft ook een extensie voor Google Chrome en een Email Finder tool, waarmee je contactgegevens en bedrijfsinformatie rechtstreeks van LinkedIn kunt verzamelen. Het platform biedt een gratis versie met basisfuncties, maar om geavanceerde functies zoals het zoeken naar financieringsgegevens te ontgrendelen, moet je upgraden naar het premium abonnement.

De beste functies van Lusha

Bereik prospects direct met toegang tot een uitgebreide lijst met direct dials

Target accounts met een hoge prioriteit met behulp van geavanceerde filters voor bedrijfskenmerken

Ontvang prospects die door AI worden aanbevolen om verkoopinspanningen te optimaliseren

Limieten

Het vindt voornamelijk prospects uit de VS en Europa

Lusha prijzen

Gratis

Pro: $36/maand per gebruiker

Premium: $59/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Lusha

G2: 4. 3/5 (1400+ beoordelingen)

Capterra: 4/5 (370+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers over Lusha?

Nauwkeurige en betrouwbare B2B-contactendatabase, die gemakkelijk te gebruiken is vanuit Lusha's Saas-platform en via de LinkedIn add-on. De klantenservice is ook erg goed. Sommige gegevens die bij elke lead worden geregistreerd, kloppen niet en dat is zonde van het krediet.

Nauwkeurige en betrouwbare B2B-contactendatabase, die gemakkelijk te gebruiken is vanuit Lusha's Saas-platform en via de LinkedIn add-on. De klantenservice is ook erg goed. Sommige gegevens die bij elke lead worden geregistreerd, kloppen niet en dat is zonde van het krediet.

10. LeadIQ (het beste voor het prioriteren van potentiële prospects)

via LeadIQ

De extensie voor Chrome van LeadIQ helpt je bij het vastleggen van nauwkeurige gegevens van leads in je CRM, LinkedIn Sales Navigator of op het web. Het is gemakkelijk om gepersonaliseerde e-mails te genereren voor elk account met behulp van Scribe, de AI-assistent van LeadIQ.

Met de datahub van LeadIQ kunt u contacten en leads in Salesforce onmiddellijk verrijken. Het elimineert dubbele gegevens en zorgt voor een duidelijke en georganiseerde verkooppijplijn. Bovendien brengt het platform u op de hoogte wanneer beslissers of kopers van functie veranderen. Je krijgt ook een 'Hot Lead'-signaal om prioriteit te geven aan prospects met een hoge potentie.

LeadIQ beste functies

In realtime geverifieerde e-mails en direct dials uit LinkedIn-profielen halen

Automatisch prospectactiviteiten op meerdere kanalen bijhouden en synchroniseren

Automatiseer gepersonaliseerde follow-ups met AI-gestuurde engagementtools

LeadIQ limieten

Beperkte gratis kredieten beperken de toegang voor kleinere teams

LeadIQ prijzen

Gratis

Starter: $45/maand per gebruiker

Pro: $89/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LeadIQ

G2: 4. 2/5 (1000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (20+ beoordelingen)

leuk weetje: Verkooptechnieken zijn terug te voeren op Aristoteles' principes van retoriek: ethos (geloofwaardigheid), pathos (emotie) en logos (logica). Moderne verkoopstrategieën vertrouwen nog steeds op deze overredingstactieken!

11. SalesIntel (het beste voor het verkrijgen van door mensen geverifieerde gegevens)

via SalesIntel

SalesIntel combineert verkoopautomatisering met menselijke validatie voor een hogere nauwkeurigheid van leads. Het vernieuwt contactgegevens elke 90 dagen om ervoor te zorgen dat je een bijgewerkte lijst met prospects hebt. Het platform werkt ook verouderde telefoonnummers en LinkedIn-profielen bij, waardoor prospecteren gemakkelijker wordt.

Gebruik het om intentiesignalen van meerdere bronnen bij te houden, zodat je de targetklanten van je concurrenten kunt zien. Bovendien krijg je het laatste nieuws uit de branche, nalevingsvereisten en opkomende trends om je bereik te verbeteren.

SalesIntel beste functies

Krijg gedetailleerde inzichten in prospects met de on-demand service voor onderzoek

Stuur aangepaste advertenties naar je klanten om je verkooppijplijn te verbeteren

Exporteer schone en bijgewerkte gegevens naar je CRM met de functie voor leadverrijking

SalesIntel limieten

Voor geavanceerde functies, zoals het bijhouden van websitebezoekers en retargeting-advertenties, moet een add-on worden betaald

SalesIntel prijzen

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SalesIntel

G2: 4. 3/5 (360+ beoordelingen)

Capterra: 4. 3/5 (30+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SalesIntel?

