20 Jasper AI-prompts om je schrijfvaardigheid en creativiteit te verbeteren

Wist je dat 62% van de marketeers al AI gebruikt om te brainstormen over nieuwe onderwerpen? Nog eens 53% gebruikt het om content samen te vatten en 44% gebruikt het om artikelen op te stellen.

Maar AI is er niet om je baan over te nemen. Het gaat erom dat je sneller meer gedaan krijgt!

Jasper is een door AI aangestuurde schrijfassistent die helpt bij het aanmaken van content en het automatiseren van repetitieve taken. Door gebruik te maken van de natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden van de tool kunnen marketeers repetitieve taken automatiseren, content optimaliseren voor SEO, productbeschrijvingen opstellen en hoogwaardige teksten genereren in een fractie van de tijd.

In deze blog verkennen we 20 Jasper AI-prompts om je marketing-taken overzichtelijker te maken en je strategieën effectiever te maken. 🎯

⏰Samenvatting in 60 seconden Jasper AI-prompts sturen de AI-tool aan om ideeën te genereren voor socialemediamarketingcontent, zoals posts op sociale media, e-mails en advertenties

Effectieve prompts moeten context bieden, de toon/stijl specificeren, experimenteren met de toon, een vaste structuur hebben en een rollenspelelement bevatten

Voordelen van het gebruik van Jasper AI-prompts zijn onder meer verhoogde efficiëntie, verbeterde creativiteit, een consistente merkstem, data-analyse en zoekmachineoptimalisatie

Om Jasper AI effectief te gebruiken, moet je voorkomen dat je het overspoelt met informatie, de privacy respecteren, realistische verwachtingen stellen, prompts duidelijk structureren, feedback geven op de resultaten en eventuele vooroordelen aanpakken.

Ontdek alternatieven voor Jasper, zoals ClickUp Brain, voor het aanmaken van content met AI, teamsamenwerking en projectmanagement

Inzicht in Jasper AI-prompts

Voordat we ons verdiepen in de prompts van Jasper AI, gaan we eerst bekijken wat ze zijn, hoe ze werken en waarom ze belangrijk zijn.

Wat zijn Jasper AI-prompts?

Jasper AI-prompts zijn specifieke instructies, commando's of vragen die u geeft om de Jasper AI-schrijftool te sturen bij het genereren van ideeën en content. U kunt deze prompts aanpassen voor verschillende marketinguitingen, zoals e-mailcampagnes, posts op sociale media, advertentieteksten en meer.

Onthoud dat de AI zo goed is als je instructies. Dus hoe gedetailleerder en duidelijker de prompt, hoe beter het resultaat.

📌 Voorbeeld: In plaats van Jasper te vragen: ‘Wat zijn de voordelen van prompts voor marketingteams?’, kun je beter vragen: ‘Stel je voor dat je een prompt-engineer bent. Waarom zouden marketingteams vanuit jouw deskundige perspectief prompts moeten gebruiken?’

🔍 Wist je dat? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser en Christopher Hull hebben Jasper AI in februari 2021 opgericht. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Austin, Texas, is in drie jaar tijd uitgegroeid tot een dienstverlener voor meer dan 70.000 gebruikers wereldwijd en genereert meer dan $ 142,9 miljoen.

Voordelen van het gebruik van AI-prompts in marketingstrategieën

AI-prompts kunnen je marketingcampagnes een flinke boost geven. Zo werkt het:

Verhoogde efficiëntie: Ze Ze automatiseren marketingtaken zoals data-analyse en het aanmaken van content, zodat u zich kunt concentreren op strategische taken

Meer creativiteit: AI-prompts leveren verfrissende creatieve concepten op die met conventionele middelen wellicht niet naar voren zouden komen

Uitgebreide data-analyse: Prompts stimuleren Jasper om enorme datasets te analyseren om inzichten te verkrijgen in klantgedrag en -voorkeuren voor slimmere, gerichte strategieën

Consistente merkboodschappen: AI-prompts zorgen ervoor dat de stem, toon, identiteit en boodschappen van je merk consistent blijven in alle marketingkanalen

Verbeterde campagneprestaties: Ze ondersteunen continue marketingoptimalisatie, zodat u op basis van prestatiestatistieken in realtime aanpassingen kunt doen

Hoe maak je effectieve Jasper AI-prompts?

