Onboarding-enquêtes voor nieuwe werknemers (vragen + sjabloon)

Het inwerken van werknemers is een cruciaal proces dat vorm kan geven aan hoe snel en succesvol een nieuw teamlid in het bedrijf integreert. Een goed gestructureerde onboarding verhoogt niet alleen de betrokkenheid, maar ook de retentie op lange termijn.

Maar hoe weet je of je oriëntatieproces goed verloopt? Door gebruik te maken van onboarding-enquêtes voor nieuwe medewerkers.

De Brandon Hall Group ontdekte dat een goed inwerkproces superieure resultaten kan opleveren en de retentie van nieuwe werknemers kan verhogen met 82% en schiet de productiviteit met meer dan 70% omhoog!

Een onboarding-enquête is een hulpmiddel om feedback van uw nieuwe medewerkers te verzamelen. Het helpt je om inzicht te krijgen in hun eerste indrukken en om verbeterpunten te identificeren. Met de juiste vragen en een duidelijk sjabloon kunt u bruikbare inzichten verkrijgen die de instelling vormen voor een effectiever onboardingproces.

In dit artikel laten we je zien hoe je deze enquêtes uitvoert en al je doelstellingen behaalt onboarding doelen .

Enquêtes voor het inwerken van werknemers begrijpen

Laten we om te beginnen de essentie van onboarding-enquêtes begrijpen.

Een onboarding-enquête is een reeks vragen die aan nieuwe werknemers wordt gegeven kort nadat ze in dienst zijn getreden, om feedback te krijgen over hun eerste ervaringen met het bedrijf. De enquête bevat vragen over het inwerkprogramma, de training en de verwachtingen van het bedrijf.

Een inwerk-enquête:

Verbetert de algehele effectiviteit van onboarding, wat leidt tot betere retentie en tevredenheid

Helpt hiaten of verbeterpunten in het inwerkproces te identificeren

Zorgt ervoor dat nieuwe werknemers zich vanaf de eerste dag gehoord en ondersteund voelen

Vergroot de betrokkenheid door open communicatie en feedback te stimuleren

Geeft waardevolle inzichten in de eerste indrukken en ervaringen van nieuwe werknemers

Studies tonen aan dat tot 20% van het personeelsverloop plaatsvindt binnen de eerste 45 dagen na indiensttreding. Een goed gestructureerd inwerkproces kan dit risico verkleinen door bruikbare inzichten te verschaffen die het inwerkproces soepeler laten verlopen.

Top 35 vragen voor een enquête over het inwerken van werknemers

Nieuwe werknemers ontvangen meestal gemiddeld 54 Taken om te voltooien tijdens het inwerkproces. Daarom is het van cruciaal belang om hun feedback te krijgen - om ervoor te zorgen dat het inwerkproces soepel verloopt en niet uitmondt in een berg taken!

Laten we eens kijken naar 35 effectieve onboarding-enquêtevragen voor nieuwe werknemers die u kunnen helpen bij het verfijnen van uw onboarding-strategie en het creëren van een uitnodigende omgeving voor nieuwe werknemers.

Feedback over het wervingsproces

U hebt de wervelwind van het sollicitatiegesprek doorstaan en de gewenste kandidaat voor uw organisatie gevonden. Nu is het tijd om na te denken over uw ervaring met de kandidaten die u hebt geïnterviewd.

Deze vragen helpen u feedback te krijgen over het wervingsproces en te begrijpen wat u beter had kunnen doen als wervings- en selectiemanager:

Hoe zou u uw algemene ervaring met het wervingsproces beoordelen? Het inwerkproces heeft me enthousiast gemaakt over mijn nieuwe rol.

Zeer mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens Ik kreeg op tijd feedback en updates tijdens het rekruteringsproces.

Zeer mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens De functieomschrijving die ik kreeg tijdens het wervingsproces was duidelijk en gedetailleerd.

Zeer mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens Wat zou u verbeteren in het wervingsproces voor een betere ervaring voor de kandidaat?

Begrip en afstemming van de werknemer op de doelstellingen van de organisatie

Uit een onderzoek van Gallup blijkt dat niet eens 50% van de werknemers is het er helemaal mee eens dat ze weten waar hun bedrijf voor staat.

Gebruik de volgende vragen in uw onboarding-enquêtes om de probleemgebieden aan te wijzen en snel oplossingen te vinden:

De doelen en doelstellingen van het bedrijf werden duidelijk besproken tijdens uw onboardingsessies.

