10 beste AI-bouwsoftware in 2025

AI verandert niet alleen de manier waarop we bouwen, maar ook de manier waarop we over bouwen denken.

Van de automatisering van veiligheidscontroles tot het optimaliseren van arbeid en materialen: AI-tools maken bouwprojecten sneller, veiliger en efficiënter. En met krappere budgetten, verschuivende tijdlijnen en hogere verwachtingen van clients kan de juiste AI-software het verschil maken tussen vertragingen en oplevering.

In deze blog hebben we de 10 beste AI-bouwsoftware op een rijtje gezet, ontworpen om u te helpen voorop te blijven lopen, kosten te besparen en slimmer te bouwen.

📊 Onderzoek toont aan: De wereldwijde markt voor AI in de bouw zal naar verwachting stijgen van 4,86 miljard dollar in 2025 tot 22,68 miljard dollar in 2032, met een indrukwekkende groei van 24,6% CAGR. Deze explosieve groei wordt aangedreven door het vermogen van AI om de efficiëntie te verhogen, kosten te verlagen en de manier waarop projecten worden uitgevoerd te transformeren, waardoor early adopters een groot voordeel hebben.

De beste AI-bouwsoftware in één oogopslag

Waarom is AI-bouwsoftware nu belangrijker dan ooit?

Kunstmatige intelligentie is essentieel geworden om projecten op schema en binnen het budget te houden. Met stijgende kosten, een tekort aan arbeidskrachten en elke dag toenemende eisen van clients, hebben bouwteams tools nodig die meer van het zware werk uit handen nemen.

Dit is wat de juiste AI-bouwsoftware u kan helpen doen:

Versnel het bieden en indienen van offertes met door AI gegenereerde kostenramingen en tijdlijnen.

Signaleer vertragingen en budgetoverschrijdingen vroegtijdig door projectgegevens in realtime te analyseren.

Automatiseer repetitieve taken op de bouwplaats, zoals het bijhouden van de voortgang, het signaleren van problemen en het bijwerken van planningen.

Verbeter de veiligheid op de bouwplaats met AI-gestuurde camera's en sensoren die gevaren direct detecteren.

Maak samenwerking naadloos door plannen, updates en rapporten te synchroniseren tussen teams en apparaten.

Plan middelen efficiënter door te leren van eerdere gebruikspatronen en projectpatronen.

🏗️ Trivia: De oude Romeinen hebben een speciaal soort beton uitgevonden, gemaakt van kalk, zeewater en vulkanische as, dat zo duurzaam is dat veel van hun bouwwerken, zoals het Pantheon en aquaducten, na bijna 2000 jaar nog steeds overeind staan. De ingenieurs van vandaag bestuderen dit 'Romeinse beton' om inspiratie op te doen voor duurzamere bouwmaterialen met een langere levensduur.

De 10 beste AI-bouwsoftware om te gebruiken

Laten we eens kijken naar de 10 beste AI -bouwsoftwareoplossingen die de manier waarop u bouwt, ontwerpt en projecten beheert kunnen veranderen.

1. ClickUp

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit. Plan, beheer en houd bouwprojecten van pre-sales tot concept tot oplevering — allemaal op één plek in ClickUp bij.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat gebruikmaakt van AI om bouwwerkstroom te stroomlijnen, de productiviteit te verhogen en de samenwerking binnen teams te verbeteren.

ClickUp for Construction Teams helpt u bij het plannen, beheren en bijhouden van bouwprojecten, van pre-sales tot concept tot oplevering – allemaal op één plek. Beheer middelen in een lijst, plan taken in een kalender of verschuif data in een gantt. ClickUp Views biedt u meer dan 10 weergaven om alles moeiteloos te plannen.

Met de contextuele AI-assistentie van ClickUp Brain kunnen bouwteams repetitieve taken automatiseren, direct projectdocumentatie genereren en realtime antwoorden krijgen over taken, documenten en teamleden. Met de aanpasbare automatisering kunnen gebruikers werkstroom creëren met behulp van natuurlijke taal, waardoor handmatige inspanningen worden verminderd en fouten tot een minimum worden beperkt.