Dankzij zijn natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden reageert Jasper het beste op duidelijke, conversatiegerichte prompts die hem richting geven. Het opstellen van prompts is echter geen standaardtaak. De sleutel is om te experimenteren met verschillende stijlen en je aanpak te verfijnen, zodat Jasper optimaal presteert.

Tips voor Jasper AI-prompts

AI-prompts gebruiken is net als creatief schrijven: hoe meer je oefent, hoe beter je erin wordt. Zo pak je het aan:

Geef context: Help Jasper het 'grotere geheel' te begrijpen. Geef de toon, de target-doelgroep, het doel of andere sleuteldetails aan die volgens jou van belang zijn

Gebruik de chain-of-thought-techniek : Breek complexe problemen op in kleine, behapbare stappen. AI kan het proces stap voor stap doorlopen in plaats van overhaast naar een antwoord te zoeken Breek complexe problemen op in kleine, behapbare stappen. AI kan het proces stap voor stap doorlopen in plaats van overhaast naar een antwoord te zoeken

📌Voorbeeldprompt: Help me een contentplan voor sociale media op te stellen om een smartwatch te promoten. Volg deze stappen: Onderzoek de doelgroep voor dit product en hun belangrijkste interesses op sociale media

Stel 5 boeiende ideeën voor socialemediaposts voor die deze doelgroep zullen aanspreken

Geef bij elk idee voor een bericht een korte beschrijving van de content en de toon (bijv. informatief, humoristisch, inspirerend)

Schrijf voor elk postidee 3 variaties op bijschriften voor sociale media waarin de unieke functies van het product worden benadrukt

Voeg passende voorvoegsels toe: Gebruik specifieke voorvoegsels zoals ‘Als marketingexpert’ of ‘alsof je praat met’ om meer gepersonaliseerde reacties te krijgen

Experimenteer met temperatuurinstellingen: Gebruik Jasper's temperatuur om de creativiteitsregelaar aan te passen. Houd deze laag (zoals 0,1) voor veilige, voorspelbare antwoorden en hoog (zoals 0,8) voor informele of creatieve teksten

Geef de voorkeur aan gestructureerde prompts: Gebruik opsommingstekens of genummerde lijsten in je prompts

📌Voorbeeld: In plaats van te vragen: ‘Vertel me eens over contentmarketingstrategieën,’ zeg je: 1. Maak een lijst met de vijf belangrijkste contentmarketingstrategieën. 2. Leg ze allemaal kort uit. 3. Voeg waar mogelijk voorbeelden toe.

Probeer eens rollenspel: Vraag Jasper om je target na te bootsen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een CTO bent die deze e-mail schrijft

Voeg emotionele context toe: Gebruik emotionele prompts en overtuigingskracht met Jasper AI

Emotionele prompt: Help me een presentatie voor een productroadmap op te stellen die aanslaat bij ons managementteam. Zorg ervoor dat deze een gevoel van urgentie uitstraalt en het strategische belang van elk initiatief benadrukt. Deze Taak is erg belangrijk voor mijn carrière

Vraag om meerdere voorbeelden: Gebruik de synthetische bootstrap-techniek om AI meerdere voorbeelden te laten genereren op basis van uw input en vereisten. Dit helpt bij het creëren van diverse scenario's, vooral wanneer er een limiet is aan de hoeveelheid praktijkgegevens

💡Voorbeeld: Kruip in de rol van een fitnesstrainer en schrijf een productbeschrijving voor een compacte, opvouwbare roeimachine voor thuisgebruik. Belangrijkste functies: Opvouwbaar ontwerp voor eenvoudig gebruik van opslagruimte

Bluetooth-verbinding om verschillende apps te synchroniseren

Instelbare weerstandsniveaus voor alle vaardigheidsniveaus

Ergonomische zetels en een stijlvol, modern ontwerp Toon: motiverend, gericht op gesprekken, informatief, professioneel en gericht op het versterken van de positie van de klant Temperatuur: Stel in op 0,8 voor creatief en energiek schrijven Geef 3 variaties met een gevoel van gemak en enthousiasme.

