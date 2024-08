Hoe Onboarding Goals stellen om werknemers te helpen slagen

Het inwerken van werknemers is het proces van het integreren van nieuwe werknemers in uw organisatie. Het is de cruciale eerste stap om nieuwe werknemers te helpen hun rol, de teamcultuur en de bedrijfsdoelstellingen te begrijpen.

Slechte inwerkprogramma's kunnen nieuwe werknemers verward, ongemotiveerd en onproductief achterlaten. Het verhoogt ook het personeelsverloop, wat het bedrijf tijd, moeite en geld kost.

Dit maakt effectieve inwerkprogramma's crucialer dan ooit in de huidige competitieve arbeidsmarkt. Een uitgebreid onthaal met gedocumenteerde inwerkdoelen zorgt ervoor dat nieuwe werknemers zich welkom voelen, gewaardeerd worden en klaar zijn om te slagen. Het verhoogt ook de betrokkenheid van werknemers, vermindert het verloop en verbetert de productiviteit, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van de organisatie.

In dit artikel vind je de benodigde bronnen, tips en stappen om een succesvolle onboardingstrategie te implementeren die het behoud van werknemers verhoogt en je helpt uit te blinken als HR-professional.

Doelstellingen voor het inwerken van werknemers begrijpen

Onboarding-doelen zorgen voor een soepele overgang voor werknemers die bij een nieuw bedrijf komen werken. Bedrijven kunnen het inwerkproces versnellen door de juiste doelen te stellen, waardoor de tevredenheid van werknemers en de teamintegratie toenemen.

Effectieve onboarding doelstellingen hebben een directe impact op talentmanagement en verminderen het verloop. Door een gestructureerd leertraject aan te bieden, voorzien deze doelen nieuwe werknemers van de vaardigheden en informatie die ze nodig hebben om succesvol te zijn, waardoor een gevoel van voldoening en verbondenheid ontstaat.

Het stellen van doelen is een cruciale stap in een succesvol inwerkprogramma. Het zet vage verwachtingen om in haalbare mijlpalen, zodat de nieuwe medewerker en zijn manager de vooruitgang kunnen bijhouden en overwinningen kunnen vieren. Bovendien bouwt deze gezamenlijke aanpak sterke werkrelaties op.

Je HR-team kan een robuust inwerkprogramma opstellen met SMART-doelen om dit proces te stroomlijnen.

Laten we een aantal voorbeelddoelen opstellen voor een beter begrip.

1. Administratieve taken (week 1):

Specifiek: Al het papierwerk voor nieuwe werknemers binnen 24 uur na indiensttreding afronden

Al het papierwerk voor nieuwe werknemers binnen 24 uur na indiensttreding afronden Meetbaar: Houd het percentage bij van nieuwe werknemers die hun papierwerk op tijd afronden

Houd het percentage bij van nieuwe werknemers die hun papierwerk op tijd afronden Haalbaar: Zorg ervoor dat al het papierwerk online beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk is

Zorg ervoor dat al het papierwerk online beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk is Relevant: Zorg ervoor dat al het papierwerk compleet is, zodat de nieuwe medewerker toegang krijgt tot de bedrijfsvoordelen en -middelen

Zorg ervoor dat al het papierwerk compleet is, zodat de nieuwe medewerker toegang krijgt tot de bedrijfsvoordelen en -middelen Tijdgebonden: Stel een deadline van 24 uur in om een soepele onboarding te garanderen

2. Kennismaking met rol (week 1-2):

Specifiek: Zorg ervoor dat de nieuwe medewerkers alle afdelingsgerichte trainingen bijwonen en collega's 20 uur volgen aan het eind van week twee

Zorg ervoor dat de nieuwe medewerkers alle afdelingsgerichte trainingen bijwonen en collega's 20 uur volgen aan het eind van week twee Meetbaar: Houd de aanwezigheid bij trainingssessies bij en documenteer de schaduwuren

Houd de aanwezigheid bij trainingssessies bij en documenteer de schaduwuren Haalbaar: Plan trainingssessies en bepaal vooraf welke teamleden beschikbaar zijn voor het geven van schaduwlessen

Plan trainingssessies en bepaal vooraf welke teamleden beschikbaar zijn voor het geven van schaduwlessen Relevant: Zorg ervoor dat de training en shadowing nieuwe medewerkers blootstellen aan essentiële vaardigheden en kennis die specifiek zijn voor hun rol

