Free Marketing Plan Sjablonen voor Word

Laten we eerlijk zijn: een marketing abonnement opstellen is voor niemand leuk. Het is vervelend, erg gedetailleerd en kost tijd die je eigenlijk zou kunnen besteden aan het behalen van resultaten.

Sjablonen voor marketingplannen in Word**zijn perfect voor eigenaren van kleine bedrijven, marketeers en studenten die het opmaakdrama willen overslaan en direct aan de slag willen met plannen. šŸƒ

We hebben de beste gratis sjablonen voor Word verzameld voor een eenvoudigere vergadering. Maar omdat Word niet ideaal is voor realtime samenwerking of evoluerende werkstromen, hebben we ook onze top, gratis (en functierijke) sjablonen voor u opgenomen.

Maar laten we het eerst hebben over wat een sjabloon uw tijd waard maakt.

Wat maakt een sjabloon voor een goed marketingplan in Word?

Een goed Word marketingsjabloon houdt je georganiseerd, bij de les en klaar om je strategieƫn zelfverzekerd te presenteren. Dit is waar je naar moet zoeken:

Structuur en layout : Kies een sjabloon met een strakke, logische layout waarin de belangrijkste onderdelen (zoals doelen, doelgroep en budget) zijn onderverdeeld, zodat het gemakkelijk is om in te vullen en te volgen

: Kies een sjabloon met een strakke, logische layout waarin de belangrijkste onderdelen (zoals doelen, doelgroep en budget) zijn onderverdeeld, zodat het gemakkelijk is om in te vullen en te volgen Aanpassingsmogelijkheden : Kies een sjabloon dat flexibel genoeg is om aan te passen aan uw unieke behoeften zonder u te dwingen vast te houden aan starre secties of ontwerpen

: Kies een sjabloon dat flexibel genoeg is om aan te passen aan uw unieke behoeften zonder u te dwingen vast te houden aan starre secties of ontwerpen Activeerbare secties : Kies een sjabloon met gebieden voor duidelijke, uitvoerbare doelen, tijdlijnen, KPI's en volgende stappen, zodat u dingen Nog te doen krijgt

: Kies een sjabloon met gebieden voor duidelijke, uitvoerbare doelen, tijdlijnen, KPI's en volgende stappen, zodat u dingen Nog te doen krijgt Professioneel ontwerp: Kies voor een sjabloon met een gepolijst ontwerp dat uw ideeƫn professioneel presenteert, zodat u ze gemakkelijker kunt delen met clients, collega's of belanghebbenden.

šŸ’”Pro Tip: Wanneer het creĆ«ren van uw marketing roadmap stel een sjabloon op waarmee je grote Taken in kleinere subtaken kunt opsplitsen. Dit houdt je team gefocust en vermindert overweldiging.

Gratis marketingplan sjablonen voor Word

Word-marketing sjablonen bieden een eenvoudig maar effectief startpunt voor het structureren van uw marketinginspanningen. Ontdek deze gratis, downloadbare hulpmiddelen.

1. Word Marketing Plan Sjabloon van CoSchedule

via CoSchedule De Word Marketing Plan Sjabloon door CoSchedule biedt een kader van 18 pagina's voor het aanmaken van een strategie. Het begint met de instelling van duidelijke, uitvoerbare marketingdoelen en meetbare KPI's om de voortgang bij te houden.

Het sjabloon helpt u ook bij het definiƫren van uw target doelgroep met gedetailleerde persona's, zodat uw strategie klantgericht is. Het bevat een situatieanalyse om zowel de voorwaarden van de markt als de concurrenten te evalueren, samen met een SWOT-analyse om sterke en zwakke punten te beoordelen.

Tot slot worden initiatieven en marketingkanalen beschreven met toegewezen verantwoordelijkheden en een budgetteringsgedeelte om financiƫle controle te garanderen.

āš”ļøBest voor: Digitale marketeers die op zoek zijn naar een gestructureerd kader met duidelijke doelen en KPI's

2. Word Marketing Plan Sjabloon van Stakeholdermap.com

via Belangenoverzicht.nl De Word Marketing Plan Sjabloon door Stakeholdermap.com biedt een 16 pagina's tellende structuur om je te helpen een marketingstrategie te ontwikkelen.