De beste Jasper AI-prompts voor verschillende toepassingen

Van contentaanmaak tot marketingstrategieën: laten we de beste Jasper AI-prompts bekijken die je tijd besparen, je creativiteit stimuleren en indrukwekkende resultaten opleveren. 👀

1. Bloggen en het aanmaken van content

Zowel lange als korte teksten schrijven, content aanpassen op basis van feedback van collega's en wachten op goedkeuringen – het is lastig om de contentkalender in je eentje gevuld te houden.

Hier zijn enkele AI-schrijfprompts om je te helpen voldoen aan de behoeften als eenmans-contentleger en burn-out te voorkomen. 💫

1. Gebruik hier het probleem-oplossing-raamwerk. Schrijf een gedetailleerde blogpost van [aantal woorden] waarin je de impact van [specifieke gebeurtenis/nieuws] op de [specifieke sector of gemeenschap] analyseert. Begin met het sleutelprobleem, gevolgd door de uitdagingen of risico's die hieruit voortvloeien. Sluit af met praktische oplossingen die professionals kunnen toepassen, ondersteund door gegevens van [betrouwbare platforms] en inzichten van experts met gekoppelde links.

2. Pas het Wat, Waarom, Hoe-raamwerk toe. Schrijf een uitgebreide opzet voor een blogpost van [aantal woorden]. Neem de sleutelpunten uit [boek/artikel] op en onderzoek hoe deze inzichten kunnen worden toegepast op [sector/veld]. Voeg praktijkvoorbeelden en casestudy's toe om te laten zien hoe deze concepten in de praktijk werken. Geef [nummer] stappen die lezers kunnen volgen.

3. Neem de rol van een digitale marketeer aan. Stel een gedetailleerde, uitvoerbare strategie op om hoogwaardige backlinks te verkrijgen van gerenommeerde websites in [branche]. Gebruik het AIDA-raamwerk. Het doel is om de authenticiteit van mijn site [link naar site] te versterken en de zoekresultaten te verbeteren voor een blogpost gericht op het [specifieke onderwerp].

4. Maak een script van twee minuten voor een YouTube-video over [onderwerp]. De video moet beginnen met een boeiende inleiding of anekdote, gevolgd door een Overzicht van het onderwerp, [nummer] praktische tips en een conclusie waarin kijkers worden aangemoedigd om zich te abonneren.

5. Neem [broncontent] en hergebruik dit in een bericht op [specifiek socialemediaplatform] gericht op [specifieke doelgroep]. Begin met de belangrijkste en meest boeiende kern van de broncontent, zodat het meteen de aandacht trekt.

Toepassingen van AI in contentmarketing en het bedenken van ideeën: Onderzoek naar relevante zoekwoorden en trending topics

Het maken van gedetailleerde SEO-schema's voor schrijvers

De strategieën van concurrenten analyseren en kansen identificeren

Doelgroeponderzoek uitvoeren

🠠 Wist je dat? Jasper is gebouwd op een Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3)-framework en is getraind op bestaande data van ongeveer 10% van het internet. Hierdoor kan het samenhangende en contextueel relevante tekst genereren over verschillende onderwerpen.

2. Copywriting en marketing

Als marketeer of schrijver kan het een uitdaging zijn om creativiteit en strategie in balans te brengen.

Je wilt dat je teksten aanslaan bij de targetgroep, maar je kunt het niet laten om er je eigen draai aan te geven. Gebruik Jasper AI-prompts om een einde te maken aan dit eeuwige dilemma en je deadlines te halen.

Geef gewoon strategische kaders of details over de target doelgroep op en laat het de rest doen.

