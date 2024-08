Verkooppodcasts: Ontgrendel uw verkooppotentieel met deskundige inzichten

Verkooppodcasts zijn een enorme bron van kennis die inzichten uit de praktijk biedt van verkoopprofessionals, marketingleiders en ondernemers.

Of je nu een B2B-verkoopleider, verkoopcoach, verkoper op instapniveau, enthousiasteling in de zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling of een bedrijfsleider bent die een ondersteunende verkoopcultuur wil opbouwen, deze bronnen zijn een goudmijn aan hoogwaardige verkoopinformatie.

Deze blog geeft een overzicht van de beste sales podcasts om naar te luisteren in 2024. Bladwijzer deze blog zodat u deze kunt delen met uw team om de verkoopeffectiviteit van uw organisatie te verbeteren.

Belang van het luisteren naar verkooppodcasts

Om hogerop te komen in je verkoopcarrière moet je leren hoe de beste leiders succes behalen. Hier zijn drie factoren om te overwegen wanneer je nadenkt over het belang van een sales engagement podcast.

Voortdurend leren

Tijd is essentieel voor salesmanagers, maar bijscholing voor professionele ontwikkeling vereist tijd. Podcasts bieden salesprofessionals het perfecte alternatief voor de traditionele klassikale leervorm.

Het beste is dat u naar een sales podcast kunt luisteren op het werk tussen koffiepauzes door of thuis tijdens het huishouden. Wist je dat 43% van de podcastluisteraars naar hun favoriete podcasts luisteren tijdens het reizen? Als je echter serieus wilt leren, besteed dan tijd aan het luisteren naar sales podcasts, omdat je dan meer aandacht hebt voor het praktische advies in plaats van te multitasken.

Motivatie en inspiratie

Toonaangevende verkoopexperts delen bereidwillig hun strategieën, succesverhalen en praktisch advies over realtime uitdagingen in de business- en saleswereld. Ze geven u een kijkje in hoe ze complexe deals hebben gesloten die het keerpunt van hun verkoopcarrière werden en inzichten van de pioniers van de verkoopsuccescommunity.

Als je op zoek bent naar een nieuwe bron van inspiratie, kunnen podcasts je motiveren om een groeimindset op te bouwen of een verkoopexpert te worden.

Netwerkmogelijkheden

Podcasts zijn geweldige gespreksstarters en uitstekende netwerkhulpmiddelen om in contact te komen met doorgewinterde salesprofessionals.

De officiële SaaStr-podcasthost Jason Lemkin stelt luisteraars zelfs in staat om lid te worden van de online SaaS-verkoopsuccescommunity, die veteraan tech-verkoopleiders als leden telt.

Dergelijke forums bieden luisteraars de kans om deel te nemen aan feedback en discussies. Maak gebruik van netwerkmogelijkheden om in contact te komen met collega-verkoopprofessionals en strategieën uit te wisselen om je vak te verbeteren.

Top gewaardeerde must-luister sales podcasts

Hier is onze lijst van de 13 beste sales podcasts om je te helpen je verkoopvaardigheden te verbeteren, nieuwe verkoopstrategieën te leren en inspiratie op te doen uit succesverhalen over verkoop.

1. Verkooppodcast met Andy Paul

via Podcast Praktisch prospecteren Jed Mahrle, een voormalige outbound sales executive bij PandaDoc, is de gastheer van de praktische prospectiepodcast. Hij bouwde het outbound team van PandaDoc op en hielp het bedrijf een waardering van een miljard dollar te bereiken. Na zijn vertrek bij PandaDoc werkte Mahrle met Mailshake, waar hij maandelijks meer dan 100 gekwalificeerde outbound meetings boekte.

Als je je outbound sales prospectiestrategie wilt aanscherpen en de do's en don'ts rechtstreeks uit de mond van het paard wilt leren, dan is deze podcast echt iets voor jou. Naast Jed's praktijkervaring met het opbouwen van teams vanuit het niets en het genereren van leads uit koude e-mails, bevat de podcast ook illustere gastsprekers.

