Gratis sjablonen voor Google Agenda voor Google Spreadsheets

Wist je dat 71% van de marketeers van content zegt dat content marketing jaar na jaar belangrijker is geworden voor hun organisatie?

Het zal u niet verbazen dat een effectief abonnement op content essentieel is voor het leveren van consistent kwaliteitsmateriaal dat aanslaat bij uw publiek.

Of je nu alleen werkt of deel uitmaakt van een groter marketingteam, gratis sjablonen voor Google Spreadsheets voor de contentkalender maken het volgende mogelijk marketingcampagnebeheer een koud kunstje. Deze sjablonen voor contentmarketing vereenvoudigen het abonnement op verschillende platforms, zodat u ideeën, deadlines en prestaties kunt bijhouden - alles op één plek.

Plus, als u nog niet klaar bent om te investeren in betaalde software voor content kalenders deze Google Spreadsheets sjablonen en andere alternatieven kunnen je helpen om je strategie bij te houden.

Wat maakt een goede sjabloon voor een Google Agenda in Google Spreadsheets?

Een goed ontworpen sjabloon voor een Google Agenda kan een soepele, effectieve werkstroom ondersteunen. Of je nu jongleert met blogposts, social media-campagnes of e-mail nieuwsbrieven, de ideale sjablonen voor inhoudskalenders moeten functies bieden die het abonnement vereenvoudigen en de productiviteit verhogen.

Dit is waar u op moet letten:

Een duidelijk overzicht van data en deadlines : Kies een sjabloon dat content op datum organiseert, zodat je gemakkelijk de komende posts kunt bijhouden zonder de deadlines uit het oog te verliezen

: Kies een sjabloon dat content op datum organiseert, zodat je gemakkelijk de komende posts kunt bijhouden zonder de deadlines uit het oog te verliezen Het bijhouden van prestatiecijfers : Kies een sjabloon met ruimte voor het bijhouden van prestatiestatistieken (zoals betrokkenheid, bereik en reacties)

: Kies een sjabloon met ruimte voor het bijhouden van prestatiestatistieken (zoals betrokkenheid, bereik en reacties) Ruimte voor content details : Zorg ervoor dat er ruimte is om details te noteren zoals bijschriften, hashtags en noodzakelijke links. In de beste sjablonen kunt u deze details rechtstreeks aan de kalender toevoegen, zodat uw team alle informatie op één plek heeft en het eenvoudiger wordt om af te stemmen op uw socialemediamarketingstrategie

: Zorg ervoor dat er ruimte is om details te noteren zoals bijschriften, hashtags en noodzakelijke links. In de beste sjablonen kunt u deze details rechtstreeks aan de kalender toevoegen, zodat uw team alle informatie op één plek heeft en het eenvoudiger wordt om af te stemmen op uw socialemediamarketingstrategie Flexibel voor verschillende platforms : Hiermee kunt u de kalender aanpassen voor verschillende sociale mediakanalen, zodat deze naadloos aansluit op uw unieke behoeften voor het aanmaken van content

: Hiermee kunt u de kalender aanpassen voor verschillende sociale mediakanalen, zodat deze naadloos aansluit op uw unieke behoeften voor het aanmaken van content Gebruiksvriendelijk format: Een goedeGoogle Spreadsheets kalender is intuïtief en vereist niet veel kennis van opmaak. Je wilt iets eenvoudigs maar effectiefs, denk aan secties met kleurcodering of vervolgkeuzelijsten om de status van de content, het platform of het type bericht aan te geven

Ook lezen: 10 beste beheertools voor sociale media voor bureaus

Content Kalender Google Spreadsheets Sjablonen

Laten we eens kijken naar deze zeven sjablonen voor de Google Agenda in Google Spreadsheets om je te helpen je ideeën voor content uit te voeren:

1. Google Spreadsheets sjabloon voor inhoudskalender by Vertex42

via Vertex42 U kunt uw contentplanning en -bijhouden vereenvoudigen met het sjabloon Google Spreadsheets Content Calendar van Vertex42.