Zeer mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens Ik voel me afgestemd op de strategische langetermijndoelstellingen van het bedrijf.

Zeer mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens Ik begrijp duidelijk de sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) van het bedrijf en hoe ze verband houden met mijn rol.

Zeer mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens Tijdens het inwerken kreeg ik voldoende informatie over de doelen van het bedrijf op korte en lange termijn.

Zeer mee eens

Mee eens

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens Ik voel me goed uitgerust en voorbereid op mijn nieuwe rol.

Zeer mee eens

Akkoord

Noch mee eens, noch mee oneens

Oneens

Zeer Oneens

Inwerkervaring en introductieprogramma's

De introductie- en inwerkprogramma's helpen nieuwe werknemers om zich aan te passen aan de bedrijfscultuur en werkethiek.

De volgende onboarding-enquêtevragen kunnen helpen bij het beoordelen van de doeltreffendheid van deze programma's:

Hoe tevreden bent u over het algemene onboardingproces (op een schaal van 1-5, waarbij 1 het laagste en 5 het hoogste niveau van tevredenheid is)? Was het onboardingproces goed georganiseerd en gemakkelijk te volgen? (Ja/Nee) Waren de oriëntatiesessies informatief en relevant voor uw rol? (Ja/Nee) Hoe effectief was deinwerkprogramma/materiaal om u te helpen het bedrijf en uw rol te begrijpen? (op een schaal van 1-5, waarbij 1 het minst en 5 het meest effectief is) Bevatte het introductieprogramma training over de tools, systemen en software van het bedrijf die relevant zijn voor uw rol? (Ja/Nee)

Duidelijkheid van rol en verwachtingen

Onduidelijke functieverwachtingen zijn een veel voorkomende reden voor vroegtijdig personeelsverloop. Als nieuwe werknemers zich overweldigd voelen of niet op hun taak zijn afgestemd, kunnen ze niet optimaal presteren en stoppen ze er uiteindelijk stilletjes mee.

Ook lezen: Hoe stil vertrek voorkomen en werknemers betrokken houden Onboarding feedback over de duidelijkheid van hun rol kan je helpen snel te identificeren waar de nieuwkomers het moeilijk hebben en deze problemen op te lossen. Probeer vragen uit de onboarding-enquête zoals:

Sluit de rol aan bij je korte en lange termijn carrièredoelen? (Ja/Nee) Heb je het gevoel dat je rol aansluit bij de vaardigheden en ervaringen waarvoor je bent aangenomen? (Ja/Nee) Hoe duidelijk zijn de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling binnen uw rol aan u gecommuniceerd? Heeft het inwerkproces u voorbereid op uw dagelijkse taken en verantwoordelijkheden? (Ja/Nee) Begrijpt u hoe uw prestaties zullen worden beoordeeld? (Ja/Nee)

Assimilatie van organisatiecultuur en waarden

Het begrijpen en omarmen van de organisatiecultuur in een vroeg stadium helpt nieuwe werknemers om zich snel aan te passen aan hun nieuwe omgeving. Onboardingonderzoeken kunnen meten hoe goed nieuwe werknemers deze waarden begrijpen en belichamen.

De volgende vragen helpen om inzicht te krijgen in de vraag of de organisatiecultuur effectief wordt gecommuniceerd en omarmd:

Hoe goed zijn uw waarden afgestemd op de waarden van het bedrijf? Hoe inclusief vindt u de bedrijfscultuur op basis van uw inwerkprogramma? Werd u aangemoedigd om deel te nemen aan culturele activiteiten of gebeurtenissen tijdens uw inwerkperiode? (Ja/Nee) Voelt u zich opgenomen in de algemene bedrijfscultuur? (Ja/Nee) Hoe goed begrijpt u de kernwaarden van het bedrijf en hoe deze de dagelijkse activiteiten beïnvloeden?

Integratie van teams en relatie met mentoren

Een goede relatie met hun mentor moedigt nieuwkomers aan om te leren en nieuwe ideeën in hun werk te implementeren. Volgens een rapport over personeelsbehoud van TINYpulse zijn werknemers die de prestaties van hun mentor of manager als ondermaats beoordelen vier keer meer kans om een nieuwe baan te zoeken.

