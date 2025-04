Een kalender maken in Google Spreadsheets (2025 Gids + sjabloon)

De beste dingen beginnen altijd met iemand die naar een kalender wijst.

Een geweldige vakantie. Een verrassend verjaardagsfeestje. Je volgende project.

Dat klopt.

De kalender bevat antwoorden op al je vragen over het plannen van projecten.

Maar de dagen van de muurkalender zijn Klaar.

Net als cassettespelers en flip-phones behoort hij tot het verre verleden.

Tegenwoordig heb je een online kalender waarmee je altijd en overal je planning kunt bijhouden.

En gelukkig kun je dit beheren met een Google Kalender.

In dit artikel doorlopen we de stappen om een kalender in Google Sheets en een beter alternatief voor het proces voorstellen.

Blok je agenda en volg deze Google Spreadsheets kalender tutorial!

Waarom een kalender maken in Google Spreadsheets?

Laten we eerlijk zijn. Je hebt waarschijnlijk een vooraf geïnstalleerde kalendertool op je computer.

Of je denkt dat een gewone statische kalender ook werkt.

Maar hier lees je hoe een Google Agenda veel beter is dan die standaard opties:

Gemakkelijk toegankelijk : Google Spreadsheets maakt deel uit van iedersGoogle Werkruimte Bewerkbaar : maak een aangepaste kalender die past bij uw unieke behoeften

: Google Spreadsheets maakt deel uit van iedersGoogle Werkruimte Samenwerken : nodig leden van uw team uit voor live bewerking

: nodig leden van uw team uit voor live bewerking Gratis: betaal geen cent voor een werkelijk universele functieset

Gebruik Google Spreadsheets om een gebeurtenis te abonneren maak kalenders voor contentmarketing en sociale media of tel gewoon de dagen tot uw grote lancering.

Klaar om te leren hoe je de kracht ervan kunt benutten?

Laten we beginnen!

Hoe maak je een kalender in Google Spreadsheets?

Als het maken van een Google Agenda in Google Spreadsheets super eenvoudig was, zou je hier niet zijn, toch? Helaas is het een ingewikkeld proces vol formules, een beetje zoals een Excel-kalender maken .

Maar maak je geen zorgen. We hebben het vereenvoudigd tot deze drie stappen!

Bekijk het.

Stap 1: Dagen van de week toevoegen

Maak eerst een nieuwe spreadsheet in Google Spreadsheets.

Geef je spreadsheet een naam en voeg de titel toe van de maand die je aan het maken bent.

Typ nu de dagen van de week op een rij bovenaan, zoals dit:

Aantekening: Je kunt de weekkalender op elke gewenste dag starten.

Stap 2: De hele maand maken

Data toevoegen aan uw maand is super eenvoudig.

Begin met '1' te typen waar de maand begint en voeg dan de formule toe om de volgende datum automatisch te berekenen.

In dit geval, omdat onze startdatum in cel nummer B3 staat, is de formule om toe te voegen in de volgende cel:

=B3+1

Plak deze formule tot het einde van de week (het einde van de rij).

Als je klaar bent met één rij, herhaal je het proces met elke volgende rij.

Nog te doen tot de laatste dag; 28 in dit geval.

Stap 3: De kalender opmaken

Nu je kalender klaar is, kun je hem gratis opmaken voor je project.

Hier zijn enkele tips:

Voeg een lege rij toe voor je aantekeningen onder elke regel met datums

Formaat van cellen wijzigen naar wens

Formatteer weekenden of belangrijke datums zodat ze opvallen

Voeg de kleuren van je merk toe aan de kalender

Hier is een tip:

Gebruik voorwaardelijke opmaak om de kleuren van cellen te wijzigen op basis van de hoeveelheid of het type gegevens dat ze bevatten. Een lege cel kan bijvoorbeeld wit blijven. Maar als hij gevuld is met meerdere gebeurtenissen, verandert hij van kleur om een geblokkeerde dag aan te geven.

Om meer maanden aan je kalender toe te voegen, herhaal je het proces in hetzelfde tabblad of voeg je nieuwe tabbladen toe voor elke nieuwe maand.

PS: Als je je niet thuis voelt in de rijen en kolommen van GSheets, probeer dan eens kalenders maken op een Google-document . Maar we raden het niet aan omdat een Google Documenten kalender heeft dezelfde nadelen als een Google Spreadsheets kalender!

3 nadelen van Google Spreadsheets kalenders

We blijven bij wat we eerder zeiden.

Google Spreadsheets is als een comfortabele oude spijkerbroek.

Hij past perfect als u uw eigen ding doet.

Maar je draagt hem waarschijnlijk niet naar een belangrijke vergadering.

Hier zijn de drie belangrijkste redenen waarom je niet altijd op Google Spreadsheets wilt vertrouwen voor je agenda.

1. Geen functies voor Taakbeheer

Google Spreadsheets is een fantastisch gegevensbeheer gereedschap, maar niet veel anders.

Want als je eenmaal je kalender vol hebt staan met to-dos, wie gaat ze dan nog doen?

En hoe communiceer je met die leden van je team?

Je kunt mensen taggen in opmerkingen. En de opmerking komt terecht in hun inbox.

Waarna... je wacht.

Het opvolgen zal net zo vervelend zijn.

Uiteindelijk heb je geen andere keuze dan een andere tool te gebruiken om taken toe te wijzen en met het team te communiceren.

2. Automatisering beperkt

Google Spreadsheets is een paradijs voor programmeurs.

Op een schaal van eenvoudig tot Einstein heb je voor elke functie een formule.

Maar dat is het dan ook.

Je moet echt van formules houden om het meeste uit Google Spreadsheets te halen, omdat ze je enige manier zijn om de spreadsheet te automatiseren.