Zorg ervoor dat de training en shadowing nieuwe medewerkers blootstellen aan essentiële vaardigheden en kennis die specifiek zijn voor hun rol Tijdgebonden: Stel een duidelijke deadline van 20 uur die aan het eind van week twee bereikt moet zijn om tijdige voltooiing te garanderen

3. Bedrijfscultuur (week 2-3):

Specifiek: Zorg dat de nieuwe medewerkers aan het eind van week drie deelnemen aan en bijdragen aan twee teambuildingactiviteiten

Zorg dat de nieuwe medewerkers aan het eind van week drie deelnemen aan en bijdragen aan twee teambuildingactiviteiten Meetbaar: Houd deelname aan activiteiten bij en beoordeel bijdragen via feedback van collega's

Houd deelname aan activiteiten bij en beoordeel bijdragen via feedback van collega's Haalbaar: Kies teambuildingactiviteiten die inclusief zijn en deelname aanmoedigen

Kies teambuildingactiviteiten die inclusief zijn en deelname aanmoedigen Relevant: Zorg ervoor dat deelname aan teambuildingactiviteiten nieuwe medewerkers helpt in contact te komen met collega's en de bedrijfscultuur te begrijpen

Zorg ervoor dat deelname aan teambuildingactiviteiten nieuwe medewerkers helpt in contact te komen met collega's en de bedrijfscultuur te begrijpen Tijdgebonden: Stel een deadline aan het einde van week drie om actieve betrokkenheid te stimuleren

4. Ontwikkeling van vaardigheden (week 3-4):

Specifiek: Ondersteun de nieuwe medewerkers bij het behalen van een score van 80% of hoger op de productkennisbeoordeling aan het einde van week vier

Ondersteun de nieuwe medewerkers bij het behalen van een score van 80% of hoger op de productkennisbeoordeling aan het einde van week vier Meetbaar: Houd scores bij op het beoordelingsplatform

Houd scores bij op het beoordelingsplatform Haalbaar: Zorg ervoor dat de beoordeling is afgestemd op de aangeboden training en ook voldoende tijd biedt om te leren

Zorg ervoor dat de beoordeling is afgestemd op de aangeboden training en ook voldoende tijd biedt om te leren Relevant: Help hen productkennis onder de knie te krijgen, wat cruciaal is voor effectieve werkprestaties

Help hen productkennis onder de knie te krijgen, wat cruciaal is voor effectieve werkprestaties Tijdgebonden: Stel een deadline aan het einde van week vier om gericht leren te motiveren

Nu je begrijpt hoe belangrijk het is om SMART HR doelen laten we het hebben over de specifieke onboarding-doelen waarop je je moet richten.

De vijf belangrijkste doelen van uitgebreide onboarding

Hier zijn vijf belangrijke onboarding-doelen die je trainingsprogramma voor nieuwe werknemers meer impact kunnen geven:

1. Verbondenheid creëren: Relaties opbouwen in het team

Elke nieuwe werknemer kan zich geïntimideerd voelen als hij of zij een nieuwe werkomgeving betreedt. Als HR-professional kunt u de zaken echter gemakkelijker maken door hen te helpen een band op te bouwen met hun teamleden. Dit kan helpen om een gevoel van erbij horen te creëren, gevoelens van isolatie te verminderen en de overgang soepeler en minder stressvol te maken. Dit draagt weer in grote mate bij aan het behouden van werknemers.

Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen om de teamintegratie van uw nieuwe werknemers te versnellen:

Organiseer welkomstlunches of team-specifieke sociale evenementen buiten werktijd om een informele omgeving voor interactie te creëren

buiten werktijd om een informele omgeving voor interactie te creëren Implementeer een 'buddysysteem' en koppel de nieuwkomers aan ervaren collega's die hen kunnen begeleiden en mentor zijn

en koppel de nieuwkomers aan ervaren collega's die hen kunnen begeleiden en mentor zijn Stimuleer het gebruik van online ijsbrekerplatforms om gesprekken op gang te brengen en nieuwe medewerkers in contact te brengen met collega's met dezelfde interesses

om gesprekken op gang te brengen en nieuwe medewerkers in contact te brengen met collega's met dezelfde interesses Gebruik samenwerkingstools zoals instant messaging-platforms ofonboarding software om communicatie, teamwerk en feedback te vergemakkelijken, vooral in externe werkomgevingen

2. Training en opleiding: Professionele groei stimuleren

Als HR-professional ben je van vitaal belang voor de groei van nieuwe medewerkers tijdens het inwerken door ze gerichte training en opleiding aan te bieden.

