13 beste gratis softwareprogramma's voor projectmanagement in de bouw

Tussen 2020 en 2022 daalde de productiviteit in de bouw met 8%. Die daling kwam niet doordat teams niet hard werken. Het kwam doordat projectmanagement in de bouwsector complexer is geworden dan ooit. Gemiste deadlines, zoekgeraakte RFI's, verschuivende planningen en onduidelijke communicatie slokken uw tijd en budget op.

Zelfs als u al bouwprojectmanagementsoftware gebruikt, blijft u brandjes blussen in plaats van ze te voorkomen als deze software geen gelijke tred houdt met deze uitdagingen. De juiste software moet aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van uw team en u helpen om zonder extra gedoe op de hoogte te blijven van vergunningen, RFI's en deadlines.

In dit artikel belichten we de belangrijkste functies en bespreken we de 13 beste softwareopties voor projectmanagement in de bouw, zodat u projecten op tijd en binnen het budget kunt voltooien.

Waar moet u op letten bij software voor projectmanagement in de bouw?

De juiste software voor projectmanagement in de bouw en digitale tools moeten uw bedrijfsvoering stroomlijnen, kostbare misstappen verminderen en zowel uw teams op het veld als op kantoor één enkele bron van waarheid bieden.

Hier zijn enkele essentiële functies waar u op moet letten bij de beste software voor bouwplanning:

⚒️ Planning en taakcoördinatie: Kies een platform met intuïtieve functies voor taakplanning, zoals gantt-grafieken met slepen en neerzetten, kalenderweergaven, toewijzingen van teams en automatische notificaties. Dit helpt je om strakke tijdlijnen aan te houden en snel bij te sturen wanneer er vertragingen optreden

⚒️ Connectiviteit tussen bouwplaats en kantoor: Kies : Kies bouwprojectmanagementsoftware met een mobiele app die offline werkt en automatisch synchroniseert. Zo kunnen uw opzichters foto's uploaden, dagelijkse logboeken voltooien en problemen melden, zelfs op afgelegen locaties met slechte ontvangst

⚒️ Versiebeheer en opslagruimte voor documenten: U hebt ook cloudopslagruimte nodig met automatisch versiebeheer, zodat uw projectteam nooit werkt met verouderde tekeningen of specificaties. Iedereen moet altijd met het meest recente bestand werken

⚒️ Rapportage en analyse: Zoek naar aanpasbare dashboards en geavanceerde rapportagetools die u inzicht geven in prestaties, voortgang en algehele productiviteit, zodat u datagestuurde beslissingen kunt nemen

⚒️ RFI- en indieningswerkstroomen: Vereenvoudig de communicatie met architecten en ingenieurs door gebruik te maken van gestructureerde sjablonen, automatische herinneringen en gecentraliseerde logboeken om alle RFI's en indieningen op schema en met zichtbaarheid te houden

⚒️ Gebruiksvriendelijke interface: Een complexe tool heeft geen zin als uw team deze niet gebruikt. Geef prioriteit aan een intuïtieve gebruikersinterface en gebruiksgemak om het gebruik gedurende de hele projectcyclus te bevorderen

⚒️ Integratie met uw bestaande tools: U kunt dubbele invoer voorkomen en financieel inzicht krijgen als uw software kan worden geïntegreerd met financiële tools die u al gebruikt, zoals QuickBooks of Sage 300

Software voor projectmanagement in de bouw in één oogopslag

Tool Het meest geschikt voor Beste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één bouwplanning en samenwerkingTeamgrootte: Ideaal voor hybride, veld- en backoffice-teams Gantt-diagrammen, taakvolging, werklastweergave, mobiele app voor offline gebruik, Docs, AI-assistent (ClickUp Brain) Free Forever; Aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Buildertrend Volledige levenscyclus van woonprojectenTeamgrootte: Ideaal voor bouwers, verbouwers en gespecialiseerde aannemers Offertes, wijzigingsbestellingen, garantiebeheer, synchroniseren met QuickBooks Aangepaste prijzen Fieldwire Veldgerichte manier om punchlists bij te houden en te coördinerenTeamgrootte: Ideaal voor bouwplaatsopzichters en vakmensen Planmarkeringen, punch lists, offline synchronisatie, inspectierapporten Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 54/maand per gebruiker Aannemer-voorman Budgetvriendelijk bijhouden van projecten en naleving van veiligheidsvoorschriften Teamgrootte: Ideaal voor kleine tot middelgrote aannemers Tijdregistratiekaarten, indieningen, klantenportaal, meer dan 100 bouwformulieren Vanaf $ 49/maand (jaarlijks gefactureerd) Wrike Automatisering van taken en eliminatie van silo's tussen bouwplaats en kantoor Teamgrootte: Ideaal voor grotere bouwteams Blauwdriftsjablonen, intakeformulieren, AI-risico-inzichten, realtime dashboards Gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $10/maand per gebruiker Asana Taakorganisatie met op rollen gebaseerde toegang Teamgrootte: Ideaal voor bouwbeheerders, projectmanagers en onderaannemers Werklastweergaven, formulierinvoer, gasttoegang, het bijhouden van mijlpalen Gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49/maand per gebruiker Zoho Projects Gestructureerde tijdlijnen en gedetailleerde taakcontroleTeamgrootte: Ideaal voor teams die al deel uitmaken van het Zoho-ecosysteem Feeds, urenregistratie, probleemopvolging, gefaseerde takenlijsten Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand per gebruiker Trello Eenvoudige Kanban-tracking voor bouwteamsGrootte van het team: Ideaal voor bouwploegen en onderaannemers Bord- en kaartsysteem, checklists, synchronisatie van kaarten met Slack/e-mail Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per maand per gebruiker TeamGantt Visuele planners die tijdlijnen met slepen en neerzetten nodig hebben Teamgrootte: Ideaal voor projectmanagers en hoofdaannemers Gantt-weergave, werklast, kostenplanning, Procore-synchronisatie Betaalde abonnementen beginnen bij $59/maand per manager Procore Projectuitvoering en inzichten op niveau van de onderneming Teamgrootte: Ideaal voor commerciële teams en teams met meerdere locaties Submittals, AI Helix, 3D-modelviewer, meer dan 400 integraties Aangepaste prijzen Methvin Raming, calculatie en offertebeheerTeamgrootte: Ideaal voor calculators en offertebeheerders Budgetbeheer, calculatie, het bijhouden van taken Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 27/maand PlanGrid Toegang tot bouwtekeningen op locatie en markeringen in RFI'sTeamgrootte: Ideaal voor veldingenieurs en bouwplaatsleiders Realtime tekeningen, markeertools, punch lists Vanaf $ 136/maand per gebruiker Jira Agile-achtige taakindeling en backlog-bijhoudenTeamgrootte: Ideaal voor lean en technologisch geavanceerde bouwteams Scrum- en Kanban-borden, automatiseringen, burndown-grafieken Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand per gebruiker