Het begint met het documenteren van uw bedrijfsgegevens, zoals missie- en visieverklaringen, het identificeren van uw doelmarkt en het benadrukken van uw USP's. Daarna volgt een uitgebreide SWOT-analyse.

Het sjabloon bevat ook marketingtactieken, van prijsstelling tot promotionele activiteiten, en plaatsaanduidingen om uw prestaties bij te houden.

Geschikt voor: Multifunctionele teams in kleine bedrijven die hun marketingtactieken op elkaar moeten afstemmen

3. Strategische Doelen Marketing Plan Sjabloon door Template.Net

via Sjabloon.net De Strategische Doelen Marketing Plan Sjabloon door Template.Net biedt een duidelijk kader om de kernaspecten van uw bedrijf te definiƫren, de doelgroep, te identificeren en actiegerichte marketingplannen. te ontwikkelen

Het sjabloon bevat aangepaste velden voor gebieden als prijzen, promotiestrategieƫn, en betrokkenheid van klanten, met plaatshouders voor het bijhouden van prestaties en financiƫle doelen.

āš”ļøBest voor: Startups die marketingdoelen voor de korte tot middellange termijn definiĆ«ren in lijn met groei

4. Sjabloon voor marketingplan voor productontwikkeling by Template.Net

via Sjabloon.net De Sjabloon voor marketingplan voor productontwikkeling door Template.Net is een stap-voor-stap marketing plan voor de lancering van nieuwe producten, met de nadruk op pre-launch inspanningen om anticipatie op te bouwen.De vooraf ontworpen layout bevat ruimte voor video-advertenties, influencer marketing, en nog veel meer.

De strategie beschrijft ook activiteiten voor een persconferentie en een lancerings gebeurtenis om retailers en klanten direct te betrekken. De strategie wijst duidelijke verantwoordelijkheden toe aan de leden van het team en geeft een budgetoverzicht om een juiste financiƫle toewijzing te garanderen.

āš”ļøBest voor: Productmanagers die nieuwe producten lanceren met gerichte markt- en positioneringsstrategieĆ«n

5. Outreach Actieplan Sjabloon door Template.Net

via Sjabloon.netSjablonen voor actieplannen zijn essentieel voor het organiseren en uitvoeren van outreachende programma's en bieden een duidelijk kader voor de instelling van doelen, het definiƫren van acties en het toewijzen van verantwoordelijkheden.

De Outreach Actieplan Sjabloon door Template.Net neemt dit een stap verder en biedt een uitgebreide structuur voltooien met tijdlijnen, middelen en voortgang bijhouden. Dit sjabloon zorgt ervoor dat elk lid van het team op Ć©Ć©n lijn blijft, terwijl het ook een wegenkaart biedt om succes te controleren in elke fase van het proces.

āš”ļøBest voor: Gemeenschapsgerichte teams die educatieve programma's of gebeurtenissen organiseren

6. Marketing Sprint Planning Sjabloon van Template.Net

via Sjabloon.net De Marketing Sprint Planning Sjabloon van Template.Net is een aangepaste one-pager ontworpen om het aanmaken van iteratieve marketing abonnementen te organiseren.

Het organiseert taken in duidelijke fases-van sprint activiteiten tot verificatie van de Sprint backlog. Elke Taak heeft zijn eigenaars en een vastgestelde deadline. Het sjabloon zorgt ervoor dat aan het einde van de Sprint alle marketinginitiatieven bijdragen aan het creƫren van een bruikbaar marketing abonnement.

āš”ļøBest voor: Agile teams die zich richten op snelle, iteratieve marketingcycli

7. Restaurant Marketing Planning Kalender Sjabloon van Template.Net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Restaurant-Marketing-Planning-Calendar-Template-by-Template.Net.png Restaurant Marketing Planning Kalender Sjabloon van Template.Net /$$img/

via Sjabloon.net De Restaurant Marketing Planning Kalender Sjabloon door Template.Net is een praktisch hulpmiddel voor eetgelegenheden om hun maandelijkse en wekelijkse marketing abonnement .

Het sjabloon splitst het jaar in marketingdoelstellingen, van seizoenthema's tot promotiecampagnes. Het bevat ook secties voor het bijhouden van activiteiten zoals sociale-mediamarketing, gebeurtenissen en budgetbeheer, zodat alles gesynchroniseerd blijft met uw zakelijke doelen.

Je kunt individuen of commissies aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor elke taak, zodat je altijd verantwoording aflegt.