Stel vragen als "Welke vergunningstaken zijn achterstallig?" of "Welke afhankelijkheden van onderaannemers moeten worden bijgewerkt?" en Brain levert samenvattingen op basis van live gegevens. U kunt ook in één oogopslag projectoverzichten krijgen, zoals de status van de bouwplaats, vertragingen of kostenoverschrijdingen.

Vat uw projectactiviteiten samen, identificeer trends en markeer items die aandacht behoeven met 's werelds meest voltooide werk-AI, ClickUp Brain.

💡 Pro-tip: We weten dat het op uw bouwplaats druk kan zijn, maar u kunt toch uw productiviteit behouden. Sterker nog, u kunt vier keer zo productief zijn met Talk to Text! Wanneer u geen tijd hebt om updates te typen of taken handmatig aan te maken: Open ClickUp Brain MAX — uw AI-assistent voor op uw desktop

Dicteer gewoon "Wanneer het storten van beton voltooid is, maak dan een inspectietaak aan" — en Talk to Text in Brain MAX regelt het met opdrachten en deadlines.

Gebruik uw stem om updates vast te leggen, zoals 'Dakconstructie voor 90% voltooien'. Brain MAX zet deze om in geregistreerde taken of veldnotities, ideaal voor drukke bouwplaatsen. Beheer uw werkruimte met ClickUp Brain MAX: gebruik uw stem om handsfree taken aan te maken, samen te vatten en te beheren.

In dit ClickUp-webinar leert u meer over functies en strategieën die u kunt gebruiken voor effectief bouwbeheer 👇

Automatiseer routinetaken, beheer planningen en verwerk documentatie, waardoor u handmatig werk vermindert met Autopilot Agents.

AI Kaarten biedt u direct inzicht en aanbevelingen binnen uw werkstroom, waardoor teams snellere, datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

Plan, volg en lever complexe bouwprojecten efficiënt met de robuuste projectmanagementtools van ClickUp, zoals Gantt-grafieken, Kanban-borden en ClickUp-dashboards. ClickUp Docs, ClickUp Chatten en ClickUp Whiteboard houden alle communicatie en bestanden op één plek bij , terwijl meer dan 1000 integraties zorgen voor naadloze verbinding met tools die aan de industrienormen voldoen.

ClickUp kan naadloos worden geïntegreerd met Building Information Modeling (BIM)-tools en heeft een kant-en-klare ClickUp-sjabloon voor bouwbeheer om u op weg te helpen.

Ontvang een gratis sjabloon Blijf bij de voortgang, houd doelen in de gaten en lever al uw projecten op tijd op met de bouwbeheersjabloon van ClickUp.

Het meest geschikt voor

Bouwteams die hun werkstroom willen automatiseren, documentatie willen centraliseren en complexe projecten willen beheren met AI-aangedreven tools.

Teamgrootte

Kleine teams van 5-20 personen, groeiende bouwbedrijven, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen.

Ideaal gebruiksscenario

Ideaal voor bouwteams die meerdere projecten beheren, onderaannemers coördineren en de voortgang op verschillende locaties en in verschillende tijdzones bijhouden.

Beste functies

AI-aangedreven taak- en documentbeheer

Meer dan 15 aanpasbare weergaven, waaronder Gantt-grafieken, Kanban-borden en kalenders

Werkstroomautomatisering in natuurlijke taal met ClickUp Brain

Ingebouwde tools zoals Docs, chat, Whiteboards en dashboard

Meer dan 1000 integraties, waaronder Slack, Google Drive, BIM-tools en meer.

Voordelen

Zeer aanpasbaar met flexibele werkstroom

Verbetert de productiviteit van teams en taken

Een G2-recensent zegt:

Hiermee kunt u precies doen wat u wilt. Met aangepaste velden en aangepaste weergaven kunt u uw eigen werkstroom en processen creëren die zijn aangepast aan uw werkplek.