Dit persoonlijke mentorschap zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers zich gesteund voelen en over de nodige kennis beschikken om te slagen in hun nieuwe functie.

Laten we eens kijken naar enkele belangrijke stappen in dit proces:

Begrijp de individuele behoeften en pas de training hierop aan

hierop aan Combineer trainingsvormen (zoals klassikaal, workshops, online en door mentoren geleid) met onderwijstechnologie om te voldoen aan diverse leerstijlen

Zorg voor boeiende inhoud van hoge kwaliteit geleverd door ervaren trainers

Een cultuur van leren bevorderen met voortdurende mogelijkheden en feedbackmechanismen

3. Naleving en veiligheid: Zorgen voor begrip van regels voor veiligheid en gezondheid op het werk

Als u nieuwe medewerkers helpt om de regels voor naleving en veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) te begrijpen, stelt u hen in staat om veilig te werken en bij te dragen aan een positieve organisatiecultuur.

Om dit te bereiken, kunt u de volgende activiteiten uitvoeren:

Ontwikkel boeiende infografieken, gidsen of handboeken en voer boeiende trainingssessies uit

uit Zorg ervoor dat alle werknemers, ook de nieuwkomers, hun OSH-training afronden door beloningen in het vooruitzicht te stellen, zoals prestatiecertificaten

Gebruik de communicatiekanalen van het bedrijf om managers aan te sporen de training af te ronden. Je kunt ook inwisselbare bonuspunten aanbieden om de betrokkenheid te vergroten

4. De organisatiecultuur introduceren: Nieuwe werknemers onderdompelen in de bedrijfscultuur

Effectief onboarding helpt om uw nieuwe medewerkers op één lijn te brengen met de waarden en doelstellingen van het bedrijf. Het gaat erom nieuwe werknemers in te bedden in de bedrijfscultuur, een gevoel te creëren dat ze erbij horen en hen klaar te stomen voor succes.

Dit verhoogt de betrokkenheid van werknemers en heeft een positief effect op de productiviteit. Bovendien zorgt het voor een betere teamsamenwerking en merkvertegenwoordiging.

Dit is hoe je de kloof tussen het 'nieuwe' en het 'gevestigde' kunt overbruggen:

Deel de geschiedenis van uw bedrijf via boeiende verhalen, video's of getuigenissen van werknemers

via boeiende verhalen, video's of getuigenissen van werknemers Organiseer cultuurwandelingen voor nieuwkomers om de verschillende afdelingen te leren kennen en contact te leggen met collega's

voor nieuwkomers om de verschillende afdelingen te leren kennen en contact te leggen met collega's Plan leuke en samenwerkende teambuilding activiteiten die fungeren als ijsbrekers en een goede verstandhouding tussen werknemers opbouwen

activiteiten die fungeren als ijsbrekers en een goede verstandhouding tussen werknemers opbouwen Implementeer een mentorprogramma waarbij ervaren medewerkers nieuwe medewerkers kunnen begeleiden en ondersteunen

Moedig open communicatie aan via enquêtes, ideeënbussen of check-in meetings

💡Pro tip: Tools zoals ClickUp Formulierweergave maken het gemakkelijk voor nieuwe medewerkers om problemen te melden, verzoeken in te dienen of verbeteringen voor te stellen. Deze input kan automatisch worden omgezet in traceerbare taken in ClickUp en worden toegewezen aan de juiste teams voor actie.

5. Rolverduidelijking: Uitgebreid begrip van prestatie-indicatoren en beoordelingssysteem

Nieuwe werknemers moeten begrijpen wat hun verantwoordelijkheden zijn, wat hun prestatieverwachtingen zijn en hoe hun bijdragen zullen worden beoordeeld. Dit helpt de basis te leggen voor succesvolle prestaties, grotere betrokkenheid en loopbaanontwikkeling op lange termijn voor nieuwe werknemers.