āš”ļøBest voor: Restaurants die hun seizoensgebonden promoties en gebeurtenissen coƶrdineren

8. Vastgoed marketing abonnement sjabloon door Template.Net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Real-Estate-Marketing-Plan-Template-by-Template.Net.png Vastgoed Marketing Plan Sjabloon door Template.Net /$$img/

via Sjabloon.net De Vastgoed Marketing Plan Sjabloon door Template.Net schetst de sleutel strategieƫn voor promotie van een commercieel vastgoed project.

Het omvat de instelling van doelstellingen, het definiƫren van de target markt en het plannen van content en social media marketing. Het abonnement helpt ook om de marketinginspanningen af te stemmen op de belangrijkste doelen, zoals het project onder de aandacht brengen en de expertise van agenten benadrukken.

Dit abonnement bevat een lijst met specifieke taken, tijdlijnen en teamverantwoordelijkheden. En in het begrotingsgedeelte worden de kosten uitgesplitst over de verschillende activiteiten, zodat er een duidelijk financieel stappenplan is.

āš”ļøBest voor: Makelaars in onroerend goed marketing, open huizen en client outreach

Beperkingen van het gebruik van Word voor sjablonen voor marketingplannen

Word sjablonen werken voor basis marketing abonnementen maar missen de flexibiliteit en functies van geavanceerde softwaretools voor campagnemanagement . Dit is waar je mee te maken kunt krijgen:

Nadelen van samenwerking : Teamwork wordt lastig omdat meerdere mensen niet tegelijkertijd kunnen bewerken zonder het risico te lopen van versieverwarring

: Teamwork wordt lastig omdat meerdere mensen niet tegelijkertijd kunnen bewerken zonder het risico te lopen van versieverwarring Beperkte aanpasbaarheid : U zit vast aan onhandige sjablonen en handmatige aanpassingen van het ontwerp

: U zit vast aan onhandige sjablonen en handmatige aanpassingen van het ontwerp Geen bijhouden van prestaties : Het ontbreekt Word aan ingebouwde functies om de voortgang van lopende campagnes bij te houden

: Het ontbreekt Word aan ingebouwde functies om de voortgang van lopende campagnes bij te houden Integratie hiaten: Je kunt je abonnement niet synchroniseren met CRM of marketingplatforms, waardoor het moeilijker is om in realtime te meten en aan te passen

šŸ’”Pro Tip: Om de beperkingen van Microsoft Word op het gebied van datavisualisatie te overwinnen, kun je overwegen Word te gebruiken in combinatie met Excel of Google Spreadsheets voor secties met veel gegevens (zoals budgettering, tijdlijnen en KPI's).

Alternatieve sjablonen voor marketingplannen Marketing software voor projectmanagement die je team niet laten samenwerken, kunnen (bijzonder) limiterend zijn. Enter ClickUp.

ClickUp is een everything app for work die structuur en duidelijkheid brengt in uw werkstromen.

Het zit vol met geavanceerde automatisering en een AI-tool om je content sneller aan te maken, denk aan briefings, e-mails, kopij voor je zoekmachineoptimalisatie en nog veel meer. ClickUp's marketing projectmanagement oplossingen bieden een uitgebreide suite om alle aspecten van uw marketingcampagnes te beheren, zoals ClickUp Documenten voor de ontwikkeling van bedrijfsstrategieƫn, kalenders om tijdlijnen te organiseren en eenvoudige integraties om te synchroniseren met andere marketingtools.

Het platform biedt ook Whiteboards en Redactie oplossingen voor teambeoordelingen en brainstorms, samen met real-time updates via meerdere weergaven en dashboards om iedereen op Ć©Ć©n lijn en op schema te houden.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-852.png ClickUp's marketing software voor projectmanagement /$$img/

Organiseer uw taken in lijsten en houd afhankelijkheid bij met ClickUp's Marketing Projectmanagement-oplossingen

šŸ”Did You Know? Marketeers die gebruik maken van een uitgebreide tool voor projectmanagement zijn 4% meer kans op succes dan degenen die vertrouwen op verspreide informatie in silo's.

Bekijk onze top gratis marketing sjablonen hieronder om uw campagnes een vliegende start te geven.

1. ClickUp Marketing Plan Sjabloon

ClickUp Marketing Plan Sjabloon

De ClickUp Marketing Plan Sjabloon is perfect voor beginners die marketingdoelstellingen willen organiseren en voortgang willen bijhouden.