Onboardingonderzoeken moeten beoordelen hoe goed nieuwe werknemers in hun team integreren en of ze voldoende ondersteuning van mentoren krijgen. Probeer enkele van deze vragen op te nemen:

Voelde je je welkom door je team leden tijdens je eerste week (Ja/Nee)? Heb je de gelegenheid gehad om alle leden van de sleutelteams te ontmoeten en met hen om te gaan? (Ja/Nee) Hoe effectief heeft uw mentor gereageerd op eventuele zorgen of vragen die u had? (op een schaal van 1-5, waarbij 1 het minst en 5 het meest effectief is) Welke extra ondersteuning of middelen zouden u geholpen hebben om soepeler in het team te integreren?

Opleiding en algemene werktevredenheid

De kwaliteit van de training die tijdens de inwerkperiode wordt gegeven, heeft een grote invloed op het zelfvertrouwen van een nieuwe medewerker en op zijn vermogen om zijn werk effectief uit te voeren. Gebruik deze vragen om uw trainingsproces te evalueren:

Hoe zou u de kwaliteit van de initiële training beoordelen op een schaal van 1 (laagst) tot 10 (hoogst)? Waren het trainingsmateriaal en de hulpmiddelen die u hebt ontvangen uitgebreid en nuttig? (Ja/Nee) Hoe tevreden ben je over het tempo van de gegeven training? (op een schaal van 1-5, waarbij 1 staat voor de laagste tevredenheid en 5 voor de hoogste) Waren er gebieden waar aanvullende training of middelen nodig zijn? Hoe beoordeelt u onze huidigetrainingssoftware op een schaal van 1 tot 5? Hoe waarschijnlijk is het dat u dit bedrijf zou aanbevelen aan een vriend of collega op basis van uw onboarding-ervaring?

Zeer waarschijnlijk

Enigszins waarschijnlijk

Helemaal niet waarschijnlijk Helpt de inwerktraining u om de structuur en het proces dat we in ons bedrijf volgen te begrijpen? (Ja/Nee)

Met deze vragen kunt u impactvolle enquêtes maken die waardevolle inzichten verzamelen. Laten we nu eens onderzoeken hoe je effectieve enquêtes ontwerpt die zinvolle verbeteringen opleveren.

Het ontwerpen van een effectieve inwerkenquête en beste praktijken

Het maken van een effectieve personeelsenquête is meer dan alleen het stellen van de juiste vragen. Het gaat er ook om de enquête efficiënt af te leveren en ervoor te zorgen dat u het meeste haalt uit de geleverde feedback.

Er zijn verschillende gebruiksvriendelijke software voor personeelsenquêtes beschikbaar die uw enquêteproces verfijnen. De juiste tools kunnen helpen door:

Het vereenvoudigen van het aanmaken van enquêtes met gebruiksvriendelijke sjablonen en aangepaste opties

De betrokkenheid te verhogen met visueel aantrekkelijke, gebruikersvriendelijke enquêtes

Het centraliseren van gegevensverzameling en analyse, waardoor het eenvoudiger wordt om samen te werken en processen te verbeteren

Follow-ups en herinneringen te automatiseren om maximale deelname te garanderen

Een van deze tools is ClickUp .

Enquêtes versturen via vertrouwde platforms-ClickUp

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat taakbeheer, samenwerking en gegevensverzameling stroomlijnt. Voor onboarding-enquêtes kan het aangepaste formulieren maken, reacties bijhouden en gebruikmaken van ingebouwde sjablonen voor feedbackformulieren voor een soepel feedbackproces voor nieuwe werknemers.

ClickUp kan de onboarding-enquêtes voor uw werknemers verbeteren.

Enquête formulieren maken

Ideaal voor het maken van aangepaste enquêtes, de ClickUp Formulier Weergave laat u specifieke velden en vragen maken die zijn aangepast aan de behoeften van uw organisatie. U kunt ook anonieme enquêtes maken, bedankberichten aanpassen en elk detail op maat maken om eerlijke feedback van werknemers te stimuleren en de betrokkenheid te vergroten.

Gebruik de weergave ClickUp Form om eenvoudig inzichten te verzamelen, enquêtes aan te passen en het inwerkproces van uw werknemers te verbeteren

Verzamelen van gegevens uit enquêtes

Gebruik ClickUp Documenten om inzichten uit enquêtes op te slaan, samen te werken aan verbeteringen en alles op één plek te bewaren zodat u er gemakkelijk bij kunt.

