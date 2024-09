Hoe je in de softwareverkoop komt

Een carrière in de verkoop wordt vaak weergegeven als snel en krachtig. Je moet een robuuste pijplijn met potentiële klanten bijhouden, vaak van vergadering naar vergadering springen en verkooppraatjes houden die de aandacht trekken. Maar het is meer dan alleen de drukte.

Uiteindelijk streef je er als verkoper naar om echte verbindingen met klanten op te bouwen en in hun behoeften te voorzien. Zorg daarvoor en de targets en incentives zorgen voor zichzelf.

Als je een carrière in de softwareverkoop nastreeft, sta je in de frontlinie om bedrijven te helpen problemen met software op te lossen. Je verkoopt hier niet zomaar een product; als lid van het verkoopteam bied je technologische oplossingen die de manier waarop een bedrijf werkt fundamenteel kunnen veranderen.

Dus, hoe word je verkoper van software? Welke verkoopvaardigheden moet je ontwikkelen? Wat doet een typische dag in het leven van een verkoopmanager eruit in de softwarewereld? Is het mogelijk om in de softwareverkoop te stappen zonder enige ervaring?

In deze blogpost beantwoorden we al je vragen over hoe je in de softwareverkoop terecht kunt komen. Laten we beginnen.

Wat is softwareverkoop?

Softwareverkoop verwijst naar het proces van het verkopen van softwareproducten of -diensten aan bedrijven of particulieren.

De verkoop van software kan on-premise software, cloud-gebaseerde oplossingen (SaaS) en verschillende andere oplossingen omvatten apps voor verkoop vaak aangepast aan specifieke behoeften, zoals Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) en software voor persoonlijke productiviteit.

Een carrière in de softwareverkoop is perfect voor iedereen die graag zijn passie voor technologie combineert met sociale vaardigheden.

Als softwareverkoper moet je de eisen van de klant begrijpen, de waarde van het product aantonen en zorgen voor klanttevredenheid en klantenbinding door ondersteuning te bieden.

Wat is de functie van een Software Sales Representative?

Als je in dit beroep stapt, omvat je rol meestal de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Koud bellen, prospecteren en het uitvoeren van outreach om potentiële klanten te identificeren en te betrekken als een vertegenwoordiger voor verkoopontwikkeling

om potentiële klanten te identificeren en te betrekken als een vertegenwoordiger voor verkoopontwikkeling Inzicht krijgen in de uitdagingen in de sector en aangepaste waarde voorstellen door middel van productdemo's en presentaties als sales engineer

voorstellen door middel van productdemo's en presentaties als sales engineer Onderhandelen over contracten en afsluiten van deals door het beheren van prijzen, voorwaarden en condities met potentiële clients als onderdeel van de verkoopteams van de organisatie

door het beheren van prijzen, voorwaarden en condities met potentiële clients als onderdeel van de verkoopteams van de organisatie Het beheren van een project pipeline, het afhandelen van abonnementen en prognoses om inkomsten te maximaliseren in de toegewezen geografie als account executive in de software-industrie

om inkomsten te maximaliseren in de toegewezen geografie als account executive in de software-industrie Ontdekken en opzetten van strategische partnerschappen met belangrijke beïnvloeders om de zichtbaarheid van het product en het marktbereik te vergroten met behulp van verschillende verkooptools

om de zichtbaarheid van het product en het marktbereik te vergroten met behulp van verschillende verkooptools Het bieden van technische ondersteuning aan klanten na aankoop van het product als onderdeel van de verkoopervaring

na aankoop van het product als onderdeel van de verkoopervaring Houden van kennis en bewustzijn over softwareoplossingen, verkooptechnieken, ervaring met softwareverkoop, verkoopstrategie en leadgeneratie, en op de hoogte blijven van de veranderende techindustrie

Hoeveel verdient een Software Sales Representative?

Onderzoek toont aan dat de gemiddelde basissalaris van een softwareverkoper in de VS is $100.993 en de gemiddelde extra contante compensatie is $63.310.

Daarnaast heeft het Bureau of Labor Statistics een groei van 22% in de software-ontwikkelingsindustrie tegen 2030. Voor degenen die zich afvragen waarom en hoe ze in de softwareverkoop terecht kunnen komen, bewijst de beloning dat er aanzienlijke inkomensmogelijkheden zijn voor verkopers en software sales managers.