Zo werkt het:

Krijg toegang tot een tijdlijn van een Gantt-diagram en een maandelijkse kalender voor een uitgebreid overzicht van uw contentplanning

Bewerk eenvoudig titels, beschrijvingen en data in het werkblad Content, terwijl het werkblad Kalender uw publicatieschema visualiseert

Werk naadloos samen met je team met de versie Google Spreadsheets

Deze gratis sjabloon voor de contentkalender bevat ook een Hashtag Organizer om tags voor sociale media te beheren. Met de nieuwe functie Show Publish Duration kunt u de tijdlijn van uw marketingcampagnes visualiseren.

ideaal voor: Contentmanagers die meerdere deliverables voor verschillende projecten willen beheren

2. Google Spreadsheets sjabloon voor Google Agenda door Backlinko

via Backlinko Moeite met het bijhouden van een consistent schema voor content? Het sjabloon voor de inhoudskalender van Google Spreadsheets van Backlinko vereenvoudigt uw contentplanning en productieproces en zorgt voor efficiëntie en organisatie.

Met zijn drie verschillende weergaven kan deze social media contentkalender moeiteloos elk aspect van je content workflow beheren:

De Content Planning weergave helpt je bij het brainstormen over ideeën, het optimaliseren van SEO en het aanmaken van je social media content

helpt je bij het brainstormen over ideeën, het optimaliseren van SEO en het aanmaken van je social media content De Content werkstroom weergave leidt u door een stap-voor-stap proces, zodat u verzekerd bent van tijdige uitvoering

leidt u door een stap-voor-stap proces, zodat u verzekerd bent van tijdige uitvoering De maandelijkse kalender biedt een kant-en-klare kalender met deadlines en publicatiedata om uw bredere marketingdoelen te bereiken

ideaal voor: Kleine reclamebureaus die content presenteren aan clients

3. Sjabloon voor video content kalender door Coëfficiënt

via Coëfficiënt Wil je je video content strategie beter beheren? De sjabloon voor de kalender voor video-inhoud van Coefficient helpt je bij het organiseren van je planning en uitvoering van video's, zodat je onderweg over alle informatie beschikt.

Hier lees je hoe:

Organiseer snel je ideeën voor video met de kant-en-klare structuur

Visualiseer je contentplanning en zorg voor een consistente werkstroom van boeiende video's

De prestaties van je video's bijhouden om datagestuurde beslissingen te nemen en je strategie te optimaliseren

Naadloos samenwerken met je team, zodat iedereen op één lijn zit wat betreft de content abonnementen en verantwoordelijkheden

ideaal voor: Productiehuizen die hun video deliverables voor hun clients willen beheren

4. Sjabloon voor jaarlijkse content kalender door Coëfficiënt

via Coëfficiënt Met het sjabloon voor de jaarlijkse contentkalender van Coefficient kun je de controle nemen over je contentstrategie door je contentinspanningen voor het hele jaar te plannen, te organiseren en bij te houden.

Met de weergave in één oogopslag kun je gemakkelijk een overzicht krijgen van je content kalender. Visualiseer je contentstrategie, identificeer de belangrijkste data, plan blogberichten en seizoensgebonden campagnes met gedetailleerde uitsplitsingen, zodat je verzekerd bent van een goed gestructureerde contentkalender.

Bovendien kunt u met dit sjabloon de prestaties van uw content bijhouden en de invloed ervan op uw Business-abonnementen meten. Je kunt gegevensgestuurde beslissingen nemen om je strategie te optimaliseren door de sleutelgegevens te analyseren.

ideaal voor: Social media managers die jaarlijkse content abonnementen willen maken

💡Pro Tip: Voeg kolommen toe voor content type, target doelgroep, trefwoorden en verdeling kanalen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.

5. Sjabloon voor kalender voor e-mailinhoud door Coëfficiënt

via Coëfficiënt Gebruik het sjabloon Email Content Calendar van Coefficient om je e-mailmarketingstrategie te plannen en uit te voeren, een consistent e-mailschema bij te houden en de betrokkenheid van abonnees te vergroten.