👀 Leuk weetje: Fast-track-bouw versnelt het proces! In de 21e eeuw maakt ongeveer 40% van de bouwprojecten gebruik van fast-track-methoden. Dit betekent dat de ontwerp- en bouwfasen tegelijkertijd plaatsvinden in plaats van na elkaar, waardoor projecten veel sneller kunnen worden afgerond dan bij traditionele benaderingen.

De beste software voor projectmanagement in de bouw

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke productwaarde. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

1. ClickUp (Het meest geschikt voor bouwteams die een alles-in-één-tool nodig hebben voor planning, samenwerking en het bijhouden van de bouwplaats)

U weet hoe ingewikkeld projectmanagement kan zijn. Het ene team wacht op vergunningen, het andere heeft geen duidelijkheid over de tijdlijnen en de nieuwste plannen raken zoek in een wirwar van e-mails.

Als het op de bouwplaats in een stroomversnelling zit, is het laatste wat u kunt gebruiken vertraging door versnipperde tools en miscommunicatie. Daarom heeft u een systeem nodig dat een verbinding vormt tussen uw hele team.

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, brengt al je planning, taaktoewijzingen, documenten en updates samen op één plek, zodat iedereen, van kantoor tot op locatie, op één lijn blijft en vooruitgang boekt.

Wanneer je overstapt naar ClickUp for Construction Teams, maak je gebruik van mogelijkheden die de meeste tools simpelweg niet bieden. Je krijgt meer dan 15 weergavetypen, zoals Gantt, tijdlijn, werklast, Box, mindmap en kalender, zodat je visueel kunt plannen en elke fase van je bouwproject met duidelijkheid en precisie kunt beheren.

Plan en optimaliseer bouwwerkstroomen met ClickUp voor bouwteams

Samenwerking tussen teams en bouwlocaties verloopt naadloos dankzij de ingebouwde ClickUp Chat, toegewezen opmerkingen en functies voor redactie waarmee je RFI's, tekeningen en plattegronden direct binnen taken kunt markeren. Iedereen ziet updates in hun context zonder door lange e-mailthreads te hoeven spitten.

⌛ Tijdbesparend: Bovendien integreert ClickUp naadloos met de tools waar u al op vertrouwt. Dat kan uw BIM-software voor ontwerpcoördinatie zijn, boekhoudplatforms voor facturering of planningsapps voor werkzaamheden op het veld. Deze integraties houden uw werkstroom met elkaar verbonden, zodat u niet met meerdere systemen hoeft te jongleren en het risico loopt cruciale informatie kwijt te raken.

En omdat de mobiele app van ClickUp is ontwikkeld voor hybride en on-site teams, werkt deze zelfs offline, zodat ploegleiders overal foto's kunnen uploaden, opmerkingen kunnen achterlaten en de voortgang kunnen registreren. Het platform synchroniseert vervolgens alles automatisch zodra ze weer online zijn.

Maar wat houdt dat in de praktijk in? Laten we eens nader kijken naar alle functies die ClickUp tot onmisbare software voor projectmanagement voor bouwprojecten maken voor teams zoals het uwe.

Ten eerste bieden taakvolging, Gantt-grafieken en werklastweergaven u volledige controle over uw projecten. Met ClickUp Tasks kunt u bijvoorbeeld elk onderdeel van uw bouwproject opsplitsen in beheersbare actiepunten. U kunt taken toewijzen aan specifieke teamleden of leveranciers, bouwtekeningen of vergunningen toevoegen, precieze deadlines instellen en de voortgang in realtime volgen.

💡 Pro-tip: Stel aangepaste statusen voor taken in, zoals 'In afwachting van vergunning', 'Elektriciteitsinspectie geslaagd' of 'Definitieve punchlist', om de daadwerkelijke mijlpalen op de bouwplaats weer te geven. Zo kan uw projectmanager direct zien hoe ver elke cruciale stap is gevorderd, zonder dat hij door aantekeningen hoeft te spitten of onderaannemers achterna moet zitten.

Voel je je overweldigd? Zo stel je prioriteiten voor bouwtaken als een professional en krijg je weer grip op de situatie.

Vervolgens kunt u met de ClickUp gantt-grafiekweergave uw hele project met slechts één klik omzetten in een visuele tijdlijn. U kunt belangrijke fasen, zoals graafwerkzaamheden, het plaatsen van de ruwbouw of inspecties, een kleur geven voor direct overzicht. Wilt u uw weergave reorganiseren? Gebruik filters zoals deadline, toegewezen persoon of prioriteit om uw focus snel te verleggen en u te concentreren op het werk dat aandacht nodig heeft.

Visualiseer projecttijdlijnen en blijf op koers met de Gantt-grafiekweergave van ClickUp

Gebruik voor een dieper inzicht in knelpunten in de planning dit gantt-diagram voor de bouw en schakel 'Kritiek pad' in om direct te zien welke taken je deadline in gevaar brengen. Als je te maken hebt met een achterstand of een ongelijkmatige werklast, laat Slack Time zien wie er capaciteit heeft, zodat je het werk opnieuw kunt verdelen zonder de voortgang te vertragen.