Houd al uw onboarding-inzichten georganiseerd en toegankelijk met ClickUp Docs

Na elke enquête verzamelt u de antwoorden in een speciaal document, waar u feedback op thema kunt ordenen, trends kunt bijhouden en bruikbare inzichten kunt aantekenen. De leden van het team kunnen naadloos samenwerken door opmerkingen toe te voegen of bewerkingen voor te stellen, rechtstreeks in het document, zodat ideeën voor verbeteringen gemakkelijk kunnen worden vastgelegd en verfijnd in realtime.

Gebruik kant-en-klare sjablonen

Met kant-en-klare ClickUp sjablonen kunt u zich richten op het verbeteren van het proces in plaats van op het ontwerpen ervan. We hebben de beste sjablonen op een rijtje gezet waarmee u uw onboardingproces kunt verbeteren.

De ClickUp Onboarding Checklist Sjabloon

De ClickUp Onboarding Checklist Sjabloon stroomlijnt onboarding met een uitgebreide checklist, stapsgewijze instructies voor taken en realtime voortgangsupdates om ervoor te zorgen dat niets wordt gemist.

Met dit sjabloon voor taken kunt u uw inwerkproces verbeteren door aangepaste statussen toe te voegen, zoals 'In uitvoering', 'Voltooid' en 'In afwachting van beoordeling' om de voortgang van elke taak te volgen. Gebruik aangepaste velden voor essentiële personeelsgegevens zoals functietitel en e-mail over het werk en maak gebruik van verschillende aangepaste weergaven om uw ClickUp werkstroom op maat te maken.

ClickUp Onboarding Checklist Sjabloon

Met ClickUp Onboarding Checklist Sjabloon kunt u:

Nieuwe werknemers voorzien van alle essentiële informatie voor een soepele start

Het inwerkproces van werknemers versnellen

Een consistente inwerkervaring bieden voor elk nieuw lid van het team

Het risico op fouten of miscommunicatie bij het inwerken minimaliseren

ClickUp's sjablonen voor werknemers bij het inwerken

ClickUp biedt gebruikers twee sjablonen voor het inwerken van werknemers.

De eerste ClickUp sjabloon voor onboarding van werknemers transformeert het inwerkproces van uw werknemers door een duidelijk kader te bieden met een gedetailleerde checklist, toegewezen taken en automatische herinneringen om ervoor te zorgen dat alles georganiseerd blijft.

Implementeer aangepaste statussen zoals 'In uitvoering', 'Voltooid' en 'In afwachting van beoordeling' om de voortgang van Taken effectief te bewaken. Gebruik aangepaste velden om essentiële details te verzamelen, zoals functietitel, e-mail over het werk en afdeling, en verken verschillende aangepaste weergaven om uw installatie te personaliseren.

ClickUp sjabloon voor onboarding van werknemers

Dit ClickUp Employee Onboarding Sjabloon helpt u:

Zorgen voor een naadloze overgang voor nieuwe werknemers, zodat ze zich snel aan hun rol kunnen aanpassen

Een efficiënt installatieproces bieden dat nieuwe werknemers uitrust met de tools die ze nodig hebben om te slagen

De betrokkenheid en werktevredenheid van werknemers vergroten door een consistente inwerkervaring te bieden

De tijd verkorten die nieuwe medewerkers nodig hebben om productieve leden van het team te worden, terwijl fouten bij het inwerken tot een minimum worden beperkt en de communicatie wordt verbeterd

Ook lezen: 12 voorbeelden voor het inwerken van nieuwe werknemers Als het gebruik van het bovenstaande sjabloon ingewikkeld klinkt, kunt u de andere gebruiken ClickUp sjabloon voor onboarding van werknemers die meer beginnersvriendelijk is.

ClickUp sjabloon voor onboarding van werknemers

Dit sjabloon zorgt ervoor dat u alles hebt wat u nodig hebt om meteen aan de slag te gaan (zonder de overweldiging):

Taken bij het inwerken van nieuwe medewerkers organiseren en bijhouden

Ervoor zorgen dat alle stappen bij het inwerken worden Voltooid met Aangepaste velden en Subtaken

Verantwoordelijkheden toewijzen en sleutel doelen schetsen voor de nieuwe rol

Hulpmiddelen en sleutelcontacten bieden voor ondersteuning tijdens het inwerkproces

ClickUp sjabloon voor nieuwe werknemers

De ClickUp sjabloon voor nieuwe werknemers verandert de inwerkervaring in een naadloos proces. Het goed gestructureerde kader, de duidelijke aanwijzingen voor de taken en het live bijhouden van de voortgang houden alles op koers.