Definieer een regelmatige e-mail cadans om ervoor te zorgen dat abonnees waardevolle content ontvangen op voorspelbare tijdstippen. Plan uw e-mail content strategisch, stem deze af op belangrijke gebeurtenissen en maximaliseer de impact. Segmenteer verder uw lijst met e-mails om gepersonaliseerde berichten te leveren die uw publiek aanspreken.

ideaal voor: Managers van e-mailcampagnes die succesvolle campagnes willen uitvoeren en bijhouden

Ook lezen: 7 Gratis sjablonen voor het schrijven van content om sneller content aan te maken

6. De sjabloon voor Instagram contentkalenders van Coëfficiënt

via Coëfficiënt Met het sjabloon Instagram Content Calendar van Coefficient kun je je content zo plannen dat je een consistente merkstem behoudt en inspeelt op trending topics.

Dit is wat het sjabloon te bieden heeft:

Houd een regelmatig plaatsingsschema bij om top of mind te blijven bij je publiek en de zichtbaarheid te vergroten

Zorg ervoor dat je Instagram feed er visueel aantrekkelijk uitziet door een samenhangend raster layout te plannen

Plan elke post zorgvuldig, inclusief ideeën voor content, bijschriften, hashtags en afbeeldingen

Onderzoek en gebruik relevante hashtags om de vindbaarheid te vergroten

Diversifieer je content met een mix van postings om je publiek betrokken te houden

ideaal voor: Social media managers die hun Instagram-strategie grondig willen uitvoeren

7. Google Spreadsheets Inhoud Kalender van HubSpot

via HubSpot Vaak is de grootste uitdaging bij bloggen niet het schrijven zelf, maar de vele andere Taken die erbij komen kijken. Van het brainstormen over onderwerpen en het identificeren van target lezers tot het optimaliseren van posts met trefwoorden en het bedenken van overtuigende oproepen tot actie, elke stap is essentieel om georganiseerd, gefocust en succesvol te blijven.

De Google Spreadsheets Content Calendar van HubSpot biedt drie formats voor je redactionele kalender voor sociale media (waaronder Excel, Google Spreadsheets en Google Agenda).

Elk sjabloon wordt geleverd met gemakkelijk te volgen instructies en tips voor blogbeheer van experts, zodat je snel een systeem kunt implementeren dat je op de top van je publicatieschema houdt.

ideaal voor: Content managers die hun blogstrategie willen bijhouden, beheren en uitvoeren met behulp van SEO.

💡Quick Hack: Identificeer uw kernpijlers of -thema's voor content om een sterke basis te leggen voor uw contentstrategie.

Ook lezen:

15 Gratis sjablonen voor marketingplannen om een marketingstrategie op te stellen

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor sjablonen voor inhoudskalenders

Hoewel Google Spreadsheets een flexibel en aanpasbaar platform biedt voor het maken van contentkalenders, is het belangrijk om bewust te zijn van de limieten:

**Hoewel Google Spreadsheets real-time samenwerking biedt, is het minder intuïtief en efficiënt in vergelijking met speciale tools voor projectmanagement

Problemen met versiecontrole: Het beheren van meerdere versies en het bijhouden van wijzigingen kan ingewikkelder zijn in Google Spreadsheets, vooral als meerdere leden van het team tegelijkertijd aan de agenda werken

Het beheren van meerdere versies en het bijhouden van wijzigingen kan ingewikkelder zijn in Google Spreadsheets, vooral als meerdere leden van het team tegelijkertijd aan de agenda werken **Google Spreadsheets kan omgaan met basistaken en deadlines, maar mist geavanceerde functies zoals afhankelijkheid van taken, tijdsregistratie en voortgang bijhouden

Gebrek aan ingebouwde workflows: Het creëren van complexe workflows of het automatiseren van Taken kan een uitdaging zijn zonder extra integraties of scripts