Begin met het definiƫren van doelen in de 'Doelstellingen' lijstweergave en splits ze op in sleutel resultaten of subtaken. De voortgangsbalk wordt automatisch bijgewerkt wanneer u voltooide taken markeert.

Je kunt ook je subtaken bijhouden in de 'Belangrijkste resultaten' lijstweergave en visualiseer je voortgang in het 'Voortgangsbord' Er is ook een 'Tijdlijn' weergave die helpt bij het beheren van uw marketing OKR's, met de flexibiliteit om projectschema's aan te passen als dat nodig is.

āš”ļøBest voor: Marketingteams die op zoek zijn naar een gestructureerd marketingplan waarin doelstellingen en tactieken op Ć©Ć©n plek worden gedefinieerd

2. ClickUp Marketing Actieplan Sjabloon

ClickUp Marketing Actieplan Sjabloon

De ClickUp Marketing Actieplan Sjabloon is een beginnersvriendelijke Wiki-pagina om een kickstart te maken met uw marketingstrategie.

Het bevat een handige tabel met aangepaste velden voor doelen, kleurgecodeerde dropdown-opties voor het labelen van toegewezen personen, en bestanden (voor relevante bijlagen). Er is ook een checklist voor subtaken om op schema te blijven en de balk met het percentage voltooide taken houdt je gemotiveerd.

Je kunt dit abonnement verder versnellen met het neurale AI-netwerk van ClickUp Brein . Krijg suggesties om uw abonnement te verbeteren, subtaken te genereren of zelfs gelijksoortige taken te vinden om uw proces soepeler te laten verlopen.

āš”ļøBest voor: Marketingteams die stap voor stap acties willen documenteren, van campagne-idee tot uitvoering

3. ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan

ClickUp's sjabloon voor een strategisch marketingplan

De ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan helpt u uw marketingmix af te stemmen op specifieke Taken.

De sjabloon is ingesteld op mapniveau en bevat een 'OKR's'-submap, waar OKR's zijn gegroepeerd op voortgangsniveau, publicatiekanaal en target kwartaal in een 'Alle OKR's'-lijst. U kunt doelstellingen verder prioriteren in de lijst 'Belangrijkste resultaten per kwartaal'.

Vervolgens kunt u in de submap 'Marketingplan' uw budget en uitgaven in kaart brengen voor elke subtaak in de 'Geplande Taken per OKR' lijstweergave. U kunt ook taken toewijzen en prioriteiten instellen.

Als je meer van visueel leren houdt, bekijk dan deze vlog over de instelling van sjablonen voor strategische marketingplannen!

En met ClickUp chatten kan uw team onmiddellijk afstemmen binnen ClickUp's verenigde werkruimte - geen heen-en-weer e-mails of platform-hoppen meer nodig.

šŸ“®ClickUp Inzicht: Meer dan 60% van de tijd van een team wordt besteed aan het zoeken naar context, informatie en items voor actie.

Volgens onderzoek door ClickUp teams verliezen kostbare uren met het springen tussen verschillende tools. om verbroken communicatie te voorkomen, integreer je berichtenverkeer in je werkstromen met een gecentraliseerd platform dat projectmanagement, samenwerking en communicatie verenigt. Probeer ClickUp , de alles app voor werk_.

āš”ļøBest voor: Management Teams die lange termijn doelen en sleutel marketing tactieken willen bijhouden

4. ClickUp sjabloon voor content marketing abonnement

ClickUp sjabloon voor marketingplan voor content

De ClickUp sjabloon voor content marketing abonnement is een beginnersvriendelijke layout die het beheer van de workflow voor content vereenvoudigt met zes gestructureerde weergaven.

Begin met de 'Inhoud' lijstweergave om taken te sorteren op publicatiemaand, en een duidelijk stappenplan te geven. Houd vervolgens de voortgang bij via het bord 'Status', waarin taken worden gegroepeerd in categorieƫn als 'In goedkeuring' of 'Voltooid'.

Het bord 'Pipeline' helpt u bij het beheren van uw content database met behulp van een drag-and-drop systeem voor snelle updates. En voor tijdlijnen gebruikt u de weergaven 'Tijdlijn inhoud' en 'Tijdlijn afdeling' om planningen per type content of team te visualiseren.