Daarnaast geeft de ClickUp werklastweergave je een duidelijk overzicht van hoeveel werk elk teamlid of onderaannemer heeft ingepland voor al je projecten.

Zo kunt u zien wanneer iemand overbelast of onderbenut is, zodat u taken opnieuw kunt verdelen voordat deadlines in het gedrang komen. Als uw elektricien bijvoorbeeld volledig volgeboekt is tijdens een cruciale fase van de ruwbouw, kunt u de taken vroegtijdig aanpassen om het project op schema te houden.

Beheer de bandbreedte van je team effectief en voorkom burn-out met ClickUp werklastweergave

⏩ Snelle tip: Gebruik de ingebouwde tijdsregistratie van ClickUp om de uren van je team rechtstreeks bij de taken te registreren. Of het nu gaat om het plaatsen van een frame, elektriciteitswerk of de voorbereiding op een inspectie, je hebt realtime zichtbaarheid op de arbeidskosten en kunt overschrijdingen opsporen voordat ze je budget beïnvloeden

De volgende uitdaging is om al je belangrijke documenten georganiseerd en toegankelijk te houden. Daar fungeert ClickUp Docs als een efficiënt documentbeheersysteem. Je kunt alle projectgegevens, van plannen en vergunningen tot RFI's en contracten, opslaan in één centrale hub. Je team kan eenvoudig samenwerken door in realtime opmerkingen toe te voegen aan tekeningen of specificaties bij te werken, zodat iedereen met de nieuwste versie werkt en je kostbare miscommunicatie voorkomt.

Centraliseer projectdocumentatie voor je bouwteam met ClickUp Docs

Om op een bouwplaats voorop te blijven lopen, moet u snelle beslissingen nemen zonder te verzanden in repetitieve taken.

ClickUp-automatiseringen helpen je het dagelijkse werk te stroomlijnen, zodat er niets over het hoofd wordt gezien en je ook geen tijd verspilt aan alledaagse taken. Ongeacht de uitvoeringsmethoden van je bouwproject kun je aangepaste regels instellen om taken automatisch te verplaatsen wanneer een vergunning is goedgekeurd, follow-ups toe te wijzen na een inspectie of het team op de hoogte te stellen wanneer materialen vertraging oplopen.

Bespaar tijd bij repetitieve bouwtaken met ClickUp-automatiseringen

Tot slot voegt ClickUp Brain nog een extra dimensie van snelheid toe. Moet u een RFI versturen, een update over de bouwplaats samenvatten of een veiligheidsmededeling opstellen? Deze AI voor de bouw helpt u dit binnen enkele seconden te genereren, rechtstreeks vanuit uw werkruimte. Het is een slimme manier om de efficiëntie in de bouw te verhogen en tijd vrij te maken voor het daadwerkelijke bouwwerk.

Je kunt ook alles vragen wat met je bouwproject te maken heeft en binnen enkele seconden bruikbare inzichten krijgen. ClickUp Brain maakt projectrapporten bijvoorbeeld eenvoudig te begrijpen. Het haalt eruit wat belangrijk is, zoals belangrijke updates, signaleert vertragingen of risico's, en zet deze om in duidelijke, bruikbare conclusies.

Krijg binnen enkele seconden een duidelijk beeld van je projectrapport met ClickUp Brain

Om de installatie nog sneller te laten verlopen, biedt ClickUp een bereik aan kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement voor bouwprojecten.

Een van de meest veelzijdige is de ClickUp-sjabloon voor bouwprojectbeheer, ontworpen om je te helpen je team en aannemers op één lijn te houden voor naadloze samenwerking en efficiënte bijhouding van de voortgang.

Vereenvoudig het bijhouden van projecten en houd je team op één lijn met de ClickUp-sjabloon voor projectmanagement in de bouw

Het sjabloon bevat ook kant-en-klare documenten met realtime samenwerking en uitgebreide formaten, zodat je team alles, van ontwerpconcepten tot bouwspecificaties, eenvoudig kan organiseren en bewerken.

De beste functies van ClickUp

Brainstorm met ClickUp Whiteboards om samen projectlay-outs, plattegronden en werkstroomen in kaart te brengen voordat je taken toewijst

Maak gebruik van ClickUp mindmaps om complexe projectomvang en relaties al vroeg in de planningsfase in kaart te brengen

Volg de voortgang met ClickUp Goals door doelstellingen te koppelen aan een onbeperkt aantal projecten en houd mijlpalen en de algehele bedrijfsprestaties in de gaten

Analyseer projectgegevens op ClickUp-dashboards om realtime inzicht te krijgen in de projectstatus, budgetten en teamproductiviteit, allemaal op één plek

Limieten van ClickUp

Het brede bereik aan aanpassingsmogelijkheden kan voor nieuwe gebruikers een beetje overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Dit is wat een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind, is hoe flexibel het is. Je kunt het letterlijk helemaal naar eigen wens instellen. Of je nu houdt van gedetailleerde werkstroomstromen met automatisering en aangepaste velden, of gewoon een eenvoudige lijst met taken, ClickUp past altijd. Ik vind het ook geweldig dat ik van weergave kan wisselen (Lijst, Bord, Kalender, enz.) afhankelijk van mijn stemming of het soort taak waaraan ik werk. En het feit dat Documenten, Doelen en Dashboard allemaal op één plek staan, is een uitkomst. Nooit meer schakelen tussen 4-5 verschillende apps.

2. Buildertrend (Het meest geschikt voor aannemers in de woningbouw die projecten beheren van de voorverkoop tot de garantieperiode)

via Buildertrend

Buildertrend is een goede keuze voor woningbouwers, verbouwers en gespecialiseerde aannemers die een cloudgebaseerd systeem nodig hebben om bouwprojecten te beheren, van de voorverkoop tot de garantieperiode.