Hoe je zonder ervaring in de softwareverkoop komt: Typische paden en bijscholing voor een carrièreswitch

Of je nu een student bent die afstudeert of iemand die vanuit een andere carrière de overstap naar softwareverkoop wil maken, hier lees je hoe je je kunt voorbereiden op een baan in de softwareverkoopindustrie.

1. Volg inleidende cursussen in verkoopprocessen

Een diploma in bedrijfskunde, marketing of een aanverwant veld kan basiskennis opleveren, maar het is niet het enige pad. Als je geen achtergrond hebt in het bedrijfsleven, kun je je opleiding aanvullen met een extra aandachtsgebied om je vaardigheden te verbreden.

Als je bijvoorbeeld een meer traditionele verkooptraining wilt, volg dan een verkoopcursus aan een plaatselijke universiteit of hogeschool. Tegenwoordig bieden veel onderwijsinstellingen business classes in sales development aan, waardoor je de kans krijgt om te leren van ervaren professionals.

Je kunt ook een relevante online cursus volgen om je technische vaardigheden te ontwikkelen of kiezen voor een stage bij een accountmanager die softwaretools verkoopt of in een gerelateerd verkoopdomein.

2. Ontwikkel de vaardigheden die nodig zijn om in de softwareverkoop te gaan werken

Studenten en mensen die van carrière willen veranderen, moeten zich richten op het combineren van harde en zachte vaardigheden.

Leer bijvoorbeeld hoe je een CRM-oplossing gebruikt, omdat het een integraal onderdeel is van het bijhouden van leads en verkoop-KPI's herinneringen instellen en verkoopgegevens analyseren.

Populaire tools zoals Salesforce, HubSpot, ClickUp of Zoho CRM bieden gratis hulpmiddelen en certificeringen die je kunnen helpen deze moeilijke vaardigheid te verbeteren.

Aangezien een verkooprol effectieve communicatie vereist, moet je je vermogen om USP's van producten te verwoorden en query's tactvol te beantwoorden, aanscherpen. Het volgen van cursussen in spreken in het openbaar, onderhandelen en overtuigende communicatie kan deze zachte vaardigheid verbeteren.

Richt je daarnaast op actief luisteren. Je moet in staat zijn om de behoeften van de klant te begrijpen en je pitch daarop af te stemmen. eerst luisteren, dan praten' zou je mantra moeten zijn als softwareverkoper.

3. Versterk uw technische kennis

Hoewel je geen programmeur hoeft te zijn, kan een basiskennis van softwareontwikkeling, cloud computing, data-analyse, enz. zeer voordelig zijn. Je kunt deze kennis opbouwen door korte cursussen te volgen op e-learningplatforms zoals Coursera, Udemy of LinkedIn Learning.

Een andere effectieve manier om technische expertise op te doen is door meer te leren over de specifieke softwareproducten die je wilt verkopen. Je kunt dit doen door productdemo's te bestuderen, whitepapers te lezen, webinars bij te wonen en te luisteren naar verkooppodcasts .

4. Werkervaring opdoen in de verkoop

Als u geen formele ervaring hebt, doe dan freelance of contractuele verkooprollen om uw portfolio op te bouwen.

Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij een technische startup en zes maanden lang virtuele verkoopondersteuning bieden terwijl je je diploma haalt. Verken relevante mogelijkheden op sites als Toptal, Upwork, CloudPeeps en Monster Jobs.

Vergeet niet dat zelfs kortlopende projecten je kunnen helpen bij het ontwikkelen van een sterke staat van dienst en je op je gemak kunnen stellen bij het gebruik van verkoopinstrumenten voor projectmanagement, relatiebeheer, het genereren en bereiken van leads, enz.

Of ga op zoek naar stages die je kennis laten maken met verkoopprocessen, klantinteracties en productkennis, zelfs als ze niet direct in een verkooprol zitten. Dit zal je helpen praktische vaardigheden op te bouwen en een netwerk op te bouwen als softwareverkoper.

Stages kunnen ook leiden tot een fulltime baan, waardoor je direct in het veld komt.