Nadelen

Overweldigende functie-set voor nieuwe gebruikers

Een G2-recensent zegt:

"Er zijn zoveel functies dat het in het begin overweldigend kan zijn. "

Prijzen van ClickUp

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: 4,7/5 (meer dan 8.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3700 beoordelingen)

💡 Pro-tip: gebruik de sjabloon voor bouwvergadering-verslagen om belangrijke beslissingen, actiepunten en belemmeringen in realtime vast te leggen. Tag teamleden rechtstreeks in het document om follow-ups toe te wijzen en iedereen verantwoordelijk te houden – aparte e-mails of chats zijn niet nodig.

2. OpenSpace. ai

OpenSpace.ai helpt bouwbedrijven om eenvoudig digitale tweelingen van bouwplaatsen te bouwen. Bevestig een 360°-camera op een helm, leg alles vast terwijl u loopt, en binnen enkele minuten brengt AI de beelden in kaart op uw plattegronden of BIM-modellen, waardoor u een visueel overzicht krijgt van de voortgang en vroegtijdige problemen kunt opsporen.

Het is een krachtig hulpmiddel om discrepanties op te sporen, inspecties te stroomlijnen met AI-checklists en de samenwerking te verbeteren door integraties met Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid en meer.

Het meest geschikt voor preconstructieteams die snelle, visuele documentatie nodig hebben om vroegtijdig beslissingen te kunnen nemen.

TeamgrootteMiddelgroot tot groot – ideaal voor teams die werkstroom met grote volumes of meerdere projecten beheren

Ideaal gebruiksscenarioPerfect voor algemene aannemers en eigenaren die digitale tweelingen van projectlocaties bouwen voordat ze met de bouw beginnen.

Beste functies

360°-rondleidingen op de bouwplaats worden binnen enkele minuten automatisch in kaart gebracht in projectplannen.

Digitale tweelingaanmaak om voortgang te visualiseren en fouten vroegtijdig op te sporen

AI-aangedreven checklist voor gestandaardiseerde inspecties op de bouwplaats

Integraties met Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid en meer

Insights API voor geavanceerde analyses en rapportage

Voordelen

Helpt teams tijd te besparen door handmatig foto's taggen overbodig te maken en documentatie te versnellen.

Een G2-recensent zegt: “Supergemakkelijk te gebruiken. Behulpzame medewerkers om te ondersteunen en een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor mensen in het veld die minder technisch onderlegd zijn. ”

Nadelen

De installatie van de scanner en het onboarden van de camera kan enige tijd in beslag nemen.

Een G2-recensent zegt: "De vergelijking van 3D-modellen met de werkelijke opnames moet worden verbeterd. Bij snelle bewegingen is de weergave van beelden uit het model niet snel genoeg, zelfs niet met krachtige machines."

Prijzen

Aangepaste prijzen op basis van projectvolume en inbegrepen functies

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (1 beoordeling)

📮ClickUp Insight: Slechts 7% van de professionals is afhankelijk van AI voornamelijk voor taakbeheer en organisatie. Dit kan komen doordat de tools beperkt zijn tot specifieke apps zoals agenda's, takenlijsten of e-mailapps. Met ClickUp ondersteunt dezelfde AI uw e-mail of andere communicatieworkflows, agenda, taken en documentatie. Vraag gewoon: "Wat zijn mijn prioriteiten vandaag?" ClickUp Brain doorzoekt uw werkruimte en vertelt u precies wat u te doen staat op basis van urgentie en belangrijkheid. Zo consolideert ClickUp meer dan 5 apps voor u in één superapp!

3. Procore

Procore biedt een volledig uitgerust platform voor projectmanagement met AI-verbeterde tools voor documentbeheer, budgettering, rapportage en samenwerking. Procore brengt alle fasen van de bouw onder één dak, waardoor het gemakkelijk wordt om teams te coördineren, werkzaamheden op de bouwplaats bij te houden en slimmer te werken.

Met de mobiele app kunnen medewerkers documenten uploaden, updates indienen en overal communiceren. Bovendien werkt Procore goed samen met BIM en andere tools uit de sector, waardoor de algehele efficiëntie van de werkstroom wordt verbeterd.