U kunt nauwkeurige offertes opstellen die vanaf het begin duidelijke verwachtingen scheppen. Communiceer moeiteloos met klanten, houd uw planning op koers en verwerk wijzigingsopdrachten soepel om uw project op tijd en binnen het budget op te leveren.

Buildertrend kan worden geïntegreerd met belangrijke platforms van derden, waaronder QuickBooks, Xero en Salesforce, waardoor u uw financiële gegevens en CRM-gegevens eenvoudig kunt synchroniseren. Het biedt ook portalen voor klanten en onderaannemers voor gestroomlijnde communicatie en transparantie.

De beste functies van Buildertrend

Versterk de samenwerking met ingebouwde berichtenfuncties, opmerkingen en geautomatiseerde notificaties voor taken

Automatiseer goedkeuringen voor wijzigingsbestellingen en inkoopbestellingen met digitale handtekeningen en realtime bijhouden

Centraliseer het garantiebeheer door problemen te registreren, reparaties toe te wijzen en na afloop van het project met klanten af te stemmen

Limieten van Buildertrend

Het tekstvak voor beschrijvingen in Buildertrend kan niet worden aangepast, waardoor het moeilijk is om grotere hoeveelheden tekst in één keer te bekijken (Link)

Prijzen van Buildertrend

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Buildertrend

G2 : 4,2/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Buildertrend?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik gebruik Buildertrend nu al vijf jaar en ik ben er dol op. Ik kan me niet voorstellen dat ik als landschapsarchitect, ontwerper en aannemer zonder zou kunnen werken. Ik vind het geweldig dat je de namen van de clients kunt aanpassen en dat je zoveel foto's kunt toevoegen als je wilt. De organisatie is echt geweldig en de betalingen, wanneer synchroniseerd met QuickBooks, zijn fantastisch.

📚 Lees ook: Hoe u klanten kunt vinden en behouden voor uw bouwbedrijf

3. Fieldwire (Het meest geschikt voor teams in het veld die offline toegang en het bijhouden van punchlists op locatie nodig hebben)

via Fieldwire

Fieldwire is een bouwmanagementtool die uw team helpt om verbonden te blijven en de controle te behouden, direct op de bouwplaats. Dankzij het mobielvriendelijke ontwerp en de gebruiksvriendelijke interface kunt u taken beheren, plannen offline bekijken en realtime updates ontvangen, waar u ook bent.

Met de markeer- en documentatietools kunt u vanaf elk apparaat tekeningen annoteren, bijlagen toevoegen, opmerkingen plaatsen en documenten koppelen.

Voor kwaliteitscontrole kunt u met Fieldwire problemen vastleggen met foto's en aantekeningen, deze omzetten in taken voor de punchlist en ze direct toewijzen. Met de aangepaste formulieren en geautomatiseerde rapportage kunt u RFI's, checklists en nalevingsrapporten genereren om iedereen op de hoogte te houden.

De beste functies van Fieldwire

Maak taakgerichte chats met notificaties mogelijk om beslissingen te versnellen

Houd taken, punch lists en inspecties bij om de voltooiing te garanderen

Maak efficiënt planningen met behulp van lean-bouwmethoden om toekomstig werk op elkaar af te stemmen en op schema te houden

Pas de aangepaste rapporten aan en genereer ze om de voortgang van het project, inzichten en verantwoording te delen met alle belanghebbenden

Beperkingen van Fieldwire

Het voltooien of aanpassen van dagelijkse rapporten kan op dit platform meer tijd kosten (Koppeling)

Prijzen van Fieldwire

Basis : Gratis

Pro : $ 54 per maand per gebruiker

Business : $ 74 per maand per gebruiker

Business Plus: $ 104 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fieldwire

G2 : 4,5/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fieldwire?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind aan Fieldwire, is de veelzijdigheid die het te bieden heeft. Er is zoveel om bij te houden in de bouwsector, en Fieldwire kan het allemaal aan. Deze app/website biedt geweldige functies zoals markeringen, het verzenden van RFI's, fotodocumentatie, tabbladen voor bestanden voor bepaalde formulieren die je mogelijk moet downloaden of uploaden, en nog veel meer.

👀 Wist u dat? Door de lage productiviteitsgroei zijn de bouwkosten wereldwijd jaarlijks met 1 tot 3 procent gestegen, bovenop de algemene inflatie. Tussen 2015 en 2023 stegen de bouwkosten voor niet-residentiële projecten met 36 procent in Europa en met 52 procent in de VS.

via Contractor Foreman

In plaats van spreadsheets en papieren logboeken bij te houden, kunt u met Contractor Foreman uw volledige werkstroom beheren vanaf één gebruiksvriendelijk platform.

U kunt dagelijkse activiteiten bijhouden, teams inplannen en offertes genereren die direct kunnen worden omgezet in facturen. Uw team kan inklokken met mobiele tijdkaarten, terwijl ingebouwde veiligheidstools zoals incidentrapporten en toolbox-gesprekken u helpen om aan de OSHA-voorschriften te voldoen en risico's te verminderen.

Via een klantenportaal kunt u updates en documenten in realtime met klanten delen, waardoor de transparantie wordt verbeterd zonder extra telefoontjes of e-mails. Dit is een uitstekende oplossing als u een aannemer bent die op zoek is naar een praktische manier om opdrachten, documenten, personeel en communicatie met klanten te beheren zonder de rompslomp van ingewikkelde software.