Mahrle behandelt niet alleen technische details, maar als sales host ook interessante onderwerpen. In een van de afleveringen nodigde hij Kris Rudeegraap, oprichter van Rendoso, uit om te praten over hoe sales executives geschenken naar hun prospects moeten sturen.

Must-listen afleveringen:

3. Uw verkoopBA podcast

via Uw MBA-podcast Jeff Hoffman en Cece Aparo hosten de Your Sales MBA podcast-een one-stop bestemming voor beginners om te leren over verkoop. Hoffman is een bekroonde ontwerper van verkooptrainingsprogramma's met meer dan 25 jaar ervaring in het werken met bedrijven als Google en Akamai Technologies. Aparo is een verkoop- en marketingveteraan en heeft met wereldwijde organisaties gewerkt om hen te helpen hun omzet en pijplijn te verbeteren.

Samen fungeren ze als virtuele verkoopcoaches, die je motiveren en je zelfvertrouwen opbouwen als beginnende verkoopprofessional. De Sales MBA-podcast richt zich op het 'hoe' in plaats van het 'waarom', en geeft impactvol advies en bruikbare inzichten om je te helpen bij uitdagingen en meer deals te sluiten.

Must-listen afleveringen:

4. De GTM-podcast

via GTM Nu Onder leiding van Scott Barker brengt de GTM Podcast je de nieuwste inzichten van marktleiders en strategen wereldwijd.

Het geeft je toegang tot de nieuwste trends (zoals social selling en het gebruik van verkooppsychologie om je verkoop te stimuleren) en inzichten van thought leaders en praktijkmensen uit de branche. De onderwerpen omvatten sales enablement, ontwikkeling, account-based selling en B2B sales en marketing alignment.

Deze podcast is geweldig voor professionals op alle niveaus omdat het verkooptechnieken biedt die je meteen kunt implementeren. De podcast is ontworpen om je carrière naar een hoger niveau te tillen, of je nu een rep, een salesveteraan of iemand daartussenin bent.

Must-listen podcasts:

5. B2B Groei Show

via B2B Groei Show Benji Block presenteert de B2B Growth Show met James Carbary. James is de oprichter van Sweet Fish, een podcastbureau voor B2B-merken, en de auteur van het boek Content-Based Networking.

B2B Growth Show post wekelijks video's van 20-30 minuten over verschillende onderwerpen buiten sales. Ze hebben het bijvoorbeeld onlangs gehad over influencer marketing voor B2B-merken en hoe het aan populariteit heeft gewonnen. B2B leiders worden vertrouwd door hun publiek, dus hun productaanbevelingen zijn veel overtuigender dan merkreclame.

Must-listen afleveringen:

6. Maak het maandag

via Spotify John Barrows, de gastheer van de Make It Happen Mondays-podcast, heeft het allemaal gedaan, van verkoop tot bedrijfsovernames. Hij is de oprichter van JBarrows Consulting en zijn klanten zijn onder andere Salesforce, LinkedIn en Okta.

Elke week brengt John een nieuwe podcast uit waarin hij de verschillende aspecten van verkoop en prospectie bespreekt. Op zijn gastenlijst staan verkopers, accountmanagers en CEO's die bruikbare verkooptips delen over het uitbouwen van een carrière in sales en praktische tactieken om betere resultaten te halen uit prospectie.

Must-listen afleveringen:

7. De James Altucher Show

via De James Altucher Show James Altucher is een investeerder en serie-ondernemer. Hij heeft 20 bedrijven opgericht en deelt zijn lessen en ervaringen over zaken, het leven en financiën in zijn podcast. We raden alle salesprofessionals zijn bestseller 'Kies jezelf' van de Wall Street Journal ten zeerste aan.