Meest geschikt voor Grote bouwteams die een gecentraliseerd platform met AI-inzichten nodig hebben

TeamgrootteMiddelgrote tot ondernemingen die zich richten op grote of multi-projectactiviteiten

Ideaal gebruiksscenarioZeer geschikt voor algemene aannemers, onderaannemers en eigenaren die elk aspect van de projectoplevering willen stroomlijnen.

Beste functies

Uniform platform voor documentbeheer, planning, budgettering en communicatie

Real-time updates en versie-beheer zorgen voor afstemming tussen kantoor en veld.

Robuuste mobiele app voor het vastleggen en bijwerken van gegevens op locatie

AI-aangedreven analyses helpen bij het voorspellen van budgetten, het bijhouden van de productiviteit en het blootleggen van risico's.

Integraties met toonaangevende BIM-, ERP- en planningstools

Voordelen

Centraliseert gegevens en teams voor gestroomlijnde werkstroom

Een G2-recensent zegt: "Ik vind het vooral fijn dat je documenten en foto's als bijlage aan de dagelijkse rapporten kunt toevoegen. Zo weet je zeker dat alle benodigde informatie op één plek gemakkelijk toegankelijk is."

Nadelen

Complexe toestemming en ontbrekende automatisering van terugkerende taak

Een G2-recensent zegt: "De werkstroom en modules voelen een beetje rigide aan, en het zou handig zijn om meer controle te hebben over hoe tools worden geconfigureerd voor specifieke projectbehoeften. "

Prijzen

Aangepaste prijzen op basis van projectvolume en benodigde functies

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: 4,6/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

📚 Lees ook: Bekijk deze alternatieven voor Procore!

4. Fusion 360 van Autodesk – Beste AI CAD-oplossing

Fusion 360 van Autodesk integreert AI in elke fase van het ontwerpproces – van generatief ontwerp en simulatie tot realtime samenwerking – en biedt ingenieurs en architecten de tools om sneller, slimmer en efficiënter te werken. De AI-aangedreven ontwerpengine onderzoekt meerdere structurele opties op basis van uw beperkingen, terwijl ingebouwde simulatietools helpen om de prestaties te valideren voordat de bouw begint.

Fusion 360 combineert ook CAD-, CAM- en PCB-mogelijkheden in één platform, waardoor het een uitstekende keuze is voor teams die in verschillende disciplines werken.

Meest geschikt voor Ontwerp- en engineeringteams die intelligente CAD nodig hebben met AI-aangedreven generatieve en simulatietools

TeamgrootteKleine tot middelgrote bedrijven, groeiende productteams en engineeringgroepen van ondernemingen

Ideaal gebruiksscenarioPerfect voor architecten en ingenieurs die geoptimaliseerde structurele componenten of CNC-onderdelen bouwen met behulp van AI-gestuurde ontwerpiteraties.

Beste functies

AI-aangedreven generatieve ontwerpengine voor snelle, geoptimaliseerde structurele opties

Parametrische modellering voor gedetailleerde ontwerpcontrole en snelle revisies

Ingebouwde simulatie- en analysetools voor het valideren van prestaties

Realtime cloud-samenwerking tussen teams en disciplines

Gecombineerde CAD/CAM/PCB-tools in één interface

Voordelen

Een krachtig alles-in-één CAD-platform met flexibele prijzen en solide prestaties.

Een G2-recensent zegt: "Het heeft een zeer strakke en moderne gebruikersinterface en bevat alle functies die je van professionele CAD-software mag verwachten. "

Nadelen

Vereist cloudkredieten voor geavanceerde functies en biedt geen volledige offline toegang.

Een recensent van Capterra zegt: "Ik vind het jammer dat sommige functies alleen beschikbaar zijn als je extra kredieten koopt en dat offline werk een limiet heeft."

Prijzen

85 dollar per maand per gebruiker of 680 dollar per jaar per gebruiker

Gratis voor in aanmerking komende hobbyisten, start-ups en studenten.