Het creëren van complexe workflows of het automatiseren van Taken kan een uitdaging zijn zonder extra integraties of scripts Handmatige invoer van gegevens: Het handmatig invoeren en bijwerken van content details kan tijdrovend en foutgevoelig zijn

Het handmatig invoeren en bijwerken van content details kan tijdrovend en foutgevoelig zijn Afhankelijkheid van consistentie van de gebruiker: De effectiviteit van de kalender hangt af van consistente updates en naleving van de gekozen structuur, wat een uitdaging kan zijn om in de loop van de tijd te onderhouden

Alternatieve Google Agenda Agenda Google Spreadsheets Sjablonen

Hoewel Google Spreadsheets een veelzijdig hulpmiddel kan zijn voor het maken van contentkalenders, is het niet altijd de meest efficiënte oplossing met de meeste functies. Google Spreadsheets alternatieven zoals ClickUp, aanbieding een bereik van krachtige functies en aanpasbare sjablonen om uw abonnement en beheer van content te stroomlijnen.

Een gebruiker van ClickUp, Sid Babla , coördinator van het welzijnsprogramma bij het Dartmouth College Student Wellness Center, legt uit,

We gebruiken ClickUp om onze pijplijn voor het aanmaken van content voor sociale en digitale media te beheren en bij te houden. Hierdoor kunnen we de status van elk stuk content zien (in uitvoering, bewerking nodig, gepland, etc.) samen met wie de hoofdontwerper is. ) en wie de hoofdontwerper is. Het elimineert ook alle heen-en-weer communicatie via e-mail, omdat het commentaargedeelte voor elke taak kan worden gebruikt om taken/volgende stappen te overleggen en te delegeren (zodat we onze cyclus voor het aanmaken van content kunnen bijhouden en opvolgen)_

Sid Babla, coördinator welzijnsprogramma bij het Dartmouth College Student Wellness Center

Laten we het eens hebben over gratis sjablonen voor inhoudskalenders die een goed alternatief zijn voor Google Spreadsheets:

1. Het sjabloon voor de ClickUp maandelijkse contentkalender

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-625.png ClickUp Maandelijks Kalender sjabloon voor content https://app.clickup.com/signup?template=t-90091332587&department=creative-design Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Neem controle over uw content kalender met ClickUp's sjabloon voor de maandelijkse kalender voor content . Het biedt een krachtige, flexibele manier om al uw redactionele behoeften te beheren, zoals:

Kies de layout die het beste bij uw werkstroom past uit vier aanpasbare weergaven: Kalender, Bord, Lijst en Tijdlijn

de layout die het beste bij uw werkstroom past uit vier aanpasbare weergaven: Kalender, Bord, Lijst en Tijdlijn Volg gemakkelijk elke fase van de productie van content met behulp van zeven aangepaste statussen met kleurcodering

gemakkelijk elke fase van de productie van content met behulp van zeven aangepaste statussen met kleurcodering Registreer en bewaak de belangrijkste details voor elk bericht met vijf aangepaste velden: Activa, Categorie, Kanaal, Link en Publicatiedatum

Ideaal voor: Content managers die content deliverables willen organiseren, bijhouden en beheren.

💡Quick Hack:Hergebruik je bestaande content in nieuwe formats (bijv. blog posts in video's, infographics of social media posts) en verdeel ze volgens het publiek van een sociaal platform

2. Sjabloon voor de ClickUp Lijst met inhoudskalenders

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-626.png ClickUp Lijst met inhoudskalenders sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-228062740&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Laat uw marketingdoelen niet ontsporen door verwarring over content. De ClickUp sjabloon voor lijst met inhoudskalenders is ontworpen om uw abonnement op content te vereenvoudigen en uw marketingdoelen bij te houden.