Hier zijn enkele voorbeelden van schrijfopdrachten om mee te beginnen:

1. Gebruik het ‘Voor-Na-Overbrugging’-raamwerk. Schrijf een tekst die de huidige situatie beschrijft met een [probleem] waarmee [klantpersona] te maken heeft. Laat hen de wereld zien na het gebruik van ons [product/dienst] en hoe dit hun situatie heeft verbeterd. Geef vervolgens een [overbrugging] om hen te laten zien hoe ze met ons product die verbeterde situatie kunnen bereiken.

2. Schrijf een tekst met behulp van het ‘Exclusive-Inclusive’-raamwerk. Positioneer ons [product/dienst] als exclusief en aantrekkelijk voor [ideale klantpersona]. Neem gespreksonderwerpen op zoals [uniek verkoopargument], [pijnpunt] en [gewenste actie].

3. Analyseer de markt voor [product/dienst]. Identificeer potentiële klantsegmenten op basis van demografische gegevens, gedrag en aankoopvoorkeuren. Lever [nummer] aangepaste strategieën om elk segment effectief te bereiken en te betrekken, inclusief specifieke kanalen, communicatiestijlen en voorbeelden van campagnes die aansluiten bij hun behoeften.

4. Maak een tekst met behulp van het ‘Story-Solve-Sell’-raamwerk om leads om te zetten in klanten. Vertel een boeiend verhaal dat een verbinding vormt met de [ideale klantpersona] en betrekking heeft op het probleem dat ons [product/dienst] oplost. Laat vervolgens zien hoe ons product het probleem oplost en maak een sterke call-to-action om de lezer te overtuigen om te kopen of de gewenste actie te ondernemen. Neem ook variabelen op zoals [product/dienst], [uniek verkoopargument] en [gewenste actie].

5. Schrijf een tekst met behulp van het ‘Verwachting-Verrassing’-raamwerk om interesse te wekken en [ideale klantpersona] tot actie aan te zetten. Neem gespreksonderwerpen op zoals [uniek verkoopargument], [pijnpunt] en [gewenste actie].

💡Pro-tip: Automatiseer het testen van content door AI te gebruiken voor A/B-tests op koppen, afbeeldingen of CTA's, en laat het de gegevens analyseren om te bepalen welke variaties de beste resultaten opleveren.

3. Content voor sociale media

Het is een uitdaging om content voor sociale media te maken die de aandacht trekt en tegelijkertijd trouw blijft aan de stem van je merk, vooral met strakke deadlines. Je ideeën beginnen eentonig te worden en het is moeilijk om te bedenken waarmee je nu weer moet beginnen.

Als schrijfhulpsoftware genereert Jasper nieuwe ideeën voor content en helpt het je bij het opstellen van posts voor je volgende opvallende socialemediacampagne. Voer gewoon je doelen en specificaties in en laat het het werk doen.

Laten we eens kijken naar enkele ideeën voor prompts die je kunt gebruiken:

1. Bedenk ideeën voor een reeks Instagram-posts gericht op [doelgroep], waarbij de unieke voordelen van [product/dienst] worden benadrukt, inclusief [lijst met USP's]. Geef succesverhalen en [aantal] praktische tips die zijn afgestemd op hun behoeften. Raadpleeg [links] voor inspiratie en pas het AIDA-raamwerk toe om aandacht, interesse en verlangen te wekken en actie te stimuleren.

2. Schrijf een reeks bijschriften voor posts en creatieve teksten die gebruikmaken van social proof, storytelling en overtuigende taal op een [toon] manier. Het moet de waarde van mijn [product/dienst] aantonen en [doelgroep] aanmoedigen om actie te ondernemen. Je kunt ook humor, anekdotes en herkenbare content gebruiken om een verbinding met hen op te bouwen.

3. Kunt u [nummer] contentideeën voorstellen voor [socialemediaplatform] met betrekking tot [specifiek onderwerp/branche] die [targetgroep] kunnen aanspreken? Gebruik het PESO-raamwerk (Paid, Earned, Shared, Owned) als leidraad voor ideeën en voeg voor elk idee een gedetailleerde beschrijving toe met de uitvoeringstechniek. Zorg ervoor dat de ideeën een mix van educatieve, inspirerende en bruikbare content omvatten.