De beste functies van Contractor Foreman

Verzend en beheer inzendingen, zoals productgegevens, steekproeven en tekeningen, voor snelle, traceerbare goedkeuringen

Houd het gebruik van apparatuur op verschillende bouwplaatsen bij en plan dit, inclusief onderhouds- en gebruikslogboeken

Gebruik en uitvoer van meer dan 100 kant-en-klare bouwformulieren, zoals punch lists, dagrapporten en verklaringen van afstand van pandrecht

Beperkingen van Contractor Foreman

De integratie met QuickBooks kan soms onbetrouwbaar zijn, waardoor handmatige tussenkomst nodig is om problemen op te lossen (Koppeling)

Prijzen voor aannemers en voormannen

Een gratis proefversie van 30 dagen

Basic : $ 49/maand (jaarlijks gefactureerd)

Standaard : $ 79/maand (jaarlijks gefactureerd)

Plus : $ 125/maand (jaarlijks gefactureerd)

Pro : $ 166/maand (jaarlijks gefactureerd)

Onbeperkt: $ 249/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van aannemers en voormannen

G2 : 4,5/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 750 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Contractor Foreman?

Een recensie op Capterra zegt:

Contractor Foreman is een geweldig hulpmiddel geweest om mijn projecten georganiseerd en op schema te houden. Ik waardeer het enorm dat ik dagelijkse logboeken kan bijhouden, budgetten kan beheren en met mijn team kan communiceren, allemaal op één plek. De interface is overzichtelijk, de functies dekken veel van wat ik dagelijks nodig heb, en het bespaart me zeker tijd in vergelijking met het gebruik van meerdere apps. Al met al is het een solide oplossing om bouwprojecten efficiënt te beheren

5. Wrike (Het meest geschikt voor teams die behoefte hebben aan automatisering van de werkstroom, zichtbaarheid op het gebied van taken en coördinatie tussen teams)

via Wrike

In de bouw kunnen miscommunicatie en handmatig bijhouden de kosten snel opdrijven en de tijdlijn in de war sturen. Wrike is een intelligent projectmanagementplatform dat dit aanpakt door silo's tussen het veld en het kantoor weg te nemen en routinematige processen zoals RFI's, goedkeuringen en dagelijkse rapportages te automatiseren.

Met Wrike Work Intelligence krijgt u AI-aangedreven tools die u helpen potentiële risico's te signaleren, taken samen te vatten en snel door projectdocumenten te zoeken. U kunt ook itemtypen aanpassen aan uw specifieke behoeften. Of het nu gaat om punch lists, wijzigingsopdrachten of veiligheidsrapporten, het platform past zich aan uw manier van werken aan.

De beste functies van Wrike

Maak intakeformulieren voor aanvragen voor vergunningen, offertes of apparatuur om de automatisering te vergemakkelijken

Wijs taken zoals bouwplaatsvoorbereiding of inspecties toe aan meerdere teams of fasen met cross-tagging

Gebruik blauwdrukken als sjabloon voor terugkerende bouw- of renovatieprojecten voor een consistente uitvoering

Beperkingen van Wrike

Sommige gebruikers melden dat het grote aantal notificaties op het platform ertoe kan leiden dat belangrijke taken of berichten over het hoofd worden gezien (Link)

Prijzen van Wrike

Free Forever

Team : $ 10 per maand per gebruiker

Business : $ 25 per maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2 : 4,2/5 (meer dan 4400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 2800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een G2-recensie zegt:

Het is een geweldige tool die wordt gebruikt om individueel en teamwerk te beheren. Het heeft een zeer eenvoudige en intuïtieve grafische interface waarmee dagelijkse taken en projecten kunnen worden beheerd. Taken kunnen worden toegewezen aan de verantwoordelijken, en het is ook mogelijk om een beschrijving aan de taak toe te voegen en een startdatum en einddatum in te stellen. Het biedt perfecte controle over taken in uitvoering, taken in behandeling, voltooide taken, geannuleerde taken, enz.

⚡ Sjabloonarchief: Heb je moeite met bouwbudgetten? Maak gebruik van de gebruiksvriendelijke bouwbudgetsjablonen van ClickUp om je uitgaven te stroomlijnen en je projecten winstgevend te houden.

6. Asana (Het beste voor gestructureerd taakbeheer, op rollen gebaseerde toegang en het verdelen van de werklast)

via Asana

Het coördineren van bouwprojecten vereist meer dan alleen het bijhouden van taaktoewijzingen. Het vraagt om een systeem dat met precisie kan omgaan met veranderende tijdlijnen, complexe teamstructuren en cruciale documentatie.

Dankzij de functies voor team- en gastbeheer van Asana kunt u naadloos samenwerken met interne teams, onderaannemers en klanten zonder gevoelige informatie in gevaar te brengen. U kunt rollen toewijzen, de toegang beheren en de communicatie stroomlijnen door alleen relevante taken of projecten te delen met externe belanghebbenden.

De werklastweergave helpt bouwprojectmanagers burn-out te voorkomen door de werklast van elk teamlid voor alle actieve bouwprojecten weer te geven, waardoor aanpassingen in realtime mogelijk zijn. Met aangepaste formulieren kunt u gestructureerde informatie verzamelen, zoals RFI's of inspectieverzoeken. Bovendien kunt u met sjablonen en bundels projectfasen zoals fundering, ruwbouw, MEP en afwerking standaardiseren voor elke nieuwe locatie.

De beste functies van Asana

Koppel taken aan overkoepelende doelstellingen en doelen voor focus en verantwoordelijkheid

Bekijk een onbeperkt aantal projecten of portfolios op één plek met realtime updates

Visualiseer belangrijke statistieken en voortgang, zoals tijdlijnen, budgetten en de voltooiing van taken, met realtime grafieken

Beperkingen van Asana

Sommige gebruikers melden dat de nieuwe AI Studio beperkend is en vaak een complexe installatie vereist voor basistaken, waardoor handmatig werk efficiënter is (Link)

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter : $ 13,49/maand per gebruiker

Geavanceerd : $ 30,49/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Asana

G2 : 4,4/5 (meer dan 12.100 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een recensie op Capterra zegt:

Het is de beste projectmanagementtool die ik ooit heb gebruikt. Hiermee blijven projectdoelstellingen effectief op één plek verzameld, zodat iedereen kan samenwerken volgens de tijdlijn en de juiste werkstroom. Asana is, in vergelijking met zijn concurrenten, uiterst gebruiksvriendelijk en stelt ons in staat om snel aparte werkruimten aan te maken om taken te organiseren en productiviteitstips te genereren.

