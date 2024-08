Carrièreadvies 101: Alles wat je moet weten voordat je aan een nieuwe baan begint en op je nieuwe werkplek uitblinkt!

De Joker uit The Dark Knight zei ooit: Ik ben als een hond die op auto's jaagt, ik zou niet weten wat Nog te doen als ik er een te pakken kreeg.

Velen van ons ervaren een soortgelijk gevoel wanneer we eindelijk een nieuwe baan hebben - we weten niet precies wat de volgende stap zal zijn. Natuurlijk is het spannend om nieuwe mensen te ontmoeten en opnieuw te beginnen. 🤝

Maar een nieuwe baan kan ook gepaard gaan met een overdaad aan informatie of een compleet andere werkcultuur dan bij je vorige bedrijf. Dat is waar wij om de hoek komen kijken.

Vandaag hebben we een alles-in-één gids samengesteld om te voorkomen dat je overweldigd raakt en om uit te blinken in je baan vanaf de eerste paar dagen! We voegen ook een waardevol hulpmiddel toe aan de mix om nieuwe werknemers te helpen productiever te zijn en het inwerkproces voor managers te stroomlijnen

De eerste paar dagen in je nieuwe baan

De eerste dagen in je nieuwe baan vereisen gerichte observatie. Als je snel de basisprincipes van het aanpassen aan je nieuwe rol begrijpt, zal de rest van je reis gemakkelijker verlopen. We geven je zeven tips om een uitstekende eerste indruk te maken:

Kom op tijd: Kom altijd vroeg op een nieuwe werkplek. Je punctualiteit spreekt boekdelen over hoeveel waarde je hecht aan de bedrijfscultuur Maak kennis met de hogere leidinggevenden: Zorg dat je een goed gevoel krijgt voor ieders persoonlijkheid. Is jouw leider strenger dan de vorige? Zijn ze meer ontspannen? Hoe vaak evalueren ze hun werkprestaties? Begrijp de houding van elke leidinggevende om te leren wat je vanaf de eerste dag voorrang moet geven Leer waar de verschillende ruimtes zijn: Je hoeft niet het hele kantoor in één keer te bezoeken, maar probeer de pauzeruimtes, koffieruimtes en toiletten te bezoeken zodat je niet steeds de weg hoeft te vragen Stel jezelf voor: Hoewel je wervingsmanager een e-mail moet sturen of je formeel aan iedereen moet voorstellen, aarzel niet om een gesprek aan te knopen. Praat dagelijks met de mensen met wie je gaat werken om een gezonde relatie op te bouwen Maak aantekeningen: Schrijf alles op wat je nieuwe werkgever je op de eerste dag uitlegt. Van aan wie je elke dag rapporteert tot de gebruikelijke werklast: zorg dat je de belangrijke details goed begrijpt Controleer welke software je zult gebruiken: De meeste bedrijven bieden toegang tot verschillende software om je te helpen je taken uit te voeren. Lees de functieomschrijving en neem ze allemaal door om te zien met welke je moeite hebt en vraag je werkgever om beschikbare trainingsmodules Overdrijf niet: Last but not least, probeer niet te hard van stapel te lopen en meteen je handen vuil te maken. Het is je eerste dag, dus haal diep adem en concentreer je op het opnemen van essentiële informatie

Pro tip: Gebruik een productiviteitstool zoals ClickUp om een voorsprong te nemen in uw nieuwe werkomgeving. Voorbeeld: u kunt aantekeningen sneller maken met ClickUp Kladblok ! Gebruik checklists om trainingstaken op te splitsen in uw nieuwe werkschema en maak van elke aantekening een traceerbare taak - vanaf elk apparaat.