Dit sjabloon wordt geleverd met:

Vijf aanpasbare weergaven, waaronder Lijst, Kalender, Board, Tijdlijn en Documenten. U kunt elke fase van uw contentproductie beheren en overzien in het format dat voor u het beste werkt

waaronder Lijst, Kalender, Board, Tijdlijn en Documenten. U kunt elke fase van uw contentproductie beheren en overzien in het format dat voor u het beste werkt Vijf aangepaste statussen met kleurcodering, waardoor de organisatie naadloos en eenvoudig te zien is waar elk stuk content zich bevindt

waardoor de organisatie naadloos en eenvoudig te zien is waar elk stuk content zich bevindt Zeven aangepaste velden, zoals 'Week', 'Inhoud pijler', 'Gerelateerde bestanden', 'Waarde', 'Goedkeuring client', 'Publicatiedatum' en 'Aantekeningen' om u te helpen belangrijke details efficiënt te beheren

ideaal voor: Contentmanagers die hun contentgeneratie willen afstemmen op de doelen van hun merk

3. Het ClickUp sjabloon voor inhoudsplannen

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-627.png ClickUp sjabloon voor inhoudsplan https://app.clickup.com/signup?template=t-228204210&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Om de doelen van uw contentstrategie te bereiken, moet u ervoor zorgen dat elke stap van het aanmaken en publiceren van content duidelijk is. De ClickUp sjabloon voor inhoudsplan is gemaakt om dat te vergemakkelijken.

Deze sjabloon voor actiegerichte lijsten heeft functies die het bijhouden, beheren en organiseren van content eenvoudig en efficiënt maken. Gebruik aangepaste statussen zoals 'Goedgekeurd', 'Backlog', 'In uitvoering', 'In beoordeling' en 'Gepubliceerd' om de voortgang van elk stuk weer te geven, zodat je geen enkele taak over het hoofd ziet.

Met negen aangepaste velden, waaronder 'Schrijver', 'Benodigde middelen', 'Trefwoorden', 'Doel' en 'Inhoudstype', helpt dit sjabloon u om gemakkelijk essentiële details vast te leggen en contentgegevens te visualiseren. Geïntegreerde functies voor projectmanagement, zoals tijdsregistratie, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid, houden je team op één lijn en op schema.

ideaal voor: Contentplanners en marketeers die op dezelfde pagina willen blijven als het gaat om het abonneren en marketen van content

💡Vriendelijke herinnering: Houd rekening met seizoensgebonden gebeurtenissen en feestdagen om tijdige en relevante content te creëren.

4. De ClickUp Social Media Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-628.png ClickUp Social Media Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182377084&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor social media kalender helpt u een uniform abonnement te maken voor al uw sociale kanalen, de samenwerking met uw team te vereenvoudigen en uw contentideeën te organiseren voor een maximale impact.

Zo werkt het:

Abonneer en creëer boeiende content op een efficiënte manier met functies zoals de inhoudsbibliotheek, de fase voor inhoud en het formulier voor contentsuggesties

boeiende content op een efficiënte manier met functies zoals de inhoudsbibliotheek, de fase voor inhoud en het formulier voor contentsuggesties **Plan je posts voor een optimaal bereik met de weergave van de Content Kalender

Volg de voortgang van elke taak en houd je team op de hoogte en op koers met aanpasbare statussen

ideaal voor: Marketingprofessionals die berichten willen plannen en betrokkenheid willen bijhouden

5. Het ClickUp Social Media Posting Schema Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-629.png ClickUp Social Media Posting Schedule Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182171560&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met de ClickUp Sociaal Media Postingschema Sjabloon kunt u eenvoudig vooraf berichten plannen om een consistente betrokkenheid te behouden. U kunt ook elke post optimaliseren voor een maximaal bereik op verschillende platforms en de prestaties analyseren met rapportagehulpmiddelen om uw strategie te verfijnen.