De Research On Demand service is erg behulpzaam. De doorlooptijden zijn snel en het SalesIntel team levert de gevraagde informatie en gaat vaak verder dan dat door extra prospects toe te voegen die passen binnen de gevraagde industrieën en titels.

De Research On Demand service is erg behulpzaam. De doorlooptijden zijn snel en het SalesIntel team levert de gevraagde informatie en gaat vaak verder dan dat door extra prospects toe te voegen die passen binnen de gevraagde industrieën en titels.

12. Leadfeeder (het beste voor het omzetten van websitebezoekers in verkoopleads)

via Leadfeeder

Leadfeeder houdt bedrijfsnamen bij om u te helpen websitebezoekers om te zetten in potentiële leads. Het laat ook de belangrijkste interesses en interactiepatronen van bezoekers zien. Met de geautomatiseerde lead scoring en CRM-integratie kunnen verkoopteams zich snel richten op waardevolle prospects. U krijgt aangepaste waarschuwingen die u op de hoogte stellen wanneer target bedrijven uw website bezoeken, zodat u tijdig relevante follow-ups kunt sturen. Leadfeeder helpt ook bij het filteren van leads op basis van het aantal bezoeken en de duur van het bezoek. Dit helpt u om leads te scoren op basis van betrokkenheid.

Leadfeeder beste functies

Volg websitebezoekers in realtime en analyseer hun on-site gedrag

Scoor en kwalificeer leads automatisch op basis van hun betrokkenheid en bedrijfsgegevens

Eenvoudig te integreren met CRM's en andere tools, zoals HubSpot, Salesforce en Google Ads

Segmenteer leads op basis van branche, geografie en webactiviteit om e-mails te personaliseren.

Leadfeeder limieten

Lead bijhouden kan bezoeken soms verkeerd toewijzen vanwege gedeelde IP-adressen

Leadfeeder prijzen

Gratis

Betaald: $103.69 (€99)/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Leadfeeder

G2: 4. 3/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over LeadFeeder?

Het is relatief eenvoudig in te stellen en geeft inzicht in de leads die naar je website komen. Deze informatie is super nuttig voor het bedenken van strategieën om het websitebezoek te verhogen en ervoor te zorgen dat de pagina's geoptimaliseerd zijn.

Het is relatief eenvoudig in te stellen en geeft inzicht in de leads die naar je website komen. Deze informatie is super nuttig voor het bedenken van strategieën om het websitebezoek te verhogen en ervoor te zorgen dat de pagina's geoptimaliseerd zijn.

via Kaspr

Kaspr helpt verkoopteams sneller de juiste prospects te bereiken met geverifieerde telefoonnummers en e-mails uit meer dan 150 bronnen. De extensie voor Chrome vereenvoudigt het bereik door follow-ups te automatiseren, leads bij te houden en te integreren met CRM's zoals Salesforce en HubSpot.

Kaspr helpt je ook bij het vinden van telefoonnummers, e-mail ID's en bedrijfsinformatie van prospects op LinkedIn, zodat je LinkedIn Sales Navigator efficiënter kunt gebruiken. Kaspr biedt echter vooral up-to-date gegevens voor Europese bedrijven. Als je een andere regio target, werkt Kaspr misschien niet zo goed.

Kaspr beste functies

Haal realtime geverifieerde contactgegevens van LinkedIn, inclusief e-mails en telefoonnummers

Automatiseer leadkwalificatie met AI-gestuurde inzichten om waardevolle prospects te prioriteren

Synchroniseer verrijkte prospectgegevens onmiddellijk met je CRM voor een naadloze workflowintegratie

Kaspr beperkingen

Beperkte functie buiten LinkedIn, waardoor het minder effectief is voor multi-platform prospectie

Kaspr prijzen

Gratis

Starter : $47. 13 (€45)/maand per gebruiker

Business: $82. 75 (€79)/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Kaspr

G2: 4. 4/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: Niet genoeg beoordelingen

wist je dat de gemiddelde kosten per lead verschillen van branche tot branche? In 2025 waren deze het hoogst voor het hoger onderwijs met 982 dollar en het laagst voor e-commerce met 91 dollar.

14. Outreach (Beste voor multichannel outreach)

via Outreach

Outreach is een platform voor verkoopuitvoering dat teams helpt bij het stroomlijnen van prospectie, engagement en dealbeheer. Het biedt AI-gestuurde tools voor multichannel outreach, sales coaching en forecasting. Met geautomatiseerde workflows, A/B-tests en inzichten in gesprekken kunnen verkoopteams efficiënter werken en meer deals sluiten.