ClickUp Onboarding sjabloon voor nieuwe werknemers

Met het ClickUp Onboarding sjabloon voor nieuwe werknemers kunt u:

Uw nieuwe medewerkers uitrusten met essentiële middelen om een voorsprong te krijgen in hun rollen

De tijd verkorten die ze nodig hebben om zich aan te passen en bij te dragen aan het team

Een onboardingproces bevorderen dat consistent is en de medewerkerstevredenheid verhoogt

Mogelijke miscommunicaties en fouten tijdens de inwerkfase beperken

Het ClickUp sjabloon voor onboarding op afstand

Tot slot ClickUp sjabloon voor opstarten op afstand maakt onboarding op afstand gemakkelijker en efficiënter door een duidelijk abonnement, stapsgewijze instructies en realtime bijhouden om alles op schema te houden.

ClickUp sjabloon voor inwerken op afstand

Gebruik het om:

Uw werknemers op afstand alle hulpmiddelen en hulpbronnen te geven die ze nodig hebben om te slagen

Ze te helpen zich snel aan te passen aan het team, zelfs als ze thuis werken

Een consistente inwerkervaring te creëren die externe werknemers betrokken houdt

Stel de juiste vragen

Richt je op het verzamelen van inzichten die helpen bij het verbeteren van de onboarding-ervaring, van rolduidelijkheid tot teamintegratie. Met ClickUp Brein met ClickUp's ingebouwde en multifunctionele AI-assistent wordt het genereren van de juiste onboardingvragen een fluitje van een cent.

Voer gewoon de aandachtsgebieden in die u wilt onderzoeken, zoals rolduidelijkheid of teamintegratie, en ClickUp Brain zal onmiddellijk relevante, goed gestructureerde vragen voorstellen.

Gebruik ClickUp Brain om vragen op maat te genereren voor onboarding-enquêtes en verzamel snel de inzichten die u nodig hebt

Zorg voor anonimiteit

Wilt u eerlijke feedback? Ga anoniem! Als nieuwe medewerkers weten dat hun identiteit geheim is, zijn ze eerder geneigd om de echte thee te vertellen. Met ClickUp Formulieren kunt u anonieme enquêtes maken zonder namen te noemen, zodat mensen worden aangemoedigd om openhartig te zijn over hun inwerkervaring.

wist u dat? Anonieme enquêtes kunnen het volgende opleveren responspercentages van meer dan 90% krijgen !

Houd het kort

Kwaliteit boven kwantiteit is de sleutel - kortere enquêtes leveren meer reacties op.

👉🏼 En hier is een feit: enquêtes die meer dan 25 minuten duren verliezen meer dan drie keer zoveel respondenten als die onder de vijf minuten!

Laat ClickUp Brain u dus helpen om het kort en krachtig te houden, zodat meer mensen uw enquête voltooien en waardevolle feedback geven.

Maak een communicatie abonnement

Zorg ervoor dat iedereen weet wat er wordt verwacht met betrekking tot deelname en stuur herinneringen om te helpen bij het verzamelen van reacties. U kunt gebruik maken van ClickUp Automatiseringen om herinneringen in te stellen die automatisch worden verstuurd zodat niemand vergeet de enquête te voltooien.

Op deze manier vergroot u uw kansen om meer doordachte antwoorden te krijgen zonder mensen op te jagen.

Gebruik ClickUp Automatiseringen om herinneringen te sturen en zie de respons stijgen

Stimulansen aanbieden

Maak werknemers enthousiast om deel te nemen door leuke incentives aan te bieden om de enquête te voltooien! Op deze manier weet iedereen dat er een leuke beloning op hen wacht, waardoor de kans groter is dat ze meedoen en hun mening delen!

Stuur een bedankbericht

Vergeet niet om "dank je wel" te zeggen! Het is alsof je ze een virtuele high-five geeft! Een klein berichtje om te laten zien dat je om hun feedback geeft, kan hun betrokkenheid vergroten en de goede sfeer erin houden.

Door deze best practices te volgen en tools zoals ClickUp te gebruiken, kunt u enquêtes ontwerpen die uw onboardingproces echt verbeteren.

Feedback uit welzijnsenquêtes voor werknemers verwerken en implementeren

De echte waarde van onboarding-enquêtes zit in de manier waarop u de feedback verwerkt en erop reageert. Laten we eens kijken hoe u dit kunt doen.