Altucher begon zijn podcast in 2014 en heeft gastsprekers gehad variërend van acteurs en rappers tot astronauten en miljardairs - Altucher verwijst naar zijn gasten als ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson en Tyra Banks behoren tot de rijken en beroemdheden die de show hebben opgeluisterd. Als je de beste versie van jezelf wilt zijn en manieren zoekt om financiële vrijheid te creëren, dan is dit de plek om inspiratie op te doen.

Must-listen afleveringen:

- [Hoe maak je een miljoenenweekend? Angst overwinnen en bedrijfsideeën valideren | Noah Kagan](https://open.spotify.com/episode/7Ai329MhiIyNFOUMcuUYWG)

- [Meesterschap van lichaam en geest: Paden naar persoonlijke uitmuntendheid | Brian Johnson](https://open.spotify.com/episode/7hjkD9g6yvy2vSPGrUYL1L)

8. Gesprekken met vrouwen in de verkoop

via Verkoop jus Jeb Blount, gastheer van de Sales Gravy-podcast, is een 15x schrijver, verkoopleider, spreker en specialist in verkoopversnelling die duizenden verkoopprofessionals heeft getraind en wereldwijd toonaangevende bedrijven heeft geadviseerd.

In deze podcast splitst Blount complexe verkooponderwerpen op in eenvoudige formats die gemakkelijk te begrijpen zijn. Elke podcast duurt 10 minuten tot een uur en richt zich op verschillende aspecten van salesmanagement, zoals het opbouwen van betere relaties met klanten, onderhandelen en een betere closer worden.

De podcast bevat ook gastsprekers zoals Ryan Taft, auteur van het verkoopboek Story Getter. Samen onderzoeken ze hoe kopen een emotionele ervaring is en hoe verkopers nieuwsgierigheid en empathie gebruiken om meer te verkopen aan hun klanten.

Must-listen afleveringen:

10. De verkoopevangelist

via De verkoopevangelist Verkooptrainer Donald Kelly is de oprichter, CEO en gastheer van de podcast The Sales Evangelist. Kelly gelooft dat verkoopprofessionals gemakkelijk zes cijfers zouden moeten verdienen en hij startte zijn podcast 'Evangelize' om te delen wat goed werkte in zijn verkoopcarrière.

De podcast is een uitstekende bron voor verkooptraining. Kelly nodigt verkoopexperts, ondernemers en verkoopleiders uit om hun verkoopsuccessen te delen en verkopers te motiveren om uitdagingen te overwinnen en een topinkomensstatus te bereiken.

In een van de afleveringen vertelt verkoopleider Matt Doyon over zijn baanbrekende concept van de 3X3-coachingmethodologie. Matt deelt zijn inzichten om te laten zien hoe zijn coachingskader het potentieel heeft om een revolutie teweeg te brengen in verkooptraining en prestaties te verbeteren.

In de podcast komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals het opbouwen van een verkooppijplijn, verloren deals omzetten in kansen en hoe je een antwoord krijgt van ICP op LinkedIn.

Must-listen afleveringen:

- [De 3×3 verkoopcoachingmethode | Matt Doyon](https://open.spotify.com/episode/0iAPU16WinvQcTUEwCEn5Z)

- [Hoe je verloren deals omzet in kansen | Donald Kelly](https://open.spotify.com/episode/3GTkgnOTsIqU5YeMkeExUK)

11. De faalfactor

via Megan Bruneau Megan Bruneau is de gastheer van de Failure Factor-podcast. Ze is therapeut, spreker en executive coach.

De Failure Factor-podcast gaat over verhalen over doorzettingsvermogen in je carrière. Hoewel de afleveringen van een uur niet vaak verschijnen, komen er professionals uit verschillende lagen van de bevolking aan het woord die met succes hun leven hebben getransformeerd door dieptepunten in hun carrière te overleven.

Werken in de verkoop is uitdagend en jezelf dagelijks motiveren vergt werk. Podcasts zoals Failure Factor helpen je door te zetten als je het gevoel hebt dat je in een dip zit of een dieptepunt in je carrière hebt bereikt.