Deel uw ClickUp video met een directe browser link die geen downloads vereist en direct na de opname kan worden weergegeven

Het belang van leren

Uw bedrijf biedt misschien niet voor elke Taak trainingsmateriaal aan en dan kan een beetje bijscholing wonderen doen. Overweeg om u in te schrijven voor een cursus over een vaardigheid waarmee u worstelt of die u wilt leren om beter te kunnen werken. 🏋️

Verschillende onderwijsplatforms kunnen je gratis helpen bijscholen, zoals:

Coursera

EdEx

Udemy

Skillshare

Naast het verwerven van vaardigheden, kun je ook geloofwaardige certificaten verdienen die je expertise in een bepaald veld aantonen. Dit is geweldig voor pas afgestudeerden die net hun eerste baan hebben gevonden en hun rol verder willen ontwikkelen.

Uitdagingen overwinnen bij het starten van een nieuwe baan

Elke baan brengt verschillende obstakels met zich mee. Voor datawetenschappers is het opschonen van ruwe gegevens hun grootste zorg, terwijl projectmanagers moeite kunnen hebben met het bouwen van levensvatbare projecten communicatiestrategieën . Ongeacht uw rol kunt u een paar algemene tips volgen om uitdagingen te overwinnen en productiviteit te maximaliseren . 💯

Stappen om roddelen op het werk te voorkomen

Hier en daar wat praten kan de stemming op je werkplek verlichten en het team helpen ontspannen. Toch moet je voorkomen dat je de hele dag druk bezig bent, praat en niets Klaar krijgt. Probeer deze stappen om roddelen op de werkplek tot een minimum te beperken:

Be empathetic: Niet elke roddel hoeft te gaan over het zwartmaken van iemand. Als je het gevoel hebt dat je collega het heeft over een specifiek probleem waar hij of zij mee zit, in plaats van het gesprek te vertragen, begrijp dan hun situatie en wijs hen de weg naar de beste oplossing Meld het aan de HR: Als u roddels hoort die schadelijk kunnen zijn voor de werkruimte, meld dit dan aan uw supervisor of de HR. Zo kun je negatief gedrag in een vroeg stadium stoppen en zelfs misverstanden uit de weg ruimen voordat ze schade veroorzaken Bevestig de intentie: Omdat je nieuw bent, zijn er misschien grapjes waar je niets van weet. Rapporteer in zo'n geval niet meteen aan HR zodra je roddels hoort. Lees de ruimte en onderneem alleen actie als je het gevoel hebt dat iemand een denigrerende uitspraak doet Wees een voorbeeld: Ondermijn je invloed niet alleen omdat je nieuw bent. Houd vanaf de eerste maanden tot je aanstelling een positieve toon aan en vermijd klagen. Bewaar alle gevoelige informatie of gedeelde geheimen en praat niet over iemands persoonlijke leven

Een gezond evenwicht tussen werk en privé creëren met vaardigheden voor tijdbeheer

**Ja, verwachtingen overtreffen is goed, maar niet ten koste van uw geestelijke gezondheid. Wijs voldoende uren van de dag toe aan plezier maken of doen waar je van houdt. 🎮

Verdeel je dagindeling in vijf delen:

Hoewel je een algemeen idee kunt krijgen van je dagschema, kunnen factoren zoals transport soms uren in beslag nemen.

Pro tip: Gebruik de ClickUp Dagindeling sjabloon om uw hele dag in te plannen en specifieke uren te wijden aan activiteiten buiten het werk.

Plan elke minuut van uw dag gemakkelijk met ClickUp's dagelijks uurschema sjabloon

Een nieuwe baan beginnen na een persoonlijk verlies

Er zijn unieke gevallen waarin je een nieuwe vaardigheid ontdekt nadat je een tijdje vrij hebt genomen en introspectie hebt gedaan vanwege een persoonlijk verlies. Gebeurtenissen zoals het overlijden van een familielid of financiële verliezen kunnen je vaak depressief maken en je demotiveren om niet het beste van jezelf te geven.

Een manier om dergelijke uitdagingen te overwinnen is je verdriet te accepteren. Je bent ook maar een mens en je gevoelens omarmen is helemaal prima. Wees jezelf en dwing jezelf niet om altijd sterk te zijn.