Resultaten analyseren en interpreteren

Begin met het zoeken naar trends en sleutelproblemen in de resultaten van de enquête. De nummers (kwantitatieve gegevens) kunnen patronen onthullen, terwijl opmerkingen (kwalitatieve feedback) waardevolle inzichten geven in specifieke zorgen. Deze analyse helpt u om prioriteiten te stellen voor acties die het meeste effect hebben op het welzijn van werknemers.

Wilt u het analyseren van enquêteresultaten nog eenvoudiger maken? Bekijk dan ClickUp Dashboards !

Ze bieden realtime datavisualisatie en voortgang bijhouden, zodat u op de hoogte kunt blijven van de resultaten van enquêtes en meer werknemers kunt aanmoedigen om hun gedachten te delen in toekomstige enquêtes.

Gebruik ClickUp Dashboards om moeiteloos uw enquêteresultaten bij te houden met realtime updates ClickUp's sjabloon voor het actieplan voor engagementenquêtes kan u dan helpen om de beste stappen te bepalen op basis van de bevindingen van de enquête.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-959.png ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor engagementenquêtes https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6098508&department=hr-recruiting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Hier zijn enkele voordelen van deze sjabloon:

Het biedt een duidelijke methode voor het analyseren van enquêtegegevens

Het helpt bij het vaststellen van verbeteringsgebieden en het stellen van haalbare doelen

Het stelt je in staat om een praktisch abonnement te ontwikkelen voor het stimuleren van de betrokkenheid van medewerkers

Het stelt je in staat om de voortgang te bewaken en de effecten van je veranderingen te beoordelen

Gegevens gebruiken om prestaties te verbeteren en omzet te verlagen

Welzijnsenquêtes kunnen inzicht verschaffen in factoren die de productiviteit en betrokkenheid beïnvloeden. Door de problemen aan te pakken, kan een burn-out worden voorkomen en het personeelsverloop worden teruggedrongen. Wanneer werknemers zien dat hun feedback tot echte verandering leidt, verhoogt dit hun motivatie en prestaties.

Voortgang bewaken en noodzakelijke veranderingen doorvoeren

Houd bij hoe uw veranderingen de werkplek beïnvloeden! Bekijk regelmatig statistieken zoals betrokkenheid en verloop om er zeker van te zijn dat u op de goede weg bent. Zo kunt u tijdig bijsturen en de werknemerservaring verbeteren.

Verbeteringen in prestatie-indicatoren en productiviteit evalueren

Na het doorvoeren van veranderingen is het belangrijk om de effectiviteit ervan te evalueren. Overweeg het maken van een 30-60-90 dagen abonnement om uw wellnessinitiatieven te helpen beoordelen.

Door gegevens van voor en na de enquêtes te vergelijken, kunt u zien hoe goed uw wellness-initiatieven werken. Het monitoren van de tevredenheid, productiviteit en retentieverbeteringen zorgt ervoor dat uw programma's voldoen aan de behoeften van de werknemers.

Vertrouwen op Human Resource Management Systemen

HR-beheerplatforms zijn essentieel om uw gegevens georganiseerd te houden. Deze systemen helpen u bij het beheren van de resultaten van enquêtes en bieden hulpmiddelen om feedback efficiënt op te slaan, te sorteren en te analyseren. Met alles op één plek is het eenvoudiger om gebieden te vinden die aandacht nodig hebben. Software voor HR-beheer ClickUp maakt het gemakkelijk om informatie, prestaties en taken van werknemers bij te houden.

Verbeter uw inwerkervaring met ClickUp

Klanten zullen nooit van een bedrijf houden totdat de werknemers er eerst van houden. Simon Sinek Door doordachte onboardingonderzoeken uit te voeren bij nieuwe werknemers, kunt u een ervaring creëren die aanslaat bij uw werknemers en hen instelt op succes.

Bedrijven die investeren in het begrijpen van de behoeften van hun nieuwe werknemers - net zoals marktleiders doen - zullen een sterke basis leggen voor betrokkenheid en retentie. Een mechanisme voor het geven van feedback aan uw werknemers om positieve resultaten te stimuleren zal altijd een kers op de taart zijn.

Als u uw enquêtes maakt, gebruik dan ClickUp om het proces te vereenvoudigen en alles bij te houden. Begin vandaag nog met ClickUp!