5. Behaal certificeringen

If you're targeting a specific type of software, opt for technical certifications.

Een voorbeeld: de AWS Certified Cloud Practitioner-certificering is gunstig voor het leren kennen van cloud-gebaseerde software, terwijl Google Analytics ideaal is voor analysetools.

Besteed tijd aan het leren van effectieve verkoopmethodologieën zoals SPIN Selling, het Challenger Sales-model of Consultative Selling. Deze bieden een op onderzoek gebaseerd kader voor het werken aan en sluiten van complexe deals met uitgebreide verkoopprocessen.

Solliciteren naar een baan in de softwareverkoop: Tips om werk te vinden in de softwareverkoopindustrie

1. Bereid je sollicitatiemateriaal voor

Begin met het maken of bijwerken van je cv.

Benadruk relevante ervaring, zoals uw verkoopresultaten en bekendheid met softwareproducten. Benadruk je vermogen om sales targets te halen, relaties met clients te beheren en deals te sluiten met behulp van tools voor verkoopproductiviteit .

Als je stage hebt gelopen of freelance software hebt verkocht, vermeld dat dan ook. Dit is vooral belangrijk als dat de enige ervaring is die je op dit moment hebt.

Schrijf vervolgens een overtuigende sollicitatiebrief. Leg uit waarom jij bij een softwarebedrijf past en hoe jouw vaardigheden van nut kunnen zijn. Pas deze sollicitatiebrief aan voor elk bedrijf waar je solliciteert.

💡 Pro Tip: Zorg er altijd voor dat je LinkedIn profiel up-to-date is en geoptimaliseerd voor software sales rollen. Voeg een professionele foto toe, een relevante en treffende kop en een gedetailleerde samenvatting van wat jij te bieden hebt.

2. Zoeken naar vacatures

Er zijn verschillende websites waar u vacatures voor technische verkoop kunt vinden, waaronder:

SimplyHired

Indeed

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Gebruik de functie van elk platform om vacatures te filteren op titel, locatie, ervaringsniveau en meer. Je kunt vacature-alerts instellen om notificaties over nieuwe mogelijkheden te ontvangen.

Veel bedrijven plaatsen vacatures ook rechtstreeks op hun website voordat ze deze op vacaturesites plaatsen. Je kunt nagaan voor welke organisaties je graag zou willen werken en regelmatig hun carrièrepagina bezoeken.

3. Gebruik uw netwerk

Netwerken is een krachtig hulpmiddel om uw carrière in de softwareverkoop te bevorderen.

Neem deel aan brancheconferenties en seminars. Kom in contact met sleutelactoren, leer over de nieuwste trends en bouw zinvolle verbindingen op. Je kunt ook deelnemen aan panels, vragen stellen en vrijwilligerswerk doen op deze gebeurtenissen om je zichtbaarheid te vergroten.

Je kunt zoeken naar en lid worden van LinkedIn groepen en gemeenschappen gewijd aan technologie en SaaS, speciaal samengesteld voor software sales professionals. Neem actief deel aan discussies, deel waardevolle content en ga de interactie aan met leden van de groep.

Tot slot, maak gebruik van je alumninetwerk als je naar de universiteit, een handelsschool of een specifiek trainingsprogramma bent geweest. Veel alumni zijn bereid om mede-afgestudeerden te helpen, vooral als ze een gemeenschappelijke opleidingsachtergrond hebben. Benader ze, vraag om advies en informeer of ze vacatures kennen.

Doorverwijzingen kunnen veel effectiever zijn dan een sollicitatie of een koud LinkedIn bericht.

4. Bereid je voor op sollicitatiegesprekken

Onthoud dat een geboren verkoper niet bestaat. Goede verkopers bereiden zich serieus voor en verfijnen hun vaardigheden in de loop der tijd door oefening en ervaring.

Dit geldt zelfs voor het vinden van een baan.

Als je eenmaal hebt gesolliciteerd, bereid je dan voor op sollicitatiegesprekken.

Maak jezelf vertrouwd met veelgestelde vragen, zoals "Hoe ga je om met bezwaren?" of "Beschrijf een moment waarop je van een prospect een klant hebt gemaakt." Je moet in staat zijn om je verkoopaanpak te bespreken, hoe je je leads beheert en hoe handig je bent met tools voor automatisering van verkoop .