Add-on-extensies zijn beschikbaar tegen extra kosten.

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: 4,5/5 (meer dan 420 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 220 beoordelingen)

🏗️ Trivia: AI-gestuurde robots leggen nu bakstenen en voeren zelfs complexe elektrische installaties uit op de bouwplaats, waardoor de bouwtijd drastisch wordt verkort en menselijke fouten tot een minimum worden beperkt.

5. Fieldwire – Het beste voor AI-gegevensanalyse voor bouwplaatsen

Fieldwire biedt krachtige, AI-gestuurde data-inzichten voor bouwplaatsen. De intelligente rapportage-functie verzamelt realtime gegevens uit blauwdrukken, taken, foto's en formulieren en brengt trends, knelpunten en afwijkingen aan het licht, zodat teams snel kunnen handelen. Dankzij geautomatiseerde probleemopvolging en aangepaste formulieren verloopt de communicatie naadloos, terwijl de intuïtieve mobiele app ervoor zorgt dat teams ter plaatse een goede verbinding en productiviteit behouden.

Meest geschikt voor Bouwteams die behoefte hebben aan live data-inzichten en gestroomlijnde rapportage op de bouwplaats.

TeamgrootteKleine tot middelgrote teams, veldmedewerkers en projectmanagers

Ideaal gebruiksscenarioIdeaal voor teams in het veld die meerdere bouwplaatsen beheren en realtime updates nodig hebben zonder van tool te hoeven wisselen.

Beste functies

Eenvoudig blauwdrukken en tekeningen delen met versie-beheer

Realtime taak aanmaken, toewijzen en bijhouden voor alle teams

Uitgebreide rapportage met trendanalyses, probleem bijhouden en prestatiestatistieken

Geautomatiseerde notificaties en aangepaste formulieren voor gestroomlijnde communicatie

Intuïtieve mobiele app voor het vastleggen van foto's, aantekeningen en updates op locatie

Voordelen

Helpt teams georganiseerd te blijven en de verantwoordelijkheid te vergroten

Een G2-recensent zegt: "Zeer nuttige tool... Ik kan checklist en verschillende taken met criteria instellen. Het is een geweldige manier om elk project, tijdbeheer en de verantwoordelijkheid van werknemers bij te houden."

Nadelen

De bewerking van abonnementen op een desktop kan soms omslachtig zijn.

Een G2-recensent zegt: "Het is erg moeilijk om lijnen of andere attributen op de computer te maken of te bewerken, terwijl dat op de telefoon heel eenvoudig klaar is. "

Prijzen

Basis: gratis

Pro: $ 54/gebruiker/maand (jaarlijks)

Business: $ 74/gebruiker/maand (jaarlijks)

Business Plus: $ 89/gebruiker/maand (jaarlijks)

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: 4,5/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 220 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? Generatieve AI-tools kunnen binnen enkele minuten miljoenen bouwschema's simuleren en evalueren, waardoor aannemers direct het meest efficiënte en kosteneffectieve project kunnen vinden.

6. PlanSwift – Het beste voor bouwkostenramingen

PlanSwift brengt slimme, AI-gestuurde opmetingen naar uw schattingsproces en claimt een tijdsbesparing van maar liefst 92% op het gebied van metingen. Het maakt gebruik van intelligente algoritmen waarmee professionals hoeveelheden rechtstreeks vanuit digitale plattegronden kunnen meten, waardoor fouten worden geëlimineerd en het biedingsproces wordt versneld.

Met herbruikbare assemblages en sjablonen kunnen gebruikers consistent nauwkeurige schattingen maken en zichtbaarheid krijgen in de toewijzing van middelen en kosten.

Het meest geschikt voor Ramingsteams die behoefte hebben aan snelle, nauwkeurige digitale opmetingen en consistente werkstroom-sjablonen.