Dit platform is het meest geschikt voor grote bedrijven die een geconsolideerde verkoopoplossing nodig hebben. Kleinere teams kunnen echter de voorkeur geven aan eenvoudigere tools voor automatisering. De gebruiksvriendelijke interface en gegevensgestuurde aanpak maken het een krachtige keuze voor het opschalen van verkoopinspanningen en het verbeteren van de productiviteit van teams.

De beste functies van Outreach

Automatiseer verkoop met AI-gestuurde sequenties

Stroomlijn vergaderingen met geïntegreerde kalendertools

Verbeter de betrokkenheid bij e-mail met slimme AI-ondersteunde antwoorden

Beperkingen van het bereik

Vereist tijd om workflows aan te passen voor specifieke verkoopprocessen

Prijzen voor prospectie

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies over prospectie

G2: 4. 3/5 (3400+ beoordelingen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ beoordelingen)

15. HubSpot Sales Hub (het beste voor het scoren van leads)

via HubSpot Sales

HubSpot Sales Hub helpt je prospects te werven door het verzenden van gepersonaliseerde sjablonen voor e-mails en geautomatiseerde follow-ups. Het biedt A/B-tests om te begrijpen welke campagne beter presteert. Je kunt een gepersonaliseerde verkoopwerkruimte in HubSpot maken om de gegevens en verkoopactiviteiten van je prospects te beheren. De AI-tool van HubSpot biedt een score voor elke prospect en de verkoopvoorspellingstool voorspelt verkoopresultaten. Hierdoor hoef je minder te gissen en kun je je richten op belangrijke leads.

HubSpot Sales Hub beste functies

Volg prospects in realtime om websitebezoeken en interacties te zien

Automatiseer e-mail met AI-gestuurde leadgeneratie

Stroomlijn verkoopprocessen met lead scoring en follow-ups

Maak websites met sjablonen en leg de gegevens van websitebezoekers vast om ze te converteren in leads

HubSpot Sales Hub limieten

De aanpassingsmogelijkheden van het dashboard zijn beperkt

HubSpot Sales Hub prijzen

Gratis

Sales Hub Starter: $15/maand per zetel

Starter Klantenplatform: $15/maand per zetel

Sales Hub Professional: $90/maand per zetel

HubSpot Sales Hub beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (12.000+ beoordelingen)

Capterra: 4. 5/5 (450+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HubSpot Sales Hub?

Wat ik het beste vind aan HubSpot Sales Hub is hoe het uitblinkt in het beheren van lange en complexe verkoopprocessen. De robuuste set functies is op maat gemaakt om de ingewikkeldheden van deals in meerdere stappen aan te kunnen, waardoor het gemakkelijk is om elke interactie bij te houden, van het eerste contactmoment tot het sluiten van de deal. Een gebied waar HubSpot Sales Hub zou kunnen verbeteren is de gebruiksvriendelijkheid, als het gaat om het maken van dashboards. Hoewel het platform krachtige rapportage- en analysetools biedt, kan het proces voor het aanpassen van dashboards een beetje omslachtig en minder intuïtief zijn dan het zou kunnen zijn.

📖 Lees meer: ClickUp vs. HubSpot: Welke CRM-tool is het beste?

Van leads naar deals: Converteer verkoopprospects sneller met ClickUp

Het selecteren van de juiste verkoop prospectietool kan uw vermogen om verbinding te maken met potentiële klanten aanzienlijk verbeteren. Alle bovenstaande tools die we hebben besproken, bieden verschillende oplossingen om verkoop te optimaliseren en te automatiseren.

SalesIntel kan je helpen bij het verkrijgen van door mensen geverifieerde gegevens voor verkoopgesprekken. LinkedIn Sales Navigator werkt het beste voor het beheren van B2B leads. 6Sense is handig voor voorspellende analyses. Maar als je op zoek bent naar een uitgebreid platform voor verkoopprospectie en verkoopbetrokkenheid, dan is ClickUp wat je nodig hebt.

ClickUp for Sales Teams centraliseert prospectgegevens op één plek, beheert outreach en maakt aangepaste dashboards om uw verkooppijplijn te visualiseren. Met ClickUp Brain kunt u ook gepersonaliseerde sales collateral en e-mails aanmaken.

Wilt u uw verkooppijplijn, Taken en communicatie op één plaats samenbrengen? Meld u dan vandaag nog aan voor ClickUp!