Maak indruk op de eerste werkdag met ClickUp

Als uitblinken op uw eerste dag bij een nieuwe baan als een droom klinkt, dan ClickUp is er om die droom waar te maken. Als software voor projectmanagement het platform is veelzijdig genoeg om te fungeren als een go-to metgezel om doelen te stellen, checklists te maken, je planning te beheren en elke Taak te organiseren.

ClickUp stelt u ook in staat om alle doelen organiseren op basis van hun prioriteit, zodat je Nog te doen krijgt wat het belangrijkst is vanaf het moment dat je bent aangenomen! Laten we eens kijken naar een aantal functies waar alle nieuwe medewerkers van kunnen profiteren bij de overgang naar een nieuwe positie of een nieuw bedrijf.

1. ClickUp Doelen om proactief te blijven

ooit een moment gehad waarop u het grote geheel uit het oog verloor? ClickUp Doelen kunt u al uw doelstellingen visualiseren met een tijdlijn en nooit van de weg raken. Als nieuwe medewerker kunt u deze functie gebruiken om targets toe te voegen zoals:

Voltooi het initiële inwerkprogramma

Trainen op XYZ-software in het bedrijf

Jezelf voorstellen aan ten minste drie collega's

Met ClickUp Goals blijft u op schema om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatisch bijhouden van de voortgang

Geef meerdere Taken en hun voortgang naar een specifiek doel op één plek weer. U kunt elk doel anders meten en meerdere Taken aan één target toevoegen. Kies uit waar/onwaar, geld of percentageregels en begin met het automatisch bijhouden van doelen.

Om al je doelen georganiseerd te houden, kun je meerdere mappen maken met een label voor de soorten doelen die ze bevatten - erg handig als je communicatie- en trainingsdoelen uit elkaar moet houden.

2. ClickUp-taak voor het maken van takenlijsten

Van de enorme array aan vragen tot de essentiële details die u wilt aantekeningen- ClickUp-taak helpt u om alles te regelen. Beheer al uw dagelijkse activiteiten door individuele werkstromen aan te maken en alles bij te houden wat u dagelijks wilt doen.

Organiseer en gebruik uw tijd beter met ClickUp's tijdsregistratie voor projecten

Voeg aantekeningen en labels toe en sorteer elke Taak om snel te zien welke Taken betrekking hebben op een bepaald soort werk. Bent u vergeten op de stopknop te drukken toen u Klaar was? Geen druk! Met ClickUp-taak kunt u de geregistreerde tijd van elke taak bewerken of binnen enkele seconden wissen.

Pro tip: Gebruikt u al een tijdsregistratieprogramma zoals TimeDoctor of Toggl ? ClickUp kan met beide integreren om u te helpen dingen te synchroniseren!

Feedback zoeken en omarmen

Of het nu een nieuwe baan is of een baan die u al jaren hebt, één ding zal nooit veranderen - feedback. Het is mogelijk dat je niet altijd uitblinkt in je nieuwe rol en dat is waar carrièreadvies van pas kan komen. ✨

Waarom feedback vragen belangrijk is

**Het is het enige dat je de andere kant van de medaille laat zien, hoe mensen naar je werk kijken. Bovendien laat het vragen om feedback je manager zien dat je er echt naar streeft om dingen goed te maken.

Het werkt misschien niet altijd zoals je wilt en je hoort misschien niet de woorden die je wilt horen, maar aan het eind van de dag helpt het je om te groeien en succesvol te worden in je veld.