👀 Wist u dat? De vraag naar geschoolde arbeidskrachten in de bouw blijft hoog, met gemiddeld 382.000 vacatures per maand van augustus 2023 tot juli 2024. Dit is het derde jaar op rij met bijna 400.000 vacatures per maand in de VS, wat de aanhoudende uitdaging onderstreept om het tekort aan talent op te vullen.

7. Zoho Projects (Het meest geschikt voor Zoho-gebruikers die op zoek zijn naar gedetailleerde tracking, rapportages en gestructureerde planning)

via Zoho Projects

Zoho Projects is een cloudgebaseerde tool voor projectmanagement die u helpt orde te scheppen in de chaos van het dagelijkse bouwproces.

Zo werkt het: samenwerking verloopt duidelijk en direct dankzij Feeds, die een realtime tijdlijn van Taak-updates en opmerkingen weergeven. Notificaties waarschuwen teamleden onmiddellijk wanneer ze werk toegewezen krijgen of vermeld worden. Voor snelle verduidelijkingen houdt de Chat (Discuss)-functie gesprekken gefocust en direct gekoppeld aan uw project.

Uw team kan dagelijks uren registreren voor taken met behulp van urenregistratie, terwijl werklastrapporten aangeven wie over- of onderbezet is, zodat u de taken beter kunt verdelen. Timers registreren de daadwerkelijk bestede tijd aan specifieke werkzaamheden, zoals het storten van beton of elektrische installaties, en leveren zo nauwkeurige projectgegevens voor analyses van de productiviteit en kostenbeheersing.

De beste functies van Zoho Projects

Dien problemen op de bouwplaats in, houd ze bij en los ze op, zoals veiligheidsrisico's, defecte apparatuur of vertragingen bij vergunningen, met behulp van de module 'Issues'

Plan projecten overzichtelijk door het werk op te splitsen in fasen, takenlijsten, taken en subtaaken

Houd de voortgang bij en identificeer knelpunten met gedetailleerde rapporten en grafieken

Beperkingen van Zoho Projects

i nk) Er zijn niet veel integraties met tools buiten het Zoho-ecosysteem (L

Sommige taken vereisen te veel klikken om te voltooien, waardoor de navigatie minder efficiënt is (Link)

Prijzen van Zoho Projects

Gratis proefversie beschikbaar

Premium : $ 5 per maand per gebruiker

Enterprise : $ 10 per maand per gebruiker

Projects Plus: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (meer dan 480 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 810 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Projects?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik gebruik Zoho Projects nu ongeveer een jaar en over het algemeen is het een fijne tool voor taak- en projectmanagement. De integratie met andere Zoho-apps verloopt naadloos, wat een groot pluspunt is als je al deel uitmaakt van het Zoho-ecosysteem

8. Trello (Het beste voor eenvoudig, visueel taakbeheer met behulp van Kanban-achtige borden en checklists)

via Trello

Trello is een visueel gestuurde tool voor projectmanagement waarmee u bouwtaken kunt organiseren met behulp van een eenvoudig kaart-en-bord-systeem gebaseerd op de Kanban-methode. U kunt borden aanmaken voor elke bouwlocatie, met lijsten zoals voorbereiding, vergunningen en inspecties, lopende opdrachten, planning van onderaannemers en de punch list.

Elke kaart kan een taak vertegenwoordigen, zoals 'Fundering storten', 'Ruwbouw elektriciteit' of 'Eindinspectie HVAC', met deadlines, bijlagen (zoals plattegronden of vergunningen), toegewezen teamleden en checklistitems om de voortgang stap voor stap bij te houden.

Om efficiënt te blijven, kunt u repetitieve administratieve taken automatiseren met Butler-automatisering. Bijvoorbeeld door kaarten naar de lijst 'Klaar voor inspectie' te verplaatsen wanneer de checklists voor de oplevering van bouwprojecten zijn voltooid, of door taken automatisch toe te wijzen aan vakmensen wanneer een eerdere fase als voltooid is gemarkeerd.

De beste functies van Trello

Gebruik Power-Ups om een verbinding te maken met Google Drive voor bouwtekeningen en Google Agenda voor bouwschema's

Kopieer een Taak naar meerdere borden met realtime synchronisatie van updates

Zet berichten uit tools zoals Slack of e-mail direct om in bruikbare Trello-kaarten

Limieten van Trello

U kunt geen taakafhankelijkheden creëren of de voortgang gedetailleerd bijhouden, wat het beheer van complexe projecten kan bemoeilijken (Link)

Prijzen van Trello

Free Forever

Standaard : $ 6 per maand per gebruiker

Premium : $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Trello

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.700 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een recensie op Reddit zegt:

Ik vind Trello handig omdat het me een overzicht geeft van alle projecten, taken, enz. waaraan ik werk. Ik denk dat de kracht van Trello ligt in het feit dat het heel eenvoudig (borden, lijsten, kaarten) en gebruiksvriendelijk is, waardoor het voor vrijwel alles kan worden gebruikt waarbij je informatie moet ordenen.

9. TeamGantt (Het meest geschikt voor visuele planners die gebruikmaken van gantt-grafieken en basislijnen met slepen en neerzetten)

via TeamGantt

Als u op zoek bent naar een eenvoudige manier om bouwtijdlijnen te beheren zonder te verdrinken in spreadsheets, biedt TeamGantt u de controle en duidelijkheid die u nodig hebt.

U kunt elke fase van uw bouwproject plannen met behulp van Gantt-grafieken met slepen en neerzetten, terwijl u kunt schakelen tussen kalender-, lijst- en Kanban-weergaven, afhankelijk van wat het beste werkt voor u en uw team. Naarmate het project vordert, kunt u de werkelijke voortgang bijhouden tegenover uw oorspronkelijke plan, vertragingen vroegtijdig signaleren en tools zoals basislijnen en kritieke paden gebruiken om op schema te blijven.