Dit is hoe je nieuwe werknemers effectief kunt voorzien van deze essentiële kennis tijdens het inwerkproces:

Neem in de sollicitatiebrief een gedetailleerde beschrijving op van de functie van de nieuwe medewerker, met daarin de belangrijkste verantwoordelijkheden, verwachtingen en prestatiecriteria. Dit helpt verwachtingen te verduidelijken

Organiseer één-op-één-gesprekken met de manager van de nieuwe medewerker om specifieke rolverwachtingen, projecten waarbij ze betrokken zullen zijn en de dagelijkse workflows te bespreken

met de manager van de nieuwe medewerker om specifieke rolverwachtingen, projecten waarbij ze betrokken zullen zijn en de dagelijkse workflows te bespreken Geef een overzicht van het prestatiebeheersysteem dat door het bedrijf wordt gebruikt, inclusief het doel en de frequentie van de evaluaties

dat door het bedrijf wordt gebruikt, inclusief het doel en de frequentie van de evaluaties De verschillende prestatiecomponenten uitleggen, zoals het stellen van doelen, prestatiebeoordelingen en feedbackmechanismen

uitleggen, zoals het stellen van doelen, prestatiebeoordelingen en feedbackmechanismen Ontwikkelenonline trainingsmodules of video tutorials om het systeem duidelijk en beknopt uit te leggen

Samen vormen deze vijf soorten inwerkdoelen de basis voor langdurig succes binnen het bedrijf. Er is echter nog een onmisbaar kader dat je kan helpen om een blijvende impact op je werknemers te creëren.

Laten we eens begrijpen wat dit kader inhoudt, de vier C's van onboarding.

De vier C's van onboarding

Het raamwerk van vier C's werd in 2010 ontwikkeld en gepresenteerd door Dr. Talya Bauer en is nog steeds relevant in de onboardingprocessen van vandaag.

Laten we deze vier stappen eens bekijken, van de minst naar de meest belangrijke.

1. Verduidelijking: Duidelijke functierollen en prestatieverwachtingen geven

Een van de grootste frustraties voor bedrijven en nieuwe werknemers is het gebrek aan duidelijke verwachtingen. Dit kan leiden tot 'ghosting' tijdens het aanwervingsproces of een hoog verloop in het beginstadium.

Het goede nieuws is dat duidelijkheid bij onboarding kan zorgen voor een soepele overgang, meer werktevredenheid en betere prestaties.

Het stellen van duidelijke verwachtingen is cruciaal en het stellen van doelen is het perfecte hulpmiddel. Hier zijn enkele manieren waarop je ervoor kunt zorgen dat je nieuwe medewerkers een duidelijke rol krijgen:

Duidelijke documentatie: Zorg ervoor dat doelen duidelijk gedefinieerd en toegankelijk zijn

Zorg ervoor dat doelen duidelijk gedefinieerd en toegankelijk zijn Brede afstemming: Stem doelen af op algemene bedrijfsdoelstellingen

Stem doelen af op algemene bedrijfsdoelstellingen Consequente toepassing: Zorg ervoor dat alle nieuwe medewerkers hetzelfde niveau van duidelijkheid krijgen met een gestandaardiseerde aanpak bij het inwerken

Zorg ervoor dat alle nieuwe medewerkers hetzelfde niveau van duidelijkheid krijgen met een gestandaardiseerde aanpak bij het inwerken Tijdregistratie: Bewaak de voortgang en bied ondersteuning als dat nodig is

Bewaak de voortgang en bied ondersteuning als dat nodig is Technologische integratie: Gebruik talentmanagementsoftware of HR-software voor efficiënte tracering en communicatie

2. Naleving: Inzicht in verplichte bedrijfs- en wettelijke regels

Dit niveau richt zich meestal op:

Verwerken: Het invullen van het papierwerk van nieuwe werknemers en het inschrijven voor secundaire arbeidsvoorwaarden

Het invullen van het papierwerk van nieuwe werknemers en het inschrijven voor secundaire arbeidsvoorwaarden Inzicht in het systeem: Ze inzicht geven in het beleid en de procedures van het bedrijf

Ze inzicht geven in het beleid en de procedures van het bedrijf Training: Nieuwe werknemers oriënteren door middel van trainingssessies over verplicht beleid, regels en voorschriften

Nieuwe werknemers oriënteren door middel van trainingssessies over verplicht beleid, regels en voorschriften KPI's: Criteria opstellen voor het behalen van industriespecifieke of rolspecifieke eisen

Het is echter niet genoeg om nieuwe werknemers het personeelshandboek van uw bedrijf te laten lezen. Om ze echt te helpen slagen, moet u ze uitrusten met aanvullende bronnen die bedrijfsbrede beleidsregels en procedures bevatten.