TeamgrootteKleine tot middelgrote aannemers, calculators en gespecialiseerde vakteams

Ideaal gebruiksscenarioIdeaal voor aannemers die de doorlooptijd drastisch willen verkorten en nauwkeurigheid willen garanderen bij het inschatten van materiaal en arbeid.

Beste functies

Nauwkeurige, AI-aangedreven digitale berekeningen rechtstreeks vanuit pdf's of blauwdrukken

Aanpasbare assemblages en sjablonen voor consistente werkstroom

Gedetailleerde inzichten en analyses om de toewijzing van middelen te optimaliseren

Drag-and-drop-interface met point-and-click-tools voor snelheid en gemak

Naadloze integratie met Excel en andere rapportage-tools

Voordelen

Gebruiksvriendelijke interface die de opstarttijd drastisch verkort

Een G2-recensent zegt: "Zeer nauwkeurig, snel en betrouwbaar. Ik heb veel programma's gebruikt en dit vind ik veruit het beste."

Nadelen

Cloud die slechts beperkt ondersteund wordt en tragere prestaties bij grote opdrachten

Een recensent van Capterra zegt: "Het is een heel langdurig proces om volledige schattingen te maken met de software. Ook pikt het niet nauwkeurig punten op wanneer ik de 'één-klik'-functie gebruik. "

Prijzen

1.749 dollar per jaar per gebruiker (doorlopend abonnement)

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: 4,3/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 390 beoordelingen)

🔎 Wist u dat? AI-tools zorgen voor een revolutie in kostenramingen met zeer nauwkeurige digitale opnamemogelijkheden, waardoor de tijd die nodig is voor handmatige berekeningen drastisch wordt verkort.

7. DroneDeploy – Het beste voor het vastleggen van de werkelijkheid met AI

DroneDeploy gebruikt drones en AI om de documentatie van bouwplaatsen te transformeren. Het intuïtieve platform legt hoogwaardige 2D-kaarten en 3D-modellen vast op basis van luchtfoto's, terwijl geautomatiseerde analyses trends, afwijkingen en benodigde middelen in realtime in kaart brengen.

Dankzij de naadloze integratie van beelden op grondniveau, visualisaties van voortgang en rapportage blijven teams op de hoogte, op één lijn en klaar om te handelen zonder zich door spreadsheets te hoeven worstelen.

Het meest geschikt voor Bouwteams die behoefte hebben aan uitgebreid inzicht in de bouwplaats door middel van lucht- en grondopnames.

Teamgrootte klein tot onderneming met meerdere locaties of grootschalige projecten

Ideaal gebruiksscenarioIdeaal voor projectteams die snelle, visuele gegevens willen, zoals topografische kaarten, volumemetingen en vergelijkingen in voortgang, zonder handmatige tussenkomst.

Beste functies

Gebruiksvriendelijke vluchtplanning met geautomatiseerde dronemissies

Hoge resolutie 2D-in kaart brengen en 3D-modellen voor visualisatie van de bouwplaats

AI-analyses geven inzicht in voortgang, volumeberekeningen en afwijkingen.

Ondersteunen van 360°-beelden vanaf de grond om de weergave op de locatie voltooien

Samenwerken in de cloud en eenvoudig deel van resultaten

Voordelen

Zeer intuïtieve interface, naadloos deel en uitzonderlijk ondersteunen

Een G2-recensent zegt : "DroneDeploy is net als een iPhone, Macbook of iPad... De gebruikersinterface is zeer intuïtief en piloten kunnen gemakkelijk abonnementen, voortgang en ruwe producten maken en delen. "

Nadelen

De lijst met functies is niet altijd duidelijk en sommige functies voor missieplanning ontbreken.

Een G2-recensent zegt : "De livestreamingmogelijkheden zouden gemakkelijker te implementeren kunnen zijn voor drones. "

Prijzen

Individueel: $ 499/gebruiker/maand

Geavanceerd: $ 599/gebruiker/maand

Projecten & Onderneming: neem contact op met de verkoopafdeling voor een aangepaste prijsopgave.