Tot slot kun je de 'Kalender publicatiedatums', gebruiken, die de markeringen voor vervallen, achterstallige en ongeplande taken aangeeft, zodat je ze gemakkelijk kunt bijhouden.

āš”ļøBest voor: Inhoudelijke teams die een stappenplan voor contentstrategieĆ«n willen maken en bijhouden

5. ClickUp sjabloon voor inhoudsplan

ClickUp sjabloon voor inhoudsplan

De ClickUp sjabloon voor inhoudsplan maakt het uitvoeren van content eenvoudig en aantrekkelijk voor beginners.

Taken in de lijst 'Content Plan' zijn gegroepeerd op urgentie-Hoog, Gemiddeld of Laag en zijn voorzien van details zoals genomen acties, type content (zoals infographics of video's), doelpubliek, trefwoorden, en status van goedkeuring.

De 'Approval Board' houdt vervolgens op efficiƫnte wijze de ondertekeningen bij, terwijl de 'Content Calendar' een visuele layout van taken biedt, met kleurcodes per contentpijler zoals door gebruikers gegenereerde content of wekelijkse series.

āš”ļøBest voor: Contentmanagers die redactionele kalenders voor verschillende platforms organiseren en plannen

6. ClickUp Marketing Plan voor gebeurtenissen sjabloon

ClickUp sjabloon voor marketingplan voor gebeurtenissen

De ClickUp sjabloon voor marketingplan voor gebeurtenissen is een beginnersvriendelijke optie voor het soepel bijhouden en plannen van gebeurtenissen.

Begin met het schetsen van de activiteiten van uw gebeurtenis in de lijstweergave 'Marketingtaken' en voeg details toe zoals teams in leiding en kopieƫn van ontvangstbewijzen voor budgettering. Ga vervolgens naar de 'Phase Board' weergave om Taken te visualiseren als Kanban kaarten gegroepeerd per fase (zoals planning, evaluatie en implementatie).

Er is ook een 'Gebeurtenis Tijdlijn' die een duidelijke weergave biedt van de duur van taken, terwijl de 'Gebeurtenis Kalender' je taken op een kalender weergeeft, zodat je de deadlines snel kunt verzetten en aanpassen als dat nodig is.

āš”ļøBest voor: Evenementplanners die promotie-inspanningen, logistiek en tijdlijnen voor gebeurtenissen willen coƶrdineren

7. ClickUp sjabloon voor verkoop- en marketingplan

ClickUp sjabloon voor verkoop- en marketingplan

Effectieve promotiestrategieƫn versterken het signaal voor je merk, en de beginnersvriendelijke ClickUp sjabloon voor verkoop- en marketingplannen vereenvoudigt het proces.

De layout begint met een 'Activiteiten' lijst, waar de taken zijn gegroepeerd per marketingtype (zoals nationaal, lokaal of PR). Je kunt het campagneteam taggen, verkoop- en marketingleads toewijzen en zelfs einddata voor verkoop instellen.

Vervolgens kunt u de voortgang visualiseren in het 'Marketing Pipeline'-bord dat is gegroepeerd per fase (zoals onderzoek, planning en ontwikkeling). Bovendien kunt u de 'Doelen' tabel weergave gebruiken om de werkelijke verkoop- en campagneresultaten te evalueren.

āš”ļøBest voor: Verkoop- en marketingteams die hun strategieĆ«n op elkaar willen afstemmen om het genereren van inkomsten te stimuleren

8. ClickUp Marketing Campagne Abonnement Sjabloon

ClickUp Marketing Campagne Plan Sjabloon

De ClickUp Marketing Campagne Abonnement Sjabloon is perfect voor gemiddelde gebruikers die op zoek zijn naar diepere analyses en organisatie voor campagnes. Deze overkoepelende checklist voor marketingcampagnes is ingesteld op mapniveau.

In de submap 'Campaign Analytics' is er een lijst 'Costs' die Taakspecifieke kosten groepeert per netwerk/bron van publicatie. Het heeft functies zoals CPC (kosten per klik), CPM (kosten per mijl) en de formule CPA (kosten per actie).

Bovendien is er een lijst 'Conversie statistieken' die statistieken bijhoudt zoals klikken, conversies en impressies door het netwerk. Je kunt zelfs het publiekstype markeren (zoals technologie, productiviteit of volledig spectrum).