Als dat nog niet genoeg is, zijn hier nog een paar voordelen van het vragen om feedback als je aan een nieuwe baan begint:

Verhoogt de productiviteit in een vroeg stadium

Bevordert gezonde gezamenlijke communicatie sessies

Verhoogt het zelfvertrouwen

Helpt je de toekomst te verkennenbeslissingen vanuit verschillende invalshoeken* Bouwtvertrouwen op tussen werknemers en managers ## Feedback ontvangen versnellen en vereenvoudigen met ClickUp

ClickUp is niet alleen uw metgezel in een nieuwe rol. Het is een platform dat elke manager helpt beter te communiceren, meerdere projecten aan te pakken en uiteindelijk zijn of haar doelen van projectmanagement clickUp kan vele petten dragen.

ClickUp elimineert de noodzaak om persoonlijk contact op te nemen met elk lid van het team om feedback te verzamelen. Met de functies voor het opstellen van formulieren kunnen managers het inwerkproces stroomlijnen met kant-en-klare gratis HR sjablonen en een speciale ClickUp personeelspakket .

Laten we eens kijken naar een aantal functies waarmee het ontvangen van feedback een fluitje van een cent wordt! 🥧

Weergave ClickUp Formulier voor het krijgen van feedback

Besteed geen uren aan het vinden van een tool voor formulieren en het navigeren door de functies van het ontwerp. In de ClickUp Formulier weergave krijgt u een gebruiksvriendelijke ruimte waarin u voorwaarden kunt toevoegen aan elke vraag in een formulier. Hierdoor kunnen vragen steeds veranderen op basis van reacties.

Maak van elk feedbackantwoord een traceerbare taak, stel de prioriteit in en geef je team de vrijheid om feedback te geven die verder gaat dan woorden met behulp van formatopties zoals vervolgkeuzelijsten.

Deze functie opent de deur naar subtielere maar directe vragen zoals:

Op een schaal van 1 tot 10, hoe zou je mijn werk beoordelen tijdens de eerste week?

Wat is het ideale tijdsbestek voor mij om Taak X te voltooien?

Welk aspect moet ik het meest verbeteren?

Stel uw werknemers in staat om op eenvoudige wijze rijke en relevante feedback te delen en gegevens vervolgens automatisch te ordenen met ClickUp Formulierweergave

ClickUp sjabloon voor het inwerken van werknemers

Als manager die verantwoordelijk is voor meerdere werkstromen, moet u SMART HR doelen om het moreel van werknemers te verbeteren en hen te helpen gefocust te blijven op de vergadering van de huidige business doelen. 🎯

Dit omvat ook het creëren van een snel en gemakkelijk onboardingproces. Hoe sneller een nieuwe medewerker zich bij het team voegt, hoe sneller hij kan beginnen met leren.

De ClickUp sjabloon voor het inwerken van werknemers is uw one-stop-oplossing om nieuwe medewerkers vanaf de eerste dag inzicht te geven in uw bedrijfscultuur.

In drie stappen zorgt u voor een soepel inwerkproces:

Bedenk welk doel je onboarding heeft Maak terugkerende taken op basis van deze doelen en wijs ze toe aan werknemers Maak een tijdlijn en controleer de voortgang van elke taak

Stroomlijn het inwerken van nieuwe werknemers met ClickUp's Employee Onboarding Template

Daarnaast krijgt u ook een voltooide weergave van elke werknemer en hun huidige status bij het bedrijf, en kunt u records filteren op afdeling, fase van onboarding en aanwervingstype.

Bonus om te lezen:Neem inspiratie op uit deze geweldige voorbeelden voor het inwerken van werknemers !

Verover je nieuwe baan vanaf de eerste dag met de veelzijdigheid van ClickUp

Het starten van een nieuwe baan brengt een hoop emoties met zich mee voor alle werknemers. Op dat moment moet je alles op een rijtje zetten, niet in paniek raken en jezelf zijn.

Vanaf het begin goed zijn in je nieuwe baan is niet zo moeilijk als velen denken. Als u eenmaal binnen bent, gebruik dan ClickUp's brede bereik van functies voor taakbeheer, planning en bijhouden om u te helpen vanaf de eerste dag een opvallende kandidaat te zijn! Aanmelden voor ClickUp en blink uit in uw nieuwe baan!🍀