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: 4,4/5 (69+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🔎 Wist u dat? Voorspellende analyses op basis van AI kunnen projectrisico's voorspellen, zoals vertragingen door slecht weer of defecte apparatuur, zodat teams proactief hun planning kunnen aanpassen en kostbare tegenslagen kunnen voorkomen.

8. viAct – Het beste voor AI-monitoring van bouwplaatsen

viAct biedt AI-gestuurde bouwmonitoring op basis van geavanceerde computervisie. Het biedt realtime veiligheidswaarschuwingen, nalevingscontroles en voortgang bijhouden met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 97% bij het detecteren van gevaren. Het platform integreert live camerabeelden met 3D-modellen van de bouwplaats, waardoor projectmanagers een volledig, meeslepend weergave krijgen van de lopende werkzaamheden.

Van het opsporen van overtredingen van de PBM-voorschriften tot het markeren van onveilige zones, viAct helpt teams problemen te voorkomen voordat ze escaleren, terwijl de gegevens van de bouwplaats veilig worden bewaard dankzij krachtige encryptieprotocollen.

Het meest geschikt voor Veiligheids- en nalevingsteams die behoefte hebben aan nauwkeurige, geautomatiseerde monitoring, 24 uur per dag.

TeamgrootteMiddelgrote tot ondernemingsbrede bouwbedrijven die grote of multi-site projecten beheren

Ideaal gebruiksscenarioIdeaal voor bedrijven die AI-ondersteunde bewaking willen die in realtime overtredingen van PBM-voorschriften, ongeoorloofde invoer naar zones en veiligheidsafwijkingen signaleert.

Beste functies

Detecteert veiligheidsrisico's met een nauwkeurigheid van 97% met behulp van computervisie.

Waarschuwt teams onmiddellijk bij afwijkingen van de planning en onveilig gedrag

Integreert 3D-modellen met live camerabeelden voor een meeslepende zichtbaarheid van de bouwplaats.

Biedt modulaire add-ons voor specifieke behoeften, zoals steigerbewaking.

Houdt de veiligheid van gevoelige werfgegevens veilig met encryptie en verificatie

Voordelen

Snel te implementeren en eenvoudig te integreren met bestaande sitesystemen.

Een G2-recensent zegt: "Het systeem maakt gebruik van geavanceerde technologie om video's te analyseren... het is heel eenvoudig te integreren met bestaande slimme systemen. "

Nadelen

Hoge initiële installatiekosten, afhankelijk van het gebruik

Een G2-recensent zegt : "De initiële kosten waren hoog, maar met dit soort platform is het de moeite waard. "

Prijzen

Aangepaste prijzen op basis van functies en implementatieschaal

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🔎 Wist u dat? AI-systemen kunnen HVAC, verlichting en andere energieverbruikende componenten in het ontwerp van gebouwen optimaliseren, wat leidt tot groenere, duurzamere constructies.

9. AI Clearing

AI Clearing maakt gebruik van computervisie en machine learning om de voortgang op de bouwplaats in realtime bij te houden. Het platform detecteert kleine veranderingen op de bouwplaats, zoals nieuw voltooide muren of geïnstalleerde infrastructuur, en vergelijkt deze met geplande activiteiten, waardoor afwijkingen gemakkelijk kunnen worden opgemerkt en snel kan worden ingegrepen.

Met visuele analyses en geautomatiseerde rapportage blijven projectmanagers gedurende het hele bouwproces op de hoogte en op één lijn.

Meest geschikt voorProjectteams die behoefte hebben aan geautomatiseerde, visuele bijhouden van voortgang op locatie

TeamgrootteKleine tot middelgrote aannemers en eigenaren die op zoek zijn naar monitoring op maat

Ideaal gebruiksscenarioIdeaal voor het monitoren van bouwprojecten in een vroeg stadium of complexe bouwprojecten waarbij visuele voortgang van belang is.

Beste functies

AI-gestuurde wijzigingsdetectie signaleert verschillen tussen de werkelijke voortgang en geplande mijlpalen.

Real-time visuele analyses en dashboards om beelden van de bouwplaats te vergelijken met de verwachte resultaten.