TeamGantt helpt u ook om uren en budgetten onder controle te houden met ingebouwde tijdsregistratie en kostenberekening in de planning. Alle essentiële documenten, van vergunningen en specificaties tot wijzigingsopdrachten en afsluitingsdossiers, worden opgeslagen in uw projectplan, zodat alles overzichtelijk en toegankelijk blijft.

De beste functies van TeamGantt

Voeg opmerkingen rechtstreeks toe aan een project of Taak om de communicatie duidelijk en gericht te houden

Synchroniseer met één klik met Procore om ervoor te zorgen dat de werkstroom naadloos wordt doorgevoerd tussen uw kantoortoepassingen en de planning in TeamGantt

Bekijk de nieuwste bestanden, gesprekken en updates rechtstreeks vanuit uw online gantt-grafiek

Limieten van TeamGantt

De aangepaste mogelijkheden voor Gantt-grafieken zijn vrij beperkt (Link)

Sommige gebruikers melden dat de bewerking van tabbladen en het aanmaken van groepen wat lastig is en gebruiksvriendelijker zou kunnen zijn (Link)

Prijzen van TeamGantt

Gratis abonnement beschikbaar voor persoonlijke projecten

Pro : $ 59 per maand per manager

Onbeperkt alles: Aangepaste prijs

Bouweditie: Boek een adviesgesprek

Beoordelingen en recensies van TeamGantt

G2 : 4,8/5 (meer dan 890 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TeamGantt?

Een G2-recensie zegt:

TeamGantt biedt de mogelijkheid voor meerdere medewerkers om in realtime samen te werken en de voortgang gezamenlijk te visualiseren. De snelheid waarmee ik taken kan organiseren, prioriteiten kan stellen en deadlines kan aanpassen, maakt een wereld van verschil bij het plannen van activiteiten die voor het hele team begrijpelijk zijn

10. Procore (Het meest geschikt voor commerciële projecten die end-to-end-beheer en AI-gestuurde inzichten vereisen)

via Procore

In tegenstelling tot veel platforms die zich alleen richten op opslagruimte voor documenten of basiscoördinatie, biedt Procore een volledig geïntegreerde, AI-aangedreven bouwbeheeroplossing die is ontwikkeld voor complexe commerciële projecten.

U kunt RFI's, inzendingen, gebeurtenissen, budgetten en planningen op één plek beheren. De AI-engine signaleert potentiële risico's, brengt ontbrekende of vertraagde inzendingen aan het licht en helpt bij het vergelijken van specificaties of documenten om inconsistenties eerder in het proces op te sporen. U kunt zelfs vragen in gewone taal stellen, zoals 'Waar zitten we boven het budget?', en direct antwoord krijgen.

Bovendien kunt u met realtime arbeidskostenberekening, de weergave van 3D-modellen in de browser en aanpasbare dashboarden voor rapportage de controle behouden over elk onderdeel.

De beste functies van Procore

Gebruik Assist, de AI-tool van Procore, om snel RFI's, tekeningen en documenten binnen het platform te doorzoeken

Automatiseer repetitieve taken zoals dagelijkse logboeken en het aanmaken van offertes met behulp van aangepaste AI-agenten

Naadloos integreren met meer dan 400 apps van derden, waaronder QuickBooks, Sage, Bluebeam en Microsoft 365

Limieten van Procore

Het exporteren van offertes en RFI's kent beperkte formaten, wat van invloed is op hoe documenten eruitzien wanneer ze extern worden gedeeld (Link)

Prijzen van Procore

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Procore

G2 : 4,6/5 (meer dan 3.300 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2.700 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Procore?

Een G2-recensie zegt:

Procore is de meest gebruiksvriendelijke bouwbeheersoftware die ik ooit heb gebruikt. Het is eenvoudig om informatie in te voeren en te verdelen. Door belangrijke spelers voor projecten aan te wijzen, wordt de informatie automatisch naar iedereen verdeeld, waardoor fouten door weglatingen worden voorkomen die vaak voorkomen bij het gebruik van andere apps

11. Methvin (Het meest geschikt voor calculators en projectleiders die zich richten op offertes, calculaties en budgetbeheer)

via Methvin

Methvin is speciaal ontwikkeld voor commerciële bouw- en verbouwingsbedrijven en maakt kostenbeheersing, budgettering en realtime rapportage eenvoudig.

Een opvallende functie van het systeem voor kosten raming en projectkostenbeheer is de mogelijkheid om budgetprognoses op te stellen en bij te houden, en direct de geraamde kosten te vergelijken met de werkelijke kosten. U kunt ook offertes van onderaannemers beheren op één centraal platform, omdat het beheersen van uitgaven zonder voortdurende handmatige updates tijd bespaart en fouten vermindert.

Deze software voor het opstellen van offertes voor commerciële bouwprojecten ondersteunt ook automatisering van het beheer van wijzigingsopdrachten, geïntegreerd documentbeheer en aanpasbare dashboarden voor rapportage. Dit maakt het bijzonder geschikt voor middelgrote tot grote aannemers die zich richten op complexe projecten met meerdere belanghebbenden.

De beste functies van Methvin

Beheer de toegangen van gebruikers om gevoelige informatie te beschermen en tegelijkertijd een soepele samenwerking te garanderen

Identificeer cruciale taken met Methvin's gantt-scheduler door het markeren van taakpaden

Vereenvoudig de calculatie met snelle, nauwkeurige opmetingen voor DWG-, DXF- en PDF-bestanden. Meet in imperiale of metrische eenheden en houd materialen bij met volledige transparantie in het proces

Limieten van Methvin

Ontbreekt naadloze integratiemogelijkheden met diverse verouderde systemen, GIS-tools, activaregisters en platforms voor financiële rapportage (gekoppeld)

Prijzen van Methvin

Free Forever

Business : $ 27/maand

Enterprise: $ 179/maand

Beoordelingen en recensies van Methvin

G2 : 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Methvin?