Dit is wat het biedt:

Aangepaste statussen zoals 'Geannuleerd', 'Voltooid', 'In uitvoering', 'In de wacht' en 'Nog te doen' laten je de voortgang van elke post bijhouden

zoals 'Geannuleerd', 'Voltooid', 'In uitvoering', 'In de wacht' en 'Nog te doen' laten je de voortgang van elke post bijhouden Aangepaste velden zoals Referenties, Platform, Media en Frequentie helpen je om je berichten te categoriseren, waardoor het eenvoudig wordt om elke campagne te beheren en te organiseren

zoals Referenties, Platform, Media en Frequentie helpen je om je berichten te categoriseren, waardoor het eenvoudig wordt om elke campagne te beheren en te organiseren Vier veelzijdige weergaven per platform, kalender met activiteitsweergaven, wekelijkse takenlijst en handleiding - zodat u al uw content voor sociale media vanuit verschillende hoeken kunt bekijken



ideaal voor: Marketeers die social media content willen plannen en inplannen als een sociale whizz

6. De ClickUp Redactionele kalender sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-630.png ClickUp Redactionele Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-182148223&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Goede content begint met goede abonnementen en daar is een robuust systeem voor nodig.

De ClickUp Redactionele kalender sjabloon is ontworpen om het plannen van content te vereenvoudigen, zodat u een duidelijk, georganiseerd overzicht krijgt van uw publicatieschema, dagelijks, wekelijks of maandelijks.

Gebruik de lijstweergave om artikelen en content netjes op te slaan en te ordenen voor snelle toegang, zodat er geen materiaal in de war raakt.

De weergave Aan de slag leidt je door de installatie en tips voor de werkstroom. Bovendien biedt de weergave Resources handige koppelingen en hulpmiddelen voor het soepeler aanmaken van content . Met zes aangepaste statussen - in concept, in beoordeling, gepubliceerd, klaar om te publiceren en onderzoek - hebt u alles wat u nodig hebt om uw redactionele content op de voet te volgen.

ideaal voor: Editors en contentmanagers die content voor clients willen plannen en inplannen

7. Het ClickUp sjabloon voor de redactionele kalender voor contentmarketing

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-631.png ClickUp sjabloon voor redactionele kalender voor contentmarketing https://app.clickup.com/signup?template=t-211290493&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wat als uw kalender voor content u niet alleen zou organiseren, maar ook uw marketingstrategie zou versterken? De ClickUp sjabloon voor redactionele kalender voor contentmarketing doet precies dat. Het helpt je om je content georganiseerd, consistent en impactvol te houden op verschillende digitale kanalen.

Begin met de Weergave handleiding aan de slag, waar je inzichten in contentmarketing vindt om je project een vliegende start te geven. Om de voortgang van elk stuk bij te houden, kun je in de weergave Voortgangsbord zien hoe de content zich soepel door de fasen beweegt, zodat je knelpunten gemakkelijk kunt opsporen.

Met zeven aangepaste statussen - Geannuleerd, Voltooid, In uitvoering, In revisie en In wacht - blijft u georganiseerd en houdt u iedereen op de hoogte van de voortgang.

ideaal voor: Marketingprofessionals die marketingcontent willen organiseren en plannen

💡Pro Tip: Gebruik ClickUp's Opmerkingen toewijzen functie om de samenwerking tussen de leden van het team te stimuleren en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit wat betreft de doelen van het project.

8. De ClickUp kalender sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-632.png ClickUp Promotiekalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-4391884&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheersen van de kunst van perfecte timing kan een promotie maken of breken-dat is waar de ClickUp sjabloon voor promotiekalender komt eraan. Het is een slimme manier om elk detail te abonneren en te beheren, van kortingen tot duur en vervaldatum van promo's, zodat u zeker weet dat u niets mist.

Met aangepaste velden kun je de details bijhouden die je nodig hebt, zodat je promotie-inspanningen goed getarget en op tijd zijn.

Met de weergave Schema kun je de start- en einddatum van elke promotie in kaart brengen, zodat je op schema blijft. De weergave Aankomende feestdagen helpt je bij het plannen van speciale promoties rond feestdagen en winkelpieken. De Lijstweergave biedt ruimte om te brainstormen en nieuwe promotionele ideeën op te slaan.