4. Wat zijn enkele trendy en effectieve hashtags om te gebruiken op [socialemediaplatform] in [maand, jaar], specifiek afgestemd op [doelgroep]? Zij zijn geïnteresseerd in [branche/trend]. Neem een mix op van populaire, niche- en merk-hashtags en voeg voor elk het specifieke aantal volgers toe. Zorg ervoor dat ze aansluiten bij [trefwoorden die verband houden met het onderwerp].

5. Kunt u mij helpen bij het ontwikkelen van een uitgebreide contentkalender van 30 dagen voor [socialemediaplatform] die aansluit bij [merkwaarden] en is afgestemd op [doelgroep]? Gebruik de 5-3-2-methode om de balans in de content te bepalen:

5 informatieve berichten

3 promotionele berichten

💡Pro-tip: Gebruik het sterretjespictogram om je prompts voor socialemediacampagnes te verbeteren. Jasper vult de hiaten in die je misschien over het hoofd hebt gezien in je oorspronkelijke prompt.

5 informatieve berichten
3 promotionele berichten

4. Productbeschrijvingen en e-commerce

Je beheert alle marketingkanalen voor een online winkel die handgemaakte lederwaren verkoopt. Het product heeft alles om op te vallen, maar online betrokkenheid is niet genoeg.

Het schrijven van productbeschrijvingen en het optimaliseren voor SEO kost tijd die je liever aan offline marketing zou besteden.

Maar het is onvermijdelijk werk. Hier zijn enkele Jasper AI-prompts om je te helpen bij het creëren van boeiende e-commercecontent:

1. Ik heb een gedetailleerde productbeschrijving nodig voor een nieuwe lijn [naam van de lijn] van [productcategorie]. Benadruk de [USP's] en structureer de tekst in een format met een hook, functies, voordelen en een CTA. Richt je op het onderscheiden van de productlijn ten opzichte van de concurrentie, voeg [factoren] toe en stem de tekst af op [doelgroep].

2. Beschrijf een dag uit het leven van een klant [doelgroep] die [productnaam] gebruikt, waarbij je de impact ervan in elke fase van hun leven benadrukt.

3. Schrijf een zintuiglijke beschrijving van [productnaam] van [merknaam]. Vermeld de aspecten die betrekking hebben op hoe het eruitziet, aanvoelt, ruikt of klinkt zonder gebruik te maken van typische productbijvoeglijke naamwoorden zoals [voorbeelden]. Probeer de lezer onder te dompelen in de ervaring in plaats van het item alleen maar te beschrijven.

4. Schrijf een productbeschrijving en producttags voor [productnaam en beschrijving] die benadrukken hoe het product perfect is voor een [specifiek seizoen] of [scenario, zoals een bruiloft, vakantie of weekendje weg]. Maak het scenario uniek voor het doel van het product.

5. Schrijf een productmeta-beschrijving voor [productnaam] die zich richt op het vakmanschap en het verhaal achter het maken van het product. Dit kan gaan over de materialen, de ambachtslieden of het maakproces. Vermeld [details].

💡Pro-tip: Train je AI-tool om de toon en stijl van je merk weer te geven door voorbeelden uit eerdere content of een stijlgids te gebruiken. Je kunt de tool ook nieuwe gegevens en feedback geven om ervoor te zorgen dat alle beschrijvingen aansluiten bij je merkidentiteit en het vertrouwen van klanten vergroten.