Bovendien verwachten bedrijven van kandidaten dat ze de producten die ze verkopen goed begrijpen. Doe daarom nog onderzoek naar de software - begrijp de functies, voordelen en hoe het zich verhoudt tot concurrenten.

Als je tijdens het sollicitatiegesprek blijk geeft van productkennis, laat je zien dat je de rol serieus neemt en klaar bent om aan de slag te gaan.

5. Blijf volharden en volg sollicitaties op

Stuur de interviewer(s) na het gesprek een bedankmail. In de e-mail spreek je je waardering uit voor de kans en herhaal je kort je enthousiasme voor de rol en waarom je bij het team past. Dit eenvoudige gebaar kan een positieve indruk achterlaten bij het team dat je gaat aannemen.

Als je na een redelijke periode nog niets hebt gehoord, ga er dan beleefd achteraan. Bevestig opnieuw je interesse in de positie en informeer naar de status van je sollicitatie. Deze follow-up kan je top-of-mind houden tijdens het wervingsproces.

Hoe u zich kunt voorbereiden op uw rol in de softwareverkoopindustrie met ClickUp

Hoewel u uw leerdoelen kunt beheren met pen en papier, een spreadsheet of een Google-document, is dat op de lange termijn misschien niet voldoende. Wat u nodig hebt, is een platform dat niet alleen uw voortgang bijhoudt, maar u ook helpt een abonnement te maken om te blijven leren en lacunes in uw vaardigheden op te vullen.

Dat is waar ClickUp voor verkoop komt in beeld. De intuïtieve interface en rijke set functies spelen in op de unieke behoeften van elke ambitieuze verkoopprofessional. Met meer dan 1000 sjablonen helpt het u bij het organiseren van Taken, het stellen van duidelijke doelen en het automatiseren van herinneringen, waardoor de verkoopworkflow wordt gestroomlijnd.

Als voorbeeld kun je de Lijst sjabloon door ClickUp om informatie te organiseren en te categoriseren.

Lijst sjabloon door ClickUp

ClickUp Lijst sjabloon

Krijg meer Klaar in minder tijd met het sjabloon voor lijsten van ClickUp

Met dit sjabloon kunt u:

Complexe Taken opsplitsen in kleinere brokken - bijvoorbeeld een CV opstellen, solliciteren naar een baan/stage, verschillende verkoopsoftware leren gebruiken

Items op volgorde van belangrijkheid en urgentie prioriteren

Aangepaste statussen zoals Voltooid, In uitvoering en Nog te doen aan elke taak toevoegen

ClickUp Kanban Sjabloon

Een ander nuttig hulpmiddel is ClickUp's Kanban sjabloon . Het helpt de zichtbaarheid van elke Taak in uw verkooptraject te vergroten.

ClickUp's Kanban sjabloon

Het stelt u ook in staat om:

Instellingen voor notificaties instellen om op de hoogte te blijven van je leertraject

Kenmerken categoriseren en toevoegen aan uwClickUp Doelen voor context

Tag, wijs geneste subtaken toe en creëer afhankelijkheid van taken om uw werkstroom efficiënt te beheren

ClickUp Dashboards

Naast deze sjablonen zijn de ClickUp Dashboards functie geeft u in één oogopslag een overzicht van uw leerdoelen en mijlpalen. Het zorgt ervoor dat u op koers blijft zonder onnodige afleidingen.

De geheime saus voor uw succes-ClickUp Dashboards

U kunt uw interfaceweergaven aanpassen aan uw voorkeur, of u nu de voorkeur geeft aan een Lijst, Kanban-bord of Tabel voor visuele duidelijkheid.

Voorbeeld ClickUp Weergave kalender kunt u taken slepen en neerzetten voor eenvoudige planning en taken integreren met uw Google Agenda.

Beheer en organiseer projecten en plan taken in de flexibele weergave Kalender om iedereen op dezelfde pagina te houden

ClickUp Brein

Leer bovendien hoe u AI kunt gebruiken in de verkoop training.

Stel dat je specifieke informatie wilt over waar je staat met een bepaalde Taak of doel. In dat geval kun je het volgende gebruiken ClickUp Brein om onmiddellijk informatie te zoeken en op te halen uit elk dashboard in uw werkruimte.