Must-listen afleveringen:

12. De Advanced Selling Podcast

via Podcast voor gevorderden Verkooptrainers Bill Caskey en Bryan Neale hosten samen The Advanced Selling Podcast. Laat het woord 'geavanceerd' je niet misleiden door te denken dat dit een saaie podcast is. De 20 jaar verkoopervaring van Caskey en Neale en hun met humor doorspekte inzichten in het opbouwen van een succesvolle verkoopcarrière maken deze podcast tot een perfecte bron voor beginnende verkopers om geavanceerde verkoopconcepten te leren.

Dit is een van de langstlopende sales podcasts, met meer dan 700 afleveringen in 15 jaar. De podcast richt zich op het opbouwen van langdurige klantrelaties en het ontwikkelen van een mindset om deals te winnen. Prospectie, verkoopcommunicatie, kopersweerstand, cold calling, dealcoaching en verkoopvoorspellingen zijn andere onderwerpen die vaak in de show worden besproken.

Must-listen afleveringen:

13. Mentaal verkopen: De verkoopprestatie podcast

via Integriteitsoplossingen Mental Selling wordt gepresenteerd door Will Milano, de CMO van Integrity Solutions, een bedrijf dat bekend staat om zijn virtuele verkooptrainingen. Deze podcast behandelt de verschillende emotionele en psychologische drijfveren van verkoop en leiderschap die verkopers helpen hun volledige potentieel te ontdekken.

Verkoopleiders en experts uit de sector delen hun inzichten over het ontwikkelen van de mindset en vaardigheden die nodig zijn om succesvolle klantrelaties te smeden. De podcast bevat verhalen over zelfbeperkende overtuigingen die verkopers ervan weerhouden om buitengewoon succesvol te zijn in hun carrière. De complexiteit van B2B koopcycli en de opkomst van virtuele verkoop zijn enkele andere onderwerpen die in deze podcast worden besproken.

Succes in verkoopprestaties hangt af van hoe goed een verkoopprofessional zijn mentale en emotionele aanwezigheid in balans houdt. De podcast Mental Selling is de ideale bestemming om meer te leren over het verkoopproces van de besten uit de sector.

Must-listen afleveringen:

Haal uw verkoopdoelen met ClickUp

Beheer uw verkooppijplijn en workflows op één uitgebreid platform met ClickUp

Succesvolle verkoopleiders hebben een bedrijfsgeheim - ze gebruiken de beste verkooptools om hun verkoopprestaties te katapulteren en hun carrière omhoog te stuwen.

ClickUp is bijvoorbeeld een end-to-end tool voor verkoopteams houdt uw verkooptrechter op één plaats georganiseerd en automatiseert terugkerende taken om uw verkoopproces efficiënter te maken.

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste ClickUp functies voor verkoopteams.

Automatisering

Taken automatisch toewijzen, bijwerken en prioriteren zodat leads in uw verkooppijplijn blijven bewegen zonder handmatige tussenkomst. Gebruik kant-en-klare automatisering of pas deze aan volgens uw behoeften. ClickUp Automatiseringen werkt ook met externe apps om alles in één workflow te brengen. Bovendien kunt u meer dan 50 acties automatiseren, de gebeurtenis specificeren die de trigger van een automatiseringsactie activeert en het hele proces beheren zoals u dat wilt.

Dashboard

Gebruik de ClickUp Dashboard als uw hoofdkwartier om bij te houden hoe uw team presteert en deals sluit. Beheer het werk door de werklast te verdelen via scrum-punten en resources te organiseren in een dashboard voor eenvoudige visualisatie. Plan en volg je kwartaaldoelen via voltooide taken en beheer alles met een aangepast controlecentrum. Identificeer knelpunten in het proces met behulp van Burnup, Burndown en Velocity grafieken.