Met de geautomatiseerde notificaties ben je altijd op de hoogte, waardoor dit sjabloon van onschatbare waarde is voor elke goed uitgevoerde promotiestrategie.

ideaal voor: Marketingprofessionals die promotieactiviteiten willen plannen en inplannen

9. De ClickUp Campagne Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-633.png ClickUp Campagne Kalender Sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200583094&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheren van uw marketingcampagnes kan net zo eenvoudig zijn als het afvinken van een lijst met taken. De ClickUp Campagne Kalender Sjabloon maakt het eenvoudig om een duidelijke tijdlijn voor elke campagne in te stellen en de voortgang ten opzichte van de belangrijkste mijlpalen bij te houden, zodat u zeker weet dat elke taak bijdraagt aan uw marketingdoelstellingen.

Samenwerken wordt eenvoudig - teamleden en belanghebbenden kunnen op de hoogte blijven en op één lijn blijven, zodat campagnes van begin tot eind soepel verlopen, zoals:

Lay out uw campagneschema en sleutel data met de weergave Kalender van gebeurtenissen

uw campagneschema en sleutel data met de weergave Kalender van gebeurtenissen Visualiseer de werkstroom van taken en deadlines met de Tijdlijn-weergave, zodat u een beter beeld krijgt van het geheel

de werkstroom van taken en deadlines met de Tijdlijn-weergave, zodat u een beter beeld krijgt van het geheel Volg elke Taak afzonderlijk met de Campagnelijstweergave

elke Taak afzonderlijk met de Campagnelijstweergave Bewaak de voortgang in elke fase met de weergave Campagneproces

de voortgang in elke fase met de weergave Campagneproces Handhaaf een eenvoudige, gestroomlijnde werkstroom met slechts twee statussen: Open en Voltooid

ideaal voor: Kleine reclamebureaus kunnen hun reclamecampagnes bijhouden, beheren en presenteren voor clients

10. Het ClickUp sjabloon voor het schalen van contentproductie

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Content-Production-Scaling-Template.png ClickUp sjabloon voor het schalen van contentproductie https://app.clickup.com/signup?template=t-90081135478&department=marketing Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor het schalen van contentproductie is ontworpen om u te helpen de productie van content soepel te beheren en op te schalen, net zoals het team van ClickUp dat doet voor hun blogs. Hoewel dit sjabloon blogcontent als voorbeeld gebruikt, kan de workflow worden aangepast aan andere contenttypes.

Zodra u de map voor het schalen van inhoudproductie toepast op uw werkruimte, krijgt u toegang tot verschillende geoptimaliseerde weergaven, waaronder een speciale weergave Backlog binnen de lijst Blogposts (In uitvoering). Deze weergave Backlog is gemaakt om het proces te stroomlijnen, zodat je snel toegang hebt tot blogberichten, opmerkingen en live URL's voor komende content updates.

Met aangepaste velden zoals 'Inhoudstype', 'Doeldatum publicatie', 'Schrijver bron' en zelfs URL's voor concepten en live posts, kunt u content organiseren en prioriteren met topefficiëntie.

ideaal voor: Content marketeers die verschillende content deliverables willen schalen en plannen

Ook lezen: Free Social Media Content Kalender Sjablonen in Excel & Sheets

Content maximaliseren met ClickUp

Sjablonen voor inhoudskalenders op Google Spreadsheets bieden een duidelijk overzicht van tijdlijnen voor content en helpen u op de hoogte te blijven van belangrijke gebeurtenissen. De belangrijkste voordelen zijn flexibiliteit, eenvoudige toegankelijkheid en een gecentraliseerde hub voor het beheren van gegevens en het bijhouden van de voortgang van taken.

Voor wie op zoek is naar een nog robuustere oplossing is er gratis sjablonen voor inhoudskalenders van ClickUp bieden geavanceerde functies die zijn ontworpen voor end-to-end contentbeheer.

Hiermee kunnen content en bureaus een naadloze contentstrategie uitvoeren, van het brainstormen over ideeën tot het maken en plannen van posts.

Met ClickUp kunt u alle fasen van het aanmaken van content organiseren, deadlines instellen, taken toewijzen en uw workstroom visualiseren, waardoor het ideaal is voor uitgebreide contentplanning. Aanmelden voor ClickUp en til uw contentbeheer vandaag nog naar een hoger niveau!