Vonk creativiteit aan, maak sjablonen of genereer razendsnel kopij met 's werelds beste brainstormpartner

Het kan u veel tijd en moeite besparen, vooral als u uw hele planning wilt beheren op één softwareplatform zoals ClickUp.

Bovendien helpt ClickUp Brain, een AI-schrijfassistent, u om binnen enkele seconden gepersonaliseerde e-mails op te stellen. Deze functie is vooral handig voor instapfuncties in de verkoop waarbij uw e-mails helder en grammaticaal correct moeten zijn.

Gebruik ClickUp Brain's AI-tools om elk type tekst in ClickUp Docs te schrijven, bewerken, samenvatten, proeflezen en vertalen

U kunt ook op ClickUp Brain vertrouwen om uw cv's professioneel op te stellen en ervoor te zorgen dat er niets belangrijks tussenuit valt.

Een andere handige functie voor verkoopprofessionals die zich willen bijscholen is de ClickUp Smart Doelen sjabloon .

ClickUp Smart Goals Sjabloon

ClickUp sjabloon met slimme doelen

Met deze sjabloon kunt u SMART doelen definiëren. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden.

Een SMART doel voor een verkoopprofessional zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Complete a Salesforce certification course within three months by breaking down into weekly milestones bijgehouden via ClickUp.

Het gebruik van ClickUp is echter niet alleen beperkt tot het gestaag opbouwen van de expertise die nodig is voor een carrière in de softwareverkoop; het is ook een van de leidende tools voor verkoopondersteuning op de markt.

Wanneer een nieuwe baan begint in de verkoop van software is het vermogen om effectief gebruik te maken van technologie een waardevol pluspunt voor je team.

Stel je eens voor hoeveel efficiënter je zou kunnen zijn als je niet bij elke e-mail, voorstel of follow-up het wiel opnieuw zou hoeven uitvinden. Als nieuwe software sales manager zorgt het gebruik van sjablonen ervoor dat je berichtgeving, het bijhouden van leads en het verkoopschema georganiseerd en professioneel zijn en afgestemd op de strategie van je team.

ClickUp Verkoop abonnement sjabloon

De ClickUp sjabloon voor verkoopplan stelt u in staat om zinvolle doelen in te stellen en bij te houden, informatie over uw klantenbestand op één plaats te organiseren en gemakkelijk toegankelijk te maken wanneer dat nodig is.

ClickUp sjabloon voor verkoopplan

Gebruik deze sjabloon om:

Een duidelijke structuur op te zetten voor de instelling en het bijhouden van verkoopdoelen

Verkoopgegevens en -prestaties te analyseren om bruikbare inzichten af te leiden

Strategieën te creëren voor het lanceren van nieuwe producten en het verbeteren van de klantervaring

Tijdlijnen voor taken vast te stellen, de voortgang te bewaken en belanghebbenden op de hoogte te houden

Deze sjablonen voor verkoopplannen stellen u in staat om met vertrouwen een grotere hoeveelheid werk te beheren, omdat u niet meer handmatig hoeft te brainstormen over de content van verkoopvoorstellen.

Begin uw softwareverkooptraject goed

Bij verkoop gaat het om het leveren van onmeetbare waarde aan je klanten; softwareverkoop vormt hierop geen uitzondering.

Het antwoord op je vraag hoe je in de softwareverkoop terechtkomt, ligt in de volgende best practices:

Blijf leren over en jezelf bijscholen in verschillende soorten softwareproducten die je mogelijk gaat verkopen, zoals SaaS, oplossingen voor ondernemingen, AI en mobiele apps

Maak jezelf vertrouwd met trends in de sector, belangrijke softwarebedrijven in jouw niche en algemene eisen van klanten

Met de verkoopstrategieën en tips die we in deze blog hebben gedeeld, zul je zeker een vliegende start maken met de verkoop van software. En natuurlijk kun je altijd op ClickUp rekenen voor een dynamische projectmanagement- en verkooptool als bondgenoot tijdens je leerproces en je carrière in de softwareverkoop. Registreer u gratis voor ClickUp en bereik uw verkoopdoelen voor software met gemak. Het allerbeste!