Bovendien moet u vergaderingen met hen plannen om deze middelen te bespreken, uit te leggen hoe naleving hun dagelijks werk beïnvloedt en hun begrip te evalueren.

3. Cultuur: De ethos en levenswijze van het bedrijf overbrengen

De organisatiecultuur speelt altijd een belangrijke rol bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, en daar is een goede reden voor. Er komt echter veel bij kijken om ervoor te zorgen dat de cultuur van een nieuwe medewerker meer is dan alleen de eerste indruk.

Terwijl bij werving en selectie de nadruk ligt op compatibiliteit, biedt onboarding de mogelijkheid om cultureel begrip te kweken.

Onboarding zelf weerspiegelt de cultuur. Als HR-vertegenwoordigers actief de teamintegratie en -introducties van nieuwkomers faciliteren en feedback vragen over hun ervaring, geeft dit blijk van een solide streven naar transparantie en verantwoordelijkheid.

Google biedt zijn werknemers bijvoorbeeld secundaire arbeidsvoorwaarden van wereldklasse, zoals één-op-één financiële coaching, een medisch programma voor transseksuele werknemers, vier 'werk vanaf elke plek'-weken per jaar en ondersteuning bij vruchtbaarheid en groeiende gezinnen.

Al deze inspanningen weerspiegelen de betrokkenheid van Google bij zijn werknemers en laten zien hoe diep het bedrijf investeert in hun professionele en persoonlijke welzijn.

4. Verbinding: Interpersoonlijke relaties opbouwen

Onmiskenbaar is een van de meest essentiële ingrediënten in het raamwerk van de vier C's hoe onboarding nieuwe of gevestigde werknemers helpt zich verbonden te voelen met hun team en bedrijf.

Als het post-pandemische tijdperk ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat solide banden op de werkplek essentiële hulp, steun en begeleiding bieden in zowel moeilijke als gelukkige tijden.

Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het opbouwen van betrouwbare connecties kan moeilijk blijken door sociale angst, gebrek aan interesse in gezelligheid of zelfs vooroordelen over bedrijfspolitiek, die van invloed zijn op het moreel van werknemers.

Hier zijn enkele belangrijke strategieën die HR-professionals kunnen implementeren:

Socialiseren: Plan informele bijeenkomsten buiten werktijd, zoals teamlunches, happy hours of vrijwilligersactiviteiten

Plan informele bijeenkomsten buiten werktijd, zoals teamlunches, happy hours of vrijwilligersactiviteiten Erkenning: Erken individuele en teamprestaties in het openbaar om de teambanden te versterken en werknemers te motiveren

Erken individuele en teamprestaties in het openbaar om de teambanden te versterken en werknemers te motiveren Plezier op het werk: Maak een online kanaal (bijvoorbeeld in Slack) waar werknemers niet-werkgerelateerde updates, grappen of leuke weetjes kunnen delen

Maak een online kanaal (bijvoorbeeld in Slack) waar werknemers niet-werkgerelateerde updates, grappen of leuke weetjes kunnen delen Viering: Ga verder dan verjaardagstaart; maak vieringen persoonlijk door de unieke bijdragen van een werknemer te benadrukken of een 'herinneringsbord' te maken

Ga verder dan verjaardagstaart; maak vieringen persoonlijk door de unieke bijdragen van een werknemer te benadrukken of een 'herinneringsbord' te maken Teambuilding: Plan regelmatig off-sites, jaarlijkse geldinzamelingsacties, nieuwjaarsfeestjes en 'breng huisdieren mee naar het werk'-dagen om inter- en intrateamrelaties op te bouwen

Met een geweldig kader komt de grotere verantwoordelijkheid van het implementeren en behouden ervan. Bedrijven stonden tijdens de pandemie voor enorme uitdagingen.