Dus maak je klaar om wat spreadsheet-tovenarij te leren van een GSheets-geek.

Zonder deze vaardigheden is de tool niet echt bruikbaar.

Tot slot, hoe goed past Google Spreadsheets in de rest van uw werkruimte?

Het antwoord is ingewikkeld.

Laten we zeggen dat u een werk OS of een tool voor projectmanagement voor je dagelijkse functie. Je zit goed als die tool je toelaat een Google spreadsheet in te sluiten in zijn chats en dashboards.

Maar dat zal niet altijd het geval zijn.

Waarschijnlijk moet je schakelen tussen Google Spreadsheets en je tool voor projectmanagement.

Bekijk onze gedetailleerde handleiding op_ Google projectbeheer .

Heeft dit alles je aan het denken gezet over Google Spreadsheets kalenders?

Dan ben je hier op de juiste plek.

De betere manier om je kalender te beheren: ClickUp

Typemachines, vulpennen en Rolodexen zijn misschien uit de mode.

Maar organisatie? Dat is altijd in de mode.

Bij ClickUp gaan we graag met de tijd mee en helpen we u met een aantal kickass werkplek organiseren .

En het begint allemaal met onze ongerepte Weergave kalender . Het is een van de vele weergaven waarmee je je Taken kunt sorteren en filteren op de manier die jij het prettigst vindt.

Wat maakt het zo geweldig?

Ten eerste hoef je het nooit helemaal opnieuw te maken.

Het maakt deel uit van uw ClickUp Werkruimte klaar om uw kalenderproblemen te verlichten.

Zo voeg je de weergave Kalender toe:

Klik op de + in je weergave balk

Selecteer 'Kalender

Geef het de naam die je wilt

En ten tweede doet het zoveel meer dan je alleen de datum en tijd vertellen!

De weergave van de kalender biedt je een zee aan functies voor productiviteit.

Een van de grootste voordelen is flexibiliteit. Je kunt zelf bepalen welk niveau van gegevens wordt weergegeven in je kalender.

Kies in welk tijdsbestek je je gegevens wilt weergeven.

Een enkele dag, vier dagen, een week of een hele maand.

Op deze manier ben je net zo goed in staat om je dagelijkse taken uit te voeren als om langetermijnabonnementen te maken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image7-1.png tijdmanagement in ClickUp /%img/

Maar dat is alleen maar hoe je dingen op de kalender kunt weergeven.

Hoe zit het met de dingen die je ermee kunt doen?

Dit is het leuke gedeelte!

Met ClickUp kunt u een taak bijna overal en altijd. En al deze Taken (als ze een Deadline ) staan standaard in je hele kalender.

Sleep ze gewoon om hun startdatum en einddatum te verplaatsen en voel de kracht van productiviteit!

Gebruik de rechterkolom om ongeplande of achterstallige taken te bekijken.

Pas ook hun deadlines aan met eenvoudige sleepbewegingen.

Als je in de stemming bent voor wat diep werk, ga dan naar de Ik-modus en alleen de aan jou toegewezen Taken weergeven.

Wij denken dat deze functies genoeg zijn om veel basistools voor kalenders in het stof achter te laten.

Maar wacht, er is meer!

Wil je een nieuwe Taak maken in de weergave Kalender?

Klik gewoon op het kleine '+'-teken in een datumvak. Voeg een naam, samenvatting, deadline en zelfs een Prioriteit niveau voor de Taak.

Zodra deze is toegevoegd, klikt u op de taak om alle andere benodigde details toe te voegen.

Maar een leeg uitziende kalender app kan behoorlijk intimiderend zijn, toch?

Maak je geen zorgen. Je hoeft niet handmatig elke gebeurtenis in je kalender uit andere kalenders te plakken. Integreer gewoon je persoonlijke Google Agenda , Outlook kalender of Apple kalender en al je gebeurtenissen verschijnen. 😎

Om eerlijk te zijn, we zijn nog maar net begonnen met hoe cool ClickUp is.

Hier zijn nog een paar van onze favorieten ClickUp functies :

Weergaven : kies uit Kalender, Lijst , Raad , Box , Tijdlijn , of Tabel weergave

Tijdsinschattingen : geschatte voltooiingstijd voor Taken toevoegen

Herinneringen : mis nooit een Taak of zelfs een Checklist item

E-mail ClickApp : beheer uw e-mails vanuit de ClickUp-werkruimte

Multitask-werkbalk : bulkacties uitvoeren in uw weergaven

Mijlpalen : belangrijke markeerpunten in de tijdlijn van uw project identificeren

Native tijdsregistratie : meet de duur van elke Taak, van begin- tot eindtijd

Offline modus : blijf bij met uw werk, zelfs zonder internet

Dashboards : houd de statistieken van uw projecten bij met tientallen widgets Gebruiksvriendelijke mobiele app voor iOS-, Android-, Mac-, Windows- en Linux-apparaten



Bewaar de datum met ClickUp!

We hebben een lange weg afgelegd sinds de tafelbladjaarkalender uit de jaren '90.

Tegenwoordig is een werkkalender een onmisbaar onderdeel van uw projectplanning.

Plan elke Taak. Houd elke stap bij. Bereik elk doel.

Hoe gebruiksvriendelijk (of gratis!) Google Spreadsheets ook is, het kan al deze dingen niet doen. Je hebt een krachtige kalender nodig die veel meer doet dan alleen vertellen welke dag en maand het is.

dus waarom niet het volledige pakket met ClickUp's functies voor projectmanagement? Taken toewijzen aan leden van een team, communiceren effectief met hen communiceren zonder ook maar iets van je weekschema te missen. Het is gewoon het beste wat je kunt krijgen.

Dus ontvang ClickUp vandaag nog gratis en boek uw date met succes!