Controleer uw verkoopprestaties, gegenereerde omzet, pijplijnactiviteit en meer met aangepaste rapporten en dashboards in ClickUp CRM

Formulieren

Maak merkformulieren om gegevens van leads vast te leggen, ze te organiseren en automatisch taken aan te maken om aan uw team toe te wijzen. De ClickUp Offerteformulier Sjabloon is een van de populairste sjablonen die verkopers gebruiken omdat het taken zoals het verzamelen van klantinformatie en serviceoffertes vereenvoudigt.

Deze sjabloon downloaden

Doelen

Stel verkoopdoelstellingen voor doelen, mijlpalen en tijdlijnen. Houd je doelen georganiseerd om sprintcycli en scorekaarten voor medewerkers bij te houden. Volg de voortgang met een numerieke of monetaire waarde en waar of onwaar. Groepeer doelen in een map om voortgangspercentages te visualiseren. Of koppel alle taken aan een enkel doel en ClickUp zal automatisch uw voortgang bijhouden wanneer u ze voltooit.

Visualiseer vooruitgang, vier mijlpalen en behoud motivatie door de voortgang naar doelen in realtime bij te houden

Documenten

SOP's en voorstellen maken op ClickUp Documenten en werk samen met uw verkoopteam om ze in realtime te bewerken. Maak wiki's met geneste pagina's, maak bladwijzers en formatteer documenten zoals u dat wilt. Koppel uw documenten aan taken, voeg widgets toe om workflows bij te werken en de status te wijzigen. Voeg ze toe aan elk deel van je werkruimte en categoriseer ze zodat je team de documenten gemakkelijk kan vinden.

Kant-en-klare sjabloon voor verkooppijplijn

Beheer elke fase van uw verkoopproces met behulp van het ClickUp Sales Pipeline-sjabloon

De ClickUp verkooppijplijn sjabloon is de eenvoudigste manier om een verkoopproces op te bouwen. Deze sjabloon helpt u om verschillende fasen van de pijplijn op te zetten, leads te verzamelen, taken toe te wijzen, de voortgang bij te houden en resultaten te analyseren.

Gebruik deze sjabloon om de hele verkooptrechter in één overzicht weer te geven, klantgegevens te beheren met een drag-and-drop-functie en leads te prioriteren op basis van urgentie en orderwaarde.

Probeer ClickUp vandaag

Verkoop is altijd een competitief veld geweest. Om uit te blinken in een verkoopcarrière moet u uzelf op de hoogte houden met praktische tips van verkoopexperts, luisteren naar podcasts over verkoopleiderschap en tools zoals ClickUp gebruiken om uw verkoopprocessen van begin tot eind te stroomlijnen.

We hebben de beste sales podcasts met je gedeeld en de platforms waar je ze kunt beluisteren.

Om te beginnen met ClickUp, nu gratis uw account aanmaken .

Veelgestelde vragen

1. Hoe helpt het luisteren naar verkooppodcasts mij?

Sales podcasts zijn gemakkelijk te beluisteren. Leun achterover en luister naar experts die ideeën uitwisselen in jouw vakgebied. Ze voegen een nieuwe dimensie toe aan nieuws en trends in de sector door interessante standpunten aan te bieden en gaan vaak dieper in op technische onderwerpen dan traditionele tekstuele content.

2. Hoe word ik een goede verkoper?

Voortdurend leren is een van de beste manieren om een goede verkoper te worden. Door naar verkooppodcasts te luisteren en moderne tools zoals ClickUp te gebruiken, blijf je de concurrentie voor en kun je je carrière maximaal laten groeien.

3. Hoe worden podcasts gebruikt voor verkoop en marketing?

Podcasts worden gebruikt in verkoop en marketing om inhoud met thought leadership te creëren, nieuwe luisteraars te betrekken en hen te converteren in potentiële leads. Ze zijn ook een uitstekend medium voor het opbouwen van sterke relaties met bestaande klanten, het promoten van nieuwe producten en het uitbreiden van branchecontacten.