Laten we eens kijken naar de werking van een onboardingproces op afstand, typische uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Bedrijven hebben hun onboarding aangepast technieken aan om hun werknemers op afstand betrokken en productief te houden . Maar niet voordat uitdagingen zoals:

Moeite met het begrijpen van nieuwe technologieën of softwareplatforms die nodig zijn om werken op afstand soepel te laten verlopen

Een gebrek aan professionele relaties en verstandhouding tussen teamleden door de afwezigheid van face-to-face interacties

Beperkte toegang tot bedrijfsmiddelen, documenten en andere informatie die normaal gesproken gemakkelijk beschikbaar is op locatie

Communicatiebarrières die leiden tot miscommunicatie tussen teamleden en hun supervisors of collega's

Om deze uitdagingen te overwinnen, hebben bedrijven over de hele wereld strategieën gebruikt om traditionele inwerktechnieken om te vormen tot technieken die geschikt zijn voor gebruik op afstand, zoals:

Gebruikmaken van werkproductiviteitsplatforms voor onboarding door videoconferenties, online trainingsmodules en samenwerkingstools te introduceren

voor onboarding door videoconferenties, online trainingsmodules en samenwerkingstools te introduceren Gebruikmaken van online platforms en oplossingen voor digitale handtekeningen om het documentbeheer te stroomlijnen en de afhankelijkheid van fysiek papierwerk te verminderen

te stroomlijnen en de afhankelijkheid van fysiek papierwerk te verminderen Het introduceren van online trainingsmateriaal en hulpmiddelen in veelzijdige formaten, zodat nieuwe werknemers er altijd en overal toegang toe hebben

en hulpmiddelen in veelzijdige formaten, zodat nieuwe werknemers er altijd en overal toegang toe hebben De nadruk leggen op het opbouwen van sociale connecties en teamrelaties door middel van virtuele evenementen, online ijsbrekers en mentorschapsprogramma's voor collega's

door middel van virtuele evenementen, online ijsbrekers en mentorschapsprogramma's voor collega's Online feedbackformulieren, enquêtes en anonieme webpagina's met opmerkingen introduceren om de zorgen van nieuwe werknemers weg te nemen en ook inzichten te verzamelen voor het doorvoeren van veranderingen

Hier volgt een bredere vergelijking tussen traditionele en externe inwerkprocessen:

Stroomlijn uw externe inwerkproces snel en gemakkelijk met de ClickUp Remote Onboarding Template

Bonus: Onboarding voor teams op afstand? ClickUp's sjabloon voor inwerken op afstand _uitgerust met een vooraf opgestelde takenlijst voor alle inwerkstappen, een projecttijdlijn om de inwerkperiode op tijd af te ronden en samenwerkingstools om de communicatie met teamleden te vergemakkelijken.

Onboarding doelen opnemen in ClickUp

Overweeg nu een alles-in-één platform dat niet alleen helpt bij het inwerken van werknemers, maar dat ook uw volledige wervingspijplijn organiseert.

Dit is allemaal mogelijk met de ClickUp HR-beheerplatform !

Vereenvoudig werving, onboarding, talentbeheer en training en ontwikkeling met het HR-beheerplatform van ClickUp

ClickUp, met zijn meervoudige ClickApps en tools, fungeert als een centrale hub voor werving en onboarding voor u en uw team.

Laten we eens onderzoeken hoe u verschillende ClickUp-functies kunt gebruiken om het ideale HR-controlecentrum op te zetten om uw vijf doelstellingen voor het onboarden van werknemers te bereiken.

Training, naleving en culturele integratie van nieuwe werknemers vereenvoudigen

Maak een willekeurig aantal aangepaste ClickUp Automations die tijd besparen en uw dagelijkse compliance-werkzaamheden eenvoudiger maken op basis van een trigger of voorwaarde

Met 100+ ClickUp Automatiseringen , optimaliseer dagelijkse taken zoals het verzenden van welkomstmails, feestelijke berichten, verjaardagswensen, herinneringen aan trainingen voor werknemers, updates van evenementen, vakantieberichten en nog veel meer.

💡Pro tip: U kunt van ClickUp uw alles-in-één bedrijfswerk- en productiviteitsplatform maken dankzij ClickUp's API bovendien kunt u meer dan 1000 ClickUp-templates gebruiken voor al uw wervings- en inwerkbehoeften. Dit bespaart tijd en moeite bij het maken en instellen van documenten en kaders.

Bovendien zijn er twee specifieke ClickUp-tools die u kunt gebruiken om een soepele onboardingflow voor nieuwe medewerkers te creëren.

Met ClickUp Documenten kunt u compliance documentatie zoals bedrijfs-SOP's, FAQ's, hiërarchische diagrammen, beleid, regels en richtlijnen maken en delen, zodat uw werknemers zich meteen na het inwerken kunnen aanpassen. Je kunt in deze documenten ook links opnemen voor 'how-to'-video's of audiobestanden, die richtlijnen bieden voor het bedrijfsbeleid en voor tools en systemen.