Rapportage automatiseert de communicatie met belanghebbenden en verhoogt de transparantie van projecten.

Voordelen

Verbetert de nauwkeurigheid en zichtbaarheid van de voortgang op de bouwplaats

Nadelen

Limiet acceptatie en ontbreekt het aan ondersteuning die de VS ondersteunt

Prijzen

Aangepaste prijzen – neem contact op met de verkoopafdeling; waarschijnlijk gebaseerd op de omvang van de locatie en de monitoringfrequentie.

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: Geen beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen

🔎 Wist u dat? AI-aangedreven drones en sensoren kunnen bouwplaatsen in realtime monitoren en veiligheidsrisico's of afwijkingen van plannen direct signaleren, zodat projecten op schema blijven en werknemers worden beschermd.

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight maakt gebruik van AI-aangedreven analyse- en voorspellende onderhoudstools om teams realtime inzicht te geven in de staat en prestaties van bedrijfsmiddelen. Het integreert automatisch gegevens van sensoren, apparatuur en operationele systemen in een uniform dashboard, waardoor onderhouds- en operationele teams slimmere beslissingen kunnen nemen, stilstand kunnen verminderen en de efficiëntie kunnen optimaliseren.

Met historisch geautomatiseerde analyses, aanpasbare waarschuwingen en cloudschaalbaarheid zet AVEVA Insight uw gegevens om in bruikbare informatie.

Meest geschikt voor Operationele teams in de productie-, energie-, olie- en gassector of industriële sectoren die behoefte hebben aan datagestuurde betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen.

TeamgrootteMiddelgrote tot grote organisaties met meerdere instrumenten en operationele middelen

Ideaal gebruiksscenarioZeer geschikt voor operationele managers die onvoorziene onderhoudswerkzaamheden willen verminderen en de levensduur van apparatuur willen verlengen.

Beste functies

AI-gestuurd voorspellend onderhoud om storingen aan apparatuur te anticiperen en te voorkomen

Dashboards zonder code en automatische waarschuwingen voor niet-technische gebruikers

Ondersteunt meerdere databronnen met meer dan 18 stuurprogramma's en REST API

Cloud-native, schaalbaar platform dat de IT-last minimaliseert

Patroonherkenning om prioriteiten te stellen voor bedrijfsmiddelen en onderhoudswerkstroom te optimaliseren

Voordelen

Helpt bij het stroomlijnen van onderhoud en het verbeteren van de uptime

Een G2-recensent zegt : "Handig voor toepassingen waarbij preventief onderhoud niet voldoende is en voorspellend onderhoud nodig is. "

Nadelen

Meer functies en eenvoudigere implementatie nodig

Een G2-recensent zegt : "Er zouden meer kant-en-klare functies en gebruiksgemak moeten zijn. "

Prijzen

Aangepaste prijzen op basis van het aantal assets, integraties en ondersteuningsniveau

G2 & Capterra-beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Geen beoordelingen

⚡Game Changer: Zelfs kleine vragen, zoals ontbrekende details in een plattegrond, kunnen het werk dagenlang vertragen. Met AI-tools zoals ClickUp kunt u die vragen aan de juiste persoon toewijzen, automatische follow-ups krijgen en reacties op één plek bijhouden, zodat het project zonder vertragingen doorgaat.

Gebruik AI-bouwsoftware voor efficiëntere bouwplaatsen

Technologische vooruitgang heeft de bouwsector ingrijpend veranderd. De afgelopen jaren heeft AI-software een prominente rol gekregen. De tien opmerkelijke AI-softwareoplossingen die we vandaag hebben bekeken, tonen de transformerende kracht van technologie binnen de sector.

Als u klaar bent om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop u taken beheert, met teams samenwerkt en projecten begeleidt, is het tijd om de toekomst te omarmen met ClickUp. Ervaar zelf hoe dit alles-in-één projectmanagementplatform naadloos kan worden geïntegreerd in uw bouwwerkstroom en de productiviteit kan verbeteren met AI-aangedreven functies. ?