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden bij het gebruik van Jasper AI-prompts

Het gebruik van Jasper AI is spannend, maar een paar beginnersfouten kunnen leiden tot minder dan ideale resultaten. Dit is wat je moet vermijden:

Informatie-overload: Als je Jasper in één keer met te veel informatie overspoelt, kan dit leiden tot verwarring en onsamenhangende antwoorden. Splits complexe taken op in een reeks gerichte, behapbare prompts voor duidelijkere resultaten

Onvoldoende resultaten accepteren: Onbevredigende of ondermaatse resultaten betekenen gemiste kansen. Verfijn daarom je prompts of vraag om herzieningen totdat je krijgt wat je nodig hebt

Negeer vooringenomenheid: De output van Jasper AI kan vooringenomenheid weerspiegelen, zoals steekproeven of stereotypering, vanwege beperkingen in de trainingsdata. Als je dit negeert, kan dit leiden tot vertekende of problematische resultaten

🤝 Vriendelijke herinnering: Hoewel AI uitblinkt in het genereren van creatieve ideeën en de automatisering van taken, kan het menselijk inzicht niet vervangen. Gebruik het dus om je schrijfvaardigheid te verbeteren.

Beperkingen bij het gebruik van Jasper

Hoewel Jasper uitstekend werk levert met degelijke concepten, zijn er ook nadelen. Als je deze begrijpt, kun je de output aanpassen en ervoor zorgen dat je AI effectief inzet voor contentmarketing.

Moeite met nicheonderwerpen: Jasper produceert vaak algemene content over gespecialiseerde onderwerpen, dus houd rekening met veel bewerking. Vraag bijvoorbeeld naar account-based marketing voor B2B SaaS in de gezondheidszorg, en het geeft je wellicht algemene tips in plaats van branchespecifieke details

Geen projectmanagementmogelijkheden: Jasper blinkt uit in het aanmaken van content, maar mist tools voor het synchroniseren van ideeën, het bijhouden van taken of het beheren van werkstroom van teams. Hierdoor zijn marketeers aangewezen op afzonderlijke platforms

Vereist meerdere revisierondes: Beschouw de output van Jasper als een eerste ruwe versie. Als je op zoek bent naar iets meer gepolijst, wees dan bereid om tijd te investeren in het controleren van feiten en het aanbrengen van wijzigingen

Kan geen complexe formaten aan: Jasper schiet tekort bij geavanceerde formaten zoals tabellen, grafieken of complexe visuele elementen in content

Jasper-alternatieven om te ontdekken

Jasper legt de lat hoog voor AI-schrijven, maar produceert vaak voorspelbare, eentonig gestructureerde content. En voor complexe taken zoals het coördineren van campagnes of het afstemmen van content op werkstroomen, laat het misschien te wensen over.

Waarom zou je dan niet eens andere AI-marketingtools verkennen?

Daar kan de marketingprojectmanagementsoftware van ClickUp bij helpen.

Als de alles-in-één-app voor werk combineert ClickUp projectmanagement, kennisbeheer en chat – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Je kunt het gebruiken voor automatisering van routinematige processen, verbetering van de communicatie, vondst van unieke marketinginvalshoeken en versnelling van het aanmaken van content – allemaal binnen één platform.

ClickUp Brain, de AI-schrijfassistent van ClickUp, helpt teams bij het ordenen van ideeën, het brainstormen en het opzetten van werkstroomen om het schrijven te vergemakkelijken.

Laten we eens kijken naar enkele functies die het de moeite waard maken om te verkennen. 📃

Contentaanmaak

Maak gepolijste teksten en content in elke gewenste toon met ClickUp Brain

Of je nu lange of korte content nodig hebt (e-mails, blogposts, teksten voor sociale media, enz.) — ClickUp Brain stelt deze met een paar klikken op. Het kan zelfs discussies samenvatten en aantekeningen van vergaderingen maken.

📌Voorbeeldprompt: Maak een e-mailmarketingkalender voor een maand voor een campagne ter promotie van de lancering van ons nieuwe SaaS-product. De kalender moet 4 wekelijkse e-mails bevatten: één om het product te introduceren, één met getuigenissen van klanten, één met een speciale aanbieding en één met een productdemo.

Je kunt zien hoe ClickUp Brain de prompt verwerkt en integreert met ClickUp Docs om de gevraagde content te creëren. ClickUp Docs fungeert als een centrale opslagplaats voor al je content. Iedereen in je team kan samenwerken en in realtime feedback geven.