Gemakkelijk taken toewijzen en bijhouden met ClickUp Taken

U kunt ook ClickUp Taken om projecten te delegeren en de voortgang in realtime te volgen.

Maak een lijst van alle onboarding-elementen die moeten worden voltooid en verdeel ze in taken en subtaken met relevante eigenaren. De HR-manager kan bijvoorbeeld toezien op de introductie van een nieuwe medewerker, terwijl de wervingsmanager ervoor moet zorgen dat de medewerker de tewerkstellingsdocumenten indient.

Je kunt ook een checklist maken van alle stappen die een nieuwe medewerker moet doorlopen voor een succesvolle onboarding.

Stel een end-to-end onboarding checklist op met de ClickUp Employee Onboarding Template

Probeer de ClickUp sjabloon voor werknemers deze sjabloon kan u en uw team helpen om uw taken tijdens de eerste 90 dagen van het inwerkproces uit te voeren. Met deze sjabloon kunt u ook het papierwerk opnemen dat uw nieuwe werknemers moeten indienen, de inwerkdoelen die ze moeten stellen voor hun succes op lange termijn en de bedrijfstraining die ze moeten volgen.

Stimuleer innovatie en cultiveer sterke werkrelaties met behulp van AI

Krijg direct nauwkeurige antwoorden op basis van de context van HR-gerelateerde taken binnen en verbonden met het platform met ClickUp Brain

Er zijn vele manieren waarop uw HR-team gebruik kan maken van ClickUp Brein om het werk gemakkelijker te maken:

Maak gepersonaliseerde e-mailscripts om nieuwe werknemers te verwelkomen en automatische herinneringen te sturen om hun inwerkdocumenten in te vullen

Maak aangepaste HR-sjablonen voor veelgebruikte documenten zoals functievoorstellen, feedbackformulieren, enquêtes, dagelijkse activiteitenrapporten, evenementenplannen en meer

HR-sjablonen voor veelgebruikte documenten zoals functievoorstellen, feedbackformulieren, enquêtes, dagelijkse activiteitenrapporten, evenementenplannen en meer Gebruik ClickUp als uw assistent om trainingsoverzichten aan te bieden. U kunt de AI-tools gebruiken om inzichten te genereren uit trainingsgegevens, e-mails naar werknemers te maken, berichten over prestaties aan te passen en evenementen te plannen, zoals ijsbrekers en geldinzamelingsacties

aan te bieden. U kunt de AI-tools gebruiken om inzichten te genereren uit trainingsgegevens, e-mails naar werknemers te maken, berichten over prestaties aan te passen en evenementen te plannen, zoals ijsbrekers en geldinzamelingsacties Bedenk ideeën voor werknemersbetrokkenheid en ontvang samenvattingen van aanwezigheidspercentages, verloopstatistieken, verlofrapporten en afdelingsrapporten

voor werknemersbetrokkenheid en ontvang samenvattingen van aanwezigheidspercentages, verloopstatistieken, verlofrapporten en afdelingsrapporten Gebruik Docs met AI-tools om deelbare inwerkrichtlijnen, trainingsmodules, vakantielijsten en handleidingen voor naleving en veiligheid te maken

Verduidelijk functieverwachtingen met realtime inzichten

Houd de prestaties en werklast van werknemers bij met aanpasbare ClickUp Dashboards

U kunt ClickUp Dashboards met uw HR-beheerplatform om realtime inzicht te krijgen in de voortgang en feedback van het inwerken van werknemers, trainingsvereisten, betrokkenheid en meer.

Hier zijn enkele manieren waarop uw HR-team de aanpasbare dashboards van ClickUp kan gebruiken:

Maak een dashboard om het inwerkproces voor nieuwe werknemers te visualiseren. Neem widgets op die de voltooiingspercentages van taken, documentstatus, voortgang van trainingsmodules en tevredenheidspercentages bij onboarding weergeven

Visualiseer invullingspercentages voor feedbackformulieren, vaardigheidsontwikkelingsprogramma's en komende trainingssessies

voor feedbackformulieren, vaardigheidsontwikkelingsprogramma's en komende trainingssessies Wervings- en retentiedashboards ontwikkelen die de status van openstaande vacatures, de grootte en diversiteit van de kandidatenpool, de planning en voltooiingspercentages van sollicitatiegesprekken, tevredenheidsenquêtes onder werknemers, deelname aan bedrijfsevenementen en interne communicatie weergeven

💡Pro tip: Maak gebruik van ClickUp Project Tijdregistratie voor het registreren van de tijd die een werknemer besteedt aan taken, handmatige urenstaten, dagelijkse aanwezigheid en factureerbare uren voor freelancers of externe leveranciers. Integreer tijdregistratie-apps die u gebruikt, zoals Toggl, Timely en Clockify.