Een recensie op Capterra zegt:

Wat ik het leukste vind aan Methvin Takeoff is dat het erg handig en efficiënt is qua tijd en productoutput. Het helpt je om beter georganiseerd te zijn en je projecten goed te beheren

12. PlanGrid (Het meest geschikt voor teams in het veld die in realtime blauwdrukken en tekeningen kunnen bekijken en markeren)

via PlanGrid

Aantekening: PlanGrid valt nu onder Autodesk Build als onderdeel van de Autodesk Construction Cloud. Hoewel veel teams nog steeds de verouderde term 'PlanGrid' gebruiken, worden nieuwe gebruikers doorverwezen naar Autodesk Build voor doorlopende updates en ondersteuning.

PlanGrid is een intuïtieve tool voor bouwproductiviteit die het beheren van bouwtekeningen en samenwerken op locatie eenvoudig en efficiënt voor u maakt. Het is ontworpen om u snel toegang te geven tot actuele plannen en biedt realtime updates van tekeningen, versiebeheer en eenvoudige markeringen (allemaal toegankelijk vanaf elk apparaat).

Dankzij de krachtige functies voor veldrapportage en punchlists kunt u problemen sneller bijhouden en oplossen. Hoewel PlanGrid geen volledige projectboekhouding of planning biedt, zorgt het ervoor dat uw team op één lijn blijft wat betreft plannen en bouwplaatsgegevens.

Bovendien integreert het naadloos met Autodesk BIM 360 en andere populaire tools, zodat uw werkstroom naadloos met elkaar verbonden is.

De beste functies van PlanGrid

Upload snel actuele tekeningen met automatische bladnummering en het bijhouden van revisies

Wijs taken toe en gebruik eenvoudige markeertools die rechtstreeks aan spreadsheets zijn gekoppeld

Voeg foto's en video's toe aan taken en RFI's als bijlagen voor meer context en betere communicatie

Limieten van PlanGrid

Consolideert niet alle aantekeningen en opmerkingen op één pagina om de definitieve as-built-documenten te genereren (Link)

Prijzen van PlanGrid

Prijs per gebruiker: $ 136 per maand per gebruiker

Prijzen voor een onbeperkt aantal gebruikers: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PlanGrid

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

13. Jira (Het meest geschikt voor teams die Agile-werkstroomen gebruiken en gedetailleerd moeten bijhouden welke taken er worden uitgevoerd)

via Jira

Jira, ontwikkeld door Atlassian, is een tool voor projectmanagement die begon met het bijhouden van problemen en is uitgegroeid tot een flexibel platform dat in verschillende sectoren wordt gebruikt, waaronder de bouw.

In een bouwinstelling kunnen de Scrum-borden van Jira je helpen om grote taken zoals graafwerkzaamheden, het plaatsen van de ruwbouw of de afwerking op te splitsen in fasen met een vaste tijdsduur, waardoor je team gefocust blijft. Voor doorlopende processen zoals het verkrijgen van vergunningen, inspecties of materiaalleveringen kun je met Kanban-borden taken door aangepaste fasen leiden, zoals planning, in uitvoering en Klaar.

Naarmate het werk vordert, helpt de tijdlijnweergave u bij het plannen van belangrijke activiteiten, het identificeren van taakafhankelijkheden en het aanpassen van plannen wanneer dat nodig is. Om alles op schema te houden, bieden ingebouwde rapporten zoals sprintrapporten, burndown-grafieken en release-burndowns u realtime inzicht in wat er is gedaan, wat vertraging heeft opgelopen en wat vervolgens aandacht nodig heeft.

De beste functies van Jira

Automatiseer taken met no-code regels voor het toewijzen van werk, het bijwerken van statussen en het versturen van meldingen

Werk direct samen met behulp van opmerkingen en @vermeldingen die aan elke Taak zijn gekoppeld

Beheer toestemmingen om te bepalen wie projectdetails kan bekijken of bewerken

Beperkingen van Jira

Roadmapping-tools zijn eenvoudig en missen de diepgang die nodig is voor effectieve strategische planning (Link)

Prijzen van Jira

Free Forever

Standaard: $ 8 per maand per gebruiker

Premium: $ 14 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jira

G2 : 4,3/5 (meer dan 6400 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 15.270 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Jira?

Een TrustRadius-recensie zegt:

Jira is voor mij een redder in nood, omdat ik er elk project mee kan plannen en bijhouden dankzij de samenwerkingsfunctie die het biedt. Bovendien is het ongelooflijk nuttig op het gebied van Epics, serviceverzoeken en incidenten. Daarom zou ik zeggen dat mijn ervaring met Jira over het algemeen uitzonderlijk is geweest

Krijg volledige controle over uw bouwprojecten met ClickUp

Bouwprojectmanagement is niet eenvoudig. Deadlines worden overschreden. Budgetten lopen uit. Teams verliezen uit het oog wat de volgende stap is. Maar hier is de waarheid: dat hoeft allemaal niet uw realiteit te zijn.

ClickUp verandert de manier waarop je werkt door het centrale punt van je project te worden. Taakvolging en aanpasbare statussen die elk detail op orde houden. Gantt-grafieken die risico's aan het licht brengen voordat ze tot rampen uitgroeien. Real-time samenwerking die ervoor zorgt dat kantoor en veld als één geheel blijven functioneren. En een mobiele app waarmee je team de voortgang kan bijwerken zonder ook maar iets te missen.

Als u niet langer wilt reageren maar uw projecten wilt gaan sturen, geeft ClickUp u de mogelijkheid om dat te doen. Klaar om de leiding te nemen en slimmer te bouwen? Probeer ClickUp vandaag nog gratis en ontdek hoe moeiteloos projectmanagement kan zijn.