Integratie in de werkstroom

Dankzij de integratie van ClickUp Brain met ClickUp-taaken kun je automatisch updates, statusrapporten en samenvattingen genereren op basis van je taken en projecten.

Bovendien biedt ClickUp Brain toegevoegde waarde als alternatief voor Jasper AI door het aanmaken van taken te automatiseren op basis van je behoeften en gesprekken.

Als u bijvoorbeeld de details van een nieuw blogonderwerp uitlegt, kan het de Taak genereren en toewijzen aan de content schrijver, dankzij de ingebouwde mogelijkheden voor automatisering die automatiseringscommando's in natuurlijke taal kunnen verwerken.

💡Pro-tip: Als je moeite hebt met het herschrijven van onhandige zinnen of bestaande content wilt verfijnen, kan ClickUp Brain je helpen. Het verfijnt de werkstroom, structuur en leesbaarheid en biedt suggesties om je boodschap aan te scherpen of je woordkeuze te verbeteren.

Campagnebijhouden en kennisopvraging

In tegenstelling tot Jasper AI, dat voornamelijk ideeën genereert, fungeert ClickUp Brain als een marketingkennisbank die campagnedetails, teambestanden en analyses met elkaar verbindt voor directe toegang. Deze multifunctionaliteit maakt het tot een van de sterkste alternatieven voor Jasper AI.

Wilt u de prestaties van uw laatste campagne bekijken? Vraag Brain: ‘Wat is de CTR van de laatste e-mailcampagne?’ om direct inzicht te krijgen.

Ontvang direct updates over discussies of taken om ervoor te zorgen dat het team op één lijn zit met ClickUp Brain

Samenwerking in teamverband

Wilt u een naadloze werkstroom creëren voor uw contentteams? ClickUp Brain + ClickUp Chat is het antwoord. Met ClickUp Brain kunt u al uw ideeën, aantekeningen en bronnen op één plek organiseren en opslaan, waardoor het eenvoudig is om contentconcepten bij te houden en verder uit te werken.

Tegelijkertijd houdt ClickUp Chat de communicatie gecentraliseerd, zodat teamleden snel feedback kunnen delen, wijzigingen kunnen bespreken of vragen kunnen stellen – zonder tussen verschillende platforms te hoeven schakelen. Deze combinatie stroomlijnt niet alleen de samenwerking, maar zorgt er ook voor dat alles met elkaar verbonden blijft, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om op één lijn te blijven en snel hoogwaardige content te creëren.

Kant-en-klare sjablonen

Om je werk gemakkelijker te maken, beschikt ClickUp over een uitgebreide bibliotheek met AI-promptsjablonen die specifiek zijn afgestemd op marketing. Je hoeft dus niet zelf prompts te bedenken of helemaal vanaf nul te beginnen.

Sjablonen voor contentmarketingstrategieën zijn bijvoorbeeld ideaal voor marketingteams die krap in de tijd zitten en meerdere verantwoordelijkheden hebben.

Zet AI-prompts om in succesvolle projecten met ClickUp

Met Jasper AI kun je verschillende soorten content opstellen en creatieve ideeën bedenken. Maar daar houdt het op. Het beschikt niet over geïntegreerde tools voor projectmanagement die je helpen je contentmarketingstrategieën te centraliseren.

Als je op zoek bent naar een projectmanagementtool met ingebouwde AI-mogelijkheden, dan is ClickUp de beste keuze.

ClickUp is een veelzijdig platform voor projectmanagement dat je werkstroom stroomlijnt met krachtige tools voor het beheren van taken, het bijhouden van de voortgang van projecten en het coördineren van activiteiten tussen teams.

ClickUp Brain is een waardevolle bron binnen de ClickUp-werkruimte die taakbeheer, contentcreatie en teamsamenwerking verbetert. Het gaat verder dan eenvoudige schrijfhulp door AI naadloos in je dagelijkse werkstroomen te integreren, waardoor zelfs de meest complexe projecten gemakkelijker te beheren en uit te voeren zijn.