Prestatiebeoordeling en inwerken

Productiviteit heeft invloed op de realisatie van organisatiedoelen. Medewerkers moeten hun functieomschrijving kennen, hun dagelijkse taken en de belangrijkste doelstellingen waartegen hun prestaties worden afgezet. Een effectief onboardingproces zorgt ervoor dat alle nieuwe medewerkers duidelijkheid hebben over hun functieverantwoordelijkheden en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) die van invloed zijn op de prestatiebeoordeling.

Houd prestatiecijfers bij, geef constructieve feedback aan werknemers en controleer de voortgang met de ClickUp sjabloon voor driemaandelijkse functioneringsgesprekken

Gegevens afgeleid van KPI's zoals voltooiingspercentages van taken, kennisretentietests en feedbackenquêtes stellen u in staat om de vooruitgang te meten bij het behalen van onboarding-doelen. Dit helpt je om gebieden te identificeren waar nieuwe werknemers hulp nodig hebben.

Door prestatiegaten vroeg in het inwerkproces te identificeren, kun je gerichte ondersteuning bieden en onderliggende problemen aanpakken voordat ze het succes van nieuwe werknemers belemmeren.

Voor nieuwe en gevestigde werknemers kunt u de ClickUp sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek om prestaties in de loop van de tijd te meten en te volgen, verbeterpunten op te sporen en tijdig feedback en coaching te geven. Dit zal resulteren in een grotere betrokkenheid van werknemers en geeft werknemers een gevoel van voldoening en erkenning.

Veiligheid en gezondheid op het werk bij het inwerken

Door een nieuwe medewerker te helpen begrijpen wat zijn of haar verplichtingen zijn op het gebied van naleving, gezondheid en veiligheid (CHS), wordt de basis gelegd voor een veilige en ethische werkomgeving voor de persoon en de organisatie.

Creëer en geef toegang tot een one-stop-shop werknemershandboek aan al uw werknemers met de ClickUp Employee Handbook Template

Met de ClickUp Werknemershandboek Sjabloon zo kan een nieuwe medewerker snel alle belangrijke details van uw bedrijf leren kennen. U kunt andere essentiële zaken aan deze lijst toevoegen, zoals een inwerkchecklist, werkplekbeleid, bedrijfsethiek, wettelijke en reglementaire vereisten, vertrouwelijkheidsclausules, veiligheidsrisico's melden, aanwezigheidsbeleid en bedrijfsvoordelen.

De focus van het inwerkproces moet liggen op het creëren van een cultuur van voortdurend leren en bewustzijn over naleving, gezondheid en veiligheid. Dit kan worden bereikt door regelmatige opfriscursussen, veiligheidscampagnes en direct beschikbare hulpmiddelen zoals veiligheidshandboeken en online trainingsmodules.

gerelateerd: Zie hoe ClickUp's onboarding team het platform gebruikt om de onboardingdoelen van werknemers te halen 💪

Creëer effectieve inwerkprogramma's voor uw bedrijf

Wanneer u het juiste talent aanwerft en behoudt door hen op een progressief pad te zetten, verlaagt u de kosten van verloop en verbetert u het imago van uw bedrijf als werkgever.

De belangrijkste doelstellingen van een inwerkplan zijn het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit van werknemers om hen te helpen slagen in uw bedrijf.

ClickUp en zijn vele functies voorzien u van de nodige kracht om een uitgebreid onboardingprogramma te creëren en de onboardingdoelstellingen van de organisatie te realiseren.

Wanneer u ClickUp gebruikt als uw primaire onboardingsoftware, geniet u bovendien van een meer gestroomlijnde samenwerkings- en communicatiestroom, zowel voor uw teams op afstand als voor uw werknemers ter plaatse! Aanmelden op ClickUp om uw HR-inspanningen voor werving, onboarding, talentmanagement, werknemersbetrokkenheid en personeelsbehoud aan te vullen.