Vervolgens kunt u in de submap 'Campagnes' levende koppelingen, conversiepercentages, en status voor elke campagne in drie overzichtelijke weergaven controleren.

āš”ļøBest voor: Campagnebeheerders die een concurrerende analyse van hun marketingcampagnes zoeken

9. ClickUp Sociaal Media Marketing Abonnement Sjabloon

ClickUp Digital Marketing Agency Social Media Marketing Plan Sjabloon

De ClickUp sociaal media marketing abonnement sjabloon is een gebruiksvriendelijke Wiki-pagina die is ontworpen om uw strategieƫn voor sociale media duidelijk te documenteren.

Het heeft een tabel layout met velden voor marketingbudget, uitgaven, rekeningen, en zelfs aantekeningen en tags voor de verantwoordelijken. Fasen - Planning, Implementatie en Evaluatie - zijn selecteerbaar via een dropdown en er is een balk om de voortgang bij te houden.

Een aparte tabel behandelt een subtaken checklist. Je kunt overwegen om een content kalender ontworpen voor sociale media om uw efficiƫnte abonnementen te verbeteren..

āš”ļøBest voor: Social media managers die content willen structureren en betrokkenheid willen monitoren

10. ClickUp Marketing Kalender Sjabloon

ClickUp Marketing Kalender Sjabloon

Een marketing project abonnement maken is een stap-voor-stap proces en de ClickUp Marketing Kalender Sjabloon maakt het gemakkelijk voor beginners.

U kunt beginnen met het opsommen van taken in de 'Marketing Projecten' weergave, gegroepeerd op status, met aangepaste velden zoals de laatste opmerkingen voor een snelle samenwerking. Ga vervolgens naar de 'Project Tijdlijnen' voor een duidelijke, afdelingsgeorganiseerde weergave, voltooid met aanpasbare tijdlijnen.

Met de 'Kalender' weergave kunt u moeiteloos taken inplannen, terwijl het 'Marketingproces' bord de voortgang in de verschillende fasen van het project laat zien. Tot slot kun je uitgaven bijhouden met de 'Budgettabel' en je financiƫn in de hand houden.

āš”ļøBest voor: Marketingteams die sleutelcampagnes en deadlines willen plannen, inplannen en visueel bijhouden

11. ClickUp Marketing Campagne Briefing Sjabloon

ClickUp's korte sjabloon voor marketingcampagnes

De ClickUp Marketing Campagne Briefing sjabloon vereenvoudigt beheer van marketingcampagnes met een beginnersvriendelijke Wiki-layout.

Het bevat secties voor klantgegevens om ervoor te zorgen dat de merknaam overeenkomt en een 'Campagne Overzicht' tabel om thema's, doelstellingen en beschrijvingen te definiƫren.

Doelgroepsegmentatie en gedragsinzichten helpen bij het definiƫren van de verschillende persona's onder uw doelmarkt, terwijl een Voorgesteld budget sectie helpt bij het vastleggen van de financiƫn.

Verder kun je de belangrijkste mijlpalen bijhouden in de 'Belangrijke data' en de te leveren producten in de 'Marketingmaterialen' tabel. Bovendien kunt u referentiemateriaal van eerdere campagnes toevoegen voor merkconsistentie.

āš”ļøBest voor: Marketeers die snel de doelen en tactieken van een campagne willen schetsen om belanghebbenden op Ć©Ć©n lijn te krijgen

Geef uw marketingabonnementen een vliegende start met ClickUp

Word sjablonen zijn ideaal voor eenvoudigere taken, maar kunnen het zware werk niet aan als uw marketing projecten groeien.

Dat is waar ClickUp in kan stappen om te helpen. šŸ¤

Schakel tussen een Wiki-stijl layout voor het organiseren van informatie, een Kanban-bord voor het bijhouden van taken, een Gantt grafiek voor het visualiseren van tijdlijnen, en nog veel meer. Met ClickUp is samenwerken ook eenvoudig met realtime updates.

Het platform integreert met je marketingtechnologie: denk aan Google Drive, Figma en HubSpot. Bovendien kun je de ingebouwde AI-assistent gebruiken om het aanmaken van rapporten of het opvolgen van taken te automatiseren.

En als klap op de vuurpijl? Deze sjablonen zijn helemaal gratis! Registreer u gratis op ClickUp en begin met het snel bijhouden van uw campagne-idee tot uitvoering.